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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00
129,38
İş Bankası (B) 38.

Borsada günlük işlemler (2)
11.05.2020 18:36 | Son Güncelleme: 11.05.2020 18:36

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 38.100,90 -3,05 26,24
İş Bankası (C) 4,87 0,00 -24,02
İş Bankası (Kur.) 390.000,30 85,72
İş Fin.Kir. 3,90 9,86 2,63
İş Girişim 6,19 1,81 62,89
İş GMYO 1,59 1,27 -9,66
İş Y. Men. Değ. 5,51 1,47 36,83
İş Yat. Ort. 2,33 4,02 44,60
İşbir Holding 550,00 -3,51 27,91
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,57 0,00 -8,06
İttifak Holding 2,70 6,72 -27,42
İz Hayvancılık Tarım 6,91 9,86 164,09
İzmir Demir Çelik 9,10 -3,70 11,11
İzmir Fırça 2,36 9,77 31,11
Jantsa Jant Sanayi 57,40 9,96 7,92
Kafein Yazılım 16,80 -0,65 50,81
Kapital Yat. Holding 2,69 -4,95 11,16
Kaplamin 6,13 3,03 10,45
Kardemir (A) 2,91 -9,91 9,81
Kardemir (B) 2,45 -9,93 -7,20
Kardemir (D) 2,35 -3,29 -11,65
Karel Elektronik 15,13 -0,20 4,13
Karsan Otomotiv 1,81 2,26 14,56
Karsu Tekstil 3,05 2,69 -5,86
Kartonsan 444,30 1,90 15,00
Katmerciler Ekipman 3,45 9,87 -10,16
Kent Gıda 254,00 -3,68 44,48
Kerevitaş Gıda 3,97 -1,73 21,78
Kervansaray Yat. Holding 0,49 8,89 -10,91
Kiler GMYO 2,72 1,12 -28,23
Klimasan Klima 16,16 0,25 -26,81
Koç Holding 14,90 -0,47 -25,53
Konfrut Gıda 10,36 -3,00 32,48
Konya Çimento 243,20 -0,33 -10,36
Kordsa Teknik Tekstil 10,37 -0,29 -18,45
Koza Altın 71,10 -2,13 -3,98
Koza Madencilik 11,20 -2,18 11,67
Körfez GMYO 2,47 0,41 3,35
Kristal Kola 1,80 -1,10 19,21
Kron Telekomünikasyon 22,30 -2,36 75,31
Kuştur Kuşadası Turizm 36,84 9,97 55,44
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,62 3,85 -1,82
Kütahya Porselen 17,56 9,96 165,26
Lider Faktoring 2,21 2,55 20,44
Link Bilgisayar 25,88 -0,84 42,59
Logo Yazılım 72,15 0,21 18,67
Lokman Hekim Sağlık 7,08 4,42 22,49
Lüks Kadife 10,73 9,94 24,19
Makina Takım 1,59 1,27 -15,43
Mardin Çimento 5,58 -0,18 -5,74
Marka Yatırım Holding 1,33 0,00 12,71
Marmaris Altınyunus 70,15 -1,20 -1,20
Marshall 48,48 2,97 1,98
Martı GMYO 1,25 4,17 23,76
Martı Otel 0,94 1,08 3,30
Mavi Giyim 40,74 1,85 -29,64
Mazhar Zorlu Holding 13,40 3,08 10,84
Mega Polietilen 3,81 9,80 73,18
Menderes Tekstil 1,55 4,03 18,32
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 21,64 8,25 11,32
Merko Gıda 1,35 -1,46 28,57
Metal Gayrimenkul 1,26 9,57 38,46
Metemtur Otelcilik 1,87 6,86 5,06
Metro Holding 1,33 2,31 -3,62
Metro Petrol ve Tesisleri 1,76 1,15 -10,20
Metro Yatırım Ortaklığı 2,07 0,49 -61,18
Migros Ticaret 31,60 6,54 30,47
Milpa 3,00 4,53 36,99
Mistral GMYO 2,13 9,79 12,70
MLP Sağlık 15,72 2,28 -1,75
MMC San. ve Tic. Yat. 1,79 9,82 57,02
Mondi Tire Kutsan 6,68 0,15 61,35
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.095,30 2,06
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 17,99 -0,94 41,43
Net Holding 1,97 2,60 -24,23
Netaş Telekom. 12,77 -0,47 -2,22
Niğbaş Niğde Beton 8,75 2,82 41,13
Nuh Çimento 10,86 5,95 -1,14
Nurol GMYO 3,48 1,75 -2,52
Odaş Elektrik 1,81 2,26 25,20
Olmuksan-IP 4,45 0,23 73,76
Orge Enerji Elektrik 5,18 0,78 4,44
Orma Orman Mahsulleri 4,69 9,84 69,93
Osmanlı Menkul 7,79 -0,13 86,33
Ostim Endüstriyel Yat 2,06 0,98 22,62
Otokar 123,00 0,00 -16,35
Oyak Yat. Ort. 5,39 -2,18 131,33
Oylum Sınai Yatırımlar 3,04 -1,62 -1,58
Özak GMYO 2,86 0,70 11,28
Özbal Çelik Boru 1,75 3,55 8,57
Özderici GMYO 1,51 1,34 -3,82
Özerden Plastik 2,54 9,96 11,40
Panora GMYO 5,05 -1,56 -9,85
Papilon Savunma 13,95 2,20 81,02
Park Elek.Madencilik 3,19 4,25 4,59
Parsan 15,28 4,02 -9,80
Pegasus 51,00 -0,49 -40,97
Peker GMYO 4,60 5,99 46,96
Penguen Gıda 3,15 -0,63 52,17
Pera GMYO 0,96 5,49 2,13
Pergamon Dış Ticaret 8,05 0,37 4,04
Petkim 3,74 2,19 -1,84
Petrokent Turizm 159,00 -1,85 24,12
Pınar Et ve Un 19,98 -7,93 117,88
Pınar Su 6,25 -3,10 169,40
Pınar Süt 15,58 -3,11 22,97
Plastikkart 9,30 -0,85 0,32
Polisan Holding 2,44 1,24 -19,14
Politeknik Metal 139,90 6,88 83,90
Prizma Press Matbaacılık 3,78 1,34 -12,09
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.189,50 0,18 7,37
QNB Finans Fin. Kir. 107,90 -7,14 -16,42
QNB Finansbank 49,90 -1,87 33,07
Ral Yatırım Holding 9,03 0,33 32,79
Ray Sigorta 7,37 3,95 115,50
Reysaş GMYO 4,76 -2,86 3,70
Reysaş Lojistik 6,17 -4,04 40,87
Rhea Girişim 1,97 1,03 65,55
Rodrigo Tekstil 2,35 -4,86 29,83
Royal Halı 1,93 1,58 40,88
RTA Laboratuvarları 39,56 9,95 1605,17
Sabancı Holding 8,11 1,25 -11,07
Safkar Ege Soğutmacılık 4,36 -0,91 100,00
Salix Yatırım Holding 7,43 0,00 3,05
Sanel Mühendislik 5,31 1,34 31,11
Sanifoam Sünger 6,11 -4,23 22,20
Sanko Pazarlama 6,71 0,15 -13,31
Saray Matbaacılık 2,19 5,80 22,35
Sarkuysan 5,40 0,93 11,80
Sasa Polyester 8,90 -4,40 15,14
Say Reklamcılık 3,05 9,71 36,16
Sekuro Plastik 4,99 2,25 -6,90
Selçuk Ecza Deposu 7,95 9,96 33,28
Selçuk Gıda 3,39 9,71 97,09
Senkron Güvenlik 2,81 -2,09 2,93
Serve Film Prodüksiyon 5,60 0,00 252,20
Servet GMYO 16,01 3,22 88,35
Seyitler Kimya 11,53 -9,99 69,81
Silverline Endüstri 2,45 4,70 13,43
Sinpaş GMYO 1,02 -0,97 -12,07
Smartiks Yazılım 9,91 -1,29 1,02
Soda Sanayii 5,54 -0,89 -10,36
Sodaş Sodyum Sanayii 12,78 10,02 232,28
Söktaş 2,99 -0,33 12,83
Sönmez Filament 6,39 1,91 30,94
Sönmez Pamuklu 6,36 1,76 29,27
Sumaş Suni Tahta 11,77 5,09 18,89
Şeker Fin. Kir. 4,84 0,62 1,26
Şekerbank 1,04 0,97 -20,61
Şişe Cam 4,76 -0,83 -9,68
Şok Marketler 10,61 -1,76 -1,39
T. Halk Bankası 5,36 -1,47 -9,31
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,74 -0,52 -4,27
T.S.K.B. 1,01 -0,98 -16,53
T.Tuborg 13,98 -1,48 17,48
Taç Tarım Ürünleri 8,26 9,99 164,74
Tat Gıda 7,31 1,25 20,16
TAV Havalimanları 17,08 -1,27 -37,12
Taze Kuru Gıda 16,00 9,97 120,99
Tek-Art Turizm 1,26 2,44 0,00
Tekfen Holding 13,04 0,77 -29,71
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,24 -1,63 72,38
Temapol Polimer Plastik 5,74 -0,69 9,96
TGS Dış Ticaret 4,40 2,56 -5,78
Tofaş Oto. Fab. 19,10 -2,65 -18,03
Torunlar GMYO 2,35 1,29 -14,55
Trabzon Liman 10,49 -0,29 -1,59
Trabzonspor Sportif 5,09 -5,04 136,74
Trakya Cam 3,15 -1,25 -10,00
Trend GMYO 3,03 1,00 37,73
TSKB GMYO 1,71 2,40 27,61
Tuğçelik 4,54 0,00 14,94
Tukaş 14,60 -4,26 18,22
Turcas Petrol 2,62 0,00 -1,87
Turkcell 13,22 -1,34 -4,20
Tümosan Motor ve Traktör 5,81 5,06 -9,36
Tüpraş 84,80 -0,18 -33,12
Türk Hava Yolları 10,62 0,19 -26,56
Türk Prysmian Kablo 3,86 9,97 49,31
Türk Telekom 7,05 2,47 -4,34
Türk Traktör 56,80 0,98 7,35
Türker Proje Gayrimenkul 36,90 -1,07 -12,14
Ufuk Yatırım 5,03 9,35 94,96
Ulaşlar Turizm Yat. 2,97 -4,19 40,09
Ulusoy Elektrik 31,10 -0,45 16,92
Ulusoy Un Sanayi 10,90 -0,37 185,34
Umpaş Holding 0,67 9,84 8,06
Uşak Seramik 1,70 9,68 0,59
Utopya Turizm 5,01 9,87 1,83
Uzertaş Boya 4,41 9,98 98,65
Ülker Bisküvi 22,22 -0,89 -0,63
Ünye Çimento 5,17 1,77 -3,90
Vakıf Fin. Kir. 2,15 1,90 -11,16
Vakıf GMYO 1,95 0,52 12,65
Vakıf Yat. Ort. 2,15 0,47 -7,73
Vakıflar Bankası 4,57 -1,51 -17,06
Vakko Tekstil 4,59 1,10 1,10
Vanet Gıda 1,71 -1,16 19,58
Verusa Holding 18,95 -2,22 2,10
Verusaturk Girisim 4,68 -1,27 -11,01
Vestel 12,48 -2,27 -1,11
Vestel Beyaz Eşya 18,27 0,33 -15,42
Viking Kağıt 4,26 0,95 127,81
Yapı Kredi Koray GMYO 2,70 2,66 11,57
Yapı ve Kredi Bank. 2,15 2,38 -13,31
Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,34 0,54 48,96
Yataş 6,50 -2,40 -11,44
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,01 1,52 24,84
Yeni Gimat GMYO 12,19 -0,33 1,83
Yeşil GMYO 0,53 -3,64 -17,19
Yeşil Yapı 0,53 -1,85 -19,70
Yeşil Yatırım Holding 12,46 -2,35 10,95
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.499,00 6,20 120,68
Yonga Mobilya 20,92 9,93 126,41
Yükselen Çelik 7,93 -1,61 29,36
Yünsa 12,48 -2,50 23,96
Zorlu Enerji 1,32 1,54 -19,02

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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