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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2)
14.05.2020 18:58 | Son Güncelleme: 14.05.2020 18:58

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 42.361,10 10,00 40,36
İş Bankası (C) 4,83 -1,83 -24,65
İş Bankası (Kur.) 429.000,30 10,00 104,29
İş Fin.Kir. 3,75 -3,10 -1,32
İş Girişim 6,03 -0,33 58,68
İş GMYO 1,56 -1,89 -11,36
İş Y. Men. Değ. 5,60 -0,36 39,07
İş Yat. Ort. 2,24 -1,32 39,02
İşbir Holding 673,30 10,00 56,58
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,63 5,00 1,61
İttifak Holding 2,76 -1,43 -25,81
İz Hayvancılık Tarım 7,53 -9,93 187,79
İzmir Demir Çelik 8,96 -1,32 9,40
İzmir Fırça 2,70 -4,93 50,00
Jantsa Jant Sanayi 60,00 4,62 12,81
Kafein Yazılım 17,13 2,57 53,77
Kapital Yat. Holding 3,14 4,67 29,75
Kaplamin 6,82 10,00 22,88
Kardemir (A) 2,76 1,47 4,15
Kardemir (B) 2,57 0,78 -2,65
Kardemir (D) 2,50 2,46 -6,02
Karel Elektronik 15,41 -1,34 6,06
Karsan Otomotiv 1,68 -2,89 6,33
Karsu Tekstil 3,38 4,32 4,32
Kartonsan 452,20 -4,09 17,05
Katmerciler Ekipman 3,63 -5,22 -5,47
Kent Gıda 338,00 9,99 92,26
Kerevitaş Gıda 3,89 -2,75 19,33
Kervansaray Yat. Holding 0,53 -8,62 -3,64
Kiler GMYO 2,72 -2,51 -28,23
Klimasan Klima 16,34 -1,03 -26,00
Koç Holding 15,06 -0,73 -24,73
Konfrut Gıda 10,36 -1,80 32,48
Konya Çimento 246,00 -3,64 -9,33
Kordsa Teknik Tekstil 10,64 0,38 -16,32
Koza Altın 74,10 0,20 0,07
Koza Madencilik 12,33 -0,88 22,93
Körfez GMYO 2,50 0,40 4,60
Kristal Kola 1,84 -3,16 21,85
Kron Telekomünikasyon 24,10 -1,63 89,47
Kuştur Kuşadası Turizm 35,40 0,85 49,37
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,61 -5,29 -2,42
Kütahya Porselen 22,96 8,10 246,83
Lider Faktoring 2,11 -0,47 14,99
Link Bilgisayar 27,34 4,83 50,63
Logo Yazılım 73,35 -1,08 20,64
Lokman Hekim Sağlık 7,08 -4,19 22,49
Lüks Kadife 10,90 -3,63 26,16
Makina Takım 1,65 -2,94 -12,23
Mardin Çimento 5,54 -1,60 -6,42
Marka Yatırım Holding 1,30 -2,99 10,17
Marmaris Altınyunus 67,65 0,15 -4,72
Marshall 48,76 -1,49 2,57
Martı GMYO 1,30 -4,41 28,71
Martı Otel 0,94 -4,08 3,30
Mavi Giyim 40,70 -4,05 -29,71
Mazhar Zorlu Holding 15,30 9,99 26,55
Mega Polietilen 5,06 10,00 130,00
Menderes Tekstil 1,57 -1,26 19,85
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 20,00 -3,01 2,88
Merko Gıda 1,33 -2,92 26,67
Metal Gayrimenkul 1,36 -9,93 49,45
Metemtur Otelcilik 1,98 1,54 11,24
Metro Holding 1,31 -1,50 -5,07
Metro Petrol ve Tesisleri 2,00 3,09 2,04
Metro Yatırım Ortaklığı 2,34 -1,27 -56,12
Migros Ticaret 32,62 0,31 34,68
Milpa 3,30 1,85 50,68
Mistral GMYO 2,10 -5,83 11,11
MLP Sağlık 15,51 -1,27 -3,06
MMC San. ve Tic. Yat. 1,92 3,78 68,42
Mondi Tire Kutsan 6,94 1,61 67,63
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.095,30 2,06
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,70 4,47 47,01
Net Holding 2,06 1,98 -20,77
Netaş Telekom. 13,10 -0,38 0,31
Niğbaş Niğde Beton 9,00 3,45 45,16
Nuh Çimento 11,20 0,36 1,96
Nurol GMYO 3,49 -2,79 -2,24
Odaş Elektrik 1,79 -3,24 23,81
Olmuksan-IP 4,59 -2,34 79,23
Orge Enerji Elektrik 5,41 1,31 9,07
Orma Orman Mahsulleri 5,10 -9,89 84,78
Osmanlı Menkul 7,83 0,77 87,28
Ostim Endüstriyel Yat 2,07 -0,48 23,21
Otokar 132,40 0,68 -9,96
Oyak Yat. Ort. 5,90 -2,16 153,22
Oylum Sınai Yatırımlar 3,15 1,61 1,98
Özak GMYO 2,86 -1,38 11,28
Özbal Çelik Boru 1,76 -3,30 9,19
Özderici GMYO 1,52 -1,94 -3,18
Özerden Plastik 2,64 1,54 15,79
Panora GMYO 5,08 -1,74 -9,31
Papilon Savunma 15,48 9,94 100,87
Park Elek.Madencilik 3,23 -3,00 5,90
Parsan 15,44 -2,46 -8,85
Pegasus 48,04 -3,53 -44,40
Peker GMYO 4,67 0,86 49,20
Penguen Gıda 3,07 -2,54 48,31
Pera GMYO 0,96 -4,95 2,13
Pergamon Dış Ticaret 8,51 0,83 9,98
Petkim 3,54 -2,21 -7,09
Petrokent Turizm 161,20 -0,62 25,84
Pınar Et ve Un 17,70 -5,55 93,02
Pınar Su 5,82 -3,64 150,86
Pınar Süt 15,54 -2,88 22,65
Plastikkart 9,33 -0,96 0,65
Polisan Holding 2,43 -2,02 -19,47
Politeknik Metal 128,40 -7,63 68,79
Prizma Press Matbaacılık 3,76 -2,08 -12,56
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.185,80 -0,13 7,04
QNB Finans Fin. Kir. 105,40 -1,77 -18,36
QNB Finansbank 49,00 -0,81 30,67
Ral Yatırım Holding 9,00 -1,10 32,35
Ray Sigorta 6,56 -3,67 91,81
Reysaş GMYO 5,02 9,85 9,37
Reysaş Lojistik 6,62 9,97 51,14
Rhea Girişim 1,95 -2,50 63,87
Rodrigo Tekstil 2,64 4,35 45,86
Royal Halı 2,15 -7,33 56,93
RTA Laboratuvarları 43,06 -9,99 1756,03
Sabancı Holding 8,19 -0,24 -10,19
Safkar Ege Soğutmacılık 4,40 -2,00 101,83
Salix Yatırım Holding 7,85 6,08 8,88
Sanel Mühendislik 5,39 0,37 33,09
Sanifoam Sünger 6,00 -0,83 20,00
Sanko Pazarlama 6,68 -2,48 -13,70
Saray Matbaacılık 2,01 -2,90 12,29
Sarkuysan 5,62 1,26 16,36
Sasa Polyester 9,22 1,32 19,28
Say Reklamcılık 3,11 -2,81 38,84
Sekuro Plastik 5,26 -1,50 -1,87
Selçuk Ecza Deposu 8,79 -8,53 47,36
Selçuk Gıda 3,69 -9,78 114,53
Senkron Güvenlik 2,86 -1,72 4,76
Serve Film Prodüksiyon 4,09 -9,91 157,23
Servet GMYO 16,35 -0,55 92,35
Seyitler Kimya 9,40 -5,53 38,44
Silverline Endüstri 2,38 -3,25 10,19
Sinpaş GMYO 1,02 -1,92 -12,07
Smartiks Yazılım 10,09 2,02 2,85
Soda Sanayii 5,62 -1,23 -9,06
Sodaş Sodyum Sanayii 13,91 -9,97 261,66
Söktaş 3,16 5,69 19,25
Sönmez Filament 6,33 -2,16 29,71
Sönmez Pamuklu 6,33 -1,56 28,66
Sumaş Suni Tahta 11,70 -10,00 18,18
Şeker Fin. Kir. 4,90 -0,20 2,51
Şekerbank 1,04 -2,80 -20,61
Şişe Cam 4,76 -1,65 -9,68
Şok Marketler 10,81 -1,73 0,46
T. Halk Bankası 5,19 -2,44 -12,18
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,08 -1,96 -8,07
T.S.K.B. 1,03 -0,96 -14,88
T.Tuborg 14,50 0,69 21,85
Taç Tarım Ürünleri 8,99 -9,92 188,14
Tat Gıda 7,73 1,58 27,06
TAV Havalimanları 17,00 -1,16 -37,42
Taze Kuru Gıda 17,43 -9,97 140,75
Tek-Art Turizm 1,30 -2,99 3,17
Tekfen Holding 12,91 -1,45 -30,41
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,40 4,08 76,19
Temapol Polimer Plastik 5,93 -1,98 13,60
TGS Dış Ticaret 4,49 -3,23 -3,85
Tofaş Oto. Fab. 19,66 -2,09 -15,63
Torunlar GMYO 2,34 -1,68 -14,91
Trabzon Liman 11,88 10,00 11,44
Trabzonspor Sportif 5,11 -0,39 137,67
Trakya Cam 3,14 -1,88 -10,29
Trend GMYO 3,64 9,97 65,45
TSKB GMYO 1,82 5,20 35,82
Tuğçelik 4,56 -2,77 15,44
Tukaş 17,02 6,37 37,81
Turcas Petrol 2,71 0,37 1,50
Turkcell 13,44 -1,32 -2,61
Tümosan Motor ve Traktör 5,72 -1,21 -10,76
Tüpraş 82,50 -2,25 -34,94
Türk Hava Yolları 10,54 -0,75 -27,11
Türk Prysmian Kablo 3,89 0,26 50,47
Türk Telekom 7,45 -1,06 1,09
Türk Traktör 61,50 4,06 16,23
Türker Proje Gayrimenkul 37,28 -0,05 -11,24
Ufuk Yatırım 4,75 -4,23 84,11
Ulaşlar Turizm Yat. 2,84 -9,84 33,96
Ulusoy Elektrik 31,10 -1,64 16,92
Ulusoy Un Sanayi 9,13 -9,96 139,01
Umpaş Holding 0,88 10,00 41,94
Uşak Seramik 1,68 0,60 -0,59
Utopya Turizm 5,47 -3,87 11,18
Uzertaş Boya 5,86 9,94 163,96
Ülker Bisküvi 23,22 0,00 3,85
Ünye Çimento 5,09 -1,17 -5,39
Vakıf Fin. Kir. 2,16 -4,00 -10,74
Vakıf GMYO 2,01 -6,07 16,12
Vakıf Yat. Ort. 2,23 -2,62 -4,29
Vakıflar Bankası 4,51 -1,74 -18,15
Vakko Tekstil 4,57 -2,56 0,66
Vanet Gıda 1,74 5,45 21,68
Verusa Holding 19,09 2,03 2,86
Verusaturk Girisim 4,75 -1,04 -9,68
Vestel 12,98 -0,46 2,85
Vestel Beyaz Eşya 23,14 9,98 7,13
Viking Kağıt 4,24 -3,64 126,74
Yapı Kredi Koray GMYO 2,71 -2,52 11,98
Yapı ve Kredi Bank. 2,15 -1,83 -13,31
Yaprak Süt ve Besi Çift. 10,34 10,00 64,91
Yataş 6,80 -0,15 -7,36
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,92 -2,54 19,25
Yeni Gimat GMYO 12,09 -0,90 0,99
Yeşil GMYO 0,64 8,47 0,00
Yeşil Yapı 0,64 8,47 -3,03
Yeşil Yatırım Holding 13,69 2,16 21,91
Yibitaş İnşaat Malzeme 8.650,00 10,00 193,72
Yonga Mobilya 22,78 -9,96 146,54
Yükselen Çelik 7,79 -2,62 27,08
Yünsa 12,96 0,62 28,73
Zorlu Enerji 1,31 -2,24 -19,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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