Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
27.04.2020 18:46 | Son Güncelleme: 27.04.2020 18:46
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|42.499,80
|-1,16
|40,82
|İş Bankası (C)
|4,98
|2,89
|-22,31
|İş Bankası (Kur.)
|409.999,90
|95,24
|İş Fin.Kir.
|3,37
|2,43
|-11,32
|İş Girişim
|5,58
|0,90
|46,84
|İş GMYO
|1,56
|3,31
|-11,36
|İş Y. Men. Değ.
|5,05
|1,61
|25,41
|İş Yat. Ort.
|2,34
|1,74
|45,22
|İşbir Holding
|500,00
|-3,66
|16,28
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,59
|3,51
|-4,84
|İttifak Holding
|2,69
|2,28
|-27,69
|İz Hayvancılık Tarım
|3,32
|9,93
|26,89
|İzmir Demir Çelik
|9,16
|-0,43
|11,84
|İzmir Fırça
|2,22
|9,90
|23,33
|Jantsa Jant Sanayi
|52,65
|2,33
|-1,01
|Kafein Yazılım
|17,39
|1,10
|56,10
|Kapital Yat. Holding
|2,51
|9,61
|3,72
|Kaplamin
|5,95
|2,76
|7,21
|Kardemir (A)
|2,28
|1,33
|-13,96
|Kardemir (B)
|2,28
|1,33
|-13,64
|Kardemir (D)
|2,26
|3,67
|-15,04
|Karel Elektronik
|16,86
|5,37
|16,04
|Karsan Otomotiv
|1,66
|3,75
|5,06
|Karsu Tekstil
|2,77
|6,54
|-14,51
|Kartonsan
|486,00
|9,98
|24,65
|Katmerciler Ekipman
|3,19
|3,24
|-16,93
|Kent Gıda
|256,80
|9,98
|46,08
|Kerevitaş Gıda
|4,41
|4,01
|35,28
|Kervansaray Yat. Holding
|0,41
|5,13
|-25,45
|Kiler GMYO
|2,85
|2,15
|-24,80
|Klimasan Klima
|17,67
|9,96
|-19,97
|Koç Holding
|14,91
|1,71
|-25,48
|Konfrut Gıda
|12,04
|-2,75
|53,96
|Konya Çimento
|231,50
|3,35
|-14,67
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,39
|2,43
|-10,43
|Koza Altın
|73,60
|2,79
|-0,61
|Koza Madencilik
|12,40
|5,62
|23,63
|Körfez GMYO
|2,21
|2,31
|-7,53
|Kristal Kola
|1,92
|9,71
|27,15
|Kron Telekomünikasyon
|27,52
|9,99
|116,35
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,88
|9,94
|9,20
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,63
|6,54
|-1,21
|Kütahya Porselen
|8,81
|9,99
|33,08
|Lider Faktoring
|3,80
|3,83
|3,54
|Link Bilgisayar
|30,50
|-0,33
|68,04
|Logo Yazılım
|74,50
|-1,06
|22,53
|Lokman Hekim Sağlık
|7,04
|10,00
|21,80
|Lüks Kadife
|8,63
|2,74
|-0,12
|Makina Takım
|1,52
|4,83
|-19,15
|Mardin Çimento
|5,44
|4,21
|-8,11
|Marka Yatırım Holding
|1,32
|0,76
|11,86
|Marmaris Altınyunus
|69,70
|9,94
|-1,83
|Marshall
|49,40
|3,05
|3,91
|Martı GMYO
|1,01
|2,02
|0,00
|Martı Otel
|0,88
|7,32
|-3,30
|Mavi Giyim
|42,00
|6,60
|-27,46
|Mazhar Zorlu Holding
|14,00
|1,45
|15,80
|Mega Polietilen
|2,42
|0,83
|10,00
|Menderes Tekstil
|1,53
|4,08
|16,79
|Mensa
|0,31
|-3,13
|Merit Turizm
|15,57
|3,80
|-19,91
|Merko Gıda
|1,33
|2,31
|26,67
|Metal Gayrimenkul
|0,85
|6,25
|-6,59
|Metemtur Otelcilik
|1,80
|2,27
|1,12
|Metro Holding
|1,25
|3,31
|-9,42
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,71
|1,79
|-12,76
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,35
|3,40
|-58,74
|Migros Ticaret
|29,52
|2,79
|21,88
|Milpa
|2,69
|4,26
|22,83
|Mistral GMYO
|1,82
|1,11
|-3,70
|MLP Sağlık
|14,82
|9,94
|-7,37
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,99
|10,00
|-13,16
|Mondi Tire Kutsan
|7,49
|-1,06
|80,92
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.093,90
|1,93
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,11
|9,96
|42,37
|Net Holding
|1,90
|6,15
|-26,92
|Netaş Telekom.
|14,16
|6,55
|8,42
|Niğbaş Niğde Beton
|7,71
|9,99
|24,35
|Nuh Çimento
|10,01
|4,05
|-8,87
|Nurol GMYO
|3,53
|-1,12
|-1,12
|Odaş Elektrik
|1,66
|3,11
|14,82
|Olmuksan-IP
|4,27
|5,69
|66,73
|Orge Enerji Elektrik
|4,87
|4,73
|-1,81
|Orma Orman Mahsulleri
|4,50
|4,17
|63,04
|Osmanlı Menkul
|8,85
|-0,67
|110,71
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,98
|3,66
|17,86
|Otokar
|124,80
|1,05
|-15,13
|Oyak Yat. Ort.
|5,05
|1,00
|116,74
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,41
|2,40
|10,40
|Özak GMYO
|2,62
|3,56
|1,95
|Özbal Çelik Boru
|1,66
|0,61
|2,99
|Özderici GMYO
|1,44
|5,11
|-8,28
|Özerden Plastik
|2,43
|-2,80
|6,58
|Panora GMYO
|5,47
|7,68
|-2,35
|Papilon Savunma
|12,00
|9,99
|55,72
|Park Elek.Madencilik
|3,32
|-0,60
|8,85
|Parsan
|14,58
|5,50
|-13,93
|Pegasus
|51,10
|9,94
|-40,86
|Peker GMYO
|3,99
|7,55
|27,48
|Penguen Gıda
|3,46
|-1,98
|67,15
|Pera GMYO
|0,88
|3,53
|-6,38
|Pergamon Dış Ticaret
|8,30
|2,98
|3,49
|Petkim
|3,51
|1,45
|-7,87
|Petrokent Turizm
|157,70
|9,97
|23,11
|Pınar Et ve Un
|25,32
|9,99
|176,12
|Pınar Su
|6,46
|9,86
|178,45
|Pınar Süt
|16,14
|3,13
|27,39
|Plastikkart
|10,03
|-3,56
|8,20
|Polisan Holding
|2,39
|2,58
|-20,80
|Politeknik Metal
|84,10
|-0,71
|10,55
|Prizma Press Matbaacılık
|3,84
|0,79
|-10,70
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.187,00
|0,08
|7,15
|QNB Finans Fin. Kir.
|112,20
|0,81
|-13,09
|QNB Finansbank
|56,30
|-1,57
|50,13
|Ral Yatırım Holding
|7,67
|4,35
|12,79
|Ray Sigorta
|6,61
|9,98
|93,27
|Reysaş GMYO
|6,07
|0,83
|32,24
|Reysaş Lojistik
|8,10
|6,58
|84,93
|Rhea Girişim
|1,90
|3,26
|59,66
|Rodrigo Tekstil
|2,27
|9,66
|25,41
|Royal Halı
|1,96
|4,81
|43,07
|RTA Laboratuvarları
|16,83
|10,00
|625,43
|Sabancı Holding
|8,04
|2,94
|-11,84
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,83
|5,22
|75,69
|Salix Yatırım Holding
|5,76
|3,97
|-20,11
|Sanel Mühendislik
|4,61
|0,44
|13,83
|Sanifoam Sünger
|6,70
|-1,33
|34,00
|Sanko Pazarlama
|6,50
|2,04
|-16,02
|Saray Matbaacılık
|2,01
|6,35
|12,29
|Sarkuysan
|5,30
|0,95
|9,73
|Sasa Polyester
|9,03
|1,92
|16,82
|Say Reklamcılık
|2,98
|2,76
|33,04
|Sekuro Plastik
|4,92
|3,80
|-8,21
|Selçuk Ecza Deposu
|8,01
|3,89
|34,29
|Selçuk Gıda
|2,43
|-2,80
|41,28
|Senkron Güvenlik
|2,61
|0,00
|-4,40
|Serve Film Prodüksiyon
|3,98
|-1,73
|150,31
|Servet GMYO
|15,25
|6,79
|79,41
|Seyitler Kimya
|12,05
|1,69
|77,47
|Silverline Endüstri
|2,31
|3,12
|6,94
|Sinpaş GMYO
|0,99
|3,13
|-14,66
|Smartiks Yazılım
|10,38
|3,59
|5,81
|Soda Sanayii
|6,25
|1,13
|1,13
|Sodaş Sodyum Sanayii
|21,90
|-4,28
|127,76
|Söktaş
|2,96
|1,72
|11,70
|Sönmez Filament
|5,40
|6,09
|10,66
|Sönmez Pamuklu
|5,52
|3,37
|12,20
|Sumaş Suni Tahta
|11,84
|9,23
|19,60
|Şeker Fin. Kir.
|4,89
|5,39
|2,30
|Şekerbank
|1,02
|6,25
|-22,14
|Şişe Cam
|5,16
|-0,39
|-2,09
|Şok Marketler
|12,00
|2,65
|11,52
|T. Halk Bankası
|5,25
|1,94
|-11,17
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,80
|1,95
|-4,13
|T.S.K.B.
|1,06
|3,92
|-12,40
|T.Tuborg
|13,38
|0,83
|12,44
|Taç Tarım Ürünleri
|3,53
|9,97
|13,14
|Tat Gıda
|7,91
|0,64
|30,02
|TAV Havalimanları
|18,71
|3,54
|-31,12
|Taze Kuru Gıda
|10,30
|9,93
|42,27
|Tek-Art Turizm
|1,25
|5,04
|-0,79
|Tekfen Holding
|14,37
|3,21
|-22,54
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,15
|10,00
|70,24
|Temapol Polimer Plastik
|5,35
|9,86
|2,49
|TGS Dış Ticaret
|4,32
|2,86
|-7,49
|Tofaş Oto. Fab.
|20,90
|3,98
|-10,31
|Torunlar GMYO
|2,36
|2,61
|-14,18
|Trabzon Liman
|10,52
|2,53
|-1,31
|Trabzonspor Sportif
|5,01
|-1,76
|133,02
|Trakya Cam
|3,45
|-0,29
|-1,43
|Trend GMYO
|2,67
|-5,99
|21,36
|TSKB GMYO
|1,61
|2,55
|20,15
|Tuğçelik
|4,63
|6,19
|17,22
|Tukaş
|14,27
|6,89
|15,55
|Turcas Petrol
|2,64
|3,13
|-1,12
|Turkcell
|13,85
|1,76
|0,36
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,50
|3,97
|-14,20
|Tüpraş
|85,75
|0,18
|-32,37
|Türk Hava Yolları
|10,82
|5,36
|-25,17
|Türk Prysmian Kablo
|3,94
|0,77
|52,41
|Türk Telekom
|7,31
|3,25
|-0,81
|Türk Traktör
|57,20
|5,05
|8,11
|Türker Proje Gayrimenkul
|39,20
|0,51
|-6,67
|Ufuk Yatırım
|4,27
|9,77
|65,50
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,10
|5,00
|-0,94
|Ulusoy Elektrik
|32,38
|0,00
|21,73
|Ulusoy Un Sanayi
|11,67
|9,99
|205,50
|Umpaş Holding
|0,50
|6,38
|-19,35
|Uşak Seramik
|1,50
|2,04
|-11,24
|Utopya Turizm
|4,72
|6,79
|-4,07
|Uzertaş Boya
|2,80
|9,80
|26,13
|Ülker Bisküvi
|23,82
|-1,57
|6,53
|Ünye Çimento
|4,74
|-0,21
|-11,90
|Vakıf Fin. Kir.
|2,04
|5,70
|-15,70
|Vakıf GMYO
|1,94
|8,99
|12,07
|Vakıf Yat. Ort.
|2,23
|9,85
|-4,29
|Vakıflar Bankası
|4,59
|3,15
|-16,70
|Vakko Tekstil
|4,62
|2,67
|1,76
|Vanet Gıda
|1,69
|9,74
|18,18
|Verusa Holding
|18,90
|1,89
|1,83
|Verusaturk Girisim
|4,88
|5,63
|-9,46
|Vestel
|12,75
|9,16
|1,03
|Vestel Beyaz Eşya
|19,27
|6,94
|-10,79
|Viking Kağıt
|4,66
|6,64
|149,20
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,72
|3,82
|12,40
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,12
|5,47
|-14,52
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,20
|0,37
|30,78
|Yataş
|6,52
|2,19
|-11,17
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,95
|0,52
|21,12
|Yeni Gimat GMYO
|12,17
|-0,98
|1,66
|Yeşil GMYO
|0,49
|4,26
|-23,44
|Yeşil Yapı
|0,49
|4,26
|-25,76
|Yeşil Yatırım Holding
|10,36
|3,81
|-7,75
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.473,30
|-10,00
|119,81
|Yonga Mobilya
|10,52
|0,19
|13,85
|Yükselen Çelik
|7,50
|4,90
|22,35
|Yünsa
|12,48
|9,96
|23,96
|Zorlu Enerji
|1,26
|3,28
|-22,70
(Son)
Kaynak: AA