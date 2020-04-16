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Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

16.04.2020 18:42 | Son Güncelleme: 16.04.2020 18:42
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 37.000,10 2,78 22,60
İş Bankası (C) 4,83 0,84 -24,65
İş Bankası (Kur.) 374.000,00 78,10
İş Fin.Kir. 3,07 2,68 -19,21
İş Girişim 4,56 9,88 20,00
İş GMYO 1,39 1,46 -21,02
İş Y. Men. Değ. 4,45 5,20 10,51
İş Yat. Ort. 2,10 1,45 30,33
İşbir Holding 457,00 -4,01 6,28
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,55 -1,79 -11,29
İttifak Holding 2,76 9,96 -25,81
İz Hayvancılık Tarım 2,95 9,67 12,75
İzmir Demir Çelik 9,06 -3,10 10,62
İzmir Fırça 1,86 -2,62 3,33
Jantsa Jant Sanayi 47,78 0,59 -10,17
Kafein Yazılım 12,75 0,55 14,45
Kapital Yat. Holding 2,18 -0,46 -9,92
Kaplamin 5,26 -1,50 -5,23
Kardemir (A) 2,09 2,45 -21,13
Kardemir (B) 2,05 0,99 -22,35
Kardemir (D) 2,08 2,46 -21,80
Karel Elektronik 13,80 1,47 -5,02
Karsan Otomotiv 1,38 2,22 -12,66
Karsu Tekstil 2,24 -0,44 -30,86
Kartonsan 349,60 0,32 -10,34
Katmerciler Ekipman 2,86 0,00 -25,52
Kent Gıda 187,40 -0,43 6,60
Kerevitaş Gıda 3,61 -1,63 10,74
Kervansaray Yat. Holding 0,35 -2,78 -36,36
Kiler GMYO 2,32 0,00 -38,79
Klimasan Klima 14,77 0,61 -33,11
Koç Holding 14,69 -2,26 -26,58
Konfrut Gıda 8,58 8,20 9,72
Konya Çimento 205,50 0,15 -24,25
Kordsa Teknik Tekstil 10,09 0,60 -20,65
Koza Altın 72,00 2,71 -2,77
Koza Madencilik 11,63 4,77 15,95
Körfez GMYO 2,05 -1,44 -14,23
Kristal Kola 1,59 0,00 5,30
Kron Telekomünikasyon 18,20 5,69 43,08
Kuştur Kuşadası Turizm 24,00 -3,23 1,27
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,55 -9,88 -6,06
Kütahya Porselen 6,90 0,58 4,23
Lider Faktoring 3,17 -0,94 -13,62
Link Bilgisayar 26,50 8,08 46,01
Logo Yazılım 62,50 -1,11 2,80
Lokman Hekim Sağlık 6,16 10,00 6,57
Lüks Kadife 8,84 4,99 2,31
Makina Takım 1,38 1,47 -26,60
Mardin Çimento 5,18 1,37 -12,50
Marka Yatırım Holding 1,33 7,26 12,71
Marmaris Altınyunus 60,10 -1,39 -15,35
Marshall 46,30 -1,03 -2,61
Martı GMYO 0,90 -2,17 -10,89
Martı Otel 0,77 -1,28 -15,38
Mavi Giyim 37,50 0,27 -35,23
Mazhar Zorlu Holding 15,00 4,90 24,07
Mega Polietilen 1,87 0,00 -15,00
Menderes Tekstil 1,43 -2,72 9,16
Mensa 0,27 0,00 -15,62
Merit Turizm 15,50 6,90 -20,27
Merko Gıda 1,24 0,00 18,10
Metal Gayrimenkul 0,76 0,00 -16,48
Metemtur Otelcilik 1,62 0,62 -8,99
Metro Holding 1,25 -5,30 -9,42
Metro Petrol ve Tesisleri 1,67 -7,22 -14,80
Metro Yatırım Ortaklığı 3,49 -9,82 -57,02
Migros Ticaret 29,40 1,87 21,39
Milpa 2,14 -1,38 -2,28
Mistral GMYO 1,70 2,41 -10,05
MLP Sağlık 13,10 3,39 -18,13
MMC San. ve Tic. Yat. 0,88 6,02 -22,81
Mondi Tire Kutsan 6,91 9,86 66,91
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 1,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 15,35 1,72 20,68
Net Holding 1,70 2,41 -34,62
Netaş Telekom. 10,98 0,55 -15,93
Niğbaş Niğde Beton 6,19 -4,03 -0,16
Nuh Çimento 9,33 -0,85 -15,06
Nurol GMYO 2,95 2,08 -17,37
Odaş Elektrik 1,46 2,82 0,99
Olmuksan-IP 3,95 3,67 54,24
Orge Enerji Elektrik 4,12 -1,44 -16,94
Orma Orman Mahsulleri 3,58 2,29 29,71
Osmanlı Menkul 7,25 -0,14 72,62
Ostim Endüstriyel Yat 1,83 5,17 8,93
Otokar 115,00 0,44 -21,79
Oyak Yat. Ort. 5,26 9,81 125,75
Oylum Sınai Yatırımlar 3,27 -1,80 5,87
Özak GMYO 2,43 4,74 -5,45
Özbal Çelik Boru 1,57 -1,88 -2,60
Özderici GMYO 1,30 -1,52 -17,20
Özerden Plastik 2,17 -3,56 -4,82
Panora GMYO 4,48 0,22 -20,02
Papilon Savunma 9,67 -1,12 24,77
Park Elek.Madencilik 3,31 3,76 8,52
Parsan 12,97 0,23 -23,44
Pegasus 49,92 -9,97 -42,22
Peker GMYO 3,29 2,49 5,11
Penguen Gıda 3,72 -9,93 79,71
Pera GMYO 0,79 0,00 -15,96
Pergamon Dış Ticaret 7,73 -1,53 -3,62
Petkim 3,38 0,60 -11,29
Petrokent Turizm 136,00 -1,09 6,17
Pınar Et ve Un 16,39 10,00 78,74
Pınar Su 3,85 10,00 65,95
Pınar Süt 15,75 5,35 24,31
Plastikkart 9,91 3,01 6,90
Polisan Holding 2,10 0,48 -30,41
Politeknik Metal 69,60 0,87 -8,51
Prizma Press Matbaacılık 3,93 9,78 -8,60
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.172,00 0,15 5,80
QNB Finans Fin. Kir. 112,30 9,99 -13,01
QNB Finansbank 47,30 10,00 26,13
Ral Yatırım Holding 6,60 -1,64 -2,94
Ray Sigorta 3,75 0,81 9,65
Reysaş GMYO 6,35 6,90 38,34
Reysaş Lojistik 7,20 9,09 64,38
Rhea Girişim 1,89 -3,08 58,82
Rodrigo Tekstil 1,40 -2,10 -22,65
Royal Halı 1,67 3,09 21,90
RTA Laboratuvarları 9,51 9,94 309,91
Sabancı Holding 7,62 1,46 -16,44
Safkar Ege Soğutmacılık 2,95 9,67 35,32
Salix Yatırım Holding 4,99 -1,77 -30,79
Sanel Mühendislik 4,66 2,19 15,06
Sanifoam Sünger 7,13 -9,97 42,60
Sanko Pazarlama 5,56 -1,07 -28,17
Saray Matbaacılık 1,66 -1,19 -7,26
Sarkuysan 4,96 0,61 2,69
Sasa Polyester 8,33 -1,07 7,76
Say Reklamcılık 2,88 4,73 28,57
Sekuro Plastik 4,18 1,21 -22,01
Selçuk Ecza Deposu 7,67 9,89 25,74
Selçuk Gıda 2,00 -2,91 16,28
Senkron Güvenlik 2,16 1,41 -20,88
Serve Film Prodüksiyon 3,02 9,82 89,94
Servet GMYO 10,44 0,77 22,82
Seyitler Kimya 10,48 0,58 54,34
Silverline Endüstri 2,12 0,00 -1,85
Sinpaş GMYO 1,00 -9,91 -13,79
Smartiks Yazılım 8,18 1,49 -16,62
Soda Sanayii 5,59 3,90 -9,55
Sodaş Sodyum Sanayii 24,88 9,99 154,66
Söktaş 2,94 3,52 10,94
Sönmez Filament 4,83 -2,03 -1,02
Sönmez Pamuklu 4,88 -1,21 -0,81
Sumaş Suni Tahta 8,10 -0,61 -18,18
Şeker Fin. Kir. 4,63 0,87 -3,14
Şekerbank 0,92 0,00 -29,77
Şişe Cam 4,83 3,43 -8,35
Şok Marketler 9,70 -1,02 -9,85
T. Halk Bankası 5,12 -0,39 -13,37
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,76 -7,36 -6,51
T.S.K.B. 0,98 1,03 -19,01
T.Tuborg 13,22 1,23 11,09
Taç Tarım Ürünleri 3,00 8,70 -3,85
Tat Gıda 7,41 1,51 21,80
TAV Havalimanları 19,09 -5,12 -29,72
Taze Kuru Gıda 7,20 -1,10 -0,55
Tek-Art Turizm 1,04 0,00 -17,46
Tekfen Holding 13,84 0,29 -28,36
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,24 3,14 48,57
Temapol Polimer Plastik 4,47 -1,11 -14,37
TGS Dış Ticaret 3,61 -2,17 -22,70
Tofaş Oto. Fab. 19,39 1,68 -16,79
Torunlar GMYO 2,23 5,69 -18,91
Trabzon Liman 9,60 -1,74 -9,94
Trabzonspor Sportif 4,90 -9,93 127,91
Trakya Cam 3,25 2,52 -7,14
Trend GMYO 2,38 9,68 8,18
TSKB GMYO 1,52 -1,94 13,43
Tuğçelik 3,90 1,04 -1,27
Tukaş 12,70 2,42 2,83
Turcas Petrol 2,44 1,67 -8,61
Turkcell 13,00 -0,76 -5,80
Tümosan Motor ve Traktör 5,17 2,17 -19,34
Tüpraş 84,70 -2,42 -33,20
Türk Hava Yolları 10,16 -1,93 -29,74
Türk Prysmian Kablo 3,45 1,77 32,69
Türk Telekom 6,78 0,30 -8,01
Türk Traktör 49,70 -0,60 -6,07
Türker Proje Gayrimenkul 36,60 -6,15 -12,86
Ufuk Yatırım 3,25 4,84 25,97
Ulaşlar Turizm Yat. 2,03 3,57 -4,25
Ulusoy Elektrik 33,70 9,77 26,69
Ulusoy Un Sanayi 7,22 9,89 89,01
Umpaş Holding 0,50 -1,96 -19,35
Uşak Seramik 1,42 5,97 -15,98
Utopya Turizm 4,35 0,46 -11,59
Uzertaş Boya 2,86 2,51 28,83
Ülker Bisküvi 23,66 1,02 5,81
Ünye Çimento 4,39 5,78 -18,40
Vakıf Fin. Kir. 1,77 0,00 -26,86
Vakıf GMYO 2,18 3,32 -11,74
Vakıf Yat. Ort. 1,82 0,55 -21,89
Vakıflar Bankası 4,41 -1,34 -19,96
Vakko Tekstil 4,32 -0,46 -4,85
Vanet Gıda 1,19 -0,83 -16,78
Verusa Holding 18,15 0,28 -2,21
Verusaturk Girisim 4,35 -2,47 -19,29
Vestel 11,27 -0,27 -10,70
Vestel Beyaz Eşya 18,01 0,22 -16,62
Viking Kağıt 4,52 -2,16 141,71
Yapı Kredi Koray GMYO 2,44 -1,61 0,83
Yapı ve Kredi Bank. 1,95 0,52 -21,37
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,40 -0,59 33,97
Yataş 5,85 1,92 -20,30
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,79 2,29 11,18
Yeni Gimat GMYO 11,52 0,17 -3,77
Yeşil GMYO 0,49 2,08 -23,44
Yeşil Yapı 0,48 0,00 -27,27
Yeşil Yatırım Holding 9,50 0,32 -15,41
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.200,10 2,31 110,53
Yonga Mobilya 11,35 8,20 22,84
Yükselen Çelik 7,12 2,89 16,15
Yünsa 9,48 -0,52 -6,05
Zorlu Enerji 1,20 2,56 -26,38
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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