Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
27.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:48
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|45.899,90
|-4,38
|52,09
|İş Bankası (C)
|6,11
|-3,32
|-4,68
|İş Bankası (Kur.)
|504.999,90
|140,48
|İş Fin.Kir.
|3,34
|-8,49
|-12,11
|İş Girişim
|4,14
|-8,20
|8,95
|İş GMYO
|1,71
|-6,56
|-2,84
|İş Y. Men. Değ.
|4,99
|-2,54
|10,89
|İş Yat. Ort.
|2,55
|-2,30
|38,59
|İşbir Holding
|584,90
|-4,11
|36,02
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,63
|-3,08
|1,61
|İttifak Holding
|2,64
|-8,65
|-29,03
|İz Hayvancılık Tarım
|2,58
|-4,09
|-1,39
|İzmir Demir Çelik
|10,20
|-4,40
|24,54
|İzmir Fırça
|2,12
|-6,19
|17,78
|Jantsa Jant Sanayi
|59,25
|-2,95
|1,63
|Kafein Yazılım
|13,72
|-5,57
|23,16
|Kapital Yat. Holding
|3,29
|-1,20
|35,95
|Kaplamin
|6,20
|0,16
|11,71
|Kardemir (A)
|2,67
|-4,64
|0,75
|Kardemir (B)
|2,67
|-4,64
|1,14
|Kardemir (D)
|2,73
|-6,19
|2,63
|Karel Elektronik
|14,04
|-5,84
|-3,37
|Karsan Otomotiv
|1,73
|-10,82
|9,49
|Karsu Tekstil
|2,72
|-6,85
|-16,05
|Karsusan Su Ürünleri San.
|10,50
|-4,55
|11,82
|Kartonsan
|398,30
|-4,74
|2,15
|Katmerciler Ekipman
|3,63
|-6,20
|-5,47
|Kent Gıda
|228,10
|-1,68
|29,75
|Kerevitaş Gıda
|3,55
|-4,05
|8,90
|Kervansaray Yat. Holding
|0,43
|-4,44
|-21,82
|Kiler GMYO
|3,21
|-17,69
|-15,30
|Klimasan Klima
|20,00
|-6,98
|-9,42
|Koç Holding
|18,32
|-4,58
|-9,84
|Konfrut Gıda
|7,66
|-2,92
|-2,05
|Konya Çimento
|252,00
|-4,47
|-7,11
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,19
|-1,80
|8,49
|Koza Altın
|79,75
|-2,51
|7,70
|Koza Madencilik
|11,98
|-3,62
|19,44
|Körfez GMYO
|2,40
|-7,69
|0,42
|Kristal Kola
|1,73
|-9,90
|14,57
|Kron Telekomünikasyon
|22,78
|10,69
|79,09
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,50
|-3,16
|3,38
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,69
|-8,15
|2,42
|Kütahya Porselen
|8,75
|-5,41
|32,18
|Lider Faktoring
|3,90
|-7,80
|6,27
|Link Bilgisayar
|24,18
|-6,64
|33,22
|Logo Yazılım
|78,65
|-1,19
|29,36
|Lokman Hekim Sağlık
|6,91
|-4,95
|19,55
|Lüks Kadife
|10,05
|-5,37
|16,32
|Makina Takım
|1,87
|-7,88
|-0,53
|Mardin Çimento
|5,24
|-1,50
|-11,49
|Marka Yatırım Holding
|1,34
|-6,29
|13,56
|Marmaris Altınyunus
|84,00
|-3,45
|18,31
|Marshall
|53,50
|-10,83
|12,54
|Martı GMYO
|1,17
|-6,40
|15,84
|Martı Otel
|0,96
|-6,80
|5,49
|Mavi Giyim
|54,15
|-4,16
|-6,48
|Mazhar Zorlu Holding
|13,65
|-1,44
|12,90
|Mega Polietilen
|2,63
|-3,31
|19,55
|Menderes Tekstil
|1,90
|-5,94
|45,04
|Mensa
|0,34
|9,68
|6,25
|Merit Turizm
|19,52
|-6,96
|0,41
|Merko Gıda
|1,24
|-5,34
|18,10
|Metal Gayrimenkul
|0,88
|-2,22
|-3,30
|Metemtur Otelcilik
|1,70
|-6,59
|-4,49
|Metro Holding
|1,26
|-5,26
|-8,70
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,03
|-5,58
|3,57
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,85
|6,36
|-27,96
|Migros Ticaret
|22,64
|-6,21
|-6,52
|Milpa
|2,80
|-11,39
|27,85
|Mistral GMYO
|1,79
|-7,25
|-5,29
|MLP Sağlık
|16,48
|-5,61
|3,00
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,94
|1,08
|-17,54
|Mondi Tire Kutsan
|6,36
|-6,47
|53,62
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.082,20
|0,84
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|17,91
|-7,68
|40,80
|Net Holding
|2,15
|-6,52
|-17,31
|Netaş Telekom.
|13,75
|-6,72
|5,28
|Niğbaş Niğde Beton
|6,50
|1,88
|4,84
|Nuh Çimento
|9,92
|-4,15
|-16,50
|Nurol GMYO
|3,68
|-7,07
|3,08
|Odaş Elektrik
|2,04
|-6,42
|41,11
|Olmuksan-IP
|4,63
|8,18
|80,79
|Orge Enerji Elektrik
|5,06
|-5,42
|2,02
|Orma Orman Mahsulleri
|4,50
|-4,26
|63,04
|Osmanlı Menkul
|7,08
|-0,28
|68,57
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,18
|-8,02
|29,76
|Otokar
|152,90
|-4,26
|-3,84
|Oyak Yat. Ort.
|3,38
|14,97
|45,06
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,68
|-2,09
|-8,06
|Özak GMYO
|3,08
|-4,05
|19,84
|Özbal Çelik Boru
|1,88
|-7,39
|12,57
|Özderici GMYO
|1,69
|-7,65
|7,64
|Özerden Plastik
|2,43
|0,00
|6,58
|Panora GMYO
|5,84
|-2,67
|-5,81
|Papilon Savunma
|9,85
|-5,29
|27,10
|Park Elek.Madencilik
|3,06
|-4,08
|0,33
|Parsan
|14,37
|-6,02
|-15,17
|Pegasus
|57,90
|-9,11
|-32,99
|Peker GMYO
|2,95
|-4,53
|-5,75
|Penguen Gıda
|4,60
|-2,34
|122,22
|Pera GMYO
|1,00
|-7,41
|6,38
|Pergamon Dış Ticaret
|7,96
|-6,24
|-0,75
|Petkim
|3,74
|-4,35
|-1,84
|Petrokent Turizm
|196,20
|0,05
|53,16
|Pınar Et ve Un
|9,42
|-2,38
|2,73
|Pınar Su
|2,73
|-3,87
|17,67
|Pınar Süt
|12,48
|-4,22
|-1,50
|Plastikkart
|9,17
|-5,27
|-1,08
|Polisan Holding
|2,70
|-5,59
|-10,89
|Politeknik Metal
|70,05
|-2,91
|-9,03
|Prizma Press Matbaacılık
|5,60
|-0,88
|30,23
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.162,10
|-0,04
|4,90
|QNB Finans Fin. Kir.
|141,00
|0,71
|9,22
|QNB Finansbank
|41,00
|-2,15
|9,33
|Ral Yatırım Holding
|7,90
|-6,95
|16,18
|Ray Sigorta
|3,51
|-6,15
|2,63
|Reysaş GMYO
|8,00
|-11,01
|74,29
|Reysaş Lojistik
|8,10
|-13,83
|84,93
|Rhea Girişim
|1,98
|-4,35
|66,39
|Rodrigo Tekstil
|1,90
|-3,06
|4,97
|Royal Halı
|2,05
|-4,65
|49,64
|RTA Laboratuvarları
|2,20
|-3,08
|-5,17
|Sabancı Holding
|8,98
|-4,16
|-5,87
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,49
|-3,06
|60,09
|Salix Yatırım Holding
|5,10
|2,00
|-29,26
|Sanel Mühendislik
|3,60
|-6,49
|-11,11
|Sanifoam Sünger
|6,20
|-3,28
|24,00
|Sanko Pazarlama
|6,60
|-6,25
|-14,73
|Saray Matbaacılık
|2,59
|-7,17
|44,69
|Sarkuysan
|5,32
|-3,45
|10,14
|Sasa Polyester
|9,04
|-8,32
|16,95
|Say Reklamcılık
|3,27
|-8,91
|45,98
|Sekuro Plastik
|5,24
|-2,42
|-2,24
|Selçuk Ecza Deposu
|6,76
|-2,87
|10,82
|Selçuk Gıda
|1,58
|-5,95
|-8,14
|Senkron Güvenlik
|2,58
|-6,18
|-5,49
|Serve Film Prodüksiyon
|1,50
|0,00
|-5,66
|Servet GMYO
|11,15
|-4,37
|31,18
|Seyitler Kimya
|8,89
|1,37
|30,93
|Silverline Endüstri
|2,37
|-6,69
|9,72
|Sinpaş GMYO
|1,25
|-3,10
|7,76
|Smartiks Yazılım
|8,52
|-5,96
|-13,15
|Soda Sanayii
|6,00
|-3,38
|-2,91
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,40
|0,77
|47,39
|Söktaş
|3,10
|-7,19
|16,98
|Sönmez Filament
|5,54
|-8,28
|13,52
|Sönmez Pamuklu
|5,56
|-11,75
|13,01
|Sumaş Suni Tahta
|9,16
|-4,48
|-7,47
|Şeker Fin. Kir.
|4,95
|3,77
|3,56
|Şekerbank
|1,18
|-6,35
|-9,92
|Şişe Cam
|5,07
|-2,69
|-3,80
|Şok Marketler
|8,39
|-3,56
|-22,03
|T. Halk Bankası
|6,25
|-6,02
|5,75
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|38,40
|-5,42
|-11,93
|T.S.K.B.
|1,18
|-7,09
|-2,48
|T.Tuborg
|15,32
|-2,36
|28,74
|Taç Tarım Ürünleri
|2,64
|-2,94
|-15,38
|Tat Gıda
|6,58
|-4,08
|4,61
|TAV Havalimanları
|22,12
|-4,49
|-24,19
|Taze Kuru Gıda
|6,76
|-4,52
|-6,63
|Tek-Art Turizm
|1,41
|-9,03
|11,90
|Tekfen Holding
|15,73
|-6,59
|-18,58
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,45
|-10,66
|53,57
|Temapol Polimer Plastik
|5,60
|-6,67
|7,28
|TGS Dış Ticaret
|5,72
|-4,35
|22,48
|Tofaş Oto. Fab.
|26,24
|-3,60
|-2,31
|Torunlar GMYO
|2,74
|-5,19
|-0,36
|Trabzon Liman
|11,25
|-4,82
|5,53
|Trabzonspor Sportif
|5,37
|-11,97
|149,77
|Trakya Cam
|3,50
|-5,15
|0,00
|Trend GMYO
|2,25
|-3,85
|2,27
|TSKB GMYO
|1,82
|-5,70
|35,82
|Tuğçelik
|4,90
|-6,84
|24,05
|Tukaş
|10,90
|-2,68
|-11,74
|Turcas Petrol
|3,56
|-1,39
|33,33
|Turkcell
|14,08
|-2,09
|2,03
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,50
|-5,25
|1,40
|Tüpraş
|102,90
|-5,60
|-18,85
|Türk Hava Yolları
|12,15
|-8,23
|-15,98
|Türk Prysmian Kablo
|3,79
|-8,01
|45,77
|Türk Telekom
|8,02
|-4,41
|8,82
|Türk Traktör
|60,80
|0,00
|9,75
|Türker Proje Gayrimenkul
|44,36
|-8,50
|5,62
|Ufuk Yatırım
|4,11
|-2,14
|59,30
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,17
|-6,87
|2,36
|Ulusoy Elektrik
|31,80
|-2,69
|19,55
|Ulusoy Un Sanayi
|3,55
|-6,58
|-7,07
|Umpaş Holding
|0,53
|0,00
|-14,52
|Uşak Seramik
|1,76
|-8,33
|4,14
|Utopya Turizm
|5,14
|-11,07
|4,47
|Uzertaş Boya
|2,08
|0,97
|-6,31
|Ülker Bisküvi
|22,10
|-2,81
|-1,16
|Ünye Çimento
|4,53
|-6,21
|-15,80
|Vakıf Fin. Kir.
|2,06
|-7,21
|-14,88
|Vakıf GMYO
|2,63
|-8,04
|6,48
|Vakıf Yat. Ort.
|2,18
|-6,44
|-6,44
|Vakıflar Bankası
|5,65
|-5,36
|2,54
|Vakko Tekstil
|5,74
|-7,42
|26,43
|Vanet Gıda
|1,34
|-2,90
|-6,29
|Verusa Holding
|21,94
|0,09
|18,21
|Verusaturk Girisim
|4,37
|-8,77
|-18,92
|Vestel
|14,66
|-7,80
|16,16
|Vestel Beyaz Eşya
|20,98
|-4,72
|-2,87
|Viking Kağıt
|2,78
|-7,33
|48,66
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,71
|-5,90
|11,98
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,45
|-5,04
|-1,21
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,48
|-4,10
|19,30
|Yataş
|7,77
|-4,43
|5,86
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,01
|-7,80
|24,84
|Yeni Gimat GMYO
|12,90
|-0,46
|-0,85
|Yeşil GMYO
|0,68
|-5,56
|6,25
|Yeşil Yapı
|0,68
|-4,23
|3,03
|Yeşil Yatırım Holding
|12,68
|-8,91
|12,91
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|4.689,90
|-10,00
|59,25
|Yonga Mobilya
|10,08
|-10,00
|9,09
|Yükselen Çelik
|8,81
|-8,23
|43,72
|Yünsa
|12,21
|-4,24
|21,01
|Zorlu Enerji
|1,42
|-6,58
|-12,88
(Son)
Kaynak: AA