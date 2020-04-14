Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
14.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:44
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|37.501,00
|9,08
|24,26
|İş Bankası (C)
|5,05
|1,00
|-21,22
|İş Bankası (Kur.)
|374.000,00
|78,10
|İş Fin.Kir.
|3,18
|1,27
|-16,32
|İş Girişim
|4,40
|4,02
|15,79
|İş GMYO
|1,46
|2,10
|-17,05
|İş Y. Men. Değ.
|4,31
|1,41
|7,03
|İş Yat. Ort.
|2,16
|0,47
|34,05
|İşbir Holding
|476,10
|7,11
|10,72
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,61
|1,67
|-1,61
|İttifak Holding
|2,50
|9,65
|-32,80
|İz Hayvancılık Tarım
|2,87
|-4,33
|9,69
|İzmir Demir Çelik
|9,88
|1,86
|20,63
|İzmir Fırça
|1,77
|9,94
|-1,67
|Jantsa Jant Sanayi
|49,82
|5,11
|-6,33
|Kafein Yazılım
|13,49
|-1,53
|21,10
|Kapital Yat. Holding
|2,25
|0,45
|-7,02
|Kaplamin
|5,19
|1,76
|-6,49
|Kardemir (A)
|2,09
|0,97
|-21,13
|Kardemir (B)
|2,09
|1,46
|-20,83
|Kardemir (D)
|2,10
|1,45
|-21,05
|Karel Elektronik
|14,27
|0,56
|-1,79
|Karsan Otomotiv
|1,41
|1,44
|-10,76
|Karsu Tekstil
|2,39
|4,37
|-26,23
|Kartonsan
|356,00
|2,03
|-8,69
|Katmerciler Ekipman
|3,01
|2,73
|-21,61
|Kent Gıda
|195,00
|0,46
|10,92
|Kerevitaş Gıda
|3,50
|0,86
|7,36
|Kervansaray Yat. Holding
|0,38
|-2,56
|-30,91
|Kiler GMYO
|2,48
|1,64
|-34,56
|Klimasan Klima
|15,77
|-1,25
|-28,58
|Koç Holding
|16,14
|6,75
|-19,34
|Konfrut Gıda
|7,50
|0,40
|-4,09
|Konya Çimento
|210,70
|1,98
|-22,34
|Kordsa Teknik Tekstil
|10,60
|3,72
|-16,64
|Koza Altın
|73,50
|9,46
|-0,74
|Koza Madencilik
|11,70
|5,60
|16,65
|Körfez GMYO
|2,23
|2,76
|-6,69
|Kristal Kola
|1,70
|8,28
|12,58
|Kron Telekomünikasyon
|18,32
|-3,53
|44,03
|Kuştur Kuşadası Turizm
|26,86
|4,19
|13,33
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,59
|9,66
|-3,64
|Kütahya Porselen
|7,28
|4,00
|9,97
|Lider Faktoring
|3,42
|0,00
|-6,81
|Link Bilgisayar
|26,50
|-2,93
|46,01
|Logo Yazılım
|67,00
|1,06
|10,20
|Lokman Hekim Sağlık
|5,82
|3,19
|0,69
|Lüks Kadife
|8,38
|9,97
|-3,01
|Makina Takım
|1,45
|1,40
|-22,87
|Mardin Çimento
|5,20
|2,16
|-12,16
|Marka Yatırım Holding
|1,21
|0,83
|2,54
|Marmaris Altınyunus
|64,15
|1,02
|-9,65
|Marshall
|48,64
|0,58
|2,31
|Martı GMYO
|0,98
|1,03
|-2,97
|Martı Otel
|0,85
|-1,16
|-6,59
|Mavi Giyim
|40,30
|1,77
|-30,40
|Mazhar Zorlu Holding
|13,06
|4,48
|8,02
|Mega Polietilen
|1,87
|4,47
|-15,00
|Menderes Tekstil
|1,47
|9,70
|12,21
|Mensa
|0,28
|0,00
|-12,50
|Merit Turizm
|15,38
|0,00
|-20,88
|Merko Gıda
|1,18
|2,61
|12,38
|Metal Gayrimenkul
|0,83
|-1,19
|-8,79
|Metemtur Otelcilik
|1,71
|-2,29
|-3,93
|Metro Holding
|1,26
|9,57
|-8,70
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,78
|9,88
|-9,18
|Metro Yatırım Ortaklığı
|3,52
|10,00
|-56,65
|Migros Ticaret
|26,24
|1,63
|8,34
|Milpa
|2,31
|2,21
|5,48
|Mistral GMYO
|1,76
|2,33
|-6,88
|MLP Sağlık
|13,11
|-0,46
|-18,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,82
|-1,20
|-28,07
|Mondi Tire Kutsan
|6,80
|-2,72
|64,25
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.090,00
|1,57
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|16,35
|-1,86
|28,54
|Net Holding
|1,79
|-3,76
|-31,15
|Netaş Telekom.
|11,42
|1,51
|-12,56
|Niğbaş Niğde Beton
|6,30
|-6,25
|1,61
|Nuh Çimento
|9,60
|1,48
|-12,61
|Nurol GMYO
|3,03
|1,00
|-15,13
|Odaş Elektrik
|1,49
|0,68
|3,06
|Olmuksan-IP
|3,96
|-0,50
|54,63
|Orge Enerji Elektrik
|4,42
|1,61
|-10,89
|Orma Orman Mahsulleri
|3,61
|3,14
|30,80
|Osmanlı Menkul
|7,25
|1,83
|72,62
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,85
|4,52
|10,12
|Otokar
|120,60
|1,77
|-17,98
|Oyak Yat. Ort.
|5,09
|-1,93
|118,45
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,03
|2,36
|-1,90
|Özak GMYO
|2,46
|2,07
|-4,28
|Özbal Çelik Boru
|1,64
|6,49
|1,75
|Özderici GMYO
|1,39
|0,72
|-11,46
|Özerden Plastik
|2,33
|0,00
|2,19
|Panora GMYO
|4,60
|2,68
|-17,88
|Papilon Savunma
|9,92
|-1,88
|28,00
|Park Elek.Madencilik
|3,34
|4,70
|9,51
|Parsan
|13,62
|-1,59
|-19,60
|Pegasus
|61,60
|10,00
|-28,70
|Peker GMYO
|3,16
|2,93
|0,96
|Penguen Gıda
|3,76
|2,17
|81,64
|Pera GMYO
|0,83
|1,22
|-11,70
|Pergamon Dış Ticaret
|8,17
|3,29
|1,87
|Petkim
|3,44
|1,18
|-9,71
|Petrokent Turizm
|144,70
|9,95
|12,96
|Pınar Et ve Un
|13,55
|9,98
|47,76
|Pınar Su
|3,19
|5,98
|37,50
|Pınar Süt
|13,62
|9,93
|7,50
|Plastikkart
|9,74
|4,73
|5,07
|Polisan Holding
|2,21
|2,79
|-26,76
|Politeknik Metal
|70,00
|3,17
|-7,98
|Prizma Press Matbaacılık
|3,92
|-9,89
|-8,84
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.170,50
|-0,07
|5,66
|QNB Finans Fin. Kir.
|106,50
|0,00
|-17,51
|QNB Finansbank
|42,66
|0,42
|13,76
|Ral Yatırım Holding
|6,89
|-0,58
|1,32
|Ray Sigorta
|3,94
|-3,90
|15,20
|Reysaş GMYO
|6,46
|-2,12
|40,74
|Reysaş Lojistik
|7,16
|-2,32
|63,47
|Rhea Girişim
|1,91
|9,77
|60,50
|Rodrigo Tekstil
|1,48
|1,37
|-18,23
|Royal Halı
|1,79
|6,55
|30,66
|RTA Laboratuvarları
|7,87
|9,92
|239,22
|Sabancı Holding
|7,78
|2,37
|-14,69
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,60
|0,00
|19,27
|Salix Yatırım Holding
|5,10
|0,39
|-29,26
|Sanel Mühendislik
|4,57
|-2,97
|12,84
|Sanifoam Sünger
|7,20
|9,92
|44,00
|Sanko Pazarlama
|5,87
|1,91
|-24,16
|Saray Matbaacılık
|1,79
|2,29
|0,00
|Sarkuysan
|5,12
|-1,35
|6,00
|Sasa Polyester
|8,88
|0,57
|14,88
|Say Reklamcılık
|2,89
|9,89
|29,02
|Sekuro Plastik
|4,30
|1,42
|-19,78
|Selçuk Ecza Deposu
|7,16
|-0,14
|17,38
|Selçuk Gıda
|2,23
|9,85
|29,65
|Senkron Güvenlik
|2,29
|3,15
|-16,12
|Serve Film Prodüksiyon
|2,60
|8,33
|63,52
|Servet GMYO
|10,86
|-0,73
|27,76
|Seyitler Kimya
|10,40
|-1,33
|53,17
|Silverline Endüstri
|2,27
|3,18
|5,09
|Sinpaş GMYO
|1,23
|2,50
|6,03
|Smartiks Yazılım
|8,65
|-1,82
|-11,82
|Soda Sanayii
|5,44
|2,06
|-11,97
|Sodaş Sodyum Sanayii
|20,58
|9,99
|110,64
|Söktaş
|2,98
|3,47
|12,45
|Sönmez Filament
|5,08
|9,96
|4,10
|Sönmez Pamuklu
|5,13
|9,85
|4,27
|Sumaş Suni Tahta
|8,30
|3,11
|-16,16
|Şeker Fin. Kir.
|4,63
|-0,64
|-3,14
|Şekerbank
|0,95
|1,06
|-27,48
|Şişe Cam
|4,71
|1,73
|-10,63
|Şok Marketler
|9,36
|0,32
|-13,01
|T. Halk Bankası
|5,30
|0,57
|-10,32
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|48,88
|9,99
|12,11
|T.S.K.B.
|1,02
|5,15
|-15,70
|T.Tuborg
|13,38
|0,60
|12,44
|Taç Tarım Ürünleri
|3,06
|-8,93
|-1,92
|Tat Gıda
|6,64
|2,00
|9,14
|TAV Havalimanları
|21,50
|9,97
|-20,85
|Taze Kuru Gıda
|7,21
|5,41
|-0,41
|Tek-Art Turizm
|1,13
|-1,74
|-10,32
|Tekfen Holding
|14,22
|1,43
|-26,40
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,50
|-0,31
|54,76
|Temapol Polimer Plastik
|4,73
|0,21
|-9,39
|TGS Dış Ticaret
|4,05
|-1,94
|-13,28
|Tofaş Oto. Fab.
|19,06
|3,25
|-18,21
|Torunlar GMYO
|2,29
|1,33
|-16,73
|Trabzon Liman
|10,40
|3,90
|-2,44
|Trabzonspor Sportif
|5,20
|9,94
|141,86
|Trakya Cam
|3,29
|2,49
|-6,00
|Trend GMYO
|2,29
|-4,18
|4,09
|TSKB GMYO
|1,65
|5,77
|23,13
|Tuğçelik
|3,98
|3,11
|0,76
|Tukaş
|11,80
|-3,28
|-4,45
|Turcas Petrol
|2,59
|0,00
|-3,00
|Turkcell
|13,26
|1,30
|-3,91
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,34
|4,30
|-16,69
|Tüpraş
|91,20
|1,22
|-28,08
|Türk Hava Yolları
|10,90
|6,97
|-24,62
|Türk Prysmian Kablo
|3,63
|5,83
|39,62
|Türk Telekom
|7,08
|0,85
|-3,93
|Türk Traktör
|51,55
|3,72
|-2,57
|Türker Proje Gayrimenkul
|35,78
|9,96
|-14,81
|Ufuk Yatırım
|3,33
|2,46
|29,07
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,02
|9,78
|-4,72
|Ulusoy Elektrik
|30,82
|3,77
|15,86
|Ulusoy Un Sanayi
|5,98
|9,93
|56,54
|Umpaş Holding
|0,49
|6,52
|-20,97
|Uşak Seramik
|1,41
|1,44
|-16,57
|Utopya Turizm
|4,61
|1,32
|-6,30
|Uzertaş Boya
|2,86
|10,00
|28,83
|Ülker Bisküvi
|21,98
|3,39
|-1,70
|Ünye Çimento
|4,13
|3,25
|-23,23
|Vakıf Fin. Kir.
|1,87
|0,00
|-22,73
|Vakıf GMYO
|2,17
|0,93
|-12,15
|Vakıf Yat. Ort.
|1,92
|3,78
|-17,60
|Vakıflar Bankası
|4,66
|0,43
|-15,43
|Vakko Tekstil
|4,52
|4,63
|-0,44
|Vanet Gıda
|1,24
|3,33
|-13,29
|Verusa Holding
|18,39
|0,44
|-0,92
|Verusaturk Girisim
|4,83
|5,46
|-10,39
|Vestel
|11,25
|3,88
|-10,86
|Vestel Beyaz Eşya
|18,94
|1,66
|-12,31
|Viking Kağıt
|4,20
|9,95
|124,60
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,66
|4,31
|9,92
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,04
|0,99
|-17,74
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,22
|0,98
|31,10
|Yataş
|6,18
|1,81
|-15,80
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,81
|2,26
|12,42
|Yeni Gimat GMYO
|11,76
|-0,34
|-1,76
|Yeşil GMYO
|0,50
|4,17
|-21,88
|Yeşil Yapı
|0,51
|6,25
|-22,73
|Yeşil Yatırım Holding
|10,06
|0,10
|-10,42
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|6.290,00
|9,58
|113,58
|Yonga Mobilya
|10,50
|7,80
|13,64
|Yükselen Çelik
|7,10
|2,01
|15,82
|Yünsa
|10,31
|1,28
|2,18
|Zorlu Enerji
|1,22
|2,52
|-25,15
(Son)
Kaynak: AA