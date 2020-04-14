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Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

14.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:44
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 37.501,00 9,08 24,26
İş Bankası (C) 5,05 1,00 -21,22
İş Bankası (Kur.) 374.000,00 78,10
İş Fin.Kir. 3,18 1,27 -16,32
İş Girişim 4,40 4,02 15,79
İş GMYO 1,46 2,10 -17,05
İş Y. Men. Değ. 4,31 1,41 7,03
İş Yat. Ort. 2,16 0,47 34,05
İşbir Holding 476,10 7,11 10,72
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,61 1,67 -1,61
İttifak Holding 2,50 9,65 -32,80
İz Hayvancılık Tarım 2,87 -4,33 9,69
İzmir Demir Çelik 9,88 1,86 20,63
İzmir Fırça 1,77 9,94 -1,67
Jantsa Jant Sanayi 49,82 5,11 -6,33
Kafein Yazılım 13,49 -1,53 21,10
Kapital Yat. Holding 2,25 0,45 -7,02
Kaplamin 5,19 1,76 -6,49
Kardemir (A) 2,09 0,97 -21,13
Kardemir (B) 2,09 1,46 -20,83
Kardemir (D) 2,10 1,45 -21,05
Karel Elektronik 14,27 0,56 -1,79
Karsan Otomotiv 1,41 1,44 -10,76
Karsu Tekstil 2,39 4,37 -26,23
Kartonsan 356,00 2,03 -8,69
Katmerciler Ekipman 3,01 2,73 -21,61
Kent Gıda 195,00 0,46 10,92
Kerevitaş Gıda 3,50 0,86 7,36
Kervansaray Yat. Holding 0,38 -2,56 -30,91
Kiler GMYO 2,48 1,64 -34,56
Klimasan Klima 15,77 -1,25 -28,58
Koç Holding 16,14 6,75 -19,34
Konfrut Gıda 7,50 0,40 -4,09
Konya Çimento 210,70 1,98 -22,34
Kordsa Teknik Tekstil 10,60 3,72 -16,64
Koza Altın 73,50 9,46 -0,74
Koza Madencilik 11,70 5,60 16,65
Körfez GMYO 2,23 2,76 -6,69
Kristal Kola 1,70 8,28 12,58
Kron Telekomünikasyon 18,32 -3,53 44,03
Kuştur Kuşadası Turizm 26,86 4,19 13,33
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,59 9,66 -3,64
Kütahya Porselen 7,28 4,00 9,97
Lider Faktoring 3,42 0,00 -6,81
Link Bilgisayar 26,50 -2,93 46,01
Logo Yazılım 67,00 1,06 10,20
Lokman Hekim Sağlık 5,82 3,19 0,69
Lüks Kadife 8,38 9,97 -3,01
Makina Takım 1,45 1,40 -22,87
Mardin Çimento 5,20 2,16 -12,16
Marka Yatırım Holding 1,21 0,83 2,54
Marmaris Altınyunus 64,15 1,02 -9,65
Marshall 48,64 0,58 2,31
Martı GMYO 0,98 1,03 -2,97
Martı Otel 0,85 -1,16 -6,59
Mavi Giyim 40,30 1,77 -30,40
Mazhar Zorlu Holding 13,06 4,48 8,02
Mega Polietilen 1,87 4,47 -15,00
Menderes Tekstil 1,47 9,70 12,21
Mensa 0,28 0,00 -12,50
Merit Turizm 15,38 0,00 -20,88
Merko Gıda 1,18 2,61 12,38
Metal Gayrimenkul 0,83 -1,19 -8,79
Metemtur Otelcilik 1,71 -2,29 -3,93
Metro Holding 1,26 9,57 -8,70
Metro Petrol ve Tesisleri 1,78 9,88 -9,18
Metro Yatırım Ortaklığı 3,52 10,00 -56,65
Migros Ticaret 26,24 1,63 8,34
Milpa 2,31 2,21 5,48
Mistral GMYO 1,76 2,33 -6,88
MLP Sağlık 13,11 -0,46 -18,06
MMC San. ve Tic. Yat. 0,82 -1,20 -28,07
Mondi Tire Kutsan 6,80 -2,72 64,25
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 1,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,35 -1,86 28,54
Net Holding 1,79 -3,76 -31,15
Netaş Telekom. 11,42 1,51 -12,56
Niğbaş Niğde Beton 6,30 -6,25 1,61
Nuh Çimento 9,60 1,48 -12,61
Nurol GMYO 3,03 1,00 -15,13
Odaş Elektrik 1,49 0,68 3,06
Olmuksan-IP 3,96 -0,50 54,63
Orge Enerji Elektrik 4,42 1,61 -10,89
Orma Orman Mahsulleri 3,61 3,14 30,80
Osmanlı Menkul 7,25 1,83 72,62
Ostim Endüstriyel Yat 1,85 4,52 10,12
Otokar 120,60 1,77 -17,98
Oyak Yat. Ort. 5,09 -1,93 118,45
Oylum Sınai Yatırımlar 3,03 2,36 -1,90
Özak GMYO 2,46 2,07 -4,28
Özbal Çelik Boru 1,64 6,49 1,75
Özderici GMYO 1,39 0,72 -11,46
Özerden Plastik 2,33 0,00 2,19
Panora GMYO 4,60 2,68 -17,88
Papilon Savunma 9,92 -1,88 28,00
Park Elek.Madencilik 3,34 4,70 9,51
Parsan 13,62 -1,59 -19,60
Pegasus 61,60 10,00 -28,70
Peker GMYO 3,16 2,93 0,96
Penguen Gıda 3,76 2,17 81,64
Pera GMYO 0,83 1,22 -11,70
Pergamon Dış Ticaret 8,17 3,29 1,87
Petkim 3,44 1,18 -9,71
Petrokent Turizm 144,70 9,95 12,96
Pınar Et ve Un 13,55 9,98 47,76
Pınar Su 3,19 5,98 37,50
Pınar Süt 13,62 9,93 7,50
Plastikkart 9,74 4,73 5,07
Polisan Holding 2,21 2,79 -26,76
Politeknik Metal 70,00 3,17 -7,98
Prizma Press Matbaacılık 3,92 -9,89 -8,84
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.170,50 -0,07 5,66
QNB Finans Fin. Kir. 106,50 0,00 -17,51
QNB Finansbank 42,66 0,42 13,76
Ral Yatırım Holding 6,89 -0,58 1,32
Ray Sigorta 3,94 -3,90 15,20
Reysaş GMYO 6,46 -2,12 40,74
Reysaş Lojistik 7,16 -2,32 63,47
Rhea Girişim 1,91 9,77 60,50
Rodrigo Tekstil 1,48 1,37 -18,23
Royal Halı 1,79 6,55 30,66
RTA Laboratuvarları 7,87 9,92 239,22
Sabancı Holding 7,78 2,37 -14,69
Safkar Ege Soğutmacılık 2,60 0,00 19,27
Salix Yatırım Holding 5,10 0,39 -29,26
Sanel Mühendislik 4,57 -2,97 12,84
Sanifoam Sünger 7,20 9,92 44,00
Sanko Pazarlama 5,87 1,91 -24,16
Saray Matbaacılık 1,79 2,29 0,00
Sarkuysan 5,12 -1,35 6,00
Sasa Polyester 8,88 0,57 14,88
Say Reklamcılık 2,89 9,89 29,02
Sekuro Plastik 4,30 1,42 -19,78
Selçuk Ecza Deposu 7,16 -0,14 17,38
Selçuk Gıda 2,23 9,85 29,65
Senkron Güvenlik 2,29 3,15 -16,12
Serve Film Prodüksiyon 2,60 8,33 63,52
Servet GMYO 10,86 -0,73 27,76
Seyitler Kimya 10,40 -1,33 53,17
Silverline Endüstri 2,27 3,18 5,09
Sinpaş GMYO 1,23 2,50 6,03
Smartiks Yazılım 8,65 -1,82 -11,82
Soda Sanayii 5,44 2,06 -11,97
Sodaş Sodyum Sanayii 20,58 9,99 110,64
Söktaş 2,98 3,47 12,45
Sönmez Filament 5,08 9,96 4,10
Sönmez Pamuklu 5,13 9,85 4,27
Sumaş Suni Tahta 8,30 3,11 -16,16
Şeker Fin. Kir. 4,63 -0,64 -3,14
Şekerbank 0,95 1,06 -27,48
Şişe Cam 4,71 1,73 -10,63
Şok Marketler 9,36 0,32 -13,01
T. Halk Bankası 5,30 0,57 -10,32
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 48,88 9,99 12,11
T.S.K.B. 1,02 5,15 -15,70
T.Tuborg 13,38 0,60 12,44
Taç Tarım Ürünleri 3,06 -8,93 -1,92
Tat Gıda 6,64 2,00 9,14
TAV Havalimanları 21,50 9,97 -20,85
Taze Kuru Gıda 7,21 5,41 -0,41
Tek-Art Turizm 1,13 -1,74 -10,32
Tekfen Holding 14,22 1,43 -26,40
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,50 -0,31 54,76
Temapol Polimer Plastik 4,73 0,21 -9,39
TGS Dış Ticaret 4,05 -1,94 -13,28
Tofaş Oto. Fab. 19,06 3,25 -18,21
Torunlar GMYO 2,29 1,33 -16,73
Trabzon Liman 10,40 3,90 -2,44
Trabzonspor Sportif 5,20 9,94 141,86
Trakya Cam 3,29 2,49 -6,00
Trend GMYO 2,29 -4,18 4,09
TSKB GMYO 1,65 5,77 23,13
Tuğçelik 3,98 3,11 0,76
Tukaş 11,80 -3,28 -4,45
Turcas Petrol 2,59 0,00 -3,00
Turkcell 13,26 1,30 -3,91
Tümosan Motor ve Traktör 5,34 4,30 -16,69
Tüpraş 91,20 1,22 -28,08
Türk Hava Yolları 10,90 6,97 -24,62
Türk Prysmian Kablo 3,63 5,83 39,62
Türk Telekom 7,08 0,85 -3,93
Türk Traktör 51,55 3,72 -2,57
Türker Proje Gayrimenkul 35,78 9,96 -14,81
Ufuk Yatırım 3,33 2,46 29,07
Ulaşlar Turizm Yat. 2,02 9,78 -4,72
Ulusoy Elektrik 30,82 3,77 15,86
Ulusoy Un Sanayi 5,98 9,93 56,54
Umpaş Holding 0,49 6,52 -20,97
Uşak Seramik 1,41 1,44 -16,57
Utopya Turizm 4,61 1,32 -6,30
Uzertaş Boya 2,86 10,00 28,83
Ülker Bisküvi 21,98 3,39 -1,70
Ünye Çimento 4,13 3,25 -23,23
Vakıf Fin. Kir. 1,87 0,00 -22,73
Vakıf GMYO 2,17 0,93 -12,15
Vakıf Yat. Ort. 1,92 3,78 -17,60
Vakıflar Bankası 4,66 0,43 -15,43
Vakko Tekstil 4,52 4,63 -0,44
Vanet Gıda 1,24 3,33 -13,29
Verusa Holding 18,39 0,44 -0,92
Verusaturk Girisim 4,83 5,46 -10,39
Vestel 11,25 3,88 -10,86
Vestel Beyaz Eşya 18,94 1,66 -12,31
Viking Kağıt 4,20 9,95 124,60
Yapı Kredi Koray GMYO 2,66 4,31 9,92
Yapı ve Kredi Bank. 2,04 0,99 -17,74
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,22 0,98 31,10
Yataş 6,18 1,81 -15,80
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,81 2,26 12,42
Yeni Gimat GMYO 11,76 -0,34 -1,76
Yeşil GMYO 0,50 4,17 -21,88
Yeşil Yapı 0,51 6,25 -22,73
Yeşil Yatırım Holding 10,06 0,10 -10,42
Yibitaş İnşaat Malzeme 6.290,00 9,58 113,58
Yonga Mobilya 10,50 7,80 13,64
Yükselen Çelik 7,10 2,01 15,82
Yünsa 10,31 1,28 2,18
Zorlu Enerji 1,22 2,52 -25,15
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

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