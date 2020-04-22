Borsada günlük işlemler (2) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 43.000,00 2,38 42,48 İş Bankası (C) 4,79 -1,24 -25,27 İş Bankası (Kur.) 400.000,10 0,50 90,48 İş Fin.Kir. 3,32 -0,30 -12,63 İş Girişim 5,59 0,72 47,11 İş GMYO 1,52 0,66 -13,64 İş Y. Men. Değ. 4,95 -1,79 22,93 İş Yat. Ort. 2,25 -2,60 39,64 İşbir Holding 525,00 5,00 22,09 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,57 1,79 -8,06 İttifak Holding 2,52 -5,26 -32,26 İz Hayvancılık Tarım 2,92 1,39 11,60 İzmir Demir Çelik 9,14 -1,40 11,60 İzmir Fırça 1,85 -1,60 2,78 Jantsa Jant Sanayi 51,50 4,04 -3,17 Kafein Yazılım 16,65 9,68 49,46 Kapital Yat. Holding 2,29 1,78 -5,37 Kaplamin 5,77 1,41 3,96 Kardemir (A) 2,27 -1,73 -14,34 Kardemir (B) 2,26 -0,44 -14,39 Kardemir (D) 2,19 -0,90 -17,67 Karel Elektronik 15,92 6,92 9,57 Karsan Otomotiv 1,57 3,97 -0,63 Karsu Tekstil 2,52 2,02 -22,22 Kartonsan 401,80 9,99 3,05 Katmerciler Ekipman 3,06 -3,77 -20,31 Kent Gıda 212,30 10,00 20,76 Kerevitaş Gıda 3,86 1,58 18,40 Kervansaray Yat. Holding 0,37 0,00 -32,73 Kiler GMYO 2,54 1,20 -32,98 Klimasan Klima 15,64 2,56 -29,17 Koç Holding 14,76 0,54 -26,23 Konfrut Gıda 11,26 9,96 43,99 Konya Çimento 217,30 5,23 -19,90 Kordsa Teknik Tekstil 10,80 4,75 -15,07 Koza Altın 70,75 1,58 -4,46 Koza Madencilik 11,64 4,39 16,05 Körfez GMYO 2,15 -0,46 -10,04 Kristal Kola 1,71 7,55 13,25 Kron Telekomünikasyon 22,76 9,95 78,93 Kuştur Kuşadası Turizm 23,52 0,09 -0,76 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,53 1,32 -7,27 Kütahya Porselen 7,29 3,26 10,12 Lider Faktoring 3,71 -1,59 1,09 Link Bilgisayar 31,24 10,00 72,12 Logo Yazılım 78,65 10,00 29,36 Lokman Hekim Sağlık 6,20 -1,12 7,27 Lüks Kadife 8,35 1,09 -3,36 Makina Takım 1,44 1,41 -23,40 Mardin Çimento 5,18 -0,96 -12,50 Marka Yatırım Holding 1,31 0,00 11,02 Marmaris Altınyunus 62,50 -0,08 -11,97 Marshall 48,64 3,67 2,31 Martı GMYO 0,98 0,00 -2,97 Martı Otel 0,81 1,25 -10,99 Mavi Giyim 38,84 -1,32 -32,92 Mazhar Zorlu Holding 13,50 0,00 11,66 Mega Polietilen 2,27 -1,30 3,18 Menderes Tekstil 1,46 0,00 11,45 Mensa 0,29 3,57 -9,38 Merit Turizm 15,29 -1,67 -21,35 Merko Gıda 1,26 0,80 20,00 Metal Gayrimenkul 0,85 -4,49 -6,59 Metemtur Otelcilik 1,76 2,92 -1,12 Metro Holding 1,22 1,67 -11,59 Metro Petrol ve Tesisleri 1,67 0,00 -14,80 Metro Yatırım Ortaklığı 3,33 -1,19 -58,99 Migros Ticaret 28,68 -1,38 18,41 Milpa 2,50 3,73 14,16 Mistral GMYO 1,81 -1,09 -4,23 MLP Sağlık 12,90 -0,08 -19,37 MMC San. ve Tic. Yat. 0,82 -2,38 -28,07 Mondi Tire Kutsan 7,74 3,48 86,96 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.093,90 1,93 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 15,60 0,06 22,64 Net Holding 1,82 1,11 -30,00 Netaş Telekom. 12,72 6,09 -2,60 Niğbaş Niğde Beton 6,75 -6,25 8,87 Nuh Çimento 9,51 0,11 -13,43 Nurol GMYO 3,27 3,15 -8,40 Odaş Elektrik 1,61 -0,62 11,36 Olmuksan-IP 4,04 -0,74 57,75 Orge Enerji Elektrik 4,49 2,98 -9,48 Orma Orman Mahsulleri 4,63 9,46 67,75 Osmanlı Menkul 9,00 2,27 114,29 Ostim Endüstriyel Yat 1,92 0,52 14,29 Otokar 126,40 3,61 -14,04 Oyak Yat. Ort. 5,05 -0,39 116,74 Oylum Sınai Yatırımlar 3,30 -1,20 6,84 Özak GMYO 2,50 4,17 -2,72 Özbal Çelik Boru 1,65 0,00 2,37 Özderici GMYO 1,36 0,74 -13,38 Özerden Plastik 2,42 10,00 6,14 Panora GMYO 4,62 1,09 -17,52 Papilon Savunma 10,85 3,93 40,79 Park Elek.Madencilik 3,37 -3,71 10,49 Parsan 13,69 -0,22 -19,19 Pegasus 48,68 -1,93 -43,66 Peker GMYO 3,63 -1,63 15,97 Penguen Gıda 3,64 1,11 75,85 Pera GMYO 0,87 4,82 -7,45 Pergamon Dış Ticaret 8,00 -0,12 -0,25 Petkim 3,43 0,59 -9,97 Petrokent Turizm 140,00 -0,71 9,29 Pınar Et ve Un 20,94 9,92 128,35 Pınar Su 5,35 9,86 130,60 Pınar Süt 15,88 1,21 25,34 Plastikkart 10,11 1,51 9,06 Polisan Holding 2,29 3,15 -24,11 Politeknik Metal 84,70 10,00 11,34 Prizma Press Matbaacılık 3,85 0,00 -10,47 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.176,20 0,06 6,17 QNB Finans Fin. Kir. 112,50 -1,23 -12,86 QNB Finansbank 56,30 3,11 50,13 Ral Yatırım Holding 7,15 1,42 5,15 Ray Sigorta 5,47 9,84 59,94 Reysaş GMYO 6,12 -0,49 33,33 Reysaş Lojistik 7,36 1,94 68,04 Rhea Girişim 1,83 -1,08 53,78 Rodrigo Tekstil 1,89 9,88 4,42 Royal Halı 1,90 -3,06 38,69 RTA Laboratuvarları 13,91 9,96 499,57 Sabancı Holding 7,60 0,40 -16,66 Safkar Ege Soğutmacılık 3,49 2,35 60,09 Salix Yatırım Holding 5,40 2,08 -25,10 Sanel Mühendislik 4,63 -0,43 14,32 Sanifoam Sünger 6,84 -3,39 36,80 Sanko Pazarlama 6,36 0,47 -17,83 Saray Matbaacılık 1,85 3,35 3,35 Sarkuysan 5,28 2,33 9,32 Sasa Polyester 8,72 4,93 12,81 Say Reklamcılık 2,90 0,69 29,46 Sekuro Plastik 4,58 2,00 -14,55 Selçuk Ecza Deposu 7,57 0,13 26,91 Selçuk Gıda 2,45 0,00 42,44 Senkron Güvenlik 2,63 9,58 -3,66 Serve Film Prodüksiyon 3,80 7,65 138,99 Servet GMYO 13,35 5,45 57,06 Seyitler Kimya 11,30 6,60 66,42 Silverline Endüstri 2,24 1,36 3,70 Sinpaş GMYO 0,97 -3,00 -16,38 Smartiks Yazılım 9,69 6,25 -1,22 Soda Sanayii 6,08 1,33 -1,62 Sodaş Sodyum Sanayii 21,94 9,59 128,17 Söktaş 2,99 1,36 12,83 Sönmez Filament 5,09 1,80 4,30 Sönmez Pamuklu 5,37 3,67 9,15 Sumaş Suni Tahta 9,86 7,52 -0,40 Şeker Fin. Kir. 4,66 -0,21 -2,51 Şekerbank 0,94 1,08 -28,24 Şişe Cam 5,24 3,35 -0,57 Şok Marketler 10,63 9,93 -1,21 T. Halk Bankası 5,14 0,19 -13,03 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 41,12 0,73 -5,69 T.S.K.B. 0,99 0,00 -18,18 T.Tuborg 13,19 -0,90 10,84 Taç Tarım Ürünleri 3,05 -0,97 -2,24 Tat Gıda 7,52 1,35 23,61 TAV Havalimanları 18,96 -0,99 -30,20 Taze Kuru Gıda 8,52 9,94 17,68 Tek-Art Turizm 1,13 2,73 -10,32 Tekfen Holding 13,88 -0,22 -28,16 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,31 0,64 50,24 Temapol Polimer Plastik 4,80 2,56 -8,05 TGS Dış Ticaret 4,32 4,10 -7,49 Tofaş Oto. Fab. 20,04 1,21 -14,00 Torunlar GMYO 2,29 1,33 -16,73 Trabzon Liman 10,15 1,10 -4,78 Trabzonspor Sportif 4,79 9,86 122,79 Trakya Cam 3,54 0,28 1,14 Trend GMYO 2,65 9,96 20,45 TSKB GMYO 1,58 0,64 17,91 Tuğçelik 4,29 -1,38 8,61 Tukaş 12,59 0,40 1,94 Turcas Petrol 2,52 2,02 -5,62 Turkcell 13,58 3,11 -1,59 Tümosan Motor ve Traktör 5,19 1,76 -19,03 Tüpraş 85,35 1,19 -32,69 Türk Hava Yolları 10,37 -0,58 -28,28 Türk Prysmian Kablo 3,80 5,56 46,99 Türk Telekom 6,98 2,20 -5,29 Türk Traktör 53,50 2,10 1,11 Türker Proje Gayrimenkul 39,60 2,33 -5,71 Ufuk Yatırım 3,54 9,60 37,21 Ulaşlar Turizm Yat. 2,02 0,50 -4,72 Ulusoy Elektrik 33,12 1,04 24,51 Ulusoy Un Sanayi 9,65 9,91 152,62 Umpaş Holding 0,47 0,00 -24,19 Uşak Seramik 1,45 0,00 -14,20 Utopya Turizm 4,38 0,00 -10,98 Uzertaş Boya 2,65 3,92 19,37 Ülker Bisküvi 24,12 7,97 7,87 Ünye Çimento 4,77 0,42 -11,34 Vakıf Fin. Kir. 1,93 0,52 -20,25 Vakıf GMYO 1,79 -0,56 3,41 Vakıf Yat. Ort. 1,99 1,02 -14,59 Vakıflar Bankası 4,43 -0,45 -19,60 Vakko Tekstil 4,42 -1,56 -2,64 Vanet Gıda 1,40 9,37 -2,10 Verusa Holding 18,21 0,05 -1,89 Verusaturk Girisim 4,45 0,68 -17,44 Vestel 11,81 2,25 -6,42 Vestel Beyaz Eşya 17,92 -0,33 -17,04 Viking Kağıt 4,35 -2,03 132,62 Yapı Kredi Koray GMYO 2,61 1,95 7,85 Yapı ve Kredi Bank. 2,00 0,50 -19,35 Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,12 0,74 29,51 Yataş 6,37 -1,39 -13,22 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,96 2,62 21,74 Yeni Gimat GMYO 12,05 2,55 0,66 Yeşil GMYO 0,47 0,00 -26,56 Yeşil Yapı 0,47 0,00 -28,79 Yeşil Yatırım Holding 10,02 2,56 -10,77 Yibitaş İnşaat Malzeme 7.988,90 7,67 171,27 Yonga Mobilya 10,90 0,00 17,97 Yükselen Çelik 7,12 -1,52 16,15 Yünsa 10,32 2,79 2,51 Zorlu Enerji 1,21 0,00 -25,77 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: AA