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Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

07.04.2020 18:48 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:48
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 33.851,10 3,20 12,16
İş Bankası (C) 4,71 -1,46 -26,52
İş Bankası (Kur.) 340.000,00 61,91
İş Fin.Kir. 2,95 0,00 -22,37
İş Girişim 3,71 0,82 -2,37
İş GMYO 1,37 0,00 -22,16
İş Y. Men. Değ. 3,90 -1,27 -3,15
İş Yat. Ort. 2,13 -3,18 32,19
İşbir Holding 440,80 -0,81 2,51
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,49 4,26 -20,97
İttifak Holding 2,16 -1,82 -41,94
İz Hayvancılık Tarım 2,71 9,72 3,57
İzmir Demir Çelik 9,86 9,56 20,39
İzmir Fırça 1,55 2,65 -13,89
Jantsa Jant Sanayi 46,70 -0,26 -12,20
Kafein Yazılım 12,00 -0,17 7,72
Kapital Yat. Holding 2,29 0,00 -5,37
Kaplamin 5,27 2,33 -5,05
Kardemir (A) 2,04 1,49 -23,02
Kardemir (B) 2,02 0,50 -23,48
Kardemir (D) 2,04 0,49 -23,31
Karel Elektronik 13,25 0,00 -8,81
Karsan Otomotiv 1,36 0,00 -13,92
Karsu Tekstil 2,24 -2,61 -30,86
Kartonsan 338,00 1,81 -13,31
Katmerciler Ekipman 2,78 -0,36 -27,60
Kent Gıda 191,30 3,24 8,82
Kerevitaş Gıda 3,26 -1,81 0,00
Kervansaray Yat. Holding 0,37 8,82 -32,73
Kiler GMYO 2,22 1,37 -41,42
Klimasan Klima 13,75 -4,65 -37,73
Koç Holding 14,48 2,04 -27,63
Konfrut Gıda 7,12 -1,93 -8,95
Konya Çimento 187,40 -0,64 -30,93
Kordsa Teknik Tekstil 9,60 1,37 -24,50
Koza Altın 63,10 0,32 -14,79
Koza Madencilik 10,00 1,42 -0,30
Körfez GMYO 1,94 0,52 -18,83
Kristal Kola 1,32 3,13 -12,58
Kron Telekomünikasyon 17,17 2,94 34,98
Kuştur Kuşadası Turizm 23,00 4,36 -2,95
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,30 -1,52 -21,21
Kütahya Porselen 6,55 0,46 -1,06
Lider Faktoring 2,91 1,04 -20,71
Link Bilgisayar 22,00 1,95 21,21
Logo Yazılım 60,90 -1,62 0,16
Lokman Hekim Sağlık 5,50 -3,85 -4,84
Lüks Kadife 7,26 3,71 -15,97
Makina Takım 1,32 1,54 -29,79
Mardin Çimento 5,07 -1,74 -14,36
Marka Yatırım Holding 1,12 7,69 -5,08
Marmaris Altınyunus 68,65 -4,19 -3,31
Marshall 44,88 4,91 -5,60
Martı GMYO 0,86 2,38 -14,85
Martı Otel 0,68 7,94 -25,27
Mavi Giyim 36,78 0,16 -36,48
Mazhar Zorlu Holding 11,49 2,59 -4,96
Mega Polietilen 1,80 -1,10 -18,18
Menderes Tekstil 1,25 -0,79 -4,58
Mensa 0,29 3,57 -9,38
Merit Turizm 14,00 -2,10 -27,98
Merko Gıda 1,08 -2,70 2,86
Metal Gayrimenkul 0,88 10,00 -3,30
Metemtur Otelcilik 1,52 6,29 -14,61
Metro Holding 1,02 0,99 -26,09
Metro Petrol ve Tesisleri 1,46 1,39 -25,51
Metro Yatırım Ortaklığı 2,54 -0,39 -68,72
Migros Ticaret 23,40 -2,66 -3,39
Milpa 2,14 2,39 -2,28
Mistral GMYO 1,65 -2,94 -12,70
MLP Sağlık 13,30 -0,45 -16,87
MMC San. ve Tic. Yat. 0,84 -2,33 -26,32
Mondi Tire Kutsan 7,60 3,12 83,57
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 1,57
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 17,16 -0,46 34,91
Net Holding 1,44 0,70 -44,62
Netaş Telekom. 10,99 0,46 -15,85
Niğbaş Niğde Beton 5,95 2,59 -4,03
Nuh Çimento 9,41 1,40 -14,34
Nurol GMYO 2,73 0,37 -23,53
Odaş Elektrik 1,42 -1,39 -1,78
Olmuksan-IP 3,71 -4,87 44,87
Orge Enerji Elektrik 4,24 -2,97 -14,52
Orma Orman Mahsulleri 3,48 2,35 26,09
Osmanlı Menkul 6,75 0,75 60,71
Ostim Endüstriyel Yat 1,72 4,24 2,38
Otokar 113,10 2,82 -23,08
Oyak Yat. Ort. 5,34 9,88 129,18
Oylum Sınai Yatırımlar 2,93 -2,66 -5,14
Özak GMYO 2,41 0,42 -6,23
Özbal Çelik Boru 1,38 0,73 -14,38
Özderici GMYO 1,18 2,61 -24,84
Özerden Plastik 2,35 -9,62 3,07
Panora GMYO 4,34 1,40 -22,92
Papilon Savunma 8,65 2,25 11,61
Park Elek.Madencilik 2,78 -2,80 -8,85
Parsan 12,10 -1,87 -28,57
Pegasus 40,28 9,99 -53,38
Peker GMYO 2,52 4,13 -19,49
Penguen Gıda 3,46 -5,46 67,15
Pera GMYO 0,73 0,00 -22,34
Pergamon Dış Ticaret 7,80 2,63 -2,74
Petkim 3,42 -0,87 -10,24
Petrokent Turizm 125,20 -1,18 -2,26
Pınar Et ve Un 10,67 4,10 16,36
Pınar Su 2,98 -2,93 28,45
Pınar Süt 11,86 -0,59 -6,39
Plastikkart 8,45 -0,47 -8,85
Polisan Holding 2,04 2,51 -32,40
Politeknik Metal 64,05 1,67 -15,80
Prizma Press Matbaacılık 5,17 0,58 20,23
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.171,90 0,12 5,79
QNB Finans Fin. Kir. 104,50 0,48 -19,05
QNB Finansbank 39,00 -1,07 4,00
Ral Yatırım Holding 7,04 -2,63 3,53
Ray Sigorta 3,47 4,83 1,46
Reysaş GMYO 6,72 0,75 46,41
Reysaş Lojistik 7,37 1,38 68,26
Rhea Girişim 1,74 -2,25 46,22
Rodrigo Tekstil 1,42 2,16 -21,55
Royal Halı 1,74 5,45 27,01
RTA Laboratuvarları 4,90 7,22 111,21
Sabancı Holding 7,60 0,26 -16,66
Safkar Ege Soğutmacılık 2,57 -4,46 17,89
Salix Yatırım Holding 4,67 0,00 -35,23
Sanel Mühendislik 4,40 -2,22 8,64
Sanifoam Sünger 5,40 -0,55 8,00
Sanko Pazarlama 5,56 2,02 -28,17
Saray Matbaacılık 1,69 0,60 -5,59
Sarkuysan 4,84 -1,43 0,21
Sasa Polyester 8,94 -3,46 15,65
Say Reklamcılık 2,49 -1,58 11,16
Sekuro Plastik 4,21 -2,55 -21,46
Selçuk Ecza Deposu 7,13 -1,93 16,89
Selçuk Gıda 1,62 -2,41 -5,81
Senkron Güvenlik 2,10 0,00 -23,08
Serve Film Prodüksiyon 1,95 5,41 22,64
Servet GMYO 11,65 9,91 37,06
Seyitler Kimya 10,19 0,69 50,07
Silverline Endüstri 2,15 -0,92 -0,46
Sinpaş GMYO 1,00 -2,91 -13,79
Smartiks Yazılım 8,02 -1,23 -18,25
Soda Sanayii 5,30 -0,56 -14,24
Sodaş Sodyum Sanayii 15,30 2,00 56,60
Söktaş 2,85 8,37 7,55
Sönmez Filament 4,31 -2,05 -11,68
Sönmez Pamuklu 4,30 -0,23 -12,60
Sumaş Suni Tahta 8,20 -0,97 -17,17
Şeker Fin. Kir. 4,65 -1,48 -2,72
Şekerbank 0,91 0,00 -30,53
Şişe Cam 4,26 -0,93 -19,17
Şok Marketler 9,23 -2,33 -14,22
T. Halk Bankası 5,03 -0,59 -14,89
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 30,38 9,99 -30,32
T.S.K.B. 0,93 0,00 -23,14
T.Tuborg 13,24 1,30 11,26
Taç Tarım Ürünleri 2,87 9,96 -8,01
Tat Gıda 6,04 -1,95 -0,72
TAV Havalimanları 16,98 -0,29 -37,49
Taze Kuru Gıda 6,23 0,81 -13,95
Tek-Art Turizm 1,01 8,60 -19,84
Tekfen Holding 13,61 -3,48 -29,55
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,57 2,82 56,43
Temapol Polimer Plastik 4,72 -3,48 -9,58
TGS Dış Ticaret 3,35 4,69 -28,27
Tofaş Oto. Fab. 18,73 1,63 -19,62
Torunlar GMYO 2,27 9,66 -17,45
Trabzon Liman 8,85 -0,11 -16,98
Trabzonspor Sportif 3,37 7,67 56,74
Trakya Cam 3,06 0,66 -12,57
Trend GMYO 3,13 5,39 42,27
TSKB GMYO 1,54 -1,28 14,93
Tuğçelik 3,70 -2,12 -6,33
Tukaş 9,27 -1,07 -24,94
Turcas Petrol 2,50 1,21 -6,37
Turkcell 12,65 -0,32 -8,33
Tümosan Motor ve Traktör 4,78 -4,21 -25,43
Tüpraş 89,95 5,39 -29,06
Türk Hava Yolları 9,53 3,93 -34,09
Türk Prysmian Kablo 3,25 -0,91 25,00
Türk Telekom 6,74 1,66 -8,55
Türk Traktör 43,40 0,88 -17,97
Türker Proje Gayrimenkul 31,94 5,90 -23,95
Ufuk Yatırım 3,04 -1,62 17,83
Ulaşlar Turizm Yat. 1,67 0,00 -21,23
Ulusoy Elektrik 28,16 0,14 5,86
Ulusoy Un Sanayi 4,40 -0,90 15,18
Umpaş Holding 0,45 0,00 -27,42
Uşak Seramik 1,25 -0,79 -26,04
Utopya Turizm 3,90 0,00 -20,73
Uzertaş Boya 2,68 -9,76 20,72
Ülker Bisküvi 20,72 -0,19 -7,33
Ünye Çimento 3,93 -1,01 -26,95
Vakıf Fin. Kir. 1,72 -1,15 -28,93
Vakıf GMYO 2,03 -0,98 -17,81
Vakıf Yat. Ort. 1,82 -1,62 -21,89
Vakıflar Bankası 4,50 -1,75 -18,33
Vakko Tekstil 3,99 -0,50 -12,11
Vanet Gıda 1,21 0,00 -15,38
Verusa Holding 16,46 6,47 -11,31
Verusaturk Girisim 4,04 3,86 -25,05
Vestel 10,60 0,76 -16,01
Vestel Beyaz Eşya 16,51 1,91 -23,56
Viking Kağıt 3,75 -0,79 100,53
Yapı Kredi Koray GMYO 2,19 0,46 -9,50
Yapı ve Kredi Bank. 1,89 1,07 -23,79
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,33 -2,23 32,85
Yataş 5,79 2,84 -21,12
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,62 -2,41 0,62
Yeni Gimat GMYO 11,86 -0,08 -0,93
Yeşil GMYO 0,44 0,00 -31,25
Yeşil Yapı 0,43 0,00 -34,85
Yeşil Yatırım Holding 8,92 1,02 -20,57
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.810,20 3,45 63,33
Yonga Mobilya 9,24 -2,74 0,00
Yükselen Çelik 6,00 -1,15 -2,12
Yünsa 8,95 0,34 -11,30
Zorlu Enerji 1,15 1,77 -29,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

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