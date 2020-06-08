Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
08.06.2020 18:37 | Son Güncelleme: 08.06.2020 18:37
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|325.000,90
|95,98
|İş Bankası (B)
|58.100,00
|-4,91
|92,51
|İş Bankası (C)
|5,14
|0,00
|-19,81
|İş Bankası (Kur.)
|504.000,00
|140,00
|İş Fin.Kir.
|3,85
|-1,03
|1,32
|İş Girişim
|6,93
|1,46
|82,37
|İş GMYO
|1,75
|0,00
|-0,57
|İş Y. Men. Değ.
|5,96
|-0,50
|48,01
|İş Yat. Ort.
|2,49
|0,00
|54,53
|İşbir Holding
|807,20
|9,97
|87,72
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,65
|1,56
|4,84
|İttifak Holding
|2,81
|0,72
|-24,46
|İz Hayvancılık Tarım
|5,50
|7,84
|110,21
|İzmir Demir Çelik
|13,26
|-2,50
|61,90
|İzmir Fırça
|2,26
|-1,74
|25,56
|Jantsa Jant Sanayi
|75,30
|0,00
|41,57
|Kafein Yazılım
|16,18
|-1,94
|45,69
|Kapital Yat. Holding
|3,40
|-1,45
|40,50
|Kaplamin
|8,02
|7,51
|44,50
|Kardemir (A)
|2,75
|0,73
|3,77
|Kardemir (B)
|2,63
|1,15
|-0,38
|Kardemir (D)
|2,63
|0,77
|-1,13
|Karel Elektronik
|15,38
|-0,65
|5,85
|Karsan Otomotiv
|1,91
|0,53
|20,89
|Karsu Tekstil
|3,42
|0,00
|5,56
|Kartonsan
|474,00
|-3,95
|22,69
|Katmerciler Ekipman
|3,92
|0,26
|2,08
|Kent Gıda
|491,80
|-2,98
|179,75
|Kerevitaş Gıda
|4,11
|-0,96
|26,07
|Kervansaray Yat. Holding
|0,46
|0,00
|-16,36
|Kiler GMYO
|3,99
|2,84
|5,28
|Klimasan Klima
|16,70
|-0,60
|-24,37
|Koç Holding
|17,96
|0,62
|-10,24
|Konfrut Gıda
|9,75
|-1,02
|24,68
|Konya Çimento
|269,50
|-1,75
|-0,66
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,83
|-0,67
|-6,97
|Koza Altın
|73,55
|-1,28
|-0,68
|Koza Madencilik
|11,80
|-2,16
|17,65
|Körfez GMYO
|3,42
|-10,00
|43,10
|Kristal Kola
|1,94
|-2,02
|28,48
|Kron Telekomünikasyon
|24,44
|-2,00
|92,14
|Kuştur Kuşadası Turizm
|36,90
|2,50
|55,70
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,76
|-1,12
|6,67
|Kütahya Porselen
|25,18
|4,57
|280,36
|Lider Faktoring
|2,24
|-3,03
|22,07
|Link Bilgisayar
|26,12
|0,38
|43,91
|Logo Yazılım
|73,15
|-1,35
|20,31
|Lokman Hekim Sağlık
|6,94
|-2,25
|20,07
|Lüks Kadife
|14,88
|9,98
|72,22
|Makina Takım
|1,98
|-4,35
|5,32
|Marka Yatırım Holding
|1,80
|1,12
|52,54
|Marmaris Altınyunus
|87,70
|9,97
|23,52
|Marshall
|88,60
|-1,56
|86,37
|Martı GMYO
|1,44
|-0,69
|42,57
|Martı Otel
|1,07
|2,88
|17,58
|Mavi Giyim
|45,80
|1,24
|-20,90
|Mazhar Zorlu Holding
|17,80
|0,56
|47,23
|Mega Polietilen
|4,20
|-2,78
|90,91
|Menderes Tekstil
|3,08
|10,00
|135,11
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|19,54
|3,94
|0,51
|Merko Gıda
|1,34
|0,75
|27,62
|Metal Gayrimenkul
|1,17
|1,74
|28,57
|Metemtur Otelcilik
|2,07
|0,49
|16,29
|Metro Holding
|1,45
|2,11
|5,07
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,39
|9,63
|21,94
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,23
|0,90
|-58,18
|Migros Ticaret
|33,64
|-0,36
|38,89
|Milpa
|4,01
|-2,67
|83,11
|Mistral GMYO
|2,30
|-1,29
|21,69
|MLP Sağlık
|16,70
|-1,94
|4,37
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,90
|3,26
|66,67
|Mondi Tire Kutsan
|6,86
|0,15
|65,70
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.097,80
|2,29
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,12
|-2,84
|42,45
|Net Holding
|2,31
|-1,70
|-11,15
|Netaş Telekom.
|14,24
|-1,86
|9,04
|Niğbaş Niğde Beton
|9,00
|2,27
|45,16
|Nuh Çimento
|13,56
|1,80
|23,44
|Nurol GMYO
|4,33
|0,70
|21,29
|Odaş Elektrik
|2,01
|-0,99
|39,03
|Olmuksan-IP
|4,43
|1,14
|72,98
|Orge Enerji Elektrik
|5,89
|-0,17
|18,75
|Orma Orman Mahsulleri
|4,85
|2,97
|75,72
|Osmanlı Menkul
|7,50
|0,00
|79,39
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,39
|-2,85
|42,26
|Otokar
|134,50
|0,75
|-8,53
|Oyak Çimento
|6,02
|-0,82
|9,50
|Oyak Yat. Ort.
|5,97
|0,00
|158,59
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,04
|-1,62
|-1,58
|Özak GMYO
|3,19
|0,63
|24,12
|Özbal Çelik Boru
|2,08
|-1,42
|29,04
|Özderici GMYO
|1,71
|-0,58
|8,92
|Özerden Plastik
|2,30
|0,00
|0,88
|Panora GMYO
|5,28
|-1,68
|-5,74
|Papilon Savunma
|15,50
|3,20
|101,13
|Park Elek.Madencilik
|3,56
|-3,00
|16,72
|Parsan
|18,20
|5,51
|7,44
|Pegasus
|58,35
|-1,10
|-32,47
|Peker GMYO
|6,31
|0,16
|101,60
|Penguen Gıda
|4,74
|6,28
|128,99
|Pera GMYO
|1,06
|4,95
|12,77
|Pergamon Dış Ticaret
|9,01
|-0,99
|16,44
|Petkim
|3,78
|0,27
|-0,79
|Petrokent Turizm
|180,00
|2,04
|40,52
|Pınar Et ve Un
|18,86
|1,34
|105,67
|Pınar Su
|6,01
|-0,66
|159,05
|Pınar Süt
|18,65
|-0,59
|47,20
|Plastikkart
|10,52
|2,14
|13,48
|Polisan Holding
|2,90
|-0,34
|-3,90
|Politeknik Metal
|127,10
|-2,16
|67,08
|Prizma Press Matbaacılık
|3,84
|0,00
|-10,70
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.186,60
|0,10
|7,11
|QNB Finans Fin. Kir.
|105,10
|0,48
|-18,59
|QNB Finansbank
|47,04
|-0,97
|25,44
|Ral Yatırım Holding
|13,02
|-1,96
|91,47
|Ray Sigorta
|6,15
|1,82
|79,82
|Reysaş GMYO
|5,26
|-2,77
|14,60
|Reysaş Lojistik
|6,30
|-2,02
|43,84
|Rhea Girişim
|2,25
|1,81
|89,08
|Rodrigo Tekstil
|2,61
|0,77
|44,20
|Royal Halı
|2,28
|3,64
|66,42
|RTA Laboratuvarları
|20,60
|9,98
|787,93
|Sabancı Holding
|9,10
|-0,22
|-0,22
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,68
|0,65
|114,68
|Salix Yatırım Holding
|12,55
|5,91
|74,06
|Sanel Mühendislik
|5,32
|1,33
|31,36
|Sanifoam Sünger
|5,93
|-1,17
|18,60
|Sanko Pazarlama
|7,92
|-1,61
|2,33
|Saray Matbaacılık
|1,71
|1,18
|32,27
|Sarkuysan
|5,84
|0,34
|20,91
|Sasa Polyester
|10,01
|-1,48
|29,50
|Say Reklamcılık
|3,81
|2,70
|70,09
|Sekuro Plastik
|5,48
|-0,36
|2,24
|Selçuk Ecza Deposu
|8,17
|-1,57
|36,97
|Selçuk Gıda
|3,11
|-2,51
|80,81
|Senkron Güvenlik
|3,67
|9,88
|34,43
|Serve Film Prodüksiyon
|4,51
|-0,22
|183,65
|Servet GMYO
|17,25
|1,35
|102,94
|Seyitler Kimya
|8,96
|-1,10
|31,96
|Silverline Endüstri
|2,87
|-0,35
|32,87
|Sinpaş GMYO
|1,24
|5,08
|6,90
|Smartiks Yazılım
|9,14
|-1,51
|-6,83
|Soda Sanayii
|5,78
|0,00
|-2,48
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,00
|0,08
|238,00
|Söktaş
|3,79
|0,53
|43,02
|Sönmez Filament
|6,55
|-0,30
|34,22
|Sönmez Pamuklu
|6,61
|0,00
|34,35
|Sumaş Suni Tahta
|12,17
|0,58
|22,93
|Şeker Fin. Kir.
|4,75
|0,21
|-0,63
|Şekerbank
|1,23
|-0,81
|-6,11
|Şişe Cam
|5,04
|-1,37
|-1,60
|Şok Marketler
|12,00
|1,44
|11,52
|T. Halk Bankası
|5,56
|-0,36
|-5,92
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,66
|0,59
|-6,74
|T.S.K.B.
|1,15
|0,00
|-4,96
|T.Tuborg
|15,63
|0,39
|31,34
|Taç Tarım Ürünleri
|6,11
|9,89
|95,83
|Tat Gıda
|8,84
|-1,67
|45,30
|TAV Havalimanları
|20,02
|-0,89
|-26,30
|Taze Kuru Gıda
|18,20
|7,06
|151,38
|Tek-Art Turizm
|1,48
|0,68
|17,46
|Tekfen Holding
|15,17
|0,73
|-18,23
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,19
|0,14
|71,19
|Temapol Polimer Plastik
|7,08
|-1,53
|35,63
|TGS Dış Ticaret
|5,12
|-0,19
|9,64
|Tofaş Oto. Fab.
|23,28
|-1,61
|-0,10
|Torunlar GMYO
|2,89
|1,76
|5,09
|Trabzon Liman
|14,25
|0,14
|33,68
|Trabzonspor Sportif
|4,93
|9,80
|129,30
|Trakya Cam
|3,35
|0,00
|-1,21
|Trend GMYO
|3,99
|2,05
|81,36
|TSKB GMYO
|3,38
|1,20
|152,24
|Tuğçelik
|4,75
|-0,63
|20,25
|Tukaş
|8,97
|-0,22
|-27,37
|Turcas Petrol
|3,01
|1,69
|12,73
|Turkcell
|14,47
|-0,69
|4,86
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,46
|-0,77
|0,78
|Tüpraş
|89,35
|0,00
|-29,53
|Türk Hava Yolları
|12,64
|-0,63
|-12,59
|Türk Prysmian Kablo
|4,03
|-0,98
|55,89
|Türk Telekom
|7,62
|-0,91
|3,39
|Türk Traktör
|66,60
|4,55
|25,87
|Türker Proje Gayrimenkul
|43,02
|0,37
|2,43
|Ufuk Yatırım
|5,20
|3,79
|101,55
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,78
|1,83
|31,13
|Ulusoy Elektrik
|34,54
|-0,69
|29,85
|Ulusoy Un Sanayi
|9,34
|8,73
|144,50
|Umpaş Holding
|0,73
|5,80
|17,74
|Uşak Seramik
|1,96
|8,29
|15,98
|Utopya Turizm
|5,88
|-0,51
|19,51
|Uzertaş Boya
|4,20
|1,20
|89,19
|Ülker Bisküvi
|23,48
|1,21
|5,01
|Vakıf Fin. Kir.
|2,66
|9,92
|9,92
|Vakıf GMYO
|2,37
|2,60
|36,92
|Vakıf Yat. Ort.
|2,48
|2,48
|6,44
|Vakıflar Bankası
|4,86
|-0,41
|-11,80
|Vakko Tekstil
|4,94
|-0,80
|8,81
|Vanet Gıda
|1,61
|1,26
|12,59
|Verusa Holding
|20,30
|0,50
|9,43
|Verusaturk Girisim
|4,97
|0,00
|-5,49
|Vestel
|13,76
|0,81
|9,03
|Vestel Beyaz Eşya
|23,42
|0,26
|8,43
|Viking Kağıt
|4,44
|0,68
|137,43
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,20
|-1,23
|32,23
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,42
|-0,41
|-2,42
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,43
|-1,46
|50,40
|Yataş
|7,31
|-0,27
|-0,41
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,13
|-1,84
|32,30
|Yeni Gimat GMYO
|12,07
|0,33
|0,83
|Yeşil GMYO
|0,69
|7,81
|7,81
|Yeşil Yapı
|0,72
|9,09
|9,09
|Yeşil Yatırım Holding
|13,77
|3,38
|22,62
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|8.000,00
|2,56
|171,65
|Yonga Mobilya
|26,80
|9,93
|190,04
|Yükselen Çelik
|9,00
|-1,10
|46,82
|Yünsa
|13,20
|-0,45
|31,11
|Zorlu Enerji
|1,55
|0,65
|-4,91
(Son)
Kaynak: AA