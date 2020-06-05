Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
05.06.2020 18:47 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:47
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|325.000,90
|-9,73
|95,98
|İş Bankası (B)
|61.100,00
|5,02
|102,45
|İş Bankası (C)
|5,14
|0,98
|-19,81
|İş Bankası (Kur.)
|504.000,00
|140,00
|İş Fin.Kir.
|3,89
|0,26
|2,37
|İş Girişim
|6,83
|1,34
|79,74
|İş GMYO
|1,75
|1,74
|-0,57
|İş Y. Men. Değ.
|5,99
|1,18
|48,75
|İş Yat. Ort.
|2,49
|0,40
|54,53
|İşbir Holding
|734,00
|-0,81
|70,70
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,64
|0,00
|3,23
|İttifak Holding
|2,79
|-0,36
|-25,00
|İz Hayvancılık Tarım
|5,10
|-4,14
|94,92
|İzmir Demir Çelik
|13,60
|1,12
|66,06
|İzmir Fırça
|2,30
|-1,71
|27,78
|Jantsa Jant Sanayi
|75,30
|-2,08
|41,57
|Kafein Yazılım
|16,55
|-0,60
|48,56
|Kapital Yat. Holding
|3,45
|0,29
|42,56
|Kaplamin
|7,46
|3,04
|34,41
|Kardemir (A)
|2,73
|0,00
|3,02
|Kardemir (B)
|2,60
|0,78
|-1,52
|Kardemir (D)
|2,61
|0,38
|-1,88
|Karel Elektronik
|15,48
|-0,13
|6,54
|Karsan Otomotiv
|1,90
|0,53
|20,25
|Karsu Tekstil
|3,42
|-1,44
|5,56
|Kartonsan
|493,50
|9,98
|27,74
|Katmerciler Ekipman
|3,91
|0,00
|1,82
|Kent Gıda
|506,90
|-4,18
|188,34
|Kerevitaş Gıda
|4,15
|-0,95
|27,30
|Kervansaray Yat. Holding
|0,46
|-2,13
|-16,36
|Kiler GMYO
|3,88
|5,72
|2,37
|Klimasan Klima
|16,80
|-0,88
|-23,91
|Koç Holding
|17,85
|1,54
|-10,79
|Konfrut Gıda
|9,85
|-5,29
|25,96
|Konya Çimento
|274,30
|3,51
|1,11
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,91
|0,76
|-6,34
|Koza Altın
|74,50
|-0,13
|0,61
|Koza Madencilik
|12,06
|0,33
|20,24
|Körfez GMYO
|3,80
|4,68
|59,00
|Kristal Kola
|1,98
|-0,50
|31,13
|Kron Telekomünikasyon
|24,94
|-1,34
|96,07
|Kuştur Kuşadası Turizm
|36,00
|2,86
|51,90
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,78
|-2,73
|7,88
|Kütahya Porselen
|24,08
|5,99
|263,75
|Lider Faktoring
|2,31
|2,67
|25,89
|Link Bilgisayar
|26,02
|0,00
|43,36
|Logo Yazılım
|74,15
|-1,79
|21,96
|Lokman Hekim Sağlık
|7,10
|-0,70
|22,84
|Lüks Kadife
|13,53
|10,00
|56,60
|Makina Takım
|2,07
|2,99
|10,11
|Marka Yatırım Holding
|1,78
|-4,30
|50,85
|Marmaris Altınyunus
|79,75
|10,00
|12,32
|Marshall
|90,00
|-2,76
|89,31
|Martı GMYO
|1,45
|-1,36
|43,56
|Martı Otel
|1,04
|-1,89
|14,29
|Mavi Giyim
|45,24
|-0,26
|-21,87
|Mazhar Zorlu Holding
|17,70
|-1,39
|46,40
|Mega Polietilen
|4,32
|-5,26
|96,36
|Menderes Tekstil
|2,80
|9,80
|113,74
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|18,80
|-3,14
|-3,29
|Merko Gıda
|1,33
|0,00
|26,67
|Metal Gayrimenkul
|1,15
|-1,71
|26,37
|Metemtur Otelcilik
|2,06
|-0,48
|15,73
|Metro Holding
|1,42
|0,00
|2,90
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,18
|0,46
|11,22
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,21
|0,45
|-58,56
|Migros Ticaret
|33,76
|-0,82
|39,39
|Milpa
|4,12
|-2,37
|88,13
|Mistral GMYO
|2,33
|3,56
|23,28
|MLP Sağlık
|17,03
|4,80
|6,44
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,84
|4,55
|61,40
|Mondi Tire Kutsan
|6,85
|-0,29
|65,46
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.097,80
|0,05
|2,29
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,65
|2,14
|46,62
|Net Holding
|2,35
|-0,42
|-9,62
|Netaş Telekom.
|14,51
|-1,16
|11,10
|Niğbaş Niğde Beton
|8,80
|-2,76
|41,94
|Nuh Çimento
|13,32
|0,91
|21,26
|Nurol GMYO
|4,30
|-0,69
|20,45
|Odaş Elektrik
|2,03
|-0,49
|40,42
|Olmuksan-IP
|4,38
|0,46
|71,03
|Orge Enerji Elektrik
|5,90
|5,55
|18,95
|Orma Orman Mahsulleri
|4,71
|-2,08
|70,65
|Osmanlı Menkul
|7,50
|0,00
|79,39
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,46
|-1,20
|46,43
|Otokar
|133,50
|-0,30
|-9,21
|Oyak Çimento
|6,07
|-0,98
|10,41
|Oyak Yat. Ort.
|5,97
|-0,50
|158,59
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,09
|-0,64
|0,04
|Özak GMYO
|3,17
|0,00
|23,35
|Özbal Çelik Boru
|2,11
|-2,76
|30,90
|Özderici GMYO
|1,72
|-1,15
|9,55
|Özerden Plastik
|2,30
|-0,43
|0,88
|Panora GMYO
|5,37
|-2,72
|-4,13
|Papilon Savunma
|15,02
|-0,53
|94,90
|Park Elek.Madencilik
|3,67
|-2,13
|20,33
|Parsan
|17,25
|-2,82
|1,83
|Pegasus
|59,00
|0,00
|-31,71
|Peker GMYO
|6,30
|0,00
|101,28
|Penguen Gıda
|4,46
|2,53
|115,46
|Pera GMYO
|1,01
|-0,98
|7,45
|Pergamon Dış Ticaret
|9,10
|-0,33
|17,61
|Petkim
|3,77
|-2,33
|-1,05
|Petrokent Turizm
|176,40
|1,20
|37,70
|Pınar Et ve Un
|18,61
|-0,11
|102,94
|Pınar Su
|6,05
|-0,66
|160,78
|Pınar Süt
|18,76
|0,48
|48,07
|Plastikkart
|10,30
|-3,47
|11,11
|Polisan Holding
|2,91
|1,75
|-3,57
|Politeknik Metal
|129,90
|0,70
|70,76
|Prizma Press Matbaacılık
|3,84
|-0,78
|-10,70
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.185,40
|-0,06
|7,00
|QNB Finans Fin. Kir.
|104,60
|-0,19
|-18,98
|QNB Finansbank
|47,50
|-0,13
|26,67
|Ral Yatırım Holding
|13,28
|-1,12
|95,29
|Ray Sigorta
|6,04
|1,34
|76,61
|Reysaş GMYO
|5,41
|1,31
|17,86
|Reysaş Lojistik
|6,43
|-0,16
|46,80
|Rhea Girişim
|2,21
|0,45
|85,71
|Rodrigo Tekstil
|2,59
|-1,52
|43,09
|Royal Halı
|2,20
|0,00
|60,58
|RTA Laboratuvarları
|18,73
|9,98
|707,33
|Sabancı Holding
|9,12
|1,11
|0,00
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,65
|-1,06
|113,30
|Salix Yatırım Holding
|11,85
|9,93
|64,36
|Sanel Mühendislik
|5,25
|-1,87
|29,63
|Sanifoam Sünger
|6,00
|-0,83
|20,00
|Sanko Pazarlama
|8,05
|3,60
|4,01
|Saray Matbaacılık
|1,69
|2,42
|30,73
|Sarkuysan
|5,82
|1,39
|20,50
|Sasa Polyester
|10,16
|-0,29
|31,44
|Say Reklamcılık
|3,71
|-2,11
|65,62
|Sekuro Plastik
|5,50
|-0,18
|2,61
|Selçuk Ecza Deposu
|8,30
|1,22
|39,15
|Selçuk Gıda
|3,19
|0,00
|85,47
|Senkron Güvenlik
|3,34
|9,87
|22,34
|Serve Film Prodüksiyon
|4,52
|-5,24
|184,28
|Servet GMYO
|17,02
|-8,45
|100,24
|Seyitler Kimya
|9,06
|-0,11
|33,43
|Silverline Endüstri
|2,88
|-1,37
|33,33
|Sinpaş GMYO
|1,18
|-1,67
|1,72
|Smartiks Yazılım
|9,28
|-1,59
|-5,40
|Soda Sanayii
|5,78
|0,70
|-2,48
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,99
|-2,26
|237,74
|Söktaş
|3,77
|-2,84
|42,26
|Sönmez Filament
|6,57
|-0,30
|34,63
|Sönmez Pamuklu
|6,61
|-1,34
|34,35
|Sumaş Suni Tahta
|12,10
|0,92
|22,22
|Şeker Fin. Kir.
|4,74
|-2,87
|-0,84
|Şekerbank
|1,24
|-3,13
|-5,34
|Şişe Cam
|5,11
|0,00
|-0,23
|Şok Marketler
|11,83
|-0,92
|9,94
|T. Halk Bankası
|5,58
|0,36
|-5,58
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,42
|0,20
|-7,29
|T.S.K.B.
|1,15
|0,00
|-4,96
|T.Tuborg
|15,57
|-1,02
|30,84
|Taç Tarım Ürünleri
|5,56
|9,88
|78,21
|Tat Gıda
|8,99
|0,90
|47,77
|TAV Havalimanları
|20,20
|0,10
|-25,64
|Taze Kuru Gıda
|17,00
|5,72
|134,81
|Tek-Art Turizm
|1,47
|0,00
|16,67
|Tekfen Holding
|15,06
|0,80
|-18,82
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,18
|-0,97
|70,95
|Temapol Polimer Plastik
|7,19
|-3,10
|37,74
|TGS Dış Ticaret
|5,13
|0,59
|9,85
|Tofaş Oto. Fab.
|23,66
|0,17
|1,53
|Torunlar GMYO
|2,84
|-2,07
|3,27
|Trabzon Liman
|14,23
|4,63
|33,49
|Trabzonspor Sportif
|4,49
|-9,84
|108,84
|Trakya Cam
|3,35
|0,00
|-1,21
|Trend GMYO
|3,91
|0,26
|77,73
|TSKB GMYO
|3,34
|-2,62
|149,25
|Tuğçelik
|4,78
|-1,65
|21,01
|Tukaş
|8,99
|-2,39
|-27,21
|Turcas Petrol
|2,96
|2,42
|10,86
|Turkcell
|14,57
|2,68
|5,58
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,51
|-1,66
|1,56
|Tüpraş
|89,35
|3,24
|-29,53
|Türk Hava Yolları
|12,72
|1,03
|-12,03
|Türk Prysmian Kablo
|4,07
|-0,25
|57,43
|Türk Telekom
|7,69
|1,18
|4,34
|Türk Traktör
|63,70
|2,00
|20,39
|Türker Proje Gayrimenkul
|42,86
|-0,97
|2,05
|Ufuk Yatırım
|5,01
|2,87
|94,19
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,73
|-3,53
|28,77
|Ulusoy Elektrik
|34,78
|0,23
|30,75
|Ulusoy Un Sanayi
|8,59
|2,51
|124,87
|Umpaş Holding
|0,69
|7,81
|11,29
|Uşak Seramik
|1,81
|-1,09
|7,10
|Utopya Turizm
|5,91
|0,00
|20,12
|Uzertaş Boya
|4,15
|2,47
|86,94
|Ülker Bisküvi
|23,20
|0,43
|3,76
|Vakıf Fin. Kir.
|2,42
|0,83
|0,00
|Vakıf GMYO
|2,31
|0,00
|33,45
|Vakıf Yat. Ort.
|2,42
|0,00
|3,86
|Vakıflar Bankası
|4,88
|0,83
|-11,43
|Vakko Tekstil
|4,98
|-0,20
|9,69
|Vanet Gıda
|1,59
|0,63
|11,19
|Verusa Holding
|20,20
|-0,98
|8,89
|Verusaturk Girisim
|4,97
|0,00
|-5,49
|Vestel
|13,65
|-0,07
|8,16
|Vestel Beyaz Eşya
|23,36
|-1,10
|8,15
|Viking Kağıt
|4,41
|0,46
|135,83
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,24
|-2,11
|33,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,43
|0,41
|-2,02
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,57
|-0,93
|52,63
|Yataş
|7,33
|-1,61
|-0,14
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,17
|-0,91
|34,78
|Yeni Gimat GMYO
|12,03
|0,00
|0,49
|Yeşil GMYO
|0,64
|-1,54
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,66
|-2,94
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|13,32
|-0,30
|18,61
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.800,00
|4,70
|164,86
|Yonga Mobilya
|24,38
|-9,97
|163,85
|Yükselen Çelik
|9,10
|0,78
|48,45
|Yünsa
|13,26
|-0,38
|31,71
|Zorlu Enerji
|1,54
|1,32
|-5,52
(Son)
Kaynak: AA