SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (2) - Ekonomi
Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

23.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:52
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 31.500,20 -6,25 4,37
İş Bankası (C) 4,50 -8,91 -29,80
İş Bankası (Kur.) 251.555,00 -6,49 19,79
İş Fin.Kir. 2,74 -9,87 -27,89
İş Girişim 2,88 -9,72 -24,21
İş GMYO 1,17 -9,30 -33,52
İş Y. Men. Değ. 3,75 -4,34 -16,67
İş Yat. Ort. 2,18 -9,81 35,29
İşbir Holding 371,30 -9,99 -13,65
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,35 -5,41 -43,55
İttifak Holding 1,52 -1,94 -59,14
İz Hayvancılık Tarım 1,70 -2,30 -35,03
İzmir Demir Çelik 8,40 -2,33 2,56
İzmir Fırça 1,10 -9,84 -38,89
Jantsa Jant Sanayi 39,44 -4,50 -32,35
Kafein Yazılım 9,53 9,67 -14,45
Kapital Yat. Holding 2,25 -10,00 -7,02
Kaplamin 3,90 0,00 -29,73
Kardemir (A) 1,82 -6,19 -31,32
Kardemir (B) 1,79 -5,29 -32,20
Kardemir (D) 1,81 -5,24 -31,95
Karel Elektronik 11,78 5,75 -18,93
Karsan Otomotiv 1,18 -4,07 -25,32
Karsu Tekstil 1,58 8,97 -51,23
Kartonsan 282,80 -1,46 -27,47
Katmerciler Ekipman 2,04 -5,56 -46,87
Kent Gıda 140,30 2,41 -20,19
Kerevitaş Gıda 2,57 9,83 -21,17
Kervansaray Yat. Holding 0,28 -6,67 -49,09
Kiler GMYO 1,78 -3,26 -53,03
Klimasan Klima 9,70 -8,06 -56,07
Koç Holding 12,79 -3,54 -37,06
Konfrut Gıda 5,52 9,96 -29,41
Konya Çimento 155,10 -3,18 -42,83
Kordsa Teknik Tekstil 8,21 -5,63 -37,23
Koza Altın 54,15 4,94 -26,87
Koza Madencilik 7,84 0,13 -21,83
Körfez GMYO 1,36 -2,86 -43,10
Kristal Kola 0,93 -4,12 -38,41
Kron Telekomünikasyon 14,26 9,95 12,11
Kuştur Kuşadası Turizm 22,00 -4,10 -7,17
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,00 -6,54 -39,39
Kütahya Porselen 4,85 -4,72 -26,74
Lider Faktoring 2,52 -5,97 -31,34
Link Bilgisayar 16,52 3,77 -8,98
Logo Yazılım 50,70 3,77 -16,61
Lokman Hekim Sağlık 5,13 9,85 -11,25
Lüks Kadife 4,47 -8,21 -48,26
Makina Takım 0,99 -3,88 -47,34
Mardin Çimento 5,27 0,57 -10,98
Marka Yatırım Holding 0,70 -6,67 -40,68
Marmaris Altınyunus 48,28 -5,70 -32,00
Marshall 35,76 -7,64 -24,78
Martı GMYO 0,59 -6,35 -41,58
Martı Otel 0,50 -7,41 -45,05
Mavi Giyim 31,04 -3,00 -46,39
Mazhar Zorlu Holding 10,18 -0,10 -15,80
Mega Polietilen 1,22 -8,27 -44,55
Menderes Tekstil 0,83 -9,78 -36,64
Mensa 0,21 0,00 -34,38
Merit Turizm 11,29 -9,97 -41,92
Merko Gıda 0,79 9,72 -24,76
Metal Gayrimenkul 0,61 1,67 -32,97
Metemtur Otelcilik 1,19 -2,46 -33,15
Metro Holding 0,79 -4,82 -42,75
Metro Petrol ve Tesisleri 0,94 -6,93 -52,04
Metro Yatırım Ortaklığı 5,38 2,48 -33,74
Migros Ticaret 22,32 9,95 -7,84
Milpa 1,71 -2,84 -21,92
Mistral GMYO 1,32 1,54 -30,16
MLP Sağlık 12,25 9,96 -23,44
MMC San. ve Tic. Yat. 0,90 1,12 -21,05
Mondi Tire Kutsan 3,56 9,88 -14,01
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.087,20 1,30
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 10,64 6,19 -16,35
Net Holding 1,19 -4,03 -54,23
Netaş Telekom. 8,79 4,39 -32,70
Niğbaş Niğde Beton 5,72 -4,67 -7,74
Nuh Çimento 8,80 -4,24 -25,93
Nurol GMYO 2,17 -4,41 -39,22
Odaş Elektrik 1,16 -4,92 -19,76
Olmuksan-IP 2,98 -2,30 16,36
Orge Enerji Elektrik 3,08 -3,75 -37,90
Orma Orman Mahsulleri 3,19 0,00 15,58
Osmanlı Menkul 5,24 2,75 24,76
Ostim Endüstriyel Yat 1,07 -5,31 -36,31
Otokar 106,70 4,13 -27,44
Oyak Yat. Ort. 4,13 9,84 77,25
Oylum Sınai Yatırımlar 1,83 9,58 -40,75
Özak GMYO 2,11 -7,05 -17,90
Özbal Çelik Boru 1,03 -5,50 -36,10
Özderici GMYO 0,86 -5,49 -45,22
Özerden Plastik 1,50 -3,23 -34,21
Panora GMYO 4,57 -3,18 -26,29
Papilon Savunma 7,22 -1,10 -6,84
Park Elek.Madencilik 2,17 -4,41 -28,85
Parsan 10,96 -3,86 -35,30
Pegasus 23,62 -9,71 -72,66
Peker GMYO 2,40 -1,64 -23,32
Penguen Gıda 2,10 9,95 1,45
Pera GMYO 0,58 0,00 -38,30
Pergamon Dış Ticaret 6,45 -3,15 -19,58
Petkim 2,99 0,00 -21,52
Petrokent Turizm 99,35 -3,54 -22,44
Pınar Et ve Un 8,96 9,94 -2,29
Pınar Su 1,96 9,50 -15,52
Pınar Süt 9,20 9,92 -27,39
Plastikkart 5,61 -4,92 -39,48
Polisan Holding 1,62 -4,14 -46,53
Politeknik Metal 60,00 -1,64 -21,13
Prizma Press Matbaacılık 3,73 0,81 -13,26
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.164,50 0,08 5,12
QNB Finans Fin. Kir. 144,70 9,95 12,08
QNB Finansbank 34,20 -0,87 -8,80
Ral Yatırım Holding 7,11 -10,00 4,56
Ray Sigorta 2,06 -5,07 -39,77
Reysaş GMYO 4,06 1,25 -11,55
Reysaş Lojistik 4,37 2,58 -0,23
Rhea Girişim 1,19 9,17 0,00
Rodrigo Tekstil 1,19 -6,30 -34,25
Royal Halı 1,57 -1,88 14,60
RTA Laboratuvarları 4,81 9,82 107,33
Sabancı Holding 7,22 -4,12 -24,32
Safkar Ege Soğutmacılık 1,99 -2,93 -8,72
Salix Yatırım Holding 5,22 4,40 -27,60
Sanel Mühendislik 3,39 -2,87 -16,30
Sanifoam Sünger 4,11 -3,07 -17,80
Sanko Pazarlama 3,97 3,12 -48,71
Saray Matbaacılık 0,98 0,00 -45,25
Sarkuysan 4,11 -2,14 -14,91
Sasa Polyester 4,97 -4,61 -35,71
Say Reklamcılık 1,86 -2,11 -16,96
Sekuro Plastik 2,95 9,67 -44,96
Selçuk Ecza Deposu 6,93 10,00 13,61
Selçuk Gıda 1,35 8,00 -21,51
Senkron Güvenlik 1,41 -2,08 -48,35
Serve Film Prodüksiyon 1,39 -6,71 -12,58
Servet GMYO 7,32 0,27 -13,88
Seyitler Kimya 8,50 2,91 25,18
Silverline Endüstri 1,25 -4,58 -42,13
Sinpaş GMYO 0,87 -4,40 -25,00
Smartiks Yazılım 5,59 9,82 -43,02
Soda Sanayii 4,51 -3,84 -27,02
Sodaş Sodyum Sanayii 11,39 -0,96 16,58
Söktaş 1,82 -2,67 -31,32
Sönmez Filament 3,19 -1,54 -34,63
Sönmez Pamuklu 3,11 -3,12 -36,79
Sumaş Suni Tahta 7,70 -1,91 -22,22
Şeker Fin. Kir. 4,21 -0,47 -11,92
Şekerbank 0,78 -6,02 -40,46
Şişe Cam 3,75 -3,60 -28,84
Şok Marketler 8,30 8,36 -22,86
T. Halk Bankası 4,66 -7,36 -21,15
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,56 -2,40 -45,96
T.S.K.B. 0,89 -4,30 -26,45
T.Tuborg 12,85 1,98 7,98
Taç Tarım Ürünleri 1,67 -46,47
Tat Gıda 5,30 9,96 -15,74
TAV Havalimanları 14,22 -6,32 -51,27
Taze Kuru Gıda 5,55 4,72 -23,34
Tek-Art Turizm 0,66 -7,04 -47,62
Tekfen Holding 11,65 -3,24 -39,70
Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,02 2,29 -4,29
Temapol Polimer Plastik 2,95 0,00 -43,49
TGS Dış Ticaret 2,32 -4,92 -50,32
Tofaş Oto. Fab. 16,48 -5,83 -38,64
Torunlar GMYO 1,67 -5,65 -39,27
Trabzon Liman 7,37 -4,04 -30,86
Trabzonspor Sportif 1,79 -9,60 -16,74
Trakya Cam 2,40 -6,25 -31,43
Trend GMYO 1,20 -2,44 -45,45
TSKB GMYO 1,12 -0,88 -16,42
Tuğçelik 2,34 -7,14 -40,76
Tukaş 8,33 -5,34 -32,55
Turcas Petrol 1,65 -2,94 -38,20
Turkcell 13,39 3,80 -2,97
Tümosan Motor ve Traktör 3,67 -5,17 -42,75
Tüpraş 69,00 0,36 -45,58
Türk Hava Yolları 7,71 -3,38 -46,68
Türk Prysmian Kablo 2,12 1,44 -18,46
Türk Telekom 6,20 2,14 -15,88
Türk Traktör 37,90 -6,19 -28,37
Türker Proje Gayrimenkul 27,10 -9,67 -35,48
Ufuk Yatırım 2,18 -5,22 -15,50
Ulaşlar Turizm Yat. 1,03 -0,96 -51,42
Ulusoy Elektrik 27,10 -3,08 1,88
Ulusoy Un Sanayi 3,82 9,77 0,00
Umpaş Holding 0,34 -2,86 -45,16
Uşak Seramik 0,95 -5,94 -43,79
Utopya Turizm 2,49 -9,45 -49,39
Uzertaş Boya 1,76 10,00 -20,72
Ülker Bisküvi 19,62 2,94 -12,25
Ünye Çimento 3,62 0,56 -32,71
Vakıf Fin. Kir. 1,46 -9,88 -39,67
Vakıf GMYO 1,70 -8,11 -31,17
Vakıf Yat. Ort. 1,48 -6,92 -36,48
Vakıflar Bankası 4,34 -5,86 -21,23
Vakko Tekstil 3,12 5,05 -31,28
Vanet Gıda 0,98 3,16 -31,47
Verusa Holding 13,30 -1,48 -28,34
Verusaturk Girisim 3,09 -2,22 -42,67
Vestel 9,10 -4,51 -27,89
Vestel Beyaz Eşya 13,55 -2,87 -37,27
Viking Kağıt 3,26 9,76 74,33
Yapı Kredi Koray GMYO 1,70 -5,03 -29,75
Yapı ve Kredi Bank. 1,77 -5,85 -28,63
Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,32 3,10 -15,15
Yataş 5,15 0,98 -29,84
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,07 5,94 -33,54
Yeni Gimat GMYO 11,83 2,87 -9,07
Yeşil GMYO 0,35 -7,89 -45,31
Yeşil Yapı 0,33 -8,33 -50,00
Yeşil Yatırım Holding 6,98 -5,03 -37,85
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.448,00 9,88 51,04
Yonga Mobilya 8,70 -3,33 -5,84
Yükselen Çelik 4,94 -3,89 -19,41
Yünsa 6,23 1,63 -38,26
Zorlu Enerji 0,96 -4,95 -41,10
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Sağlık çalışanlarına müjde! Yüzde yüz oranında ek ödeme yapılacak Ekonomi
Sağlık çalışanlarına müjde! Yüzde yüz oranında ek ödeme yapılacak
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! 24 Nisan'a kadar uzatıldı Ekonomi
Bakan Albayrak güzel haberi verdi! 24 Nisan'a kadar uzatıldı
Korona tedbiri kapsamında tarihi çarşıya giriş çıkışlar sınırlandırıldı Ekonomi
Korona tedbiri kapsamında tarihi çarşıya giriş çıkışlar sınırlandırıldı
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar Ekonomi
Biner liralık destek için riski hiçe sayıp soluğu orada aldılar
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor! Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor Ekonomi
Bağışıklık sistemini güçlendiriyor! Korona sonrası talep patlaması yaşanıyor
Tunç Soyer'den koronayla mücadele eden personellere moral primi Ekonomi
Tunç Soyer'den koronayla mücadele eden personellere moral primi
Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı
Koronavirüs test kiti geliştiren Türk firması, 10 ülkeden sipariş aldı
İngiltere'de bir doktor, zenginlere koronavirüs testi satarak bir haftada 2,5 milyon sterlinlik vurgun yaptı
İngiltere'de bir doktor, zenginlere koronavirüs testi satarak bir haftada 2,5 milyon sterlinlik vurgun yaptı
IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak
IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak
Belediyeden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar
Belediyeden örnek davranış! 7 bin aileye biner TL nakit yardımı yapacaklar
Erzurumlu dönerci 2 ay çalışmayacak olan işçilerinin maaşını karşılayacak
Erzurumlu dönerci 2 ay çalışmayacak olan işçilerinin maaşını karşılayacak
Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı
Son Dakika: Fed, koronavirüs salgını nedeniyle yeni tedbirler açıkladı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin
Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!
Çalışma süresi 5 saate düşünce banka önlerinde kuyruklar oluştu!
Uzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırır
Uzman doktor koronaya karşı maden suyunu tavsiye etti: Vücudumuzun direncini artırır
Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 8 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar
Son Dakika: Kredi borçlarını erteleyen banka sayısı 8 oldu! İşte erteleme kararı alan bankalar
Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı
Bingöl'e düşen göktaşından tespih yapan usta, dünyada eşi benzeri olmayan tespihi 30 bin dolara satışa çıkardı
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum
Son Dakika: Bakan Albayrak: Koronavirüs tedbirlerine özel bankaların da eşlik edeceğine inanıyorum
15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor
15 Türk bilim insanının geliştirdiği ve %99,9 oranında doğruluk gösteren tanı kitleri 15 ülkeye ihraç ediliyor
Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum
Ağustos 2018'den bu yana en yüksek seviyesini gördü! İşte dolarda son durum
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor
Koronavirüse karşı antibakteriyel özelliği ile ön plana çıkan kuka tespihler, yok satıyor
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek
Son dakika: 3 kamu bankasından koronavirüs önlemi! Kredi ödemeleri ertelenecek
Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak
Migros, Sanal Market için 2 hafta içinde bin personel alacak
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
Benzin ve motorinin ardından bir büyük indirim de LPG'ye geliyor
Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi
Son Dakika: Kamu kurum ve kuruluşlarına, dönüşümlü, esnek ve uzaktan çalışma uygulaması için izin verildi
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar 12:00 ile 17:00 arasında hizmet verecek
Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak
Son Dakika: Bakan Kurum: Hazinenin kiracısı olanlardan kira alınmayacak
Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu
Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu
3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek
3 otomobil devi, koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek
Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi
Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Murat Kurum Abdülhamit Gül Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin James Bond Demet Şener Demet Akalın Yılmaz Erdoğan
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Bülent Korkmaz Fernando Muslera Fernando Muslera
Daha Fazla Mart Polis Wuhan Almanya
Şu an buradasınız: Borsada günlük işlemler (2) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.3.2020 19:49:29. #1.15#
title