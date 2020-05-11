Borsada günlük işlemler (2) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)

İş Bankası (A) 380.383,00

129,38

İş Bankası (B) 38.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 38.100,90 -3,05 26,24 İş Bankası (C) 4,87 0,00 -24,02 İş Bankası (Kur.) 390.000,30 85,72 İş Fin.Kir. 3,90 9,86 2,63 İş Girişim 6,19 1,81 62,89 İş GMYO 1,59 1,27 -9,66 İş Y. Men. Değ. 5,51 1,47 36,83 İş Yat. Ort. 2,33 4,02 44,60 İşbir Holding 550,00 -3,51 27,91 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,57 0,00 -8,06 İttifak Holding 2,70 6,72 -27,42 İz Hayvancılık Tarım 6,91 9,86 164,09 İzmir Demir Çelik 9,10 -3,70 11,11 İzmir Fırça 2,36 9,77 31,11 Jantsa Jant Sanayi 57,40 9,96 7,92 Kafein Yazılım 16,80 -0,65 50,81 Kapital Yat. Holding 2,69 -4,95 11,16 Kaplamin 6,13 3,03 10,45 Kardemir (A) 2,91 -9,91 9,81 Kardemir (B) 2,45 -9,93 -7,20 Kardemir (D) 2,35 -3,29 -11,65 Karel Elektronik 15,13 -0,20 4,13 Karsan Otomotiv 1,81 2,26 14,56 Karsu Tekstil 3,05 2,69 -5,86 Kartonsan 444,30 1,90 15,00 Katmerciler Ekipman 3,45 9,87 -10,16 Kent Gıda 254,00 -3,68 44,48 Kerevitaş Gıda 3,97 -1,73 21,78 Kervansaray Yat. Holding 0,49 8,89 -10,91 Kiler GMYO 2,72 1,12 -28,23 Klimasan Klima 16,16 0,25 -26,81 Koç Holding 14,90 -0,47 -25,53 Konfrut Gıda 10,36 -3,00 32,48 Konya Çimento 243,20 -0,33 -10,36 Kordsa Teknik Tekstil 10,37 -0,29 -18,45 Koza Altın 71,10 -2,13 -3,98 Koza Madencilik 11,20 -2,18 11,67 Körfez GMYO 2,47 0,41 3,35 Kristal Kola 1,80 -1,10 19,21 Kron Telekomünikasyon 22,30 -2,36 75,31 Kuştur Kuşadası Turizm 36,84 9,97 55,44 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,62 3,85 -1,82 Kütahya Porselen 17,56 9,96 165,26 Lider Faktoring 2,21 2,55 20,44 Link Bilgisayar 25,88 -0,84 42,59 Logo Yazılım 72,15 0,21 18,67 Lokman Hekim Sağlık 7,08 4,42 22,49 Lüks Kadife 10,73 9,94 24,19 Makina Takım 1,59 1,27 -15,43 Mardin Çimento 5,58 -0,18 -5,74 Marka Yatırım Holding 1,33 0,00 12,71 Marmaris Altınyunus 70,15 -1,20 -1,20 Marshall 48,48 2,97 1,98 Martı GMYO 1,25 4,17 23,76 Martı Otel 0,94 1,08 3,30 Mavi Giyim 40,74 1,85 -29,64 Mazhar Zorlu Holding 13,40 3,08 10,84 Mega Polietilen 3,81 9,80 73,18 Menderes Tekstil 1,55 4,03 18,32 Mensa 0,31 -3,13 Merit Turizm 21,64 8,25 11,32 Merko Gıda 1,35 -1,46 28,57 Metal Gayrimenkul 1,26 9,57 38,46 Metemtur Otelcilik 1,87 6,86 5,06 Metro Holding 1,33 2,31 -3,62 Metro Petrol ve Tesisleri 1,76 1,15 -10,20 Metro Yatırım Ortaklığı 2,07 0,49 -61,18 Migros Ticaret 31,60 6,54 30,47 Milpa 3,00 4,53 36,99 Mistral GMYO 2,13 9,79 12,70 MLP Sağlık 15,72 2,28 -1,75 MMC San. ve Tic. Yat. 1,79 9,82 57,02 Mondi Tire Kutsan 6,68 0,15 61,35 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.095,30 2,06 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 17,99 -0,94 41,43 Net Holding 1,97 2,60 -24,23 Netaş Telekom. 12,77 -0,47 -2,22 Niğbaş Niğde Beton 8,75 2,82 41,13 Nuh Çimento 10,86 5,95 -1,14 Nurol GMYO 3,48 1,75 -2,52 Odaş Elektrik 1,81 2,26 25,20 Olmuksan-IP 4,45 0,23 73,76 Orge Enerji Elektrik 5,18 0,78 4,44 Orma Orman Mahsulleri 4,69 9,84 69,93 Osmanlı Menkul 7,79 -0,13 86,33 Ostim Endüstriyel Yat 2,06 0,98 22,62 Otokar 123,00 0,00 -16,35 Oyak Yat. Ort. 5,39 -2,18 131,33 Oylum Sınai Yatırımlar 3,04 -1,62 -1,58 Özak GMYO 2,86 0,70 11,28 Özbal Çelik Boru 1,75 3,55 8,57 Özderici GMYO 1,51 1,34 -3,82 Özerden Plastik 2,54 9,96 11,40 Panora GMYO 5,05 -1,56 -9,85 Papilon Savunma 13,95 2,20 81,02 Park Elek.Madencilik 3,19 4,25 4,59 Parsan 15,28 4,02 -9,80 Pegasus 51,00 -0,49 -40,97 Peker GMYO 4,60 5,99 46,96 Penguen Gıda 3,15 -0,63 52,17 Pera GMYO 0,96 5,49 2,13 Pergamon Dış Ticaret 8,05 0,37 4,04 Petkim 3,74 2,19 -1,84 Petrokent Turizm 159,00 -1,85 24,12 Pınar Et ve Un 19,98 -7,93 117,88 Pınar Su 6,25 -3,10 169,40 Pınar Süt 15,58 -3,11 22,97 Plastikkart 9,30 -0,85 0,32 Polisan Holding 2,44 1,24 -19,14 Politeknik Metal 139,90 6,88 83,90 Prizma Press Matbaacılık 3,78 1,34 -12,09 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.189,50 0,18 7,37 QNB Finans Fin. Kir. 107,90 -7,14 -16,42 QNB Finansbank 49,90 -1,87 33,07 Ral Yatırım Holding 9,03 0,33 32,79 Ray Sigorta 7,37 3,95 115,50 Reysaş GMYO 4,76 -2,86 3,70 Reysaş Lojistik 6,17 -4,04 40,87 Rhea Girişim 1,97 1,03 65,55 Rodrigo Tekstil 2,35 -4,86 29,83 Royal Halı 1,93 1,58 40,88 RTA Laboratuvarları 39,56 9,95 1605,17 Sabancı Holding 8,11 1,25 -11,07 Safkar Ege Soğutmacılık 4,36 -0,91 100,00 Salix Yatırım Holding 7,43 0,00 3,05 Sanel Mühendislik 5,31 1,34 31,11 Sanifoam Sünger 6,11 -4,23 22,20 Sanko Pazarlama 6,71 0,15 -13,31 Saray Matbaacılık 2,19 5,80 22,35 Sarkuysan 5,40 0,93 11,80 Sasa Polyester 8,90 -4,40 15,14 Say Reklamcılık 3,05 9,71 36,16 Sekuro Plastik 4,99 2,25 -6,90 Selçuk Ecza Deposu 7,95 9,96 33,28 Selçuk Gıda 3,39 9,71 97,09 Senkron Güvenlik 2,81 -2,09 2,93 Serve Film Prodüksiyon 5,60 0,00 252,20 Servet GMYO 16,01 3,22 88,35 Seyitler Kimya 11,53 -9,99 69,81 Silverline Endüstri 2,45 4,70 13,43 Sinpaş GMYO 1,02 -0,97 -12,07 Smartiks Yazılım 9,91 -1,29 1,02 Soda Sanayii 5,54 -0,89 -10,36 Sodaş Sodyum Sanayii 12,78 10,02 232,28 Söktaş 2,99 -0,33 12,83 Sönmez Filament 6,39 1,91 30,94 Sönmez Pamuklu 6,36 1,76 29,27 Sumaş Suni Tahta 11,77 5,09 18,89 Şeker Fin. Kir. 4,84 0,62 1,26 Şekerbank 1,04 0,97 -20,61 Şişe Cam 4,76 -0,83 -9,68 Şok Marketler 10,61 -1,76 -1,39 T. Halk Bankası 5,36 -1,47 -9,31 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,74 -0,52 -4,27 T.S.K.B. 1,01 -0,98 -16,53 T.Tuborg 13,98 -1,48 17,48 Taç Tarım Ürünleri 8,26 9,99 164,74 Tat Gıda 7,31 1,25 20,16 TAV Havalimanları 17,08 -1,27 -37,12 Taze Kuru Gıda 16,00 9,97 120,99 Tek-Art Turizm 1,26 2,44 0,00 Tekfen Holding 13,04 0,77 -29,71 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,24 -1,63 72,38 Temapol Polimer Plastik 5,74 -0,69 9,96 TGS Dış Ticaret 4,40 2,56 -5,78 Tofaş Oto. Fab. 19,10 -2,65 -18,03 Torunlar GMYO 2,35 1,29 -14,55 Trabzon Liman 10,49 -0,29 -1,59 Trabzonspor Sportif 5,09 -5,04 136,74 Trakya Cam 3,15 -1,25 -10,00 Trend GMYO 3,03 1,00 37,73 TSKB GMYO 1,71 2,40 27,61 Tuğçelik 4,54 0,00 14,94 Tukaş 14,60 -4,26 18,22 Turcas Petrol 2,62 0,00 -1,87 Turkcell 13,22 -1,34 -4,20 Tümosan Motor ve Traktör 5,81 5,06 -9,36 Tüpraş 84,80 -0,18 -33,12 Türk Hava Yolları 10,62 0,19 -26,56 Türk Prysmian Kablo 3,86 9,97 49,31 Türk Telekom 7,05 2,47 -4,34 Türk Traktör 56,80 0,98 7,35 Türker Proje Gayrimenkul 36,90 -1,07 -12,14 Ufuk Yatırım 5,03 9,35 94,96 Ulaşlar Turizm Yat. 2,97 -4,19 40,09 Ulusoy Elektrik 31,10 -0,45 16,92 Ulusoy Un Sanayi 10,90 -0,37 185,34 Umpaş Holding 0,67 9,84 8,06 Uşak Seramik 1,70 9,68 0,59 Utopya Turizm 5,01 9,87 1,83 Uzertaş Boya 4,41 9,98 98,65 Ülker Bisküvi 22,22 -0,89 -0,63 Ünye Çimento 5,17 1,77 -3,90 Vakıf Fin. Kir. 2,15 1,90 -11,16 Vakıf GMYO 1,95 0,52 12,65 Vakıf Yat. Ort. 2,15 0,47 -7,73 Vakıflar Bankası 4,57 -1,51 -17,06 Vakko Tekstil 4,59 1,10 1,10 Vanet Gıda 1,71 -1,16 19,58 Verusa Holding 18,95 -2,22 2,10 Verusaturk Girisim 4,68 -1,27 -11,01 Vestel 12,48 -2,27 -1,11 Vestel Beyaz Eşya 18,27 0,33 -15,42 Viking Kağıt 4,26 0,95 127,81 Yapı Kredi Koray GMYO 2,70 2,66 11,57 Yapı ve Kredi Bank. 2,15 2,38 -13,31 Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,34 0,54 48,96 Yataş 6,50 -2,40 -11,44 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,01 1,52 24,84 Yeni Gimat GMYO 12,19 -0,33 1,83 Yeşil GMYO 0,53 -3,64 -17,19 Yeşil Yapı 0,53 -1,85 -19,70 Yeşil Yatırım Holding 12,46 -2,35 10,95 Yibitaş İnşaat Malzeme 6.499,00 6,20 120,68 Yonga Mobilya 20,92 9,93 126,41 Yükselen Çelik 7,93 -1,61 29,36 Yünsa 12,48 -2,50 23,96 Zorlu Enerji 1,32 1,54 -19,02 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: AA