Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
15.05.2020 19:06 | Son Güncelleme: 15.05.2020 19:06
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|343.000,00
|-9,83
|106,84
|İş Bankası (B)
|46.597,20
|10,00
|54,40
|İş Bankası (C)
|4,78
|-1,04
|-25,43
|İş Bankası (Kur.)
|471.900,00
|10,00
|124,72
|İş Fin.Kir.
|3,90
|4,00
|2,63
|İş Girişim
|5,84
|-3,15
|53,68
|İş GMYO
|1,61
|3,21
|-8,52
|İş Y. Men. Değ.
|5,50
|-1,79
|36,59
|İş Yat. Ort.
|2,24
|0,00
|39,02
|İşbir Holding
|740,60
|10,00
|72,23
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,62
|-1,59
|0,00
|İttifak Holding
|2,79
|1,09
|-25,00
|İz Hayvancılık Tarım
|6,78
|-9,96
|159,13
|İzmir Demir Çelik
|9,60
|7,14
|17,22
|İzmir Fırça
|2,56
|-5,19
|42,22
|Jantsa Jant Sanayi
|62,40
|4,00
|17,32
|Kafein Yazılım
|16,97
|-0,93
|52,33
|Kapital Yat. Holding
|2,98
|-5,10
|23,14
|Kaplamin
|7,50
|9,97
|35,14
|Kardemir (A)
|2,71
|-1,81
|2,26
|Kardemir (B)
|2,53
|-1,56
|-4,17
|Kardemir (D)
|2,50
|0,00
|-6,02
|Karel Elektronik
|15,49
|0,52
|6,61
|Karsan Otomotiv
|1,72
|2,38
|8,86
|Karsu Tekstil
|3,36
|-0,59
|3,70
|Kartonsan
|459,20
|1,55
|18,86
|Katmerciler Ekipman
|3,99
|9,92
|3,91
|Kent Gıda
|371,80
|10,00
|111,49
|Kerevitaş Gıda
|3,98
|2,31
|22,09
|Kervansaray Yat. Holding
|0,48
|-9,43
|-12,73
|Kiler GMYO
|2,73
|0,37
|-27,97
|Klimasan Klima
|16,82
|2,94
|-23,82
|Koç Holding
|14,90
|-1,06
|-25,53
|Konfrut Gıda
|10,66
|2,90
|36,32
|Konya Çimento
|250,40
|1,79
|-7,70
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,77
|1,22
|-15,30
|Koza Altın
|74,90
|1,08
|1,15
|Koza Madencilik
|12,66
|2,68
|26,22
|Körfez GMYO
|2,52
|0,80
|5,44
|Kristal Kola
|1,85
|0,54
|22,52
|Kron Telekomünikasyon
|23,52
|-2,41
|84,91
|Kuştur Kuşadası Turizm
|32,00
|-9,60
|35,02
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,63
|1,24
|-1,21
|Kütahya Porselen
|20,68
|-9,93
|212,39
|Lider Faktoring
|2,12
|0,47
|15,53
|Link Bilgisayar
|26,90
|-1,61
|48,21
|Logo Yazılım
|74,10
|1,02
|21,87
|Lokman Hekim Sağlık
|7,38
|4,24
|27,68
|Lüks Kadife
|11,27
|3,39
|30,44
|Makina Takım
|1,64
|-0,61
|-12,77
|Mardin Çimento
|5,60
|1,08
|-5,41
|Marka Yatırım Holding
|1,31
|0,77
|11,02
|Marmaris Altınyunus
|70,45
|4,14
|-0,77
|Marshall
|49,50
|1,52
|4,12
|Martı GMYO
|1,29
|-0,77
|27,72
|Martı Otel
|0,94
|0,00
|3,30
|Mavi Giyim
|40,80
|0,25
|-29,53
|Mazhar Zorlu Holding
|16,83
|10,00
|39,21
|Mega Polietilen
|4,65
|-8,10
|111,36
|Menderes Tekstil
|1,65
|5,10
|25,95
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|19,90
|-0,50
|2,37
|Merko Gıda
|1,35
|1,50
|28,57
|Metal Gayrimenkul
|1,30
|-4,41
|42,86
|Metemtur Otelcilik
|1,97
|-0,51
|10,67
|Metro Holding
|1,30
|-0,76
|-5,80
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,97
|-1,50
|0,51
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,31
|-1,28
|-56,68
|Migros Ticaret
|32,74
|0,37
|35,18
|Milpa
|3,63
|10,00
|65,75
|Mistral GMYO
|2,08
|-0,95
|10,05
|MLP Sağlık
|15,92
|2,64
|-0,50
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,85
|-3,65
|62,28
|Mondi Tire Kutsan
|7,01
|1,01
|69,32
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.095,90
|0,05
|2,12
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,60
|-0,53
|46,23
|Net Holding
|2,06
|0,00
|-20,77
|Netaş Telekom.
|13,45
|2,67
|2,99
|Niğbaş Niğde Beton
|9,20
|2,22
|48,39
|Nuh Çimento
|12,32
|10,00
|12,15
|Nurol GMYO
|3,61
|3,44
|1,12
|Odaş Elektrik
|1,82
|1,68
|25,89
|Olmuksan-IP
|4,59
|0,00
|79,23
|Orge Enerji Elektrik
|5,43
|0,37
|9,48
|Orma Orman Mahsulleri
|4,82
|-5,49
|74,64
|Osmanlı Menkul
|7,85
|0,26
|87,76
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,12
|2,42
|26,19
|Otokar
|136,00
|2,72
|-7,51
|Oyak Yat. Ort.
|5,88
|-0,34
|152,36
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,20
|1,59
|3,60
|Özak GMYO
|2,84
|-0,70
|10,51
|Özbal Çelik Boru
|1,77
|0,57
|9,81
|Özderici GMYO
|1,53
|0,66
|-2,55
|Özerden Plastik
|2,61
|-1,14
|14,47
|Panora GMYO
|5,11
|0,59
|-8,78
|Papilon Savunma
|15,30
|-1,16
|98,54
|Park Elek.Madencilik
|3,28
|1,55
|7,54
|Parsan
|15,49
|0,32
|-8,56
|Pegasus
|50,90
|5,95
|-41,09
|Peker GMYO
|5,02
|7,49
|60,38
|Penguen Gıda
|3,11
|1,30
|50,24
|Pera GMYO
|0,94
|-2,08
|0,00
|Pergamon Dış Ticaret
|8,56
|0,59
|10,63
|Petkim
|3,46
|-2,26
|-9,19
|Petrokent Turizm
|162,00
|0,50
|26,46
|Pınar Et ve Un
|19,47
|10,00
|112,32
|Pınar Su
|6,40
|9,97
|175,86
|Pınar Süt
|17,09
|9,97
|34,89
|Plastikkart
|9,36
|0,32
|0,97
|Polisan Holding
|2,47
|1,65
|-18,15
|Politeknik Metal
|130,00
|1,25
|70,89
|Prizma Press Matbaacılık
|3,81
|1,33
|-11,40
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.185,20
|-0,05
|6,99
|QNB Finans Fin. Kir.
|105,60
|0,19
|-18,20
|QNB Finansbank
|49,10
|0,20
|30,93
|Ral Yatırım Holding
|9,90
|10,00
|45,59
|Ray Sigorta
|6,85
|4,42
|100,29
|Reysaş GMYO
|4,96
|-1,20
|8,06
|Reysaş Lojistik
|6,50
|-1,81
|48,40
|Rhea Girişim
|1,98
|1,54
|66,39
|Rodrigo Tekstil
|2,55
|-3,41
|40,88
|Royal Halı
|2,19
|1,86
|59,85
|RTA Laboratuvarları
|38,76
|-9,99
|1570,69
|Sabancı Holding
|8,13
|-0,73
|-10,85
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,38
|-0,45
|100,92
|Salix Yatırım Holding
|8,14
|3,69
|12,90
|Sanel Mühendislik
|5,47
|1,48
|35,06
|Sanifoam Sünger
|6,04
|0,67
|20,80
|Sanko Pazarlama
|6,74
|0,90
|-12,92
|Saray Matbaacılık
|2,04
|1,49
|13,97
|Sarkuysan
|5,62
|0,00
|16,36
|Sasa Polyester
|10,14
|9,98
|31,18
|Say Reklamcılık
|3,11
|0,00
|38,84
|Sekuro Plastik
|5,33
|1,33
|-0,56
|Selçuk Ecza Deposu
|9,40
|6,94
|57,59
|Selçuk Gıda
|3,33
|-9,76
|93,60
|Senkron Güvenlik
|2,86
|0,00
|4,76
|Serve Film Prodüksiyon
|4,49
|9,78
|182,39
|Servet GMYO
|16,67
|1,96
|96,12
|Seyitler Kimya
|9,45
|0,53
|39,18
|Silverline Endüstri
|2,48
|4,20
|14,81
|Sinpaş GMYO
|1,04
|1,96
|-10,34
|Smartiks Yazılım
|10,02
|-0,69
|2,14
|Soda Sanayii
|5,64
|0,36
|-8,74
|Sodaş Sodyum Sanayii
|12,54
|-9,85
|226,04
|Söktaş
|3,20
|1,27
|20,75
|Sönmez Filament
|6,46
|2,05
|32,38
|Sönmez Pamuklu
|6,45
|1,90
|31,10
|Sumaş Suni Tahta
|11,54
|-1,37
|16,57
|Şeker Fin. Kir.
|4,94
|0,82
|3,35
|Şekerbank
|1,07
|2,88
|-18,32
|Şişe Cam
|4,79
|0,63
|-9,11
|Şok Marketler
|11,03
|2,04
|2,51
|T. Halk Bankası
|5,37
|3,47
|-9,14
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|42,00
|4,79
|-3,67
|T.S.K.B.
|1,04
|0,97
|-14,05
|T.Tuborg
|14,74
|1,66
|23,87
|Taç Tarım Ürünleri
|8,10
|-9,90
|159,62
|Tat Gıda
|8,47
|9,57
|39,22
|TAV Havalimanları
|17,05
|0,29
|-37,23
|Taze Kuru Gıda
|15,69
|-9,98
|116,71
|Tek-Art Turizm
|1,30
|0,00
|3,17
|Tekfen Holding
|12,99
|0,62
|-29,98
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,30
|-1,35
|73,81
|Temapol Polimer Plastik
|6,20
|4,55
|18,77
|TGS Dış Ticaret
|4,51
|0,45
|-3,43
|Tofaş Oto. Fab.
|20,26
|3,05
|-13,06
|Torunlar GMYO
|2,32
|-0,85
|-15,64
|Trabzon Liman
|12,07
|1,60
|13,23
|Trabzonspor Sportif
|5,05
|-1,17
|134,88
|Trakya Cam
|3,14
|0,00
|-10,29
|Trend GMYO
|3,66
|0,55
|66,36
|TSKB GMYO
|2,00
|9,89
|49,25
|Tuğçelik
|4,68
|2,63
|18,48
|Tukaş
|17,42
|2,35
|41,05
|Turcas Petrol
|2,74
|1,11
|2,62
|Turkcell
|13,35
|-0,67
|-3,26
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,11
|6,82
|-4,68
|Tüpraş
|81,90
|-0,73
|-35,41
|Türk Hava Yolları
|10,58
|0,38
|-26,83
|Türk Prysmian Kablo
|3,94
|1,29
|52,41
|Türk Telekom
|7,47
|0,27
|1,36
|Türk Traktör
|61,90
|0,65
|16,99
|Türker Proje Gayrimenkul
|38,88
|4,29
|-7,43
|Ufuk Yatırım
|5,00
|5,26
|93,80
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,78
|-2,11
|31,13
|Ulusoy Elektrik
|31,62
|1,67
|18,87
|Ulusoy Un Sanayi
|10,04
|9,97
|162,83
|Umpaş Holding
|0,96
|9,09
|54,84
|Uşak Seramik
|1,67
|-0,60
|-1,18
|Utopya Turizm
|5,60
|2,38
|13,82
|Uzertaş Boya
|5,28
|-9,90
|137,84
|Ülker Bisküvi
|23,20
|-0,09
|3,76
|Ünye Çimento
|5,21
|2,36
|-3,16
|Vakıf Fin. Kir.
|2,15
|-0,46
|-11,16
|Vakıf GMYO
|1,99
|-1,00
|14,96
|Vakıf Yat. Ort.
|2,22
|-0,45
|-4,72
|Vakıflar Bankası
|4,59
|1,77
|-16,70
|Vakko Tekstil
|4,68
|2,41
|3,08
|Vanet Gıda
|1,73
|-0,57
|20,98
|Verusa Holding
|19,23
|0,73
|3,61
|Verusaturk Girisim
|4,80
|1,05
|-8,72
|Vestel
|13,11
|1,00
|3,88
|Vestel Beyaz Eşya
|22,30
|-3,63
|3,24
|Viking Kağıt
|4,36
|2,83
|133,16
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,86
|5,54
|18,18
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,16
|0,47
|-12,90
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,99
|-3,38
|59,33
|Yataş
|6,88
|1,18
|-6,27
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,92
|0,00
|19,25
|Yeni Gimat GMYO
|12,17
|0,66
|1,66
|Yeşil GMYO
|0,62
|-3,13
|-3,13
|Yeşil Yapı
|0,62
|-3,13
|-6,06
|Yeşil Yatırım Holding
|13,48
|-1,53
|20,04
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|8.650,00
|0,00
|193,72
|Yonga Mobilya
|20,52
|-9,92
|122,08
|Yükselen Çelik
|8,27
|6,16
|34,91
|Yünsa
|13,79
|6,40
|36,97
|Zorlu Enerji
|1,33
|1,53
|-18,40
(Son)
Kaynak: AA