Borsada günlük işlemler (2) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 33.100,00 1,85 9,67 İş Bankası (C) 5,03 5,89 -21,53 İş Bankası (Kur.) 340.000,00 61,91 İş Fin.Kir. 3,06 0,66 -19,47 İş Girişim 4,19 2,70 10,26 İş GMYO 1,43 2,14 -18,75 İş Y. Men. Değ. 4,08 1,24 1,32 İş Yat. Ort. 2,22 -0,45 37,77 İşbir Holding 445,00 0,00 3,49 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,50 2,04 -19,35 İttifak Holding 2,20 1,38 -40,86 İz Hayvancılık Tarım 3,08 4,41 17,72 İzmir Demir Çelik 9,35 -3,01 14,16 İzmir Fırça 1,57 3,97 -12,78 Jantsa Jant Sanayi 46,98 2,17 -11,67 Kafein Yazılım 13,45 9,98 20,74 Kapital Yat. Holding 2,26 -0,44 -6,61 Kaplamin 5,26 1,74 -5,23 Kardemir (A) 2,05 0,99 -22,64 Kardemir (B) 2,06 2,49 -21,97 Kardemir (D) 2,07 1,97 -22,18 Karel Elektronik 13,71 4,42 -5,64 Karsan Otomotiv 1,38 2,22 -12,66 Karsu Tekstil 2,35 0,43 -27,47 Kartonsan 354,20 -0,81 -9,16 Katmerciler Ekipman 2,86 3,25 -25,52 Kent Gıda 193,00 -0,87 9,78 Kerevitaş Gıda 3,28 0,31 0,61 Kervansaray Yat. Holding 0,37 -7,50 -32,73 Kiler GMYO 2,31 2,67 -39,05 Klimasan Klima 15,23 0,73 -31,02 Koç Holding 15,25 2,83 -23,78 Konfrut Gıda 7,10 0,28 -9,21 Konya Çimento 208,50 1,16 -23,15 Kordsa Teknik Tekstil 10,07 1,72 -20,81 Koza Altın 66,05 3,93 -10,80 Koza Madencilik 10,99 5,37 9,57 Körfez GMYO 2,11 9,90 -11,72 Kristal Kola 1,41 4,44 -6,62 Kron Telekomünikasyon 18,35 5,16 44,26 Kuştur Kuşadası Turizm 24,50 6,06 3,38 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,32 2,33 -20,00 Kütahya Porselen 6,79 3,03 2,57 Lider Faktoring 2,98 3,11 -18,80 Link Bilgisayar 26,62 10,00 46,67 Logo Yazılım 67,15 4,27 10,44 Lokman Hekim Sağlık 5,60 3,51 -3,11 Lüks Kadife 7,45 0,68 -13,77 Makina Takım 1,35 2,27 -28,19 Mardin Çimento 5,08 0,20 -14,19 Marka Yatırım Holding 1,14 1,79 -3,39 Marmaris Altınyunus 64,00 0,63 -9,86 Marshall 46,78 4,42 -1,60 Martı GMYO 0,95 4,40 -5,94 Martı Otel 0,81 9,46 -10,99 Mavi Giyim 39,50 2,49 -31,78 Mazhar Zorlu Holding 12,00 0,84 -0,74 Mega Polietilen 1,75 0,57 -20,45 Menderes Tekstil 1,34 4,69 2,29 Mensa 0,27 0,00 -15,62 Merit Turizm 15,73 4,87 -19,08 Merko Gıda 1,11 2,78 5,71 Metal Gayrimenkul 0,98 2,08 7,69 Metemtur Otelcilik 1,64 1,23 -7,87 Metro Holding 1,03 1,98 -25,36 Metro Petrol ve Tesisleri 1,47 1,38 -25,00 Metro Yatırım Ortaklığı 2,65 4,33 -67,36 Migros Ticaret 24,10 1,86 -0,50 Milpa 2,20 2,33 0,46 Mistral GMYO 1,72 2,38 -8,99 MLP Sağlık 13,30 0,83 -16,87 MMC San. ve Tic. Yat. 0,83 0,00 -27,19 Mondi Tire Kutsan 7,33 -3,30 77,05 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 1,57 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,83 0,18 32,31 Net Holding 1,62 9,46 -37,69 Netaş Telekom. 11,37 1,70 -12,94 Niğbaş Niğde Beton 6,10 -0,81 -1,61 Nuh Çimento 9,53 1,60 -13,24 Nurol GMYO 3,00 9,89 -15,97 Odaş Elektrik 1,45 2,84 0,30 Olmuksan-IP 3,70 1,37 44,48 Orge Enerji Elektrik 4,36 0,93 -12,10 Orma Orman Mahsulleri 3,39 -5,31 22,83 Osmanlı Menkul 6,90 0,00 64,29 Ostim Endüstriyel Yat 1,81 2,26 7,74 Otokar 117,60 2,26 -20,02 Oyak Yat. Ort. 5,39 -2,53 131,33 Oylum Sınai Yatırımlar 2,93 1,38 -5,14 Özak GMYO 2,39 -0,83 -7,00 Özbal Çelik Boru 1,44 5,11 -10,66 Özderici GMYO 1,41 9,30 -10,19 Özerden Plastik 2,37 -0,42 3,95 Panora GMYO 4,51 1,12 -19,90 Papilon Savunma 9,21 5,14 18,84 Park Elek.Madencilik 2,89 2,48 -5,25 Parsan 12,29 1,32 -27,45 Pegasus 46,68 9,32 -45,97 Peker GMYO 3,02 9,82 -3,51 Penguen Gıda 3,57 0,56 72,46 Pera GMYO 0,78 5,41 -17,02 Pergamon Dış Ticaret 8,05 -0,74 0,37 Petkim 3,44 1,18 -9,71 Petrokent Turizm 133,70 3,97 4,37 Pınar Et ve Un 11,34 2,25 23,66 Pınar Su 3,01 0,00 29,74 Pınar Süt 11,79 0,68 -6,95 Plastikkart 8,80 3,65 -5,07 Polisan Holding 2,12 1,44 -29,75 Politeknik Metal 65,50 0,46 -13,90 Prizma Press Matbaacılık 5,06 -0,98 17,67 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.173,40 -0,03 5,92 QNB Finans Fin. Kir. 117,30 2,09 -9,14 QNB Finansbank 41,48 3,70 10,61 Ral Yatırım Holding 7,03 -0,14 3,38 Ray Sigorta 4,19 9,97 22,51 Reysaş GMYO 6,80 0,29 48,15 Reysaş Lojistik 7,45 -0,13 70,09 Rhea Girişim 1,72 0,00 44,54 Rodrigo Tekstil 1,44 0,70 -20,44 Royal Halı 1,80 5,26 31,39 RTA Laboratuvarları 5,92 9,83 155,17 Sabancı Holding 7,61 1,47 -16,55 Safkar Ege Soğutmacılık 2,66 1,92 22,02 Salix Yatırım Holding 4,70 2,17 -34,81 Sanel Mühendislik 4,55 3,41 12,35 Sanifoam Sünger 5,42 -0,37 8,40 Sanko Pazarlama 5,62 0,72 -27,39 Saray Matbaacılık 1,76 0,57 -1,68 Sarkuysan 4,92 1,44 1,86 Sasa Polyester 9,06 -0,55 17,21 Say Reklamcılık 2,62 0,77 16,96 Sekuro Plastik 4,25 2,41 -20,71 Selçuk Ecza Deposu 7,28 4,15 19,34 Selçuk Gıda 1,79 9,82 4,07 Senkron Güvenlik 2,17 0,46 -20,51 Serve Film Prodüksiyon 2,35 9,81 47,80 Servet GMYO 10,63 -2,03 25,06 Seyitler Kimya 10,37 1,07 52,72 Silverline Endüstri 2,25 0,90 4,17 Sinpaş GMYO 1,09 9,00 -6,03 Smartiks Yazılım 8,82 9,98 -10,09 Soda Sanayii 5,27 0,19 -14,72 Sodaş Sodyum Sanayii 16,06 4,29 64,38 Söktaş 2,78 -0,36 4,91 Sönmez Filament 4,45 2,77 -8,81 Sönmez Pamuklu 4,47 3,95 -9,15 Sumaş Suni Tahta 8,30 1,22 -16,16 Şeker Fin. Kir. 4,65 0,22 -2,72 Şekerbank 0,95 4,40 -27,48 Şişe Cam 4,42 3,51 -16,13 Şok Marketler 9,15 0,55 -14,96 T. Halk Bankası 5,25 4,17 -11,17 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 36,74 10,00 -15,73 T.S.K.B. 0,97 4,30 -19,83 T.Tuborg 13,34 0,38 12,10 Taç Tarım Ürünleri 3,46 9,84 10,90 Tat Gıda 6,12 0,66 0,60 TAV Havalimanları 17,81 3,97 -34,44 Taze Kuru Gıda 6,27 0,80 -13,40 Tek-Art Turizm 1,08 1,89 -14,29 Tekfen Holding 13,66 0,00 -29,30 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,65 0,45 58,33 Temapol Polimer Plastik 4,79 -0,21 -8,24 TGS Dış Ticaret 4,04 9,78 -13,49 Tofaş Oto. Fab. 18,56 0,54 -20,35 Torunlar GMYO 2,29 -0,43 -16,73 Trabzon Liman 9,18 2,57 -13,88 Trabzonspor Sportif 4,07 10,00 89,30 Trakya Cam 3,08 1,32 -12,00 Trend GMYO 2,69 -4,61 22,27 TSKB GMYO 1,54 0,65 14,93 Tuğçelik 3,86 3,49 -2,28 Tukaş 10,20 0,99 -17,41 Turcas Petrol 2,71 5,45 1,50 Turkcell 13,15 0,00 -4,71 Tümosan Motor ve Traktör 4,92 1,65 -23,24 Tüpraş 94,90 4,40 -25,16 Türk Hava Yolları 9,74 1,46 -32,64 Türk Prysmian Kablo 3,45 0,88 32,69 Türk Telekom 7,12 1,42 -3,39 Türk Traktör 47,66 4,11 -9,92 Türker Proje Gayrimenkul 32,86 -0,36 -21,76 Ufuk Yatırım 3,10 3,33 20,16 Ulaşlar Turizm Yat. 1,71 3,64 -19,34 Ulusoy Elektrik 30,60 3,17 15,04 Ulusoy Un Sanayi 5,03 9,83 31,68 Umpaş Holding 0,46 2,22 -25,81 Uşak Seramik 1,31 3,15 -22,49 Utopya Turizm 4,05 3,32 -17,68 Uzertaş Boya 2,65 9,50 19,37 Ülker Bisküvi 21,30 0,47 -4,74 Ünye Çimento 3,91 -0,51 -27,32 Vakıf Fin. Kir. 1,81 2,26 -25,21 Vakıf GMYO 2,14 1,42 -13,36 Vakıf Yat. Ort. 1,85 1,65 -20,60 Vakıflar Bankası 4,63 4,28 -15,97 Vakko Tekstil 4,13 4,03 -9,03 Vanet Gıda 1,20 0,00 -16,08 Verusa Holding 18,02 2,97 -2,91 Verusaturk Girisim 4,09 1,24 -24,12 Vestel 11,04 2,22 -12,52 Vestel Beyaz Eşya 17,52 4,97 -18,89 Viking Kağıt 3,77 1,07 101,60 Yapı Kredi Koray GMYO 2,32 4,50 -4,13 Yapı ve Kredi Bank. 2,03 7,41 -18,15 Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,17 -0,97 30,30 Yataş 6,18 2,49 -15,80 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,75 4,79 8,70 Yeni Gimat GMYO 11,88 -0,67 -0,76 Yeşil GMYO 0,45 2,27 -29,69 Yeşil Yapı 0,44 2,33 -33,33 Yeşil Yatırım Holding 9,13 2,24 -18,70 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.743,90 -1,05 61,08 Yonga Mobilya 9,04 -1,74 -2,16 Yükselen Çelik 6,21 2,31 1,31 Yünsa 9,28 3,80 -8,03 Zorlu Enerji 1,17 1,74 -28,22 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: AA