Borsada günlük işlemler (2) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 43.500,00 9,05 44,13 İş Bankası (C) 4,96 0,20 -22,62 İş Bankası (Kur.) 398.000,00 0,00 89,52 İş Fin.Kir. 3,31 5,41 -12,89 İş Girişim 5,51 9,98 45,00 İş GMYO 1,50 4,17 -14,77 İş Y. Men. Değ. 4,98 1,84 23,67 İş Yat. Ort. 2,27 6,07 40,88 İşbir Holding 519,90 6,10 20,91 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,58 3,57 -6,45 İttifak Holding 2,73 -9,90 -26,61 İz Hayvancılık Tarım 2,95 -1,99 12,75 İzmir Demir Çelik 8,91 -1,00 8,79 İzmir Fırça 1,95 4,28 8,33 Jantsa Jant Sanayi 50,00 3,09 -5,99 Kafein Yazılım 14,46 6,87 29,80 Kapital Yat. Holding 2,31 5,96 -4,55 Kaplamin 5,70 6,74 2,70 Kardemir (A) 2,41 8,07 -9,06 Kardemir (B) 2,29 7,01 -13,26 Kardemir (D) 2,27 6,57 -14,66 Karel Elektronik 14,67 4,64 0,96 Karsan Otomotiv 1,53 4,79 -3,16 Karsu Tekstil 2,46 6,49 -24,07 Kartonsan 359,50 1,24 -7,80 Katmerciler Ekipman 3,00 3,09 -21,87 Kent Gıda 191,90 2,57 9,16 Kerevitaş Gıda 3,64 2,54 11,66 Kervansaray Yat. Holding 0,38 5,56 -30,91 Kiler GMYO 2,44 2,09 -35,62 Klimasan Klima 15,55 -0,13 -29,57 Koç Holding 14,90 -0,80 -25,53 Konfrut Gıda 9,31 9,92 19,05 Konya Çimento 207,40 0,92 -23,55 Kordsa Teknik Tekstil 10,55 2,73 -17,03 Koza Altın 70,50 -0,14 -4,79 Koza Madencilik 11,40 -0,09 13,66 Körfez GMYO 2,18 4,31 -8,79 Kristal Kola 1,63 2,52 7,95 Kron Telekomünikasyon 19,42 3,08 52,67 Kuştur Kuşadası Turizm 24,10 -1,23 1,69 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,57 -1,26 -4,85 Kütahya Porselen 7,17 3,02 8,31 Lider Faktoring 3,82 9,77 4,09 Link Bilgisayar 27,36 0,29 50,74 Logo Yazılım 65,00 2,04 6,91 Lokman Hekim Sağlık 6,11 -0,16 5,71 Lüks Kadife 8,45 -0,94 -2,20 Makina Takım 1,44 2,13 -23,40 Mardin Çimento 5,23 1,16 -11,66 Marka Yatırım Holding 1,35 -2,88 14,41 Marmaris Altınyunus 65,55 -0,83 -7,68 Marshall 47,00 0,56 -1,14 Martı GMYO 0,98 7,69 -2,97 Martı Otel 0,82 3,80 -9,89 Mavi Giyim 40,30 3,23 -30,40 Mazhar Zorlu Holding 14,03 -1,13 16,05 Mega Polietilen 2,21 8,33 0,45 Menderes Tekstil 1,47 0,68 12,21 Mensa 0,29 3,57 -9,38 Merit Turizm 16,50 7,14 -15,12 Merko Gıda 1,23 2,50 17,14 Metal Gayrimenkul 0,81 3,85 -10,99 Metemtur Otelcilik 1,70 0,59 -4,49 Metro Holding 1,24 0,00 -10,14 Metro Petrol ve Tesisleri 1,74 1,16 -11,22 Metro Yatırım Ortaklığı 3,49 0,58 -57,02 Migros Ticaret 29,76 2,06 22,87 Milpa 2,39 3,91 9,13 Mistral GMYO 1,90 4,97 0,53 MLP Sağlık 12,87 -0,62 -19,56 MMC San. ve Tic. Yat. 0,82 -1,20 -28,07 Mondi Tire Kutsan 7,08 -0,84 71,01 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.093,90 0,35 1,93 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,10 3,21 26,57 Net Holding 1,82 4,00 -30,00 Netaş Telekom. 11,81 4,98 -9,57 Niğbaş Niğde Beton 6,76 9,92 9,03 Nuh Çimento 9,56 -0,10 -12,97 Nurol GMYO 3,09 2,66 -13,45 Odaş Elektrik 1,61 9,52 11,36 Olmuksan-IP 4,14 2,22 61,66 Orge Enerji Elektrik 4,42 3,03 -10,89 Orma Orman Mahsulleri 3,85 1,85 39,49 Osmanlı Menkul 8,00 4,71 90,48 Ostim Endüstriyel Yat 1,88 2,17 11,90 Otokar 122,30 4,09 -16,83 Oyak Yat. Ort. 5,21 0,39 123,61 Oylum Sınai Yatırımlar 3,42 6,21 10,72 Özak GMYO 2,44 0,00 -5,06 Özbal Çelik Boru 1,68 4,35 4,23 Özderici GMYO 1,33 0,76 -15,29 Özerden Plastik 2,25 2,27 -1,32 Panora GMYO 4,55 0,89 -18,77 Papilon Savunma 10,35 4,61 34,30 Park Elek.Madencilik 3,57 7,21 17,05 Parsan 14,17 4,89 -16,35 Pegasus 51,50 -0,77 -40,39 Peker GMYO 3,69 9,82 17,89 Penguen Gıda 3,60 1,41 73,91 Pera GMYO 0,82 2,50 -12,77 Pergamon Dış Ticaret 7,87 0,13 -1,87 Petkim 3,46 1,47 -9,19 Petrokent Turizm 145,60 2,39 13,66 Pınar Et ve Un 17,32 9,97 88,88 Pınar Su 4,43 9,93 90,95 Pınar Süt 15,37 5,13 21,31 Plastikkart 10,02 0,30 8,09 Polisan Holding 2,22 1,37 -26,43 Politeknik Metal 70,00 -0,07 -7,98 Prizma Press Matbaacılık 3,96 -1,49 -7,91 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.175,50 0,09 6,11 QNB Finans Fin. Kir. 123,50 0,00 -4,34 QNB Finansbank 55,55 6,83 48,13 Ral Yatırım Holding 7,08 2,91 4,12 Ray Sigorta 4,53 9,95 32,46 Reysaş GMYO 6,25 -0,95 36,17 Reysaş Lojistik 7,17 -0,28 63,70 Rhea Girişim 1,90 -2,06 59,66 Rodrigo Tekstil 1,57 9,79 -13,26 Royal Halı 1,88 2,73 37,23 RTA Laboratuvarları 11,50 9,94 395,69 Sabancı Holding 7,71 -0,90 -15,46 Safkar Ege Soğutmacılık 3,56 9,88 63,30 Salix Yatırım Holding 5,32 3,30 -26,21 Sanel Mühendislik 4,67 -0,85 15,31 Sanifoam Sünger 6,74 -9,89 34,80 Sanko Pazarlama 6,25 5,57 -19,25 Saray Matbaacılık 1,84 9,52 2,79 Sarkuysan 5,29 6,22 9,52 Sasa Polyester 8,47 -0,35 9,57 Say Reklamcılık 2,98 1,36 33,04 Sekuro Plastik 4,35 3,82 -18,84 Selçuk Ecza Deposu 7,30 0,14 22,38 Selçuk Gıda 2,23 9,85 29,65 Senkron Güvenlik 2,24 2,28 -17,95 Serve Film Prodüksiyon 3,65 9,94 129,56 Servet GMYO 11,51 9,93 35,41 Seyitler Kimya 10,60 0,57 56,11 Silverline Endüstri 2,24 4,19 3,70 Sinpaş GMYO 1,00 0,00 -13,79 Smartiks Yazılım 8,90 3,25 -9,28 Soda Sanayii 5,88 2,98 -4,85 Sodaş Sodyum Sanayii 20,00 -9,28 108,00 Söktaş 2,98 -0,67 12,45 Sönmez Filament 4,97 1,84 1,84 Sönmez Pamuklu 5,07 3,47 3,05 Sumaş Suni Tahta 9,43 5,84 -4,75 Şeker Fin. Kir. 4,68 0,00 -2,09 Şekerbank 0,95 1,06 -27,48 Şişe Cam 4,97 1,22 -5,69 Şok Marketler 9,82 1,55 -8,74 T. Halk Bankası 5,20 0,39 -12,01 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 42,14 1,54 -3,35 T.S.K.B. 1,00 1,01 -17,36 T.Tuborg 13,30 -0,15 11,76 Taç Tarım Ürünleri 3,29 1,54 5,45 Tat Gıda 7,31 3,69 20,16 TAV Havalimanları 19,86 -1,19 -26,89 Taze Kuru Gıda 7,05 -0,42 -2,62 Tek-Art Turizm 1,10 2,80 -12,70 Tekfen Holding 14,16 -0,28 -26,71 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,35 1,60 51,19 Temapol Polimer Plastik 4,76 2,59 -8,81 TGS Dış Ticaret 4,09 9,95 -12,42 Tofaş Oto. Fab. 20,22 0,50 -13,23 Torunlar GMYO 2,31 1,32 -16,00 Trabzon Liman 9,99 1,22 -6,29 Trabzonspor Sportif 3,97 -9,98 84,65 Trakya Cam 3,45 1,47 -1,43 Trend GMYO 2,33 -0,43 5,91 TSKB GMYO 1,60 3,23 19,40 Tuğçelik 4,55 9,90 15,19 Tukaş 12,50 -0,16 1,21 Turcas Petrol 2,53 1,61 -5,24 Turkcell 13,31 0,15 -3,55 Tümosan Motor ve Traktör 5,22 0,38 -18,56 Tüpraş 86,75 -0,52 -31,59 Türk Hava Yolları 10,64 1,14 -26,42 Türk Prysmian Kablo 3,53 1,43 36,55 Türk Telekom 6,89 1,17 -6,51 Türk Traktör 51,40 2,09 -2,86 Türker Proje Gayrimenkul 40,44 5,37 -3,71 Ufuk Yatırım 3,16 -0,94 22,48 Ulaşlar Turizm Yat. 1,93 -1,03 -8,96 Ulusoy Elektrik 32,84 1,86 23,46 Ulusoy Un Sanayi 7,99 9,90 109,16 Umpaş Holding 0,48 0,00 -22,58 Uşak Seramik 1,44 2,13 -14,79 Utopya Turizm 4,48 1,82 -8,94 Uzertaş Boya 2,61 -8,42 17,57 Ülker Bisküvi 23,00 0,88 2,86 Ünye Çimento 4,72 5,59 -12,27 Vakıf Fin. Kir. 1,94 0,00 -19,83 Vakıf GMYO 2,49 4,18 0,81 Vakıf Yat. Ort. 1,99 2,05 -14,59 Vakıflar Bankası 4,53 0,22 -17,79 Vakko Tekstil 4,54 3,18 0,00 Vanet Gıda 1,26 4,13 -11,89 Verusa Holding 18,28 -0,38 -1,51 Verusaturk Girisim 4,53 1,57 -15,96 Vestel 11,31 0,09 -10,38 Vestel Beyaz Eşya 18,11 -0,66 -16,16 Viking Kağıt 4,33 -2,48 131,55 Yapı Kredi Koray GMYO 2,57 2,39 6,20 Yapı ve Kredi Bank. 2,01 0,00 -18,95 Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,20 -1,68 30,78 Yataş 6,15 3,36 -16,21 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,82 1,11 13,04 Yeni Gimat GMYO 11,79 1,46 -1,51 Yeşil GMYO 0,48 -2,04 -25,00 Yeşil Yapı 0,48 -2,04 -27,27 Yeşil Yatırım Holding 9,86 1,96 -12,20 Yibitaş İnşaat Malzeme 7.419,80 8,79 151,95 Yonga Mobilya 9,95 -4,33 7,68 Yükselen Çelik 7,55 2,44 23,16 Yünsa 10,37 2,17 3,00 Zorlu Enerji 1,23 2,50 -24,54 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: AA