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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00
129,38
İş Bankası (B) 41.

06.03.2020 18:52 | Son Güncelleme: 06.03.2020 18:52
Borsada günlük işlemler (2)

hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 41.900,00 -4,77 38,83
İş Bankası (C) 5,99 -2,12 -6,55
İş Bankası (Kur.) 390.000,00 -7,14 85,72
İş Fin.Kir. 3,16 -4,24 -16,84
İş Girişim 4,07 -3,10 7,11
İş GMYO 1,69 -4,52 -3,98
İş Y. Men. Değ. 4,60 -4,76 2,22
İş Yat. Ort. 2,95 3,51 60,33
İşbir Holding 579,80 -0,03 34,84
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,62 -3,13 0,00
İttifak Holding 2,80 0,36 -24,73
İz Hayvancılık Tarım 2,58 0,39 -1,39
İzmir Demir Çelik 10,25 0,49 25,15
İzmir Fırça 2,19 -0,45 21,67
Jantsa Jant Sanayi 54,80 -4,61 -6,00
Kafein Yazılım 13,60 -3,61 22,08
Kapital Yat. Holding 3,32 0,00 37,19
Kaplamin 6,22 -1,27 12,07
Kardemir (A) 2,58 -2,64 -2,64
Kardemir (B) 2,59 -2,26 -1,89
Kardemir (D) 2,68 -2,19 0,75
Karel Elektronik 14,05 -2,63 -3,30
Karsan Otomotiv 1,85 -3,14 17,09
Karsu Tekstil 2,56 -2,29 -20,99
Kartonsan 376,40 -2,41 -3,46
Katmerciler Ekipman 3,49 -4,12 -9,11
Kent Gıda 220,50 -1,56 25,43
Kerevitaş Gıda 3,45 -3,63 5,83
Kervansaray Yat. Holding 0,47 0,00 -14,55
Kiler GMYO 2,82 -5,37 -25,59
Klimasan Klima 17,30 -6,23 -21,65
Koç Holding 17,40 -2,85 -14,37
Konfrut Gıda 7,01 -3,84 -10,36
Konya Çimento 240,00 -4,57 -11,54
Kordsa Teknik Tekstil 12,84 -2,65 -1,83
Koza Altın 75,00 1,83 1,28
Koza Madencilik 11,20 -0,36 11,67
Körfez GMYO 2,31 -2,12 -3,35
Kristal Kola 1,72 -2,82 13,91
Kron Telekomünikasyon 19,52 -5,24 53,46
Kuştur Kuşadası Turizm 30,00 -1,83 26,58
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,60 -3,03 -3,03
Kütahya Porselen 8,45 -3,98 27,64
Lider Faktoring 3,87 -3,49 5,45
Link Bilgisayar 25,38 -3,86 39,83
Logo Yazılım 80,00 0,00 31,58
Lokman Hekim Sağlık 6,90 -1,57 19,38
Lüks Kadife 10,00 -4,12 15,74
Makina Takım 1,78 -5,32 -5,32
Mardin Çimento 5,33 0,38 -9,97
Marka Yatırım Holding 1,31 -5,07 11,02
Marmaris Altınyunus 78,00 -0,89 9,86
Marshall 50,55 -2,88 6,33
Martı GMYO 1,22 3,39 20,79
Martı Otel 0,95 -3,06 4,40
Mavi Giyim 54,10 0,37 -6,56
Mazhar Zorlu Holding 13,90 0,36 14,97
Mega Polietilen 2,49 -6,04 13,18
Menderes Tekstil 1,72 -2,82 31,30
Mensa 0,33 -2,94 3,13
Merit Turizm 18,43 -6,30 -5,20
Merko Gıda 1,16 -2,52 10,48
Metal Gayrimenkul 0,84 -3,45 -7,69
Metemtur Otelcilik 1,61 -3,59 -9,55
Metro Holding 1,35 -3,57 -2,17
Metro Petrol ve Tesisleri 1,98 -3,41 1,02
Metro Yatırım Ortaklığı 6,16 -0,48 -24,14
Migros Ticaret 22,92 -0,17 -5,37
Milpa 2,77 -3,48 26,48
Mistral GMYO 1,76 -3,30 -6,88
MLP Sağlık 18,04 1,23 12,75
MMC San. ve Tic. Yat. 0,97 8,99 -14,91
Mondi Tire Kutsan 6,65 -4,32 60,63
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.084,40 0,13 1,04
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 19,50 4,61 53,30
Net Holding 1,98 -2,94 -23,85
Netaş Telekom. 13,95 1,09 6,81
Niğbaş Niğde Beton 6,40 0,00 3,23
Nuh Çimento 10,48 -3,14 -11,78
Nurol GMYO 3,53 -2,75 -1,12
Odaş Elektrik 2,07 -3,27 43,18
Olmuksan-IP 4,35 -0,46 69,86
Orge Enerji Elektrik 4,83 0,84 -2,62
Orma Orman Mahsulleri 4,60 -4,17 66,67
Osmanlı Menkul 6,59 -1,64 56,90
Ostim Endüstriyel Yat 2,23 -3,46 32,74
Otokar 149,60 -3,79 -5,91
Oyak Yat. Ort. 7,77 14,94 233,48
Oylum Sınai Yatırımlar 2,88 -3,36 -6,76
Özak GMYO 3,04 -4,40 18,29
Özbal Çelik Boru 2,15 4,37 33,39
Özderici GMYO 1,77 -2,21 12,74
Özerden Plastik 2,26 1,80 -0,88
Panora GMYO 5,97 -0,83 -3,71
Papilon Savunma 9,74 -3,28 25,68
Park Elek.Madencilik 3,00 -3,85 -1,64
Parsan 14,48 -2,82 -14,52
Pegasus 48,08 -3,84 -44,35
Peker GMYO 2,78 -2,11 -11,18
Penguen Gıda 4,15 -5,90 100,48
Pera GMYO 1,00 -1,96 6,38
Pergamon Dış Ticaret 8,40 -1,18 4,74
Petkim 3,54 -4,07 -7,09
Petrokent Turizm 179,70 -0,61 40,28
Pınar Et ve Un 9,30 -1,48 1,42
Pınar Su 2,64 -0,38 13,79
Pınar Süt 11,94 -1,97 -5,76
Plastikkart 9,24 -3,45 -0,32
Polisan Holding 2,57 -4,10 -15,18
Politeknik Metal 73,50 0,96 -3,38
Prizma Press Matbaacılık 5,34 -0,93 24,19
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.159,80 -0,24 4,69
QNB Finans Fin. Kir. 151,50 1,00 17,35
QNB Finansbank 52,00 0,58 38,67
Ral Yatırım Holding 8,75 0,00 28,68
Ray Sigorta 3,37 -3,16 -1,46
Reysaş GMYO 7,82 -4,52 70,37
Reysaş Lojistik 8,39 -4,66 91,55
Rhea Girişim 1,99 -2,93 67,23
Rodrigo Tekstil 1,85 -2,12 2,21
Royal Halı 2,09 -1,42 52,55
RTA Laboratuvarları 2,20 -2,22 -5,17
Sabancı Holding 9,26 -2,32 -2,94
Safkar Ege Soğutmacılık 4,00 2,56 83,49
Salix Yatırım Holding 4,89 -2,98 -32,18
Sanel Mühendislik 3,89 -1,27 -3,95
Sanifoam Sünger 5,80 -1,69 16,00
Sanko Pazarlama 6,88 -3,23 -11,11
Saray Matbaacılık 1,99 -5,24 11,17
Sarkuysan 5,37 -2,01 11,18
Sasa Polyester 8,40 -4,65 8,67
Say Reklamcılık 3,28 -2,96 46,43
Sekuro Plastik 4,86 -4,14 -9,33
Selçuk Ecza Deposu 6,40 -2,29 4,92
Selçuk Gıda 1,51 -4,43 -12,21
Senkron Güvenlik 2,50 -0,79 -8,42
Serve Film Prodüksiyon 1,75 4,79 10,06
Servet GMYO 11,25 0,99 32,35
Seyitler Kimya 9,47 0,42 39,47
Silverline Endüstri 2,21 -5,15 2,31
Sinpaş GMYO 1,23 -0,81 6,03
Smartiks Yazılım 8,56 -4,68 -12,74
Soda Sanayii 5,80 -2,68 -6,15
Sodaş Sodyum Sanayii 14,81 -2,57 51,59
Söktaş 3,01 -3,22 13,58
Sönmez Filament 5,68 -1,73 16,39
Sönmez Pamuklu 5,70 -1,04 15,85
Sumaş Suni Tahta 9,50 2,15 -4,04
Şeker Fin. Kir. 4,39 -2,01 -8,16
Şekerbank 1,15 -1,71 -12,21
Şişe Cam 4,83 -2,62 -8,35
Şok Marketler 8,72 -3,75 -18,96
T. Halk Bankası 6,07 -3,19 2,71
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 35,98 -3,12 -17,48
T.S.K.B. 1,13 -4,24 -6,61
T.Tuborg 15,00 -4,40 26,05
Taç Tarım Ürünleri 2,60 0,00 -16,67
Tat Gıda 6,49 -1,67 3,18
TAV Havalimanları 19,24 -2,58 -34,06
Taze Kuru Gıda 6,65 -3,62 -8,15
Tek-Art Turizm 1,36 -4,90 7,94
Tekfen Holding 15,25 -3,11 -21,07
Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,17 -5,22 94,52
Temapol Polimer Plastik 5,13 -4,47 -1,72
TGS Dış Ticaret 5,41 -2,70 15,85
Tofaş Oto. Fab. 26,02 -3,84 -3,13
Torunlar GMYO 2,74 -2,84 -0,36
Trabzon Liman 11,29 -2,42 5,91
Trabzonspor Sportif 6,26 1,13 191,16
Trakya Cam 3,27 -4,11 -6,57
Trend GMYO 2,10 -2,33 -4,55
TSKB GMYO 1,79 0,00 33,58
Tuğçelik 5,46 -5,21 38,23
Tukaş 12,47 3,06 0,97
Turcas Petrol 3,25 -4,69 21,72
Turkcell 14,57 -2,21 5,58
Tümosan Motor ve Traktör 5,92 -5,58 -7,64
Tüpraş 94,75 -4,73 -25,28
Türk Hava Yolları 11,14 -4,87 -22,96
Türk Prysmian Kablo 3,51 -5,39 35,00
Türk Telekom 7,80 -3,35 5,83
Türk Traktör 59,00 0,25 6,50
Türker Proje Gayrimenkul 44,40 -2,63 5,71
Ufuk Yatırım 4,20 3,45 62,79
Ulaşlar Turizm Yat. 2,08 -2,80 -1,89
Ulusoy Elektrik 32,50 -2,23 22,18
Ulusoy Un Sanayi 3,87 -2,52 1,31
Umpaş Holding 0,53 0,00 -14,52
Uşak Seramik 1,71 -4,47 1,18
Utopya Turizm 5,03 3,71 2,24
Uzertaş Boya 2,09 5,56 -5,86
Ülker Bisküvi 23,00 3,60 2,86
Ünye Çimento 4,55 -2,15 -15,43
Vakıf Fin. Kir. 2,11 -0,94 -12,81
Vakıf GMYO 2,49 -4,23 0,81
Vakıf Yat. Ort. 2,27 -3,81 -2,58
Vakıflar Bankası 5,54 -4,15 0,54
Vakko Tekstil 6,03 9,04 32,82
Vanet Gıda 1,29 -3,01 -9,79
Verusa Holding 19,13 -2,40 3,07
Verusaturk Girisim 4,08 -2,16 -24,30
Vestel 13,22 -3,36 4,75
Vestel Beyaz Eşya 20,96 -1,50 -2,96
Viking Kağıt 2,91 -2,35 55,61
Yapı Kredi Koray GMYO 2,90 -2,36 19,83
Yapı ve Kredi Bank. 2,43 -3,95 -2,02
Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,46 -1,97 18,98
Yataş 7,40 -2,50 0,82
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,01 -2,43 24,84
Yeni Gimat GMYO 12,80 -0,08 -1,61
Yeşil GMYO 0,68 -1,45 6,25
Yeşil Yapı 0,67 -1,47 1,52
Yeşil Yatırım Holding 14,06 3,69 25,20
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.460,00 1,25 51,44
Yonga Mobilya 9,80 -3,92 6,06
Yükselen Çelik 8,40 -3,67 37,03
Yünsa 11,60 -3,57 14,97
Zorlu Enerji 1,40 -2,10 -14,11

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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