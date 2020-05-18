Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 377.300,00 10,00 127,52
İş Bankası (B) 51.
18.05.2020 18:42 | Son Güncelleme: 18.05.2020 18:42
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|377.300,00
|10,00
|127,52
|İş Bankası (B)
|51.256,90
|10,00
|69,84
|İş Bankası (C)
|4,83
|1,05
|-24,65
|İş Bankası (Kur.)
|519.090,00
|10,00
|147,19
|İş Fin.Kir.
|4,04
|3,59
|6,32
|İş Girişim
|5,75
|-1,54
|51,32
|İş GMYO
|1,65
|2,48
|-6,25
|İş Y. Men. Değ.
|5,60
|1,82
|39,07
|İş Yat. Ort.
|2,46
|9,82
|52,67
|İşbir Holding
|693,60
|-6,35
|61,30
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,63
|1,61
|1,61
|İttifak Holding
|2,93
|5,02
|-21,24
|İz Hayvancılık Tarım
|6,11
|-9,88
|133,52
|İzmir Demir Çelik
|10,18
|6,04
|24,30
|İzmir Fırça
|2,56
|0,00
|42,22
|Jantsa Jant Sanayi
|62,35
|-0,08
|17,23
|Kafein Yazılım
|16,84
|-0,77
|51,17
|Kapital Yat. Holding
|3,03
|1,68
|25,21
|Kaplamin
|7,10
|-5,33
|27,93
|Kardemir (A)
|2,70
|-0,37
|1,89
|Kardemir (B)
|2,50
|-1,19
|-5,30
|Kardemir (D)
|2,46
|-1,60
|-7,52
|Karel Elektronik
|16,23
|4,78
|11,70
|Karsan Otomotiv
|1,75
|1,74
|10,76
|Karsu Tekstil
|3,40
|1,19
|4,94
|Kartonsan
|465,10
|1,28
|20,39
|Katmerciler Ekipman
|3,89
|-2,51
|1,30
|Kent Gıda
|408,90
|9,98
|132,59
|Kerevitaş Gıda
|4,15
|4,27
|27,30
|Kervansaray Yat. Holding
|0,52
|8,33
|-5,45
|Kiler GMYO
|2,82
|3,30
|-25,59
|Klimasan Klima
|18,50
|9,99
|-16,21
|Koç Holding
|15,12
|1,48
|-24,43
|Konfrut Gıda
|10,65
|-0,09
|36,19
|Konya Çimento
|258,20
|3,12
|-4,83
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,12
|3,25
|-12,55
|Koza Altın
|75,10
|0,27
|1,42
|Koza Madencilik
|12,24
|-3,32
|22,03
|Körfez GMYO
|2,60
|3,17
|8,79
|Kristal Kola
|1,94
|4,86
|28,48
|Kron Telekomünikasyon
|23,20
|-1,36
|82,39
|Kuştur Kuşadası Turizm
|32,02
|0,06
|35,11
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,67
|2,45
|1,21
|Kütahya Porselen
|21,00
|1,55
|217,22
|Lider Faktoring
|2,19
|3,30
|19,35
|Link Bilgisayar
|27,26
|1,34
|50,19
|Logo Yazılım
|76,95
|3,85
|26,56
|Lokman Hekim Sağlık
|7,65
|3,66
|32,35
|Lüks Kadife
|11,95
|6,03
|38,31
|Makina Takım
|1,66
|1,22
|-11,70
|Mardin Çimento
|6,16
|10,00
|4,05
|Marka Yatırım Holding
|1,33
|1,53
|12,71
|Marmaris Altınyunus
|73,25
|3,97
|3,17
|Marshall
|50,65
|2,32
|6,54
|Martı GMYO
|1,32
|2,33
|30,69
|Martı Otel
|1,03
|9,57
|13,19
|Mavi Giyim
|41,40
|1,47
|-28,50
|Mazhar Zorlu Holding
|17,37
|3,21
|43,67
|Mega Polietilen
|4,50
|-3,23
|104,55
|Menderes Tekstil
|1,67
|1,21
|27,48
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|20,78
|4,42
|6,89
|Merko Gıda
|1,37
|1,48
|30,48
|Metal Gayrimenkul
|1,43
|10,00
|57,14
|Metemtur Otelcilik
|1,97
|0,00
|10,67
|Metro Holding
|1,32
|1,54
|-4,35
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,02
|2,54
|3,06
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,33
|0,87
|-56,31
|Migros Ticaret
|32,94
|0,61
|36,00
|Milpa
|3,99
|9,92
|82,19
|Mistral GMYO
|2,09
|0,48
|10,58
|MLP Sağlık
|16,35
|2,70
|2,19
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,82
|-1,62
|59,65
|Mondi Tire Kutsan
|7,05
|0,57
|70,29
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.095,90
|2,12
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,67
|0,38
|46,78
|Net Holding
|2,09
|1,46
|-19,62
|Netaş Telekom.
|14,23
|5,80
|8,96
|Niğbaş Niğde Beton
|9,12
|-0,87
|47,10
|Nuh Çimento
|13,02
|5,68
|18,53
|Nurol GMYO
|3,74
|3,60
|4,76
|Odaş Elektrik
|1,85
|1,65
|27,96
|Olmuksan-IP
|4,55
|-0,87
|77,67
|Orge Enerji Elektrik
|5,55
|2,21
|11,90
|Orma Orman Mahsulleri
|5,03
|4,36
|82,25
|Osmanlı Menkul
|7,75
|-1,27
|85,37
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,13
|0,47
|26,79
|Otokar
|140,00
|2,94
|-4,79
|Oyak Yat. Ort.
|5,91
|0,51
|153,65
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,26
|1,87
|5,54
|Özak GMYO
|2,86
|0,70
|11,28
|Özbal Çelik Boru
|1,80
|1,69
|11,67
|Özderici GMYO
|1,57
|2,61
|0,00
|Özerden Plastik
|2,68
|2,68
|17,54
|Panora GMYO
|5,30
|3,72
|-5,38
|Papilon Savunma
|15,28
|-0,13
|98,28
|Park Elek.Madencilik
|3,37
|2,74
|10,49
|Parsan
|15,78
|1,87
|-6,85
|Pegasus
|55,05
|8,15
|-36,28
|Peker GMYO
|5,40
|7,57
|72,52
|Penguen Gıda
|3,13
|0,64
|51,21
|Pera GMYO
|0,96
|2,13
|2,13
|Pergamon Dış Ticaret
|8,74
|2,10
|12,95
|Petkim
|3,49
|0,87
|-8,40
|Petrokent Turizm
|178,20
|10,00
|39,11
|Pınar Et ve Un
|19,96
|2,52
|117,67
|Pınar Su
|6,50
|1,56
|180,17
|Pınar Süt
|17,40
|1,81
|37,33
|Plastikkart
|9,53
|1,82
|2,80
|Polisan Holding
|2,53
|2,43
|-16,16
|Politeknik Metal
|131,00
|0,77
|72,20
|Prizma Press Matbaacılık
|4,08
|7,09
|-5,12
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.185,10
|-0,01
|6,98
|QNB Finans Fin. Kir.
|107,30
|1,61
|-16,89
|QNB Finansbank
|49,12
|0,04
|30,99
|Ral Yatırım Holding
|10,89
|10,00
|60,15
|Ray Sigorta
|6,91
|0,88
|102,05
|Reysaş GMYO
|4,81
|-3,02
|4,79
|Reysaş Lojistik
|6,49
|-0,15
|48,17
|Rhea Girişim
|2,00
|1,01
|68,07
|Rodrigo Tekstil
|2,55
|0,00
|40,88
|Royal Halı
|2,09
|-4,57
|52,55
|RTA Laboratuvarları
|34,90
|-9,96
|1404,31
|Sabancı Holding
|8,35
|2,71
|-8,44
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,66
|6,39
|113,76
|Salix Yatırım Holding
|8,26
|1,47
|14,56
|Sanel Mühendislik
|5,57
|1,83
|37,53
|Sanifoam Sünger
|5,97
|-1,16
|19,40
|Sanko Pazarlama
|7,17
|6,38
|-7,36
|Saray Matbaacılık
|2,06
|0,98
|15,08
|Sarkuysan
|5,62
|0,00
|16,36
|Sasa Polyester
|10,27
|1,28
|32,86
|Say Reklamcılık
|3,13
|0,64
|39,73
|Sekuro Plastik
|5,31
|-0,38
|-0,93
|Selçuk Ecza Deposu
|9,10
|-3,19
|52,56
|Selçuk Gıda
|3,66
|9,91
|112,79
|Senkron Güvenlik
|2,95
|3,15
|8,06
|Serve Film Prodüksiyon
|4,93
|9,80
|210,06
|Servet GMYO
|16,53
|-0,84
|94,47
|Seyitler Kimya
|8,98
|-4,97
|32,25
|Silverline Endüstri
|2,55
|2,82
|18,06
|Sinpaş GMYO
|1,07
|2,88
|-7,76
|Smartiks Yazılım
|9,95
|-0,70
|1,43
|Soda Sanayii
|5,71
|1,24
|-7,61
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,60
|0,48
|227,60
|Söktaş
|3,15
|-1,56
|18,87
|Sönmez Filament
|6,52
|0,93
|33,61
|Sönmez Pamuklu
|6,52
|1,09
|32,52
|Sumaş Suni Tahta
|11,19
|-3,03
|13,03
|Şeker Fin. Kir.
|4,95
|0,20
|3,56
|Şekerbank
|1,07
|0,00
|-18,32
|Şişe Cam
|4,88
|1,88
|-7,40
|Şok Marketler
|11,34
|2,81
|5,39
|T. Halk Bankası
|5,38
|0,19
|-8,97
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,00
|0,00
|-3,67
|T.S.K.B.
|1,04
|0,00
|-14,05
|T.Tuborg
|14,94
|1,36
|25,55
|Taç Tarım Ürünleri
|7,29
|-10,00
|133,65
|Tat Gıda
|8,38
|-1,06
|37,74
|TAV Havalimanları
|18,23
|6,92
|-32,89
|Taze Kuru Gıda
|17,25
|9,94
|138,26
|Tek-Art Turizm
|1,34
|3,08
|6,35
|Tekfen Holding
|13,12
|1,00
|-29,28
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,32
|0,27
|74,29
|Temapol Polimer Plastik
|6,54
|5,48
|25,29
|TGS Dış Ticaret
|4,96
|9,98
|6,21
|Tofaş Oto. Fab.
|21,00
|3,65
|-9,88
|Torunlar GMYO
|2,41
|3,88
|-12,36
|Trabzon Liman
|12,29
|1,82
|15,29
|Trabzonspor Sportif
|5,10
|0,99
|137,21
|Trakya Cam
|3,24
|3,18
|-7,43
|Trend GMYO
|3,91
|6,83
|77,73
|TSKB GMYO
|2,20
|10,00
|64,18
|Tuğçelik
|4,85
|3,63
|22,78
|Tukaş
|15,68
|-9,99
|26,96
|Turcas Petrol
|2,89
|5,47
|8,24
|Turkcell
|13,80
|3,37
|0,00
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,10
|-0,16
|-4,84
|Tüpraş
|81,35
|-0,67
|-35,84
|Türk Hava Yolları
|10,80
|2,08
|-25,31
|Türk Prysmian Kablo
|4,02
|2,03
|55,50
|Türk Telekom
|7,63
|2,14
|3,53
|Türk Traktör
|61,60
|-0,48
|16,42
|Türker Proje Gayrimenkul
|40,10
|3,14
|-4,52
|Ufuk Yatırım
|5,05
|1,00
|95,74
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,89
|3,96
|36,32
|Ulusoy Elektrik
|31,58
|-0,13
|18,72
|Ulusoy Un Sanayi
|10,16
|1,20
|165,97
|Umpaş Holding
|0,87
|-9,37
|40,32
|Uşak Seramik
|1,68
|0,60
|-0,59
|Utopya Turizm
|5,96
|6,43
|21,14
|Uzertaş Boya
|4,76
|-9,85
|114,41
|Ülker Bisküvi
|24,00
|3,45
|7,33
|Ünye Çimento
|5,73
|9,98
|6,51
|Vakıf Fin. Kir.
|2,23
|3,72
|-7,85
|Vakıf GMYO
|2,02
|1,51
|16,70
|Vakıf Yat. Ort.
|2,26
|1,80
|-3,00
|Vakıflar Bankası
|4,66
|1,53
|-15,43
|Vakko Tekstil
|4,75
|1,50
|4,63
|Vanet Gıda
|1,73
|0,00
|20,98
|Verusa Holding
|19,40
|0,88
|4,53
|Verusaturk Girisim
|4,92
|2,50
|-6,44
|Vestel
|13,24
|0,99
|4,91
|Vestel Beyaz Eşya
|22,00
|-1,35
|1,85
|Viking Kağıt
|4,38
|0,46
|134,22
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,14
|9,79
|29,75
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,17
|0,46
|-12,50
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|10,09
|1,00
|60,93
|Yataş
|7,17
|4,22
|-2,32
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,95
|1,56
|21,12
|Yeni Gimat GMYO
|12,13
|-0,33
|1,33
|Yeşil GMYO
|0,60
|-3,23
|-6,25
|Yeşil Yapı
|0,61
|-1,61
|-7,58
|Yeşil Yatırım Holding
|13,50
|0,15
|20,21
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|8.000,00
|-7,51
|171,65
|Yonga Mobilya
|18,47
|-9,99
|99,89
|Yükselen Çelik
|8,73
|5,56
|42,41
|Yünsa
|13,44
|-2,54
|33,49
|Zorlu Enerji
|1,35
|1,50
|-17,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA