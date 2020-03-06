06.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:52

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 41.900,00 -4,77 38,83 İş Bankası (C) 5,99 -2,12 -6,55 İş Bankası (Kur.) 390.000,00 -7,14 85,72 İş Fin.Kir. 3,16 -4,24 -16,84 İş Girişim 4,07 -3,10 7,11 İş GMYO 1,69 -4,52 -3,98 İş Y. Men. Değ. 4,60 -4,76 2,22 İş Yat. Ort. 2,95 3,51 60,33 İşbir Holding 579,80 -0,03 34,84 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,62 -3,13 0,00 İttifak Holding 2,80 0,36 -24,73 İz Hayvancılık Tarım 2,58 0,39 -1,39 İzmir Demir Çelik 10,25 0,49 25,15 İzmir Fırça 2,19 -0,45 21,67 Jantsa Jant Sanayi 54,80 -4,61 -6,00 Kafein Yazılım 13,60 -3,61 22,08 Kapital Yat. Holding 3,32 0,00 37,19 Kaplamin 6,22 -1,27 12,07 Kardemir (A) 2,58 -2,64 -2,64 Kardemir (B) 2,59 -2,26 -1,89 Kardemir (D) 2,68 -2,19 0,75 Karel Elektronik 14,05 -2,63 -3,30 Karsan Otomotiv 1,85 -3,14 17,09 Karsu Tekstil 2,56 -2,29 -20,99 Kartonsan 376,40 -2,41 -3,46 Katmerciler Ekipman 3,49 -4,12 -9,11 Kent Gıda 220,50 -1,56 25,43 Kerevitaş Gıda 3,45 -3,63 5,83 Kervansaray Yat. Holding 0,47 0,00 -14,55 Kiler GMYO 2,82 -5,37 -25,59 Klimasan Klima 17,30 -6,23 -21,65 Koç Holding 17,40 -2,85 -14,37 Konfrut Gıda 7,01 -3,84 -10,36 Konya Çimento 240,00 -4,57 -11,54 Kordsa Teknik Tekstil 12,84 -2,65 -1,83 Koza Altın 75,00 1,83 1,28 Koza Madencilik 11,20 -0,36 11,67 Körfez GMYO 2,31 -2,12 -3,35 Kristal Kola 1,72 -2,82 13,91 Kron Telekomünikasyon 19,52 -5,24 53,46 Kuştur Kuşadası Turizm 30,00 -1,83 26,58 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,60 -3,03 -3,03 Kütahya Porselen 8,45 -3,98 27,64 Lider Faktoring 3,87 -3,49 5,45 Link Bilgisayar 25,38 -3,86 39,83 Logo Yazılım 80,00 0,00 31,58 Lokman Hekim Sağlık 6,90 -1,57 19,38 Lüks Kadife 10,00 -4,12 15,74 Makina Takım 1,78 -5,32 -5,32 Mardin Çimento 5,33 0,38 -9,97 Marka Yatırım Holding 1,31 -5,07 11,02 Marmaris Altınyunus 78,00 -0,89 9,86 Marshall 50,55 -2,88 6,33 Martı GMYO 1,22 3,39 20,79 Martı Otel 0,95 -3,06 4,40 Mavi Giyim 54,10 0,37 -6,56 Mazhar Zorlu Holding 13,90 0,36 14,97 Mega Polietilen 2,49 -6,04 13,18 Menderes Tekstil 1,72 -2,82 31,30 Mensa 0,33 -2,94 3,13 Merit Turizm 18,43 -6,30 -5,20 Merko Gıda 1,16 -2,52 10,48 Metal Gayrimenkul 0,84 -3,45 -7,69 Metemtur Otelcilik 1,61 -3,59 -9,55 Metro Holding 1,35 -3,57 -2,17 Metro Petrol ve Tesisleri 1,98 -3,41 1,02 Metro Yatırım Ortaklığı 6,16 -0,48 -24,14 Migros Ticaret 22,92 -0,17 -5,37 Milpa 2,77 -3,48 26,48 Mistral GMYO 1,76 -3,30 -6,88 MLP Sağlık 18,04 1,23 12,75 MMC San. ve Tic. Yat. 0,97 8,99 -14,91 Mondi Tire Kutsan 6,65 -4,32 60,63 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.084,40 0,13 1,04 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 19,50 4,61 53,30 Net Holding 1,98 -2,94 -23,85 Netaş Telekom. 13,95 1,09 6,81 Niğbaş Niğde Beton 6,40 0,00 3,23 Nuh Çimento 10,48 -3,14 -11,78 Nurol GMYO 3,53 -2,75 -1,12 Odaş Elektrik 2,07 -3,27 43,18 Olmuksan-IP 4,35 -0,46 69,86 Orge Enerji Elektrik 4,83 0,84 -2,62 Orma Orman Mahsulleri 4,60 -4,17 66,67 Osmanlı Menkul 6,59 -1,64 56,90 Ostim Endüstriyel Yat 2,23 -3,46 32,74 Otokar 149,60 -3,79 -5,91 Oyak Yat. Ort. 7,77 14,94 233,48 Oylum Sınai Yatırımlar 2,88 -3,36 -6,76 Özak GMYO 3,04 -4,40 18,29 Özbal Çelik Boru 2,15 4,37 33,39 Özderici GMYO 1,77 -2,21 12,74 Özerden Plastik 2,26 1,80 -0,88 Panora GMYO 5,97 -0,83 -3,71 Papilon Savunma 9,74 -3,28 25,68 Park Elek.Madencilik 3,00 -3,85 -1,64 Parsan 14,48 -2,82 -14,52 Pegasus 48,08 -3,84 -44,35 Peker GMYO 2,78 -2,11 -11,18 Penguen Gıda 4,15 -5,90 100,48 Pera GMYO 1,00 -1,96 6,38 Pergamon Dış Ticaret 8,40 -1,18 4,74 Petkim 3,54 -4,07 -7,09 Petrokent Turizm 179,70 -0,61 40,28 Pınar Et ve Un 9,30 -1,48 1,42 Pınar Su 2,64 -0,38 13,79 Pınar Süt 11,94 -1,97 -5,76 Plastikkart 9,24 -3,45 -0,32 Polisan Holding 2,57 -4,10 -15,18 Politeknik Metal 73,50 0,96 -3,38 Prizma Press Matbaacılık 5,34 -0,93 24,19 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.159,80 -0,24 4,69 QNB Finans Fin. Kir. 151,50 1,00 17,35 QNB Finansbank 52,00 0,58 38,67 Ral Yatırım Holding 8,75 0,00 28,68 Ray Sigorta 3,37 -3,16 -1,46 Reysaş GMYO 7,82 -4,52 70,37 Reysaş Lojistik 8,39 -4,66 91,55 Rhea Girişim 1,99 -2,93 67,23 Rodrigo Tekstil 1,85 -2,12 2,21 Royal Halı 2,09 -1,42 52,55 RTA Laboratuvarları 2,20 -2,22 -5,17 Sabancı Holding 9,26 -2,32 -2,94 Safkar Ege Soğutmacılık 4,00 2,56 83,49 Salix Yatırım Holding 4,89 -2,98 -32,18 Sanel Mühendislik 3,89 -1,27 -3,95 Sanifoam Sünger 5,80 -1,69 16,00 Sanko Pazarlama 6,88 -3,23 -11,11 Saray Matbaacılık 1,99 -5,24 11,17 Sarkuysan 5,37 -2,01 11,18 Sasa Polyester 8,40 -4,65 8,67 Say Reklamcılık 3,28 -2,96 46,43 Sekuro Plastik 4,86 -4,14 -9,33 Selçuk Ecza Deposu 6,40 -2,29 4,92 Selçuk Gıda 1,51 -4,43 -12,21 Senkron Güvenlik 2,50 -0,79 -8,42 Serve Film Prodüksiyon 1,75 4,79 10,06 Servet GMYO 11,25 0,99 32,35 Seyitler Kimya 9,47 0,42 39,47 Silverline Endüstri 2,21 -5,15 2,31 Sinpaş GMYO 1,23 -0,81 6,03 Smartiks Yazılım 8,56 -4,68 -12,74 Soda Sanayii 5,80 -2,68 -6,15 Sodaş Sodyum Sanayii 14,81 -2,57 51,59 Söktaş 3,01 -3,22 13,58 Sönmez Filament 5,68 -1,73 16,39 Sönmez Pamuklu 5,70 -1,04 15,85 Sumaş Suni Tahta 9,50 2,15 -4,04 Şeker Fin. Kir. 4,39 -2,01 -8,16 Şekerbank 1,15 -1,71 -12,21 Şişe Cam 4,83 -2,62 -8,35 Şok Marketler 8,72 -3,75 -18,96 T. Halk Bankası 6,07 -3,19 2,71 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 35,98 -3,12 -17,48 T.S.K.B. 1,13 -4,24 -6,61 T.Tuborg 15,00 -4,40 26,05 Taç Tarım Ürünleri 2,60 0,00 -16,67 Tat Gıda 6,49 -1,67 3,18 TAV Havalimanları 19,24 -2,58 -34,06 Taze Kuru Gıda 6,65 -3,62 -8,15 Tek-Art Turizm 1,36 -4,90 7,94 Tekfen Holding 15,25 -3,11 -21,07 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,17 -5,22 94,52 Temapol Polimer Plastik 5,13 -4,47 -1,72 TGS Dış Ticaret 5,41 -2,70 15,85 Tofaş Oto. Fab. 26,02 -3,84 -3,13 Torunlar GMYO 2,74 -2,84 -0,36 Trabzon Liman 11,29 -2,42 5,91 Trabzonspor Sportif 6,26 1,13 191,16 Trakya Cam 3,27 -4,11 -6,57 Trend GMYO 2,10 -2,33 -4,55 TSKB GMYO 1,79 0,00 33,58 Tuğçelik 5,46 -5,21 38,23 Tukaş 12,47 3,06 0,97 Turcas Petrol 3,25 -4,69 21,72 Turkcell 14,57 -2,21 5,58 Tümosan Motor ve Traktör 5,92 -5,58 -7,64 Tüpraş 94,75 -4,73 -25,28 Türk Hava Yolları 11,14 -4,87 -22,96 Türk Prysmian Kablo 3,51 -5,39 35,00 Türk Telekom 7,80 -3,35 5,83 Türk Traktör 59,00 0,25 6,50 Türker Proje Gayrimenkul 44,40 -2,63 5,71 Ufuk Yatırım 4,20 3,45 62,79 Ulaşlar Turizm Yat. 2,08 -2,80 -1,89 Ulusoy Elektrik 32,50 -2,23 22,18 Ulusoy Un Sanayi 3,87 -2,52 1,31 Umpaş Holding 0,53 0,00 -14,52 Uşak Seramik 1,71 -4,47 1,18 Utopya Turizm 5,03 3,71 2,24 Uzertaş Boya 2,09 5,56 -5,86 Ülker Bisküvi 23,00 3,60 2,86 Ünye Çimento 4,55 -2,15 -15,43 Vakıf Fin. Kir. 2,11 -0,94 -12,81 Vakıf GMYO 2,49 -4,23 0,81 Vakıf Yat. Ort. 2,27 -3,81 -2,58 Vakıflar Bankası 5,54 -4,15 0,54 Vakko Tekstil 6,03 9,04 32,82 Vanet Gıda 1,29 -3,01 -9,79 Verusa Holding 19,13 -2,40 3,07 Verusaturk Girisim 4,08 -2,16 -24,30 Vestel 13,22 -3,36 4,75 Vestel Beyaz Eşya 20,96 -1,50 -2,96 Viking Kağıt 2,91 -2,35 55,61 Yapı Kredi Koray GMYO 2,90 -2,36 19,83 Yapı ve Kredi Bank. 2,43 -3,95 -2,02 Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,46 -1,97 18,98 Yataş 7,40 -2,50 0,82 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,01 -2,43 24,84 Yeni Gimat GMYO 12,80 -0,08 -1,61 Yeşil GMYO 0,68 -1,45 6,25 Yeşil Yapı 0,67 -1,47 1,52 Yeşil Yatırım Holding 14,06 3,69 25,20 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.460,00 1,25 51,44 Yonga Mobilya 9,80 -3,92 6,06 Yükselen Çelik 8,40 -3,67 37,03 Yünsa 11,60 -3,57 14,97 Zorlu Enerji 1,40 -2,10 -14,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA