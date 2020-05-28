Borsada günlük işlemler (2) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 373.422,90 125,18 İş Bankası (B) 53.549,90 0,00 77,43 İş Bankası (C) 4,94 1,44 -22,93 İş Bankası (Kur.) 518.999,90 -9,11 147,14 İş Fin.Kir. 3,89 -2,75 2,37 İş Girişim 6,66 -1,48 75,26 İş GMYO 1,67 -0,60 -5,11 İş Y. Men. Değ. 5,81 -1,19 44,28 İş Yat. Ort. 2,45 -3,16 52,05 İşbir Holding 744,00 -8,89 73,02 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,63 -3,08 1,61 İttifak Holding 2,67 -4,30 -28,23 İz Hayvancılık Tarım 4,68 -10,00 78,87 İzmir Demir Çelik 11,85 -2,15 44,69 İzmir Fırça 2,25 -3,02 25,00 Jantsa Jant Sanayi 69,00 -1,85 29,73 Kafein Yazılım 16,51 -2,31 48,20 Kapital Yat. Holding 3,05 -3,79 26,03 Kaplamin 7,06 -1,40 27,21 Kardemir (A) 2,72 0,37 2,64 Kardemir (B) 2,55 0,79 -3,41 Kardemir (D) 2,54 0,79 -4,51 Karel Elektronik 15,42 -7,39 6,13 Karsan Otomotiv 1,79 -1,10 13,29 Karsu Tekstil 3,31 -2,36 2,16 Kartonsan 453,00 -1,16 17,25 Katmerciler Ekipman 3,82 -1,04 -0,52 Kent Gıda 520,90 9,99 196,30 Kerevitaş Gıda 3,97 -2,93 21,78 Kervansaray Yat. Holding 0,46 -4,17 -16,36 Kiler GMYO 3,12 -1,58 -17,68 Klimasan Klima 17,26 -1,43 -21,83 Koç Holding 16,66 6,11 -16,74 Konfrut Gıda 10,63 -2,30 35,93 Konya Çimento 261,00 -0,91 -3,80 Kordsa Teknik Tekstil 11,14 -0,36 -12,39 Koza Altın 74,80 1,63 1,01 Koza Madencilik 12,58 1,53 25,42 Körfez GMYO 3,20 4,92 33,89 Kristal Kola 1,89 -1,56 25,17 Kron Telekomünikasyon 24,40 -1,93 91,82 Kuştur Kuşadası Turizm 36,44 1,17 53,76 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,70 -0,58 3,03 Kütahya Porselen 22,80 0,71 244,41 Lider Faktoring 2,24 -3,45 22,07 Link Bilgisayar 27,64 -1,99 52,29 Logo Yazılım 76,15 -2,12 25,25 Lokman Hekim Sağlık 7,08 -0,84 22,49 Lüks Kadife 11,65 -7,54 34,84 Makina Takım 1,74 1,16 -7,45 Marka Yatırım Holding 1,43 3,62 21,19 Marmaris Altınyunus 74,45 -2,04 4,86 Marshall 57,50 -1,79 20,95 Martı GMYO 1,29 0,00 27,72 Martı Otel 0,99 -1,98 8,79 Mavi Giyim 43,30 4,39 -25,22 Mazhar Zorlu Holding 16,40 0,00 35,65 Mega Polietilen 4,23 -3,20 92,27 Menderes Tekstil 1,94 6,59 48,09 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 20,16 -4,82 3,70 Merko Gıda 1,35 -3,57 28,57 Metal Gayrimenkul 1,17 -9,30 28,57 Metemtur Otelcilik 2,08 2,46 16,85 Metro Holding 1,33 -4,32 -3,62 Metro Petrol ve Tesisleri 2,02 -4,72 3,06 Metro Yatırım Ortaklığı 2,20 -2,22 -58,75 Migros Ticaret 33,52 -2,10 38,40 Milpa 4,10 -1,44 87,21 Mistral GMYO 2,19 0,46 15,87 MLP Sağlık 17,00 4,42 6,25 MMC San. ve Tic. Yat. 1,85 -2,63 62,28 Mondi Tire Kutsan 6,80 -1,88 64,25 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.096,60 2,18 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,15 -0,27 42,69 Net Holding 2,25 -3,43 -13,46 Netaş Telekom. 14,91 -4,05 14,17 Niğbaş Niğde Beton 9,11 0,11 46,94 Nuh Çimento 12,91 -1,60 17,53 Nurol GMYO 4,08 -3,55 14,29 Odaş Elektrik 1,91 0,53 32,12 Olmuksan-IP 4,35 -3,33 69,86 Orge Enerji Elektrik 5,45 0,18 9,88 Orma Orman Mahsulleri 4,79 -4,20 73,55 Osmanlı Menkul 7,23 -3,47 72,93 Ostim Endüstriyel Yat 2,26 2,73 34,52 Otokar 135,90 -2,02 -7,58 Oyak Çimento 5,84 3,91 6,23 Oyak Yat. Ort. 6,21 0,00 166,52 Oylum Sınai Yatırımlar 3,06 -3,77 -0,93 Özak GMYO 3,04 -0,33 18,29 Özbal Çelik Boru 1,93 -2,53 19,74 Özderici GMYO 1,65 0,00 5,10 Özerden Plastik 2,41 -3,98 5,70 Panora GMYO 5,34 -0,93 -4,67 Papilon Savunma 15,86 -9,89 105,80 Park Elek.Madencilik 3,48 1,46 14,10 Parsan 15,65 -0,70 -7,62 Pegasus 58,80 -0,51 -31,94 Peker GMYO 6,06 5,76 93,61 Penguen Gıda 3,63 4,31 75,36 Pera GMYO 0,98 -2,00 4,26 Pergamon Dış Ticaret 8,79 -1,90 13,60 Petkim 3,54 0,00 -7,09 Petrokent Turizm 171,40 -3,16 33,80 Pınar Et ve Un 20,28 -7,40 121,16 Pınar Su 6,29 -6,95 171,12 Pınar Süt 19,88 -5,51 56,91 Plastikkart 9,89 2,49 6,69 Polisan Holding 2,63 0,00 -12,84 Politeknik Metal 122,50 0,00 61,03 Prizma Press Matbaacılık 3,79 -1,56 -11,86 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.185,40 0,08 7,00 QNB Finans Fin. Kir. 106,00 -1,12 -17,89 QNB Finansbank 48,32 -0,98 28,85 Ral Yatırım Holding 13,90 -1,77 104,41 Ray Sigorta 6,41 -4,75 87,43 Reysaş GMYO 4,86 -2,80 5,88 Reysaş Lojistik 6,40 -3,61 46,12 Rhea Girişim 1,97 -1,50 65,55 Rodrigo Tekstil 2,73 3,41 50,83 Royal Halı 2,08 -1,89 51,82 RTA Laboratuvarları 25,22 -9,99 987,07 Sabancı Holding 8,58 -0,23 -5,92 Safkar Ege Soğutmacılık 4,55 -1,09 108,72 Salix Yatırım Holding 8,70 3,57 20,67 Sanel Mühendislik 5,66 5,40 39,75 Sanifoam Sünger 5,83 -2,35 16,60 Sanko Pazarlama 7,36 -3,41 -4,91 Saray Matbaacılık 2,17 -1,81 21,23 Sarkuysan 5,59 -2,10 15,73 Sasa Polyester 10,48 3,87 35,58 Say Reklamcılık 3,91 9,83 74,55 Sekuro Plastik 5,39 -2,53 0,56 Selçuk Ecza Deposu 8,48 -3,96 42,17 Selçuk Gıda 3,30 -2,37 91,86 Senkron Güvenlik 2,93 -2,98 7,33 Serve Film Prodüksiyon 4,78 7,17 200,63 Servet GMYO 16,10 -2,31 89,41 Seyitler Kimya 8,81 -3,50 29,75 Silverline Endüstri 2,62 -1,13 21,30 Sinpaş GMYO 1,14 -5,00 -1,72 Smartiks Yazılım 9,49 -3,65 -3,26 Soda Sanayii 5,98 0,00 -3,24 Sodaş Sodyum Sanayii 12,82 -5,04 233,32 Söktaş 3,49 -2,79 31,70 Sönmez Filament 6,47 -1,97 32,58 Sönmez Pamuklu 6,60 -1,79 34,15 Sumaş Suni Tahta 11,74 -0,09 18,59 Şeker Fin. Kir. 5,06 -0,78 5,86 Şekerbank 1,13 0,00 -13,74 Şişe Cam 5,06 -0,39 -3,98 Şok Marketler 11,93 -2,29 10,87 T. Halk Bankası 5,34 0,75 -9,64 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,18 -1,03 -7,84 T.S.K.B. 1,05 0,96 -13,22 T.Tuborg 14,57 -1,35 22,44 Taç Tarım Ürünleri 5,27 -9,91 68,91 Tat Gıda 8,98 -5,47 47,61 TAV Havalimanları 20,40 -0,87 -24,90 Taze Kuru Gıda 15,22 -9,99 110,22 Tek-Art Turizm 1,34 -2,90 6,35 Tekfen Holding 14,02 0,00 -24,43 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,43 2,34 76,90 Temapol Polimer Plastik 7,02 0,14 34,48 TGS Dış Ticaret 4,96 0,40 6,21 Tofaş Oto. Fab. 22,78 3,36 -2,24 Torunlar GMYO 2,53 0,00 -8,00 Trabzon Liman 13,71 -1,37 28,61 Trabzonspor Sportif 5,37 0,37 149,77 Trakya Cam 3,34 0,00 -4,57 Trend GMYO 3,92 0,00 78,18 TSKB GMYO 2,83 9,69 111,19 Tuğçelik 4,68 -2,50 18,48 Tukaş 9,50 -9,70 -23,08 Turcas Petrol 2,89 1,76 8,24 Turkcell 13,90 0,00 0,72 Tümosan Motor ve Traktör 5,96 -1,81 -7,02 Tüpraş 85,50 1,91 -32,57 Türk Hava Yolları 12,68 2,84 -12,31 Türk Prysmian Kablo 3,96 -1,49 53,18 Türk Telekom 7,57 -1,43 2,71 Türk Traktör 61,65 0,08 16,52 Türker Proje Gayrimenkul 40,88 -2,57 -2,67 Ufuk Yatırım 4,82 0,00 86,82 Ulaşlar Turizm Yat. 2,75 0,73 29,72 Ulusoy Elektrik 33,10 -1,19 24,44 Ulusoy Un Sanayi 9,92 -4,43 159,69 Umpaş Holding 0,65 -9,72 4,84 Uşak Seramik 1,67 -1,18 -1,18 Utopya Turizm 6,02 -0,50 22,36 Uzertaş Boya 3,96 -10,00 78,38 Ülker Bisküvi 23,98 0,84 7,25 Vakıf Fin. Kir. 2,34 -1,27 -3,31 Vakıf GMYO 2,33 6,39 34,61 Vakıf Yat. Ort. 2,41 -0,41 3,43 Vakıflar Bankası 4,66 1,53 -15,43 Vakko Tekstil 4,91 -2,39 8,15 Vanet Gıda 1,64 -4,65 14,69 Verusa Holding 19,75 2,81 6,41 Verusaturk Girisim 4,81 -1,43 -8,53 Vestel 13,79 -0,36 9,27 Vestel Beyaz Eşya 23,78 2,77 10,09 Viking Kağıt 4,67 -4,89 149,73 Yapı Kredi Koray GMYO 3,05 0,99 26,03 Yapı ve Kredi Bank. 2,22 0,45 -10,48 Yaprak Süt ve Besi Çift. 11,04 -9,95 76,08 Yataş 7,35 -1,21 0,14 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,00 -1,48 24,22 Yeni Gimat GMYO 12,13 0,41 1,33 Yeşil GMYO 0,62 -1,59 -3,13 Yeşil Yapı 0,63 0,00 -4,55 Yeşil Yatırım Holding 13,35 -4,03 18,88 Yibitaş İnşaat Malzeme 8.000,00 -0,87 171,65 Yonga Mobilya 20,58 -3,83 122,73 Yükselen Çelik 9,32 -1,69 52,04 Yünsa 13,10 1,95 30,12 Zorlu Enerji 1,44 4,35 -11,66 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: AA