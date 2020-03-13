Borsada günlük işlemler (2) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)

İş Bankası (A) 380.383,00

129,38

İş Bankası (B) 31.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 31.322,30 10,00 3,78 İş Bankası (C) 5,49 5,37 -14,35 İş Bankası (Kur.) 282.000,00 -5,69 34,29 İş Fin.Kir. 2,27 9,66 -40,26 İş Girişim 2,85 8,78 -25,00 İş GMYO 1,37 7,03 -22,16 İş Y. Men. Değ. 3,92 4,53 -12,89 İş Yat. Ort. 2,28 9,62 23,91 İşbir Holding 472,40 -2,07 9,86 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 8,11 -35,48 İttifak Holding 1,89 5,00 -49,19 İz Hayvancılık Tarım 1,84 -0,54 -29,68 İzmir Demir Çelik 8,53 2,77 4,15 İzmir Fırça 1,70 -0,58 -5,56 Jantsa Jant Sanayi 49,00 4,75 -15,95 Kafein Yazılım 8,81 4,88 -20,92 Kapital Yat. Holding 2,88 6,67 19,01 Kaplamin 4,66 -3,72 -16,04 Kardemir (A) 2,04 6,81 -23,02 Kardemir (B) 2,04 7,94 -22,73 Kardemir (D) 2,06 3,00 -22,56 Karel Elektronik 11,45 3,43 -21,20 Karsan Otomotiv 1,39 9,45 -12,03 Karsu Tekstil 1,66 3,11 -48,77 Kartonsan 298,90 5,92 -23,34 Katmerciler Ekipman 2,28 9,62 -40,63 Kent Gıda 157,50 0,83 -10,41 Kerevitaş Gıda 2,92 -1,02 -10,43 Kervansaray Yat. Holding 0,33 -2,94 -40,00 Kiler GMYO 1,92 4,92 -49,34 Klimasan Klima 16,81 1,76 -23,87 Koç Holding 15,78 6,98 -22,34 Konfrut Gıda 5,86 -1,01 -25,06 Konya Çimento 188,40 3,52 -30,56 Kordsa Teknik Tekstil 10,65 5,76 -18,58 Koza Altın 61,00 2,52 -17,62 Koza Madencilik 9,23 7,33 -7,98 Körfez GMYO 1,50 4,90 -37,24 Kristal Kola 1,18 4,42 -21,85 Kron Telekomünikasyon 13,86 5,48 8,96 Kuştur Kuşadası Turizm 22,68 -7,28 -4,30 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,06 9,28 -35,76 Kütahya Porselen 6,00 6,76 -9,37 Lider Faktoring 2,70 7,14 -26,43 Link Bilgisayar 16,65 4,06 -8,26 Logo Yazılım 56,25 -9,27 -7,48 Lokman Hekim Sağlık 6,46 -9,90 11,76 Lüks Kadife 6,55 4,13 -24,19 Makina Takım 1,23 6,96 -34,57 Mardin Çimento 5,19 0,19 -12,33 Marka Yatırım Holding 0,85 2,41 -27,97 Marmaris Altınyunus 70,20 -2,50 -1,13 Marshall 34,16 8,44 -28,14 Martı GMYO 0,72 5,88 -28,71 Martı Otel 0,58 5,45 -36,26 Mavi Giyim 42,00 -2,33 -27,46 Mazhar Zorlu Holding 12,53 2,87 3,64 Mega Polietilen 1,75 -2,78 -20,45 Menderes Tekstil 1,11 9,90 -15,27 Mensa 0,25 -3,85 -21,88 Merit Turizm 13,54 -6,62 -30,35 Merko Gıda 0,98 -1,01 -6,67 Metal Gayrimenkul 0,71 -4,05 -21,98 Metemtur Otelcilik 1,34 9,84 -24,72 Metro Holding 1,01 3,06 -26,81 Metro Petrol ve Tesisleri 1,24 6,90 -36,73 Metro Yatırım Ortaklığı 4,66 -9,86 -42,61 Migros Ticaret 19,98 3,26 -17,51 Milpa 2,01 9,84 -8,22 Mistral GMYO 1,54 6,94 -18,52 MLP Sağlık 13,41 -2,47 -16,19 MMC San. ve Tic. Yat. 0,88 0,00 -22,81 Mondi Tire Kutsan 4,33 6,13 4,59 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.085,80 0,13 1,17 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 13,39 8,42 5,27 Net Holding 1,51 2,72 -41,92 Netaş Telekom. 8,89 5,21 -31,93 Niğbaş Niğde Beton 6,49 -0,15 4,68 Nuh Çimento 9,27 2,89 -21,97 Nurol GMYO 2,57 7,98 -28,01 Odaş Elektrik 1,38 4,55 -4,55 Olmuksan-IP 3,19 3,57 24,56 Orge Enerji Elektrik 3,70 6,63 -25,40 Orma Orman Mahsulleri 4,15 9,79 50,36 Osmanlı Menkul 5,26 3,14 25,24 Ostim Endüstriyel Yat 1,34 4,69 -20,24 Otokar 125,50 2,87 -21,07 Oyak Yat. Ort. 4,25 4,42 82,40 Oylum Sınai Yatırımlar 2,40 1,69 -22,30 Özak GMYO 2,46 7,42 -4,28 Özbal Çelik Boru 1,39 5,30 -13,76 Özderici GMYO 1,09 5,83 -30,57 Özerden Plastik 1,77 -9,69 -22,37 Panora GMYO 5,00 3,31 -19,35 Papilon Savunma 7,06 9,80 -8,90 Park Elek.Madencilik 2,53 9,05 -17,05 Parsan 13,10 6,68 -22,67 Pegasus 39,04 9,97 -54,81 Peker GMYO 1,99 9,94 -36,42 Penguen Gıda 2,88 -6,80 39,13 Pera GMYO 0,67 6,35 -28,72 Pergamon Dış Ticaret 6,87 6,51 -14,34 Petkim 3,14 3,97 -17,59 Petrokent Turizm 114,50 2,69 -10,62 Pınar Et ve Un 8,28 -0,72 -9,71 Pınar Su 2,46 -8,55 6,03 Pınar Süt 9,91 1,12 -21,78 Plastikkart 7,24 6,00 -21,90 Polisan Holding 1,86 3,33 -38,61 Politeknik Metal 66,80 1,21 -12,19 Prizma Press Matbaacılık 4,13 1,47 -3,95 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.160,50 0,09 4,76 QNB Finans Fin. Kir. 135,00 0,15 4,57 QNB Finansbank 37,56 9,95 0,16 Ral Yatırım Holding 8,00 8,84 17,65 Ray Sigorta 2,46 8,85 -28,07 Reysaş GMYO 4,69 9,84 2,18 Reysaş Lojistik 5,01 9,87 14,38 Rhea Girişim 1,40 9,37 17,65 Rodrigo Tekstil 1,49 -2,61 -17,68 Royal Halı 1,73 1,17 26,28 RTA Laboratuvarları 2,73 -1,09 17,67 Sabancı Holding 8,78 2,09 -7,97 Safkar Ege Soğutmacılık 2,52 -9,68 15,60 Salix Yatırım Holding 3,92 8,89 -45,63 Sanel Mühendislik 3,60 0,00 -11,11 Sanifoam Sünger 4,61 5,98 -7,80 Sanko Pazarlama 4,83 5,00 -37,60 Saray Matbaacılık 1,21 0,83 -32,40 Sarkuysan 4,54 4,61 -6,00 Sasa Polyester 6,45 8,22 -16,56 Say Reklamcılık 2,23 8,25 -0,45 Sekuro Plastik 2,98 3,11 -44,40 Selçuk Ecza Deposu 7,35 -9,93 20,49 Selçuk Gıda 1,46 8,15 -15,12 Senkron Güvenlik 1,79 7,83 -34,43 Serve Film Prodüksiyon 1,52 -3,80 -4,40 Servet GMYO 10,04 0,50 18,12 Seyitler Kimya 9,19 -4,27 35,35 Silverline Endüstri 1,47 8,89 -31,94 Sinpaş GMYO 0,96 1,05 -17,24 Smartiks Yazılım 5,40 6,51 -44,95 Soda Sanayii 5,00 6,16 -19,09 Sodaş Sodyum Sanayii 12,90 -2,27 32,04 Söktaş 2,13 0,95 -19,62 Sönmez Filament 3,87 4,31 -20,70 Sönmez Pamuklu 3,75 -2,34 -23,78 Sumaş Suni Tahta 7,95 -4,56 -19,70 Şeker Fin. Kir. 4,13 5,36 -13,60 Şekerbank 0,96 5,49 -26,72 Şişe Cam 4,03 4,68 -23,53 Şok Marketler 7,75 -0,90 -27,97 T. Halk Bankası 5,31 4,32 -10,15 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 27,12 9,98 -37,80 T.S.K.B. 0,95 3,26 -21,49 T.Tuborg 13,69 1,11 15,04 Taç Tarım Ürünleri 2,02 -6,48 -35,26 Tat Gıda 5,70 -3,39 -9,38 TAV Havalimanları 17,09 2,70 -41,43 Taze Kuru Gıda 5,45 1,30 -24,72 Tek-Art Turizm 0,82 9,33 -34,92 Tekfen Holding 12,90 7,41 -33,23 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,73 5,33 36,43 Temapol Polimer Plastik 3,60 2,27 -31,03 TGS Dış Ticaret 2,90 0,35 -37,90 Tofaş Oto. Fab. 21,50 -4,02 -19,96 Torunlar GMYO 1,99 6,99 -27,64 Trabzon Liman 8,62 4,74 -19,14 Trabzonspor Sportif 3,32 -3,49 54,42 Trakya Cam 2,80 2,94 -20,00 Trend GMYO 1,48 4,96 -32,73 TSKB GMYO 1,17 3,54 -12,69 Tuğçelik 3,13 3,99 -20,76 Tukaş 10,09 -5,70 -18,30 Turcas Petrol 1,93 5,46 -27,72 Turkcell 12,75 -2,45 -7,61 Tümosan Motor ve Traktör 4,18 6,09 -34,79 Tüpraş 85,00 1,19 -32,97 Türk Hava Yolları 9,14 7,78 -36,79 Türk Prysmian Kablo 2,31 5,96 -11,15 Türk Telekom 6,30 1,61 -14,52 Türk Traktör 48,50 3,72 -12,45 Türker Proje Gayrimenkul 40,00 8,40 -4,76 Ufuk Yatırım 2,81 -7,26 8,91 Ulaşlar Turizm Yat. 1,32 0,76 -37,74 Ulusoy Elektrik 31,10 4,22 16,92 Ulusoy Un Sanayi 3,21 -1,53 -15,97 Umpaş Holding 0,39 -7,14 -37,10 Uşak Seramik 1,16 4,50 -31,36 Utopya Turizm 3,43 7,86 -30,28 Uzertaş Boya 2,22 9,36 0,00 Ülker Bisküvi 20,04 2,77 -10,38 Ünye Çimento 3,82 1,06 -29,00 Vakıf Fin. Kir. 1,41 9,30 -41,74 Vakıf GMYO 1,83 5,78 -25,91 Vakıf Yat. Ort. 1,50 3,45 -35,62 Vakıflar Bankası 4,91 4,69 -10,89 Vakko Tekstil 3,90 8,03 -14,10 Vanet Gıda 1,07 0,00 -25,17 Verusa Holding 15,79 7,41 -14,92 Verusaturk Girisim 3,34 4,70 -38,03 Vestel 9,90 10,00 -21,55 Vestel Beyaz Eşya 16,41 1,42 -24,03 Viking Kağıt 3,57 -8,70 90,91 Yapı Kredi Koray GMYO 1,84 8,88 -23,97 Yapı ve Kredi Bank. 2,21 3,76 -10,89 Yaprak Süt ve Besi Çift. 6,07 5,02 -3,19 Yataş 5,64 0,53 -23,16 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,29 2,38 -19,88 Yeni Gimat GMYO 12,01 1,78 -7,69 Yeşil GMYO 0,44 10,00 -31,25 Yeşil Yapı 0,40 8,11 -39,39 Yeşil Yatırım Holding 9,51 6,61 -15,32 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.953,60 -10,00 34,25 Yonga Mobilya 10,53 0,00 13,96 Yükselen Çelik 6,00 6,38 -2,12 Yünsa 7,67 6,53 -23,98 Zorlu Enerji 1,09 5,83 -33,13 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son) Kaynak: AA