Borsada günlük işlemler (2) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 26.264,80 -6,83 -12,97 İş Bankası (C) 5,19 3,59 -19,03 İş Bankası (Kur.) 255.000,00 21,43 İş Fin.Kir. 2,41 9,05 -36,58 İş Girişim 2,70 4,25 -28,95 İş GMYO 1,25 -0,79 -28,98 İş Y. Men. Değ. 3,55 0,00 -21,11 İş Yat. Ort. 2,47 9,78 34,24 İşbir Holding 382,70 -10,00 -11,00 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,36 -2,70 -41,94 İttifak Holding 1,54 -9,94 -58,60 İz Hayvancılık Tarım 1,54 -9,41 -41,14 İzmir Demir Çelik 8,04 -2,43 -1,83 İzmir Fırça 1,38 -9,80 -23,33 Jantsa Jant Sanayi 43,38 -5,90 -25,59 Kafein Yazılım 7,55 -4,79 -32,23 Kapital Yat. Holding 2,69 -3,24 11,16 Kaplamin 3,78 -10,00 -31,89 Kardemir (A) 1,85 -1,07 -30,19 Kardemir (B) 1,82 -1,62 -31,06 Kardemir (D) 1,90 1,06 -28,57 Karel Elektronik 9,90 -3,98 -31,87 Karsan Otomotiv 1,24 -2,36 -21,52 Karsu Tekstil 1,35 -10,00 -58,33 Kartonsan 290,00 6,27 -25,62 Katmerciler Ekipman 2,00 -2,91 -47,92 Kent Gıda 141,90 -5,40 -19,28 Kerevitaş Gıda 2,37 -9,89 -27,30 Kervansaray Yat. Holding 0,27 -10,00 -50,91 Kiler GMYO 1,71 -3,93 -54,88 Klimasan Klima 13,65 -9,78 -38,18 Koç Holding 13,66 -4,54 -32,78 Konfrut Gıda 4,77 -9,66 -39,00 Konya Çimento 159,20 -6,13 -41,32 Kordsa Teknik Tekstil 9,37 -2,70 -28,36 Koza Altın 52,75 -3,92 -28,76 Koza Madencilik 7,93 -4,57 -20,94 Körfez GMYO 1,32 -2,22 -44,77 Kristal Kola 0,99 -7,48 -34,44 Kron Telekomünikasyon 11,65 -6,95 -8,41 Kuştur Kuşadası Turizm 20,00 -2,06 -15,61 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,10 0,00 -33,33 Kütahya Porselen 5,08 -5,93 -23,26 Lider Faktoring 2,36 -2,88 -35,69 Link Bilgisayar 13,77 -8,81 -24,13 Logo Yazılım 50,00 -1,28 -17,76 Lokman Hekim Sağlık 5,24 -9,97 -9,34 Lüks Kadife 5,41 -8,31 -37,38 Makina Takım 1,04 -6,31 -44,68 Mardin Çimento 4,59 -8,93 -22,47 Marka Yatırım Holding 0,75 -2,60 -36,44 Marmaris Altınyunus 56,90 -9,97 -19,86 Marshall 31,22 0,71 -34,33 Martı GMYO 0,63 -3,08 -37,62 Martı Otel 0,54 1,89 -40,66 Mavi Giyim 34,20 -9,52 -40,93 Mazhar Zorlu Holding 10,76 -7,32 -11,00 Mega Polietilen 1,43 -9,49 -35,00 Menderes Tekstil 0,96 -8,57 -26,72 Mensa 0,21 -8,70 -34,38 Merit Turizm 12,00 -7,69 -38,27 Merko Gıda 0,81 -8,99 -22,86 Metal Gayrimenkul 0,60 -6,25 -34,07 Metemtur Otelcilik 1,23 -0,81 -30,90 Metro Holding 0,85 -6,59 -38,41 Metro Petrol ve Tesisleri 1,04 -7,14 -46,94 Metro Yatırım Ortaklığı 4,60 9,52 -43,35 Migros Ticaret 18,65 3,67 -23,00 Milpa 1,77 -3,80 -19,18 Mistral GMYO 1,29 -7,19 -31,75 MLP Sağlık 10,87 -9,94 -32,06 MMC San. ve Tic. Yat. 0,84 -1,18 -26,32 Mondi Tire Kutsan 3,51 -10,00 -15,22 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.085,80 1,17 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 10,88 -9,78 -14,47 Net Holding 1,24 -8,82 -52,31 Netaş Telekom. 7,68 -4,12 -41,19 Niğbaş Niğde Beton 5,81 -9,92 -6,29 Nuh Çimento 9,00 0,11 -24,24 Nurol GMYO 2,29 -2,14 -35,85 Odaş Elektrik 1,18 -5,60 -18,38 Olmuksan-IP 3,20 3,56 24,95 Orge Enerji Elektrik 3,26 -2,40 -34,27 Orma Orman Mahsulleri 3,40 -9,09 23,19 Osmanlı Menkul 4,27 -9,92 1,67 Ostim Endüstriyel Yat 1,13 -6,61 -32,74 Otokar 112,00 -0,88 -29,56 Oyak Yat. Ort. 3,45 -9,92 48,07 Oylum Sınai Yatırımlar 1,95 -9,72 -36,87 Özak GMYO 2,06 -7,21 -19,84 Özbal Çelik Boru 1,14 -9,52 -29,27 Özderici GMYO 0,92 -7,07 -41,40 Özerden Plastik 1,62 -3,57 -28,95 Panora GMYO 4,41 -2,00 -28,87 Papilon Savunma 7,03 5,08 -9,29 Park Elek.Madencilik 2,28 -2,98 -25,25 Parsan 11,85 0,51 -30,05 Pegasus 31,64 -9,96 -63,38 Peker GMYO 2,06 9,57 -34,19 Penguen Gıda 2,34 -10,00 13,04 Pera GMYO 0,57 -6,56 -39,36 Pergamon Dış Ticaret 6,22 -2,35 -22,44 Petkim 2,83 -3,41 -25,72 Petrokent Turizm 99,00 -6,60 -22,72 Pınar Et ve Un 7,49 -4,34 -18,32 Pınar Su 2,00 -9,91 -13,79 Pınar Süt 8,14 -8,74 -35,75 Plastikkart 5,97 -8,44 -35,60 Polisan Holding 1,63 -4,12 -46,20 Politeknik Metal 56,00 -7,13 -26,39 Prizma Press Matbaacılık 3,60 -3,23 -16,28 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.163,30 0,09 5,01 QNB Finans Fin. Kir. 110,40 -9,14 -14,48 QNB Finansbank 30,50 -9,82 -18,67 Ral Yatırım Holding 6,75 -6,25 -0,74 Ray Sigorta 2,26 0,89 -33,92 Reysaş GMYO 3,93 -7,09 -14,38 Reysaş Lojistik 4,19 -7,10 -4,34 Rhea Girişim 1,14 -9,52 -4,20 Rodrigo Tekstil 1,22 -9,63 -32,60 Royal Halı 1,41 -9,62 2,92 RTA Laboratuvarları 3,30 10,00 42,24 Sabancı Holding 7,91 0,00 -17,09 Safkar Ege Soğutmacılık 2,05 -9,69 -5,96 Salix Yatırım Holding 3,77 6,20 -47,71 Sanel Mühendislik 3,30 0,00 -18,52 Sanifoam Sünger 4,30 -2,05 -14,00 Sanko Pazarlama 3,94 -9,43 -49,10 Saray Matbaacılık 1,03 -5,50 -42,46 Sarkuysan 4,08 -4,45 -15,53 Sasa Polyester 5,35 -7,92 -30,79 Say Reklamcılık 1,87 -6,97 -16,52 Sekuro Plastik 2,65 -2,21 -50,56 Selçuk Ecza Deposu 5,96 -9,97 -2,30 Selçuk Gıda 1,38 3,76 -19,77 Senkron Güvenlik 1,48 -9,76 -45,79 Serve Film Prodüksiyon 1,29 -9,79 -18,87 Servet GMYO 8,14 -9,96 -4,24 Seyitler Kimya 7,46 -9,90 9,87 Silverline Endüstri 1,30 -2,26 -39,81 Sinpaş GMYO 0,81 -10,00 -30,17 Smartiks Yazılım 4,55 -6,38 -53,62 Soda Sanayii 4,51 0,22 -27,02 Sodaş Sodyum Sanayii 10,45 -9,99 6,96 Söktaş 1,79 -6,77 -32,45 Sönmez Filament 3,21 -8,02 -34,22 Sönmez Pamuklu 3,10 -8,28 -36,99 Sumaş Suni Tahta 7,87 9,92 -20,51 Şeker Fin. Kir. 4,07 3,56 -14,85 Şekerbank 0,84 -3,45 -35,88 Şişe Cam 3,72 -0,53 -29,41 Şok Marketler 6,75 -6,51 -37,27 T. Halk Bankası 5,15 4,04 -12,86 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 23,88 -2,21 -45,23 T.S.K.B. 0,93 5,68 -23,14 T.Tuborg 12,83 0,23 7,82 Taç Tarım Ürünleri 1,67 -9,73 -46,47 Tat Gıda 4,62 -9,94 -26,55 TAV Havalimanları 16,26 0,93 -44,28 Taze Kuru Gıda 4,80 -6,80 -33,70 Tek-Art Turizm 0,71 -4,05 -43,65 Tekfen Holding 12,25 0,16 -36,59 Teknosa İç ve Dış Ticaret 4,65 -9,88 10,71 Temapol Polimer Plastik 2,94 -9,26 -43,68 TGS Dış Ticaret 2,50 -4,21 -46,47 Tofaş Oto. Fab. 18,37 -7,69 -31,61 Torunlar GMYO 1,73 -4,95 -37,09 Trabzon Liman 7,95 -0,50 -25,42 Trabzonspor Sportif 2,70 -9,70 25,58 Trakya Cam 2,42 -3,97 -30,86 Trend GMYO 1,21 -9,70 -45,00 TSKB GMYO 1,10 -2,65 -17,91 Tuğçelik 2,55 -9,57 -35,44 Tukaş 8,19 -9,90 -33,68 Turcas Petrol 1,63 -6,32 -38,95 Turkcell 12,56 4,15 -8,99 Tümosan Motor ve Traktör 3,75 -2,34 -41,50 Tüpraş 73,05 -7,00 -42,39 Türk Hava Yolları 7,98 -3,04 -44,81 Türk Prysmian Kablo 2,11 -1,86 -18,85 Türk Telekom 5,90 0,51 -19,95 Türk Traktör 44,08 -2,17 -20,43 Türker Proje Gayrimenkul 32,44 -9,89 -22,76 Ufuk Yatırım 2,40 -5,14 -6,98 Ulaşlar Turizm Yat. 1,10 -7,56 -48,11 Ulusoy Elektrik 28,20 -2,22 6,02 Ulusoy Un Sanayi 2,63 -9,00 -31,15 Umpaş Holding 0,34 -5,56 -45,16 Uşak Seramik 0,97 -7,62 -42,60 Utopya Turizm 2,80 -9,39 -43,09 Uzertaş Boya 1,80 -10,00 -18,92 Ülker Bisküvi 17,48 -3,96 -21,82 Ünye Çimento 3,13 -9,80 -41,82 Vakıf Fin. Kir. 1,34 3,88 -44,63 Vakıf GMYO 1,65 -0,60 -33,20 Vakıf Yat. Ort. 1,34 -0,74 -42,49 Vakıflar Bankası 4,65 4,49 -15,61 Vakko Tekstil 3,19 -9,12 -29,74 Vanet Gıda 0,88 -9,28 -38,46 Verusa Holding 13,50 -7,53 -27,26 Verusaturk Girisim 3,27 1,87 -39,33 Vestel 9,18 3,03 -27,26 Vestel Beyaz Eşya 14,45 -2,56 -33,10 Viking Kağıt 3,19 -9,89 70,59 Yapı Kredi Koray GMYO 1,70 1,19 -29,75 Yapı ve Kredi Bank. 2,05 0,99 -17,34 Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,85 -4,10 -6,70 Yataş 5,11 0,59 -30,38 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,06 -9,40 -34,16 Yeni Gimat GMYO 11,40 -1,72 -12,38 Yeşil GMYO 0,37 -7,50 -42,19 Yeşil Yapı 0,34 -5,56 -48,48 Yeşil Yatırım Holding 7,77 -9,23 -30,81 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.399,60 -4,46 15,44 Yonga Mobilya 8,54 -9,92 -7,58 Yükselen Çelik 5,22 -3,33 -14,85 Yünsa 6,36 -7,96 -36,97 Zorlu Enerji 0,97 -3,00 -40,49 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: AA