Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
03.03.2020 19:30 | Son Güncelleme: 03.03.2020 19:30
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|43.900,00
|1,86
|45,46
|İş Bankası (C)
|6,14
|5,68
|-4,21
|İş Bankası (Kur.)
|504.999,90
|140,48
|İş Fin.Kir.
|3,39
|4,31
|-10,79
|İş Girişim
|4,30
|7,50
|13,16
|İş GMYO
|1,77
|4,12
|0,57
|İş Y. Men. Değ.
|4,91
|2,72
|9,11
|İş Yat. Ort.
|2,69
|3,86
|46,20
|İşbir Holding
|597,90
|3,98
|39,05
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,65
|4,84
|4,84
|İttifak Holding
|2,90
|7,01
|-22,04
|İz Hayvancılık Tarım
|2,60
|3,59
|-0,63
|İzmir Demir Çelik
|10,85
|3,53
|32,48
|İzmir Fırça
|2,28
|4,59
|26,67
|Jantsa Jant Sanayi
|59,20
|0,68
|1,54
|Kafein Yazılım
|13,80
|3,06
|23,88
|Kapital Yat. Holding
|3,34
|2,77
|38,02
|Kaplamin
|6,39
|-0,62
|15,14
|Kardemir (A)
|2,69
|1,89
|1,51
|Kardemir (B)
|2,69
|2,67
|1,89
|Kardemir (D)
|2,79
|4,10
|4,89
|Karel Elektronik
|15,15
|6,32
|4,27
|Karsan Otomotiv
|1,90
|-3,55
|20,25
|Karsu Tekstil
|2,69
|3,46
|-16,98
|Kartonsan
|400,70
|2,74
|2,77
|Katmerciler Ekipman
|3,71
|4,80
|-3,39
|Kent Gıda
|220,70
|-1,03
|25,54
|Kerevitaş Gıda
|3,65
|3,69
|11,96
|Kervansaray Yat. Holding
|0,49
|6,52
|-10,91
|Kiler GMYO
|3,12
|0,00
|-17,68
|Klimasan Klima
|19,40
|3,14
|-12,14
|Koç Holding
|18,20
|4,12
|-10,43
|Konfrut Gıda
|7,40
|-3,77
|-5,37
|Konya Çimento
|257,00
|3,21
|-5,27
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,02
|1,30
|7,19
|Koza Altın
|74,20
|1,44
|0,20
|Koza Madencilik
|11,92
|5,86
|18,84
|Körfez GMYO
|2,40
|3,00
|0,42
|Kristal Kola
|1,80
|4,05
|19,21
|Kron Telekomünikasyon
|22,20
|0,82
|74,53
|Kuştur Kuşadası Turizm
|27,82
|9,96
|17,38
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,73
|6,13
|4,85
|Kütahya Porselen
|8,81
|2,92
|33,08
|Lider Faktoring
|4,14
|7,81
|12,81
|Link Bilgisayar
|26,40
|1,77
|45,45
|Logo Yazılım
|79,60
|4,05
|30,92
|Lokman Hekim Sağlık
|7,00
|5,42
|21,11
|Lüks Kadife
|10,35
|4,65
|19,79
|Makina Takım
|1,94
|4,86
|3,19
|Mardin Çimento
|5,34
|1,33
|-9,80
|Marka Yatırım Holding
|1,42
|6,77
|20,34
|Marmaris Altınyunus
|78,00
|1,36
|9,86
|Marshall
|52,85
|0,00
|11,17
|Martı GMYO
|1,21
|6,14
|19,80
|Martı Otel
|0,99
|4,21
|8,79
|Mavi Giyim
|53,55
|-0,09
|-7,51
|Mazhar Zorlu Holding
|14,05
|0,36
|16,21
|Mega Polietilen
|2,78
|2,96
|26,36
|Menderes Tekstil
|1,83
|-2,14
|39,69
|Mensa
|0,36
|0,00
|12,50
|Merit Turizm
|19,65
|0,77
|1,08
|Merko Gıda
|1,25
|3,31
|19,05
|Metal Gayrimenkul
|0,88
|2,33
|-3,30
|Metemtur Otelcilik
|1,74
|2,35
|-2,25
|Metro Holding
|1,43
|8,33
|3,62
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,14
|5,42
|9,18
|Metro Yatırım Ortaklığı
|6,20
|14,81
|-23,65
|Migros Ticaret
|23,28
|4,49
|-3,88
|Milpa
|3,03
|6,69
|38,36
|Mistral GMYO
|1,87
|7,47
|-1,06
|MLP Sağlık
|16,35
|5,42
|2,19
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,90
|-1,10
|-21,05
|Mondi Tire Kutsan
|7,25
|4,32
|75,12
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.083,00
|0,91
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|19,30
|6,10
|51,73
|Net Holding
|2,10
|3,45
|-19,23
|Netaş Telekom.
|14,16
|4,27
|8,42
|Niğbaş Niğde Beton
|6,40
|-7,25
|3,23
|Nuh Çimento
|10,98
|11,70
|-7,58
|Nurol GMYO
|3,73
|4,19
|4,48
|Odaş Elektrik
|2,18
|6,34
|50,79
|Olmuksan-IP
|4,29
|-2,72
|67,51
|Orge Enerji Elektrik
|4,98
|2,68
|0,40
|Orma Orman Mahsulleri
|4,60
|1,10
|66,67
|Osmanlı Menkul
|6,81
|-5,42
|62,14
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,39
|4,82
|42,26
|Otokar
|157,30
|2,54
|-1,07
|Oyak Yat. Ort.
|5,12
|14,80
|119,74
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,15
|0,64
|1,98
|Özak GMYO
|3,11
|5,78
|21,01
|Özbal Çelik Boru
|1,80
|5,26
|11,67
|Özderici GMYO
|1,78
|3,49
|13,38
|Özerden Plastik
|2,43
|-0,82
|6,58
|Panora GMYO
|6,03
|4,33
|-2,74
|Papilon Savunma
|9,84
|4,13
|26,97
|Park Elek.Madencilik
|3,18
|5,65
|4,26
|Parsan
|15,45
|6,33
|-8,80
|Pegasus
|56,05
|2,94
|-35,13
|Peker GMYO
|2,91
|2,46
|-7,03
|Penguen Gıda
|4,96
|5,31
|139,61
|Pera GMYO
|1,06
|6,00
|12,77
|Pergamon Dış Ticaret
|8,30
|5,73
|3,49
|Petkim
|3,80
|2,43
|-0,26
|Petrokent Turizm
|188,80
|-1,62
|47,38
|Pınar Et ve Un
|9,70
|0,73
|5,78
|Pınar Su
|2,69
|3,07
|15,95
|Pınar Süt
|12,68
|3,76
|0,08
|Plastikkart
|9,89
|-0,60
|6,69
|Polisan Holding
|2,76
|2,60
|-8,91
|Politeknik Metal
|72,90
|0,69
|-5,32
|Prizma Press Matbaacılık
|5,48
|-0,36
|27,44
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.163,40
|0,14
|5,02
|QNB Finans Fin. Kir.
|146,60
|2,95
|13,56
|QNB Finansbank
|43,00
|7,50
|14,67
|Ral Yatırım Holding
|8,50
|2,41
|25,00
|Ray Sigorta
|3,52
|3,53
|2,92
|Reysaş GMYO
|8,65
|7,45
|88,45
|Reysaş Lojistik
|9,12
|9,48
|108,22
|Rhea Girişim
|2,10
|0,96
|76,47
|Rodrigo Tekstil
|1,88
|0,00
|3,87
|Royal Halı
|2,15
|1,90
|56,93
|RTA Laboratuvarları
|2,26
|7,11
|-2,59
|Sabancı Holding
|9,14
|3,16
|-4,19
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,82
|8,83
|75,23
|Salix Yatırım Holding
|4,99
|-0,20
|-30,79
|Sanel Mühendislik
|3,90
|0,00
|-3,70
|Sanifoam Sünger
|6,10
|3,92
|22,00
|Sanko Pazarlama
|7,25
|5,07
|-6,33
|Saray Matbaacılık
|2,37
|-5,95
|32,40
|Sarkuysan
|5,51
|3,57
|14,08
|Sasa Polyester
|9,12
|3,40
|17,98
|Say Reklamcılık
|3,43
|2,08
|53,12
|Sekuro Plastik
|5,24
|7,60
|-2,24
|Selçuk Ecza Deposu
|6,71
|0,45
|10,00
|Selçuk Gıda
|1,58
|0,00
|-8,14
|Senkron Güvenlik
|2,54
|4,53
|-6,96
|Serve Film Prodüksiyon
|1,59
|9,66
|0,00
|Servet GMYO
|11,38
|1,97
|33,88
|Seyitler Kimya
|9,34
|1,85
|37,56
|Silverline Endüstri
|2,38
|2,59
|10,19
|Sinpaş GMYO
|1,23
|0,82
|6,03
|Smartiks Yazılım
|9,07
|6,08
|-7,54
|Soda Sanayii
|5,90
|1,03
|-4,53
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,84
|0,61
|51,89
|Söktaş
|3,19
|4,93
|20,38
|Sönmez Filament
|6,11
|14,85
|25,20
|Sönmez Pamuklu
|6,04
|14,83
|22,76
|Sumaş Suni Tahta
|9,28
|0,00
|-6,26
|Şeker Fin. Kir.
|4,55
|-3,19
|-4,81
|Şekerbank
|1,20
|4,35
|-8,40
|Şişe Cam
|5,01
|1,21
|-4,93
|Şok Marketler
|8,70
|2,23
|-19,14
|T. Halk Bankası
|6,49
|6,74
|9,81
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|38,22
|1,92
|-12,34
|T.S.K.B.
|1,19
|5,31
|-1,65
|T.Tuborg
|15,75
|3,35
|32,35
|Taç Tarım Ürünleri
|2,62
|-1,13
|-16,03
|Tat Gıda
|6,68
|2,77
|6,20
|TAV Havalimanları
|20,80
|2,26
|-28,72
|Taze Kuru Gıda
|6,87
|2,54
|-5,11
|Tek-Art Turizm
|1,44
|2,86
|14,29
|Tekfen Holding
|15,83
|2,73
|-18,06
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,07
|19,91
|92,14
|Temapol Polimer Plastik
|5,64
|3,87
|8,05
|TGS Dış Ticaret
|5,66
|-0,70
|21,20
|Tofaş Oto. Fab.
|27,60
|3,99
|2,76
|Torunlar GMYO
|2,80
|4,09
|1,82
|Trabzon Liman
|11,84
|3,23
|11,07
|Trabzonspor Sportif
|6,20
|0,32
|188,37
|Trakya Cam
|3,47
|2,06
|-0,86
|Trend GMYO
|2,21
|0,91
|0,45
|TSKB GMYO
|1,87
|1,08
|39,55
|Tuğçelik
|5,61
|1,63
|42,03
|Tukaş
|11,30
|0,89
|-8,50
|Turcas Petrol
|3,43
|1,18
|28,46
|Turkcell
|14,30
|3,47
|3,62
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,39
|3,40
|-0,31
|Tüpraş
|102,20
|0,89
|-19,40
|Türk Hava Yolları
|12,22
|3,56
|-15,49
|Türk Prysmian Kablo
|3,84
|2,95
|47,69
|Türk Telekom
|8,15
|7,80
|10,58
|Türk Traktör
|59,75
|-0,08
|7,85
|Türker Proje Gayrimenkul
|46,94
|0,99
|11,76
|Ufuk Yatırım
|4,25
|2,16
|64,73
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,14
|2,88
|0,94
|Ulusoy Elektrik
|33,10
|7,33
|24,44
|Ulusoy Un Sanayi
|3,99
|3,37
|4,45
|Umpaş Holding
|0,53
|1,92
|-14,52
|Uşak Seramik
|1,85
|2,21
|9,47
|Utopya Turizm
|5,04
|4,35
|2,44
|Uzertaş Boya
|2,14
|1,90
|-3,60
|Ülker Bisküvi
|21,54
|3,66
|-3,67
|Ünye Çimento
|4,65
|3,10
|-13,57
|Vakıf Fin. Kir.
|2,13
|4,41
|-11,98
|Vakıf GMYO
|2,58
|4,03
|4,45
|Vakıf Yat. Ort.
|2,38
|0,85
|2,15
|Vakıflar Bankası
|5,90
|8,06
|7,08
|Vakko Tekstil
|5,74
|5,90
|26,43
|Vanet Gıda
|1,37
|2,24
|-4,20
|Verusa Holding
|20,00
|0,91
|7,76
|Verusaturk Girisim
|4,33
|3,34
|-19,67
|Vestel
|14,37
|0,91
|13,87
|Vestel Beyaz Eşya
|22,34
|3,43
|3,43
|Viking Kağıt
|3,07
|1,99
|64,17
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,78
|6,92
|14,88
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,56
|7,11
|3,23
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,68
|1,86
|22,49
|Yataş
|7,84
|2,75
|6,81
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,10
|1,94
|30,43
|Yeni Gimat GMYO
|12,88
|0,94
|-1,00
|Yeşil GMYO
|0,70
|4,48
|9,37
|Yeşil Yapı
|0,70
|4,48
|6,06
|Yeşil Yatırım Holding
|14,36
|7,16
|27,87
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.400,00
|-0,90
|49,41
|Yonga Mobilya
|9,49
|-1,15
|2,71
|Yükselen Çelik
|9,23
|1,43
|50,57
|Yünsa
|12,36
|3,87
|22,50
|Zorlu Enerji
|1,45
|3,57
|-11,04
(Son)
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