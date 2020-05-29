Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
29.05.2020 18:49 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:49
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|360.036,60
|-3,58
|117,11
|İş Bankası (B)
|58.900,00
|9,99
|95,16
|İş Bankası (C)
|4,95
|0,20
|-22,78
|İş Bankası (Kur.)
|518.999,90
|147,14
|İş Fin.Kir.
|3,90
|0,26
|2,63
|İş Girişim
|6,68
|0,30
|75,79
|İş GMYO
|1,67
|0,00
|-5,11
|İş Y. Men. Değ.
|5,79
|-0,34
|43,79
|İş Yat. Ort.
|2,45
|0,00
|52,05
|İşbir Holding
|735,00
|-1,21
|70,93
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,63
|0,00
|1,61
|İttifak Holding
|2,78
|4,12
|-25,27
|İz Hayvancılık Tarım
|4,25
|-9,19
|62,43
|İzmir Demir Çelik
|12,50
|5,49
|52,63
|İzmir Fırça
|2,35
|4,44
|30,56
|Jantsa Jant Sanayi
|73,55
|6,59
|38,28
|Kafein Yazılım
|15,98
|-3,21
|43,45
|Kapital Yat. Holding
|3,25
|6,56
|34,30
|Kaplamin
|7,19
|1,84
|29,55
|Kardemir (A)
|2,71
|-0,37
|2,26
|Kardemir (B)
|2,51
|-1,57
|-4,92
|Kardemir (D)
|2,51
|-1,18
|-5,64
|Karel Elektronik
|15,26
|-1,04
|5,02
|Karsan Otomotiv
|1,81
|1,12
|14,56
|Karsu Tekstil
|3,39
|2,42
|4,63
|Kartonsan
|446,00
|-1,55
|15,44
|Katmerciler Ekipman
|3,76
|-1,57
|-2,08
|Kent Gıda
|559,10
|7,33
|218,03
|Kerevitaş Gıda
|3,95
|-0,50
|21,17
|Kervansaray Yat. Holding
|0,45
|-2,17
|-18,18
|Kiler GMYO
|3,15
|0,96
|-16,89
|Klimasan Klima
|16,92
|-1,97
|-23,37
|Koç Holding
|16,14
|-3,12
|-19,34
|Konfrut Gıda
|9,84
|-7,43
|25,83
|Konya Çimento
|260,70
|-0,11
|-3,91
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,04
|-0,90
|-13,18
|Koza Altın
|74,10
|-0,94
|0,07
|Koza Madencilik
|12,06
|-4,13
|20,24
|Körfez GMYO
|3,03
|-5,31
|26,78
|Kristal Kola
|1,90
|0,53
|25,83
|Kron Telekomünikasyon
|24,86
|1,89
|95,44
|Kuştur Kuşadası Turizm
|36,44
|0,00
|53,76
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,69
|-0,59
|2,42
|Kütahya Porselen
|22,38
|-1,84
|238,07
|Lider Faktoring
|2,23
|-0,45
|21,53
|Link Bilgisayar
|27,62
|-0,07
|52,18
|Logo Yazılım
|75,00
|-1,51
|23,36
|Lokman Hekim Sağlık
|6,91
|-2,40
|19,55
|Lüks Kadife
|11,29
|-3,09
|30,67
|Makina Takım
|1,77
|1,72
|-5,85
|Marka Yatırım Holding
|1,49
|4,20
|26,27
|Marmaris Altınyunus
|73,80
|-0,87
|3,94
|Marshall
|63,25
|10,00
|33,05
|Martı GMYO
|1,33
|3,10
|31,68
|Martı Otel
|1,00
|1,01
|9,89
|Mavi Giyim
|45,20
|4,39
|-21,93
|Mazhar Zorlu Holding
|17,38
|5,98
|43,76
|Mega Polietilen
|4,46
|5,44
|102,73
|Menderes Tekstil
|2,13
|9,79
|62,60
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|20,00
|-0,79
|2,88
|Merko Gıda
|1,31
|-2,96
|24,76
|Metal Gayrimenkul
|1,08
|-7,69
|18,68
|Metemtur Otelcilik
|2,02
|-2,88
|13,48
|Metro Holding
|1,33
|0,00
|-3,62
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,05
|1,49
|4,59
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,20
|0,00
|-58,75
|Migros Ticaret
|33,44
|-0,24
|38,07
|Milpa
|4,21
|2,68
|92,24
|Mistral GMYO
|2,21
|0,91
|16,93
|MLP Sağlık
|16,73
|-1,59
|4,56
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,83
|-1,08
|60,53
|Mondi Tire Kutsan
|6,85
|0,74
|65,46
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.097,20
|0,05
|2,24
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,04
|-0,61
|41,82
|Net Holding
|2,27
|0,89
|-12,69
|Netaş Telekom.
|14,49
|-2,82
|10,95
|Niğbaş Niğde Beton
|9,20
|0,99
|48,39
|Nuh Çimento
|12,90
|-0,08
|17,43
|Nurol GMYO
|4,31
|5,64
|20,73
|Odaş Elektrik
|1,94
|1,57
|34,19
|Olmuksan-IP
|4,39
|0,92
|71,42
|Orge Enerji Elektrik
|5,45
|0,00
|9,88
|Orma Orman Mahsulleri
|4,68
|-2,30
|69,57
|Osmanlı Menkul
|7,42
|2,63
|77,48
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,25
|-0,44
|33,93
|Otokar
|133,50
|-1,77
|-9,21
|Oyak Çimento
|6,10
|4,45
|10,96
|Oyak Yat. Ort.
|6,08
|-1,19
|163,36
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,09
|0,98
|0,04
|Özak GMYO
|3,02
|-0,66
|17,51
|Özbal Çelik Boru
|1,92
|-0,52
|19,12
|Özderici GMYO
|1,66
|0,61
|5,73
|Özerden Plastik
|2,40
|-0,41
|5,26
|Panora GMYO
|5,40
|1,12
|-3,60
|Papilon Savunma
|15,93
|0,44
|106,71
|Park Elek.Madencilik
|3,48
|0,00
|14,10
|Parsan
|15,50
|-0,96
|-8,50
|Pegasus
|60,05
|2,13
|-30,50
|Peker GMYO
|6,06
|0,00
|93,61
|Penguen Gıda
|3,71
|2,20
|79,23
|Pera GMYO
|0,98
|0,00
|4,26
|Pergamon Dış Ticaret
|9,38
|6,71
|21,22
|Petkim
|3,53
|-0,28
|-7,35
|Petrokent Turizm
|188,50
|9,98
|47,15
|Pınar Et ve Un
|19,08
|-5,92
|108,07
|Pınar Su
|6,11
|-2,86
|163,36
|Pınar Süt
|19,15
|-3,67
|51,14
|Plastikkart
|9,87
|-0,20
|6,47
|Polisan Holding
|2,63
|0,00
|-12,84
|Politeknik Metal
|129,00
|5,31
|69,58
|Prizma Press Matbaacılık
|3,77
|-0,53
|-12,33
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.183,70
|-0,14
|6,85
|QNB Finans Fin. Kir.
|106,40
|0,38
|-17,58
|QNB Finansbank
|48,12
|-0,41
|28,32
|Ral Yatırım Holding
|14,15
|1,80
|108,09
|Ray Sigorta
|6,30
|-1,72
|84,21
|Reysaş GMYO
|4,82
|-0,82
|5,01
|Reysaş Lojistik
|6,37
|-0,47
|45,43
|Rhea Girişim
|2,08
|5,58
|74,79
|Rodrigo Tekstil
|2,70
|-1,10
|49,17
|Royal Halı
|2,05
|-1,44
|49,64
|RTA Laboratuvarları
|22,70
|-9,99
|878,45
|Sabancı Holding
|8,30
|-3,26
|-8,99
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,70
|3,30
|115,60
|Salix Yatırım Holding
|8,13
|-6,55
|12,76
|Sanel Mühendislik
|5,41
|-4,42
|33,58
|Sanifoam Sünger
|5,79
|-0,69
|15,80
|Sanko Pazarlama
|7,46
|1,36
|-3,62
|Saray Matbaacılık
|2,25
|3,69
|25,70
|Sarkuysan
|5,62
|0,54
|16,36
|Sasa Polyester
|10,20
|-2,67
|31,95
|Say Reklamcılık
|3,75
|-4,09
|67,41
|Sekuro Plastik
|5,39
|0,00
|0,56
|Selçuk Ecza Deposu
|8,16
|-3,77
|36,80
|Selçuk Gıda
|3,12
|-5,45
|81,40
|Senkron Güvenlik
|2,92
|-0,34
|6,96
|Serve Film Prodüksiyon
|5,05
|5,65
|217,61
|Servet GMYO
|16,38
|1,74
|92,71
|Seyitler Kimya
|9,10
|3,29
|34,02
|Silverline Endüstri
|2,59
|-1,15
|19,91
|Sinpaş GMYO
|1,13
|-0,88
|-2,59
|Smartiks Yazılım
|9,25
|-2,53
|-5,71
|Soda Sanayii
|5,64
|-1,66
|-4,84
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,00
|1,40
|238,00
|Söktaş
|3,43
|-1,72
|29,43
|Sönmez Filament
|6,52
|0,77
|33,61
|Sönmez Pamuklu
|6,63
|0,45
|34,76
|Sumaş Suni Tahta
|11,62
|-1,02
|17,37
|Şeker Fin. Kir.
|5,07
|0,20
|6,07
|Şekerbank
|1,14
|0,88
|-12,98
|Şişe Cam
|4,84
|-1,58
|-5,50
|Şok Marketler
|11,70
|-1,93
|8,74
|T. Halk Bankası
|5,32
|-0,37
|-9,98
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,60
|1,05
|-6,88
|T.S.K.B.
|1,10
|4,76
|-9,09
|T.Tuborg
|14,49
|-0,55
|21,76
|Taç Tarım Ürünleri
|4,75
|-9,87
|52,24
|Tat Gıda
|9,10
|1,34
|49,58
|TAV Havalimanları
|20,30
|-0,49
|-25,27
|Taze Kuru Gıda
|13,70
|-9,99
|89,23
|Tek-Art Turizm
|1,34
|0,00
|6,35
|Tekfen Holding
|14,01
|-0,07
|-24,48
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,31
|-1,62
|74,05
|Temapol Polimer Plastik
|7,12
|1,42
|36,40
|TGS Dış Ticaret
|4,99
|0,60
|6,85
|Tofaş Oto. Fab.
|22,24
|-2,37
|-4,56
|Torunlar GMYO
|2,56
|1,19
|-6,91
|Trabzon Liman
|13,18
|-3,87
|23,64
|Trabzonspor Sportif
|5,71
|6,33
|165,58
|Trakya Cam
|3,22
|-0,49
|-5,04
|Trend GMYO
|3,85
|-1,79
|75,00
|TSKB GMYO
|3,11
|9,89
|132,09
|Tuğçelik
|4,69
|0,21
|18,73
|Tukaş
|8,55
|-10,00
|-30,77
|Turcas Petrol
|2,90
|0,35
|8,61
|Turkcell
|14,16
|1,87
|2,61
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,93
|-0,50
|-7,49
|Tüpraş
|85,70
|0,23
|-32,41
|Türk Hava Yolları
|12,60
|-0,63
|-12,86
|Türk Prysmian Kablo
|3,94
|-0,51
|52,41
|Türk Telekom
|7,43
|-1,85
|0,81
|Türk Traktör
|61,10
|-0,89
|15,48
|Türker Proje Gayrimenkul
|43,08
|5,38
|2,57
|Ufuk Yatırım
|4,78
|-0,83
|85,27
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,74
|-0,36
|29,25
|Ulusoy Elektrik
|32,88
|-0,66
|23,61
|Ulusoy Un Sanayi
|9,33
|-5,95
|144,24
|Umpaş Holding
|0,66
|1,54
|6,45
|Uşak Seramik
|1,66
|-0,60
|-1,78
|Utopya Turizm
|5,95
|-1,16
|20,93
|Uzertaş Boya
|3,75
|-5,30
|68,92
|Ülker Bisküvi
|23,60
|-1,58
|5,55
|Vakıf Fin. Kir.
|2,31
|-1,28
|-4,55
|Vakıf GMYO
|2,33
|0,00
|34,61
|Vakıf Yat. Ort.
|2,37
|-1,66
|1,72
|Vakıflar Bankası
|4,65
|-0,21
|-15,61
|Vakko Tekstil
|4,82
|-1,83
|6,17
|Vanet Gıda
|1,59
|-3,05
|11,19
|Verusa Holding
|20,16
|2,13
|8,68
|Verusaturk Girisim
|4,94
|2,70
|-6,06
|Vestel
|14,17
|2,76
|12,28
|Vestel Beyaz Eşya
|23,20
|-2,44
|7,41
|Viking Kağıt
|4,58
|-1,93
|144,92
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,03
|-0,66
|25,21
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,32
|4,50
|-6,45
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,94
|-9,96
|58,53
|Yataş
|7,43
|1,09
|1,23
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,00
|0,00
|24,22
|Yeni Gimat GMYO
|12,02
|-0,91
|0,41
|Yeşil GMYO
|0,62
|0,00
|-3,13
|Yeşil Yapı
|0,63
|0,00
|-4,55
|Yeşil Yatırım Holding
|13,17
|-1,35
|17,28
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|7.510,10
|-6,12
|155,01
|Yonga Mobilya
|22,62
|9,91
|144,81
|Yükselen Çelik
|8,99
|-3,54
|46,66
|Yünsa
|13,05
|-0,38
|29,62
|Zorlu Enerji
|1,43
|-0,69
|-12,27
(Son)
Kaynak: AA