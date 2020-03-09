Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
09.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 09.03.2020 18:42
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|39.849,90
|-4,89
|32,04
|İş Bankası (C)
|5,67
|-5,34
|-11,54
|İş Bankası (Kur.)
|379.999,90
|-2,56
|80,95
|İş Fin.Kir.
|2,76
|-12,66
|-27,37
|İş Girişim
|3,53
|-13,27
|-7,11
|İş GMYO
|1,55
|-8,28
|-11,93
|İş Y. Men. Değ.
|4,16
|-9,57
|-7,56
|İş Yat. Ort.
|2,88
|-2,37
|56,52
|İşbir Holding
|560,00
|-3,41
|30,23
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,55
|-11,29
|-11,29
|İttifak Holding
|2,58
|-7,86
|-30,65
|İz Hayvancılık Tarım
|2,38
|-7,75
|-9,04
|İzmir Demir Çelik
|9,59
|-6,44
|17,09
|İzmir Fırça
|2,08
|-5,02
|15,56
|Jantsa Jant Sanayi
|52,35
|-4,47
|-10,21
|Kafein Yazılım
|11,86
|-12,79
|6,46
|Kapital Yat. Holding
|3,28
|-1,20
|35,54
|Kaplamin
|5,90
|-5,14
|6,31
|Kardemir (A)
|2,46
|-4,65
|-7,17
|Kardemir (B)
|2,38
|-8,11
|-9,85
|Kardemir (D)
|2,43
|-9,33
|-8,65
|Karel Elektronik
|13,57
|-3,42
|-6,61
|Karsan Otomotiv
|1,66
|-10,27
|5,06
|Karsu Tekstil
|2,30
|-10,16
|-29,01
|Kartonsan
|346,20
|-8,02
|-11,21
|Katmerciler Ekipman
|3,10
|-11,17
|-19,27
|Kent Gıda
|203,00
|-7,94
|15,47
|Kerevitaş Gıda
|3,18
|-7,83
|-2,45
|Kervansaray Yat. Holding
|0,44
|-6,38
|-20,00
|Kiler GMYO
|2,59
|-8,16
|-31,66
|Klimasan Klima
|17,00
|-1,73
|-23,01
|Koç Holding
|17,09
|-1,78
|-15,90
|Konfrut Gıda
|6,50
|-7,28
|-16,88
|Konya Çimento
|218,60
|-8,92
|-19,42
|Kordsa Teknik Tekstil
|11,70
|-8,88
|-10,55
|Koza Altın
|69,65
|-7,13
|-5,94
|Koza Madencilik
|10,05
|-10,27
|0,20
|Körfez GMYO
|2,02
|-12,55
|-15,48
|Kristal Kola
|1,54
|-10,47
|1,99
|Kron Telekomünikasyon
|17,57
|-9,99
|38,13
|Kuştur Kuşadası Turizm
|28,00
|-6,67
|18,14
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,41
|-11,88
|-14,55
|Kütahya Porselen
|7,50
|-11,24
|13,29
|Lider Faktoring
|3,54
|-8,53
|-3,54
|Link Bilgisayar
|21,86
|-13,87
|20,44
|Logo Yazılım
|76,20
|-4,75
|25,33
|Lokman Hekim Sağlık
|6,37
|-7,68
|10,21
|Lüks Kadife
|8,98
|-10,20
|3,94
|Makina Takım
|1,59
|-10,67
|-15,43
|Mardin Çimento
|5,28
|-0,94
|-10,81
|Marka Yatırım Holding
|1,21
|-7,63
|2,54
|Marmaris Altınyunus
|73,50
|-5,77
|3,52
|Marshall
|44,06
|-12,84
|-7,32
|Martı GMYO
|1,11
|-9,02
|9,90
|Martı Otel
|0,86
|-9,47
|-5,49
|Mavi Giyim
|51,00
|-5,73
|-11,92
|Mazhar Zorlu Holding
|13,95
|0,36
|15,38
|Mega Polietilen
|2,29
|-8,03
|4,09
|Menderes Tekstil
|1,53
|-11,05
|16,79
|Mensa
|0,31
|-6,06
|-3,13
|Merit Turizm
|17,50
|-5,05
|-9,98
|Merko Gıda
|1,04
|-10,34
|-0,95
|Metal Gayrimenkul
|0,82
|-2,38
|-9,89
|Metemtur Otelcilik
|1,49
|-7,45
|-16,29
|Metro Holding
|1,26
|-6,67
|-8,70
|Metro Petrol ve Tesisleri
|1,73
|-12,63
|-11,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,79
|-6,01
|-28,69
|Migros Ticaret
|21,50
|-6,20
|-11,23
|Milpa
|2,38
|-14,08
|8,68
|Mistral GMYO
|1,59
|-9,66
|-15,87
|MLP Sağlık
|17,70
|-1,88
|10,62
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,92
|-5,15
|-19,30
|Mondi Tire Kutsan
|5,75
|-13,53
|38,89
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.084,40
|1,04
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|17,94
|-8,00
|41,04
|Net Holding
|1,78
|-10,10
|-31,54
|Netaş Telekom.
|12,89
|-7,60
|-1,30
|Niğbaş Niğde Beton
|6,62
|3,44
|6,77
|Nuh Çimento
|9,77
|-6,77
|-17,76
|Nurol GMYO
|3,23
|-8,50
|-9,52
|Odaş Elektrik
|1,87
|-9,66
|29,35
|Olmuksan-IP
|3,98
|-8,51
|55,41
|Orge Enerji Elektrik
|4,39
|-9,11
|-11,49
|Orma Orman Mahsulleri
|4,19
|-8,91
|51,81
|Osmanlı Menkul
|6,18
|-6,22
|47,14
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,97
|-11,66
|17,26
|Otokar
|141,10
|-5,68
|-11,26
|Oyak Yat. Ort.
|6,61
|-14,93
|183,69
|Oylum Sınai Yatırımlar
|2,52
|-12,50
|-18,42
|Özak GMYO
|2,72
|-10,53
|5,84
|Özbal Çelik Boru
|1,84
|-14,42
|14,15
|Özderici GMYO
|1,56
|-11,86
|-0,64
|Özerden Plastik
|2,04
|-9,73
|-10,53
|Panora GMYO
|5,65
|-5,36
|-8,87
|Papilon Savunma
|8,67
|-10,99
|11,87
|Park Elek.Madencilik
|2,81
|-6,33
|-7,87
|Parsan
|13,60
|-6,08
|-19,72
|Pegasus
|45,04
|-6,32
|-47,87
|Peker GMYO
|2,53
|-8,99
|-19,17
|Penguen Gıda
|3,78
|-8,92
|82,61
|Pera GMYO
|0,90
|-10,00
|-4,26
|Pergamon Dış Ticaret
|7,91
|-5,83
|-1,37
|Petkim
|3,37
|-4,80
|-11,55
|Petrokent Turizm
|156,00
|-13,19
|21,78
|Pınar Et ve Un
|8,94
|-3,87
|-2,51
|Pınar Su
|2,38
|-9,85
|2,59
|Pınar Süt
|11,03
|-7,62
|-12,94
|Plastikkart
|8,33
|-9,85
|-10,14
|Polisan Holding
|2,34
|-8,95
|-22,77
|Politeknik Metal
|68,45
|-6,87
|-10,02
|Prizma Press Matbaacılık
|5,04
|-5,62
|17,21
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.160,20
|0,03
|4,73
|QNB Finans Fin. Kir.
|153,20
|1,12
|18,67
|QNB Finansbank
|47,54
|-8,58
|26,77
|Ral Yatırım Holding
|9,00
|2,86
|32,35
|Ray Sigorta
|3,18
|-5,64
|-7,02
|Reysaş GMYO
|6,76
|-13,55
|47,28
|Reysaş Lojistik
|7,11
|-15,26
|62,33
|Rhea Girişim
|1,85
|-7,04
|55,46
|Rodrigo Tekstil
|1,74
|-5,95
|-3,87
|Royal Halı
|2,00
|-4,31
|45,99
|RTA Laboratuvarları
|2,08
|-5,45
|-10,34
|Sabancı Holding
|9,05
|-2,27
|-5,14
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,81
|-4,75
|74,77
|Salix Yatırım Holding
|4,49
|-8,18
|-37,73
|Sanel Mühendislik
|3,90
|0,26
|-3,70
|Sanifoam Sünger
|5,30
|-8,62
|6,00
|Sanko Pazarlama
|6,24
|-9,30
|-19,38
|Saray Matbaacılık
|1,74
|-12,56
|-2,79
|Sarkuysan
|5,00
|-6,89
|3,52
|Sasa Polyester
|7,66
|-8,81
|-0,91
|Say Reklamcılık
|2,89
|-11,89
|29,02
|Sekuro Plastik
|4,26
|-12,35
|-20,52
|Selçuk Ecza Deposu
|6,15
|-3,91
|0,82
|Selçuk Gıda
|1,43
|-5,30
|-16,86
|Senkron Güvenlik
|2,22
|-11,20
|-18,68
|Serve Film Prodüksiyon
|1,77
|1,14
|11,32
|Servet GMYO
|10,70
|-4,89
|25,88
|Seyitler Kimya
|9,49
|0,21
|39,76
|Silverline Endüstri
|1,98
|-10,41
|-8,33
|Sinpaş GMYO
|1,17
|-4,88
|0,86
|Smartiks Yazılım
|7,52
|-12,15
|-23,34
|Soda Sanayii
|5,40
|-6,90
|-12,62
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,54
|-1,82
|48,82
|Söktaş
|2,91
|-3,32
|9,81
|Sönmez Filament
|5,10
|-10,21
|4,51
|Sönmez Pamuklu
|5,32
|-6,67
|8,13
|Sumaş Suni Tahta
|9,59
|0,95
|-3,13
|Şeker Fin. Kir.
|4,16
|-5,24
|-12,97
|Şekerbank
|1,06
|-7,83
|-19,08
|Şişe Cam
|4,46
|-7,66
|-15,37
|Şok Marketler
|8,34
|-4,36
|-22,49
|T. Halk Bankası
|5,67
|-6,59
|-4,06
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|32,92
|-8,50
|-24,50
|T.S.K.B.
|1,05
|-7,08
|-13,22
|T.Tuborg
|14,40
|-4,00
|21,01
|Taç Tarım Ürünleri
|2,54
|-2,31
|-18,59
|Tat Gıda
|6,17
|-4,93
|-1,91
|TAV Havalimanları
|18,32
|-4,78
|-37,22
|Taze Kuru Gıda
|6,45
|-3,01
|-10,91
|Tek-Art Turizm
|1,19
|-12,50
|-5,56
|Tekfen Holding
|14,00
|-8,20
|-27,54
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,05
|-13,71
|67,86
|Temapol Polimer Plastik
|4,60
|-10,33
|-11,88
|TGS Dış Ticaret
|4,60
|-14,97
|-1,50
|Tofaş Oto. Fab.
|24,00
|-7,76
|-10,65
|Torunlar GMYO
|2,41
|-12,04
|-12,36
|Trabzon Liman
|10,30
|-8,77
|-3,38
|Trabzonspor Sportif
|5,70
|-8,95
|165,12
|Trakya Cam
|3,07
|-6,12
|-12,29
|Trend GMYO
|1,95
|-7,14
|-11,36
|TSKB GMYO
|1,59
|-11,17
|18,66
|Tuğçelik
|4,64
|-15,02
|17,47
|Tukaş
|12,00
|-3,77
|-2,83
|Turcas Petrol
|2,78
|-14,46
|4,12
|Turkcell
|13,80
|-5,28
|0,00
|Tümosan Motor ve Traktör
|5,35
|-9,63
|-16,54
|Tüpraş
|93,80
|-1,00
|-26,03
|Türk Hava Yolları
|10,38
|-6,82
|-28,22
|Türk Prysmian Kablo
|3,08
|-12,25
|18,46
|Türk Telekom
|7,01
|-10,13
|-4,88
|Türk Traktör
|55,05
|-6,69
|-0,63
|Türker Proje Gayrimenkul
|43,90
|-1,13
|4,52
|Ufuk Yatırım
|3,85
|-8,33
|49,22
|Ulaşlar Turizm Yat.
|1,90
|-8,65
|-10,38
|Ulusoy Elektrik
|31,90
|-1,85
|19,92
|Ulusoy Un Sanayi
|3,78
|-2,33
|-1,05
|Umpaş Holding
|0,51
|-3,77
|-17,74
|Uşak Seramik
|1,52
|-11,11
|-10,06
|Utopya Turizm
|4,33
|-13,92
|-11,99
|Uzertaş Boya
|1,98
|-5,26
|-10,81
|Ülker Bisküvi
|21,60
|-6,09
|-3,40
|Ünye Çimento
|4,31
|-5,27
|-19,89
|Vakıf Fin. Kir.
|1,86
|-11,85
|-23,14
|Vakıf GMYO
|2,29
|-8,03
|-7,29
|Vakıf Yat. Ort.
|2,02
|-11,01
|-13,30
|Vakıflar Bankası
|5,15
|-7,04
|-6,53
|Vakko Tekstil
|5,09
|-15,59
|12,11
|Vanet Gıda
|1,23
|-4,65
|-13,99
|Verusa Holding
|17,57
|-8,15
|-5,33
|Verusaturk Girisim
|3,89
|-4,66
|-27,83
|Vestel
|12,10
|-8,47
|-4,12
|Vestel Beyaz Eşya
|19,69
|-6,06
|-8,84
|Viking Kağıt
|2,58
|-11,34
|37,97
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,54
|-12,41
|4,96
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,29
|-5,76
|-7,66
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,04
|-5,63
|12,28
|Yataş
|6,82
|-7,84
|-7,08
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,77
|-11,94
|9,94
|Yeni Gimat GMYO
|12,69
|-0,86
|-2,46
|Yeşil GMYO
|0,62
|-8,82
|-3,13
|Yeşil Yapı
|0,60
|-10,45
|-9,09
|Yeşil Yatırım Holding
|13,60
|-3,27
|21,10
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.460,10
|0,00
|51,45
|Yonga Mobilya
|10,00
|2,04
|8,23
|Yükselen Çelik
|7,60
|-9,52
|23,98
|Yünsa
|10,23
|-11,81
|1,39
|Zorlu Enerji
|1,29
|-7,86
|-20,86
(Son)
Kaynak: AA