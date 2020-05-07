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Borsada günlük işlemler (2)

Borsada günlük işlemler (2)
07.05.2020 18:54 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:54

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 39.300,00 -0,51 30,22
İş Bankası (C) 4,89 0,20 -23,71
İş Bankası (Kur.) 390.000,30 85,72
İş Fin.Kir. 3,34 0,30 -12,11
İş Girişim 5,93 3,13 56,05
İş GMYO 1,57 0,00 -10,80
İş Y. Men. Değ. 5,45 2,06 35,34
İş Yat. Ort. 2,27 2,71 40,88
İşbir Holding 574,20 -0,14 33,53
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,57 0,00 -8,06
İttifak Holding 2,55 0,00 -31,45
İz Hayvancılık Tarım 5,72 10,00 118,61
İzmir Demir Çelik 9,80 -7,98 19,66
İzmir Fırça 2,21 9,41 22,78
Jantsa Jant Sanayi 52,20 -0,10 -1,86
Kafein Yazılım 17,45 -0,34 56,64
Kapital Yat. Holding 2,58 2,38 6,61
Kaplamin 6,08 0,00 9,55
Kardemir (A) 2,94 9,70 10,94
Kardemir (B) 2,88 9,92 9,09
Kardemir (D) 2,60 4,84 -2,26
Karel Elektronik 15,71 -1,32 8,12
Karsan Otomotiv 1,79 -2,72 13,29
Karsu Tekstil 2,97 0,00 -8,33
Kartonsan 446,00 2,53 14,39
Katmerciler Ekipman 3,17 -0,94 -17,45
Kent Gıda 265,40 9,99 50,97
Kerevitaş Gıda 4,11 0,98 26,07
Kervansaray Yat. Holding 0,41 5,13 -25,45
Kiler GMYO 2,73 -0,73 -27,97
Klimasan Klima 16,42 -1,85 -25,63
Koç Holding 14,74 0,34 -26,33
Konfrut Gıda 11,04 3,66 41,18
Konya Çimento 243,00 -0,61 -10,43
Kordsa Teknik Tekstil 10,79 -0,55 -15,15
Koza Altın 75,10 -0,92 1,42
Koza Madencilik 12,21 -1,77 21,73
Körfez GMYO 2,57 -0,77 7,53
Kristal Kola 1,86 -1,59 23,18
Kron Telekomünikasyon 23,30 1,39 83,18
Kuştur Kuşadası Turizm 30,46 9,96 28,52
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,58 -1,25 -4,24
Kütahya Porselen 14,52 10,00 119,34
Lider Faktoring 4,35 9,85 18,53
Link Bilgisayar 26,58 -0,23 46,45
Logo Yazılım 73,95 -0,87 21,63
Lokman Hekim Sağlık 6,84 -2,56 18,34
Lüks Kadife 8,88 -0,89 2,78
Makina Takım 1,60 3,90 -14,89
Mardin Çimento 5,52 -0,36 -6,76
Marka Yatırım Holding 1,40 1,45 18,64
Marmaris Altınyunus 71,90 -4,77 1,27
Marshall 47,76 -1,53 0,46
Martı GMYO 1,17 0,86 15,84
Martı Otel 0,93 -1,06 2,20
Mavi Giyim 40,10 -0,15 -30,74
Mazhar Zorlu Holding 13,00 1,40 7,53
Mega Polietilen 3,16 9,72 43,64
Menderes Tekstil 1,51 1,34 15,27
Mensa 0,31 -3,13
Merit Turizm 21,90 0,55 12,65
Merko Gıda 1,39 0,00 32,38
Metal Gayrimenkul 1,05 9,38 15,38
Metemtur Otelcilik 1,76 -0,56 -1,12
Metro Holding 1,31 0,00 -5,07
Metro Petrol ve Tesisleri 1,78 -2,73 -9,18
Metro Yatırım Ortaklığı 2,09 -1,88 -60,81
Migros Ticaret 29,18 -0,82 20,48
Milpa 2,90 1,75 32,42
Mistral GMYO 1,92 0,00 1,59
MLP Sağlık 15,81 3,00 -1,19
MMC San. ve Tic. Yat. 1,49 9,56 30,70
Mondi Tire Kutsan 6,92 -0,72 67,15
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.093,90 1,93
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,20 -2,57 43,08
Net Holding 1,99 -0,50 -23,46
Netaş Telekom. 13,15 -2,01 0,69
Niğbaş Niğde Beton 9,00 -0,99 45,16
Nuh Çimento 10,22 1,29 -6,96
Nurol GMYO 3,47 0,29 -2,80
Odaş Elektrik 1,82 0,00 25,89
Olmuksan-IP 4,54 5,34 77,28
Orge Enerji Elektrik 5,34 3,69 7,66
Orma Orman Mahsulleri 4,23 1,93 53,26
Osmanlı Menkul 7,81 0,26 86,80
Ostim Endüstriyel Yat 2,00 -1,96 19,05
Otokar 125,00 0,48 -14,99
Oyak Yat. Ort. 5,57 -2,11 139,06
Oylum Sınai Yatırımlar 3,16 2,27 2,30
Özak GMYO 2,88 -2,04 12,06
Özbal Çelik Boru 1,74 -2,79 7,95
Özderici GMYO 1,52 0,66 -3,18
Özerden Plastik 2,31 -0,86 1,32
Panora GMYO 5,39 10,00 -3,78
Papilon Savunma 14,90 3,98 93,35
Park Elek.Madencilik 3,16 9,72 3,61
Parsan 14,65 -1,35 -13,52
Pegasus 51,75 -0,77 -40,10
Peker GMYO 4,27 -0,70 36,42
Penguen Gıda 3,24 0,93 56,52
Pera GMYO 0,93 1,09 -1,06
Pergamon Dış Ticaret 8,09 -3,35 4,55
Petkim 3,59 0,56 -5,77
Petrokent Turizm 164,00 -3,53 28,02
Pınar Et ve Un 22,12 9,94 141,22
Pınar Su 6,10 9,91 162,93
Pınar Süt 16,44 9,97 29,76
Plastikkart 9,55 3,24 3,02
Polisan Holding 2,40 -0,41 -20,47
Politeknik Metal 130,00 7,44 70,89
Prizma Press Matbaacılık 3,71 -1,33 -13,72
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.187,80 0,12 7,22
QNB Finans Fin. Kir. 105,70 -1,40 -18,13
QNB Finansbank 46,26 -3,22 23,36
Ral Yatırım Holding 8,93 2,88 31,32
Ray Sigorta 7,39 -5,62 116,08
Reysaş GMYO 4,99 -2,16 8,71
Reysaş Lojistik 6,60 -2,22 50,68
Rhea Girişim 1,96 -2,49 64,71
Rodrigo Tekstil 2,42 10,00 33,70
Royal Halı 1,86 0,54 35,77
RTA Laboratuvarları 32,72 9,95 1310,34
Sabancı Holding 7,97 -0,38 -12,61
Safkar Ege Soğutmacılık 4,30 4,88 97,25
Salix Yatırım Holding 6,82 10,00 -5,41
Sanel Mühendislik 5,12 1,19 26,42
Sanifoam Sünger 6,50 -3,70 30,00
Sanko Pazarlama 6,65 2,31 -14,08
Saray Matbaacılık 1,89 -1,05 5,59
Sarkuysan 5,45 -0,18 12,84
Sasa Polyester 9,38 4,57 21,35
Say Reklamcılık 2,82 1,81 25,89
Sekuro Plastik 4,96 0,40 -7,46
Selçuk Ecza Deposu 7,41 1,65 24,23
Selçuk Gıda 2,81 9,77 63,37
Senkron Güvenlik 2,95 -1,34 8,06
Serve Film Prodüksiyon 5,23 9,87 228,93
Servet GMYO 15,45 0,06 81,76
Seyitler Kimya 14,23 9,97 109,57
Silverline Endüstri 2,36 -1,26 9,26
Sinpaş GMYO 1,07 0,00 -7,76
Smartiks Yazılım 10,28 1,78 4,79
Soda Sanayii 5,71 -1,21 -7,61
Sodaş Sodyum Sanayii 26,40 10,00 174,56
Söktaş 3,10 3,33 16,98
Sönmez Filament 6,27 -2,34 28,48
Sönmez Pamuklu 6,30 0,00 28,05
Sumaş Suni Tahta 11,33 3,00 14,44
Şeker Fin. Kir. 4,88 4,95 2,09
Şekerbank 1,05 2,94 -19,85
Şişe Cam 4,81 0,00 -8,73
Şok Marketler 11,13 7,85 3,44
T. Halk Bankası 5,19 0,78 -12,18
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 38,16 -1,90 -12,48
T.S.K.B. 1,03 0,98 -14,88
T.Tuborg 13,89 -0,57 16,72
Taç Tarım Ürünleri 6,83 9,98 118,91
Tat Gıda 7,46 3,04 22,62
TAV Havalimanları 17,59 0,06 -35,25
Taze Kuru Gıda 13,23 9,98 82,73
Tek-Art Turizm 1,27 -1,55 0,79
Tekfen Holding 13,23 -2,07 -28,69
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,36 -3,66 75,24
Temapol Polimer Plastik 5,73 -2,72 9,77
TGS Dış Ticaret 4,29 4,89 -8,14
Tofaş Oto. Fab. 19,80 -1,39 -15,03
Torunlar GMYO 2,37 -1,66 -13,82
Trabzon Liman 10,60 1,53 -0,56
Trabzonspor Sportif 5,51 5,96 156,28
Trakya Cam 3,21 -0,62 -8,29
Trend GMYO 2,99 -1,97 35,91
TSKB GMYO 1,71 -1,16 27,61
Tuğçelik 4,64 -1,28 17,47
Tukaş 15,20 -0,65 23,08
Turcas Petrol 2,69 0,00 0,75
Turkcell 13,15 -0,90 -4,71
Tümosan Motor ve Traktör 5,46 0,00 -14,82
Tüpraş 84,55 -0,53 -33,32
Türk Hava Yolları 10,60 0,38 -26,69
Türk Prysmian Kablo 3,54 0,00 36,93
Türk Telekom 7,13 0,71 -3,26
Türk Traktör 55,80 3,33 5,46
Türker Proje Gayrimenkul 37,20 -0,80 -11,43
Ufuk Yatırım 4,50 5,39 74,42
Ulaşlar Turizm Yat. 2,82 9,73 33,02
Ulusoy Elektrik 31,38 0,19 17,97
Ulusoy Un Sanayi 10,38 9,96 171,73
Umpaş Holding 0,56 9,80 -9,68
Uşak Seramik 1,57 1,95 -7,10
Utopya Turizm 4,63 -0,43 -5,89
Uzertaş Boya 3,85 10,00 73,42
Ülker Bisküvi 22,78 2,43 1,88
Ünye Çimento 5,04 2,02 -6,32
Vakıf Fin. Kir. 2,14 0,47 -11,57
Vakıf GMYO 1,85 -2,12 6,88
Vakıf Yat. Ort. 2,16 1,41 -7,30
Vakıflar Bankası 4,50 0,45 -18,33
Vakko Tekstil 4,56 -1,51 0,44
Vanet Gıda 1,73 9,49 20,98
Verusa Holding 19,65 -0,41 5,87
Verusaturk Girisim 4,93 -1,00 -8,53
Vestel 13,26 -1,27 5,07
Vestel Beyaz Eşya 18,51 -1,23 -14,31
Viking Kağıt 4,26 2,90 127,81
Yapı Kredi Koray GMYO 2,66 0,76 9,92
Yapı ve Kredi Bank. 2,13 0,95 -14,11
Yaprak Süt ve Besi Çift. 9,31 4,02 48,48
Yataş 6,71 3,87 -8,58
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,95 2,09 21,12
Yeni Gimat GMYO 12,15 -0,65 1,49
Yeşil GMYO 0,53 8,16 -17,19
Yeşil Yapı 0,53 8,16 -19,70
Yeşil Yatırım Holding 13,46 9,97 19,86
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.000,10 0,00 103,74
Yonga Mobilya 17,30 9,98 87,23
Yükselen Çelik 8,19 0,49 33,61
Yünsa 12,53 -2,26 24,46
Zorlu Enerji 1,30 2,36 -20,25
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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