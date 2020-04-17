Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
17.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 17.04.2020 18:44
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|39.890,90
|7,81
|32,18
|İş Bankası (C)
|4,95
|2,48
|-22,78
|İş Bankası (Kur.)
|398.000,00
|6,42
|89,52
|İş Fin.Kir.
|3,14
|2,28
|-17,37
|İş Girişim
|5,01
|9,87
|31,84
|İş GMYO
|1,44
|3,60
|-18,18
|İş Y. Men. Değ.
|4,89
|9,89
|21,44
|İş Yat. Ort.
|2,14
|1,90
|32,81
|İşbir Holding
|490,00
|7,22
|13,95
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,56
|1,82
|-9,68
|İttifak Holding
|3,03
|9,78
|-18,55
|İz Hayvancılık Tarım
|3,01
|2,03
|15,04
|İzmir Demir Çelik
|9,00
|-0,66
|9,89
|İzmir Fırça
|1,87
|0,54
|3,89
|Jantsa Jant Sanayi
|48,50
|1,51
|-8,81
|Kafein Yazılım
|13,53
|6,12
|21,45
|Kapital Yat. Holding
|2,18
|0,00
|-9,92
|Kaplamin
|5,34
|1,52
|-3,78
|Kardemir (A)
|2,23
|6,70
|-15,85
|Kardemir (B)
|2,14
|4,39
|-18,94
|Kardemir (D)
|2,13
|2,40
|-19,92
|Karel Elektronik
|14,02
|1,59
|-3,51
|Karsan Otomotiv
|1,46
|5,80
|-7,59
|Karsu Tekstil
|2,31
|3,12
|-28,70
|Kartonsan
|355,10
|1,57
|-8,93
|Katmerciler Ekipman
|2,91
|1,75
|-24,22
|Kent Gıda
|187,10
|-0,16
|6,43
|Kerevitaş Gıda
|3,55
|-1,66
|8,90
|Kervansaray Yat. Holding
|0,36
|2,86
|-34,55
|Kiler GMYO
|2,39
|3,02
|-36,94
|Klimasan Klima
|15,57
|5,42
|-29,48
|Koç Holding
|15,02
|2,25
|-24,93
|Konfrut Gıda
|8,47
|-1,28
|8,31
|Konya Çimento
|205,50
|0,00
|-24,25
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,27
|1,78
|-19,23
|Koza Altın
|70,60
|-1,94
|-4,66
|Koza Madencilik
|11,41
|-1,89
|13,76
|Körfez GMYO
|2,09
|1,95
|-12,55
|Kristal Kola
|1,59
|0,00
|5,30
|Kron Telekomünikasyon
|18,84
|3,52
|48,11
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,40
|1,67
|2,95
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,59
|2,58
|-3,64
|Kütahya Porselen
|6,96
|0,87
|5,14
|Lider Faktoring
|3,48
|9,78
|-5,18
|Link Bilgisayar
|27,28
|2,94
|50,30
|Logo Yazılım
|63,70
|1,92
|4,77
|Lokman Hekim Sağlık
|6,12
|-0,65
|5,88
|Lüks Kadife
|8,53
|-3,51
|-1,27
|Makina Takım
|1,41
|2,17
|-25,00
|Mardin Çimento
|5,17
|-0,19
|-12,67
|Marka Yatırım Holding
|1,39
|4,51
|17,80
|Marmaris Altınyunus
|66,10
|9,98
|-6,90
|Marshall
|46,74
|0,95
|-1,68
|Martı GMYO
|0,91
|1,11
|-9,90
|Martı Otel
|0,79
|2,60
|-13,19
|Mavi Giyim
|39,04
|4,11
|-32,57
|Mazhar Zorlu Holding
|14,19
|-5,40
|17,37
|Mega Polietilen
|2,04
|9,09
|-7,27
|Menderes Tekstil
|1,46
|2,10
|11,45
|Mensa
|0,28
|3,70
|-12,50
|Merit Turizm
|15,40
|-0,65
|-20,78
|Merko Gıda
|1,20
|-3,23
|14,29
|Metal Gayrimenkul
|0,78
|2,63
|-14,29
|Metemtur Otelcilik
|1,69
|4,32
|-5,06
|Metro Holding
|1,24
|-0,80
|-10,14
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,72
|2,99
|-12,24
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,47
|-0,57
|-57,27
|Migros Ticaret
|29,16
|-0,82
|20,40
|Milpa
|2,30
|7,48
|5,02
|Mistral GMYO
|1,81
|6,47
|-4,23
|MLP Sağlık
|12,95
|-1,15
|-19,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,83
|-5,68
|-27,19
|Mondi Tire Kutsan
|7,14
|3,33
|72,46
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.090,10
|0,01
|1,57
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|15,60
|1,63
|22,64
|Net Holding
|1,75
|2,94
|-32,69
|Netaş Telekom.
|11,25
|2,46
|-13,86
|Niğbaş Niğde Beton
|6,15
|-0,65
|-0,81
|Nuh Çimento
|9,57
|2,57
|-12,88
|Nurol GMYO
|3,01
|2,03
|-15,69
|Odaş Elektrik
|1,47
|0,68
|1,68
|Olmuksan-IP
|4,05
|2,53
|58,14
|Orge Enerji Elektrik
|4,29
|4,13
|-13,51
|Orma Orman Mahsulleri
|3,78
|5,59
|36,96
|Osmanlı Menkul
|7,64
|5,38
|81,90
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,84
|0,55
|9,52
|Otokar
|117,50
|2,17
|-20,09
|Oyak Yat. Ort.
|5,19
|-1,33
|122,75
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,22
|-1,53
|4,25
|Özak GMYO
|2,44
|0,41
|-5,06
|Özbal Çelik Boru
|1,61
|2,55
|-0,12
|Özderici GMYO
|1,32
|1,54
|-15,92
|Özerden Plastik
|2,20
|1,38
|-3,51
|Panora GMYO
|4,51
|0,67
|-19,49
|Papilon Savunma
|9,95
|2,90
|28,39
|Park Elek.Madencilik
|3,33
|0,60
|9,18
|Parsan
|13,51
|4,16
|-20,25
|Pegasus
|51,90
|3,97
|-39,93
|Peker GMYO
|3,36
|2,13
|7,35
|Penguen Gıda
|3,55
|-4,57
|71,50
|Pera GMYO
|0,80
|1,27
|-14,89
|Pergamon Dış Ticaret
|7,86
|1,68
|-2,00
|Petkim
|3,41
|0,89
|-10,50
|Petrokent Turizm
|142,20
|4,56
|11,01
|Pınar Et ve Un
|15,75
|-3,90
|71,76
|Pınar Su
|4,03
|4,68
|73,71
|Pınar Süt
|14,62
|-7,17
|15,39
|Plastikkart
|9,99
|0,81
|7,77
|Polisan Holding
|2,19
|4,29
|-27,43
|Politeknik Metal
|70,05
|0,65
|-7,92
|Prizma Press Matbaacılık
|4,02
|2,29
|-6,51
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.174,50
|0,21
|6,02
|QNB Finans Fin. Kir.
|123,50
|9,97
|-4,34
|QNB Finansbank
|52,00
|9,94
|38,67
|Ral Yatırım Holding
|6,88
|4,24
|1,18
|Ray Sigorta
|4,12
|9,87
|20,47
|Reysaş GMYO
|6,31
|-0,63
|37,47
|Reysaş Lojistik
|7,19
|-0,14
|64,16
|Rhea Girişim
|1,94
|2,65
|63,03
|Rodrigo Tekstil
|1,43
|2,14
|-20,99
|Royal Halı
|1,83
|9,58
|33,58
|RTA Laboratuvarları
|10,46
|9,99
|350,86
|Sabancı Holding
|7,78
|2,10
|-14,69
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,24
|9,83
|48,62
|Salix Yatırım Holding
|5,15
|3,21
|-28,57
|Sanel Mühendislik
|4,71
|1,07
|16,30
|Sanifoam Sünger
|7,48
|4,91
|49,60
|Sanko Pazarlama
|5,92
|6,47
|-23,51
|Saray Matbaacılık
|1,68
|1,20
|-6,15
|Sarkuysan
|4,98
|0,40
|3,11
|Sasa Polyester
|8,50
|2,04
|9,96
|Say Reklamcılık
|2,94
|2,08
|31,25
|Sekuro Plastik
|4,19
|0,24
|-21,83
|Selçuk Ecza Deposu
|7,29
|-2,80
|22,22
|Selçuk Gıda
|2,03
|1,50
|18,02
|Senkron Güvenlik
|2,19
|1,39
|-19,78
|Serve Film Prodüksiyon
|3,32
|9,93
|108,81
|Servet GMYO
|10,47
|0,29
|23,18
|Seyitler Kimya
|10,54
|0,57
|55,23
|Silverline Endüstri
|2,15
|1,42
|-0,46
|Sinpaş GMYO
|1,00
|0,00
|-13,79
|Smartiks Yazılım
|8,62
|5,38
|-12,13
|Soda Sanayii
|5,71
|2,15
|-7,61
|Sodaş Sodyum Sanayii
|22,40
|-9,97
|129,27
|Söktaş
|3,00
|2,04
|13,21
|Sönmez Filament
|4,88
|1,04
|0,00
|Sönmez Pamuklu
|4,90
|0,41
|-0,41
|Sumaş Suni Tahta
|8,91
|10,00
|-10,00
|Şeker Fin. Kir.
|4,68
|1,08
|-2,09
|Şekerbank
|0,94
|2,17
|-28,24
|Şişe Cam
|4,91
|1,66
|-6,83
|Şok Marketler
|9,67
|-0,31
|-10,13
|T. Halk Bankası
|5,18
|1,17
|-12,35
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|41,50
|1,82
|-4,82
|T.S.K.B.
|0,99
|1,02
|-18,18
|T.Tuborg
|13,32
|0,76
|11,93
|Taç Tarım Ürünleri
|3,24
|8,00
|3,85
|Tat Gıda
|7,05
|-4,86
|15,88
|TAV Havalimanları
|20,10
|5,29
|-26,01
|Taze Kuru Gıda
|7,08
|-1,67
|-2,21
|Tek-Art Turizm
|1,07
|2,88
|-15,08
|Tekfen Holding
|14,20
|2,60
|-26,50
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,25
|0,16
|48,81
|Temapol Polimer Plastik
|4,64
|3,80
|-11,11
|TGS Dış Ticaret
|3,72
|3,05
|-20,34
|Tofaş Oto. Fab.
|20,12
|3,76
|-13,66
|Torunlar GMYO
|2,28
|2,24
|-17,09
|Trabzon Liman
|9,87
|2,81
|-7,41
|Trabzonspor Sportif
|4,41
|-10,00
|105,12
|Trakya Cam
|3,40
|4,62
|-2,86
|Trend GMYO
|2,34
|-1,68
|6,36
|TSKB GMYO
|1,55
|1,97
|15,67
|Tuğçelik
|4,14
|6,15
|4,81
|Tukaş
|12,52
|-1,42
|1,38
|Turcas Petrol
|2,49
|2,05
|-6,74
|Turkcell
|13,29
|2,23
|-3,70
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,20
|0,58
|-18,88
|Tüpraş
|87,20
|2,95
|-31,23
|Türk Hava Yolları
|10,52
|3,54
|-27,25
|Türk Prysmian Kablo
|3,50
|1,45
|34,62
|Türk Telekom
|6,81
|0,44
|-7,60
|Türk Traktör
|50,35
|1,31
|-4,84
|Türker Proje Gayrimenkul
|38,38
|4,86
|-8,62
|Ufuk Yatırım
|3,19
|-1,85
|23,64
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,95
|-3,94
|-8,02
|Ulusoy Elektrik
|32,24
|-4,33
|21,20
|Ulusoy Un Sanayi
|7,27
|0,69
|90,31
|Umpaş Holding
|0,48
|-4,00
|-22,58
|Uşak Seramik
|1,41
|-0,70
|-16,57
|Utopya Turizm
|4,40
|1,15
|-10,57
|Uzertaş Boya
|2,85
|-0,35
|28,38
|Ülker Bisküvi
|22,80
|-3,63
|1,97
|Ünye Çimento
|4,47
|1,82
|-16,91
|Vakıf Fin. Kir.
|1,94
|9,60
|-19,83
|Vakıf GMYO
|2,39
|9,63
|-3,24
|Vakıf Yat. Ort.
|1,95
|7,14
|-16,31
|Vakıflar Bankası
|4,52
|2,49
|-17,97
|Vakko Tekstil
|4,40
|1,85
|-3,08
|Vanet Gıda
|1,21
|1,68
|-15,38
|Verusa Holding
|18,35
|1,10
|-1,13
|Verusaturk Girisim
|4,46
|2,53
|-17,25
|Vestel
|11,30
|0,27
|-10,46
|Vestel Beyaz Eşya
|18,23
|1,22
|-15,60
|Viking Kağıt
|4,44
|-1,77
|137,43
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,51
|2,87
|3,72
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,01
|3,08
|-18,95
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,34
|-0,71
|33,01
|Yataş
|5,95
|1,71
|-18,94
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,80
|0,56
|11,80
|Yeni Gimat GMYO
|11,62
|0,87
|-2,93
|Yeşil GMYO
|0,49
|0,00
|-23,44
|Yeşil Yapı
|0,49
|2,08
|-25,76
|Yeşil Yatırım Holding
|9,67
|1,79
|-13,89
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.820,10
|10,00
|131,58
|Yonga Mobilya
|10,40
|-8,37
|12,55
|Yükselen Çelik
|7,37
|3,51
|20,23
|Yünsa
|10,15
|7,30
|0,82
|Zorlu Enerji
|1,20
|0,00
|-26,38
(Son)
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