Borsada günlük işlemler (2) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 37.501,00 9,08 24,26 İş Bankası (C) 5,05 1,00 -21,22 İş Bankası (Kur.) 374.000,00 78,10 İş Fin.Kir. 3,18 1,27 -16,32 İş Girişim 4,40 4,02 15,79 İş GMYO 1,46 2,10 -17,05 İş Y. Men. Değ. 4,31 1,41 7,03 İş Yat. Ort. 2,16 0,47 34,05 İşbir Holding 476,10 7,11 10,72 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,61 1,67 -1,61 İttifak Holding 2,50 9,65 -32,80 İz Hayvancılık Tarım 2,87 -4,33 9,69 İzmir Demir Çelik 9,88 1,86 20,63 İzmir Fırça 1,77 9,94 -1,67 Jantsa Jant Sanayi 49,82 5,11 -6,33 Kafein Yazılım 13,49 -1,53 21,10 Kapital Yat. Holding 2,25 0,45 -7,02 Kaplamin 5,19 1,76 -6,49 Kardemir (A) 2,09 0,97 -21,13 Kardemir (B) 2,09 1,46 -20,83 Kardemir (D) 2,10 1,45 -21,05 Karel Elektronik 14,27 0,56 -1,79 Karsan Otomotiv 1,41 1,44 -10,76 Karsu Tekstil 2,39 4,37 -26,23 Kartonsan 356,00 2,03 -8,69 Katmerciler Ekipman 3,01 2,73 -21,61 Kent Gıda 195,00 0,46 10,92 Kerevitaş Gıda 3,50 0,86 7,36 Kervansaray Yat. Holding 0,38 -2,56 -30,91 Kiler GMYO 2,48 1,64 -34,56 Klimasan Klima 15,77 -1,25 -28,58 Koç Holding 16,14 6,75 -19,34 Konfrut Gıda 7,50 0,40 -4,09 Konya Çimento 210,70 1,98 -22,34 Kordsa Teknik Tekstil 10,60 3,72 -16,64 Koza Altın 73,50 9,46 -0,74 Koza Madencilik 11,70 5,60 16,65 Körfez GMYO 2,23 2,76 -6,69 Kristal Kola 1,70 8,28 12,58 Kron Telekomünikasyon 18,32 -3,53 44,03 Kuştur Kuşadası Turizm 26,86 4,19 13,33 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,59 9,66 -3,64 Kütahya Porselen 7,28 4,00 9,97 Lider Faktoring 3,42 0,00 -6,81 Link Bilgisayar 26,50 -2,93 46,01 Logo Yazılım 67,00 1,06 10,20 Lokman Hekim Sağlık 5,82 3,19 0,69 Lüks Kadife 8,38 9,97 -3,01 Makina Takım 1,45 1,40 -22,87 Mardin Çimento 5,20 2,16 -12,16 Marka Yatırım Holding 1,21 0,83 2,54 Marmaris Altınyunus 64,15 1,02 -9,65 Marshall 48,64 0,58 2,31 Martı GMYO 0,98 1,03 -2,97 Martı Otel 0,85 -1,16 -6,59 Mavi Giyim 40,30 1,77 -30,40 Mazhar Zorlu Holding 13,06 4,48 8,02 Mega Polietilen 1,87 4,47 -15,00 Menderes Tekstil 1,47 9,70 12,21 Mensa 0,28 0,00 -12,50 Merit Turizm 15,38 0,00 -20,88 Merko Gıda 1,18 2,61 12,38 Metal Gayrimenkul 0,83 -1,19 -8,79 Metemtur Otelcilik 1,71 -2,29 -3,93 Metro Holding 1,26 9,57 -8,70 Metro Petrol ve Tesisleri 1,78 9,88 -9,18 Metro Yatırım Ortaklığı 3,52 10,00 -56,65 Migros Ticaret 26,24 1,63 8,34 Milpa 2,31 2,21 5,48 Mistral GMYO 1,76 2,33 -6,88 MLP Sağlık 13,11 -0,46 -18,06 MMC San. ve Tic. Yat. 0,82 -1,20 -28,07 Mondi Tire Kutsan 6,80 -2,72 64,25 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 1,57 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,35 -1,86 28,54 Net Holding 1,79 -3,76 -31,15 Netaş Telekom. 11,42 1,51 -12,56 Niğbaş Niğde Beton 6,30 -6,25 1,61 Nuh Çimento 9,60 1,48 -12,61 Nurol GMYO 3,03 1,00 -15,13 Odaş Elektrik 1,49 0,68 3,06 Olmuksan-IP 3,96 -0,50 54,63 Orge Enerji Elektrik 4,42 1,61 -10,89 Orma Orman Mahsulleri 3,61 3,14 30,80 Osmanlı Menkul 7,25 1,83 72,62 Ostim Endüstriyel Yat 1,85 4,52 10,12 Otokar 120,60 1,77 -17,98 Oyak Yat. Ort. 5,09 -1,93 118,45 Oylum Sınai Yatırımlar 3,03 2,36 -1,90 Özak GMYO 2,46 2,07 -4,28 Özbal Çelik Boru 1,64 6,49 1,75 Özderici GMYO 1,39 0,72 -11,46 Özerden Plastik 2,33 0,00 2,19 Panora GMYO 4,60 2,68 -17,88 Papilon Savunma 9,92 -1,88 28,00 Park Elek.Madencilik 3,34 4,70 9,51 Parsan 13,62 -1,59 -19,60 Pegasus 61,60 10,00 -28,70 Peker GMYO 3,16 2,93 0,96 Penguen Gıda 3,76 2,17 81,64 Pera GMYO 0,83 1,22 -11,70 Pergamon Dış Ticaret 8,17 3,29 1,87 Petkim 3,44 1,18 -9,71 Petrokent Turizm 144,70 9,95 12,96 Pınar Et ve Un 13,55 9,98 47,76 Pınar Su 3,19 5,98 37,50 Pınar Süt 13,62 9,93 7,50 Plastikkart 9,74 4,73 5,07 Polisan Holding 2,21 2,79 -26,76 Politeknik Metal 70,00 3,17 -7,98 Prizma Press Matbaacılık 3,92 -9,89 -8,84 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.170,50 -0,07 5,66 QNB Finans Fin. Kir. 106,50 0,00 -17,51 QNB Finansbank 42,66 0,42 13,76 Ral Yatırım Holding 6,89 -0,58 1,32 Ray Sigorta 3,94 -3,90 15,20 Reysaş GMYO 6,46 -2,12 40,74 Reysaş Lojistik 7,16 -2,32 63,47 Rhea Girişim 1,91 9,77 60,50 Rodrigo Tekstil 1,48 1,37 -18,23 Royal Halı 1,79 6,55 30,66 RTA Laboratuvarları 7,87 9,92 239,22 Sabancı Holding 7,78 2,37 -14,69 Safkar Ege Soğutmacılık 2,60 0,00 19,27 Salix Yatırım Holding 5,10 0,39 -29,26 Sanel Mühendislik 4,57 -2,97 12,84 Sanifoam Sünger 7,20 9,92 44,00 Sanko Pazarlama 5,87 1,91 -24,16 Saray Matbaacılık 1,79 2,29 0,00 Sarkuysan 5,12 -1,35 6,00 Sasa Polyester 8,88 0,57 14,88 Say Reklamcılık 2,89 9,89 29,02 Sekuro Plastik 4,30 1,42 -19,78 Selçuk Ecza Deposu 7,16 -0,14 17,38 Selçuk Gıda 2,23 9,85 29,65 Senkron Güvenlik 2,29 3,15 -16,12 Serve Film Prodüksiyon 2,60 8,33 63,52 Servet GMYO 10,86 -0,73 27,76 Seyitler Kimya 10,40 -1,33 53,17 Silverline Endüstri 2,27 3,18 5,09 Sinpaş GMYO 1,23 2,50 6,03 Smartiks Yazılım 8,65 -1,82 -11,82 Soda Sanayii 5,44 2,06 -11,97 Sodaş Sodyum Sanayii 20,58 9,99 110,64 Söktaş 2,98 3,47 12,45 Sönmez Filament 5,08 9,96 4,10 Sönmez Pamuklu 5,13 9,85 4,27 Sumaş Suni Tahta 8,30 3,11 -16,16 Şeker Fin. Kir. 4,63 -0,64 -3,14 Şekerbank 0,95 1,06 -27,48 Şişe Cam 4,71 1,73 -10,63 Şok Marketler 9,36 0,32 -13,01 T. Halk Bankası 5,30 0,57 -10,32 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 48,88 9,99 12,11 T.S.K.B. 1,02 5,15 -15,70 T.Tuborg 13,38 0,60 12,44 Taç Tarım Ürünleri 3,06 -8,93 -1,92 Tat Gıda 6,64 2,00 9,14 TAV Havalimanları 21,50 9,97 -20,85 Taze Kuru Gıda 7,21 5,41 -0,41 Tek-Art Turizm 1,13 -1,74 -10,32 Tekfen Holding 14,22 1,43 -26,40 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,50 -0,31 54,76 Temapol Polimer Plastik 4,73 0,21 -9,39 TGS Dış Ticaret 4,05 -1,94 -13,28 Tofaş Oto. Fab. 19,06 3,25 -18,21 Torunlar GMYO 2,29 1,33 -16,73 Trabzon Liman 10,40 3,90 -2,44 Trabzonspor Sportif 5,20 9,94 141,86 Trakya Cam 3,29 2,49 -6,00 Trend GMYO 2,29 -4,18 4,09 TSKB GMYO 1,65 5,77 23,13 Tuğçelik 3,98 3,11 0,76 Tukaş 11,80 -3,28 -4,45 Turcas Petrol 2,59 0,00 -3,00 Turkcell 13,26 1,30 -3,91 Tümosan Motor ve Traktör 5,34 4,30 -16,69 Tüpraş 91,20 1,22 -28,08 Türk Hava Yolları 10,90 6,97 -24,62 Türk Prysmian Kablo 3,63 5,83 39,62 Türk Telekom 7,08 0,85 -3,93 Türk Traktör 51,55 3,72 -2,57 Türker Proje Gayrimenkul 35,78 9,96 -14,81 Ufuk Yatırım 3,33 2,46 29,07 Ulaşlar Turizm Yat. 2,02 9,78 -4,72 Ulusoy Elektrik 30,82 3,77 15,86 Ulusoy Un Sanayi 5,98 9,93 56,54 Umpaş Holding 0,49 6,52 -20,97 Uşak Seramik 1,41 1,44 -16,57 Utopya Turizm 4,61 1,32 -6,30 Uzertaş Boya 2,86 10,00 28,83 Ülker Bisküvi 21,98 3,39 -1,70 Ünye Çimento 4,13 3,25 -23,23 Vakıf Fin. Kir. 1,87 0,00 -22,73 Vakıf GMYO 2,17 0,93 -12,15 Vakıf Yat. Ort. 1,92 3,78 -17,60 Vakıflar Bankası 4,66 0,43 -15,43 Vakko Tekstil 4,52 4,63 -0,44 Vanet Gıda 1,24 3,33 -13,29 Verusa Holding 18,39 0,44 -0,92 Verusaturk Girisim 4,83 5,46 -10,39 Vestel 11,25 3,88 -10,86 Vestel Beyaz Eşya 18,94 1,66 -12,31 Viking Kağıt 4,20 9,95 124,60 Yapı Kredi Koray GMYO 2,66 4,31 9,92 Yapı ve Kredi Bank. 2,04 0,99 -17,74 Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,22 0,98 31,10 Yataş 6,18 1,81 -15,80 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,81 2,26 12,42 Yeni Gimat GMYO 11,76 -0,34 -1,76 Yeşil GMYO 0,50 4,17 -21,88 Yeşil Yapı 0,51 6,25 -22,73 Yeşil Yatırım Holding 10,06 0,10 -10,42 Yibitaş İnşaat Malzeme 6.290,00 9,58 113,58 Yonga Mobilya 10,50 7,80 13,64 Yükselen Çelik 7,10 2,01 15,82 Yünsa 10,31 1,28 2,18 Zorlu Enerji 1,22 2,52 -25,15 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: AA