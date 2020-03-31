Borsada günlük işlemler (2) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 34.050,00 0,15 12,82 İş Bankası (C) 4,72 0,85 -26,37 İş Bankası (Kur.) 306.000,10 45,72 İş Fin.Kir. 2,87 6,69 -24,47 İş Girişim 3,25 4,17 -14,47 İş GMYO 1,27 3,25 -27,84 İş Y. Men. Değ. 4,03 -4,73 0,08 İş Yat. Ort. 2,14 9,74 32,81 İşbir Holding 440,00 2,33 2,33 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,42 5,00 -32,26 İttifak Holding 1,93 9,66 -48,12 İz Hayvancılık Tarım 1,85 6,32 -29,29 İzmir Demir Çelik 9,00 5,63 9,89 İzmir Fırça 1,67 9,87 -7,22 Jantsa Jant Sanayi 54,45 5,73 -6,60 Kafein Yazılım 12,44 5,25 11,67 Kapital Yat. Holding 2,35 -0,42 -2,89 Kaplamin 5,31 9,94 -4,32 Kardemir (A) 1,91 0,53 -27,92 Kardemir (B) 1,90 1,60 -28,03 Kardemir (D) 1,90 1,60 -28,57 Karel Elektronik 13,30 4,48 -8,47 Karsan Otomotiv 1,26 3,28 -20,25 Karsu Tekstil 2,06 9,57 -36,42 Kartonsan 339,00 3,70 -13,05 Katmerciler Ekipman 2,46 9,33 -35,94 Kent Gıda 179,10 9,94 1,88 Kerevitaş Gıda 3,38 5,96 3,68 Kervansaray Yat. Holding 0,30 3,45 -45,45 Kiler GMYO 2,15 9,69 -43,27 Klimasan Klima 12,80 9,40 -42,03 Koç Holding 13,43 1,36 -33,91 Konfrut Gıda 7,26 10,00 -7,16 Konya Çimento 177,50 2,48 -34,57 Kordsa Teknik Tekstil 9,50 4,40 -25,29 Koza Altın 61,35 -0,73 -17,15 Koza Madencilik 9,08 1,00 -9,47 Körfez GMYO 1,95 9,55 -18,41 Kristal Kola 1,29 9,32 -14,57 Kron Telekomünikasyon 15,87 5,31 24,76 Kuştur Kuşadası Turizm 24,10 -1,63 1,69 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,18 5,36 -28,48 Kütahya Porselen 6,59 5,95 -0,45 Lider Faktoring 2,90 3,57 -20,98 Link Bilgisayar 21,68 9,27 19,45 Logo Yazılım 59,70 2,40 -1,81 Lokman Hekim Sağlık 6,05 0,67 4,67 Lüks Kadife 7,32 9,91 -15,28 Makina Takım 1,23 6,96 -34,57 Mardin Çimento 5,01 0,40 -15,37 Marka Yatırım Holding 0,96 9,09 -18,64 Marmaris Altınyunus 59,80 9,93 -15,77 Marshall 42,92 0,05 -9,72 Martı GMYO 0,77 10,00 -23,76 Martı Otel 0,58 5,45 -36,26 Mavi Giyim 33,58 -1,24 -42,00 Mazhar Zorlu Holding 11,50 0,00 -4,88 Mega Polietilen 1,60 9,59 -27,27 Menderes Tekstil 1,22 9,91 -6,87 Mensa 0,24 0,00 -25,00 Merit Turizm 13,00 0,15 -33,13 Merko Gıda 1,14 -0,87 8,57 Metal Gayrimenkul 0,64 1,59 -29,67 Metemtur Otelcilik 1,32 4,76 -25,84 Metro Holding 0,93 6,90 -32,61 Metro Petrol ve Tesisleri 1,15 9,52 -41,33 Metro Yatırım Ortaklığı 3,47 -9,87 -57,27 Migros Ticaret 22,66 -0,61 -6,44 Milpa 2,05 9,63 -6,39 Mistral GMYO 1,59 3,92 -15,87 MLP Sağlık 13,10 4,80 -18,13 MMC San. ve Tic. Yat. 0,85 -2,30 -25,44 Mondi Tire Kutsan 6,29 9,97 51,93 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.088,60 1,43 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,33 9,97 28,38 Net Holding 1,39 5,30 -46,54 Netaş Telekom. 10,31 4,35 -21,06 Niğbaş Niğde Beton 5,80 1,75 -6,45 Nuh Çimento 9,12 0,77 -23,23 Nurol GMYO 2,64 4,35 -26,05 Odaş Elektrik 1,36 6,25 -5,93 Olmuksan-IP 4,05 0,25 58,14 Orge Enerji Elektrik 4,13 4,03 -16,73 Orma Orman Mahsulleri 3,40 0,59 23,19 Osmanlı Menkul 7,21 3,30 71,67 Ostim Endüstriyel Yat 1,53 4,08 -8,93 Otokar 103,70 0,39 -29,48 Oyak Yat. Ort. 5,14 1,78 120,60 Oylum Sınai Yatırımlar 3,14 9,79 1,66 Özak GMYO 2,33 6,88 -9,34 Özbal Çelik Boru 1,32 4,76 -18,11 Özderici GMYO 1,09 3,81 -30,57 Özerden Plastik 2,00 -4,76 -12,28 Panora GMYO 4,17 1,96 -25,94 Papilon Savunma 8,08 3,59 4,26 Park Elek.Madencilik 2,81 9,34 -7,87 Parsan 11,70 1,92 -30,93 Pegasus 34,20 9,97 -60,42 Peker GMYO 2,70 9,76 -13,74 Penguen Gıda 3,69 9,82 78,26 Pera GMYO 0,67 6,35 -28,72 Pergamon Dış Ticaret 6,91 3,44 -13,84 Petkim 3,03 1,00 -20,47 Petrokent Turizm 105,80 2,22 -17,41 Pınar Et ve Un 10,20 1,49 11,23 Pınar Su 3,28 9,70 41,38 Pınar Süt 12,40 2,99 -2,13 Plastikkart 8,65 9,91 -6,69 Polisan Holding 1,97 4,79 -34,98 Politeknik Metal 63,10 5,08 -17,05 Prizma Press Matbaacılık 4,78 9,89 11,16 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.165,00 -0,03 5,16 QNB Finans Fin. Kir. 107,80 -3,75 -16,50 QNB Finansbank 35,48 1,08 -5,39 Ral Yatırım Holding 8,24 0,00 21,18 Ray Sigorta 2,91 9,81 -14,91 Reysaş GMYO 6,69 9,85 45,75 Reysaş Lojistik 7,23 9,88 65,07 Rhea Girişim 1,79 5,92 50,42 Rodrigo Tekstil 1,38 2,22 -23,76 Royal Halı 1,71 2,40 24,82 RTA Laboratuvarları 5,70 9,83 145,69 Sabancı Holding 7,49 0,81 -21,49 Safkar Ege Soğutmacılık 2,63 9,58 20,64 Salix Yatırım Holding 5,20 4,21 -27,88 Sanel Mühendislik 3,71 4,51 -8,40 Sanifoam Sünger 4,82 3,66 -3,60 Sanko Pazarlama 5,50 5,77 -28,94 Saray Matbaacılık 1,61 9,52 -10,06 Sarkuysan 4,85 -0,21 0,41 Sasa Polyester 8,77 9,90 13,45 Say Reklamcılık 2,66 9,47 18,75 Sekuro Plastik 4,79 4,13 -10,63 Selçuk Ecza Deposu 7,47 1,63 22,46 Selçuk Gıda 1,54 5,48 -10,47 Senkron Güvenlik 2,21 9,95 -19,05 Serve Film Prodüksiyon 1,61 6,62 1,26 Servet GMYO 10,60 6,96 24,71 Seyitler Kimya 9,75 0,93 43,59 Silverline Endüstri 1,67 5,70 -22,69 Sinpaş GMYO 0,89 0,00 -23,28 Smartiks Yazılım 8,28 5,08 -15,60 Soda Sanayii 5,10 3,03 -17,48 Sodaş Sodyum Sanayii 14,61 0,55 49,54 Söktaş 2,55 9,91 -3,77 Sönmez Filament 4,67 1,08 -4,30 Sönmez Pamuklu 4,52 2,26 -8,13 Sumaş Suni Tahta 8,54 2,89 -13,74 Şeker Fin. Kir. 4,72 -1,05 -1,26 Şekerbank 0,90 4,65 -31,30 Şişe Cam 4,14 5,08 -21,44 Şok Marketler 9,32 0,87 -13,38 T. Halk Bankası 5,02 1,62 -15,06 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 26,18 3,07 -39,95 T.S.K.B. 0,94 2,17 -22,31 T.Tuborg 12,93 0,23 8,66 Taç Tarım Ürünleri 1,80 7,78 -42,31 Tat Gıda 6,34 2,26 4,21 TAV Havalimanları 16,56 6,15 -39,04 Taze Kuru Gıda 6,25 5,57 -13,67 Tek-Art Turizm 0,84 9,09 -33,33 Tekfen Holding 12,70 3,84 -34,27 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,09 9,93 45,00 Temapol Polimer Plastik 5,20 9,94 -0,38 TGS Dış Ticaret 3,17 5,67 -32,12 Tofaş Oto. Fab. 16,45 -0,30 -29,41 Torunlar GMYO 1,86 5,68 -32,36 Trabzon Liman 8,48 4,43 -20,45 Trabzonspor Sportif 3,12 9,86 45,12 Trakya Cam 2,87 4,36 -18,00 Trend GMYO 2,09 10,00 -5,00 TSKB GMYO 1,50 9,49 11,94 Tuğçelik 3,99 9,92 1,01 Tukaş 8,60 0,00 -30,36 Turcas Petrol 2,02 9,78 -24,34 Turkcell 12,32 -0,65 -10,72 Tümosan Motor ve Traktör 4,34 3,09 -32,29 Tüpraş 75,50 1,34 -40,46 Türk Hava Yolları 9,07 4,01 -37,28 Türk Prysmian Kablo 3,20 8,47 23,08 Türk Telekom 6,70 0,75 -9,09 Türk Traktör 39,76 1,90 -24,85 Türker Proje Gayrimenkul 30,70 4,56 -26,90 Ufuk Yatırım 2,81 9,77 8,91 Ulaşlar Turizm Yat. 1,45 9,85 -31,60 Ulusoy Elektrik 28,32 0,35 6,47 Ulusoy Un Sanayi 4,30 0,94 12,57 Umpaş Holding 0,42 5,00 -32,26 Uşak Seramik 1,24 7,83 -26,63 Utopya Turizm 3,67 9,88 -25,41 Uzertaş Boya 2,31 0,00 4,05 Ülker Bisküvi 19,65 1,81 -12,12 Ünye Çimento 3,72 1,09 -30,86 Vakıf Fin. Kir. 1,66 3,75 -31,40 Vakıf GMYO 1,96 4,81 -20,65 Vakıf Yat. Ort. 1,64 4,46 -29,61 Vakıflar Bankası 4,64 2,88 -15,79 Vakko Tekstil 4,12 4,83 -9,25 Vanet Gıda 1,09 5,83 -23,78 Verusa Holding 15,08 8,33 -18,75 Verusaturk Girisim 3,81 9,80 -29,31 Vestel 10,55 2,43 -16,40 Vestel Beyaz Eşya 16,18 2,73 -25,09 Viking Kağıt 3,96 1,80 111,76 Yapı Kredi Koray GMYO 2,26 1,35 -6,61 Yapı ve Kredi Bank. 1,89 1,07 -23,79 Yaprak Süt ve Besi Çift. 6,81 9,84 8,61 Yataş 5,24 1,95 -28,61 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,48 4,96 -8,07 Yeni Gimat GMYO 12,64 0,56 -2,84 Yeşil GMYO 0,39 5,41 -39,06 Yeşil Yapı 0,38 2,70 -42,42 Yeşil Yatırım Holding 8,44 4,58 -24,84 Yibitaş İnşaat Malzeme 5.001,80 4,15 69,84 Yonga Mobilya 9,47 4,76 2,49 Yükselen Çelik 5,85 9,96 -4,57 Yünsa 8,77 6,43 -13,08 Zorlu Enerji 1,06 3,92 -34,97 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: AA