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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2)
28.05.2020 18:47 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:47

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 373.422,90 125,18
İş Bankası (B) 53.549,90 0,00 77,43
İş Bankası (C) 4,94 1,44 -22,93
İş Bankası (Kur.) 518.999,90 -9,11 147,14
İş Fin.Kir. 3,89 -2,75 2,37
İş Girişim 6,66 -1,48 75,26
İş GMYO 1,67 -0,60 -5,11
İş Y. Men. Değ. 5,81 -1,19 44,28
İş Yat. Ort. 2,45 -3,16 52,05
İşbir Holding 744,00 -8,89 73,02
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,63 -3,08 1,61
İttifak Holding 2,67 -4,30 -28,23
İz Hayvancılık Tarım 4,68 -10,00 78,87
İzmir Demir Çelik 11,85 -2,15 44,69
İzmir Fırça 2,25 -3,02 25,00
Jantsa Jant Sanayi 69,00 -1,85 29,73
Kafein Yazılım 16,51 -2,31 48,20
Kapital Yat. Holding 3,05 -3,79 26,03
Kaplamin 7,06 -1,40 27,21
Kardemir (A) 2,72 0,37 2,64
Kardemir (B) 2,55 0,79 -3,41
Kardemir (D) 2,54 0,79 -4,51
Karel Elektronik 15,42 -7,39 6,13
Karsan Otomotiv 1,79 -1,10 13,29
Karsu Tekstil 3,31 -2,36 2,16
Kartonsan 453,00 -1,16 17,25
Katmerciler Ekipman 3,82 -1,04 -0,52
Kent Gıda 520,90 9,99 196,30
Kerevitaş Gıda 3,97 -2,93 21,78
Kervansaray Yat. Holding 0,46 -4,17 -16,36
Kiler GMYO 3,12 -1,58 -17,68
Klimasan Klima 17,26 -1,43 -21,83
Koç Holding 16,66 6,11 -16,74
Konfrut Gıda 10,63 -2,30 35,93
Konya Çimento 261,00 -0,91 -3,80
Kordsa Teknik Tekstil 11,14 -0,36 -12,39
Koza Altın 74,80 1,63 1,01
Koza Madencilik 12,58 1,53 25,42
Körfez GMYO 3,20 4,92 33,89
Kristal Kola 1,89 -1,56 25,17
Kron Telekomünikasyon 24,40 -1,93 91,82
Kuştur Kuşadası Turizm 36,44 1,17 53,76
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,70 -0,58 3,03
Kütahya Porselen 22,80 0,71 244,41
Lider Faktoring 2,24 -3,45 22,07
Link Bilgisayar 27,64 -1,99 52,29
Logo Yazılım 76,15 -2,12 25,25
Lokman Hekim Sağlık 7,08 -0,84 22,49
Lüks Kadife 11,65 -7,54 34,84
Makina Takım 1,74 1,16 -7,45
Marka Yatırım Holding 1,43 3,62 21,19
Marmaris Altınyunus 74,45 -2,04 4,86
Marshall 57,50 -1,79 20,95
Martı GMYO 1,29 0,00 27,72
Martı Otel 0,99 -1,98 8,79
Mavi Giyim 43,30 4,39 -25,22
Mazhar Zorlu Holding 16,40 0,00 35,65
Mega Polietilen 4,23 -3,20 92,27
Menderes Tekstil 1,94 6,59 48,09
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 20,16 -4,82 3,70
Merko Gıda 1,35 -3,57 28,57
Metal Gayrimenkul 1,17 -9,30 28,57
Metemtur Otelcilik 2,08 2,46 16,85
Metro Holding 1,33 -4,32 -3,62
Metro Petrol ve Tesisleri 2,02 -4,72 3,06
Metro Yatırım Ortaklığı 2,20 -2,22 -58,75
Migros Ticaret 33,52 -2,10 38,40
Milpa 4,10 -1,44 87,21
Mistral GMYO 2,19 0,46 15,87
MLP Sağlık 17,00 4,42 6,25
MMC San. ve Tic. Yat. 1,85 -2,63 62,28
Mondi Tire Kutsan 6,80 -1,88 64,25
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.096,60 2,18
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,15 -0,27 42,69
Net Holding 2,25 -3,43 -13,46
Netaş Telekom. 14,91 -4,05 14,17
Niğbaş Niğde Beton 9,11 0,11 46,94
Nuh Çimento 12,91 -1,60 17,53
Nurol GMYO 4,08 -3,55 14,29
Odaş Elektrik 1,91 0,53 32,12
Olmuksan-IP 4,35 -3,33 69,86
Orge Enerji Elektrik 5,45 0,18 9,88
Orma Orman Mahsulleri 4,79 -4,20 73,55
Osmanlı Menkul 7,23 -3,47 72,93
Ostim Endüstriyel Yat 2,26 2,73 34,52
Otokar 135,90 -2,02 -7,58
Oyak Çimento 5,84 3,91 6,23
Oyak Yat. Ort. 6,21 0,00 166,52
Oylum Sınai Yatırımlar 3,06 -3,77 -0,93
Özak GMYO 3,04 -0,33 18,29
Özbal Çelik Boru 1,93 -2,53 19,74
Özderici GMYO 1,65 0,00 5,10
Özerden Plastik 2,41 -3,98 5,70
Panora GMYO 5,34 -0,93 -4,67
Papilon Savunma 15,86 -9,89 105,80
Park Elek.Madencilik 3,48 1,46 14,10
Parsan 15,65 -0,70 -7,62
Pegasus 58,80 -0,51 -31,94
Peker GMYO 6,06 5,76 93,61
Penguen Gıda 3,63 4,31 75,36
Pera GMYO 0,98 -2,00 4,26
Pergamon Dış Ticaret 8,79 -1,90 13,60
Petkim 3,54 0,00 -7,09
Petrokent Turizm 171,40 -3,16 33,80
Pınar Et ve Un 20,28 -7,40 121,16
Pınar Su 6,29 -6,95 171,12
Pınar Süt 19,88 -5,51 56,91
Plastikkart 9,89 2,49 6,69
Polisan Holding 2,63 0,00 -12,84
Politeknik Metal 122,50 0,00 61,03
Prizma Press Matbaacılık 3,79 -1,56 -11,86
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.185,40 0,08 7,00
QNB Finans Fin. Kir. 106,00 -1,12 -17,89
QNB Finansbank 48,32 -0,98 28,85
Ral Yatırım Holding 13,90 -1,77 104,41
Ray Sigorta 6,41 -4,75 87,43
Reysaş GMYO 4,86 -2,80 5,88
Reysaş Lojistik 6,40 -3,61 46,12
Rhea Girişim 1,97 -1,50 65,55
Rodrigo Tekstil 2,73 3,41 50,83
Royal Halı 2,08 -1,89 51,82
RTA Laboratuvarları 25,22 -9,99 987,07
Sabancı Holding 8,58 -0,23 -5,92
Safkar Ege Soğutmacılık 4,55 -1,09 108,72
Salix Yatırım Holding 8,70 3,57 20,67
Sanel Mühendislik 5,66 5,40 39,75
Sanifoam Sünger 5,83 -2,35 16,60
Sanko Pazarlama 7,36 -3,41 -4,91
Saray Matbaacılık 2,17 -1,81 21,23
Sarkuysan 5,59 -2,10 15,73
Sasa Polyester 10,48 3,87 35,58
Say Reklamcılık 3,91 9,83 74,55
Sekuro Plastik 5,39 -2,53 0,56
Selçuk Ecza Deposu 8,48 -3,96 42,17
Selçuk Gıda 3,30 -2,37 91,86
Senkron Güvenlik 2,93 -2,98 7,33
Serve Film Prodüksiyon 4,78 7,17 200,63
Servet GMYO 16,10 -2,31 89,41
Seyitler Kimya 8,81 -3,50 29,75
Silverline Endüstri 2,62 -1,13 21,30
Sinpaş GMYO 1,14 -5,00 -1,72
Smartiks Yazılım 9,49 -3,65 -3,26
Soda Sanayii 5,98 0,00 -3,24
Sodaş Sodyum Sanayii 12,82 -5,04 233,32
Söktaş 3,49 -2,79 31,70
Sönmez Filament 6,47 -1,97 32,58
Sönmez Pamuklu 6,60 -1,79 34,15
Sumaş Suni Tahta 11,74 -0,09 18,59
Şeker Fin. Kir. 5,06 -0,78 5,86
Şekerbank 1,13 0,00 -13,74
Şişe Cam 5,06 -0,39 -3,98
Şok Marketler 11,93 -2,29 10,87
T. Halk Bankası 5,34 0,75 -9,64
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,18 -1,03 -7,84
T.S.K.B. 1,05 0,96 -13,22
T.Tuborg 14,57 -1,35 22,44
Taç Tarım Ürünleri 5,27 -9,91 68,91
Tat Gıda 8,98 -5,47 47,61
TAV Havalimanları 20,40 -0,87 -24,90
Taze Kuru Gıda 15,22 -9,99 110,22
Tek-Art Turizm 1,34 -2,90 6,35
Tekfen Holding 14,02 0,00 -24,43
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,43 2,34 76,90
Temapol Polimer Plastik 7,02 0,14 34,48
TGS Dış Ticaret 4,96 0,40 6,21
Tofaş Oto. Fab. 22,78 3,36 -2,24
Torunlar GMYO 2,53 0,00 -8,00
Trabzon Liman 13,71 -1,37 28,61
Trabzonspor Sportif 5,37 0,37 149,77
Trakya Cam 3,34 0,00 -4,57
Trend GMYO 3,92 0,00 78,18
TSKB GMYO 2,83 9,69 111,19
Tuğçelik 4,68 -2,50 18,48
Tukaş 9,50 -9,70 -23,08
Turcas Petrol 2,89 1,76 8,24
Turkcell 13,90 0,00 0,72
Tümosan Motor ve Traktör 5,96 -1,81 -7,02
Tüpraş 85,50 1,91 -32,57
Türk Hava Yolları 12,68 2,84 -12,31
Türk Prysmian Kablo 3,96 -1,49 53,18
Türk Telekom 7,57 -1,43 2,71
Türk Traktör 61,65 0,08 16,52
Türker Proje Gayrimenkul 40,88 -2,57 -2,67
Ufuk Yatırım 4,82 0,00 86,82
Ulaşlar Turizm Yat. 2,75 0,73 29,72
Ulusoy Elektrik 33,10 -1,19 24,44
Ulusoy Un Sanayi 9,92 -4,43 159,69
Umpaş Holding 0,65 -9,72 4,84
Uşak Seramik 1,67 -1,18 -1,18
Utopya Turizm 6,02 -0,50 22,36
Uzertaş Boya 3,96 -10,00 78,38
Ülker Bisküvi 23,98 0,84 7,25
Vakıf Fin. Kir. 2,34 -1,27 -3,31
Vakıf GMYO 2,33 6,39 34,61
Vakıf Yat. Ort. 2,41 -0,41 3,43
Vakıflar Bankası 4,66 1,53 -15,43
Vakko Tekstil 4,91 -2,39 8,15
Vanet Gıda 1,64 -4,65 14,69
Verusa Holding 19,75 2,81 6,41
Verusaturk Girisim 4,81 -1,43 -8,53
Vestel 13,79 -0,36 9,27
Vestel Beyaz Eşya 23,78 2,77 10,09
Viking Kağıt 4,67 -4,89 149,73
Yapı Kredi Koray GMYO 3,05 0,99 26,03
Yapı ve Kredi Bank. 2,22 0,45 -10,48
Yaprak Süt ve Besi Çift. 11,04 -9,95 76,08
Yataş 7,35 -1,21 0,14
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,00 -1,48 24,22
Yeni Gimat GMYO 12,13 0,41 1,33
Yeşil GMYO 0,62 -1,59 -3,13
Yeşil Yapı 0,63 0,00 -4,55
Yeşil Yatırım Holding 13,35 -4,03 18,88
Yibitaş İnşaat Malzeme 8.000,00 -0,87 171,65
Yonga Mobilya 20,58 -3,83 122,73
Yükselen Çelik 9,32 -1,69 52,04
Yünsa 13,10 1,95 30,12
Zorlu Enerji 1,44 4,35 -11,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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