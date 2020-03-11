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Borsa İstanbul, İş Bankası, Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)380.383,00 129,38İş Bankası (B)33.

11.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:02
Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)380.383,00 129,38
İş Bankası (B)33.499,80-9,4611,00
İş Bankası (C)5,610,18-12,48
İş Bankası (Kur.)298.999,90-21,3242,38
İş Fin.Kir.2,45-5,41-35,53
İş Girişim3,07-7,53-19,21
İş GMYO1,480,68-15,91
İş Y. Men. Değ.3,91-2,25-13,11
İş Yat. Ort.2,50-7,0635,87
İşbir Holding535,90-5,5324,63
Işıklar Enerji Yapı Hol.0,46-9,80-25,81
İttifak Holding2,25-2,17-39,52
İz Hayvancılık Tarım2,05-6,39-21,65
İzmir Demir Çelik8,49-7,823,66
İzmir Fırça1,89-9,575,00
Jantsa Jant Sanayi48,86-0,04-16,19
Kafein Yazılım10,50-2,96-5,75
Kapital Yat. Holding3,00-7,9823,97
Kaplamin5,69-5,012,52
Kardemir (A)2,13-4,91-19,62
Kardemir (B)2,13-4,05-19,32
Kardemir (D)2,18-3,11-18,05
Karel Elektronik13,15-0,75-9,50
Karsan Otomotiv1,541,99-2,53
Karsu Tekstil1,89-9,57-41,67
Kartonsan311,50-3,56-20,11
Katmerciler Ekipman2,60-7,14-32,29
Kent Gıda183,702,064,49
Kerevitaş Gıda3,086,21-5,52
Kervansaray Yat. Holding0,37-9,76-32,73
Kiler GMYO2,28-4,20-39,84
Klimasan Klima17,282,86-21,74
Koç Holding15,51-6,79-23,67
Konfrut Gıda6,7010,02-14,32
Konya Çimento199,90-3,99-26,32
Kordsa Teknik Tekstil11,10-1,33-15,14
Koza Altın64,60-1,37-12,76
Koza Madencilik9,250,54-7,78
Körfez GMYO1,68-6,67-29,71
Kristal Kola1,381,47-8,61
Kron Telekomünikasyon15,01-1,5118,00
Kuştur Kuşadası Turizm26,40-0,3811,39
Kuyumcukent Gayrimenkul1,21-5,47-26,67
Kütahya Porselen6,41-6,29-3,17
Lider Faktoring2,95-10,88-19,62
Link Bilgisayar20,00-5,6610,19
Logo Yazılım68,00-3,1311,84
Lokman Hekim Sağlık7,0517,8921,97
Lüks Kadife7,40-11,27-14,35
Makina Takım1,43-5,30-23,94
Mardin Çimento5,220,00-11,82
Marka Yatırım Holding0,97-6,73-17,80
Marmaris Altınyunus77,10-0,528,59
Marshall37,40-6,92-21,33
Martı GMYO0,85-13,27-15,84
Martı Otel0,67-11,84-26,37
Mavi Giyim48,28-3,05-16,61
Mazhar Zorlu Holding13,53-7,7111,91
Mega Polietilen2,00-8,68-9,09
Menderes Tekstil1,26-8,03-3,82
Mensa0,28-9,68-12,50
Merit Turizm16,11-10,00-17,13
Merko Gıda1,0613,980,95
Metal Gayrimenkul0,80-3,61-12,09
Metemtur Otelcilik1,36-4,23-23,60
Metro Holding1,22-2,40-11,59
Metro Petrol ve Tesisleri1,45-8,81-26,02
Metro Yatırım Ortaklığı5,99-1,80-26,23
Migros Ticaret22,9812,87-5,12
Milpa2,110,00-3,65
Mistral GMYO1,54-1,28-18,52
MLP Sağlık16,973,296,06
MMC San. ve Tic. Yat.0,975,43-14,91
Mondi Tire Kutsan5,10-6,0823,19
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF1.084,40 1,04
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret15,43-6,2621,31
Net Holding1,64-4,09-36,92
Netaş Telekom.10,56-11,26-19,14
Niğbaş Niğde Beton5,99-6,55-3,39
Nuh Çimento9,401,08-20,88
Nurol GMYO2,91-1,02-18,49
Odaş Elektrik1,61-6,4011,36
Olmuksan-IP3,51-5,1437,06
Orge Enerji Elektrik3,93-4,15-20,77
Orma Orman Mahsulleri4,20-4,3352,17
Osmanlı Menkul5,60-9,3933,33
Ostim Endüstriyel Yat1,60-9,60-4,76
Otokar128,30-4,96-19,31
Oyak Yat. Ort.4,78-14,95105,15
Oylum Sınai Yatırımlar2,5714,73-16,80
Özak GMYO2,533,27-1,56
Özbal Çelik Boru1,55-14,84-3,84
Özderici GMYO1,28-8,57-18,47
Özerden Plastik2,17-1,36-4,82
Panora GMYO5,30-2,75-14,52
Papilon Savunma7,72-0,64-0,39
Park Elek.Madencilik2,660,00-12,79
Parsan13,433,15-20,72
Pegasus40,02-3,98-53,68
Peker GMYO2,22-7,11-29,07
Penguen Gıda3,865,7586,47
Pera GMYO0,74-10,84-21,28
Pergamon Dış Ticaret7,20-5,26-10,22
Petkim3,28-1,80-13,91
Petrokent Turizm131,10-13,862,34
Pınar Et ve Un9,255,110,87
Pınar Su2,379,222,16
Pınar Süt10,967,45-13,50
Plastikkart7,71-3,63-16,83
Polisan Holding2,13-4,05-29,70
Politeknik Metal65,05-7,07-14,49
Prizma Press Matbaacılık4,806,9011,63
Qinvest PY Re-Pie GMYF1.159,80-0,054,69
QNB Finans Fin. Kir.158,501,2122,77
QNB Finansbank40,18-6,777,15
Ral Yatırım Holding8,40-4,0023,53
Ray Sigorta2,82-3,75-17,54
Reysaş GMYO5,33-10,2716,12
Reysaş Lojistik5,69-10,2529,91
Rhea Girişim1,50-7,4126,05
Rodrigo Tekstil1,69-1,17-6,63
Royal Halı1,90-2,5638,69
RTA Laboratuvarları2,3019,79-0,86
Sabancı Holding8,99-0,33-5,77
Safkar Ege Soğutmacılık3,09-9,9141,74
Salix Yatırım Holding4,00-9,09-44,52
Sanel Mühendislik3,66-2,40-9,63
Sanifoam Sünger5,09-2,491,80
Sanko Pazarlama5,60-5,08-27,65
Saray Matbaacılık1,41-9,03-21,23
Sarkuysan4,85-3,960,41
Sasa Polyester7,00-1,41-9,44
Say Reklamcılık2,42-8,688,04
Sekuro Plastik3,40-8,11-36,57
Selçuk Ecza Deposu7,3820,0020,98
Selçuk Gıda1,493,47-13,37
Senkron Güvenlik1,95-6,70-28,57
Serve Film Prodüksiyon1,75-1,1310,06
Servet GMYO10,34-3,3621,65
Seyitler Kimya9,651,6942,12
Silverline Endüstri1,66-7,26-23,15
Sinpaş GMYO1,00-8,26-13,79
Smartiks Yazılım6,33-9,44-35,47
Soda Sanayii5,02-4,38-18,77
Sodaş Sodyum Sanayii14,00-1,3443,30
Söktaş2,63-7,72-0,75
Sönmez Filament4,36-11,20-10,66
Sönmez Pamuklu4,51-9,98-8,33
Sumaş Suni Tahta9,25-3,55-6,57
Şeker Fin. Kir.4,10-3,07-14,23
Şekerbank1,00-0,99-23,66
Şişe Cam4,23-2,53-19,73
Şok Marketler8,9611,03-16,73
T. Halk Bankası5,51-1,25-6,77
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası29,00-3,07-33,49
T.S.K.B.1,022,00-15,70
T.Tuborg14,30-0,6920,17
Taç Tarım Ürünleri2,40-4,76-23,08
Tat Gıda6,518,143,50
TAV Havalimanları17,81-0,50-38,97
Taze Kuru Gıda5,97-5,24-17,54
Tek-Art Turizm0,93-10,58-26,19
Tekfen Holding12,78-5,26-33,85
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,80-1,5961,90
Temapol Polimer Plastik4,13-0,96-20,88
TGS Dış Ticaret3,40-13,04-27,19
Tofaş Oto. Fab.23,74-1,00-11,62
Torunlar GMYO2,24-3,45-18,55
Trabzon Liman9,38-4,29-12,01
Trabzonspor Sportif4,30-9,85100,00
Trakya Cam2,981,02-14,86
Trend GMYO1,65-1,79-25,00
TSKB GMYO1,32-7,69-1,49
Tuğçelik3,76-10,90-4,81
Tukaş11,00-4,35-10,93
Turcas Petrol2,28-6,17-14,61
Turkcell13,762,92-0,29
Tümosan Motor ve Traktör4,70-5,81-26,68
Tüpraş89,50-2,98-29,42
Türk Hava Yolları9,61-3,61-33,54
Türk Prysmian Kablo2,68-4,633,08
Türk Telekom6,90-0,86-6,38
Türk Traktör49,90-2,73-9,93
Türker Proje Gayrimenkul41,40-3,27-1,43
Ufuk Yatırım3,36-6,9330,23
Ulaşlar Turizm Yat.1,54-11,49-27,36
Ulusoy Elektrik30,54-2,1214,81
Ulusoy Un Sanayi4,0714,656,54
Umpaş Holding0,46-9,80-25,81
Uşak Seramik1,32-5,71-21,89
Utopya Turizm3,70-6,33-24,80
Uzertaş Boya1,85-5,13-16,67
Ülker Bisküvi21,043,34-5,90
Ünye Çimento3,96-2,22-26,39
Vakıf Fin. Kir.1,59-7,56-34,30
Vakıf GMYO2,04-5,56-17,41
Vakıf Yat. Ort.1,69-9,63-27,47
Vakıflar Bankası5,120,79-7,08
Vakko Tekstil4,38-7,01-3,52
Vanet Gıda1,180,00-17,48
Verusa Holding16,00-4,93-13,79
Verusaturk Girisim3,50-5,41-35,06
Vestel10,84-4,07-14,10
Vestel Beyaz Eşya18,25-5,39-15,51
Viking Kağıt3,4014,8681,82
Yapı Kredi Koray GMYO2,07-7,59-14,46
Yapı ve Kredi Bank.2,301,77-7,26
Yaprak Süt ve Besi Çift.6,581,704,94
Yataş6,31-7,21-14,03
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş1,48-6,33-8,07
Yeni Gimat GMYO12,49-0,79-4,00
Yeşil GMYO0,49-9,26-23,44
Yeşil Yapı0,46-13,21-30,30
Yeşil Yatırım Holding11,15-7,93-0,71
Yibitaş İnşaat Malzeme4.880,80-0,5265,73
Yonga Mobilya11,706,3626,62
Yükselen Çelik6,67-4,998,81
Yünsa8,98-3,23-11,00
Zorlu Enerji1,17-4,10-28,22
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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Kaynak: AA

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