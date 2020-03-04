Haberler » Ekonomi » Borsada günlük işlemler (2) - Ekonomi

Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

04.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:46
Borsada günlük işlemler (2)

hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 41.000,00 -6,61 35,85
İş Bankası (C) 6,13 -0,16 -4,37
İş Bankası (Kur.) 504.999,90 140,48
İş Fin.Kir. 3,26 -3,83 -14,21
İş Girişim 4,12 -4,19 8,42
İş GMYO 1,75 -1,13 -0,57
İş Y. Men. Değ. 4,78 -2,65 6,22
İş Yat. Ort. 2,67 -0,74 45,11
İşbir Holding 594,00 -0,65 38,14
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,64 -1,54 3,23
İttifak Holding 2,79 -3,79 -25,00
İz Hayvancılık Tarım 2,57 -1,15 -1,78
İzmir Demir Çelik 10,50 -3,23 28,21
İzmir Fırça 2,27 -0,44 26,11
Jantsa Jant Sanayi 57,10 -3,55 -2,06
Kafein Yazılım 13,06 -5,36 17,24
Kapital Yat. Holding 3,32 -0,60 37,19
Kaplamin 6,37 -0,31 14,77
Kardemir (A) 2,65 -1,49 0,00
Kardemir (B) 2,65 -1,49 0,38
Kardemir (D) 2,71 -2,87 1,88
Karel Elektronik 14,54 -4,03 0,07
Karsan Otomotiv 1,93 1,58 22,15
Karsu Tekstil 2,61 -2,97 -19,44
Kartonsan 388,00 -3,17 -0,49
Katmerciler Ekipman 3,62 -2,43 -5,73
Kent Gıda 223,00 1,04 26,85
Kerevitaş Gıda 3,55 -2,74 8,90
Kervansaray Yat. Holding 0,48 -2,04 -12,73
Kiler GMYO 2,96 -5,13 -21,90
Klimasan Klima 18,30 -5,67 -17,12
Koç Holding 18,02 -0,99 -11,32
Konfrut Gıda 7,16 -3,24 -8,44
Konya Çimento 251,10 -2,30 -7,45
Kordsa Teknik Tekstil 13,56 -3,28 3,67
Koza Altın 73,40 -1,08 -0,88
Koza Madencilik 11,28 -5,37 12,46
Körfez GMYO 2,36 -1,67 -1,26
Kristal Kola 1,77 -1,67 17,22
Kron Telekomünikasyon 20,80 -6,31 63,52
Kuştur Kuşadası Turizm 30,60 9,99 29,11
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,66 -4,05 0,61
Kütahya Porselen 8,83 0,23 33,38
Lider Faktoring 4,05 -2,17 10,35
Link Bilgisayar 25,66 -2,80 41,38
Logo Yazılım 79,50 -0,13 30,76
Lokman Hekim Sağlık 7,01 0,14 21,28
Lüks Kadife 10,30 -0,48 19,21
Makina Takım 1,87 -3,61 -0,53
Mardin Çimento 5,29 -0,94 -10,64
Marka Yatırım Holding 1,39 -2,11 17,80
Marmaris Altınyunus 77,45 -0,71 9,08
Marshall 51,25 -3,03 7,80
Martı GMYO 1,16 -4,13 14,85
Martı Otel 0,96 -3,03 5,49
Mavi Giyim 53,00 -1,03 -8,46
Mazhar Zorlu Holding 13,90 -1,07 14,97
Mega Polietilen 2,61 -6,12 18,64
Menderes Tekstil 1,78 -2,73 35,88
Mensa 0,35 -2,78 9,37
Merit Turizm 19,00 -3,31 -2,26
Merko Gıda 1,20 -4,00 14,29
Metal Gayrimenkul 0,88 0,00 -3,30
Metemtur Otelcilik 1,72 -1,15 -3,37
Metro Holding 1,41 -1,40 2,17
Metro Petrol ve Tesisleri 2,03 -5,14 3,57
Metro Yatırım Ortaklığı 6,18 -0,32 -23,89
Migros Ticaret 22,82 -1,98 -5,78
Milpa 2,86 -5,61 30,59
Mistral GMYO 1,80 -3,74 -4,76
MLP Sağlık 16,68 2,02 4,25
MMC San. ve Tic. Yat. 0,90 0,00 -21,05
Mondi Tire Kutsan 6,90 -4,83 66,67
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.083,00 0,91
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,45 -4,40 45,05
Net Holding 2,02 -3,81 -22,31
Netaş Telekom. 13,81 -2,47 5,74
Niğbaş Niğde Beton 6,40 0,00 3,23
Nuh Çimento 10,76 -2,00 -9,43
Nurol GMYO 3,62 -2,95 1,40
Odaş Elektrik 2,10 -3,67 45,26
Olmuksan-IP 4,51 5,13 76,11
Orge Enerji Elektrik 4,92 -1,20 -0,81
Orma Orman Mahsulleri 4,71 2,39 70,65
Osmanlı Menkul 7,10 4,26 69,05
Ostim Endüstriyel Yat 2,29 -4,18 36,31
Otokar 155,80 -0,95 -2,01
Oyak Yat. Ort. 5,88 14,84 152,36
Oylum Sınai Yatırımlar 3,01 -4,44 -2,55
Özak GMYO 3,15 1,29 22,57
Özbal Çelik Boru 2,07 15,00 28,42
Özderici GMYO 1,75 -1,69 11,46
Özerden Plastik 2,40 -1,23 5,26
Panora GMYO 5,98 -0,83 -3,55
Papilon Savunma 9,88 0,41 27,48
Park Elek.Madencilik 3,08 -3,14 0,98
Parsan 14,96 -3,17 -11,69
Pegasus 51,70 -7,76 -40,16
Peker GMYO 2,84 -2,41 -9,27
Penguen Gıda 4,75 -4,23 129,47
Pera GMYO 1,02 -3,77 8,51
Pergamon Dış Ticaret 8,44 1,69 5,24
Petkim 3,71 -2,37 -2,62
Petrokent Turizm 184,90 -2,07 44,34
Pınar Et ve Un 9,43 -2,78 2,84
Pınar Su 2,68 -0,37 15,52
Pınar Süt 12,32 -2,84 -2,76
Plastikkart 9,55 -3,44 3,02
Polisan Holding 2,69 -2,54 -11,22
Politeknik Metal 72,90 0,00 -5,32
Prizma Press Matbaacılık 5,30 -3,28 23,26
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.163,40 5,02
QNB Finans Fin. Kir. 149,30 1,84 15,65
QNB Finansbank 46,60 8,37 24,27
Ral Yatırım Holding 8,79 3,41 29,26
Ray Sigorta 3,49 -0,85 2,05
Reysaş GMYO 8,15 -5,78 77,56
Reysaş Lojistik 8,66 -5,04 97,72
Rhea Girişim 2,01 -4,29 68,91
Rodrigo Tekstil 1,89 0,53 4,42
Royal Halı 2,07 -3,72 51,09
RTA Laboratuvarları 2,20 -2,65 -5,17
Sabancı Holding 9,52 4,16 -0,21
Safkar Ege Soğutmacılık 3,89 1,83 78,44
Salix Yatırım Holding 5,18 3,81 -28,16
Sanel Mühendislik 3,80 -2,56 -6,17
Sanifoam Sünger 5,87 -3,77 17,40
Sanko Pazarlama 6,99 -3,59 -9,69
Saray Matbaacılık 2,15 -9,28 20,11
Sarkuysan 5,52 0,18 14,29
Sasa Polyester 8,77 -3,84 13,45
Say Reklamcılık 3,22 -6,12 43,75
Sekuro Plastik 5,07 -3,24 -5,41
Selçuk Ecza Deposu 6,60 -1,64 8,20
Selçuk Gıda 1,59 0,63 -7,56
Senkron Güvenlik 2,50 -1,57 -8,42
Serve Film Prodüksiyon 1,64 3,14 3,14
Servet GMYO 11,21 -1,49 31,88
Seyitler Kimya 9,43 0,96 38,88
Silverline Endüstri 2,29 -3,78 6,02
Sinpaş GMYO 1,20 -2,44 3,45
Smartiks Yazılım 8,68 -4,30 -11,52
Soda Sanayii 5,87 -0,51 -5,02
Sodaş Sodyum Sanayii 14,85 0,07 52,00
Söktaş 3,10 -2,82 16,98
Sönmez Filament 5,82 -4,75 19,26
Sönmez Pamuklu 5,80 -3,97 17,89
Sumaş Suni Tahta 9,30 0,22 -6,06
Şeker Fin. Kir. 4,47 -1,76 -6,49
Şekerbank 1,16 -3,33 -11,45
Şişe Cam 4,98 -0,60 -5,50
Şok Marketler 8,83 1,49 -17,94
T. Halk Bankası 6,27 -3,39 6,09
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 37,42 -2,09 -14,17
T.S.K.B. 1,16 -2,52 -4,13
T.Tuborg 15,43 -2,03 29,66
Taç Tarım Ürünleri 2,60 -0,76 -16,67
Tat Gıda 6,56 -1,80 4,29
TAV Havalimanları 20,12 -3,27 -31,05
Taze Kuru Gıda 6,86 -0,15 -5,25
Tek-Art Turizm 1,40 -2,78 11,11
Tekfen Holding 15,52 -1,96 -19,67
Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,30 2,85 97,62
Temapol Polimer Plastik 5,42 -3,90 3,83
TGS Dış Ticaret 5,68 0,35 21,63
Tofaş Oto. Fab. 27,36 -0,87 1,86
Torunlar GMYO 2,82 0,71 2,55
Trabzon Liman 11,54 -2,53 8,26
Trabzonspor Sportif 5,88 -5,16 173,49
Trakya Cam 3,45 -0,58 -1,43
Trend GMYO 2,17 -1,81 -1,36
TSKB GMYO 1,78 -4,81 32,84
Tuğçelik 5,88 4,81 48,86
Tukaş 11,40 0,88 -7,69
Turcas Petrol 3,34 -2,62 25,09
Turkcell 14,65 2,45 6,16
Tümosan Motor ve Traktör 6,24 -2,35 -2,65
Tüpraş 100,50 -1,66 -20,74
Türk Hava Yolları 11,75 -3,85 -18,74
Türk Prysmian Kablo 3,72 -3,12 43,08
Türk Telekom 7,83 -3,93 6,24
Türk Traktör 59,40 -0,59 7,22
Türker Proje Gayrimenkul 46,24 -1,49 10,10
Ufuk Yatırım 4,03 -5,18 56,20
Ulaşlar Turizm Yat. 2,14 0,00 0,94
Ulusoy Elektrik 33,50 1,21 25,94
Ulusoy Un Sanayi 3,96 -0,75 3,66
Umpaş Holding 0,53 0,00 -14,52
Uşak Seramik 1,77 -4,32 4,73
Utopya Turizm 4,90 -2,78 -0,41
Uzertaş Boya 1,93 -9,81 -13,06
Ülker Bisküvi 21,60 0,28 -3,40
Ünye Çimento 4,66 0,22 -13,38
Vakıf Fin. Kir. 2,13 0,00 -11,98
Vakıf GMYO 2,56 -0,78 3,64
Vakıf Yat. Ort. 2,35 -1,26 0,86
Vakıflar Bankası 5,82 -1,36 5,63
Vakko Tekstil 5,48 -4,53 20,70
Vanet Gıda 1,35 -1,46 -5,59
Verusa Holding 19,80 -1,00 6,68
Verusaturk Girisim 4,23 -2,31 -21,52
Vestel 13,90 -3,27 10,14
Vestel Beyaz Eşya 21,70 -2,86 0,46
Viking Kağıt 2,99 -2,61 59,89
Yapı Kredi Koray GMYO 3,33 19,78 37,60
Yapı ve Kredi Bank. 2,56 0,00 3,23
Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,66 -0,26 22,17
Yataş 7,68 -2,04 4,63
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,02 -3,81 25,47
Yeni Gimat GMYO 12,77 -0,85 -1,84
Yeşil GMYO 0,68 -2,86 6,25
Yeşil Yapı 0,68 -2,86 3,03
Yeşil Yatırım Holding 13,74 -4,32 22,35
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.405,00 0,11 49,58
Yonga Mobilya 10,01 5,48 8,33
Yükselen Çelik 8,93 -3,25 45,68
Yünsa 11,90 -3,72 17,94
Zorlu Enerji 1,42 -2,07 -12,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler