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Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

02.04.2020 18:44 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:44
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 32.000,00 -4,48 6,03
İş Bankası (C) 4,62 0,00 -27,93
İş Bankası (Kur.) 310.000,10 1,31 47,62
İş Fin.Kir. 2,86 -5,30 -24,74
İş Girişim 3,37 -5,60 -11,32
İş GMYO 1,35 -1,46 -23,30
İş Y. Men. Değ. 3,84 -1,79 -4,64
İş Yat. Ort. 2,10 -1,87 30,33
İşbir Holding 419,00 -2,56 -2,56
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,44 2,33 -29,03
İttifak Holding 2,33 9,91 -37,37
İz Hayvancılık Tarım 2,05 9,63 -21,65
İzmir Demir Çelik 8,98 -0,22 9,65
İzmir Fırça 1,50 -6,25 -16,67
Jantsa Jant Sanayi 46,60 -4,70 -12,39
Kafein Yazılım 11,70 -1,10 5,03
Kapital Yat. Holding 2,35 0,00 -2,89
Kaplamin 4,74 -7,60 -14,59
Kardemir (A) 1,96 -1,01 -26,04
Kardemir (B) 1,94 -2,51 -26,52
Kardemir (D) 1,96 -2,97 -26,32
Karel Elektronik 13,45 7,60 -7,43
Karsan Otomotiv 1,30 0,00 -17,72
Karsu Tekstil 2,27 0,44 -29,94
Kartonsan 324,90 -2,14 -16,67
Katmerciler Ekipman 2,39 -0,83 -37,76
Kent Gıda 184,40 -1,60 4,89
Kerevitaş Gıda 3,04 -3,80 -6,75
Kervansaray Yat. Holding 0,30 0,00 -45,45
Kiler GMYO 2,08 -3,70 -45,12
Klimasan Klima 12,10 -0,98 -45,20
Koç Holding 13,25 0,99 -34,79
Konfrut Gıda 6,55 -2,53 -16,24
Konya Çimento 176,20 -0,45 -35,05
Kordsa Teknik Tekstil 9,22 -1,18 -27,49
Koza Altın 59,95 1,52 -19,04
Koza Madencilik 9,08 2,02 -9,47
Körfez GMYO 1,85 -2,63 -22,59
Kristal Kola 1,24 -3,88 -17,88
Kron Telekomünikasyon 15,31 -1,54 20,36
Kuştur Kuşadası Turizm 21,70 0,00 -8,44
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,22 2,52 -26,06
Kütahya Porselen 6,26 -1,88 -5,44
Lider Faktoring 2,84 -1,39 -22,62
Link Bilgisayar 20,98 2,84 15,59
Logo Yazılım 58,45 -0,43 -3,87
Lokman Hekim Sağlık 5,67 -1,90 -1,90
Lüks Kadife 6,30 -10,00 -27,08
Makina Takım 1,24 -1,59 -34,04
Mardin Çimento 4,93 0,00 -16,72
Marka Yatırım Holding 1,01 -3,81 -14,41
Marmaris Altınyunus 59,25 -3,66 -16,55
Marshall 42,18 -0,14 -11,27
Martı GMYO 0,80 2,56 -20,79
Martı Otel 0,60 -1,64 -34,07
Mavi Giyim 33,28 2,09 -42,52
Mazhar Zorlu Holding 10,90 -3,11 -9,84
Mega Polietilen 1,70 -3,41 -22,73
Menderes Tekstil 1,20 -4,00 -8,40
Mensa 0,25 -3,85 -21,88
Merit Turizm 12,71 -2,23 -34,62
Merko Gıda 1,02 -5,56 -2,86
Metal Gayrimenkul 0,67 0,00 -26,37
Metemtur Otelcilik 1,32 0,76 -25,84
Metro Holding 0,96 3,23 -30,43
Metro Petrol ve Tesisleri 1,38 9,52 -29,59
Metro Yatırım Ortaklığı 2,82 -9,90 -65,27
Migros Ticaret 22,88 2,33 -5,53
Milpa 2,02 -3,35 -7,76
Mistral GMYO 1,68 4,35 -11,11
MLP Sağlık 13,05 0,54 -18,44
MMC San. ve Tic. Yat. 0,88 3,53 -22,81
Mondi Tire Kutsan 6,23 9,88 50,48
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.088,60 1,43
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,28 2,39 27,99
Net Holding 1,40 -2,10 -46,15
Netaş Telekom. 10,17 0,59 -22,13
Niğbaş Niğde Beton 5,90 2,61 -4,84
Nuh Çimento 9,10 5,94 -17,16
Nurol GMYO 2,57 -1,15 -28,01
Odaş Elektrik 1,36 -2,86 -5,93
Olmuksan-IP 3,85 -2,28 50,33
Orge Enerji Elektrik 4,12 1,23 -16,94
Orma Orman Mahsulleri 3,10 -6,34 12,32
Osmanlı Menkul 6,74 -1,61 60,48
Ostim Endüstriyel Yat 1,51 -1,31 -10,12
Otokar 103,90 -0,57 -29,34
Oyak Yat. Ort. 4,61 -3,35 97,85
Oylum Sınai Yatırımlar 2,80 -5,41 -9,35
Özak GMYO 2,31 -1,70 -10,12
Özbal Çelik Boru 1,31 -0,76 -18,73
Özderici GMYO 1,10 -0,90 -29,94
Özerden Plastik 2,17 9,60 -4,82
Panora GMYO 4,20 -0,24 -25,40
Papilon Savunma 8,50 5,33 9,68
Park Elek.Madencilik 2,78 0,00 -8,85
Parsan 11,46 -0,43 -32,35
Pegasus 33,94 -5,35 -60,72
Peker GMYO 2,39 -1,65 -23,64
Penguen Gıda 3,25 -2,99 57,00
Pera GMYO 0,69 0,00 -26,60
Pergamon Dış Ticaret 6,92 -3,22 -13,72
Petkim 3,46 3,90 -9,19
Petrokent Turizm 104,80 0,00 -18,19
Pınar Et ve Un 9,85 -1,40 7,42
Pınar Su 2,80 -9,97 20,69
Pınar Süt 11,47 -1,97 -9,47
Plastikkart 8,51 -1,85 -8,20
Polisan Holding 1,94 -0,51 -35,97
Politeknik Metal 62,50 0,81 -17,84
Prizma Press Matbaacılık 5,18 6,80 20,47
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.167,80 0,14 5,42
QNB Finans Fin. Kir. 102,50 -0,87 -20,60
QNB Finansbank 34,00 -0,58 -9,33
Ral Yatırım Holding 7,90 1,28 16,18
Ray Sigorta 2,74 -4,53 -19,88
Reysaş GMYO 6,18 -6,36 34,64
Reysaş Lojistik 6,63 -5,96 51,37
Rhea Girişim 1,74 -1,69 46,22
Rodrigo Tekstil 1,40 -0,71 -22,65
Royal Halı 1,63 0,00 18,98
RTA Laboratuvarları 4,62 -9,94 99,14
Sabancı Holding 7,40 4,08 -18,86
Safkar Ege Soğutmacılık 2,57 -0,39 17,89
Salix Yatırım Holding 4,66 -5,86 -35,37
Sanel Mühendislik 4,05 1,00 0,00
Sanifoam Sünger 5,38 8,91 7,60
Sanko Pazarlama 5,20 -1,33 -32,82
Saray Matbaacılık 1,60 -9,60 -10,61
Sarkuysan 4,83 -3,40 0,00
Sasa Polyester 7,66 -3,04 -0,91
Say Reklamcılık 2,42 -3,97 8,04
Sekuro Plastik 4,17 -7,33 -22,20
Selçuk Ecza Deposu 7,04 -0,14 15,41
Selçuk Gıda 1,49 -1,32 -13,37
Senkron Güvenlik 1,99 -7,01 -27,11
Serve Film Prodüksiyon 1,60 3,23 0,63
Servet GMYO 10,16 -2,31 19,53
Seyitler Kimya 9,96 0,81 46,69
Silverline Endüstri 1,80 9,76 -16,67
Sinpaş GMYO 0,92 -3,16 -20,69
Smartiks Yazılım 7,87 -0,88 -19,78
Soda Sanayii 5,29 1,73 -14,40
Sodaş Sodyum Sanayii 14,41 -1,30 47,49
Söktaş 2,44 -6,15 -7,92
Sönmez Filament 4,04 -6,48 -17,21
Sönmez Pamuklu 4,04 -5,83 -17,89
Sumaş Suni Tahta 8,40 3,70 -15,15
Şeker Fin. Kir. 4,62 -1,07 -3,35
Şekerbank 0,89 -1,11 -32,06
Şişe Cam 4,19 0,96 -20,49
Şok Marketler 9,41 2,17 -12,55
T. Halk Bankası 4,96 -0,20 -16,07
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 25,32 -1,48 -41,93
T.S.K.B. 0,93 1,09 -23,14
T.Tuborg 12,60 -1,10 5,88
Taç Tarım Ürünleri 2,17 9,60 -30,45
Tat Gıda 5,83 -3,80 -4,17
TAV Havalimanları 16,27 -1,99 -40,11
Taze Kuru Gıda 6,12 0,49 -15,47
Tek-Art Turizm 0,88 -4,35 -30,16
Tekfen Holding 13,42 2,68 -30,54
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,90 -4,07 40,48
Temapol Polimer Plastik 4,27 -8,76 -18,20
TGS Dış Ticaret 3,03 -2,26 -35,12
Tofaş Oto. Fab. 16,28 1,24 -30,14
Torunlar GMYO 1,94 3,19 -29,45
Trabzon Liman 8,44 1,81 -20,83
Trabzonspor Sportif 3,09 -9,91 43,72
Trakya Cam 3,02 4,14 -13,71
Trend GMYO 2,51 9,61 14,09
TSKB GMYO 1,52 2,70 13,43
Tuğçelik 3,59 -5,53 -9,11
Tukaş 8,55 0,59 -30,77
Turcas Petrol 2,39 7,66 -10,49
Turkcell 12,52 1,79 -9,28
Tümosan Motor ve Traktör 4,38 1,62 -31,67
Tüpraş 82,65 6,30 -34,82
Türk Hava Yolları 9,00 0,11 -37,76
Türk Prysmian Kablo 3,02 -2,27 16,15
Türk Telekom 6,52 0,46 -11,53
Türk Traktör 42,64 4,00 -19,41
Türker Proje Gayrimenkul 29,30 -2,40 -30,24
Ufuk Yatırım 2,90 -4,61 12,40
Ulaşlar Turizm Yat. 1,74 9,43 -17,92
Ulusoy Elektrik 28,02 0,50 5,34
Ulusoy Un Sanayi 4,34 -1,36 13,61
Umpaş Holding 0,44 0,00 -29,03
Uşak Seramik 1,21 -0,82 -28,40
Utopya Turizm 3,64 -4,46 -26,02
Uzertaş Boya 2,49 9,69 12,16
Ülker Bisküvi 19,86 -1,19 -11,18
Ünye Çimento 3,78 -1,31 -29,74
Vakıf Fin. Kir. 1,69 1,20 -30,17
Vakıf GMYO 1,99 -0,50 -19,43
Vakıf Yat. Ort. 1,67 -2,34 -28,33
Vakıflar Bankası 4,50 -0,66 -18,33
Vakko Tekstil 4,05 -0,49 -10,79
Vanet Gıda 1,18 9,26 -17,48
Verusa Holding 14,86 -0,93 -19,94
Verusaturk Girisim 3,72 -4,12 -30,98
Vestel 10,23 -1,25 -18,94
Vestel Beyaz Eşya 15,70 -1,32 -27,31
Viking Kağıt 3,78 1,34 102,14
Yapı Kredi Koray GMYO 2,13 -2,74 -11,98
Yapı ve Kredi Bank. 1,85 -1,07 -25,40
Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,43 9,91 18,50
Yataş 5,62 4,46 -23,43
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,47 1,38 -8,70
Yeni Gimat GMYO 12,62 -0,24 -3,00
Yeşil GMYO 0,44 7,32 -31,25
Yeşil Yapı 0,41 5,13 -37,88
Yeşil Yatırım Holding 8,61 4,36 -23,33
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.850,00 4,86 64,69
Yonga Mobilya 9,29 -1,28 0,54
Yükselen Çelik 5,85 -1,52 -4,57
Yünsa 8,69 -3,44 -13,88
Zorlu Enerji 1,10 3,77 -32,52
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

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