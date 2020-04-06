Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
06.04.2020 18:38 | Son Güncelleme: 06.04.2020 18:38
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|32.800,10
|5,64
|8,68
|İş Bankası (C)
|4,78
|4,60
|-25,43
|İş Bankası (Kur.)
|340.000,00
|9,68
|61,91
|İş Fin.Kir.
|2,95
|4,24
|-22,37
|İş Girişim
|3,68
|9,85
|-3,16
|İş GMYO
|1,37
|3,79
|-22,16
|İş Y. Men. Değ.
|3,95
|2,60
|-1,91
|İş Yat. Ort.
|2,20
|6,28
|36,53
|İşbir Holding
|444,40
|7,06
|3,35
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,47
|6,82
|-24,19
|İttifak Holding
|2,20
|-1,35
|-40,86
|İz Hayvancılık Tarım
|2,47
|9,78
|-5,60
|İzmir Demir Çelik
|9,00
|0,00
|9,89
|İzmir Fırça
|1,51
|4,86
|-16,11
|Jantsa Jant Sanayi
|46,82
|2,23
|-11,97
|Kafein Yazılım
|12,02
|4,52
|7,90
|Kapital Yat. Holding
|2,29
|0,44
|-5,37
|Kaplamin
|5,15
|8,42
|-7,21
|Kardemir (A)
|2,01
|3,08
|-24,15
|Kardemir (B)
|2,01
|3,61
|-23,86
|Kardemir (D)
|2,03
|2,53
|-23,68
|Karel Elektronik
|13,25
|2,87
|-8,81
|Karsan Otomotiv
|1,36
|3,82
|-13,92
|Karsu Tekstil
|2,30
|0,88
|-29,01
|Kartonsan
|332,00
|2,63
|-14,85
|Katmerciler Ekipman
|2,79
|9,84
|-27,34
|Kent Gıda
|185,30
|1,59
|5,40
|Kerevitaş Gıda
|3,32
|4,73
|1,84
|Kervansaray Yat. Holding
|0,34
|9,68
|-38,18
|Kiler GMYO
|2,19
|5,80
|-42,22
|Klimasan Klima
|14,42
|8,34
|-34,69
|Koç Holding
|14,19
|5,26
|-29,08
|Konfrut Gıda
|7,26
|5,07
|-7,16
|Konya Çimento
|188,60
|4,14
|-30,48
|Kordsa Teknik Tekstil
|9,47
|3,27
|-25,53
|Koza Altın
|62,90
|5,63
|-15,06
|Koza Madencilik
|9,86
|8,00
|-1,69
|Körfez GMYO
|1,93
|4,32
|-19,25
|Kristal Kola
|1,28
|4,92
|-15,23
|Kron Telekomünikasyon
|16,68
|7,96
|31,13
|Kuştur Kuşadası Turizm
|22,04
|1,38
|-7,00
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,32
|5,60
|-20,00
|Kütahya Porselen
|6,52
|3,49
|-1,51
|Lider Faktoring
|2,88
|4,35
|-21,53
|Link Bilgisayar
|21,58
|3,65
|18,90
|Logo Yazılım
|61,90
|5,63
|1,81
|Lokman Hekim Sağlık
|5,72
|3,06
|-1,04
|Lüks Kadife
|7,00
|4,48
|-18,98
|Makina Takım
|1,30
|4,84
|-30,85
|Mardin Çimento
|5,16
|2,58
|-12,84
|Marka Yatırım Holding
|1,04
|5,05
|-11,86
|Marmaris Altınyunus
|71,65
|9,98
|0,92
|Marshall
|42,78
|2,15
|-10,01
|Martı GMYO
|0,84
|6,33
|-16,83
|Martı Otel
|0,63
|6,78
|-30,77
|Mavi Giyim
|36,72
|8,06
|-36,58
|Mazhar Zorlu Holding
|11,20
|3,23
|-7,36
|Mega Polietilen
|1,82
|4,00
|-17,27
|Menderes Tekstil
|1,26
|7,69
|-3,82
|Mensa
|0,28
|3,70
|-12,50
|Merit Turizm
|14,30
|10,00
|-26,44
|Merko Gıda
|1,11
|5,71
|5,71
|Metal Gayrimenkul
|0,80
|9,59
|-12,09
|Metemtur Otelcilik
|1,43
|5,93
|-19,66
|Metro Holding
|1,01
|7,45
|-26,81
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,44
|4,35
|-26,53
|Metro Yatırım Ortaklığı
|2,55
|-8,60
|-68,60
|Migros Ticaret
|24,04
|1,52
|-0,74
|Milpa
|2,09
|5,03
|-4,57
|Mistral GMYO
|1,70
|4,29
|-10,05
|MLP Sağlık
|13,36
|2,38
|-16,50
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,86
|-2,27
|-24,56
|Mondi Tire Kutsan
|7,37
|10,00
|78,02
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.090,00
|1,57
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|17,24
|6,62
|35,53
|Net Holding
|1,43
|5,15
|-45,00
|Netaş Telekom.
|10,94
|7,36
|-16,23
|Niğbaş Niğde Beton
|5,80
|0,87
|-6,45
|Nuh Çimento
|9,28
|1,53
|-15,52
|Nurol GMYO
|2,72
|5,43
|-23,81
|Odaş Elektrik
|1,44
|5,88
|-0,39
|Olmuksan-IP
|3,90
|2,63
|52,29
|Orge Enerji Elektrik
|4,37
|5,81
|-11,90
|Orma Orman Mahsulleri
|3,40
|6,25
|23,19
|Osmanlı Menkul
|6,70
|5,35
|59,52
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,65
|10,00
|-1,79
|Otokar
|110,00
|4,17
|-25,19
|Oyak Yat. Ort.
|4,86
|9,95
|108,58
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,01
|8,27
|-2,55
|Özak GMYO
|2,40
|3,00
|-6,61
|Özbal Çelik Boru
|1,37
|4,58
|-15,01
|Özderici GMYO
|1,15
|4,55
|-26,75
|Özerden Plastik
|2,60
|9,24
|14,04
|Panora GMYO
|4,28
|2,64
|-23,98
|Papilon Savunma
|8,46
|2,79
|9,16
|Park Elek.Madencilik
|2,86
|6,72
|-6,23
|Parsan
|12,33
|4,49
|-27,21
|Pegasus
|36,62
|9,97
|-57,62
|Peker GMYO
|2,42
|3,42
|-22,68
|Penguen Gıda
|3,66
|9,91
|76,81
|Pera GMYO
|0,73
|4,29
|-22,34
|Pergamon Dış Ticaret
|7,60
|6,74
|-5,24
|Petkim
|3,45
|1,17
|-9,45
|Petrokent Turizm
|126,70
|9,98
|-1,09
|Pınar Et ve Un
|10,25
|3,02
|11,78
|Pınar Su
|3,07
|7,34
|32,33
|Pınar Süt
|11,93
|4,19
|-5,84
|Plastikkart
|8,49
|2,04
|-8,41
|Polisan Holding
|1,99
|3,53
|-34,05
|Politeknik Metal
|63,00
|0,00
|-17,18
|Prizma Press Matbaacılık
|5,14
|-0,39
|19,53
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.170,50
|0,09
|5,66
|QNB Finans Fin. Kir.
|104,00
|1,07
|-19,44
|QNB Finansbank
|39,42
|8,00
|5,12
|Ral Yatırım Holding
|7,23
|-9,62
|6,32
|Ray Sigorta
|3,31
|9,97
|-3,22
|Reysaş GMYO
|6,67
|9,88
|45,32
|Reysaş Lojistik
|7,27
|9,98
|65,98
|Rhea Girişim
|1,78
|3,49
|49,58
|Rodrigo Tekstil
|1,39
|2,21
|-23,20
|Royal Halı
|1,65
|2,48
|20,44
|RTA Laboratuvarları
|4,57
|9,86
|96,98
|Sabancı Holding
|7,58
|2,57
|-16,88
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,69
|4,67
|23,39
|Salix Yatırım Holding
|4,67
|0,00
|-35,23
|Sanel Mühendislik
|4,50
|6,13
|11,11
|Sanifoam Sünger
|5,43
|1,31
|8,60
|Sanko Pazarlama
|5,45
|5,42
|-29,59
|Saray Matbaacılık
|1,68
|9,80
|-6,15
|Sarkuysan
|4,91
|0,41
|1,66
|Sasa Polyester
|9,26
|9,98
|19,79
|Say Reklamcılık
|2,53
|4,55
|12,95
|Sekuro Plastik
|4,32
|1,65
|-19,40
|Selçuk Ecza Deposu
|7,27
|2,11
|19,18
|Selçuk Gıda
|1,66
|7,79
|-3,49
|Senkron Güvenlik
|2,10
|7,14
|-23,08
|Serve Film Prodüksiyon
|1,85
|5,11
|16,35
|Servet GMYO
|10,60
|3,82
|24,71
|Seyitler Kimya
|10,12
|1,10
|49,04
|Silverline Endüstri
|2,17
|9,60
|0,46
|Sinpaş GMYO
|1,03
|1,98
|-11,21
|Smartiks Yazılım
|8,12
|4,10
|-17,23
|Soda Sanayii
|5,33
|1,91
|-13,75
|Sodaş Sodyum Sanayii
|15,00
|2,04
|53,53
|Söktaş
|2,63
|6,05
|-0,75
|Sönmez Filament
|4,40
|4,27
|-9,84
|Sönmez Pamuklu
|4,31
|3,36
|-12,40
|Sumaş Suni Tahta
|8,28
|-1,43
|-16,36
|Şeker Fin. Kir.
|4,72
|0,85
|-1,26
|Şekerbank
|0,91
|3,41
|-30,53
|Şişe Cam
|4,30
|2,87
|-18,41
|Şok Marketler
|9,45
|-0,53
|-12,17
|T. Halk Bankası
|5,06
|2,43
|-14,38
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|27,62
|9,95
|-36,65
|T.S.K.B.
|0,93
|2,20
|-23,14
|T.Tuborg
|13,07
|1,55
|9,83
|Taç Tarım Ürünleri
|2,61
|9,66
|-16,35
|Tat Gıda
|6,16
|2,50
|1,25
|TAV Havalimanları
|17,03
|5,65
|-37,31
|Taze Kuru Gıda
|6,18
|3,34
|-14,64
|Tek-Art Turizm
|0,93
|6,90
|-26,19
|Tekfen Holding
|14,10
|4,52
|-27,02
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,39
|9,98
|52,14
|Temapol Polimer Plastik
|4,89
|4,26
|-6,32
|TGS Dış Ticaret
|3,20
|5,96
|-31,48
|Tofaş Oto. Fab.
|18,43
|9,96
|-20,91
|Torunlar GMYO
|2,07
|2,99
|-24,73
|Trabzon Liman
|8,86
|3,38
|-16,89
|Trabzonspor Sportif
|3,13
|9,82
|45,58
|Trakya Cam
|3,04
|1,67
|-13,14
|Trend GMYO
|2,97
|10,00
|35,00
|TSKB GMYO
|1,56
|3,31
|16,42
|Tuğçelik
|3,78
|5,29
|-4,30
|Tukaş
|9,37
|9,98
|-24,13
|Turcas Petrol
|2,47
|2,07
|-7,49
|Turkcell
|12,69
|1,52
|-8,04
|Tümosan Motor ve Traktör
|4,99
|9,91
|-22,15
|Tüpraş
|85,35
|0,65
|-32,69
|Türk Hava Yolları
|9,17
|2,69
|-36,58
|Türk Prysmian Kablo
|3,28
|9,70
|26,15
|Türk Telekom
|6,63
|2,16
|-10,04
|Türk Traktör
|43,02
|2,43
|-18,69
|Türker Proje Gayrimenkul
|30,16
|3,29
|-28,19
|Ufuk Yatırım
|3,09
|3,34
|19,77
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,67
|3,09
|-21,23
|Ulusoy Elektrik
|28,12
|0,36
|5,71
|Ulusoy Un Sanayi
|4,44
|2,54
|16,23
|Umpaş Holding
|0,45
|2,27
|-27,42
|Uşak Seramik
|1,26
|5,00
|-25,44
|Utopya Turizm
|3,90
|4,00
|-20,73
|Uzertaş Boya
|2,97
|8,79
|33,78
|Ülker Bisküvi
|20,76
|1,76
|-7,16
|Ünye Çimento
|3,97
|3,39
|-26,21
|Vakıf Fin. Kir.
|1,74
|4,19
|-28,10
|Vakıf GMYO
|2,05
|3,54
|-17,00
|Vakıf Yat. Ort.
|1,85
|9,47
|-20,60
|Vakıflar Bankası
|4,58
|2,69
|-16,88
|Vakko Tekstil
|4,01
|3,89
|-11,67
|Vanet Gıda
|1,21
|-2,42
|-15,38
|Verusa Holding
|15,46
|4,32
|-16,70
|Verusaturk Girisim
|3,89
|6,28
|-27,83
|Vestel
|10,52
|3,14
|-16,64
|Vestel Beyaz Eşya
|16,20
|3,85
|-25,00
|Viking Kağıt
|3,78
|2,16
|102,14
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,18
|4,31
|-9,92
|Yapı ve Kredi Bank.
|1,87
|2,75
|-24,60
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,52
|4,28
|35,89
|Yataş
|5,63
|1,81
|-23,30
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,66
|8,50
|3,11
|Yeni Gimat GMYO
|12,90
|0,39
|-0,85
|Yeşil GMYO
|0,44
|2,33
|-31,25
|Yeşil Yapı
|0,43
|7,50
|-34,85
|Yeşil Yatırım Holding
|8,83
|4,87
|-21,37
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.649,70
|-3,05
|57,88
|Yonga Mobilya
|9,50
|2,70
|2,81
|Yükselen Çelik
|6,07
|4,30
|-0,98
|Yünsa
|8,92
|5,31
|-11,60
|Zorlu Enerji
|1,13
|3,67
|-30,67
(Son)
Kaynak: AA