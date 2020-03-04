Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
04.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:46
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|41.000,00
|-6,61
|35,85
|İş Bankası (C)
|6,13
|-0,16
|-4,37
|İş Bankası (Kur.)
|504.999,90
|140,48
|İş Fin.Kir.
|3,26
|-3,83
|-14,21
|İş Girişim
|4,12
|-4,19
|8,42
|İş GMYO
|1,75
|-1,13
|-0,57
|İş Y. Men. Değ.
|4,78
|-2,65
|6,22
|İş Yat. Ort.
|2,67
|-0,74
|45,11
|İşbir Holding
|594,00
|-0,65
|38,14
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,64
|-1,54
|3,23
|İttifak Holding
|2,79
|-3,79
|-25,00
|İz Hayvancılık Tarım
|2,57
|-1,15
|-1,78
|İzmir Demir Çelik
|10,50
|-3,23
|28,21
|İzmir Fırça
|2,27
|-0,44
|26,11
|Jantsa Jant Sanayi
|57,10
|-3,55
|-2,06
|Kafein Yazılım
|13,06
|-5,36
|17,24
|Kapital Yat. Holding
|3,32
|-0,60
|37,19
|Kaplamin
|6,37
|-0,31
|14,77
|Kardemir (A)
|2,65
|-1,49
|0,00
|Kardemir (B)
|2,65
|-1,49
|0,38
|Kardemir (D)
|2,71
|-2,87
|1,88
|Karel Elektronik
|14,54
|-4,03
|0,07
|Karsan Otomotiv
|1,93
|1,58
|22,15
|Karsu Tekstil
|2,61
|-2,97
|-19,44
|Kartonsan
|388,00
|-3,17
|-0,49
|Katmerciler Ekipman
|3,62
|-2,43
|-5,73
|Kent Gıda
|223,00
|1,04
|26,85
|Kerevitaş Gıda
|3,55
|-2,74
|8,90
|Kervansaray Yat. Holding
|0,48
|-2,04
|-12,73
|Kiler GMYO
|2,96
|-5,13
|-21,90
|Klimasan Klima
|18,30
|-5,67
|-17,12
|Koç Holding
|18,02
|-0,99
|-11,32
|Konfrut Gıda
|7,16
|-3,24
|-8,44
|Konya Çimento
|251,10
|-2,30
|-7,45
|Kordsa Teknik Tekstil
|13,56
|-3,28
|3,67
|Koza Altın
|73,40
|-1,08
|-0,88
|Koza Madencilik
|11,28
|-5,37
|12,46
|Körfez GMYO
|2,36
|-1,67
|-1,26
|Kristal Kola
|1,77
|-1,67
|17,22
|Kron Telekomünikasyon
|20,80
|-6,31
|63,52
|Kuştur Kuşadası Turizm
|30,60
|9,99
|29,11
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,66
|-4,05
|0,61
|Kütahya Porselen
|8,83
|0,23
|33,38
|Lider Faktoring
|4,05
|-2,17
|10,35
|Link Bilgisayar
|25,66
|-2,80
|41,38
|Logo Yazılım
|79,50
|-0,13
|30,76
|Lokman Hekim Sağlık
|7,01
|0,14
|21,28
|Lüks Kadife
|10,30
|-0,48
|19,21
|Makina Takım
|1,87
|-3,61
|-0,53
|Mardin Çimento
|5,29
|-0,94
|-10,64
|Marka Yatırım Holding
|1,39
|-2,11
|17,80
|Marmaris Altınyunus
|77,45
|-0,71
|9,08
|Marshall
|51,25
|-3,03
|7,80
|Martı GMYO
|1,16
|-4,13
|14,85
|Martı Otel
|0,96
|-3,03
|5,49
|Mavi Giyim
|53,00
|-1,03
|-8,46
|Mazhar Zorlu Holding
|13,90
|-1,07
|14,97
|Mega Polietilen
|2,61
|-6,12
|18,64
|Menderes Tekstil
|1,78
|-2,73
|35,88
|Mensa
|0,35
|-2,78
|9,37
|Merit Turizm
|19,00
|-3,31
|-2,26
|Merko Gıda
|1,20
|-4,00
|14,29
|Metal Gayrimenkul
|0,88
|0,00
|-3,30
|Metemtur Otelcilik
|1,72
|-1,15
|-3,37
|Metro Holding
|1,41
|-1,40
|2,17
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,03
|-5,14
|3,57
|Metro Yatırım Ortaklığı
|6,18
|-0,32
|-23,89
|Migros Ticaret
|22,82
|-1,98
|-5,78
|Milpa
|2,86
|-5,61
|30,59
|Mistral GMYO
|1,80
|-3,74
|-4,76
|MLP Sağlık
|16,68
|2,02
|4,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,90
|0,00
|-21,05
|Mondi Tire Kutsan
|6,90
|-4,83
|66,67
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.083,00
|0,91
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,45
|-4,40
|45,05
|Net Holding
|2,02
|-3,81
|-22,31
|Netaş Telekom.
|13,81
|-2,47
|5,74
|Niğbaş Niğde Beton
|6,40
|0,00
|3,23
|Nuh Çimento
|10,76
|-2,00
|-9,43
|Nurol GMYO
|3,62
|-2,95
|1,40
|Odaş Elektrik
|2,10
|-3,67
|45,26
|Olmuksan-IP
|4,51
|5,13
|76,11
|Orge Enerji Elektrik
|4,92
|-1,20
|-0,81
|Orma Orman Mahsulleri
|4,71
|2,39
|70,65
|Osmanlı Menkul
|7,10
|4,26
|69,05
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,29
|-4,18
|36,31
|Otokar
|155,80
|-0,95
|-2,01
|Oyak Yat. Ort.
|5,88
|14,84
|152,36
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,01
|-4,44
|-2,55
|Özak GMYO
|3,15
|1,29
|22,57
|Özbal Çelik Boru
|2,07
|15,00
|28,42
|Özderici GMYO
|1,75
|-1,69
|11,46
|Özerden Plastik
|2,40
|-1,23
|5,26
|Panora GMYO
|5,98
|-0,83
|-3,55
|Papilon Savunma
|9,88
|0,41
|27,48
|Park Elek.Madencilik
|3,08
|-3,14
|0,98
|Parsan
|14,96
|-3,17
|-11,69
|Pegasus
|51,70
|-7,76
|-40,16
|Peker GMYO
|2,84
|-2,41
|-9,27
|Penguen Gıda
|4,75
|-4,23
|129,47
|Pera GMYO
|1,02
|-3,77
|8,51
|Pergamon Dış Ticaret
|8,44
|1,69
|5,24
|Petkim
|3,71
|-2,37
|-2,62
|Petrokent Turizm
|184,90
|-2,07
|44,34
|Pınar Et ve Un
|9,43
|-2,78
|2,84
|Pınar Su
|2,68
|-0,37
|15,52
|Pınar Süt
|12,32
|-2,84
|-2,76
|Plastikkart
|9,55
|-3,44
|3,02
|Polisan Holding
|2,69
|-2,54
|-11,22
|Politeknik Metal
|72,90
|0,00
|-5,32
|Prizma Press Matbaacılık
|5,30
|-3,28
|23,26
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.163,40
|5,02
|QNB Finans Fin. Kir.
|149,30
|1,84
|15,65
|QNB Finansbank
|46,60
|8,37
|24,27
|Ral Yatırım Holding
|8,79
|3,41
|29,26
|Ray Sigorta
|3,49
|-0,85
|2,05
|Reysaş GMYO
|8,15
|-5,78
|77,56
|Reysaş Lojistik
|8,66
|-5,04
|97,72
|Rhea Girişim
|2,01
|-4,29
|68,91
|Rodrigo Tekstil
|1,89
|0,53
|4,42
|Royal Halı
|2,07
|-3,72
|51,09
|RTA Laboratuvarları
|2,20
|-2,65
|-5,17
|Sabancı Holding
|9,52
|4,16
|-0,21
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,89
|1,83
|78,44
|Salix Yatırım Holding
|5,18
|3,81
|-28,16
|Sanel Mühendislik
|3,80
|-2,56
|-6,17
|Sanifoam Sünger
|5,87
|-3,77
|17,40
|Sanko Pazarlama
|6,99
|-3,59
|-9,69
|Saray Matbaacılık
|2,15
|-9,28
|20,11
|Sarkuysan
|5,52
|0,18
|14,29
|Sasa Polyester
|8,77
|-3,84
|13,45
|Say Reklamcılık
|3,22
|-6,12
|43,75
|Sekuro Plastik
|5,07
|-3,24
|-5,41
|Selçuk Ecza Deposu
|6,60
|-1,64
|8,20
|Selçuk Gıda
|1,59
|0,63
|-7,56
|Senkron Güvenlik
|2,50
|-1,57
|-8,42
|Serve Film Prodüksiyon
|1,64
|3,14
|3,14
|Servet GMYO
|11,21
|-1,49
|31,88
|Seyitler Kimya
|9,43
|0,96
|38,88
|Silverline Endüstri
|2,29
|-3,78
|6,02
|Sinpaş GMYO
|1,20
|-2,44
|3,45
|Smartiks Yazılım
|8,68
|-4,30
|-11,52
|Soda Sanayii
|5,87
|-0,51
|-5,02
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,85
|0,07
|52,00
|Söktaş
|3,10
|-2,82
|16,98
|Sönmez Filament
|5,82
|-4,75
|19,26
|Sönmez Pamuklu
|5,80
|-3,97
|17,89
|Sumaş Suni Tahta
|9,30
|0,22
|-6,06
|Şeker Fin. Kir.
|4,47
|-1,76
|-6,49
|Şekerbank
|1,16
|-3,33
|-11,45
|Şişe Cam
|4,98
|-0,60
|-5,50
|Şok Marketler
|8,83
|1,49
|-17,94
|T. Halk Bankası
|6,27
|-3,39
|6,09
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|37,42
|-2,09
|-14,17
|T.S.K.B.
|1,16
|-2,52
|-4,13
|T.Tuborg
|15,43
|-2,03
|29,66
|Taç Tarım Ürünleri
|2,60
|-0,76
|-16,67
|Tat Gıda
|6,56
|-1,80
|4,29
|TAV Havalimanları
|20,12
|-3,27
|-31,05
|Taze Kuru Gıda
|6,86
|-0,15
|-5,25
|Tek-Art Turizm
|1,40
|-2,78
|11,11
|Tekfen Holding
|15,52
|-1,96
|-19,67
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,30
|2,85
|97,62
|Temapol Polimer Plastik
|5,42
|-3,90
|3,83
|TGS Dış Ticaret
|5,68
|0,35
|21,63
|Tofaş Oto. Fab.
|27,36
|-0,87
|1,86
|Torunlar GMYO
|2,82
|0,71
|2,55
|Trabzon Liman
|11,54
|-2,53
|8,26
|Trabzonspor Sportif
|5,88
|-5,16
|173,49
|Trakya Cam
|3,45
|-0,58
|-1,43
|Trend GMYO
|2,17
|-1,81
|-1,36
|TSKB GMYO
|1,78
|-4,81
|32,84
|Tuğçelik
|5,88
|4,81
|48,86
|Tukaş
|11,40
|0,88
|-7,69
|Turcas Petrol
|3,34
|-2,62
|25,09
|Turkcell
|14,65
|2,45
|6,16
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,24
|-2,35
|-2,65
|Tüpraş
|100,50
|-1,66
|-20,74
|Türk Hava Yolları
|11,75
|-3,85
|-18,74
|Türk Prysmian Kablo
|3,72
|-3,12
|43,08
|Türk Telekom
|7,83
|-3,93
|6,24
|Türk Traktör
|59,40
|-0,59
|7,22
|Türker Proje Gayrimenkul
|46,24
|-1,49
|10,10
|Ufuk Yatırım
|4,03
|-5,18
|56,20
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,14
|0,00
|0,94
|Ulusoy Elektrik
|33,50
|1,21
|25,94
|Ulusoy Un Sanayi
|3,96
|-0,75
|3,66
|Umpaş Holding
|0,53
|0,00
|-14,52
|Uşak Seramik
|1,77
|-4,32
|4,73
|Utopya Turizm
|4,90
|-2,78
|-0,41
|Uzertaş Boya
|1,93
|-9,81
|-13,06
|Ülker Bisküvi
|21,60
|0,28
|-3,40
|Ünye Çimento
|4,66
|0,22
|-13,38
|Vakıf Fin. Kir.
|2,13
|0,00
|-11,98
|Vakıf GMYO
|2,56
|-0,78
|3,64
|Vakıf Yat. Ort.
|2,35
|-1,26
|0,86
|Vakıflar Bankası
|5,82
|-1,36
|5,63
|Vakko Tekstil
|5,48
|-4,53
|20,70
|Vanet Gıda
|1,35
|-1,46
|-5,59
|Verusa Holding
|19,80
|-1,00
|6,68
|Verusaturk Girisim
|4,23
|-2,31
|-21,52
|Vestel
|13,90
|-3,27
|10,14
|Vestel Beyaz Eşya
|21,70
|-2,86
|0,46
|Viking Kağıt
|2,99
|-2,61
|59,89
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,33
|19,78
|37,60
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,56
|0,00
|3,23
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,66
|-0,26
|22,17
|Yataş
|7,68
|-2,04
|4,63
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,02
|-3,81
|25,47
|Yeni Gimat GMYO
|12,77
|-0,85
|-1,84
|Yeşil GMYO
|0,68
|-2,86
|6,25
|Yeşil Yapı
|0,68
|-2,86
|3,03
|Yeşil Yatırım Holding
|13,74
|-4,32
|22,35
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.405,00
|0,11
|49,58
|Yonga Mobilya
|10,01
|5,48
|8,33
|Yükselen Çelik
|8,93
|-3,25
|45,68
|Yünsa
|11,90
|-3,72
|17,94
|Zorlu Enerji
|1,42
|-2,07
|-12,88
(Son)
Kaynak: AA