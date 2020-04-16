Borsada günlük işlemler (2) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 37.000,10 2,78 22,60 İş Bankası (C) 4,83 0,84 -24,65 İş Bankası (Kur.) 374.000,00 78,10 İş Fin.Kir. 3,07 2,68 -19,21 İş Girişim 4,56 9,88 20,00 İş GMYO 1,39 1,46 -21,02 İş Y. Men. Değ. 4,45 5,20 10,51 İş Yat. Ort. 2,10 1,45 30,33 İşbir Holding 457,00 -4,01 6,28 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,55 -1,79 -11,29 İttifak Holding 2,76 9,96 -25,81 İz Hayvancılık Tarım 2,95 9,67 12,75 İzmir Demir Çelik 9,06 -3,10 10,62 İzmir Fırça 1,86 -2,62 3,33 Jantsa Jant Sanayi 47,78 0,59 -10,17 Kafein Yazılım 12,75 0,55 14,45 Kapital Yat. Holding 2,18 -0,46 -9,92 Kaplamin 5,26 -1,50 -5,23 Kardemir (A) 2,09 2,45 -21,13 Kardemir (B) 2,05 0,99 -22,35 Kardemir (D) 2,08 2,46 -21,80 Karel Elektronik 13,80 1,47 -5,02 Karsan Otomotiv 1,38 2,22 -12,66 Karsu Tekstil 2,24 -0,44 -30,86 Kartonsan 349,60 0,32 -10,34 Katmerciler Ekipman 2,86 0,00 -25,52 Kent Gıda 187,40 -0,43 6,60 Kerevitaş Gıda 3,61 -1,63 10,74 Kervansaray Yat. Holding 0,35 -2,78 -36,36 Kiler GMYO 2,32 0,00 -38,79 Klimasan Klima 14,77 0,61 -33,11 Koç Holding 14,69 -2,26 -26,58 Konfrut Gıda 8,58 8,20 9,72 Konya Çimento 205,50 0,15 -24,25 Kordsa Teknik Tekstil 10,09 0,60 -20,65 Koza Altın 72,00 2,71 -2,77 Koza Madencilik 11,63 4,77 15,95 Körfez GMYO 2,05 -1,44 -14,23 Kristal Kola 1,59 0,00 5,30 Kron Telekomünikasyon 18,20 5,69 43,08 Kuştur Kuşadası Turizm 24,00 -3,23 1,27 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,55 -9,88 -6,06 Kütahya Porselen 6,90 0,58 4,23 Lider Faktoring 3,17 -0,94 -13,62 Link Bilgisayar 26,50 8,08 46,01 Logo Yazılım 62,50 -1,11 2,80 Lokman Hekim Sağlık 6,16 10,00 6,57 Lüks Kadife 8,84 4,99 2,31 Makina Takım 1,38 1,47 -26,60 Mardin Çimento 5,18 1,37 -12,50 Marka Yatırım Holding 1,33 7,26 12,71 Marmaris Altınyunus 60,10 -1,39 -15,35 Marshall 46,30 -1,03 -2,61 Martı GMYO 0,90 -2,17 -10,89 Martı Otel 0,77 -1,28 -15,38 Mavi Giyim 37,50 0,27 -35,23 Mazhar Zorlu Holding 15,00 4,90 24,07 Mega Polietilen 1,87 0,00 -15,00 Menderes Tekstil 1,43 -2,72 9,16 Mensa 0,27 0,00 -15,62 Merit Turizm 15,50 6,90 -20,27 Merko Gıda 1,24 0,00 18,10 Metal Gayrimenkul 0,76 0,00 -16,48 Metemtur Otelcilik 1,62 0,62 -8,99 Metro Holding 1,25 -5,30 -9,42 Metro Petrol ve Tesisleri 1,67 -7,22 -14,80 Metro Yatırım Ortaklığı 3,49 -9,82 -57,02 Migros Ticaret 29,40 1,87 21,39 Milpa 2,14 -1,38 -2,28 Mistral GMYO 1,70 2,41 -10,05 MLP Sağlık 13,10 3,39 -18,13 MMC San. ve Tic. Yat. 0,88 6,02 -22,81 Mondi Tire Kutsan 6,91 9,86 66,91 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 1,57 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 15,35 1,72 20,68 Net Holding 1,70 2,41 -34,62 Netaş Telekom. 10,98 0,55 -15,93 Niğbaş Niğde Beton 6,19 -4,03 -0,16 Nuh Çimento 9,33 -0,85 -15,06 Nurol GMYO 2,95 2,08 -17,37 Odaş Elektrik 1,46 2,82 0,99 Olmuksan-IP 3,95 3,67 54,24 Orge Enerji Elektrik 4,12 -1,44 -16,94 Orma Orman Mahsulleri 3,58 2,29 29,71 Osmanlı Menkul 7,25 -0,14 72,62 Ostim Endüstriyel Yat 1,83 5,17 8,93 Otokar 115,00 0,44 -21,79 Oyak Yat. Ort. 5,26 9,81 125,75 Oylum Sınai Yatırımlar 3,27 -1,80 5,87 Özak GMYO 2,43 4,74 -5,45 Özbal Çelik Boru 1,57 -1,88 -2,60 Özderici GMYO 1,30 -1,52 -17,20 Özerden Plastik 2,17 -3,56 -4,82 Panora GMYO 4,48 0,22 -20,02 Papilon Savunma 9,67 -1,12 24,77 Park Elek.Madencilik 3,31 3,76 8,52 Parsan 12,97 0,23 -23,44 Pegasus 49,92 -9,97 -42,22 Peker GMYO 3,29 2,49 5,11 Penguen Gıda 3,72 -9,93 79,71 Pera GMYO 0,79 0,00 -15,96 Pergamon Dış Ticaret 7,73 -1,53 -3,62 Petkim 3,38 0,60 -11,29 Petrokent Turizm 136,00 -1,09 6,17 Pınar Et ve Un 16,39 10,00 78,74 Pınar Su 3,85 10,00 65,95 Pınar Süt 15,75 5,35 24,31 Plastikkart 9,91 3,01 6,90 Polisan Holding 2,10 0,48 -30,41 Politeknik Metal 69,60 0,87 -8,51 Prizma Press Matbaacılık 3,93 9,78 -8,60 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.172,00 0,15 5,80 QNB Finans Fin. Kir. 112,30 9,99 -13,01 QNB Finansbank 47,30 10,00 26,13 Ral Yatırım Holding 6,60 -1,64 -2,94 Ray Sigorta 3,75 0,81 9,65 Reysaş GMYO 6,35 6,90 38,34 Reysaş Lojistik 7,20 9,09 64,38 Rhea Girişim 1,89 -3,08 58,82 Rodrigo Tekstil 1,40 -2,10 -22,65 Royal Halı 1,67 3,09 21,90 RTA Laboratuvarları 9,51 9,94 309,91 Sabancı Holding 7,62 1,46 -16,44 Safkar Ege Soğutmacılık 2,95 9,67 35,32 Salix Yatırım Holding 4,99 -1,77 -30,79 Sanel Mühendislik 4,66 2,19 15,06 Sanifoam Sünger 7,13 -9,97 42,60 Sanko Pazarlama 5,56 -1,07 -28,17 Saray Matbaacılık 1,66 -1,19 -7,26 Sarkuysan 4,96 0,61 2,69 Sasa Polyester 8,33 -1,07 7,76 Say Reklamcılık 2,88 4,73 28,57 Sekuro Plastik 4,18 1,21 -22,01 Selçuk Ecza Deposu 7,67 9,89 25,74 Selçuk Gıda 2,00 -2,91 16,28 Senkron Güvenlik 2,16 1,41 -20,88 Serve Film Prodüksiyon 3,02 9,82 89,94 Servet GMYO 10,44 0,77 22,82 Seyitler Kimya 10,48 0,58 54,34 Silverline Endüstri 2,12 0,00 -1,85 Sinpaş GMYO 1,00 -9,91 -13,79 Smartiks Yazılım 8,18 1,49 -16,62 Soda Sanayii 5,59 3,90 -9,55 Sodaş Sodyum Sanayii 24,88 9,99 154,66 Söktaş 2,94 3,52 10,94 Sönmez Filament 4,83 -2,03 -1,02 Sönmez Pamuklu 4,88 -1,21 -0,81 Sumaş Suni Tahta 8,10 -0,61 -18,18 Şeker Fin. Kir. 4,63 0,87 -3,14 Şekerbank 0,92 0,00 -29,77 Şişe Cam 4,83 3,43 -8,35 Şok Marketler 9,70 -1,02 -9,85 T. Halk Bankası 5,12 -0,39 -13,37 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,76 -7,36 -6,51 T.S.K.B. 0,98 1,03 -19,01 T.Tuborg 13,22 1,23 11,09 Taç Tarım Ürünleri 3,00 8,70 -3,85 Tat Gıda 7,41 1,51 21,80 TAV Havalimanları 19,09 -5,12 -29,72 Taze Kuru Gıda 7,20 -1,10 -0,55 Tek-Art Turizm 1,04 0,00 -17,46 Tekfen Holding 13,84 0,29 -28,36 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,24 3,14 48,57 Temapol Polimer Plastik 4,47 -1,11 -14,37 TGS Dış Ticaret 3,61 -2,17 -22,70 Tofaş Oto. Fab. 19,39 1,68 -16,79 Torunlar GMYO 2,23 5,69 -18,91 Trabzon Liman 9,60 -1,74 -9,94 Trabzonspor Sportif 4,90 -9,93 127,91 Trakya Cam 3,25 2,52 -7,14 Trend GMYO 2,38 9,68 8,18 TSKB GMYO 1,52 -1,94 13,43 Tuğçelik 3,90 1,04 -1,27 Tukaş 12,70 2,42 2,83 Turcas Petrol 2,44 1,67 -8,61 Turkcell 13,00 -0,76 -5,80 Tümosan Motor ve Traktör 5,17 2,17 -19,34 Tüpraş 84,70 -2,42 -33,20 Türk Hava Yolları 10,16 -1,93 -29,74 Türk Prysmian Kablo 3,45 1,77 32,69 Türk Telekom 6,78 0,30 -8,01 Türk Traktör 49,70 -0,60 -6,07 Türker Proje Gayrimenkul 36,60 -6,15 -12,86 Ufuk Yatırım 3,25 4,84 25,97 Ulaşlar Turizm Yat. 2,03 3,57 -4,25 Ulusoy Elektrik 33,70 9,77 26,69 Ulusoy Un Sanayi 7,22 9,89 89,01 Umpaş Holding 0,50 -1,96 -19,35 Uşak Seramik 1,42 5,97 -15,98 Utopya Turizm 4,35 0,46 -11,59 Uzertaş Boya 2,86 2,51 28,83 Ülker Bisküvi 23,66 1,02 5,81 Ünye Çimento 4,39 5,78 -18,40 Vakıf Fin. Kir. 1,77 0,00 -26,86 Vakıf GMYO 2,18 3,32 -11,74 Vakıf Yat. Ort. 1,82 0,55 -21,89 Vakıflar Bankası 4,41 -1,34 -19,96 Vakko Tekstil 4,32 -0,46 -4,85 Vanet Gıda 1,19 -0,83 -16,78 Verusa Holding 18,15 0,28 -2,21 Verusaturk Girisim 4,35 -2,47 -19,29 Vestel 11,27 -0,27 -10,70 Vestel Beyaz Eşya 18,01 0,22 -16,62 Viking Kağıt 4,52 -2,16 141,71 Yapı Kredi Koray GMYO 2,44 -1,61 0,83 Yapı ve Kredi Bank. 1,95 0,52 -21,37 Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,40 -0,59 33,97 Yataş 5,85 1,92 -20,30 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,79 2,29 11,18 Yeni Gimat GMYO 11,52 0,17 -3,77 Yeşil GMYO 0,49 2,08 -23,44 Yeşil Yapı 0,48 0,00 -27,27 Yeşil Yatırım Holding 9,50 0,32 -15,41 Yibitaş İnşaat Malzeme 6.200,10 2,31 110,53 Yonga Mobilya 11,35 8,20 22,84 Yükselen Çelik 7,12 2,89 16,15 Yünsa 9,48 -0,52 -6,05 Zorlu Enerji 1,20 2,56 -26,38 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: AA