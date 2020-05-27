Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
27.05.2020 18:55 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:55
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|373.422,90
|-10,00
|125,18
|İş Bankası (B)
|53.550,00
|-10,00
|77,43
|İş Bankası (C)
|4,87
|1,46
|-24,02
|İş Bankası (Kur.)
|570.999,00
|171,91
|İş Fin.Kir.
|4,00
|1,01
|5,26
|İş Girişim
|6,76
|0,75
|77,89
|İş GMYO
|1,68
|1,82
|-4,55
|İş Y. Men. Değ.
|5,88
|-0,68
|46,02
|İş Yat. Ort.
|2,53
|-0,39
|57,01
|İşbir Holding
|816,60
|0,81
|89,91
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,65
|1,56
|4,84
|İttifak Holding
|2,79
|-1,76
|-25,00
|İz Hayvancılık Tarım
|5,20
|-7,96
|98,74
|İzmir Demir Çelik
|12,11
|-0,74
|47,86
|İzmir Fırça
|2,32
|-2,52
|28,89
|Jantsa Jant Sanayi
|70,30
|0,36
|32,17
|Kafein Yazılım
|16,90
|1,38
|51,71
|Kapital Yat. Holding
|3,17
|-7,85
|30,99
|Kaplamin
|7,16
|-1,92
|29,01
|Kardemir (A)
|2,71
|1,12
|2,26
|Kardemir (B)
|2,53
|1,61
|-4,17
|Kardemir (D)
|2,52
|2,44
|-5,26
|Karel Elektronik
|16,65
|4,13
|14,59
|Karsan Otomotiv
|1,81
|0,00
|14,56
|Karsu Tekstil
|3,39
|0,00
|4,63
|Kartonsan
|458,30
|0,95
|18,63
|Katmerciler Ekipman
|3,86
|0,52
|0,52
|Kent Gıda
|473,60
|9,99
|169,40
|Kerevitaş Gıda
|4,09
|2,25
|25,46
|Kervansaray Yat. Holding
|0,48
|-4,00
|-12,73
|Kiler GMYO
|3,17
|9,69
|-16,36
|Klimasan Klima
|17,51
|0,63
|-20,70
|Koç Holding
|15,70
|2,95
|-21,54
|Konfrut Gıda
|10,88
|1,68
|39,13
|Konya Çimento
|263,40
|1,70
|-2,91
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,18
|1,27
|-12,08
|Koza Altın
|73,60
|0,00
|-0,61
|Koza Madencilik
|12,39
|-0,56
|23,53
|Körfez GMYO
|3,05
|2,35
|27,62
|Kristal Kola
|1,92
|2,13
|27,15
|Kron Telekomünikasyon
|24,88
|6,60
|95,60
|Kuştur Kuşadası Turizm
|36,02
|-2,60
|51,98
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,71
|1,79
|3,64
|Kütahya Porselen
|22,64
|-9,94
|241,99
|Lider Faktoring
|2,32
|2,20
|26,43
|Link Bilgisayar
|28,20
|1,95
|55,37
|Logo Yazılım
|77,80
|1,57
|27,96
|Lokman Hekim Sağlık
|7,14
|-0,28
|23,53
|Lüks Kadife
|12,60
|-4,11
|45,83
|Makina Takım
|1,72
|1,78
|-8,51
|Marka Yatırım Holding
|1,38
|0,73
|16,95
|Marmaris Altınyunus
|76,00
|1,81
|7,04
|Marshall
|58,55
|-3,78
|23,16
|Martı GMYO
|1,29
|1,57
|27,72
|Martı Otel
|1,01
|1,00
|10,99
|Mavi Giyim
|41,48
|1,42
|-28,36
|Mazhar Zorlu Holding
|16,40
|0,80
|35,65
|Mega Polietilen
|4,37
|7,11
|98,64
|Menderes Tekstil
|1,82
|2,82
|38,93
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|21,18
|0,09
|8,95
|Merko Gıda
|1,40
|2,94
|33,33
|Metal Gayrimenkul
|1,29
|-3,73
|41,76
|Metemtur Otelcilik
|2,03
|3,57
|14,04
|Metro Holding
|1,39
|2,96
|0,72
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,12
|5,47
|8,16
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,25
|1,35
|-57,81
|Migros Ticaret
|34,24
|0,12
|41,37
|Milpa
|4,16
|-3,03
|89,95
|Mistral GMYO
|2,18
|2,35
|15,34
|MLP Sağlık
|16,28
|-0,25
|1,75
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,90
|-2,56
|66,67
|Mondi Tire Kutsan
|6,93
|0,58
|67,39
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.096,60
|2,18
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,20
|1,45
|43,08
|Net Holding
|2,33
|1,75
|-10,38
|Netaş Telekom.
|15,54
|8,75
|18,99
|Niğbaş Niğde Beton
|9,10
|0,00
|46,77
|Nuh Çimento
|13,12
|0,61
|19,44
|Nurol GMYO
|4,23
|9,87
|18,49
|Odaş Elektrik
|1,90
|1,60
|31,42
|Olmuksan-IP
|4,50
|-1,10
|75,72
|Orge Enerji Elektrik
|5,44
|-0,37
|9,68
|Orma Orman Mahsulleri
|5,00
|3,09
|81,16
|Osmanlı Menkul
|7,49
|-0,13
|79,15
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,20
|0,92
|30,95
|Otokar
|138,70
|0,14
|-5,67
|Oyak Çimento
|5,62
|-0,53
|2,23
|Oyak Yat. Ort.
|6,21
|5,25
|166,52
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,18
|0,95
|2,95
|Özak GMYO
|3,05
|1,33
|18,68
|Özbal Çelik Boru
|1,98
|4,76
|22,84
|Özderici GMYO
|1,65
|3,12
|5,10
|Özerden Plastik
|2,51
|0,40
|10,09
|Panora GMYO
|5,39
|0,75
|-3,78
|Papilon Savunma
|17,60
|2,15
|128,38
|Park Elek.Madencilik
|3,43
|1,48
|12,46
|Parsan
|15,76
|2,27
|-6,97
|Pegasus
|59,10
|9,95
|-31,60
|Peker GMYO
|5,73
|-2,88
|83,07
|Penguen Gıda
|3,48
|9,78
|68,12
|Pera GMYO
|1,00
|3,09
|6,38
|Pergamon Dış Ticaret
|8,96
|2,28
|15,80
|Petkim
|3,54
|1,72
|-7,09
|Petrokent Turizm
|177,00
|-2,64
|38,17
|Pınar Et ve Un
|21,90
|4,68
|138,82
|Pınar Su
|6,76
|1,96
|191,38
|Pınar Süt
|21,04
|9,93
|66,06
|Plastikkart
|9,65
|0,31
|4,10
|Polisan Holding
|2,63
|1,54
|-12,84
|Politeknik Metal
|122,50
|-8,58
|61,03
|Prizma Press Matbaacılık
|3,85
|0,52
|-10,47
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.184,40
|0,20
|6,91
|QNB Finans Fin. Kir.
|107,20
|0,19
|-16,96
|QNB Finansbank
|48,80
|-0,37
|30,13
|Ral Yatırım Holding
|14,15
|3,21
|108,09
|Ray Sigorta
|6,73
|-2,60
|96,78
|Reysaş GMYO
|5,00
|1,83
|8,93
|Reysaş Lojistik
|6,64
|0,30
|51,60
|Rhea Girişim
|2,00
|1,52
|68,07
|Rodrigo Tekstil
|2,64
|10,00
|45,86
|Royal Halı
|2,12
|-0,47
|54,74
|RTA Laboratuvarları
|28,02
|-9,96
|1107,76
|Sabancı Holding
|8,60
|1,90
|-5,70
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,60
|-1,92
|111,01
|Salix Yatırım Holding
|8,40
|3,07
|16,50
|Sanel Mühendislik
|5,37
|-0,37
|32,59
|Sanifoam Sünger
|5,97
|-0,33
|19,40
|Sanko Pazarlama
|7,62
|0,00
|-1,55
|Saray Matbaacılık
|2,21
|2,31
|23,46
|Sarkuysan
|5,71
|0,53
|18,22
|Sasa Polyester
|10,09
|0,70
|30,53
|Say Reklamcılık
|3,56
|2,59
|58,93
|Sekuro Plastik
|5,53
|1,10
|3,17
|Selçuk Ecza Deposu
|8,83
|-2,86
|48,04
|Selçuk Gıda
|3,38
|-2,87
|96,51
|Senkron Güvenlik
|3,02
|0,00
|10,62
|Serve Film Prodüksiyon
|4,46
|-3,04
|180,50
|Servet GMYO
|16,48
|0,49
|93,88
|Seyitler Kimya
|9,13
|-3,49
|34,46
|Silverline Endüstri
|2,65
|1,53
|22,69
|Sinpaş GMYO
|1,20
|5,26
|3,45
|Smartiks Yazılım
|9,85
|0,51
|0,41
|Soda Sanayii
|5,98
|1,36
|-3,24
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,50
|-9,94
|251,00
|Söktaş
|3,59
|3,46
|35,47
|Sönmez Filament
|6,60
|0,30
|35,25
|Sönmez Pamuklu
|6,72
|2,75
|36,59
|Sumaş Suni Tahta
|11,75
|0,00
|18,69
|Şeker Fin. Kir.
|5,10
|3,45
|6,69
|Şekerbank
|1,13
|2,73
|-13,74
|Şişe Cam
|5,08
|0,99
|-3,61
|Şok Marketler
|12,21
|2,95
|13,48
|T. Halk Bankası
|5,30
|0,95
|-10,32
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,60
|0,59
|-6,88
|T.S.K.B.
|1,04
|0,00
|-14,05
|T.Tuborg
|14,77
|0,07
|24,12
|Taç Tarım Ürünleri
|5,85
|-9,86
|87,50
|Tat Gıda
|9,50
|1,82
|56,15
|TAV Havalimanları
|20,58
|9,99
|-24,24
|Taze Kuru Gıda
|16,91
|-9,96
|133,56
|Tek-Art Turizm
|1,38
|1,47
|9,52
|Tekfen Holding
|14,02
|0,65
|-24,43
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,26
|0,55
|72,86
|Temapol Polimer Plastik
|7,01
|5,73
|34,29
|TGS Dış Ticaret
|4,94
|2,49
|5,78
|Tofaş Oto. Fab.
|22,04
|2,51
|-5,42
|Torunlar GMYO
|2,53
|4,12
|-8,00
|Trabzon Liman
|13,90
|-0,86
|30,39
|Trabzonspor Sportif
|5,35
|3,28
|148,84
|Trakya Cam
|3,34
|0,91
|-4,57
|Trend GMYO
|3,92
|1,29
|78,18
|TSKB GMYO
|2,58
|-5,49
|92,54
|Tuğçelik
|4,80
|0,42
|21,52
|Tukaş
|10,52
|-8,92
|-14,82
|Turcas Petrol
|2,84
|1,43
|6,37
|Turkcell
|13,90
|-1,77
|0,72
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,07
|0,83
|-5,30
|Tüpraş
|83,90
|4,68
|-33,83
|Türk Hava Yolları
|12,33
|9,99
|-14,73
|Türk Prysmian Kablo
|4,02
|2,29
|55,50
|Türk Telekom
|7,68
|1,32
|4,21
|Türk Traktör
|61,60
|1,15
|16,42
|Türker Proje Gayrimenkul
|41,96
|-0,38
|-0,10
|Ufuk Yatırım
|4,82
|2,12
|86,82
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,73
|-0,73
|28,77
|Ulusoy Elektrik
|33,50
|4,30
|25,94
|Ulusoy Un Sanayi
|10,38
|4,43
|171,73
|Umpaş Holding
|0,72
|-4,00
|16,13
|Uşak Seramik
|1,69
|0,60
|0,00
|Utopya Turizm
|6,05
|1,17
|22,97
|Uzertaş Boya
|4,40
|-1,79
|98,20
|Ülker Bisküvi
|23,78
|0,51
|6,35
|Vakıf Fin. Kir.
|2,37
|3,49
|-2,07
|Vakıf GMYO
|2,19
|6,31
|26,52
|Vakıf Yat. Ort.
|2,42
|2,54
|3,86
|Vakıflar Bankası
|4,59
|1,32
|-16,70
|Vakko Tekstil
|5,03
|2,65
|10,79
|Vanet Gıda
|1,72
|0,58
|20,28
|Verusa Holding
|19,21
|0,26
|3,50
|Verusaturk Girisim
|4,88
|1,67
|-7,20
|Vestel
|13,84
|1,62
|9,67
|Vestel Beyaz Eşya
|23,14
|0,61
|7,13
|Viking Kağıt
|4,91
|3,37
|162,57
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,02
|1,68
|24,79
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,21
|0,91
|-10,89
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|12,26
|9,96
|95,53
|Yataş
|7,44
|1,09
|1,36
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,03
|1,50
|26,09
|Yeni Gimat GMYO
|12,08
|0,17
|0,91
|Yeşil GMYO
|0,63
|0,00
|-1,56
|Yeşil Yapı
|0,63
|-1,56
|-4,55
|Yeşil Yatırım Holding
|13,91
|0,14
|23,86
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|8.070,00
|-3,91
|174,02
|Yonga Mobilya
|21,40
|9,74
|131,60
|Yükselen Çelik
|9,48
|9,60
|54,65
|Yünsa
|12,85
|-1,15
|27,63
|Zorlu Enerji
|1,38
|2,99
|-15,34
(Son)
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