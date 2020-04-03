Borsada günlük işlemler (2) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 31.050,00 -2,97 2,88 İş Bankası (C) 4,57 -1,08 -28,71 İş Bankası (Kur.) 310.000,10 47,62 İş Fin.Kir. 2,83 -1,05 -25,53 İş Girişim 3,35 -0,59 -11,84 İş GMYO 1,32 -2,22 -25,00 İş Y. Men. Değ. 3,85 0,26 -4,39 İş Yat. Ort. 2,07 -1,43 28,47 İşbir Holding 415,10 -0,93 -3,47 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,44 0,00 -29,03 İttifak Holding 2,23 -4,29 -40,05 İz Hayvancılık Tarım 2,25 9,76 -14,01 İzmir Demir Çelik 9,00 0,22 9,89 İzmir Fırça 1,44 -4,00 -20,00 Jantsa Jant Sanayi 45,80 -1,72 -13,89 Kafein Yazılım 11,50 -1,71 3,23 Kapital Yat. Holding 2,28 -2,98 -5,79 Kaplamin 4,75 0,21 -14,41 Kardemir (A) 1,95 -0,51 -26,42 Kardemir (B) 1,94 0,00 -26,52 Kardemir (D) 1,98 1,02 -25,56 Karel Elektronik 12,88 -4,24 -11,36 Karsan Otomotiv 1,31 0,77 -17,09 Karsu Tekstil 2,28 0,44 -29,63 Kartonsan 323,50 -0,43 -17,03 Katmerciler Ekipman 2,54 6,28 -33,85 Kent Gıda 182,40 -1,08 3,75 Kerevitaş Gıda 3,17 4,28 -2,76 Kervansaray Yat. Holding 0,31 3,33 -43,64 Kiler GMYO 2,07 -0,48 -45,38 Klimasan Klima 13,31 10,00 -39,72 Koç Holding 13,69 3,32 -32,63 Konfrut Gıda 6,91 5,50 -11,64 Konya Çimento 181,10 2,78 -33,25 Kordsa Teknik Tekstil 9,17 -0,54 -27,89 Koza Altın 59,55 -0,67 -19,58 Koza Madencilik 9,13 0,55 -8,97 Körfez GMYO 1,85 0,00 -22,59 Kristal Kola 1,22 -1,61 -19,21 Kron Telekomünikasyon 15,45 0,91 21,46 Kuştur Kuşadası Turizm 21,74 0,18 -8,27 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,25 2,46 -24,24 Kütahya Porselen 6,30 0,64 -4,83 Lider Faktoring 2,76 -2,82 -24,80 Link Bilgisayar 20,82 -0,76 14,71 Logo Yazılım 58,60 0,26 -3,62 Lokman Hekim Sağlık 5,55 -2,12 -3,98 Lüks Kadife 6,70 6,35 -22,45 Makina Takım 1,24 0,00 -34,04 Mardin Çimento 5,03 2,03 -15,03 Marka Yatırım Holding 0,99 -1,98 -16,10 Marmaris Altınyunus 65,15 9,96 -8,24 Marshall 41,88 -0,71 -11,91 Martı GMYO 0,79 -1,25 -21,78 Martı Otel 0,59 -1,67 -35,16 Mavi Giyim 33,98 2,10 -41,31 Mazhar Zorlu Holding 10,85 -0,46 -10,26 Mega Polietilen 1,75 2,94 -20,45 Menderes Tekstil 1,17 -2,50 -10,69 Mensa 0,27 8,00 -15,62 Merit Turizm 13,00 2,28 -33,13 Merko Gıda 1,05 2,94 0,00 Metal Gayrimenkul 0,73 8,96 -19,78 Metemtur Otelcilik 1,35 2,27 -24,16 Metro Holding 0,94 -2,08 -31,88 Metro Petrol ve Tesisleri 1,38 0,00 -29,59 Metro Yatırım Ortaklığı 2,79 -1,06 -65,64 Migros Ticaret 23,68 3,50 -2,23 Milpa 1,99 -1,49 -9,13 Mistral GMYO 1,63 -2,98 -13,76 MLP Sağlık 13,05 0,00 -18,44 MMC San. ve Tic. Yat. 0,88 0,00 -22,81 Mondi Tire Kutsan 6,70 7,54 61,84 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.090,00 0,13 1,57 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,17 -0,68 27,12 Net Holding 1,36 -2,86 -47,69 Netaş Telekom. 10,19 0,20 -21,98 Niğbaş Niğde Beton 5,75 -2,54 -7,26 Nuh Çimento 9,14 0,44 -16,79 Nurol GMYO 2,58 0,39 -27,73 Odaş Elektrik 1,36 0,00 -5,93 Olmuksan-IP 3,80 -1,30 48,38 Orge Enerji Elektrik 4,13 0,24 -16,73 Orma Orman Mahsulleri 3,20 3,23 15,94 Osmanlı Menkul 6,36 -5,64 51,43 Ostim Endüstriyel Yat 1,50 -0,66 -10,71 Otokar 105,60 1,64 -28,18 Oyak Yat. Ort. 4,42 -4,12 89,70 Oylum Sınai Yatırımlar 2,78 -0,71 -10,00 Özak GMYO 2,33 0,87 -9,34 Özbal Çelik Boru 1,31 0,00 -18,73 Özderici GMYO 1,10 0,00 -29,94 Özerden Plastik 2,38 9,68 4,39 Panora GMYO 4,17 -0,71 -25,94 Papilon Savunma 8,23 -3,18 6,19 Park Elek.Madencilik 2,68 -3,60 -12,13 Parsan 11,80 2,97 -30,34 Pegasus 33,30 -1,89 -61,46 Peker GMYO 2,34 -2,09 -25,24 Penguen Gıda 3,33 2,46 60,87 Pera GMYO 0,70 1,45 -25,53 Pergamon Dış Ticaret 7,12 2,89 -11,22 Petkim 3,41 -1,45 -10,50 Petrokent Turizm 115,20 9,92 -10,07 Pınar Et ve Un 9,95 1,02 8,51 Pınar Su 2,86 2,14 23,28 Pınar Süt 11,45 -0,17 -9,63 Plastikkart 8,32 -2,23 -10,25 Polisan Holding 1,93 -0,52 -36,30 Politeknik Metal 63,00 0,80 -17,18 Prizma Press Matbaacılık 5,16 -0,39 20,00 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.169,50 0,15 5,57 QNB Finans Fin. Kir. 102,90 0,39 -20,29 QNB Finansbank 36,50 7,35 -2,67 Ral Yatırım Holding 8,00 1,27 17,65 Ray Sigorta 3,01 9,85 -11,99 Reysaş GMYO 6,07 -1,78 32,24 Reysaş Lojistik 6,61 -0,30 50,91 Rhea Girişim 1,72 -1,15 44,54 Rodrigo Tekstil 1,36 -2,86 -24,86 Royal Halı 1,61 -1,23 17,52 RTA Laboratuvarları 4,16 -9,96 79,31 Sabancı Holding 7,39 -0,14 -18,97 Safkar Ege Soğutmacılık 2,57 0,00 17,89 Salix Yatırım Holding 4,67 0,21 -35,23 Sanel Mühendislik 4,24 4,69 4,69 Sanifoam Sünger 5,36 -0,37 7,20 Sanko Pazarlama 5,17 -0,58 -33,20 Saray Matbaacılık 1,53 -4,38 -14,53 Sarkuysan 4,89 1,24 1,24 Sasa Polyester 8,42 9,92 8,93 Say Reklamcılık 2,42 0,00 8,04 Sekuro Plastik 4,25 1,92 -20,71 Selçuk Ecza Deposu 7,12 1,14 16,72 Selçuk Gıda 1,54 3,36 -10,47 Senkron Güvenlik 1,96 -1,51 -28,21 Serve Film Prodüksiyon 1,76 10,00 10,69 Servet GMYO 10,21 0,49 20,12 Seyitler Kimya 10,01 0,50 47,42 Silverline Endüstri 1,98 10,00 -8,33 Sinpaş GMYO 1,01 9,78 -12,93 Smartiks Yazılım 7,80 -0,89 -20,49 Soda Sanayii 5,23 -1,13 -15,37 Sodaş Sodyum Sanayii 14,70 2,01 50,46 Söktaş 2,48 1,64 -6,42 Sönmez Filament 4,22 4,46 -13,52 Sönmez Pamuklu 4,17 3,22 -15,24 Sumaş Suni Tahta 8,40 0,00 -15,15 Şeker Fin. Kir. 4,68 1,30 -2,09 Şekerbank 0,88 -1,12 -32,82 Şişe Cam 4,18 -0,24 -20,68 Şok Marketler 9,50 0,96 -11,71 T. Halk Bankası 4,94 -0,40 -16,41 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,12 -0,79 -42,39 T.S.K.B. 0,91 -2,15 -24,79 T.Tuborg 12,87 2,14 8,15 Taç Tarım Ürünleri 2,38 9,68 -23,72 Tat Gıda 6,01 3,09 -1,21 TAV Havalimanları 16,12 -0,92 -40,66 Taze Kuru Gıda 5,98 -2,29 -17,40 Tek-Art Turizm 0,87 -1,14 -30,95 Tekfen Holding 13,49 0,52 -30,18 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,81 -1,53 38,33 Temapol Polimer Plastik 4,69 9,84 -10,15 TGS Dış Ticaret 3,02 -0,33 -35,33 Tofaş Oto. Fab. 16,76 2,95 -28,08 Torunlar GMYO 2,01 3,61 -26,91 Trabzon Liman 8,57 1,54 -19,61 Trabzonspor Sportif 2,85 -7,77 32,56 Trakya Cam 2,99 -0,99 -14,57 Trend GMYO 2,70 7,57 22,73 TSKB GMYO 1,51 -0,66 12,69 Tuğçelik 3,59 0,00 -9,11 Tukaş 8,52 -0,35 -31,01 Turcas Petrol 2,42 1,26 -9,36 Turkcell 12,50 -0,16 -9,42 Tümosan Motor ve Traktör 4,54 3,65 -29,17 Tüpraş 84,80 2,60 -33,12 Türk Hava Yolları 8,93 -0,78 -38,24 Türk Prysmian Kablo 2,99 -0,99 15,00 Türk Telekom 6,49 -0,46 -11,94 Türk Traktör 42,00 -1,50 -20,62 Türker Proje Gayrimenkul 29,20 -0,34 -30,48 Ufuk Yatırım 2,99 3,10 15,89 Ulaşlar Turizm Yat. 1,62 -6,90 -23,58 Ulusoy Elektrik 28,02 0,00 5,34 Ulusoy Un Sanayi 4,33 -0,23 13,35 Umpaş Holding 0,44 0,00 -29,03 Uşak Seramik 1,20 -0,83 -28,99 Utopya Turizm 3,75 3,02 -23,78 Uzertaş Boya 2,73 9,64 22,97 Ülker Bisküvi 20,40 2,72 -8,77 Ünye Çimento 3,84 1,59 -28,62 Vakıf Fin. Kir. 1,67 -1,18 -30,99 Vakıf GMYO 1,98 -0,50 -19,84 Vakıf Yat. Ort. 1,69 1,20 -27,47 Vakıflar Bankası 4,46 -0,89 -19,06 Vakko Tekstil 3,86 -4,69 -14,98 Vanet Gıda 1,24 5,08 -13,29 Verusa Holding 14,82 -0,27 -20,15 Verusaturk Girisim 3,66 -1,61 -32,10 Vestel 10,20 -0,29 -19,18 Vestel Beyaz Eşya 15,60 -0,64 -27,78 Viking Kağıt 3,70 -2,12 97,86 Yapı Kredi Koray GMYO 2,09 -1,88 -13,64 Yapı ve Kredi Bank. 1,82 -1,62 -26,61 Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,17 9,96 30,30 Yataş 5,53 -1,60 -24,66 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,53 4,08 -4,97 Yeni Gimat GMYO 12,85 1,82 -1,23 Yeşil GMYO 0,43 -2,27 -32,81 Yeşil Yapı 0,40 -2,44 -39,39 Yeşil Yatırım Holding 8,42 -2,21 -25,02 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.795,90 -1,12 62,85 Yonga Mobilya 9,25 -0,43 0,11 Yükselen Çelik 5,82 -0,51 -5,06 Yünsa 8,47 -2,53 -16,06 Zorlu Enerji 1,09 -0,91 -33,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: AA