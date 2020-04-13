Borsada günlük işlemler (2) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 34.378,90 -0,64 13,91 İş Bankası (C) 5,00 -1,77 -22,00 İş Bankası (Kur.) 374.000,00 78,10 İş Fin.Kir. 3,14 -0,32 -17,37 İş Girişim 4,23 0,00 11,32 İş GMYO 1,43 -1,38 -18,75 İş Y. Men. Değ. 4,25 0,71 5,54 İş Yat. Ort. 2,15 -2,27 33,43 İşbir Holding 444,50 1,02 3,37 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,60 9,09 -3,23 İttifak Holding 2,28 2,24 -38,71 İz Hayvancılık Tarım 3,00 -1,32 14,66 İzmir Demir Çelik 9,70 1,04 18,44 İzmir Fırça 1,61 1,90 -10,56 Jantsa Jant Sanayi 47,40 0,30 -10,88 Kafein Yazılım 13,70 0,00 22,98 Kapital Yat. Holding 2,24 -2,18 -7,44 Kaplamin 5,10 -1,54 -8,11 Kardemir (A) 2,07 0,00 -21,89 Kardemir (B) 2,06 0,49 -21,97 Kardemir (D) 2,07 -0,48 -22,18 Karel Elektronik 14,19 0,42 -2,34 Karsan Otomotiv 1,39 0,72 -12,03 Karsu Tekstil 2,29 -0,43 -29,32 Kartonsan 348,90 -0,85 -10,52 Katmerciler Ekipman 2,93 1,03 -23,70 Kent Gıda 194,10 0,31 10,41 Kerevitaş Gıda 3,47 3,89 6,44 Kervansaray Yat. Holding 0,39 2,63 -29,09 Kiler GMYO 2,44 2,09 -35,62 Klimasan Klima 15,97 6,18 -27,67 Koç Holding 15,12 -0,53 -24,43 Konfrut Gıda 7,47 3,61 -4,48 Konya Çimento 206,60 0,49 -23,85 Kordsa Teknik Tekstil 10,22 1,59 -19,63 Koza Altın 67,15 1,74 -9,32 Koza Madencilik 11,08 1,37 10,47 Körfez GMYO 2,17 0,93 -9,21 Kristal Kola 1,57 9,03 3,97 Kron Telekomünikasyon 18,99 4,57 49,29 Kuştur Kuşadası Turizm 25,78 -0,15 8,78 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,45 1,40 -12,12 Kütahya Porselen 7,00 0,14 5,74 Lider Faktoring 3,42 4,59 -6,81 Link Bilgisayar 27,30 2,63 50,41 Logo Yazılım 66,30 -0,30 9,05 Lokman Hekim Sağlık 5,64 0,36 -2,42 Lüks Kadife 7,62 3,11 -11,81 Makina Takım 1,43 2,88 -23,94 Mardin Çimento 5,09 0,39 -14,02 Marka Yatırım Holding 1,20 0,84 1,69 Marmaris Altınyunus 63,50 0,55 -10,56 Marshall 48,36 3,78 1,72 Martı GMYO 0,97 2,11 -3,96 Martı Otel 0,86 0,00 -5,49 Mavi Giyim 39,60 0,71 -31,61 Mazhar Zorlu Holding 12,50 1,21 3,39 Mega Polietilen 1,79 4,07 -18,64 Menderes Tekstil 1,34 0,00 2,29 Mensa 0,28 0,00 -12,50 Merit Turizm 15,38 -6,11 -20,88 Merko Gıda 1,15 4,55 9,52 Metal Gayrimenkul 0,84 -9,68 -7,69 Metemtur Otelcilik 1,75 4,79 -1,69 Metro Holding 1,15 9,52 -16,67 Metro Petrol ve Tesisleri 1,62 9,46 -17,35 Metro Yatırım Ortaklığı 3,20 9,97 -60,59 Migros Ticaret 25,82 7,49 6,61 Milpa 2,26 0,00 3,20 Mistral GMYO 1,72 0,58 -8,99 MLP Sağlık 13,17 -0,98 -17,69 MMC San. ve Tic. Yat. 0,83 1,22 -27,19 Mondi Tire Kutsan 6,99 1,01 68,84 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 1,57 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,66 0,12 30,97 Net Holding 1,86 4,49 -28,46 Netaş Telekom. 11,25 -0,88 -13,86 Niğbaş Niğde Beton 6,72 0,30 8,39 Nuh Çimento 9,46 0,11 -13,88 Nurol GMYO 3,00 1,35 -15,97 Odaş Elektrik 1,48 3,50 2,37 Olmuksan-IP 3,98 1,02 55,41 Orge Enerji Elektrik 4,35 0,00 -12,30 Orma Orman Mahsulleri 3,50 -1,41 26,81 Osmanlı Menkul 7,12 -3,00 69,52 Ostim Endüstriyel Yat 1,77 0,00 5,36 Otokar 118,50 0,17 -19,41 Oyak Yat. Ort. 5,19 -2,08 122,75 Oylum Sınai Yatırımlar 2,96 3,14 -4,17 Özak GMYO 2,41 0,84 -6,23 Özbal Çelik Boru 1,54 5,48 -4,46 Özderici GMYO 1,38 0,00 -12,10 Özerden Plastik 2,33 -0,85 2,19 Panora GMYO 4,48 -0,60 -20,02 Papilon Savunma 10,11 3,59 30,45 Park Elek.Madencilik 3,19 2,90 4,59 Parsan 13,84 2,44 -18,30 Pegasus 56,00 9,91 -35,19 Peker GMYO 3,07 0,99 -1,92 Penguen Gıda 3,68 3,95 77,78 Pera GMYO 0,82 1,23 -12,77 Pergamon Dış Ticaret 7,91 -1,25 -1,37 Petkim 3,40 -0,87 -10,76 Petrokent Turizm 131,60 -0,38 2,73 Pınar Et ve Un 12,32 10,00 34,35 Pınar Su 3,01 2,03 29,74 Pınar Süt 12,39 5,63 -2,21 Plastikkart 9,30 3,79 0,32 Polisan Holding 2,15 0,00 -28,75 Politeknik Metal 67,85 1,27 -10,81 Prizma Press Matbaacılık 4,35 -9,94 1,16 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.171,30 -0,13 5,73 QNB Finans Fin. Kir. 106,50 -3,18 -17,51 QNB Finansbank 42,48 -0,05 13,28 Ral Yatırım Holding 6,93 -0,43 1,91 Ray Sigorta 4,10 -3,53 19,88 Reysaş GMYO 6,60 -0,60 43,79 Reysaş Lojistik 7,33 0,14 67,35 Rhea Girişim 1,74 0,58 46,22 Rodrigo Tekstil 1,46 1,39 -19,34 Royal Halı 1,68 -9,19 22,63 RTA Laboratuvarları 7,16 9,98 208,62 Sabancı Holding 7,60 -0,91 -16,66 Safkar Ege Soğutmacılık 2,60 -1,89 19,27 Salix Yatırım Holding 5,08 0,99 -29,54 Sanel Mühendislik 4,71 -1,87 16,30 Sanifoam Sünger 6,55 9,90 31,00 Sanko Pazarlama 5,76 2,86 -25,58 Saray Matbaacılık 1,75 0,00 -2,23 Sarkuysan 5,19 2,98 7,45 Sasa Polyester 8,83 -0,67 14,23 Say Reklamcılık 2,63 1,15 17,41 Sekuro Plastik 4,24 0,24 -20,90 Selçuk Ecza Deposu 7,17 -0,14 17,54 Selçuk Gıda 2,03 6,84 18,02 Senkron Güvenlik 2,22 3,74 -18,68 Serve Film Prodüksiyon 2,40 9,59 50,94 Servet GMYO 10,94 3,21 28,71 Seyitler Kimya 10,54 0,86 55,23 Silverline Endüstri 2,20 0,46 1,85 Sinpaş GMYO 1,20 0,84 3,45 Smartiks Yazılım 8,81 -1,78 -10,19 Soda Sanayii 5,33 -0,37 -13,75 Sodaş Sodyum Sanayii 18,71 7,04 91,50 Söktaş 2,88 3,23 8,68 Sönmez Filament 4,62 -1,07 -5,33 Sönmez Pamuklu 4,67 -0,85 -5,08 Sumaş Suni Tahta 8,05 -1,23 -18,69 Şeker Fin. Kir. 4,66 1,30 -2,51 Şekerbank 0,94 0,00 -28,24 Şişe Cam 4,63 0,43 -12,14 Şok Marketler 9,33 2,98 -13,29 T. Halk Bankası 5,27 -0,57 -10,83 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 44,44 10,00 1,93 T.S.K.B. 0,97 0,00 -19,83 T.Tuborg 13,30 -0,15 11,76 Taç Tarım Ürünleri 3,36 0,90 7,69 Tat Gıda 6,51 5,51 7,01 TAV Havalimanları 19,55 6,48 -28,03 Taze Kuru Gıda 6,84 7,72 -5,52 Tek-Art Turizm 1,15 0,88 -8,73 Tekfen Holding 14,02 1,08 -27,43 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,52 0,15 55,24 Temapol Polimer Plastik 4,72 -0,42 -9,58 TGS Dış Ticaret 4,13 0,73 -11,56 Tofaş Oto. Fab. 18,46 -1,81 -20,78 Torunlar GMYO 2,26 -0,88 -17,82 Trabzon Liman 10,01 6,72 -6,10 Trabzonspor Sportif 4,73 10,00 120,00 Trakya Cam 3,21 2,56 -8,29 Trend GMYO 2,39 -3,63 8,64 TSKB GMYO 1,56 2,63 16,42 Tuğçelik 3,86 0,00 -2,28 Tukaş 12,20 8,93 -1,21 Turcas Petrol 2,59 -1,15 -3,00 Turkcell 13,09 0,23 -5,14 Tümosan Motor ve Traktör 5,12 0,39 -20,12 Tüpraş 90,10 -3,01 -28,94 Türk Hava Yolları 10,19 3,98 -29,53 Türk Prysmian Kablo 3,43 -0,87 31,92 Türk Telekom 7,02 -0,28 -4,75 Türk Traktör 49,70 3,54 -6,07 Türker Proje Gayrimenkul 32,54 -0,06 -22,52 Ufuk Yatırım 3,25 1,56 25,97 Ulaşlar Turizm Yat. 1,84 9,52 -13,21 Ulusoy Elektrik 29,70 -1,66 11,65 Ulusoy Un Sanayi 5,44 9,90 42,41 Umpaş Holding 0,46 2,22 -25,81 Uşak Seramik 1,39 0,72 -17,75 Utopya Turizm 4,55 2,71 -7,52 Uzertaş Boya 2,60 -1,89 17,12 Ülker Bisküvi 21,26 0,85 -4,92 Ünye Çimento 4,00 1,27 -25,65 Vakıf Fin. Kir. 1,87 -0,53 -22,73 Vakıf GMYO 2,15 -1,38 -12,96 Vakıf Yat. Ort. 1,85 -1,07 -20,60 Vakıflar Bankası 4,64 -0,85 -15,79 Vakko Tekstil 4,32 3,10 -4,85 Vanet Gıda 1,20 0,84 -16,08 Verusa Holding 18,31 0,22 -1,35 Verusaturk Girisim 4,58 9,83 -15,03 Vestel 10,83 -1,55 -14,18 Vestel Beyaz Eşya 18,63 2,48 -13,75 Viking Kağıt 3,82 2,96 104,28 Yapı Kredi Koray GMYO 2,55 4,94 5,37 Yapı ve Kredi Bank. 2,02 -1,94 -18,55 Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,14 1,24 29,82 Yataş 6,07 -0,82 -17,30 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,77 -1,12 9,94 Yeni Gimat GMYO 11,80 -0,42 -1,43 Yeşil GMYO 0,48 4,35 -25,00 Yeşil Yapı 0,48 2,13 -27,27 Yeşil Yatırım Holding 10,05 4,69 -10,51 Yibitaş İnşaat Malzeme 5.740,00 10,00 94,91 Yonga Mobilya 9,74 9,93 5,41 Yükselen Çelik 6,96 1,90 13,54 Yünsa 10,18 4,73 0,89 Zorlu Enerji 1,19 0,85 -26,99 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: AA