HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsada günlük işlemler (2)
12.05.2020 18:42 | Son Güncelleme: 12.05.2020 18:42

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 38.000,00 -0,26 25,91
İş Bankası (C) 4,93 1,23 -23,09
İş Bankası (Kur.) 390.000,30 85,72
İş Fin.Kir. 3,73 -4,36 -1,84
İş Girişim 6,06 -2,10 59,47
İş GMYO 1,62 1,89 -7,95
İş Y. Men. Değ. 5,48 -0,54 36,09
İş Yat. Ort. 2,29 -1,72 42,12
İşbir Holding 564,80 2,69 31,35
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,61 7,02 -1,61
İttifak Holding 2,70 0,00 -27,42
İz Hayvancılık Tarım 7,60 9,99 190,47
İzmir Demir Çelik 9,25 1,65 12,94
İzmir Fırça 2,59 9,75 43,89
Jantsa Jant Sanayi 57,95 0,96 8,95
Kafein Yazılım 16,84 0,24 51,17
Kapital Yat. Holding 2,74 1,86 13,22
Kaplamin 6,19 0,98 11,53
Kardemir (A) 2,71 -6,87 2,26
Kardemir (B) 2,45 0,00 -7,20
Kardemir (D) 2,39 1,70 -10,15
Karel Elektronik 15,70 3,77 8,05
Karsan Otomotiv 1,74 -3,87 10,13
Karsu Tekstil 3,27 7,21 0,93
Kartonsan 488,70 9,99 26,50
Katmerciler Ekipman 3,79 9,86 -1,30
Kent Gıda 279,40 10,00 58,93
Kerevitaş Gıda 4,03 1,51 23,62
Kervansaray Yat. Holding 0,53 8,16 -3,64
Kiler GMYO 2,79 2,57 -26,39
Klimasan Klima 16,48 1,98 -25,36
Koç Holding 15,28 2,55 -23,63
Konfrut Gıda 10,45 0,87 33,63
Konya Çimento 250,60 3,04 -7,63
Kordsa Teknik Tekstil 10,70 3,18 -15,85
Koza Altın 73,50 3,38 -0,74
Koza Madencilik 12,11 8,13 20,74
Körfez GMYO 2,53 2,43 5,86
Kristal Kola 1,83 1,67 21,19
Kron Telekomünikasyon 22,28 -0,09 75,16
Kuştur Kuşadası Turizm 39,00 5,86 64,56
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,67 3,09 1,21
Kütahya Porselen 19,31 9,97 191,69
Lider Faktoring 2,16 -2,26 17,71
Link Bilgisayar 26,28 1,55 44,79
Logo Yazılım 74,80 3,67 23,03
Lokman Hekim Sağlık 7,03 -0,71 21,63
Lüks Kadife 10,39 -3,17 20,25
Makina Takım 1,61 1,26 -14,36
Mardin Çimento 5,67 1,61 -4,22
Marka Yatırım Holding 1,33 0,00 12,71
Marmaris Altınyunus 68,10 -2,92 -4,08
Marshall 48,66 0,37 2,36
Martı GMYO 1,37 9,60 35,64
Martı Otel 1,01 7,45 10,99
Mavi Giyim 42,00 3,09 -27,46
Mazhar Zorlu Holding 13,20 -1,49 9,18
Mega Polietilen 4,19 9,97 90,45
Menderes Tekstil 1,56 0,65 19,08
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 21,50 -0,65 10,60
Merko Gıda 1,40 3,70 33,33
Metal Gayrimenkul 1,38 9,52 51,65
Metemtur Otelcilik 1,94 3,74 8,99
Metro Holding 1,32 -0,75 -4,35
Metro Petrol ve Tesisleri 1,77 0,57 -9,69
Metro Yatırım Ortaklığı 2,16 4,35 -59,50
Migros Ticaret 32,82 3,86 35,51
Milpa 3,26 8,67 48,86
Mistral GMYO 2,03 -4,69 7,41
MLP Sağlık 15,77 0,32 -1,44
MMC San. ve Tic. Yat. 1,80 0,56 57,89
Mondi Tire Kutsan 6,70 0,30 61,84
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.095,30 2,06
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 17,95 -0,22 41,12
Net Holding 2,05 4,06 -21,15
Netaş Telekom. 13,15 2,98 0,69
Niğbaş Niğde Beton 8,74 -0,11 40,97
Nuh Çimento 10,95 0,83 -0,32
Nurol GMYO 3,56 2,30 -0,28
Odaş Elektrik 1,84 1,66 27,27
Olmuksan-IP 4,55 2,25 77,67
Orge Enerji Elektrik 5,25 1,35 5,85
Orma Orman Mahsulleri 5,15 9,81 86,59
Osmanlı Menkul 7,78 -0,13 86,09
Ostim Endüstriyel Yat 2,13 3,40 26,79
Otokar 127,50 3,66 -13,29
Oyak Yat. Ort. 5,49 1,86 135,62
Oylum Sınai Yatırımlar 3,08 1,32 -0,29
Özak GMYO 2,91 1,75 13,23
Özbal Çelik Boru 1,85 5,71 14,77
Özderici GMYO 1,55 2,65 -1,27
Özerden Plastik 2,57 1,18 12,72
Panora GMYO 5,15 1,98 -8,06
Papilon Savunma 13,57 -2,72 76,09
Park Elek.Madencilik 3,34 4,70 9,51
Parsan 15,36 0,52 -9,33
Pegasus 50,40 -1,18 -41,67
Peker GMYO 4,52 -1,74 44,41
Penguen Gıda 3,16 0,32 52,66
Pera GMYO 1,01 5,21 7,45
Pergamon Dış Ticaret 8,13 0,99 5,07
Petkim 3,66 -2,14 -3,94
Petrokent Turizm 164,40 3,40 28,34
Pınar Et ve Un 19,58 -2,00 113,52
Pınar Su 6,25 0,00 169,40
Pınar Süt 16,04 2,95 26,60
Plastikkart 9,35 0,54 0,86
Polisan Holding 2,52 3,28 -16,49
Politeknik Metal 145,50 4,00 91,27
Prizma Press Matbaacılık 3,85 1,85 -10,47
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.188,30 -0,10 7,27
QNB Finans Fin. Kir. 106,10 -1,67 -17,82
QNB Finansbank 48,68 -2,44 29,81
Ral Yatırım Holding 8,95 -0,89 31,62
Ray Sigorta 7,01 -4,88 104,97
Reysaş GMYO 4,75 -0,21 3,49
Reysaş Lojistik 6,18 0,16 41,10
Rhea Girişim 2,02 2,54 69,75
Rodrigo Tekstil 2,30 -2,13 27,07
Royal Halı 2,11 9,33 54,01
RTA Laboratuvarları 43,50 9,96 1775,00
Sabancı Holding 8,24 1,60 -9,65
Safkar Ege Soğutmacılık 4,09 -6,19 87,61
Salix Yatırım Holding 7,18 -3,36 -0,42
Sanel Mühendislik 5,20 -2,07 28,40
Sanifoam Sünger 6,19 1,31 23,80
Sanko Pazarlama 6,81 1,49 -12,02
Saray Matbaacılık 2,12 -3,20 18,44
Sarkuysan 5,48 1,48 13,46
Sasa Polyester 8,89 -0,11 15,01
Say Reklamcılık 3,13 2,62 39,73
Sekuro Plastik 5,19 4,01 -3,17
Selçuk Ecza Deposu 8,74 9,94 46,53
Selçuk Gıda 3,72 9,73 116,28
Senkron Güvenlik 2,88 2,49 5,49
Serve Film Prodüksiyon 5,04 -10,00 216,98
Servet GMYO 16,58 3,56 95,06
Seyitler Kimya 10,38 -9,97 52,87
Silverline Endüstri 2,52 2,86 16,67
Sinpaş GMYO 1,03 0,98 -11,21
Smartiks Yazılım 9,90 -0,10 0,92
Soda Sanayii 5,67 2,35 -8,25
Sodaş Sodyum Sanayii 14,05 9,94 265,30
Söktaş 3,01 0,67 13,58
Sönmez Filament 6,44 0,78 31,97
Sönmez Pamuklu 6,44 1,26 30,89
Sumaş Suni Tahta 12,26 4,16 23,84
Şeker Fin. Kir. 4,90 1,24 2,51
Şekerbank 1,08 3,85 -17,56
Şişe Cam 4,87 2,31 -7,59
Şok Marketler 11,00 3,68 2,23
T. Halk Bankası 5,37 0,19 -9,14
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,78 -2,30 -6,47
T.S.K.B. 1,03 1,98 -14,88
T.Tuborg 14,26 2,00 19,83
Taç Tarım Ürünleri 9,08 9,93 191,03
Tat Gıda 7,52 2,87 23,61
TAV Havalimanları 17,04 -0,23 -37,27
Taze Kuru Gıda 17,60 10,00 143,09
Tek-Art Turizm 1,38 9,52 9,52
Tekfen Holding 13,21 1,30 -28,80
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,18 -0,83 70,95
Temapol Polimer Plastik 5,78 0,70 10,73
TGS Dış Ticaret 4,62 5,00 -1,07
Tofaş Oto. Fab. 19,50 2,09 -16,32
Torunlar GMYO 2,40 2,13 -12,73
Trabzon Liman 10,63 1,33 -0,28
Trabzonspor Sportif 5,17 1,57 140,47
Trakya Cam 3,20 1,59 -8,57
Trend GMYO 3,22 6,27 46,36
TSKB GMYO 1,74 1,75 29,85
Tuğçelik 4,60 1,32 16,46
Tukaş 14,65 0,34 18,62
Turcas Petrol 2,77 5,73 3,75
Turkcell 13,66 3,33 -1,01
Tümosan Motor ve Traktör 5,77 -0,69 -9,98
Tüpraş 85,05 0,29 -32,93
Türk Hava Yolları 10,64 0,19 -26,42
Türk Prysmian Kablo 3,97 2,85 53,57
Türk Telekom 7,36 4,40 -0,14
Türk Traktör 58,40 2,82 10,37
Türker Proje Gayrimenkul 37,30 1,08 -11,19
Ufuk Yatırım 4,90 -2,58 89,92
Ulaşlar Turizm Yat. 3,24 9,09 52,83
Ulusoy Elektrik 31,22 0,39 17,37
Ulusoy Un Sanayi 10,76 -1,28 181,68
Umpaş Holding 0,73 8,96 17,74
Uşak Seramik 1,68 -1,18 -0,59
Utopya Turizm 5,51 9,98 11,99
Uzertaş Boya 4,85 9,98 118,47
Ülker Bisküvi 22,80 2,61 1,97
Ünye Çimento 5,22 0,97 -2,97
Vakıf Fin. Kir. 2,17 0,93 -10,33
Vakıf GMYO 2,05 5,13 18,43
Vakıf Yat. Ort. 2,17 0,93 -6,87
Vakıflar Bankası 4,65 1,75 -15,61
Vakko Tekstil 4,69 2,18 3,30
Vanet Gıda 1,65 -3,51 15,38
Verusa Holding 18,67 -1,48 0,59
Verusaturk Girisim 4,84 3,42 -7,96
Vestel 12,56 0,64 -0,48
Vestel Beyaz Eşya 19,14 4,76 -11,39
Viking Kağıt 4,25 -0,23 127,27
Yapı Kredi Koray GMYO 2,81 4,07 16,12
Yapı ve Kredi Bank. 2,18 1,40 -12,10
Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,34 0,00 48,96
Yataş 6,74 3,69 -8,17
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,00 -0,50 24,22
Yeni Gimat GMYO 12,17 -0,16 1,66
Yeşil GMYO 0,54 1,89 -15,62
Yeşil Yapı 0,54 1,89 -18,18
Yeşil Yatırım Holding 12,41 -0,40 10,51
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.148,90 10,00 142,75
Yonga Mobilya 23,00 9,94 148,92
Yükselen Çelik 8,08 1,89 31,81
Yünsa 12,66 1,44 25,75
Zorlu Enerji 1,35 2,27 -17,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti Ekonomi
Nakit olarak çektiği 50 bin TL kredi, iki kere de hesabına yatırılan adam, parayı bankaya iade etti
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş Ekonomi
Kaçış planı ortaya çıktı: Nissan'ın eski CEO'su müzik kutusunda firar etmiş
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi Ekonomi
Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi
Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı Ekonomi
Bakanlığın oteller için şart koştuğu 'izolasyon odası' Antalya'daki 5 yıldızlı otellerde hazırlanmaya başlandı
Yılın ilk çeyreğinde Pegasus'un net zararı koronavirüsün etkisiyle yüzde 88 artarak 401,5 milyon lira oldu Ekonomi
Yılın ilk çeyreğinde Pegasus'un net zararı koronavirüsün etkisiyle yüzde 88 artarak 401,5 milyon lira oldu
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek Ekonomi
IMF, koronavirüs nedeniyle Mısır'a 2,7 milyar dolar kredi verecek
ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporunda dikkat çeken detay: Türkiye'nin çıkarılması riskleri daha da artıracak
ABD Kongresi'ne sunulan F-35 raporunda dikkat çeken detay: Türkiye'nin çıkarılması riskleri daha da artıracak
İBB'nin çalıştığı taşeron şirket, işten çıkarma yasağından 1 gün önce 250 şoförü tazminatsız kovdu
İBB'nin çalıştığı taşeron şirket, işten çıkarma yasağından 1 gün önce 250 şoförü tazminatsız kovdu
PTT, koronavirüs sürecinde görev yapan personellerine 2'şer bin TL destek verecek
PTT, koronavirüs sürecinde görev yapan personellerine 2'şer bin TL destek verecek
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayanların tercihi 1 ay bayatlamayan Trabzon ekmeği oldu
Türkiye'de Nisan'da en çok satılan İkinci el otomobiller belli oldu
Türkiye'de Nisan'da en çok satılan İkinci el otomobiller belli oldu
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,8 liradan işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 384,8 liradan işlem görüyor
Koronavirüs salgını nedeniyle deve kuşu yumurtalarında satış patlaması yaşanıyor
Koronavirüs salgını nedeniyle deve kuşu yumurtalarında satış patlaması yaşanıyor
Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek
Oda Başkanı uyardı: Berber ve kuaför hizmetlerine en az 10 lira zam gelecek
'Askıda Fatura' uygulaması İstanbul, İzmir ve İzmit'in ardından Aydın'da da başlıyor
'Askıda Fatura' uygulaması İstanbul, İzmir ve İzmit'in ardından Aydın'da da başlıyor
Hatay'da balıkçılar, kuyruk başına 5 TL verilecek balon balığını avlamayı sabırsızlıkla bekliyor
Hatay'da balıkçılar, kuyruk başına 5 TL verilecek balon balığını avlamayı sabırsızlıkla bekliyor
Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı
Maske üretim ve satışı yapan 10 firmaya fahiş fiyat soruşturması açıldı
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
TSE tarafından yıkanabilir bez maskeye standart getirildi
Altının kilogramı 383 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 383 bin liraya geriledi
Son dakika: 7 TL'nin altına gerileyen dolar 6,99'dan işlem görüyor
Son dakika: 7 TL'nin altına gerileyen dolar 6,99'dan işlem görüyor
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine çay üreticileriyle ilgili genelge gönderdi
İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine çay üreticileriyle ilgili genelge gönderdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
Suudilerin milli petrol şirketi Aramco'nun net karı koronavirüs nedeniyle yüzde 25 azaldı
Tesla, koronavirüs tedbirlerine rağmen ABD'deki fabrikasını açıyor
Tesla, koronavirüs tedbirlerine rağmen ABD'deki fabrikasını açıyor
Nisan'da 2 milyon 590 bin kişiye kısa çalışma ödemesi yapıldı
Nisan'da 2 milyon 590 bin kişiye kısa çalışma ödemesi yapıldı
Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak
Son başvuru tarihi 1 Haziran! TÜBİTAK 27 personel alacak
Gül üreticileri dertli: Biz değil satan para kazanıyor
Gül üreticileri dertli: Biz değil satan para kazanıyor
Apple, Çin'deki üretimin yüzde 20'sini Hindistan'a kaydırabilir
Apple, Çin'deki üretimin yüzde 20'sini Hindistan'a kaydırabilir
Kilosu 200 TL'yi bulan domalan mantarını bulmak için her yeri karış karış arıyorlar
Kilosu 200 TL'yi bulan domalan mantarını bulmak için her yeri karış karış arıyorlar
Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü
Erdoğan'ın açıkladığı hububat alım fiyatı Güneydoğu çiftçisinin yüzünü güldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Hüseyin İnan Canan Kaftancıoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Sinem Kobal Acun Ilıcalı Ersin Korkut Hatice Çarpar
Spor Bülent Uygun Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Mayıs Karar Çocuk Fenerbahçe
Şu an buradasınız: Borsada günlük işlemler (2) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 22:18:41. #1.14#
title