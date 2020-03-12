Borsada günlük işlemler (2) Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 28.474,90 -15,00 -5,65 İş Bankası (C) 5,21 -7,13 -18,72 İş Bankası (Kur.) 298.999,90 42,38 İş Fin.Kir. 2,07 -15,51 -45,53 İş Girişim 2,62 -14,66 -31,05 İş GMYO 1,28 -13,51 -27,27 İş Y. Men. Değ. 3,75 -4,09 -16,67 İş Yat. Ort. 2,08 -16,80 13,04 İşbir Holding 482,40 -9,98 12,19 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,37 -19,57 -40,32 İttifak Holding 1,80 -20,00 -51,61 İz Hayvancılık Tarım 1,85 -9,76 -29,29 İzmir Demir Çelik 8,30 -2,24 1,34 İzmir Fırça 1,71 -9,52 -5,00 Jantsa Jant Sanayi 46,78 -4,26 -19,76 Kafein Yazılım 8,40 -20,00 -24,60 Kapital Yat. Holding 2,70 -10,00 11,57 Kaplamin 4,84 -14,94 -12,79 Kardemir (A) 1,91 -10,33 -27,92 Kardemir (B) 1,89 -11,27 -28,41 Kardemir (D) 2,00 -8,26 -24,81 Karel Elektronik 11,07 -15,82 -23,81 Karsan Otomotiv 1,27 -17,53 -19,62 Karsu Tekstil 1,61 -14,81 -50,31 Kartonsan 282,20 -9,41 -27,62 Katmerciler Ekipman 2,08 -20,00 -45,83 Kent Gıda 156,20 -14,97 -11,15 Kerevitaş Gıda 2,95 -4,22 -9,51 Kervansaray Yat. Holding 0,34 -8,11 -38,18 Kiler GMYO 1,83 -19,74 -51,72 Klimasan Klima 16,52 -4,40 -25,18 Koç Holding 14,75 -4,90 -27,41 Konfrut Gıda 5,92 -11,64 -24,30 Konya Çimento 182,00 -8,95 -32,92 Kordsa Teknik Tekstil 10,07 -9,28 -23,01 Koza Altın 59,50 -7,89 -19,65 Koza Madencilik 8,60 -7,03 -14,26 Körfez GMYO 1,43 -14,88 -40,17 Kristal Kola 1,13 -18,12 -25,17 Kron Telekomünikasyon 13,14 -12,46 3,30 Kuştur Kuşadası Turizm 24,46 -7,35 3,21 Kuyumcukent Gayrimenkul 0,97 -19,83 -41,21 Kütahya Porselen 5,62 -12,32 -15,11 Lider Faktoring 2,52 -14,58 -31,34 Link Bilgisayar 16,00 -20,00 -11,85 Logo Yazılım 62,00 -8,82 1,97 Lokman Hekim Sağlık 7,17 1,70 24,05 Lüks Kadife 6,29 -15,00 -27,20 Makina Takım 1,15 -19,58 -38,83 Mardin Çimento 5,18 -0,77 -12,50 Marka Yatırım Holding 0,83 -14,43 -29,66 Marmaris Altınyunus 72,00 -6,61 1,41 Marshall 31,50 -15,78 -33,74 Martı GMYO 0,68 -20,00 -32,67 Martı Otel 0,55 -17,91 -39,56 Mavi Giyim 43,00 -10,94 -25,73 Mazhar Zorlu Holding 12,18 -9,98 0,74 Mega Polietilen 1,80 -10,00 -18,18 Menderes Tekstil 1,01 -19,84 -22,90 Mensa 0,26 -7,14 -18,75 Merit Turizm 14,50 -9,99 -25,41 Merko Gıda 0,99 -6,60 -5,71 Metal Gayrimenkul 0,74 -7,50 -18,68 Metemtur Otelcilik 1,22 -10,29 -31,46 Metro Holding 0,98 -19,67 -28,99 Metro Petrol ve Tesisleri 1,16 -20,00 -40,82 Metro Yatırım Ortaklığı 5,17 -13,69 -36,33 Migros Ticaret 19,35 -15,80 -20,11 Milpa 1,83 -13,27 -16,44 Mistral GMYO 1,44 -6,49 -23,81 MLP Sağlık 13,75 -18,97 -14,06 MMC San. ve Tic. Yat. 0,88 -9,28 -22,81 Mondi Tire Kutsan 4,08 -20,00 -1,45 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.084,40 1,04 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 12,35 -19,96 -2,91 Net Holding 1,47 -10,37 -43,46 Netaş Telekom. 8,45 -19,98 -35,30 Niğbaş Niğde Beton 6,50 8,51 4,84 Nuh Çimento 9,01 -4,15 -24,16 Nurol GMYO 2,38 -18,21 -33,33 Odaş Elektrik 1,32 -18,01 -8,70 Olmuksan-IP 3,08 -12,25 20,27 Orge Enerji Elektrik 3,47 -11,70 -30,04 Orma Orman Mahsulleri 3,78 -10,00 36,96 Osmanlı Menkul 5,10 -8,93 21,43 Ostim Endüstriyel Yat 1,28 -20,00 -23,81 Otokar 122,00 -4,91 -23,27 Oyak Yat. Ort. 4,07 -14,85 74,68 Oylum Sınai Yatırımlar 2,36 -8,17 -23,60 Özak GMYO 2,29 -9,49 -10,89 Özbal Çelik Boru 1,32 -14,84 -18,11 Özderici GMYO 1,03 -19,53 -34,39 Özerden Plastik 1,96 -9,68 -14,04 Panora GMYO 4,84 -8,68 -21,94 Papilon Savunma 6,43 -16,71 -17,03 Park Elek.Madencilik 2,32 -12,78 -23,93 Parsan 12,28 -8,56 -27,51 Pegasus 35,50 -11,29 -58,91 Peker GMYO 1,81 -18,47 -42,17 Penguen Gıda 3,09 -19,95 49,28 Pera GMYO 0,63 -14,86 -32,98 Pergamon Dış Ticaret 6,45 -10,42 -19,58 Petkim 3,02 -7,93 -20,73 Petrokent Turizm 111,50 -14,95 -12,96 Pınar Et ve Un 8,34 -9,84 -9,05 Pınar Su 2,69 13,50 15,95 Pınar Süt 9,80 -10,58 -22,65 Plastikkart 6,83 -11,41 -26,32 Polisan Holding 1,80 -15,49 -40,59 Politeknik Metal 66,00 1,46 -13,24 Prizma Press Matbaacılık 4,07 -15,21 -5,35 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.159,40 -0,03 4,66 QNB Finans Fin. Kir. 134,80 -14,95 4,42 QNB Finansbank 34,16 -14,98 -8,91 Ral Yatırım Holding 7,35 -12,50 8,09 Ray Sigorta 2,26 -19,86 -33,92 Reysaş GMYO 4,27 -19,89 -6,97 Reysaş Lojistik 4,56 -19,86 4,11 Rhea Girişim 1,28 -14,67 7,56 Rodrigo Tekstil 1,53 -9,47 -15,47 Royal Halı 1,71 -10,00 24,82 RTA Laboratuvarları 2,76 20,00 18,97 Sabancı Holding 8,60 -4,34 -9,85 Safkar Ege Soğutmacılık 2,79 -9,71 27,98 Salix Yatırım Holding 3,60 -10,00 -50,07 Sanel Mühendislik 3,60 -1,64 -11,11 Sanifoam Sünger 4,35 -14,54 -13,00 Sanko Pazarlama 4,60 -17,86 -40,57 Saray Matbaacılık 1,20 -14,89 -32,96 Sarkuysan 4,34 -10,52 -10,14 Sasa Polyester 5,96 -14,86 -22,90 Say Reklamcılık 2,06 -14,88 -8,04 Sekuro Plastik 2,89 -15,00 -46,08 Selçuk Ecza Deposu 8,16 10,57 33,77 Selçuk Gıda 1,35 -9,40 -21,51 Senkron Güvenlik 1,66 -14,87 -39,19 Serve Film Prodüksiyon 1,58 -9,71 -0,63 Servet GMYO 9,99 -3,38 17,53 Seyitler Kimya 9,60 -0,52 41,38 Silverline Endüstri 1,35 -18,67 -37,50 Sinpaş GMYO 0,95 -5,00 -18,10 Smartiks Yazılım 5,07 -19,91 -48,32 Soda Sanayii 4,71 -6,18 -23,79 Sodaş Sodyum Sanayii 13,20 -5,71 35,11 Söktaş 2,11 -19,77 -20,38 Sönmez Filament 3,71 -14,91 -23,98 Sönmez Pamuklu 3,84 -14,86 -21,95 Sumaş Suni Tahta 8,33 -9,95 -15,86 Şeker Fin. Kir. 3,92 -4,39 -17,99 Şekerbank 0,91 -9,00 -30,53 Şişe Cam 3,85 -8,98 -26,94 Şok Marketler 7,82 -12,72 -27,32 T. Halk Bankası 5,09 -7,62 -13,87 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 24,66 -14,97 -43,44 T.S.K.B. 0,92 -9,80 -23,97 T.Tuborg 13,54 -5,31 13,78 Taç Tarım Ürünleri 2,16 -10,00 -30,77 Tat Gıda 5,90 -9,37 -6,20 TAV Havalimanları 16,64 -6,57 -42,97 Taze Kuru Gıda 5,38 -9,88 -25,69 Tek-Art Turizm 0,75 -19,35 -40,48 Tekfen Holding 12,01 -6,03 -37,84 Teknosa İç ve Dış Ticaret 5,44 -20,00 29,52 Temapol Polimer Plastik 3,52 -14,77 -32,57 TGS Dış Ticaret 2,89 -15,00 -38,12 Tofaş Oto. Fab. 22,40 -5,64 -16,60 Torunlar GMYO 1,86 -16,96 -32,36 Trabzon Liman 8,23 -12,26 -22,80 Trabzonspor Sportif 3,44 -20,00 60,00 Trakya Cam 2,72 -8,72 -22,29 Trend GMYO 1,41 -14,55 -35,91 TSKB GMYO 1,13 -14,39 -15,67 Tuğçelik 3,01 -19,95 -23,80 Tukaş 10,70 -2,73 -13,36 Turcas Petrol 1,83 -19,74 -31,46 Turkcell 13,07 -5,01 -5,29 Tümosan Motor ve Traktör 3,94 -16,17 -38,53 Tüpraş 84,00 -6,15 -33,75 Türk Hava Yolları 8,48 -11,76 -41,36 Türk Prysmian Kablo 2,18 -18,66 -16,15 Türk Telekom 6,20 -10,14 -15,88 Türk Traktör 46,76 -6,29 -15,60 Türker Proje Gayrimenkul 36,90 -10,87 -12,14 Ufuk Yatırım 3,03 -9,82 17,44 Ulaşlar Turizm Yat. 1,31 -14,94 -38,21 Ulusoy Elektrik 29,84 -2,29 12,18 Ulusoy Un Sanayi 3,26 -19,90 -14,66 Umpaş Holding 0,42 -8,70 -32,26 Uşak Seramik 1,11 -15,91 -34,32 Utopya Turizm 3,18 -14,05 -35,37 Uzertaş Boya 2,03 9,73 -8,56 Ülker Bisküvi 19,50 -7,32 -12,79 Ünye Çimento 3,78 -4,55 -29,74 Vakıf Fin. Kir. 1,29 -18,87 -46,69 Vakıf GMYO 1,73 -15,20 -29,96 Vakıf Yat. Ort. 1,45 -14,20 -37,77 Vakıflar Bankası 4,69 -8,40 -14,88 Vakko Tekstil 3,61 -17,58 -20,48 Vanet Gıda 1,07 -9,32 -25,17 Verusa Holding 14,70 -8,13 -20,80 Verusaturk Girisim 3,19 -8,86 -40,82 Vestel 9,00 -16,97 -28,68 Vestel Beyaz Eşya 16,18 -11,34 -25,09 Viking Kağıt 3,91 15,00 109,09 Yapı Kredi Koray GMYO 1,69 -18,36 -30,17 Yapı ve Kredi Bank. 2,13 -7,39 -14,11 Yaprak Süt ve Besi Çift. 5,78 -12,16 -7,81 Yataş 5,61 -11,09 -23,57 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,26 -14,86 -21,74 Yeni Gimat GMYO 11,80 -5,52 -9,30 Yeşil GMYO 0,40 -18,37 -37,50 Yeşil Yapı 0,37 -19,57 -43,94 Yeşil Yatırım Holding 8,92 -20,00 -20,57 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.392,80 -10,00 49,16 Yonga Mobilya 10,53 -10,00 13,96 Yükselen Çelik 5,64 -15,44 -7,99 Yünsa 7,20 -19,82 -28,64 Zorlu Enerji 1,03 -11,97 -36,81 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son) Kaynak: AA