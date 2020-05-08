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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)
08.05.2020 18:46 | Son Güncelleme: 08.05.2020 18:46

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 39.299,90 0,00 30,22
İş Bankası (C) 4,87 -0,41 -24,02
İş Bankası (Kur.) 390.000,30 85,72
İş Fin.Kir. 3,55 6,29 -6,58
İş Girişim 6,08 2,53 60,00
İş GMYO 1,57 0,00 -10,80
İş Y. Men. Değ. 5,43 -0,37 34,85
İş Yat. Ort. 2,24 -1,32 39,02
İşbir Holding 570,00 -0,73 32,56
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,57 0,00 -8,06
İttifak Holding 2,53 -0,78 -31,99
İz Hayvancılık Tarım 6,29 9,97 140,40
İzmir Demir Çelik 9,45 -3,57 15,38
İzmir Fırça 2,15 -2,71 19,44
Jantsa Jant Sanayi 52,20 0,00 -1,86
Kafein Yazılım 16,91 -3,09 51,80
Kapital Yat. Holding 2,83 9,69 16,94
Kaplamin 5,95 -2,14 7,21
Kardemir (A) 3,23 9,86 21,89
Kardemir (B) 2,72 -5,56 3,03
Kardemir (D) 2,43 -6,54 -8,65
Karel Elektronik 15,16 -3,50 4,34
Karsan Otomotiv 1,77 -1,12 12,03
Karsu Tekstil 2,97 0,00 -8,33
Kartonsan 436,00 -1,34 12,85
Katmerciler Ekipman 3,14 -0,95 -18,23
Kent Gıda 263,70 -0,64 50,00
Kerevitaş Gıda 4,04 -1,70 23,93
Kervansaray Yat. Holding 0,45 9,76 -18,18
Kiler GMYO 2,69 -1,47 -29,02
Klimasan Klima 16,12 -1,83 -26,99
Koç Holding 14,97 1,56 -25,18
Konfrut Gıda 10,68 -3,26 36,57
Konya Çimento 244,00 0,41 -10,06
Kordsa Teknik Tekstil 10,40 -3,61 -18,21
Koza Altın 72,65 -3,26 -1,89
Koza Madencilik 11,45 -6,22 14,16
Körfez GMYO 2,46 -4,28 2,93
Kristal Kola 1,82 -2,15 20,53
Kron Telekomünikasyon 22,84 -1,97 79,56
Kuştur Kuşadası Turizm 33,50 9,98 41,35
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,56 -1,27 -5,45
Kütahya Porselen 15,97 9,99 141,24
Lider Faktoring 4,31 -0,92 17,44
Link Bilgisayar 26,10 -1,81 43,80
Logo Yazılım 72,00 -2,64 18,42
Lokman Hekim Sağlık 6,78 -0,88 17,30
Lüks Kadife 9,76 9,91 12,96
Makina Takım 1,57 -1,88 -16,49
Mardin Çimento 5,59 1,27 -5,57
Marka Yatırım Holding 1,33 -5,00 12,71
Marmaris Altınyunus 71,00 -1,25 0,00
Marshall 47,08 -1,42 -0,97
Martı GMYO 1,20 2,56 18,81
Martı Otel 0,93 0,00 2,20
Mavi Giyim 40,00 -0,25 -30,92
Mazhar Zorlu Holding 13,00 0,00 7,53
Mega Polietilen 3,47 9,81 57,73
Menderes Tekstil 1,49 -1,32 13,74
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 19,99 -8,72 2,83
Merko Gıda 1,37 -1,44 30,48
Metal Gayrimenkul 1,15 9,52 26,37
Metemtur Otelcilik 1,75 -0,57 -1,69
Metro Holding 1,30 -0,76 -5,80
Metro Petrol ve Tesisleri 1,74 -2,25 -11,22
Metro Yatırım Ortaklığı 2,06 -1,44 -61,37
Migros Ticaret 29,66 1,64 22,46
Milpa 2,87 -1,03 31,05
Mistral GMYO 1,94 1,04 2,65
MLP Sağlık 15,37 -2,78 -3,94
MMC San. ve Tic. Yat. 1,63 9,40 42,98
Mondi Tire Kutsan 6,67 -3,61 61,11
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.095,30 0,13 2,06
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,16 -0,22 42,77
Net Holding 1,92 -3,52 -26,15
Netaş Telekom. 12,83 -2,43 -1,76
Niğbaş Niğde Beton 8,51 -5,44 37,26
Nuh Çimento 10,25 0,29 -6,69
Nurol GMYO 3,42 -1,44 -4,20
Odaş Elektrik 1,77 -2,75 22,43
Olmuksan-IP 4,44 -2,20 73,37
Orge Enerji Elektrik 5,14 -3,75 3,63
Orma Orman Mahsulleri 4,27 0,95 54,71
Osmanlı Menkul 7,80 -0,13 86,57
Ostim Endüstriyel Yat 2,04 2,00 21,43
Otokar 123,00 -1,60 -16,35
Oyak Yat. Ort. 5,51 -1,08 136,48
Oylum Sınai Yatırımlar 3,09 -2,22 0,04
Özak GMYO 2,84 -1,39 10,51
Özbal Çelik Boru 1,69 -2,87 4,85
Özderici GMYO 1,49 -1,97 -5,10
Özerden Plastik 2,31 0,00 1,32
Panora GMYO 5,13 -4,82 -8,42
Papilon Savunma 13,65 -8,39 77,13
Park Elek.Madencilik 3,06 -3,16 0,33
Parsan 14,69 0,27 -13,28
Pegasus 51,25 -0,97 -40,68
Peker GMYO 4,34 1,64 38,66
Penguen Gıda 3,17 -2,16 53,14
Pera GMYO 0,91 -2,15 -3,19
Pergamon Dış Ticaret 8,02 -0,87 3,65
Petkim 3,66 1,95 -3,94
Petrokent Turizm 162,00 -1,22 26,46
Pınar Et ve Un 21,70 -1,90 136,64
Pınar Su 6,45 5,74 178,02
Pınar Süt 16,08 -2,19 26,91
Plastikkart 9,38 -1,78 1,19
Polisan Holding 2,41 0,42 -20,13
Politeknik Metal 130,90 0,69 72,07
Prizma Press Matbaacılık 3,73 0,54 -13,26
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.187,40 -0,03 7,19
QNB Finans Fin. Kir. 116,20 9,93 -9,99
QNB Finansbank 50,85 9,92 35,60
Ral Yatırım Holding 9,00 0,78 32,35
Ray Sigorta 7,09 -4,06 107,31
Reysaş GMYO 4,90 -1,80 6,75
Reysaş Lojistik 6,43 -2,58 46,80
Rhea Girişim 1,95 -0,51 63,87
Rodrigo Tekstil 2,47 2,07 36,46
Royal Halı 1,90 2,15 38,69
RTA Laboratuvarları 35,98 9,96 1450,86
Sabancı Holding 8,01 0,50 -12,17
Safkar Ege Soğutmacılık 4,40 2,33 101,83
Salix Yatırım Holding 7,43 8,94 3,05
Sanel Mühendislik 5,24 2,34 29,38
Sanifoam Sünger 6,38 -1,85 27,60
Sanko Pazarlama 6,70 0,75 -13,44
Saray Matbaacılık 2,07 9,52 15,64
Sarkuysan 5,35 -1,83 10,77
Sasa Polyester 9,31 -0,75 20,44
Say Reklamcılık 2,78 -1,42 24,11
Sekuro Plastik 4,88 -1,61 -8,96
Selçuk Ecza Deposu 7,23 -2,43 21,21
Selçuk Gıda 3,09 9,96 79,65
Senkron Güvenlik 2,87 -2,71 5,13
Serve Film Prodüksiyon 5,60 7,07 252,20
Servet GMYO 15,51 0,39 82,47
Seyitler Kimya 12,81 -9,98 88,66
Silverline Endüstri 2,34 -0,85 8,33
Sinpaş GMYO 1,03 -3,74 -11,21
Smartiks Yazılım 10,04 -2,33 2,34
Soda Sanayii 5,59 -2,10 -9,55
Sodaş Sodyum Sanayii 29,04 10,00 202,01
Söktaş 3,00 -3,23 13,21
Sönmez Filament 6,27 0,00 28,48
Sönmez Pamuklu 6,25 -0,79 27,03
Sumaş Suni Tahta 11,20 -1,15 13,13
Şeker Fin. Kir. 4,81 -1,43 0,63
Şekerbank 1,03 -1,90 -21,37
Şişe Cam 4,80 -0,21 -8,92
Şok Marketler 10,80 -2,96 0,37
T. Halk Bankası 5,44 4,82 -7,95
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,96 9,96 -3,76
T.S.K.B. 1,02 -0,97 -15,70
T.Tuborg 14,19 2,16 19,24
Taç Tarım Ürünleri 7,51 9,96 140,71
Tat Gıda 7,22 -3,22 18,68
TAV Havalimanları 17,30 -1,65 -36,31
Taze Kuru Gıda 14,55 9,98 100,97
Tek-Art Turizm 1,23 -3,15 -2,38
Tekfen Holding 12,94 -2,19 -30,25
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,36 0,00 75,24
Temapol Polimer Plastik 5,78 0,87 10,73
TGS Dış Ticaret 4,29 0,00 -8,14
Tofaş Oto. Fab. 19,62 -0,91 -15,80
Torunlar GMYO 2,32 -2,11 -15,64
Trabzon Liman 10,52 -0,75 -1,31
Trabzonspor Sportif 5,36 -2,72 149,30
Trakya Cam 3,19 -0,62 -8,86
Trend GMYO 3,00 0,33 36,36
TSKB GMYO 1,67 -2,34 24,63
Tuğçelik 4,54 -2,16 14,94
Tukaş 15,25 0,33 23,48
Turcas Petrol 2,62 -2,60 -1,87
Turkcell 13,40 1,90 -2,90
Tümosan Motor ve Traktör 5,53 1,28 -13,73
Tüpraş 84,95 0,47 -33,00
Türk Hava Yolları 10,60 0,00 -26,69
Türk Prysmian Kablo 3,51 -0,85 35,77
Türk Telekom 6,88 -3,51 -6,65
Türk Traktör 56,25 0,81 6,31
Türker Proje Gayrimenkul 37,30 0,27 -11,19
Ufuk Yatırım 4,60 2,22 78,29
Ulaşlar Turizm Yat. 3,10 9,93 46,23
Ulusoy Elektrik 31,24 -0,45 17,44
Ulusoy Un Sanayi 10,94 5,39 186,39
Umpaş Holding 0,61 8,93 -1,61
Uşak Seramik 1,55 -1,27 -8,28
Utopya Turizm 4,56 -1,51 -7,32
Uzertaş Boya 4,01 4,16 80,63
Ülker Bisküvi 22,42 -1,58 0,27
Ünye Çimento 5,08 0,79 -5,58
Vakıf Fin. Kir. 2,11 -1,40 -12,81
Vakıf GMYO 1,94 4,86 12,07
Vakıf Yat. Ort. 2,14 -0,93 -8,15
Vakıflar Bankası 4,64 3,11 -15,79
Vakko Tekstil 4,54 -0,44 0,00
Vanet Gıda 1,73 0,00 20,98
Verusa Holding 19,38 -1,37 4,42
Verusaturk Girisim 4,74 -1,46 -9,87
Vestel 12,77 -3,70 1,19
Vestel Beyaz Eşya 18,21 -1,62 -15,69
Viking Kağıt 4,22 -0,94 125,67
Yapı Kredi Koray GMYO 2,63 -1,13 8,68
Yapı ve Kredi Bank. 2,10 -1,41 -15,32
Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,29 -0,21 48,17
Yataş 6,66 -0,75 -9,26
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,98 1,54 22,98
Yeni Gimat GMYO 12,23 0,66 2,16
Yeşil GMYO 0,55 3,77 -14,06
Yeşil Yapı 0,54 1,89 -18,18
Yeşil Yatırım Holding 12,76 -5,20 13,62
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.119,80 1,99 107,80
Yonga Mobilya 19,03 10,00 105,95
Yükselen Çelik 8,06 -1,59 31,48
Yünsa 12,80 2,15 27,14
Zorlu Enerji 1,30 0,00 -20,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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