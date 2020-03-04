04.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:46

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 41.000,00 -6,61 35,85 İş Bankası (C) 6,13 -0,16 -4,37 İş Bankası (Kur.) 504.999,90 140,48 İş Fin.Kir. 3,26 -3,83 -14,21 İş Girişim 4,12 -4,19 8,42 İş GMYO 1,75 -1,13 -0,57 İş Y. Men. Değ. 4,78 -2,65 6,22 İş Yat. Ort. 2,67 -0,74 45,11 İşbir Holding 594,00 -0,65 38,14 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,64 -1,54 3,23 İttifak Holding 2,79 -3,79 -25,00 İz Hayvancılık Tarım 2,57 -1,15 -1,78 İzmir Demir Çelik 10,50 -3,23 28,21 İzmir Fırça 2,27 -0,44 26,11 Jantsa Jant Sanayi 57,10 -3,55 -2,06 Kafein Yazılım 13,06 -5,36 17,24 Kapital Yat. Holding 3,32 -0,60 37,19 Kaplamin 6,37 -0,31 14,77 Kardemir (A) 2,65 -1,49 0,00 Kardemir (B) 2,65 -1,49 0,38 Kardemir (D) 2,71 -2,87 1,88 Karel Elektronik 14,54 -4,03 0,07 Karsan Otomotiv 1,93 1,58 22,15 Karsu Tekstil 2,61 -2,97 -19,44 Kartonsan 388,00 -3,17 -0,49 Katmerciler Ekipman 3,62 -2,43 -5,73 Kent Gıda 223,00 1,04 26,85 Kerevitaş Gıda 3,55 -2,74 8,90 Kervansaray Yat. Holding 0,48 -2,04 -12,73 Kiler GMYO 2,96 -5,13 -21,90 Klimasan Klima 18,30 -5,67 -17,12 Koç Holding 18,02 -0,99 -11,32 Konfrut Gıda 7,16 -3,24 -8,44 Konya Çimento 251,10 -2,30 -7,45 Kordsa Teknik Tekstil 13,56 -3,28 3,67 Koza Altın 73,40 -1,08 -0,88 Koza Madencilik 11,28 -5,37 12,46 Körfez GMYO 2,36 -1,67 -1,26 Kristal Kola 1,77 -1,67 17,22 Kron Telekomünikasyon 20,80 -6,31 63,52 Kuştur Kuşadası Turizm 30,60 9,99 29,11 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,66 -4,05 0,61 Kütahya Porselen 8,83 0,23 33,38 Lider Faktoring 4,05 -2,17 10,35 Link Bilgisayar 25,66 -2,80 41,38 Logo Yazılım 79,50 -0,13 30,76 Lokman Hekim Sağlık 7,01 0,14 21,28 Lüks Kadife 10,30 -0,48 19,21 Makina Takım 1,87 -3,61 -0,53 Mardin Çimento 5,29 -0,94 -10,64 Marka Yatırım Holding 1,39 -2,11 17,80 Marmaris Altınyunus 77,45 -0,71 9,08 Marshall 51,25 -3,03 7,80 Martı GMYO 1,16 -4,13 14,85 Martı Otel 0,96 -3,03 5,49 Mavi Giyim 53,00 -1,03 -8,46 Mazhar Zorlu Holding 13,90 -1,07 14,97 Mega Polietilen 2,61 -6,12 18,64 Menderes Tekstil 1,78 -2,73 35,88 Mensa 0,35 -2,78 9,37 Merit Turizm 19,00 -3,31 -2,26 Merko Gıda 1,20 -4,00 14,29 Metal Gayrimenkul 0,88 0,00 -3,30 Metemtur Otelcilik 1,72 -1,15 -3,37 Metro Holding 1,41 -1,40 2,17 Metro Petrol ve Tesisleri 2,03 -5,14 3,57 Metro Yatırım Ortaklığı 6,18 -0,32 -23,89 Migros Ticaret 22,82 -1,98 -5,78 Milpa 2,86 -5,61 30,59 Mistral GMYO 1,80 -3,74 -4,76 MLP Sağlık 16,68 2,02 4,25 MMC San. ve Tic. Yat. 0,90 0,00 -21,05 Mondi Tire Kutsan 6,90 -4,83 66,67 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.083,00 0,91 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,45 -4,40 45,05 Net Holding 2,02 -3,81 -22,31 Netaş Telekom. 13,81 -2,47 5,74 Niğbaş Niğde Beton 6,40 0,00 3,23 Nuh Çimento 10,76 -2,00 -9,43 Nurol GMYO 3,62 -2,95 1,40 Odaş Elektrik 2,10 -3,67 45,26 Olmuksan-IP 4,51 5,13 76,11 Orge Enerji Elektrik 4,92 -1,20 -0,81 Orma Orman Mahsulleri 4,71 2,39 70,65 Osmanlı Menkul 7,10 4,26 69,05 Ostim Endüstriyel Yat 2,29 -4,18 36,31 Otokar 155,80 -0,95 -2,01 Oyak Yat. Ort. 5,88 14,84 152,36 Oylum Sınai Yatırımlar 3,01 -4,44 -2,55 Özak GMYO 3,15 1,29 22,57 Özbal Çelik Boru 2,07 15,00 28,42 Özderici GMYO 1,75 -1,69 11,46 Özerden Plastik 2,40 -1,23 5,26 Panora GMYO 5,98 -0,83 -3,55 Papilon Savunma 9,88 0,41 27,48 Park Elek.Madencilik 3,08 -3,14 0,98 Parsan 14,96 -3,17 -11,69 Pegasus 51,70 -7,76 -40,16 Peker GMYO 2,84 -2,41 -9,27 Penguen Gıda 4,75 -4,23 129,47 Pera GMYO 1,02 -3,77 8,51 Pergamon Dış Ticaret 8,44 1,69 5,24 Petkim 3,71 -2,37 -2,62 Petrokent Turizm 184,90 -2,07 44,34 Pınar Et ve Un 9,43 -2,78 2,84 Pınar Su 2,68 -0,37 15,52 Pınar Süt 12,32 -2,84 -2,76 Plastikkart 9,55 -3,44 3,02 Polisan Holding 2,69 -2,54 -11,22 Politeknik Metal 72,90 0,00 -5,32 Prizma Press Matbaacılık 5,30 -3,28 23,26 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.163,40 5,02 QNB Finans Fin. Kir. 149,30 1,84 15,65 QNB Finansbank 46,60 8,37 24,27 Ral Yatırım Holding 8,79 3,41 29,26 Ray Sigorta 3,49 -0,85 2,05 Reysaş GMYO 8,15 -5,78 77,56 Reysaş Lojistik 8,66 -5,04 97,72 Rhea Girişim 2,01 -4,29 68,91 Rodrigo Tekstil 1,89 0,53 4,42 Royal Halı 2,07 -3,72 51,09 RTA Laboratuvarları 2,20 -2,65 -5,17 Sabancı Holding 9,52 4,16 -0,21 Safkar Ege Soğutmacılık 3,89 1,83 78,44 Salix Yatırım Holding 5,18 3,81 -28,16 Sanel Mühendislik 3,80 -2,56 -6,17 Sanifoam Sünger 5,87 -3,77 17,40 Sanko Pazarlama 6,99 -3,59 -9,69 Saray Matbaacılık 2,15 -9,28 20,11 Sarkuysan 5,52 0,18 14,29 Sasa Polyester 8,77 -3,84 13,45 Say Reklamcılık 3,22 -6,12 43,75 Sekuro Plastik 5,07 -3,24 -5,41 Selçuk Ecza Deposu 6,60 -1,64 8,20 Selçuk Gıda 1,59 0,63 -7,56 Senkron Güvenlik 2,50 -1,57 -8,42 Serve Film Prodüksiyon 1,64 3,14 3,14 Servet GMYO 11,21 -1,49 31,88 Seyitler Kimya 9,43 0,96 38,88 Silverline Endüstri 2,29 -3,78 6,02 Sinpaş GMYO 1,20 -2,44 3,45 Smartiks Yazılım 8,68 -4,30 -11,52 Soda Sanayii 5,87 -0,51 -5,02 Sodaş Sodyum Sanayii 14,85 0,07 52,00 Söktaş 3,10 -2,82 16,98 Sönmez Filament 5,82 -4,75 19,26 Sönmez Pamuklu 5,80 -3,97 17,89 Sumaş Suni Tahta 9,30 0,22 -6,06 Şeker Fin. Kir. 4,47 -1,76 -6,49 Şekerbank 1,16 -3,33 -11,45 Şişe Cam 4,98 -0,60 -5,50 Şok Marketler 8,83 1,49 -17,94 T. Halk Bankası 6,27 -3,39 6,09 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 37,42 -2,09 -14,17 T.S.K.B. 1,16 -2,52 -4,13 T.Tuborg 15,43 -2,03 29,66 Taç Tarım Ürünleri 2,60 -0,76 -16,67 Tat Gıda 6,56 -1,80 4,29 TAV Havalimanları 20,12 -3,27 -31,05 Taze Kuru Gıda 6,86 -0,15 -5,25 Tek-Art Turizm 1,40 -2,78 11,11 Tekfen Holding 15,52 -1,96 -19,67 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,30 2,85 97,62 Temapol Polimer Plastik 5,42 -3,90 3,83 TGS Dış Ticaret 5,68 0,35 21,63 Tofaş Oto. Fab. 27,36 -0,87 1,86 Torunlar GMYO 2,82 0,71 2,55 Trabzon Liman 11,54 -2,53 8,26 Trabzonspor Sportif 5,88 -5,16 173,49 Trakya Cam 3,45 -0,58 -1,43 Trend GMYO 2,17 -1,81 -1,36 TSKB GMYO 1,78 -4,81 32,84 Tuğçelik 5,88 4,81 48,86 Tukaş 11,40 0,88 -7,69 Turcas Petrol 3,34 -2,62 25,09 Turkcell 14,65 2,45 6,16 Tümosan Motor ve Traktör 6,24 -2,35 -2,65 Tüpraş 100,50 -1,66 -20,74 Türk Hava Yolları 11,75 -3,85 -18,74 Türk Prysmian Kablo 3,72 -3,12 43,08 Türk Telekom 7,83 -3,93 6,24 Türk Traktör 59,40 -0,59 7,22 Türker Proje Gayrimenkul 46,24 -1,49 10,10 Ufuk Yatırım 4,03 -5,18 56,20 Ulaşlar Turizm Yat. 2,14 0,00 0,94 Ulusoy Elektrik 33,50 1,21 25,94 Ulusoy Un Sanayi 3,96 -0,75 3,66 Umpaş Holding 0,53 0,00 -14,52 Uşak Seramik 1,77 -4,32 4,73 Utopya Turizm 4,90 -2,78 -0,41 Uzertaş Boya 1,93 -9,81 -13,06 Ülker Bisküvi 21,60 0,28 -3,40 Ünye Çimento 4,66 0,22 -13,38 Vakıf Fin. Kir. 2,13 0,00 -11,98 Vakıf GMYO 2,56 -0,78 3,64 Vakıf Yat. Ort. 2,35 -1,26 0,86 Vakıflar Bankası 5,82 -1,36 5,63 Vakko Tekstil 5,48 -4,53 20,70 Vanet Gıda 1,35 -1,46 -5,59 Verusa Holding 19,80 -1,00 6,68 Verusaturk Girisim 4,23 -2,31 -21,52 Vestel 13,90 -3,27 10,14 Vestel Beyaz Eşya 21,70 -2,86 0,46 Viking Kağıt 2,99 -2,61 59,89 Yapı Kredi Koray GMYO 3,33 19,78 37,60 Yapı ve Kredi Bank. 2,56 0,00 3,23 Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,66 -0,26 22,17 Yataş 7,68 -2,04 4,63 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,02 -3,81 25,47 Yeni Gimat GMYO 12,77 -0,85 -1,84 Yeşil GMYO 0,68 -2,86 6,25 Yeşil Yapı 0,68 -2,86 3,03 Yeşil Yatırım Holding 13,74 -4,32 22,35 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.405,00 0,11 49,58 Yonga Mobilya 10,01 5,48 8,33 Yükselen Çelik 8,93 -3,25 45,68 Yünsa 11,90 -3,72 17,94 Zorlu Enerji 1,42 -2,07 -12,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA