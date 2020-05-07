Borsada günlük işlemler (2)
07.05.2020 18:54 | Son Güncelleme: 07.05.2020 18:54
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|39.300,00
|-0,51
|30,22
|İş Bankası (C)
|4,89
|0,20
|-23,71
|İş Bankası (Kur.)
|390.000,30
|85,72
|İş Fin.Kir.
|3,34
|0,30
|-12,11
|İş Girişim
|5,93
|3,13
|56,05
|İş GMYO
|1,57
|0,00
|-10,80
|İş Y. Men. Değ.
|5,45
|2,06
|35,34
|İş Yat. Ort.
|2,27
|2,71
|40,88
|İşbir Holding
|574,20
|-0,14
|33,53
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,57
|0,00
|-8,06
|İttifak Holding
|2,55
|0,00
|-31,45
|İz Hayvancılık Tarım
|5,72
|10,00
|118,61
|İzmir Demir Çelik
|9,80
|-7,98
|19,66
|İzmir Fırça
|2,21
|9,41
|22,78
|Jantsa Jant Sanayi
|52,20
|-0,10
|-1,86
|Kafein Yazılım
|17,45
|-0,34
|56,64
|Kapital Yat. Holding
|2,58
|2,38
|6,61
|Kaplamin
|6,08
|0,00
|9,55
|Kardemir (A)
|2,94
|9,70
|10,94
|Kardemir (B)
|2,88
|9,92
|9,09
|Kardemir (D)
|2,60
|4,84
|-2,26
|Karel Elektronik
|15,71
|-1,32
|8,12
|Karsan Otomotiv
|1,79
|-2,72
|13,29
|Karsu Tekstil
|2,97
|0,00
|-8,33
|Kartonsan
|446,00
|2,53
|14,39
|Katmerciler Ekipman
|3,17
|-0,94
|-17,45
|Kent Gıda
|265,40
|9,99
|50,97
|Kerevitaş Gıda
|4,11
|0,98
|26,07
|Kervansaray Yat. Holding
|0,41
|5,13
|-25,45
|Kiler GMYO
|2,73
|-0,73
|-27,97
|Klimasan Klima
|16,42
|-1,85
|-25,63
|Koç Holding
|14,74
|0,34
|-26,33
|Konfrut Gıda
|11,04
|3,66
|41,18
|Konya Çimento
|243,00
|-0,61
|-10,43
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,79
|-0,55
|-15,15
|Koza Altın
|75,10
|-0,92
|1,42
|Koza Madencilik
|12,21
|-1,77
|21,73
|Körfez GMYO
|2,57
|-0,77
|7,53
|Kristal Kola
|1,86
|-1,59
|23,18
|Kron Telekomünikasyon
|23,30
|1,39
|83,18
|Kuştur Kuşadası Turizm
|30,46
|9,96
|28,52
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,58
|-1,25
|-4,24
|Kütahya Porselen
|14,52
|10,00
|119,34
|Lider Faktoring
|4,35
|9,85
|18,53
|Link Bilgisayar
|26,58
|-0,23
|46,45
|Logo Yazılım
|73,95
|-0,87
|21,63
|Lokman Hekim Sağlık
|6,84
|-2,56
|18,34
|Lüks Kadife
|8,88
|-0,89
|2,78
|Makina Takım
|1,60
|3,90
|-14,89
|Mardin Çimento
|5,52
|-0,36
|-6,76
|Marka Yatırım Holding
|1,40
|1,45
|18,64
|Marmaris Altınyunus
|71,90
|-4,77
|1,27
|Marshall
|47,76
|-1,53
|0,46
|Martı GMYO
|1,17
|0,86
|15,84
|Martı Otel
|0,93
|-1,06
|2,20
|Mavi Giyim
|40,10
|-0,15
|-30,74
|Mazhar Zorlu Holding
|13,00
|1,40
|7,53
|Mega Polietilen
|3,16
|9,72
|43,64
|Menderes Tekstil
|1,51
|1,34
|15,27
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|21,90
|0,55
|12,65
|Merko Gıda
|1,39
|0,00
|32,38
|Metal Gayrimenkul
|1,05
|9,38
|15,38
|Metemtur Otelcilik
|1,76
|-0,56
|-1,12
|Metro Holding
|1,31
|0,00
|-5,07
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,78
|-2,73
|-9,18
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,09
|-1,88
|-60,81
|Migros Ticaret
|29,18
|-0,82
|20,48
|Milpa
|2,90
|1,75
|32,42
|Mistral GMYO
|1,92
|0,00
|1,59
|MLP Sağlık
|15,81
|3,00
|-1,19
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,49
|9,56
|30,70
|Mondi Tire Kutsan
|6,92
|-0,72
|67,15
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.093,90
|1,93
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,20
|-2,57
|43,08
|Net Holding
|1,99
|-0,50
|-23,46
|Netaş Telekom.
|13,15
|-2,01
|0,69
|Niğbaş Niğde Beton
|9,00
|-0,99
|45,16
|Nuh Çimento
|10,22
|1,29
|-6,96
|Nurol GMYO
|3,47
|0,29
|-2,80
|Odaş Elektrik
|1,82
|0,00
|25,89
|Olmuksan-IP
|4,54
|5,34
|77,28
|Orge Enerji Elektrik
|5,34
|3,69
|7,66
|Orma Orman Mahsulleri
|4,23
|1,93
|53,26
|Osmanlı Menkul
|7,81
|0,26
|86,80
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,00
|-1,96
|19,05
|Otokar
|125,00
|0,48
|-14,99
|Oyak Yat. Ort.
|5,57
|-2,11
|139,06
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,16
|2,27
|2,30
|Özak GMYO
|2,88
|-2,04
|12,06
|Özbal Çelik Boru
|1,74
|-2,79
|7,95
|Özderici GMYO
|1,52
|0,66
|-3,18
|Özerden Plastik
|2,31
|-0,86
|1,32
|Panora GMYO
|5,39
|10,00
|-3,78
|Papilon Savunma
|14,90
|3,98
|93,35
|Park Elek.Madencilik
|3,16
|9,72
|3,61
|Parsan
|14,65
|-1,35
|-13,52
|Pegasus
|51,75
|-0,77
|-40,10
|Peker GMYO
|4,27
|-0,70
|36,42
|Penguen Gıda
|3,24
|0,93
|56,52
|Pera GMYO
|0,93
|1,09
|-1,06
|Pergamon Dış Ticaret
|8,09
|-3,35
|4,55
|Petkim
|3,59
|0,56
|-5,77
|Petrokent Turizm
|164,00
|-3,53
|28,02
|Pınar Et ve Un
|22,12
|9,94
|141,22
|Pınar Su
|6,10
|9,91
|162,93
|Pınar Süt
|16,44
|9,97
|29,76
|Plastikkart
|9,55
|3,24
|3,02
|Polisan Holding
|2,40
|-0,41
|-20,47
|Politeknik Metal
|130,00
|7,44
|70,89
|Prizma Press Matbaacılık
|3,71
|-1,33
|-13,72
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.187,80
|0,12
|7,22
|QNB Finans Fin. Kir.
|105,70
|-1,40
|-18,13
|QNB Finansbank
|46,26
|-3,22
|23,36
|Ral Yatırım Holding
|8,93
|2,88
|31,32
|Ray Sigorta
|7,39
|-5,62
|116,08
|Reysaş GMYO
|4,99
|-2,16
|8,71
|Reysaş Lojistik
|6,60
|-2,22
|50,68
|Rhea Girişim
|1,96
|-2,49
|64,71
|Rodrigo Tekstil
|2,42
|10,00
|33,70
|Royal Halı
|1,86
|0,54
|35,77
|RTA Laboratuvarları
|32,72
|9,95
|1310,34
|Sabancı Holding
|7,97
|-0,38
|-12,61
|Safkar Ege Soğutmacılık
|4,30
|4,88
|97,25
|Salix Yatırım Holding
|6,82
|10,00
|-5,41
|Sanel Mühendislik
|5,12
|1,19
|26,42
|Sanifoam Sünger
|6,50
|-3,70
|30,00
|Sanko Pazarlama
|6,65
|2,31
|-14,08
|Saray Matbaacılık
|1,89
|-1,05
|5,59
|Sarkuysan
|5,45
|-0,18
|12,84
|Sasa Polyester
|9,38
|4,57
|21,35
|Say Reklamcılık
|2,82
|1,81
|25,89
|Sekuro Plastik
|4,96
|0,40
|-7,46
|Selçuk Ecza Deposu
|7,41
|1,65
|24,23
|Selçuk Gıda
|2,81
|9,77
|63,37
|Senkron Güvenlik
|2,95
|-1,34
|8,06
|Serve Film Prodüksiyon
|5,23
|9,87
|228,93
|Servet GMYO
|15,45
|0,06
|81,76
|Seyitler Kimya
|14,23
|9,97
|109,57
|Silverline Endüstri
|2,36
|-1,26
|9,26
|Sinpaş GMYO
|1,07
|0,00
|-7,76
|Smartiks Yazılım
|10,28
|1,78
|4,79
|Soda Sanayii
|5,71
|-1,21
|-7,61
|Sodaş Sodyum Sanayii
|26,40
|10,00
|174,56
|Söktaş
|3,10
|3,33
|16,98
|Sönmez Filament
|6,27
|-2,34
|28,48
|Sönmez Pamuklu
|6,30
|0,00
|28,05
|Sumaş Suni Tahta
|11,33
|3,00
|14,44
|Şeker Fin. Kir.
|4,88
|4,95
|2,09
|Şekerbank
|1,05
|2,94
|-19,85
|Şişe Cam
|4,81
|0,00
|-8,73
|Şok Marketler
|11,13
|7,85
|3,44
|T. Halk Bankası
|5,19
|0,78
|-12,18
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|38,16
|-1,90
|-12,48
|T.S.K.B.
|1,03
|0,98
|-14,88
|T.Tuborg
|13,89
|-0,57
|16,72
|Taç Tarım Ürünleri
|6,83
|9,98
|118,91
|Tat Gıda
|7,46
|3,04
|22,62
|TAV Havalimanları
|17,59
|0,06
|-35,25
|Taze Kuru Gıda
|13,23
|9,98
|82,73
|Tek-Art Turizm
|1,27
|-1,55
|0,79
|Tekfen Holding
|13,23
|-2,07
|-28,69
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,36
|-3,66
|75,24
|Temapol Polimer Plastik
|5,73
|-2,72
|9,77
|TGS Dış Ticaret
|4,29
|4,89
|-8,14
|Tofaş Oto. Fab.
|19,80
|-1,39
|-15,03
|Torunlar GMYO
|2,37
|-1,66
|-13,82
|Trabzon Liman
|10,60
|1,53
|-0,56
|Trabzonspor Sportif
|5,51
|5,96
|156,28
|Trakya Cam
|3,21
|-0,62
|-8,29
|Trend GMYO
|2,99
|-1,97
|35,91
|TSKB GMYO
|1,71
|-1,16
|27,61
|Tuğçelik
|4,64
|-1,28
|17,47
|Tukaş
|15,20
|-0,65
|23,08
|Turcas Petrol
|2,69
|0,00
|0,75
|Turkcell
|13,15
|-0,90
|-4,71
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,46
|0,00
|-14,82
|Tüpraş
|84,55
|-0,53
|-33,32
|Türk Hava Yolları
|10,60
|0,38
|-26,69
|Türk Prysmian Kablo
|3,54
|0,00
|36,93
|Türk Telekom
|7,13
|0,71
|-3,26
|Türk Traktör
|55,80
|3,33
|5,46
|Türker Proje Gayrimenkul
|37,20
|-0,80
|-11,43
|Ufuk Yatırım
|4,50
|5,39
|74,42
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,82
|9,73
|33,02
|Ulusoy Elektrik
|31,38
|0,19
|17,97
|Ulusoy Un Sanayi
|10,38
|9,96
|171,73
|Umpaş Holding
|0,56
|9,80
|-9,68
|Uşak Seramik
|1,57
|1,95
|-7,10
|Utopya Turizm
|4,63
|-0,43
|-5,89
|Uzertaş Boya
|3,85
|10,00
|73,42
|Ülker Bisküvi
|22,78
|2,43
|1,88
|Ünye Çimento
|5,04
|2,02
|-6,32
|Vakıf Fin. Kir.
|2,14
|0,47
|-11,57
|Vakıf GMYO
|1,85
|-2,12
|6,88
|Vakıf Yat. Ort.
|2,16
|1,41
|-7,30
|Vakıflar Bankası
|4,50
|0,45
|-18,33
|Vakko Tekstil
|4,56
|-1,51
|0,44
|Vanet Gıda
|1,73
|9,49
|20,98
|Verusa Holding
|19,65
|-0,41
|5,87
|Verusaturk Girisim
|4,93
|-1,00
|-8,53
|Vestel
|13,26
|-1,27
|5,07
|Vestel Beyaz Eşya
|18,51
|-1,23
|-14,31
|Viking Kağıt
|4,26
|2,90
|127,81
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,66
|0,76
|9,92
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,13
|0,95
|-14,11
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|9,31
|4,02
|48,48
|Yataş
|6,71
|3,87
|-8,58
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,95
|2,09
|21,12
|Yeni Gimat GMYO
|12,15
|-0,65
|1,49
|Yeşil GMYO
|0,53
|8,16
|-17,19
|Yeşil Yapı
|0,53
|8,16
|-19,70
|Yeşil Yatırım Holding
|13,46
|9,97
|19,86
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.000,10
|0,00
|103,74
|Yonga Mobilya
|17,30
|9,98
|87,23
|Yükselen Çelik
|8,19
|0,49
|33,61
|Yünsa
|12,53
|-2,26
|24,46
|Zorlu Enerji
|1,30
|2,36
|-20,25
(Son)
Kaynak: AA