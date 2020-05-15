HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2)
15.05.2020 19:06 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:06

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 343.000,00 -9,83 106,84
İş Bankası (B) 46.597,20 10,00 54,40
İş Bankası (C) 4,78 -1,04 -25,43
İş Bankası (Kur.) 471.900,00 10,00 124,72
İş Fin.Kir. 3,90 4,00 2,63
İş Girişim 5,84 -3,15 53,68
İş GMYO 1,61 3,21 -8,52
İş Y. Men. Değ. 5,50 -1,79 36,59
İş Yat. Ort. 2,24 0,00 39,02
İşbir Holding 740,60 10,00 72,23
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,62 -1,59 0,00
İttifak Holding 2,79 1,09 -25,00
İz Hayvancılık Tarım 6,78 -9,96 159,13
İzmir Demir Çelik 9,60 7,14 17,22
İzmir Fırça 2,56 -5,19 42,22
Jantsa Jant Sanayi 62,40 4,00 17,32
Kafein Yazılım 16,97 -0,93 52,33
Kapital Yat. Holding 2,98 -5,10 23,14
Kaplamin 7,50 9,97 35,14
Kardemir (A) 2,71 -1,81 2,26
Kardemir (B) 2,53 -1,56 -4,17
Kardemir (D) 2,50 0,00 -6,02
Karel Elektronik 15,49 0,52 6,61
Karsan Otomotiv 1,72 2,38 8,86
Karsu Tekstil 3,36 -0,59 3,70
Kartonsan 459,20 1,55 18,86
Katmerciler Ekipman 3,99 9,92 3,91
Kent Gıda 371,80 10,00 111,49
Kerevitaş Gıda 3,98 2,31 22,09
Kervansaray Yat. Holding 0,48 -9,43 -12,73
Kiler GMYO 2,73 0,37 -27,97
Klimasan Klima 16,82 2,94 -23,82
Koç Holding 14,90 -1,06 -25,53
Konfrut Gıda 10,66 2,90 36,32
Konya Çimento 250,40 1,79 -7,70
Kordsa Teknik Tekstil 10,77 1,22 -15,30
Koza Altın 74,90 1,08 1,15
Koza Madencilik 12,66 2,68 26,22
Körfez GMYO 2,52 0,80 5,44
Kristal Kola 1,85 0,54 22,52
Kron Telekomünikasyon 23,52 -2,41 84,91
Kuştur Kuşadası Turizm 32,00 -9,60 35,02
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,63 1,24 -1,21
Kütahya Porselen 20,68 -9,93 212,39
Lider Faktoring 2,12 0,47 15,53
Link Bilgisayar 26,90 -1,61 48,21
Logo Yazılım 74,10 1,02 21,87
Lokman Hekim Sağlık 7,38 4,24 27,68
Lüks Kadife 11,27 3,39 30,44
Makina Takım 1,64 -0,61 -12,77
Mardin Çimento 5,60 1,08 -5,41
Marka Yatırım Holding 1,31 0,77 11,02
Marmaris Altınyunus 70,45 4,14 -0,77
Marshall 49,50 1,52 4,12
Martı GMYO 1,29 -0,77 27,72
Martı Otel 0,94 0,00 3,30
Mavi Giyim 40,80 0,25 -29,53
Mazhar Zorlu Holding 16,83 10,00 39,21
Mega Polietilen 4,65 -8,10 111,36
Menderes Tekstil 1,65 5,10 25,95
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 19,90 -0,50 2,37
Merko Gıda 1,35 1,50 28,57
Metal Gayrimenkul 1,30 -4,41 42,86
Metemtur Otelcilik 1,97 -0,51 10,67
Metro Holding 1,30 -0,76 -5,80
Metro Petrol ve Tesisleri 1,97 -1,50 0,51
Metro Yatırım Ortaklığı 2,31 -1,28 -56,68
Migros Ticaret 32,74 0,37 35,18
Milpa 3,63 10,00 65,75
Mistral GMYO 2,08 -0,95 10,05
MLP Sağlık 15,92 2,64 -0,50
MMC San. ve Tic. Yat. 1,85 -3,65 62,28
Mondi Tire Kutsan 7,01 1,01 69,32
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.095,90 0,05 2,12
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,60 -0,53 46,23
Net Holding 2,06 0,00 -20,77
Netaş Telekom. 13,45 2,67 2,99
Niğbaş Niğde Beton 9,20 2,22 48,39
Nuh Çimento 12,32 10,00 12,15
Nurol GMYO 3,61 3,44 1,12
Odaş Elektrik 1,82 1,68 25,89
Olmuksan-IP 4,59 0,00 79,23
Orge Enerji Elektrik 5,43 0,37 9,48
Orma Orman Mahsulleri 4,82 -5,49 74,64
Osmanlı Menkul 7,85 0,26 87,76
Ostim Endüstriyel Yat 2,12 2,42 26,19
Otokar 136,00 2,72 -7,51
Oyak Yat. Ort. 5,88 -0,34 152,36
Oylum Sınai Yatırımlar 3,20 1,59 3,60
Özak GMYO 2,84 -0,70 10,51
Özbal Çelik Boru 1,77 0,57 9,81
Özderici GMYO 1,53 0,66 -2,55
Özerden Plastik 2,61 -1,14 14,47
Panora GMYO 5,11 0,59 -8,78
Papilon Savunma 15,30 -1,16 98,54
Park Elek.Madencilik 3,28 1,55 7,54
Parsan 15,49 0,32 -8,56
Pegasus 50,90 5,95 -41,09
Peker GMYO 5,02 7,49 60,38
Penguen Gıda 3,11 1,30 50,24
Pera GMYO 0,94 -2,08 0,00
Pergamon Dış Ticaret 8,56 0,59 10,63
Petkim 3,46 -2,26 -9,19
Petrokent Turizm 162,00 0,50 26,46
Pınar Et ve Un 19,47 10,00 112,32
Pınar Su 6,40 9,97 175,86
Pınar Süt 17,09 9,97 34,89
Plastikkart 9,36 0,32 0,97
Polisan Holding 2,47 1,65 -18,15
Politeknik Metal 130,00 1,25 70,89
Prizma Press Matbaacılık 3,81 1,33 -11,40
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.185,20 -0,05 6,99
QNB Finans Fin. Kir. 105,60 0,19 -18,20
QNB Finansbank 49,10 0,20 30,93
Ral Yatırım Holding 9,90 10,00 45,59
Ray Sigorta 6,85 4,42 100,29
Reysaş GMYO 4,96 -1,20 8,06
Reysaş Lojistik 6,50 -1,81 48,40
Rhea Girişim 1,98 1,54 66,39
Rodrigo Tekstil 2,55 -3,41 40,88
Royal Halı 2,19 1,86 59,85
RTA Laboratuvarları 38,76 -9,99 1570,69
Sabancı Holding 8,13 -0,73 -10,85
Safkar Ege Soğutmacılık 4,38 -0,45 100,92
Salix Yatırım Holding 8,14 3,69 12,90
Sanel Mühendislik 5,47 1,48 35,06
Sanifoam Sünger 6,04 0,67 20,80
Sanko Pazarlama 6,74 0,90 -12,92
Saray Matbaacılık 2,04 1,49 13,97
Sarkuysan 5,62 0,00 16,36
Sasa Polyester 10,14 9,98 31,18
Say Reklamcılık 3,11 0,00 38,84
Sekuro Plastik 5,33 1,33 -0,56
Selçuk Ecza Deposu 9,40 6,94 57,59
Selçuk Gıda 3,33 -9,76 93,60
Senkron Güvenlik 2,86 0,00 4,76
Serve Film Prodüksiyon 4,49 9,78 182,39
Servet GMYO 16,67 1,96 96,12
Seyitler Kimya 9,45 0,53 39,18
Silverline Endüstri 2,48 4,20 14,81
Sinpaş GMYO 1,04 1,96 -10,34
Smartiks Yazılım 10,02 -0,69 2,14
Soda Sanayii 5,64 0,36 -8,74
Sodaş Sodyum Sanayii 12,54 -9,85 226,04
Söktaş 3,20 1,27 20,75
Sönmez Filament 6,46 2,05 32,38
Sönmez Pamuklu 6,45 1,90 31,10
Sumaş Suni Tahta 11,54 -1,37 16,57
Şeker Fin. Kir. 4,94 0,82 3,35
Şekerbank 1,07 2,88 -18,32
Şişe Cam 4,79 0,63 -9,11
Şok Marketler 11,03 2,04 2,51
T. Halk Bankası 5,37 3,47 -9,14
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,00 4,79 -3,67
T.S.K.B. 1,04 0,97 -14,05
T.Tuborg 14,74 1,66 23,87
Taç Tarım Ürünleri 8,10 -9,90 159,62
Tat Gıda 8,47 9,57 39,22
TAV Havalimanları 17,05 0,29 -37,23
Taze Kuru Gıda 15,69 -9,98 116,71
Tek-Art Turizm 1,30 0,00 3,17
Tekfen Holding 12,99 0,62 -29,98
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,30 -1,35 73,81
Temapol Polimer Plastik 6,20 4,55 18,77
TGS Dış Ticaret 4,51 0,45 -3,43
Tofaş Oto. Fab. 20,26 3,05 -13,06
Torunlar GMYO 2,32 -0,85 -15,64
Trabzon Liman 12,07 1,60 13,23
Trabzonspor Sportif 5,05 -1,17 134,88
Trakya Cam 3,14 0,00 -10,29
Trend GMYO 3,66 0,55 66,36
TSKB GMYO 2,00 9,89 49,25
Tuğçelik 4,68 2,63 18,48
Tukaş 17,42 2,35 41,05
Turcas Petrol 2,74 1,11 2,62
Turkcell 13,35 -0,67 -3,26
Tümosan Motor ve Traktör 6,11 6,82 -4,68
Tüpraş 81,90 -0,73 -35,41
Türk Hava Yolları 10,58 0,38 -26,83
Türk Prysmian Kablo 3,94 1,29 52,41
Türk Telekom 7,47 0,27 1,36
Türk Traktör 61,90 0,65 16,99
Türker Proje Gayrimenkul 38,88 4,29 -7,43
Ufuk Yatırım 5,00 5,26 93,80
Ulaşlar Turizm Yat. 2,78 -2,11 31,13
Ulusoy Elektrik 31,62 1,67 18,87
Ulusoy Un Sanayi 10,04 9,97 162,83
Umpaş Holding 0,96 9,09 54,84
Uşak Seramik 1,67 -0,60 -1,18
Utopya Turizm 5,60 2,38 13,82
Uzertaş Boya 5,28 -9,90 137,84
Ülker Bisküvi 23,20 -0,09 3,76
Ünye Çimento 5,21 2,36 -3,16
Vakıf Fin. Kir. 2,15 -0,46 -11,16
Vakıf GMYO 1,99 -1,00 14,96
Vakıf Yat. Ort. 2,22 -0,45 -4,72
Vakıflar Bankası 4,59 1,77 -16,70
Vakko Tekstil 4,68 2,41 3,08
Vanet Gıda 1,73 -0,57 20,98
Verusa Holding 19,23 0,73 3,61
Verusaturk Girisim 4,80 1,05 -8,72
Vestel 13,11 1,00 3,88
Vestel Beyaz Eşya 22,30 -3,63 3,24
Viking Kağıt 4,36 2,83 133,16
Yapı Kredi Koray GMYO 2,86 5,54 18,18
Yapı ve Kredi Bank. 2,16 0,47 -12,90
Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,99 -3,38 59,33
Yataş 6,88 1,18 -6,27
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,92 0,00 19,25
Yeni Gimat GMYO 12,17 0,66 1,66
Yeşil GMYO 0,62 -3,13 -3,13
Yeşil Yapı 0,62 -3,13 -6,06
Yeşil Yatırım Holding 13,48 -1,53 20,04
Yibitaş İnşaat Malzeme 8.650,00 0,00 193,72
Yonga Mobilya 20,52 -9,92 122,08
Yükselen Çelik 8,27 6,16 34,91
Yünsa 13,79 6,40 36,97
Zorlu Enerji 1,33 1,53 -18,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor Ekonomi
Türk turizmine en çok katkıyı yapan millet olan Ruslar, bu yıl Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek Ekonomi
Dev bankadan cepleri ısıtacak hamle! Şubeye gitmeden yüzde 0,79 faizle kredi verecek
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti Ekonomi
Edirneli fırıncı, her derde deva olduğunu savunduğu mor simit üretti
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor Ekonomi
Yeni 100 liralar 20 Mayıs'ta tedavüle çıkıyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor Ekonomi
Güne yükselişle başlayan gram altın 388 liradan işlem görüyor
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı Ekonomi
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs aşısı için anti serum çalışmaları başladı
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
7 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,91'den işlem görüyor
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
YHT'ler 1 Haziran'da seferlere başlıyor! İşte getirilen yeni kurallar
Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi
Korona nedeniyle iptal edilen paket tur bedellerinin iadesine esneklik getirildi
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek
2. Abdülhamid Han'ın rüyası olan Filyos Projesi'nin limanı yıl sonu hayata geçecek
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası, yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
Son Dakika: Benzine 9, motorine ise 11 kuruş zam geldi
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Son Dakika: Nisan ayında merkezi yönetim bütçe açığı 43,2 milyar TL oldu
Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti
Son Dakika: BDDK, 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL para cezası kesti
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Yoğunluk sonrası İstanbul'daki AVM'ler için yeni kurallar getirildi! Uymayana büyük cezalar kesilecek
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi
Limonda 10 bin ton ihracat izni sevindirdi
Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak
Normalleşme kapsamında hizmete girecek büfe, kantin ve bayiler yeni tedbirler alacak
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Son Dakika: Nisan ayında konut satışları %55 azalarak 42.783 oldu
Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor
Otellerde zorunlu olan termal kameralarda talep patlaması yaşanıyor
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
Altının kilogramı 387 bin 530 liraya yükseldi
Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı
Askıda Fatura uygulamasında ödenen fatura bedeli 15 milyon lirayı aştı
Güne düşüşle başlayan gram altın 384 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan gram altın 384 liradan işlem görüyor
6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor
6 gündür düşüşünü sürdüren dolar 6,96'dan işlem görüyor
Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti
Borsa açılışta yüzde 0,30 değer kaybetti
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin
Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisselerinin Hazine'ye geçirilmesi için talimat verdi: Bayramdan önce halledin
Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak
Son Dakika: 18 Mayıs'ta 15 ilimizde bankalar kapalı olacak
Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak
Karayolu taşımacılığında tavan ücretler kilometreye göre değişecek ve 100 ila 500 lira arasında olacak
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi
Son Dakika: Bu geceden itibaren benzine 7, motorine 12 kuruş indirim geldi
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
6 ilimizde mazot ve gübre desteği ödemeleri elektrik dağıtım şirketine mi aktarıldı?
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
Virüs Çin'i ikinci plana attı! Dünyanın en büyük perakende şirketi Walmart, ibreyi Türkiye'ye çevirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Berat Albayrak Mustafa Şentop Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Neva Tarkan Acun Ilıcalı Hülya Koçyiğit
Spor Ali Koç Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Bülent Korkmaz
Daha Fazla Karar Haziran Fenerbahçe Türk Lirası
Şu an buradasınız: Borsada günlük işlemler (2) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.5.2020 20:21:10. #1.15#
title