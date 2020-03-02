Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
02.03.2020 18:44 | Son Güncelleme: 02.03.2020 18:44
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|43.100,10
|0,16
|42,81
|İş Bankası (C)
|5,81
|1,75
|-9,36
|İş Bankası (Kur.)
|504.999,90
|140,48
|İş Fin.Kir.
|3,25
|3,83
|-14,47
|İş Girişim
|4,00
|5,82
|5,26
|İş GMYO
|1,70
|4,29
|-3,41
|İş Y. Men. Değ.
|4,78
|0,84
|6,22
|İş Yat. Ort.
|2,59
|4,86
|40,76
|İşbir Holding
|575,00
|1,48
|33,72
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,62
|5,08
|0,00
|İttifak Holding
|2,71
|11,52
|-27,15
|İz Hayvancılık Tarım
|2,51
|3,72
|-4,07
|İzmir Demir Çelik
|10,48
|2,75
|27,96
|İzmir Fırça
|2,18
|9,55
|21,11
|Jantsa Jant Sanayi
|58,80
|2,44
|0,86
|Kafein Yazılım
|13,39
|3,40
|20,20
|Kapital Yat. Holding
|3,25
|-1,52
|34,30
|Kaplamin
|6,43
|2,39
|15,86
|Kardemir (A)
|2,64
|3,53
|-0,38
|Kardemir (B)
|2,62
|2,34
|-0,76
|Kardemir (D)
|2,68
|3,08
|0,75
|Karel Elektronik
|14,25
|5,56
|-1,93
|Karsan Otomotiv
|1,97
|17,96
|24,68
|Karsu Tekstil
|2,60
|2,36
|-19,75
|Karsusan Su Ürünleri San.
|10,45
|4,50
|11,29
|Kartonsan
|390,00
|2,63
|0,03
|Katmerciler Ekipman
|3,54
|3,51
|-7,81
|Kent Gıda
|223,00
|1,87
|26,85
|Kerevitaş Gıda
|3,52
|4,45
|7,98
|Kervansaray Yat. Holding
|0,46
|9,52
|-16,36
|Kiler GMYO
|3,12
|4,35
|-17,68
|Klimasan Klima
|18,81
|-0,11
|-14,81
|Koç Holding
|17,48
|1,63
|-13,98
|Konfrut Gıda
|7,69
|3,92
|-1,66
|Konya Çimento
|249,00
|4,18
|-8,22
|Kordsa Teknik Tekstil
|13,84
|-0,65
|5,81
|Koza Altın
|73,15
|0,21
|-1,22
|Koza Madencilik
|11,26
|-0,35
|12,26
|Körfez GMYO
|2,33
|4,48
|-2,51
|Kristal Kola
|1,73
|6,13
|14,57
|Kron Telekomünikasyon
|22,02
|2,04
|73,11
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,30
|10,00
|6,75
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,63
|4,49
|-1,21
|Kütahya Porselen
|8,56
|3,13
|29,31
|Lider Faktoring
|3,84
|6,08
|4,63
|Link Bilgisayar
|25,94
|4,60
|42,92
|Logo Yazılım
|76,50
|0,92
|25,82
|Lokman Hekim Sağlık
|6,64
|4,24
|14,88
|Lüks Kadife
|9,89
|3,02
|14,47
|Makina Takım
|1,85
|5,11
|-1,60
|Mardin Çimento
|5,27
|2,93
|-10,98
|Marka Yatırım Holding
|1,33
|6,40
|12,71
|Marmaris Altınyunus
|76,95
|-1,91
|8,38
|Marshall
|52,85
|-0,19
|11,17
|Martı GMYO
|1,14
|5,56
|12,87
|Martı Otel
|0,95
|5,56
|4,40
|Mavi Giyim
|53,60
|0,19
|-7,43
|Mazhar Zorlu Holding
|14,00
|-5,41
|15,80
|Mega Polietilen
|2,70
|-0,37
|22,73
|Menderes Tekstil
|1,87
|5,65
|42,75
|Mensa
|0,36
|-2,70
|12,50
|Merit Turizm
|19,50
|2,63
|0,31
|Merko Gıda
|1,21
|4,31
|15,24
|Metal Gayrimenkul
|0,86
|1,18
|-5,49
|Metemtur Otelcilik
|1,70
|6,92
|-4,49
|Metro Holding
|1,32
|10,00
|-4,35
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,03
|6,84
|3,57
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,40
|-33,50
|Migros Ticaret
|22,28
|2,39
|-8,01
|Milpa
|2,84
|7,58
|29,68
|Mistral GMYO
|1,74
|5,45
|-7,94
|MLP Sağlık
|15,51
|4,16
|-3,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,91
|7,06
|-20,18
|Mondi Tire Kutsan
|6,95
|15,26
|67,87
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.083,00
|0,91
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,19
|6,87
|43,00
|Net Holding
|2,03
|1,50
|-21,92
|Netaş Telekom.
|13,58
|4,95
|3,98
|Niğbaş Niğde Beton
|6,90
|2,99
|11,29
|Nuh Çimento
|9,83
|4,46
|-17,26
|Nurol GMYO
|3,58
|2,29
|0,28
|Odaş Elektrik
|2,05
|4,59
|41,80
|Olmuksan-IP
|4,41
|-2,00
|72,20
|Orge Enerji Elektrik
|4,85
|3,19
|-2,22
|Orma Orman Mahsulleri
|4,55
|5,81
|64,86
|Osmanlı Menkul
|7,20
|0,00
|71,43
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,28
|10,14
|35,71
|Otokar
|153,40
|1,59
|-3,52
|Oyak Yat. Ort.
|4,46
|14,95
|91,42
|Oylum Sınai Yatırımlar
|3,13
|3,30
|1,33
|Özak GMYO
|2,94
|3,89
|14,40
|Özbal Çelik Boru
|1,71
|2,40
|6,09
|Özderici GMYO
|1,72
|9,55
|9,55
|Özerden Plastik
|2,45
|1,24
|7,46
|Panora GMYO
|5,78
|2,66
|-6,77
|Papilon Savunma
|9,45
|3,50
|21,94
|Park Elek.Madencilik
|3,01
|3,08
|-1,31
|Parsan
|14,53
|3,71
|-14,23
|Pegasus
|54,45
|0,83
|-36,98
|Peker GMYO
|2,84
|1,79
|-9,27
|Penguen Gıda
|4,71
|7,29
|127,54
|Pera GMYO
|1,00
|5,26
|6,38
|Pergamon Dış Ticaret
|7,85
|3,70
|-2,12
|Petkim
|3,71
|1,92
|-2,62
|Petrokent Turizm
|191,90
|2,95
|49,80
|Pınar Et ve Un
|9,63
|1,37
|5,02
|Pınar Su
|2,61
|1,16
|12,50
|Pınar Süt
|12,22
|2,43
|-3,55
|Plastikkart
|9,95
|10,80
|7,34
|Polisan Holding
|2,69
|4,67
|-11,22
|Politeknik Metal
|72,40
|6,47
|-5,97
|Prizma Press Matbaacılık
|5,50
|0,18
|27,91
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.161,80
|-0,09
|4,87
|QNB Finans Fin. Kir.
|142,40
|6,27
|10,30
|QNB Finansbank
|40,00
|3,63
|6,67
|Ral Yatırım Holding
|8,30
|4,27
|22,06
|Ray Sigorta
|3,40
|5,26
|-0,58
|Reysaş GMYO
|8,05
|5,23
|75,38
|Reysaş Lojistik
|8,33
|6,11
|90,18
|Rhea Girişim
|2,08
|6,67
|74,79
|Rodrigo Tekstil
|1,88
|4,44
|3,87
|Royal Halı
|2,11
|5,50
|54,01
|RTA Laboratuvarları
|2,11
|3,94
|-9,05
|Sabancı Holding
|8,86
|4,11
|-7,13
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,51
|4,15
|61,01
|Salix Yatırım Holding
|5,00
|0,00
|-30,65
|Sanel Mühendislik
|3,90
|5,41
|-3,70
|Sanifoam Sünger
|5,87
|5,01
|17,40
|Sanko Pazarlama
|6,90
|7,81
|-10,85
|Saray Matbaacılık
|2,52
|3,28
|40,78
|Sarkuysan
|5,32
|5,77
|10,14
|Sasa Polyester
|8,82
|1,15
|14,10
|Say Reklamcılık
|3,36
|4,35
|50,00
|Sekuro Plastik
|4,87
|2,53
|-9,14
|Selçuk Ecza Deposu
|6,68
|1,67
|9,51
|Selçuk Gıda
|1,58
|7,48
|-8,14
|Senkron Güvenlik
|2,43
|2,53
|-10,99
|Serve Film Prodüksiyon
|1,45
|0,00
|-8,81
|Servet GMYO
|11,16
|4,79
|31,29
|Seyitler Kimya
|9,17
|0,99
|35,05
|Silverline Endüstri
|2,32
|3,57
|7,41
|Sinpaş GMYO
|1,22
|-0,81
|5,17
|Smartiks Yazılım
|8,55
|5,95
|-12,84
|Soda Sanayii
|5,84
|0,86
|-5,50
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,75
|1,94
|50,97
|Söktaş
|3,04
|7,42
|14,72
|Sönmez Filament
|5,32
|3,10
|9,02
|Sönmez Pamuklu
|5,26
|3,14
|6,91
|Sumaş Suni Tahta
|9,28
|3,11
|-6,26
|Şeker Fin. Kir.
|4,70
|3,75
|-1,67
|Şekerbank
|1,15
|3,60
|-12,21
|Şişe Cam
|4,95
|2,48
|-6,07
|Şok Marketler
|8,51
|0,12
|-20,91
|T. Halk Bankası
|6,08
|1,67
|2,88
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|37,50
|3,48
|-13,99
|T.S.K.B.
|1,13
|2,73
|-6,61
|T.Tuborg
|15,24
|-0,46
|28,07
|Taç Tarım Ürünleri
|2,65
|4,33
|-15,06
|Tat Gıda
|6,50
|3,17
|3,34
|TAV Havalimanları
|20,34
|-0,10
|-30,29
|Taze Kuru Gıda
|6,70
|3,55
|-7,46
|Tek-Art Turizm
|1,40
|7,69
|11,11
|Tekfen Holding
|15,41
|3,77
|-20,24
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,73
|10,51
|60,24
|Temapol Polimer Plastik
|5,43
|2,65
|4,02
|TGS Dış Ticaret
|5,70
|6,34
|22,06
|Tofaş Oto. Fab.
|26,54
|-0,08
|-1,19
|Torunlar GMYO
|2,69
|5,08
|-2,18
|Trabzon Liman
|11,47
|7,20
|7,60
|Trabzonspor Sportif
|6,18
|3,87
|187,44
|Trakya Cam
|3,40
|1,80
|-2,86
|Trend GMYO
|2,19
|4,78
|-0,45
|TSKB GMYO
|1,85
|6,94
|38,06
|Tuğçelik
|5,52
|20,00
|39,75
|Tukaş
|11,20
|1,82
|-9,31
|Turcas Petrol
|3,39
|2,73
|26,97
|Turkcell
|13,82
|-0,14
|0,14
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,18
|1,98
|-3,59
|Tüpraş
|101,30
|0,00
|-20,11
|Türk Hava Yolları
|11,80
|0,43
|-18,40
|Türk Prysmian Kablo
|3,73
|6,57
|43,46
|Türk Telekom
|7,56
|0,40
|2,58
|Türk Traktör
|59,80
|0,84
|7,94
|Türker Proje Gayrimenkul
|46,48
|2,15
|10,67
|Ufuk Yatırım
|4,16
|9,76
|61,24
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,08
|4,52
|-1,89
|Ulusoy Elektrik
|30,84
|1,78
|15,94
|Ulusoy Un Sanayi
|3,86
|12,87
|1,05
|Umpaş Holding
|0,52
|8,33
|-16,13
|Uşak Seramik
|1,81
|2,84
|7,10
|Utopya Turizm
|4,83
|1,90
|-1,83
|Uzertaş Boya
|2,10
|1,45
|-5,41
|Ülker Bisküvi
|20,78
|1,46
|-7,07
|Ünye Çimento
|4,51
|5,37
|-16,17
|Vakıf Fin. Kir.
|2,04
|6,81
|-15,70
|Vakıf GMYO
|2,48
|4,20
|0,40
|Vakıf Yat. Ort.
|2,36
|14,56
|1,29
|Vakıflar Bankası
|5,46
|3,02
|-0,91
|Vakko Tekstil
|5,42
|3,24
|19,38
|Vanet Gıda
|1,34
|4,69
|-6,29
|Verusa Holding
|19,82
|0,10
|6,79
|Verusaturk Girisim
|4,19
|3,71
|-22,26
|Vestel
|14,24
|1,71
|12,84
|Vestel Beyaz Eşya
|21,60
|5,37
|0,00
|Viking Kağıt
|3,01
|14,89
|60,96
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,60
|4,42
|7,44
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,39
|4,37
|-3,63
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,54
|4,72
|20,26
|Yataş
|7,63
|0,13
|3,95
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,06
|7,29
|27,95
|Yeni Gimat GMYO
|12,76
|-0,70
|-1,92
|Yeşil GMYO
|0,67
|6,35
|4,69
|Yeşil Yapı
|0,67
|3,08
|1,52
|Yeşil Yatırım Holding
|13,40
|7,63
|19,32
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.440,00
|5,19
|50,76
|Yonga Mobilya
|9,60
|0,00
|3,90
|Yükselen Çelik
|9,10
|7,57
|48,45
|Yünsa
|11,90
|4,75
|17,94
|Zorlu Enerji
|1,40
|5,26
|-14,11
(Son)
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