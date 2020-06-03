Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
03.06.2020 18:43 | Son Güncelleme: 03.06.2020 18:43
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|360.036,60
|117,11
|İş Bankası (B)
|60.000,00
|-6,25
|98,81
|İş Bankası (C)
|5,13
|0,98
|-19,97
|İş Bankası (Kur.)
|560.000,00
|7,90
|166,67
|İş Fin.Kir.
|3,93
|-1,75
|3,42
|İş Girişim
|6,79
|-0,59
|78,68
|İş GMYO
|1,74
|0,00
|-1,14
|İş Y. Men. Değ.
|5,87
|1,38
|45,77
|İş Yat. Ort.
|2,48
|0,40
|53,91
|İşbir Holding
|750,00
|0,00
|74,42
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,64
|1,59
|3,23
|İttifak Holding
|2,83
|1,07
|-23,92
|İz Hayvancılık Tarım
|4,85
|-2,22
|85,36
|İzmir Demir Çelik
|13,65
|2,09
|66,67
|İzmir Fırça
|2,35
|-1,67
|30,56
|Jantsa Jant Sanayi
|74,00
|0,00
|39,13
|Kafein Yazılım
|16,95
|2,67
|52,15
|Kapital Yat. Holding
|3,37
|0,00
|39,26
|Kaplamin
|7,25
|2,69
|30,63
|Kardemir (A)
|2,75
|0,00
|3,77
|Kardemir (B)
|2,57
|0,39
|-2,65
|Kardemir (D)
|2,59
|0,78
|-2,63
|Karel Elektronik
|15,27
|-0,52
|5,09
|Karsan Otomotiv
|1,85
|1,09
|17,09
|Karsu Tekstil
|3,52
|3,23
|8,64
|Kartonsan
|448,00
|0,16
|15,96
|Katmerciler Ekipman
|3,90
|1,30
|1,56
|Kent Gıda
|507,70
|-3,81
|188,79
|Kerevitaş Gıda
|4,14
|4,02
|26,99
|Kervansaray Yat. Holding
|0,48
|0,00
|-12,73
|Kiler GMYO
|3,72
|4,49
|-1,85
|Klimasan Klima
|17,22
|0,17
|-22,01
|Koç Holding
|17,82
|2,41
|-10,94
|Konfrut Gıda
|9,63
|-0,52
|23,15
|Konya Çimento
|266,50
|-1,30
|-1,77
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,86
|4,22
|-6,73
|Koza Altın
|74,55
|-1,91
|0,68
|Koza Madencilik
|12,11
|-0,98
|20,74
|Körfez GMYO
|3,30
|5,10
|38,08
|Kristal Kola
|2,00
|2,56
|32,45
|Kron Telekomünikasyon
|27,00
|0,75
|112,26
|Kuştur Kuşadası Turizm
|35,78
|-0,67
|50,97
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,79
|1,70
|8,48
|Kütahya Porselen
|22,40
|2,28
|238,37
|Lider Faktoring
|2,25
|0,00
|22,62
|Link Bilgisayar
|26,08
|0,38
|43,69
|Logo Yazılım
|76,40
|1,60
|25,66
|Lokman Hekim Sağlık
|6,98
|0,43
|20,76
|Lüks Kadife
|12,11
|2,37
|40,16
|Makina Takım
|1,88
|0,00
|0,00
|Marka Yatırım Holding
|1,85
|9,47
|56,78
|Marmaris Altınyunus
|72,95
|0,62
|2,75
|Marshall
|84,15
|10,00
|77,01
|Martı GMYO
|1,41
|1,44
|39,60
|Martı Otel
|1,03
|0,98
|13,19
|Mavi Giyim
|45,52
|-0,65
|-21,38
|Mazhar Zorlu Holding
|17,55
|-0,28
|45,16
|Mega Polietilen
|4,80
|0,00
|118,18
|Menderes Tekstil
|2,32
|-3,33
|77,10
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|19,65
|-1,55
|1,08
|Merko Gıda
|1,35
|1,50
|28,57
|Metal Gayrimenkul
|1,25
|5,93
|37,36
|Metemtur Otelcilik
|2,05
|2,50
|15,17
|Metro Holding
|1,42
|2,90
|2,90
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,10
|1,45
|7,14
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,22
|0,45
|-58,37
|Migros Ticaret
|34,30
|0,12
|41,62
|Milpa
|4,31
|0,00
|96,80
|Mistral GMYO
|2,28
|2,70
|20,63
|MLP Sağlık
|16,45
|0,06
|2,81
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,71
|-4,47
|50,00
|Mondi Tire Kutsan
|6,97
|0,00
|68,36
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.097,20
|2,24
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,06
|0,84
|41,98
|Net Holding
|2,43
|0,83
|-6,54
|Netaş Telekom.
|14,70
|1,31
|12,56
|Niğbaş Niğde Beton
|9,00
|-0,33
|45,16
|Nuh Çimento
|13,24
|-0,82
|20,53
|Nurol GMYO
|4,38
|-0,45
|22,69
|Odaş Elektrik
|2,08
|4,52
|43,87
|Olmuksan-IP
|4,39
|-0,45
|71,42
|Orge Enerji Elektrik
|5,66
|3,85
|14,11
|Orma Orman Mahsulleri
|4,99
|-0,60
|80,80
|Osmanlı Menkul
|7,43
|-0,93
|77,72
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,32
|0,87
|38,10
|Otokar
|133,00
|-1,85
|-9,55
|Oyak Çimento
|6,19
|0,32
|12,59
|Oyak Yat. Ort.
|5,95
|0,51
|157,73
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,06
|0,66
|-0,93
|Özak GMYO
|3,17
|0,32
|23,35
|Özbal Çelik Boru
|2,00
|3,09
|24,08
|Özderici GMYO
|1,71
|1,18
|8,92
|Özerden Plastik
|2,34
|-0,43
|2,63
|Panora GMYO
|5,61
|2,00
|0,15
|Papilon Savunma
|15,99
|6,46
|107,49
|Park Elek.Madencilik
|3,66
|3,68
|20,00
|Parsan
|18,57
|8,53
|9,62
|Pegasus
|59,65
|0,42
|-30,96
|Peker GMYO
|6,00
|0,00
|91,69
|Penguen Gıda
|4,66
|4,02
|125,12
|Pera GMYO
|1,05
|3,96
|11,70
|Pergamon Dış Ticaret
|9,19
|1,55
|18,77
|Petkim
|3,67
|1,10
|-3,67
|Petrokent Turizm
|177,00
|-1,23
|38,17
|Pınar Et ve Un
|18,91
|4,59
|106,22
|Pınar Su
|6,17
|0,82
|165,95
|Pınar Süt
|19,11
|4,77
|50,83
|Plastikkart
|9,70
|-0,21
|4,64
|Polisan Holding
|2,93
|6,16
|-2,90
|Politeknik Metal
|130,60
|1,56
|71,68
|Prizma Press Matbaacılık
|3,84
|0,26
|-10,70
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.186,30
|0,02
|7,09
|QNB Finans Fin. Kir.
|105,60
|-0,09
|-18,20
|QNB Finansbank
|47,64
|0,34
|27,04
|Ral Yatırım Holding
|13,63
|-0,29
|100,44
|Ray Sigorta
|5,99
|-1,64
|75,15
|Reysaş GMYO
|5,13
|1,38
|11,76
|Reysaş Lojistik
|6,44
|-0,77
|47,03
|Rhea Girişim
|2,35
|0,86
|97,48
|Rodrigo Tekstil
|2,70
|0,75
|49,17
|Royal Halı
|2,18
|0,46
|59,12
|RTA Laboratuvarları
|18,92
|-9,99
|715,52
|Sabancı Holding
|9,00
|0,33
|-1,31
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,70
|1,08
|115,60
|Salix Yatırım Holding
|9,80
|9,99
|35,92
|Sanel Mühendislik
|5,32
|-0,19
|31,36
|Sanifoam Sünger
|6,17
|0,49
|23,40
|Sanko Pazarlama
|7,92
|7,76
|2,33
|Saray Matbaacılık
|1,66
|1,22
|28,41
|Sarkuysan
|5,73
|0,35
|18,63
|Sasa Polyester
|10,33
|0,00
|33,64
|Say Reklamcılık
|3,85
|-0,26
|71,88
|Sekuro Plastik
|5,52
|-1,43
|2,99
|Selçuk Ecza Deposu
|8,43
|4,20
|41,33
|Selçuk Gıda
|3,24
|-2,41
|88,37
|Senkron Güvenlik
|3,06
|3,73
|12,09
|Serve Film Prodüksiyon
|4,80
|-1,03
|201,89
|Servet GMYO
|16,90
|2,67
|98,82
|Seyitler Kimya
|9,11
|2,02
|34,17
|Silverline Endüstri
|2,99
|4,55
|38,43
|Sinpaş GMYO
|1,18
|0,85
|1,72
|Smartiks Yazılım
|9,51
|2,48
|-3,06
|Soda Sanayii
|5,75
|0,35
|-2,98
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,50
|0,22
|251,00
|Söktaş
|3,53
|0,57
|33,21
|Sönmez Filament
|6,65
|1,68
|36,27
|Sönmez Pamuklu
|6,71
|0,30
|36,38
|Sumaş Suni Tahta
|12,20
|0,00
|23,23
|Şeker Fin. Kir.
|5,00
|0,20
|4,60
|Şekerbank
|1,28
|9,40
|-2,29
|Şişe Cam
|5,03
|0,40
|-1,79
|Şok Marketler
|12,15
|2,02
|12,92
|T. Halk Bankası
|5,45
|0,74
|-7,78
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,84
|-1,07
|-6,33
|T.S.K.B.
|1,15
|0,88
|-4,96
|T.Tuborg
|15,70
|1,29
|31,93
|Taç Tarım Ürünleri
|4,60
|-9,80
|47,44
|Tat Gıda
|9,09
|2,71
|49,41
|TAV Havalimanları
|20,40
|-0,78
|-24,90
|Taze Kuru Gıda
|17,48
|5,49
|141,44
|Tek-Art Turizm
|1,47
|2,08
|16,67
|Tekfen Holding
|15,18
|3,55
|-18,18
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,32
|0,14
|74,29
|Temapol Polimer Plastik
|7,60
|1,47
|45,59
|TGS Dış Ticaret
|4,90
|-0,20
|4,93
|Tofaş Oto. Fab.
|23,58
|2,70
|1,19
|Torunlar GMYO
|2,83
|4,04
|2,91
|Trabzon Liman
|13,04
|0,38
|22,33
|Trabzonspor Sportif
|5,53
|-1,07
|157,21
|Trakya Cam
|3,33
|0,30
|-1,80
|Trend GMYO
|3,92
|-0,25
|78,18
|TSKB GMYO
|3,81
|1,33
|184,33
|Tuğçelik
|4,77
|1,49
|20,76
|Tukaş
|9,40
|9,94
|-23,89
|Turcas Petrol
|2,94
|1,03
|10,11
|Turkcell
|14,05
|0,64
|1,81
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,43
|4,05
|0,31
|Tüpraş
|87,90
|-1,62
|-30,68
|Türk Hava Yolları
|12,53
|-0,63
|-13,35
|Türk Prysmian Kablo
|4,03
|0,75
|55,89
|Türk Telekom
|7,67
|0,52
|4,07
|Türk Traktör
|62,75
|0,72
|18,60
|Türker Proje Gayrimenkul
|43,20
|0,75
|2,86
|Ufuk Yatırım
|4,89
|-0,61
|89,53
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,81
|2,18
|32,55
|Ulusoy Elektrik
|34,70
|3,03
|30,45
|Ulusoy Un Sanayi
|8,53
|4,15
|123,30
|Umpaş Holding
|0,66
|-1,49
|6,45
|Uşak Seramik
|1,88
|9,94
|11,24
|Utopya Turizm
|5,98
|-0,33
|21,54
|Uzertaş Boya
|4,05
|-2,41
|82,43
|Ülker Bisküvi
|23,60
|-1,17
|5,55
|Vakıf Fin. Kir.
|2,42
|3,42
|0,00
|Vakıf GMYO
|2,38
|1,28
|37,49
|Vakıf Yat. Ort.
|2,46
|1,65
|5,58
|Vakıflar Bankası
|4,77
|1,06
|-13,43
|Vakko Tekstil
|5,02
|-0,20
|10,57
|Vanet Gıda
|1,62
|0,62
|13,29
|Verusa Holding
|20,64
|0,58
|11,26
|Verusaturk Girisim
|5,08
|0,40
|-3,40
|Vestel
|13,98
|-1,13
|10,78
|Vestel Beyaz Eşya
|24,00
|0,42
|11,11
|Viking Kağıt
|4,48
|0,22
|139,57
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,19
|-0,62
|31,82
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,44
|0,83
|-1,61
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,95
|9,94
|58,69
|Yataş
|7,59
|0,26
|3,41
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,23
|9,85
|38,51
|Yeni Gimat GMYO
|12,21
|1,24
|1,99
|Yeşil GMYO
|0,64
|1,59
|0,00
|Yeşil Yapı
|0,66
|3,13
|0,00
|Yeşil Yatırım Holding
|13,30
|1,45
|18,43
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.425,40
|-2,29
|152,14
|Yonga Mobilya
|30,08
|9,94
|225,54
|Yükselen Çelik
|9,07
|2,14
|47,96
|Yünsa
|13,40
|2,84
|33,10
|Zorlu Enerji
|1,54
|0,00
|-5,52
(Son)
Kaynak: AA