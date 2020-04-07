Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
07.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:48
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|33.851,10
|3,20
|12,16
|İş Bankası (C)
|4,71
|-1,46
|-26,52
|İş Bankası (Kur.)
|340.000,00
|61,91
|İş Fin.Kir.
|2,95
|0,00
|-22,37
|İş Girişim
|3,71
|0,82
|-2,37
|İş GMYO
|1,37
|0,00
|-22,16
|İş Y. Men. Değ.
|3,90
|-1,27
|-3,15
|İş Yat. Ort.
|2,13
|-3,18
|32,19
|İşbir Holding
|440,80
|-0,81
|2,51
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,49
|4,26
|-20,97
|İttifak Holding
|2,16
|-1,82
|-41,94
|İz Hayvancılık Tarım
|2,71
|9,72
|3,57
|İzmir Demir Çelik
|9,86
|9,56
|20,39
|İzmir Fırça
|1,55
|2,65
|-13,89
|Jantsa Jant Sanayi
|46,70
|-0,26
|-12,20
|Kafein Yazılım
|12,00
|-0,17
|7,72
|Kapital Yat. Holding
|2,29
|0,00
|-5,37
|Kaplamin
|5,27
|2,33
|-5,05
|Kardemir (A)
|2,04
|1,49
|-23,02
|Kardemir (B)
|2,02
|0,50
|-23,48
|Kardemir (D)
|2,04
|0,49
|-23,31
|Karel Elektronik
|13,25
|0,00
|-8,81
|Karsan Otomotiv
|1,36
|0,00
|-13,92
|Karsu Tekstil
|2,24
|-2,61
|-30,86
|Kartonsan
|338,00
|1,81
|-13,31
|Katmerciler Ekipman
|2,78
|-0,36
|-27,60
|Kent Gıda
|191,30
|3,24
|8,82
|Kerevitaş Gıda
|3,26
|-1,81
|0,00
|Kervansaray Yat. Holding
|0,37
|8,82
|-32,73
|Kiler GMYO
|2,22
|1,37
|-41,42
|Klimasan Klima
|13,75
|-4,65
|-37,73
|Koç Holding
|14,48
|2,04
|-27,63
|Konfrut Gıda
|7,12
|-1,93
|-8,95
|Konya Çimento
|187,40
|-0,64
|-30,93
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,60
|1,37
|-24,50
|Koza Altın
|63,10
|0,32
|-14,79
|Koza Madencilik
|10,00
|1,42
|-0,30
|Körfez GMYO
|1,94
|0,52
|-18,83
|Kristal Kola
|1,32
|3,13
|-12,58
|Kron Telekomünikasyon
|17,17
|2,94
|34,98
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,00
|4,36
|-2,95
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,30
|-1,52
|-21,21
|Kütahya Porselen
|6,55
|0,46
|-1,06
|Lider Faktoring
|2,91
|1,04
|-20,71
|Link Bilgisayar
|22,00
|1,95
|21,21
|Logo Yazılım
|60,90
|-1,62
|0,16
|Lokman Hekim Sağlık
|5,50
|-3,85
|-4,84
|Lüks Kadife
|7,26
|3,71
|-15,97
|Makina Takım
|1,32
|1,54
|-29,79
|Mardin Çimento
|5,07
|-1,74
|-14,36
|Marka Yatırım Holding
|1,12
|7,69
|-5,08
|Marmaris Altınyunus
|68,65
|-4,19
|-3,31
|Marshall
|44,88
|4,91
|-5,60
|Martı GMYO
|0,86
|2,38
|-14,85
|Martı Otel
|0,68
|7,94
|-25,27
|Mavi Giyim
|36,78
|0,16
|-36,48
|Mazhar Zorlu Holding
|11,49
|2,59
|-4,96
|Mega Polietilen
|1,80
|-1,10
|-18,18
|Menderes Tekstil
|1,25
|-0,79
|-4,58
|Mensa
|0,29
|3,57
|-9,38
|Merit Turizm
|14,00
|-2,10
|-27,98
|Merko Gıda
|1,08
|-2,70
|2,86
|Metal Gayrimenkul
|0,88
|10,00
|-3,30
|Metemtur Otelcilik
|1,52
|6,29
|-14,61
|Metro Holding
|1,02
|0,99
|-26,09
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,46
|1,39
|-25,51
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,54
|-0,39
|-68,72
|Migros Ticaret
|23,40
|-2,66
|-3,39
|Milpa
|2,14
|2,39
|-2,28
|Mistral GMYO
|1,65
|-2,94
|-12,70
|MLP Sağlık
|13,30
|-0,45
|-16,87
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,84
|-2,33
|-26,32
|Mondi Tire Kutsan
|7,60
|3,12
|83,57
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.090,00
|1,57
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|17,16
|-0,46
|34,91
|Net Holding
|1,44
|0,70
|-44,62
|Netaş Telekom.
|10,99
|0,46
|-15,85
|Niğbaş Niğde Beton
|5,95
|2,59
|-4,03
|Nuh Çimento
|9,41
|1,40
|-14,34
|Nurol GMYO
|2,73
|0,37
|-23,53
|Odaş Elektrik
|1,42
|-1,39
|-1,78
|Olmuksan-IP
|3,71
|-4,87
|44,87
|Orge Enerji Elektrik
|4,24
|-2,97
|-14,52
|Orma Orman Mahsulleri
|3,48
|2,35
|26,09
|Osmanlı Menkul
|6,75
|0,75
|60,71
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,72
|4,24
|2,38
|Otokar
|113,10
|2,82
|-23,08
|Oyak Yat. Ort.
|5,34
|9,88
|129,18
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,93
|-2,66
|-5,14
|Özak GMYO
|2,41
|0,42
|-6,23
|Özbal Çelik Boru
|1,38
|0,73
|-14,38
|Özderici GMYO
|1,18
|2,61
|-24,84
|Özerden Plastik
|2,35
|-9,62
|3,07
|Panora GMYO
|4,34
|1,40
|-22,92
|Papilon Savunma
|8,65
|2,25
|11,61
|Park Elek.Madencilik
|2,78
|-2,80
|-8,85
|Parsan
|12,10
|-1,87
|-28,57
|Pegasus
|40,28
|9,99
|-53,38
|Peker GMYO
|2,52
|4,13
|-19,49
|Penguen Gıda
|3,46
|-5,46
|67,15
|Pera GMYO
|0,73
|0,00
|-22,34
|Pergamon Dış Ticaret
|7,80
|2,63
|-2,74
|Petkim
|3,42
|-0,87
|-10,24
|Petrokent Turizm
|125,20
|-1,18
|-2,26
|Pınar Et ve Un
|10,67
|4,10
|16,36
|Pınar Su
|2,98
|-2,93
|28,45
|Pınar Süt
|11,86
|-0,59
|-6,39
|Plastikkart
|8,45
|-0,47
|-8,85
|Polisan Holding
|2,04
|2,51
|-32,40
|Politeknik Metal
|64,05
|1,67
|-15,80
|Prizma Press Matbaacılık
|5,17
|0,58
|20,23
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.171,90
|0,12
|5,79
|QNB Finans Fin. Kir.
|104,50
|0,48
|-19,05
|QNB Finansbank
|39,00
|-1,07
|4,00
|Ral Yatırım Holding
|7,04
|-2,63
|3,53
|Ray Sigorta
|3,47
|4,83
|1,46
|Reysaş GMYO
|6,72
|0,75
|46,41
|Reysaş Lojistik
|7,37
|1,38
|68,26
|Rhea Girişim
|1,74
|-2,25
|46,22
|Rodrigo Tekstil
|1,42
|2,16
|-21,55
|Royal Halı
|1,74
|5,45
|27,01
|RTA Laboratuvarları
|4,90
|7,22
|111,21
|Sabancı Holding
|7,60
|0,26
|-16,66
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,57
|-4,46
|17,89
|Salix Yatırım Holding
|4,67
|0,00
|-35,23
|Sanel Mühendislik
|4,40
|-2,22
|8,64
|Sanifoam Sünger
|5,40
|-0,55
|8,00
|Sanko Pazarlama
|5,56
|2,02
|-28,17
|Saray Matbaacılık
|1,69
|0,60
|-5,59
|Sarkuysan
|4,84
|-1,43
|0,21
|Sasa Polyester
|8,94
|-3,46
|15,65
|Say Reklamcılık
|2,49
|-1,58
|11,16
|Sekuro Plastik
|4,21
|-2,55
|-21,46
|Selçuk Ecza Deposu
|7,13
|-1,93
|16,89
|Selçuk Gıda
|1,62
|-2,41
|-5,81
|Senkron Güvenlik
|2,10
|0,00
|-23,08
|Serve Film Prodüksiyon
|1,95
|5,41
|22,64
|Servet GMYO
|11,65
|9,91
|37,06
|Seyitler Kimya
|10,19
|0,69
|50,07
|Silverline Endüstri
|2,15
|-0,92
|-0,46
|Sinpaş GMYO
|1,00
|-2,91
|-13,79
|Smartiks Yazılım
|8,02
|-1,23
|-18,25
|Soda Sanayii
|5,30
|-0,56
|-14,24
|Sodaş Sodyum Sanayii
|15,30
|2,00
|56,60
|Söktaş
|2,85
|8,37
|7,55
|Sönmez Filament
|4,31
|-2,05
|-11,68
|Sönmez Pamuklu
|4,30
|-0,23
|-12,60
|Sumaş Suni Tahta
|8,20
|-0,97
|-17,17
|Şeker Fin. Kir.
|4,65
|-1,48
|-2,72
|Şekerbank
|0,91
|0,00
|-30,53
|Şişe Cam
|4,26
|-0,93
|-19,17
|Şok Marketler
|9,23
|-2,33
|-14,22
|T. Halk Bankası
|5,03
|-0,59
|-14,89
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|30,38
|9,99
|-30,32
|T.S.K.B.
|0,93
|0,00
|-23,14
|T.Tuborg
|13,24
|1,30
|11,26
|Taç Tarım Ürünleri
|2,87
|9,96
|-8,01
|Tat Gıda
|6,04
|-1,95
|-0,72
|TAV Havalimanları
|16,98
|-0,29
|-37,49
|Taze Kuru Gıda
|6,23
|0,81
|-13,95
|Tek-Art Turizm
|1,01
|8,60
|-19,84
|Tekfen Holding
|13,61
|-3,48
|-29,55
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,57
|2,82
|56,43
|Temapol Polimer Plastik
|4,72
|-3,48
|-9,58
|TGS Dış Ticaret
|3,35
|4,69
|-28,27
|Tofaş Oto. Fab.
|18,73
|1,63
|-19,62
|Torunlar GMYO
|2,27
|9,66
|-17,45
|Trabzon Liman
|8,85
|-0,11
|-16,98
|Trabzonspor Sportif
|3,37
|7,67
|56,74
|Trakya Cam
|3,06
|0,66
|-12,57
|Trend GMYO
|3,13
|5,39
|42,27
|TSKB GMYO
|1,54
|-1,28
|14,93
|Tuğçelik
|3,70
|-2,12
|-6,33
|Tukaş
|9,27
|-1,07
|-24,94
|Turcas Petrol
|2,50
|1,21
|-6,37
|Turkcell
|12,65
|-0,32
|-8,33
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,78
|-4,21
|-25,43
|Tüpraş
|89,95
|5,39
|-29,06
|Türk Hava Yolları
|9,53
|3,93
|-34,09
|Türk Prysmian Kablo
|3,25
|-0,91
|25,00
|Türk Telekom
|6,74
|1,66
|-8,55
|Türk Traktör
|43,40
|0,88
|-17,97
|Türker Proje Gayrimenkul
|31,94
|5,90
|-23,95
|Ufuk Yatırım
|3,04
|-1,62
|17,83
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,67
|0,00
|-21,23
|Ulusoy Elektrik
|28,16
|0,14
|5,86
|Ulusoy Un Sanayi
|4,40
|-0,90
|15,18
|Umpaş Holding
|0,45
|0,00
|-27,42
|Uşak Seramik
|1,25
|-0,79
|-26,04
|Utopya Turizm
|3,90
|0,00
|-20,73
|Uzertaş Boya
|2,68
|-9,76
|20,72
|Ülker Bisküvi
|20,72
|-0,19
|-7,33
|Ünye Çimento
|3,93
|-1,01
|-26,95
|Vakıf Fin. Kir.
|1,72
|-1,15
|-28,93
|Vakıf GMYO
|2,03
|-0,98
|-17,81
|Vakıf Yat. Ort.
|1,82
|-1,62
|-21,89
|Vakıflar Bankası
|4,50
|-1,75
|-18,33
|Vakko Tekstil
|3,99
|-0,50
|-12,11
|Vanet Gıda
|1,21
|0,00
|-15,38
|Verusa Holding
|16,46
|6,47
|-11,31
|Verusaturk Girisim
|4,04
|3,86
|-25,05
|Vestel
|10,60
|0,76
|-16,01
|Vestel Beyaz Eşya
|16,51
|1,91
|-23,56
|Viking Kağıt
|3,75
|-0,79
|100,53
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,19
|0,46
|-9,50
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,89
|1,07
|-23,79
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,33
|-2,23
|32,85
|Yataş
|5,79
|2,84
|-21,12
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,62
|-2,41
|0,62
|Yeni Gimat GMYO
|11,86
|-0,08
|-0,93
|Yeşil GMYO
|0,44
|0,00
|-31,25
|Yeşil Yapı
|0,43
|0,00
|-34,85
|Yeşil Yatırım Holding
|8,92
|1,02
|-20,57
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.810,20
|3,45
|63,33
|Yonga Mobilya
|9,24
|-2,74
|0,00
|Yükselen Çelik
|6,00
|-1,15
|-2,12
|Yünsa
|8,95
|0,34
|-11,30
|Zorlu Enerji
|1,15
|1,77
|-29,45
(Son)
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