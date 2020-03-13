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Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00
129,38
İş Bankası (B) 31.

13.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 19:02
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 31.322,30 10,00 3,78
İş Bankası (C) 5,49 5,37 -14,35
İş Bankası (Kur.) 282.000,00 -5,69 34,29
İş Fin.Kir. 2,27 9,66 -40,26
İş Girişim 2,85 8,78 -25,00
İş GMYO 1,37 7,03 -22,16
İş Y. Men. Değ. 3,92 4,53 -12,89
İş Yat. Ort. 2,28 9,62 23,91
İşbir Holding 472,40 -2,07 9,86
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,40 8,11 -35,48
İttifak Holding 1,89 5,00 -49,19
İz Hayvancılık Tarım 1,84 -0,54 -29,68
İzmir Demir Çelik 8,53 2,77 4,15
İzmir Fırça 1,70 -0,58 -5,56
Jantsa Jant Sanayi 49,00 4,75 -15,95
Kafein Yazılım 8,81 4,88 -20,92
Kapital Yat. Holding 2,88 6,67 19,01
Kaplamin 4,66 -3,72 -16,04
Kardemir (A) 2,04 6,81 -23,02
Kardemir (B) 2,04 7,94 -22,73
Kardemir (D) 2,06 3,00 -22,56
Karel Elektronik 11,45 3,43 -21,20
Karsan Otomotiv 1,39 9,45 -12,03
Karsu Tekstil 1,66 3,11 -48,77
Kartonsan 298,90 5,92 -23,34
Katmerciler Ekipman 2,28 9,62 -40,63
Kent Gıda 157,50 0,83 -10,41
Kerevitaş Gıda 2,92 -1,02 -10,43
Kervansaray Yat. Holding 0,33 -2,94 -40,00
Kiler GMYO 1,92 4,92 -49,34
Klimasan Klima 16,81 1,76 -23,87
Koç Holding 15,78 6,98 -22,34
Konfrut Gıda 5,86 -1,01 -25,06
Konya Çimento 188,40 3,52 -30,56
Kordsa Teknik Tekstil 10,65 5,76 -18,58
Koza Altın 61,00 2,52 -17,62
Koza Madencilik 9,23 7,33 -7,98
Körfez GMYO 1,50 4,90 -37,24
Kristal Kola 1,18 4,42 -21,85
Kron Telekomünikasyon 13,86 5,48 8,96
Kuştur Kuşadası Turizm 22,68 -7,28 -4,30
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,06 9,28 -35,76
Kütahya Porselen 6,00 6,76 -9,37
Lider Faktoring 2,70 7,14 -26,43
Link Bilgisayar 16,65 4,06 -8,26
Logo Yazılım 56,25 -9,27 -7,48
Lokman Hekim Sağlık 6,46 -9,90 11,76
Lüks Kadife 6,55 4,13 -24,19
Makina Takım 1,23 6,96 -34,57
Mardin Çimento 5,19 0,19 -12,33
Marka Yatırım Holding 0,85 2,41 -27,97
Marmaris Altınyunus 70,20 -2,50 -1,13
Marshall 34,16 8,44 -28,14
Martı GMYO 0,72 5,88 -28,71
Martı Otel 0,58 5,45 -36,26
Mavi Giyim 42,00 -2,33 -27,46
Mazhar Zorlu Holding 12,53 2,87 3,64
Mega Polietilen 1,75 -2,78 -20,45
Menderes Tekstil 1,11 9,90 -15,27
Mensa 0,25 -3,85 -21,88
Merit Turizm 13,54 -6,62 -30,35
Merko Gıda 0,98 -1,01 -6,67
Metal Gayrimenkul 0,71 -4,05 -21,98
Metemtur Otelcilik 1,34 9,84 -24,72
Metro Holding 1,01 3,06 -26,81
Metro Petrol ve Tesisleri 1,24 6,90 -36,73
Metro Yatırım Ortaklığı 4,66 -9,86 -42,61
Migros Ticaret 19,98 3,26 -17,51
Milpa 2,01 9,84 -8,22
Mistral GMYO 1,54 6,94 -18,52
MLP Sağlık 13,41 -2,47 -16,19
MMC San. ve Tic. Yat. 0,88 0,00 -22,81
Mondi Tire Kutsan 4,33 6,13 4,59
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.085,80 0,13 1,17
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 13,39 8,42 5,27
Net Holding 1,51 2,72 -41,92
Netaş Telekom. 8,89 5,21 -31,93
Niğbaş Niğde Beton 6,49 -0,15 4,68
Nuh Çimento 9,27 2,89 -21,97
Nurol GMYO 2,57 7,98 -28,01
Odaş Elektrik 1,38 4,55 -4,55
Olmuksan-IP 3,19 3,57 24,56
Orge Enerji Elektrik 3,70 6,63 -25,40
Orma Orman Mahsulleri 4,15 9,79 50,36
Osmanlı Menkul 5,26 3,14 25,24
Ostim Endüstriyel Yat 1,34 4,69 -20,24
Otokar 125,50 2,87 -21,07
Oyak Yat. Ort. 4,25 4,42 82,40
Oylum Sınai Yatırımlar 2,40 1,69 -22,30
Özak GMYO 2,46 7,42 -4,28
Özbal Çelik Boru 1,39 5,30 -13,76
Özderici GMYO 1,09 5,83 -30,57
Özerden Plastik 1,77 -9,69 -22,37
Panora GMYO 5,00 3,31 -19,35
Papilon Savunma 7,06 9,80 -8,90
Park Elek.Madencilik 2,53 9,05 -17,05
Parsan 13,10 6,68 -22,67
Pegasus 39,04 9,97 -54,81
Peker GMYO 1,99 9,94 -36,42
Penguen Gıda 2,88 -6,80 39,13
Pera GMYO 0,67 6,35 -28,72
Pergamon Dış Ticaret 6,87 6,51 -14,34
Petkim 3,14 3,97 -17,59
Petrokent Turizm 114,50 2,69 -10,62
Pınar Et ve Un 8,28 -0,72 -9,71
Pınar Su 2,46 -8,55 6,03
Pınar Süt 9,91 1,12 -21,78
Plastikkart 7,24 6,00 -21,90
Polisan Holding 1,86 3,33 -38,61
Politeknik Metal 66,80 1,21 -12,19
Prizma Press Matbaacılık 4,13 1,47 -3,95
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.160,50 0,09 4,76
QNB Finans Fin. Kir. 135,00 0,15 4,57
QNB Finansbank 37,56 9,95 0,16
Ral Yatırım Holding 8,00 8,84 17,65
Ray Sigorta 2,46 8,85 -28,07
Reysaş GMYO 4,69 9,84 2,18
Reysaş Lojistik 5,01 9,87 14,38
Rhea Girişim 1,40 9,37 17,65
Rodrigo Tekstil 1,49 -2,61 -17,68
Royal Halı 1,73 1,17 26,28
RTA Laboratuvarları 2,73 -1,09 17,67
Sabancı Holding 8,78 2,09 -7,97
Safkar Ege Soğutmacılık 2,52 -9,68 15,60
Salix Yatırım Holding 3,92 8,89 -45,63
Sanel Mühendislik 3,60 0,00 -11,11
Sanifoam Sünger 4,61 5,98 -7,80
Sanko Pazarlama 4,83 5,00 -37,60
Saray Matbaacılık 1,21 0,83 -32,40
Sarkuysan 4,54 4,61 -6,00
Sasa Polyester 6,45 8,22 -16,56
Say Reklamcılık 2,23 8,25 -0,45
Sekuro Plastik 2,98 3,11 -44,40
Selçuk Ecza Deposu 7,35 -9,93 20,49
Selçuk Gıda 1,46 8,15 -15,12
Senkron Güvenlik 1,79 7,83 -34,43
Serve Film Prodüksiyon 1,52 -3,80 -4,40
Servet GMYO 10,04 0,50 18,12
Seyitler Kimya 9,19 -4,27 35,35
Silverline Endüstri 1,47 8,89 -31,94
Sinpaş GMYO 0,96 1,05 -17,24
Smartiks Yazılım 5,40 6,51 -44,95
Soda Sanayii 5,00 6,16 -19,09
Sodaş Sodyum Sanayii 12,90 -2,27 32,04
Söktaş 2,13 0,95 -19,62
Sönmez Filament 3,87 4,31 -20,70
Sönmez Pamuklu 3,75 -2,34 -23,78
Sumaş Suni Tahta 7,95 -4,56 -19,70
Şeker Fin. Kir. 4,13 5,36 -13,60
Şekerbank 0,96 5,49 -26,72
Şişe Cam 4,03 4,68 -23,53
Şok Marketler 7,75 -0,90 -27,97
T. Halk Bankası 5,31 4,32 -10,15
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 27,12 9,98 -37,80
T.S.K.B. 0,95 3,26 -21,49
T.Tuborg 13,69 1,11 15,04
Taç Tarım Ürünleri 2,02 -6,48 -35,26
Tat Gıda 5,70 -3,39 -9,38
TAV Havalimanları 17,09 2,70 -41,43
Taze Kuru Gıda 5,45 1,30 -24,72
Tek-Art Turizm 0,82 9,33 -34,92
Tekfen Holding 12,90 7,41 -33,23
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,73 5,33 36,43
Temapol Polimer Plastik 3,60 2,27 -31,03
TGS Dış Ticaret 2,90 0,35 -37,90
Tofaş Oto. Fab. 21,50 -4,02 -19,96
Torunlar GMYO 1,99 6,99 -27,64
Trabzon Liman 8,62 4,74 -19,14
Trabzonspor Sportif 3,32 -3,49 54,42
Trakya Cam 2,80 2,94 -20,00
Trend GMYO 1,48 4,96 -32,73
TSKB GMYO 1,17 3,54 -12,69
Tuğçelik 3,13 3,99 -20,76
Tukaş 10,09 -5,70 -18,30
Turcas Petrol 1,93 5,46 -27,72
Turkcell 12,75 -2,45 -7,61
Tümosan Motor ve Traktör 4,18 6,09 -34,79
Tüpraş 85,00 1,19 -32,97
Türk Hava Yolları 9,14 7,78 -36,79
Türk Prysmian Kablo 2,31 5,96 -11,15
Türk Telekom 6,30 1,61 -14,52
Türk Traktör 48,50 3,72 -12,45
Türker Proje Gayrimenkul 40,00 8,40 -4,76
Ufuk Yatırım 2,81 -7,26 8,91
Ulaşlar Turizm Yat. 1,32 0,76 -37,74
Ulusoy Elektrik 31,10 4,22 16,92
Ulusoy Un Sanayi 3,21 -1,53 -15,97
Umpaş Holding 0,39 -7,14 -37,10
Uşak Seramik 1,16 4,50 -31,36
Utopya Turizm 3,43 7,86 -30,28
Uzertaş Boya 2,22 9,36 0,00
Ülker Bisküvi 20,04 2,77 -10,38
Ünye Çimento 3,82 1,06 -29,00
Vakıf Fin. Kir. 1,41 9,30 -41,74
Vakıf GMYO 1,83 5,78 -25,91
Vakıf Yat. Ort. 1,50 3,45 -35,62
Vakıflar Bankası 4,91 4,69 -10,89
Vakko Tekstil 3,90 8,03 -14,10
Vanet Gıda 1,07 0,00 -25,17
Verusa Holding 15,79 7,41 -14,92
Verusaturk Girisim 3,34 4,70 -38,03
Vestel 9,90 10,00 -21,55
Vestel Beyaz Eşya 16,41 1,42 -24,03
Viking Kağıt 3,57 -8,70 90,91
Yapı Kredi Koray GMYO 1,84 8,88 -23,97
Yapı ve Kredi Bank. 2,21 3,76 -10,89
Yaprak Süt ve Besi Çift. 6,07 5,02 -3,19
Yataş 5,64 0,53 -23,16
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,29 2,38 -19,88
Yeni Gimat GMYO 12,01 1,78 -7,69
Yeşil GMYO 0,44 10,00 -31,25
Yeşil Yapı 0,40 8,11 -39,39
Yeşil Yatırım Holding 9,51 6,61 -15,32
Yibitaş İnşaat Malzeme 3.953,60 -10,00 34,25
Yonga Mobilya 10,53 0,00 13,96
Yükselen Çelik 6,00 6,38 -2,12
Yünsa 7,67 6,53 -23,98
Zorlu Enerji 1,09 5,83 -33,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)


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Kaynak: AA

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