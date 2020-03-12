SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› Borsada günlük işlemler (2) - Ekonomi
Borsa İstanbul, Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

12.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:56
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 28.474,90 -15,00 -5,65
İş Bankası (C) 5,21 -7,13 -18,72
İş Bankası (Kur.) 298.999,90 42,38
İş Fin.Kir. 2,07 -15,51 -45,53
İş Girişim 2,62 -14,66 -31,05
İş GMYO 1,28 -13,51 -27,27
İş Y. Men. Değ. 3,75 -4,09 -16,67
İş Yat. Ort. 2,08 -16,80 13,04
İşbir Holding 482,40 -9,98 12,19
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 -19,57 -40,32
İttifak Holding 1,80 -20,00 -51,61
İz Hayvancılık Tarım 1,85 -9,76 -29,29
İzmir Demir Çelik 8,30 -2,24 1,34
İzmir Fırça 1,71 -9,52 -5,00
Jantsa Jant Sanayi 46,78 -4,26 -19,76
Kafein Yazılım 8,40 -20,00 -24,60
Kapital Yat. Holding 2,70 -10,00 11,57
Kaplamin 4,84 -14,94 -12,79
Kardemir (A) 1,91 -10,33 -27,92
Kardemir (B) 1,89 -11,27 -28,41
Kardemir (D) 2,00 -8,26 -24,81
Karel Elektronik 11,07 -15,82 -23,81
Karsan Otomotiv 1,27 -17,53 -19,62
Karsu Tekstil 1,61 -14,81 -50,31
Kartonsan 282,20 -9,41 -27,62
Katmerciler Ekipman 2,08 -20,00 -45,83
Kent Gıda 156,20 -14,97 -11,15
Kerevitaş Gıda 2,95 -4,22 -9,51
Kervansaray Yat. Holding 0,34 -8,11 -38,18
Kiler GMYO 1,83 -19,74 -51,72
Klimasan Klima 16,52 -4,40 -25,18
Koç Holding 14,75 -4,90 -27,41
Konfrut Gıda 5,92 -11,64 -24,30
Konya Çimento 182,00 -8,95 -32,92
Kordsa Teknik Tekstil 10,07 -9,28 -23,01
Koza Altın 59,50 -7,89 -19,65
Koza Madencilik 8,60 -7,03 -14,26
Körfez GMYO 1,43 -14,88 -40,17
Kristal Kola 1,13 -18,12 -25,17
Kron Telekomünikasyon 13,14 -12,46 3,30
Kuştur Kuşadası Turizm 24,46 -7,35 3,21
Kuyumcukent Gayrimenkul 0,97 -19,83 -41,21
Kütahya Porselen 5,62 -12,32 -15,11
Lider Faktoring 2,52 -14,58 -31,34
Link Bilgisayar 16,00 -20,00 -11,85
Logo Yazılım 62,00 -8,82 1,97
Lokman Hekim Sağlık 7,17 1,70 24,05
Lüks Kadife 6,29 -15,00 -27,20
Makina Takım 1,15 -19,58 -38,83
Mardin Çimento 5,18 -0,77 -12,50
Marka Yatırım Holding 0,83 -14,43 -29,66
Marmaris Altınyunus 72,00 -6,61 1,41
Marshall 31,50 -15,78 -33,74
Martı GMYO 0,68 -20,00 -32,67
Martı Otel 0,55 -17,91 -39,56
Mavi Giyim 43,00 -10,94 -25,73
Mazhar Zorlu Holding 12,18 -9,98 0,74
Mega Polietilen 1,80 -10,00 -18,18
Menderes Tekstil 1,01 -19,84 -22,90
Mensa 0,26 -7,14 -18,75
Merit Turizm 14,50 -9,99 -25,41
Merko Gıda 0,99 -6,60 -5,71
Metal Gayrimenkul 0,74 -7,50 -18,68
Metemtur Otelcilik 1,22 -10,29 -31,46
Metro Holding 0,98 -19,67 -28,99
Metro Petrol ve Tesisleri 1,16 -20,00 -40,82
Metro Yatırım Ortaklığı 5,17 -13,69 -36,33
Migros Ticaret 19,35 -15,80 -20,11
Milpa 1,83 -13,27 -16,44
Mistral GMYO 1,44 -6,49 -23,81
MLP Sağlık 13,75 -18,97 -14,06
MMC San. ve Tic. Yat. 0,88 -9,28 -22,81
Mondi Tire Kutsan 4,08 -20,00 -1,45
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.084,40 1,04
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 12,35 -19,96 -2,91
Net Holding 1,47 -10,37 -43,46
Netaş Telekom. 8,45 -19,98 -35,30
Niğbaş Niğde Beton 6,50 8,51 4,84
Nuh Çimento 9,01 -4,15 -24,16
Nurol GMYO 2,38 -18,21 -33,33
Odaş Elektrik 1,32 -18,01 -8,70
Olmuksan-IP 3,08 -12,25 20,27
Orge Enerji Elektrik 3,47 -11,70 -30,04
Orma Orman Mahsulleri 3,78 -10,00 36,96
Osmanlı Menkul 5,10 -8,93 21,43
Ostim Endüstriyel Yat 1,28 -20,00 -23,81
Otokar 122,00 -4,91 -23,27
Oyak Yat. Ort. 4,07 -14,85 74,68
Oylum Sınai Yatırımlar 2,36 -8,17 -23,60
Özak GMYO 2,29 -9,49 -10,89
Özbal Çelik Boru 1,32 -14,84 -18,11
Özderici GMYO 1,03 -19,53 -34,39
Özerden Plastik 1,96 -9,68 -14,04
Panora GMYO 4,84 -8,68 -21,94
Papilon Savunma 6,43 -16,71 -17,03
Park Elek.Madencilik 2,32 -12,78 -23,93
Parsan 12,28 -8,56 -27,51
Pegasus 35,50 -11,29 -58,91
Peker GMYO 1,81 -18,47 -42,17
Penguen Gıda 3,09 -19,95 49,28
Pera GMYO 0,63 -14,86 -32,98
Pergamon Dış Ticaret 6,45 -10,42 -19,58
Petkim 3,02 -7,93 -20,73
Petrokent Turizm 111,50 -14,95 -12,96
Pınar Et ve Un 8,34 -9,84 -9,05
Pınar Su 2,69 13,50 15,95
Pınar Süt 9,80 -10,58 -22,65
Plastikkart 6,83 -11,41 -26,32
Polisan Holding 1,80 -15,49 -40,59
Politeknik Metal 66,00 1,46 -13,24
Prizma Press Matbaacılık 4,07 -15,21 -5,35
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.159,40 -0,03 4,66
QNB Finans Fin. Kir. 134,80 -14,95 4,42
QNB Finansbank 34,16 -14,98 -8,91
Ral Yatırım Holding 7,35 -12,50 8,09
Ray Sigorta 2,26 -19,86 -33,92
Reysaş GMYO 4,27 -19,89 -6,97
Reysaş Lojistik 4,56 -19,86 4,11
Rhea Girişim 1,28 -14,67 7,56
Rodrigo Tekstil 1,53 -9,47 -15,47
Royal Halı 1,71 -10,00 24,82
RTA Laboratuvarları 2,76 20,00 18,97
Sabancı Holding 8,60 -4,34 -9,85
Safkar Ege Soğutmacılık 2,79 -9,71 27,98
Salix Yatırım Holding 3,60 -10,00 -50,07
Sanel Mühendislik 3,60 -1,64 -11,11
Sanifoam Sünger 4,35 -14,54 -13,00
Sanko Pazarlama 4,60 -17,86 -40,57
Saray Matbaacılık 1,20 -14,89 -32,96
Sarkuysan 4,34 -10,52 -10,14
Sasa Polyester 5,96 -14,86 -22,90
Say Reklamcılık 2,06 -14,88 -8,04
Sekuro Plastik 2,89 -15,00 -46,08
Selçuk Ecza Deposu 8,16 10,57 33,77
Selçuk Gıda 1,35 -9,40 -21,51
Senkron Güvenlik 1,66 -14,87 -39,19
Serve Film Prodüksiyon 1,58 -9,71 -0,63
Servet GMYO 9,99 -3,38 17,53
Seyitler Kimya 9,60 -0,52 41,38
Silverline Endüstri 1,35 -18,67 -37,50
Sinpaş GMYO 0,95 -5,00 -18,10
Smartiks Yazılım 5,07 -19,91 -48,32
Soda Sanayii 4,71 -6,18 -23,79
Sodaş Sodyum Sanayii 13,20 -5,71 35,11
Söktaş 2,11 -19,77 -20,38
Sönmez Filament 3,71 -14,91 -23,98
Sönmez Pamuklu 3,84 -14,86 -21,95
Sumaş Suni Tahta 8,33 -9,95 -15,86
Şeker Fin. Kir. 3,92 -4,39 -17,99
Şekerbank 0,91 -9,00 -30,53
Şişe Cam 3,85 -8,98 -26,94
Şok Marketler 7,82 -12,72 -27,32
T. Halk Bankası 5,09 -7,62 -13,87
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 24,66 -14,97 -43,44
T.S.K.B. 0,92 -9,80 -23,97
T.Tuborg 13,54 -5,31 13,78
Taç Tarım Ürünleri 2,16 -10,00 -30,77
Tat Gıda 5,90 -9,37 -6,20
TAV Havalimanları 16,64 -6,57 -42,97
Taze Kuru Gıda 5,38 -9,88 -25,69
Tek-Art Turizm 0,75 -19,35 -40,48
Tekfen Holding 12,01 -6,03 -37,84
Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,44 -20,00 29,52
Temapol Polimer Plastik 3,52 -14,77 -32,57
TGS Dış Ticaret 2,89 -15,00 -38,12
Tofaş Oto. Fab. 22,40 -5,64 -16,60
Torunlar GMYO 1,86 -16,96 -32,36
Trabzon Liman 8,23 -12,26 -22,80
Trabzonspor Sportif 3,44 -20,00 60,00
Trakya Cam 2,72 -8,72 -22,29
Trend GMYO 1,41 -14,55 -35,91
TSKB GMYO 1,13 -14,39 -15,67
Tuğçelik 3,01 -19,95 -23,80
Tukaş 10,70 -2,73 -13,36
Turcas Petrol 1,83 -19,74 -31,46
Turkcell 13,07 -5,01 -5,29
Tümosan Motor ve Traktör 3,94 -16,17 -38,53
Tüpraş 84,00 -6,15 -33,75
Türk Hava Yolları 8,48 -11,76 -41,36
Türk Prysmian Kablo 2,18 -18,66 -16,15
Türk Telekom 6,20 -10,14 -15,88
Türk Traktör 46,76 -6,29 -15,60
Türker Proje Gayrimenkul 36,90 -10,87 -12,14
Ufuk Yatırım 3,03 -9,82 17,44
Ulaşlar Turizm Yat. 1,31 -14,94 -38,21
Ulusoy Elektrik 29,84 -2,29 12,18
Ulusoy Un Sanayi 3,26 -19,90 -14,66
Umpaş Holding 0,42 -8,70 -32,26
Uşak Seramik 1,11 -15,91 -34,32
Utopya Turizm 3,18 -14,05 -35,37
Uzertaş Boya 2,03 9,73 -8,56
Ülker Bisküvi 19,50 -7,32 -12,79
Ünye Çimento 3,78 -4,55 -29,74
Vakıf Fin. Kir. 1,29 -18,87 -46,69
Vakıf GMYO 1,73 -15,20 -29,96
Vakıf Yat. Ort. 1,45 -14,20 -37,77
Vakıflar Bankası 4,69 -8,40 -14,88
Vakko Tekstil 3,61 -17,58 -20,48
Vanet Gıda 1,07 -9,32 -25,17
Verusa Holding 14,70 -8,13 -20,80
Verusaturk Girisim 3,19 -8,86 -40,82
Vestel 9,00 -16,97 -28,68
Vestel Beyaz Eşya 16,18 -11,34 -25,09
Viking Kağıt 3,91 15,00 109,09
Yapı Kredi Koray GMYO 1,69 -18,36 -30,17
Yapı ve Kredi Bank. 2,13 -7,39 -14,11
Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,78 -12,16 -7,81
Yataş 5,61 -11,09 -23,57
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,26 -14,86 -21,74
Yeni Gimat GMYO 11,80 -5,52 -9,30
Yeşil GMYO 0,40 -18,37 -37,50
Yeşil Yapı 0,37 -19,57 -43,94
Yeşil Yatırım Holding 8,92 -20,00 -20,57
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.392,80 -10,00 49,16
Yonga Mobilya 10,53 -10,00 13,96
Yükselen Çelik 5,64 -15,44 -7,99
Yünsa 7,20 -19,82 -28,64
Zorlu Enerji 1,03 -11,97 -36,81
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Ekonomi
Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Koronavirüs nedeniyle okullar pazartesiden itibaren tatil edildi Ekonomi
Koronavirüs nedeniyle okullar pazartesiden itibaren tatil edildi
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu Ekonomi
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Ekonomi
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Ünlü Türk profesör duyurdu: Koronavirüsle ilgili yeni hastalık çıktı Ekonomi
Ünlü Türk profesör duyurdu: Koronavirüsle ilgili yeni hastalık çıktı
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu Ekonomi
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu
Son dakika: 'Direnelim' diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Diyanet, koronavirüse karşı alkol içeren maddeleri kullanmanın caiz olduğu söylüyor
Diyanet, koronavirüse karşı alkol içeren maddeleri kullanmanın caiz olduğu söylüyor
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
İYİ Partili vekil: Göçmenlerin koronavirüsü getirmediğinin garantisi var mı?
İYİ Partili vekil: Göçmenlerin koronavirüsü getirmediğinin garantisi var mı?
Avusturya ve Polonya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Avusturya ve Polonya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Son Dakika: Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantinaya alındı
Son Dakika: Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantinaya alındı
Formula 1 takımı McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edildiği için Avustralya Grand Prix'sinden çekildi
Formula 1 takımı McLaren, bir çalışanında koronavirüs tespit edildiği için Avustralya Grand Prix'sinden çekildi
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan 'Günlerin Sonu' adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Ultraviyole C ışınları koronavirüsün DNA'sını bozduğunu iddia eden uzmanlar, bu tip virüsleri yüzde 99 oranında yok ettiğini savundu
Ultraviyole C ışınları koronavirüsün DNA'sını bozduğunu iddia eden uzmanlar, bu tip virüsleri yüzde 99 oranında...
Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak
Son Dakika: UEFA, tüm organizasyonların iptali için 17 Mart'ta ülke federasyonlarıyla toplantı yapacak
Altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi
Altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındı
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındı
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İtalya'da bir kişi bir metre çapındaki ahşap bir çemberle sokaklarda dolaştı
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! İtalya'da bir kişi bir metre çapındaki ahşap bir çemberle sokaklarda...
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Rusya, Suriye'deki en önemli hava üssü'nden 5 savaş uçağını geri çekti
Rusya, Suriye'deki en önemli hava üssü'nden 5 savaş uçağını geri çekti
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
Son dakika: İzmir'in Bornova ilçesinde bir saldırgan, elinde silahla AVM'ye girdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Süleyman Soylu Vladimir Putin Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Levent Can Muhterem Nur Serenay Sarıkaya
Spor Metin Oktay Sergen Yalçın Malcolm Thomas Robert Prosinecki Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Wuhan Polis Avrupa Vatandaş
Şu an buradasınız: Borsada günlük işlemler (2) - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 19:56:24. #1.15#