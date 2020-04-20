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Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

20.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:42
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 43.500,00 9,05 44,13
İş Bankası (C) 4,96 0,20 -22,62
İş Bankası (Kur.) 398.000,00 0,00 89,52
İş Fin.Kir. 3,31 5,41 -12,89
İş Girişim 5,51 9,98 45,00
İş GMYO 1,50 4,17 -14,77
İş Y. Men. Değ. 4,98 1,84 23,67
İş Yat. Ort. 2,27 6,07 40,88
İşbir Holding 519,90 6,10 20,91
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,58 3,57 -6,45
İttifak Holding 2,73 -9,90 -26,61
İz Hayvancılık Tarım 2,95 -1,99 12,75
İzmir Demir Çelik 8,91 -1,00 8,79
İzmir Fırça 1,95 4,28 8,33
Jantsa Jant Sanayi 50,00 3,09 -5,99
Kafein Yazılım 14,46 6,87 29,80
Kapital Yat. Holding 2,31 5,96 -4,55
Kaplamin 5,70 6,74 2,70
Kardemir (A) 2,41 8,07 -9,06
Kardemir (B) 2,29 7,01 -13,26
Kardemir (D) 2,27 6,57 -14,66
Karel Elektronik 14,67 4,64 0,96
Karsan Otomotiv 1,53 4,79 -3,16
Karsu Tekstil 2,46 6,49 -24,07
Kartonsan 359,50 1,24 -7,80
Katmerciler Ekipman 3,00 3,09 -21,87
Kent Gıda 191,90 2,57 9,16
Kerevitaş Gıda 3,64 2,54 11,66
Kervansaray Yat. Holding 0,38 5,56 -30,91
Kiler GMYO 2,44 2,09 -35,62
Klimasan Klima 15,55 -0,13 -29,57
Koç Holding 14,90 -0,80 -25,53
Konfrut Gıda 9,31 9,92 19,05
Konya Çimento 207,40 0,92 -23,55
Kordsa Teknik Tekstil 10,55 2,73 -17,03
Koza Altın 70,50 -0,14 -4,79
Koza Madencilik 11,40 -0,09 13,66
Körfez GMYO 2,18 4,31 -8,79
Kristal Kola 1,63 2,52 7,95
Kron Telekomünikasyon 19,42 3,08 52,67
Kuştur Kuşadası Turizm 24,10 -1,23 1,69
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,57 -1,26 -4,85
Kütahya Porselen 7,17 3,02 8,31
Lider Faktoring 3,82 9,77 4,09
Link Bilgisayar 27,36 0,29 50,74
Logo Yazılım 65,00 2,04 6,91
Lokman Hekim Sağlık 6,11 -0,16 5,71
Lüks Kadife 8,45 -0,94 -2,20
Makina Takım 1,44 2,13 -23,40
Mardin Çimento 5,23 1,16 -11,66
Marka Yatırım Holding 1,35 -2,88 14,41
Marmaris Altınyunus 65,55 -0,83 -7,68
Marshall 47,00 0,56 -1,14
Martı GMYO 0,98 7,69 -2,97
Martı Otel 0,82 3,80 -9,89
Mavi Giyim 40,30 3,23 -30,40
Mazhar Zorlu Holding 14,03 -1,13 16,05
Mega Polietilen 2,21 8,33 0,45
Menderes Tekstil 1,47 0,68 12,21
Mensa 0,29 3,57 -9,38
Merit Turizm 16,50 7,14 -15,12
Merko Gıda 1,23 2,50 17,14
Metal Gayrimenkul 0,81 3,85 -10,99
Metemtur Otelcilik 1,70 0,59 -4,49
Metro Holding 1,24 0,00 -10,14
Metro Petrol ve Tesisleri 1,74 1,16 -11,22
Metro Yatırım Ortaklığı 3,49 0,58 -57,02
Migros Ticaret 29,76 2,06 22,87
Milpa 2,39 3,91 9,13
Mistral GMYO 1,90 4,97 0,53
MLP Sağlık 12,87 -0,62 -19,56
MMC San. ve Tic. Yat. 0,82 -1,20 -28,07
Mondi Tire Kutsan 7,08 -0,84 71,01
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.093,90 0,35 1,93
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,10 3,21 26,57
Net Holding 1,82 4,00 -30,00
Netaş Telekom. 11,81 4,98 -9,57
Niğbaş Niğde Beton 6,76 9,92 9,03
Nuh Çimento 9,56 -0,10 -12,97
Nurol GMYO 3,09 2,66 -13,45
Odaş Elektrik 1,61 9,52 11,36
Olmuksan-IP 4,14 2,22 61,66
Orge Enerji Elektrik 4,42 3,03 -10,89
Orma Orman Mahsulleri 3,85 1,85 39,49
Osmanlı Menkul 8,00 4,71 90,48
Ostim Endüstriyel Yat 1,88 2,17 11,90
Otokar 122,30 4,09 -16,83
Oyak Yat. Ort. 5,21 0,39 123,61
Oylum Sınai Yatırımlar 3,42 6,21 10,72
Özak GMYO 2,44 0,00 -5,06
Özbal Çelik Boru 1,68 4,35 4,23
Özderici GMYO 1,33 0,76 -15,29
Özerden Plastik 2,25 2,27 -1,32
Panora GMYO 4,55 0,89 -18,77
Papilon Savunma 10,35 4,61 34,30
Park Elek.Madencilik 3,57 7,21 17,05
Parsan 14,17 4,89 -16,35
Pegasus 51,50 -0,77 -40,39
Peker GMYO 3,69 9,82 17,89
Penguen Gıda 3,60 1,41 73,91
Pera GMYO 0,82 2,50 -12,77
Pergamon Dış Ticaret 7,87 0,13 -1,87
Petkim 3,46 1,47 -9,19
Petrokent Turizm 145,60 2,39 13,66
Pınar Et ve Un 17,32 9,97 88,88
Pınar Su 4,43 9,93 90,95
Pınar Süt 15,37 5,13 21,31
Plastikkart 10,02 0,30 8,09
Polisan Holding 2,22 1,37 -26,43
Politeknik Metal 70,00 -0,07 -7,98
Prizma Press Matbaacılık 3,96 -1,49 -7,91
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.175,50 0,09 6,11
QNB Finans Fin. Kir. 123,50 0,00 -4,34
QNB Finansbank 55,55 6,83 48,13
Ral Yatırım Holding 7,08 2,91 4,12
Ray Sigorta 4,53 9,95 32,46
Reysaş GMYO 6,25 -0,95 36,17
Reysaş Lojistik 7,17 -0,28 63,70
Rhea Girişim 1,90 -2,06 59,66
Rodrigo Tekstil 1,57 9,79 -13,26
Royal Halı 1,88 2,73 37,23
RTA Laboratuvarları 11,50 9,94 395,69
Sabancı Holding 7,71 -0,90 -15,46
Safkar Ege Soğutmacılık 3,56 9,88 63,30
Salix Yatırım Holding 5,32 3,30 -26,21
Sanel Mühendislik 4,67 -0,85 15,31
Sanifoam Sünger 6,74 -9,89 34,80
Sanko Pazarlama 6,25 5,57 -19,25
Saray Matbaacılık 1,84 9,52 2,79
Sarkuysan 5,29 6,22 9,52
Sasa Polyester 8,47 -0,35 9,57
Say Reklamcılık 2,98 1,36 33,04
Sekuro Plastik 4,35 3,82 -18,84
Selçuk Ecza Deposu 7,30 0,14 22,38
Selçuk Gıda 2,23 9,85 29,65
Senkron Güvenlik 2,24 2,28 -17,95
Serve Film Prodüksiyon 3,65 9,94 129,56
Servet GMYO 11,51 9,93 35,41
Seyitler Kimya 10,60 0,57 56,11
Silverline Endüstri 2,24 4,19 3,70
Sinpaş GMYO 1,00 0,00 -13,79
Smartiks Yazılım 8,90 3,25 -9,28
Soda Sanayii 5,88 2,98 -4,85
Sodaş Sodyum Sanayii 20,00 -9,28 108,00
Söktaş 2,98 -0,67 12,45
Sönmez Filament 4,97 1,84 1,84
Sönmez Pamuklu 5,07 3,47 3,05
Sumaş Suni Tahta 9,43 5,84 -4,75
Şeker Fin. Kir. 4,68 0,00 -2,09
Şekerbank 0,95 1,06 -27,48
Şişe Cam 4,97 1,22 -5,69
Şok Marketler 9,82 1,55 -8,74
T. Halk Bankası 5,20 0,39 -12,01
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,14 1,54 -3,35
T.S.K.B. 1,00 1,01 -17,36
T.Tuborg 13,30 -0,15 11,76
Taç Tarım Ürünleri 3,29 1,54 5,45
Tat Gıda 7,31 3,69 20,16
TAV Havalimanları 19,86 -1,19 -26,89
Taze Kuru Gıda 7,05 -0,42 -2,62
Tek-Art Turizm 1,10 2,80 -12,70
Tekfen Holding 14,16 -0,28 -26,71
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,35 1,60 51,19
Temapol Polimer Plastik 4,76 2,59 -8,81
TGS Dış Ticaret 4,09 9,95 -12,42
Tofaş Oto. Fab. 20,22 0,50 -13,23
Torunlar GMYO 2,31 1,32 -16,00
Trabzon Liman 9,99 1,22 -6,29
Trabzonspor Sportif 3,97 -9,98 84,65
Trakya Cam 3,45 1,47 -1,43
Trend GMYO 2,33 -0,43 5,91
TSKB GMYO 1,60 3,23 19,40
Tuğçelik 4,55 9,90 15,19
Tukaş 12,50 -0,16 1,21
Turcas Petrol 2,53 1,61 -5,24
Turkcell 13,31 0,15 -3,55
Tümosan Motor ve Traktör 5,22 0,38 -18,56
Tüpraş 86,75 -0,52 -31,59
Türk Hava Yolları 10,64 1,14 -26,42
Türk Prysmian Kablo 3,53 1,43 36,55
Türk Telekom 6,89 1,17 -6,51
Türk Traktör 51,40 2,09 -2,86
Türker Proje Gayrimenkul 40,44 5,37 -3,71
Ufuk Yatırım 3,16 -0,94 22,48
Ulaşlar Turizm Yat. 1,93 -1,03 -8,96
Ulusoy Elektrik 32,84 1,86 23,46
Ulusoy Un Sanayi 7,99 9,90 109,16
Umpaş Holding 0,48 0,00 -22,58
Uşak Seramik 1,44 2,13 -14,79
Utopya Turizm 4,48 1,82 -8,94
Uzertaş Boya 2,61 -8,42 17,57
Ülker Bisküvi 23,00 0,88 2,86
Ünye Çimento 4,72 5,59 -12,27
Vakıf Fin. Kir. 1,94 0,00 -19,83
Vakıf GMYO 2,49 4,18 0,81
Vakıf Yat. Ort. 1,99 2,05 -14,59
Vakıflar Bankası 4,53 0,22 -17,79
Vakko Tekstil 4,54 3,18 0,00
Vanet Gıda 1,26 4,13 -11,89
Verusa Holding 18,28 -0,38 -1,51
Verusaturk Girisim 4,53 1,57 -15,96
Vestel 11,31 0,09 -10,38
Vestel Beyaz Eşya 18,11 -0,66 -16,16
Viking Kağıt 4,33 -2,48 131,55
Yapı Kredi Koray GMYO 2,57 2,39 6,20
Yapı ve Kredi Bank. 2,01 0,00 -18,95
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,20 -1,68 30,78
Yataş 6,15 3,36 -16,21
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,82 1,11 13,04
Yeni Gimat GMYO 11,79 1,46 -1,51
Yeşil GMYO 0,48 -2,04 -25,00
Yeşil Yapı 0,48 -2,04 -27,27
Yeşil Yatırım Holding 9,86 1,96 -12,20
Yibitaş İnşaat Malzeme 7.419,80 8,79 151,95
Yonga Mobilya 9,95 -4,33 7,68
Yükselen Çelik 7,55 2,44 23,16
Yünsa 10,37 2,17 3,00
Zorlu Enerji 1,23 2,50 -24,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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