Borsada günlük işlemler (2) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 360.036,60 -3,58 117,11 İş Bankası (B) 58.900,00 9,99 95,16 İş Bankası (C) 4,95 0,20 -22,78 İş Bankası (Kur.) 518.999,90 147,14 İş Fin.Kir. 3,90 0,26 2,63 İş Girişim 6,68 0,30 75,79 İş GMYO 1,67 0,00 -5,11 İş Y. Men. Değ. 5,79 -0,34 43,79 İş Yat. Ort. 2,45 0,00 52,05 İşbir Holding 735,00 -1,21 70,93 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,63 0,00 1,61 İttifak Holding 2,78 4,12 -25,27 İz Hayvancılık Tarım 4,25 -9,19 62,43 İzmir Demir Çelik 12,50 5,49 52,63 İzmir Fırça 2,35 4,44 30,56 Jantsa Jant Sanayi 73,55 6,59 38,28 Kafein Yazılım 15,98 -3,21 43,45 Kapital Yat. Holding 3,25 6,56 34,30 Kaplamin 7,19 1,84 29,55 Kardemir (A) 2,71 -0,37 2,26 Kardemir (B) 2,51 -1,57 -4,92 Kardemir (D) 2,51 -1,18 -5,64 Karel Elektronik 15,26 -1,04 5,02 Karsan Otomotiv 1,81 1,12 14,56 Karsu Tekstil 3,39 2,42 4,63 Kartonsan 446,00 -1,55 15,44 Katmerciler Ekipman 3,76 -1,57 -2,08 Kent Gıda 559,10 7,33 218,03 Kerevitaş Gıda 3,95 -0,50 21,17 Kervansaray Yat. Holding 0,45 -2,17 -18,18 Kiler GMYO 3,15 0,96 -16,89 Klimasan Klima 16,92 -1,97 -23,37 Koç Holding 16,14 -3,12 -19,34 Konfrut Gıda 9,84 -7,43 25,83 Konya Çimento 260,70 -0,11 -3,91 Kordsa Teknik Tekstil 11,04 -0,90 -13,18 Koza Altın 74,10 -0,94 0,07 Koza Madencilik 12,06 -4,13 20,24 Körfez GMYO 3,03 -5,31 26,78 Kristal Kola 1,90 0,53 25,83 Kron Telekomünikasyon 24,86 1,89 95,44 Kuştur Kuşadası Turizm 36,44 0,00 53,76 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,69 -0,59 2,42 Kütahya Porselen 22,38 -1,84 238,07 Lider Faktoring 2,23 -0,45 21,53 Link Bilgisayar 27,62 -0,07 52,18 Logo Yazılım 75,00 -1,51 23,36 Lokman Hekim Sağlık 6,91 -2,40 19,55 Lüks Kadife 11,29 -3,09 30,67 Makina Takım 1,77 1,72 -5,85 Marka Yatırım Holding 1,49 4,20 26,27 Marmaris Altınyunus 73,80 -0,87 3,94 Marshall 63,25 10,00 33,05 Martı GMYO 1,33 3,10 31,68 Martı Otel 1,00 1,01 9,89 Mavi Giyim 45,20 4,39 -21,93 Mazhar Zorlu Holding 17,38 5,98 43,76 Mega Polietilen 4,46 5,44 102,73 Menderes Tekstil 2,13 9,79 62,60 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 20,00 -0,79 2,88 Merko Gıda 1,31 -2,96 24,76 Metal Gayrimenkul 1,08 -7,69 18,68 Metemtur Otelcilik 2,02 -2,88 13,48 Metro Holding 1,33 0,00 -3,62 Metro Petrol ve Tesisleri 2,05 1,49 4,59 Metro Yatırım Ortaklığı 2,20 0,00 -58,75 Migros Ticaret 33,44 -0,24 38,07 Milpa 4,21 2,68 92,24 Mistral GMYO 2,21 0,91 16,93 MLP Sağlık 16,73 -1,59 4,56 MMC San. ve Tic. Yat. 1,83 -1,08 60,53 Mondi Tire Kutsan 6,85 0,74 65,46 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.097,20 0,05 2,24 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,04 -0,61 41,82 Net Holding 2,27 0,89 -12,69 Netaş Telekom. 14,49 -2,82 10,95 Niğbaş Niğde Beton 9,20 0,99 48,39 Nuh Çimento 12,90 -0,08 17,43 Nurol GMYO 4,31 5,64 20,73 Odaş Elektrik 1,94 1,57 34,19 Olmuksan-IP 4,39 0,92 71,42 Orge Enerji Elektrik 5,45 0,00 9,88 Orma Orman Mahsulleri 4,68 -2,30 69,57 Osmanlı Menkul 7,42 2,63 77,48 Ostim Endüstriyel Yat 2,25 -0,44 33,93 Otokar 133,50 -1,77 -9,21 Oyak Çimento 6,10 4,45 10,96 Oyak Yat. Ort. 6,08 -1,19 163,36 Oylum Sınai Yatırımlar 3,09 0,98 0,04 Özak GMYO 3,02 -0,66 17,51 Özbal Çelik Boru 1,92 -0,52 19,12 Özderici GMYO 1,66 0,61 5,73 Özerden Plastik 2,40 -0,41 5,26 Panora GMYO 5,40 1,12 -3,60 Papilon Savunma 15,93 0,44 106,71 Park Elek.Madencilik 3,48 0,00 14,10 Parsan 15,50 -0,96 -8,50 Pegasus 60,05 2,13 -30,50 Peker GMYO 6,06 0,00 93,61 Penguen Gıda 3,71 2,20 79,23 Pera GMYO 0,98 0,00 4,26 Pergamon Dış Ticaret 9,38 6,71 21,22 Petkim 3,53 -0,28 -7,35 Petrokent Turizm 188,50 9,98 47,15 Pınar Et ve Un 19,08 -5,92 108,07 Pınar Su 6,11 -2,86 163,36 Pınar Süt 19,15 -3,67 51,14 Plastikkart 9,87 -0,20 6,47 Polisan Holding 2,63 0,00 -12,84 Politeknik Metal 129,00 5,31 69,58 Prizma Press Matbaacılık 3,77 -0,53 -12,33 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.183,70 -0,14 6,85 QNB Finans Fin. Kir. 106,40 0,38 -17,58 QNB Finansbank 48,12 -0,41 28,32 Ral Yatırım Holding 14,15 1,80 108,09 Ray Sigorta 6,30 -1,72 84,21 Reysaş GMYO 4,82 -0,82 5,01 Reysaş Lojistik 6,37 -0,47 45,43 Rhea Girişim 2,08 5,58 74,79 Rodrigo Tekstil 2,70 -1,10 49,17 Royal Halı 2,05 -1,44 49,64 RTA Laboratuvarları 22,70 -9,99 878,45 Sabancı Holding 8,30 -3,26 -8,99 Safkar Ege Soğutmacılık 4,70 3,30 115,60 Salix Yatırım Holding 8,13 -6,55 12,76 Sanel Mühendislik 5,41 -4,42 33,58 Sanifoam Sünger 5,79 -0,69 15,80 Sanko Pazarlama 7,46 1,36 -3,62 Saray Matbaacılık 2,25 3,69 25,70 Sarkuysan 5,62 0,54 16,36 Sasa Polyester 10,20 -2,67 31,95 Say Reklamcılık 3,75 -4,09 67,41 Sekuro Plastik 5,39 0,00 0,56 Selçuk Ecza Deposu 8,16 -3,77 36,80 Selçuk Gıda 3,12 -5,45 81,40 Senkron Güvenlik 2,92 -0,34 6,96 Serve Film Prodüksiyon 5,05 5,65 217,61 Servet GMYO 16,38 1,74 92,71 Seyitler Kimya 9,10 3,29 34,02 Silverline Endüstri 2,59 -1,15 19,91 Sinpaş GMYO 1,13 -0,88 -2,59 Smartiks Yazılım 9,25 -2,53 -5,71 Soda Sanayii 5,64 -1,66 -4,84 Sodaş Sodyum Sanayii 13,00 1,40 238,00 Söktaş 3,43 -1,72 29,43 Sönmez Filament 6,52 0,77 33,61 Sönmez Pamuklu 6,63 0,45 34,76 Sumaş Suni Tahta 11,62 -1,02 17,37 Şeker Fin. Kir. 5,07 0,20 6,07 Şekerbank 1,14 0,88 -12,98 Şişe Cam 4,84 -1,58 -5,50 Şok Marketler 11,70 -1,93 8,74 T. Halk Bankası 5,32 -0,37 -9,98 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,60 1,05 -6,88 T.S.K.B. 1,10 4,76 -9,09 T.Tuborg 14,49 -0,55 21,76 Taç Tarım Ürünleri 4,75 -9,87 52,24 Tat Gıda 9,10 1,34 49,58 TAV Havalimanları 20,30 -0,49 -25,27 Taze Kuru Gıda 13,70 -9,99 89,23 Tek-Art Turizm 1,34 0,00 6,35 Tekfen Holding 14,01 -0,07 -24,48 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,31 -1,62 74,05 Temapol Polimer Plastik 7,12 1,42 36,40 TGS Dış Ticaret 4,99 0,60 6,85 Tofaş Oto. Fab. 22,24 -2,37 -4,56 Torunlar GMYO 2,56 1,19 -6,91 Trabzon Liman 13,18 -3,87 23,64 Trabzonspor Sportif 5,71 6,33 165,58 Trakya Cam 3,22 -0,49 -5,04 Trend GMYO 3,85 -1,79 75,00 TSKB GMYO 3,11 9,89 132,09 Tuğçelik 4,69 0,21 18,73 Tukaş 8,55 -10,00 -30,77 Turcas Petrol 2,90 0,35 8,61 Turkcell 14,16 1,87 2,61 Tümosan Motor ve Traktör 5,93 -0,50 -7,49 Tüpraş 85,70 0,23 -32,41 Türk Hava Yolları 12,60 -0,63 -12,86 Türk Prysmian Kablo 3,94 -0,51 52,41 Türk Telekom 7,43 -1,85 0,81 Türk Traktör 61,10 -0,89 15,48 Türker Proje Gayrimenkul 43,08 5,38 2,57 Ufuk Yatırım 4,78 -0,83 85,27 Ulaşlar Turizm Yat. 2,74 -0,36 29,25 Ulusoy Elektrik 32,88 -0,66 23,61 Ulusoy Un Sanayi 9,33 -5,95 144,24 Umpaş Holding 0,66 1,54 6,45 Uşak Seramik 1,66 -0,60 -1,78 Utopya Turizm 5,95 -1,16 20,93 Uzertaş Boya 3,75 -5,30 68,92 Ülker Bisküvi 23,60 -1,58 5,55 Vakıf Fin. Kir. 2,31 -1,28 -4,55 Vakıf GMYO 2,33 0,00 34,61 Vakıf Yat. Ort. 2,37 -1,66 1,72 Vakıflar Bankası 4,65 -0,21 -15,61 Vakko Tekstil 4,82 -1,83 6,17 Vanet Gıda 1,59 -3,05 11,19 Verusa Holding 20,16 2,13 8,68 Verusaturk Girisim 4,94 2,70 -6,06 Vestel 14,17 2,76 12,28 Vestel Beyaz Eşya 23,20 -2,44 7,41 Viking Kağıt 4,58 -1,93 144,92 Yapı Kredi Koray GMYO 3,03 -0,66 25,21 Yapı ve Kredi Bank. 2,32 4,50 -6,45 Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,94 -9,96 58,53 Yataş 7,43 1,09 1,23 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,00 0,00 24,22 Yeni Gimat GMYO 12,02 -0,91 0,41 Yeşil GMYO 0,62 0,00 -3,13 Yeşil Yapı 0,63 0,00 -4,55 Yeşil Yatırım Holding 13,17 -1,35 17,28 Yibitaş İnşaat Malzeme 7.510,10 -6,12 155,01 Yonga Mobilya 22,62 9,91 144,81 Yükselen Çelik 8,99 -3,54 46,66 Yünsa 13,05 -0,38 29,62 Zorlu Enerji 1,43 -0,69 -12,27 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: AA