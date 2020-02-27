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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

27.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:48
Borsada günlük işlemler (2)

hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 45.899,90 -4,38 52,09
İş Bankası (C) 6,11 -3,32 -4,68
İş Bankası (Kur.) 504.999,90 140,48
İş Fin.Kir. 3,34 -8,49 -12,11
İş Girişim 4,14 -8,20 8,95
İş GMYO 1,71 -6,56 -2,84
İş Y. Men. Değ. 4,99 -2,54 10,89
İş Yat. Ort. 2,55 -2,30 38,59
İşbir Holding 584,90 -4,11 36,02
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,63 -3,08 1,61
İttifak Holding 2,64 -8,65 -29,03
İz Hayvancılık Tarım 2,58 -4,09 -1,39
İzmir Demir Çelik 10,20 -4,40 24,54
İzmir Fırça 2,12 -6,19 17,78
Jantsa Jant Sanayi 59,25 -2,95 1,63
Kafein Yazılım 13,72 -5,57 23,16
Kapital Yat. Holding 3,29 -1,20 35,95
Kaplamin 6,20 0,16 11,71
Kardemir (A) 2,67 -4,64 0,75
Kardemir (B) 2,67 -4,64 1,14
Kardemir (D) 2,73 -6,19 2,63
Karel Elektronik 14,04 -5,84 -3,37
Karsan Otomotiv 1,73 -10,82 9,49
Karsu Tekstil 2,72 -6,85 -16,05
Karsusan Su Ürünleri San. 10,50 -4,55 11,82
Kartonsan 398,30 -4,74 2,15
Katmerciler Ekipman 3,63 -6,20 -5,47
Kent Gıda 228,10 -1,68 29,75
Kerevitaş Gıda 3,55 -4,05 8,90
Kervansaray Yat. Holding 0,43 -4,44 -21,82
Kiler GMYO 3,21 -17,69 -15,30
Klimasan Klima 20,00 -6,98 -9,42
Koç Holding 18,32 -4,58 -9,84
Konfrut Gıda 7,66 -2,92 -2,05
Konya Çimento 252,00 -4,47 -7,11
Kordsa Teknik Tekstil 14,19 -1,80 8,49
Koza Altın 79,75 -2,51 7,70
Koza Madencilik 11,98 -3,62 19,44
Körfez GMYO 2,40 -7,69 0,42
Kristal Kola 1,73 -9,90 14,57
Kron Telekomünikasyon 22,78 10,69 79,09
Kuştur Kuşadası Turizm 24,50 -3,16 3,38
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,69 -8,15 2,42
Kütahya Porselen 8,75 -5,41 32,18
Lider Faktoring 3,90 -7,80 6,27
Link Bilgisayar 24,18 -6,64 33,22
Logo Yazılım 78,65 -1,19 29,36
Lokman Hekim Sağlık 6,91 -4,95 19,55
Lüks Kadife 10,05 -5,37 16,32
Makina Takım 1,87 -7,88 -0,53
Mardin Çimento 5,24 -1,50 -11,49
Marka Yatırım Holding 1,34 -6,29 13,56
Marmaris Altınyunus 84,00 -3,45 18,31
Marshall 53,50 -10,83 12,54
Martı GMYO 1,17 -6,40 15,84
Martı Otel 0,96 -6,80 5,49
Mavi Giyim 54,15 -4,16 -6,48
Mazhar Zorlu Holding 13,65 -1,44 12,90
Mega Polietilen 2,63 -3,31 19,55
Menderes Tekstil 1,90 -5,94 45,04
Mensa 0,34 9,68 6,25
Merit Turizm 19,52 -6,96 0,41
Merko Gıda 1,24 -5,34 18,10
Metal Gayrimenkul 0,88 -2,22 -3,30
Metemtur Otelcilik 1,70 -6,59 -4,49
Metro Holding 1,26 -5,26 -8,70
Metro Petrol ve Tesisleri 2,03 -5,58 3,57
Metro Yatırım Ortaklığı 5,85 6,36 -27,96
Migros Ticaret 22,64 -6,21 -6,52
Milpa 2,80 -11,39 27,85
Mistral GMYO 1,79 -7,25 -5,29
MLP Sağlık 16,48 -5,61 3,00
MMC San. ve Tic. Yat. 0,94 1,08 -17,54
Mondi Tire Kutsan 6,36 -6,47 53,62
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.082,20 0,84
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 17,91 -7,68 40,80
Net Holding 2,15 -6,52 -17,31
Netaş Telekom. 13,75 -6,72 5,28
Niğbaş Niğde Beton 6,50 1,88 4,84
Nuh Çimento 9,92 -4,15 -16,50
Nurol GMYO 3,68 -7,07 3,08
Odaş Elektrik 2,04 -6,42 41,11
Olmuksan-IP 4,63 8,18 80,79
Orge Enerji Elektrik 5,06 -5,42 2,02
Orma Orman Mahsulleri 4,50 -4,26 63,04
Osmanlı Menkul 7,08 -0,28 68,57
Ostim Endüstriyel Yat 2,18 -8,02 29,76
Otokar 152,90 -4,26 -3,84
Oyak Yat. Ort. 3,38 14,97 45,06
Oylum Sınai Yatırımlar 4,68 -2,09 -8,06
Özak GMYO 3,08 -4,05 19,84
Özbal Çelik Boru 1,88 -7,39 12,57
Özderici GMYO 1,69 -7,65 7,64
Özerden Plastik 2,43 0,00 6,58
Panora GMYO 5,84 -2,67 -5,81
Papilon Savunma 9,85 -5,29 27,10
Park Elek.Madencilik 3,06 -4,08 0,33
Parsan 14,37 -6,02 -15,17
Pegasus 57,90 -9,11 -32,99
Peker GMYO 2,95 -4,53 -5,75
Penguen Gıda 4,60 -2,34 122,22
Pera GMYO 1,00 -7,41 6,38
Pergamon Dış Ticaret 7,96 -6,24 -0,75
Petkim 3,74 -4,35 -1,84
Petrokent Turizm 196,20 0,05 53,16
Pınar Et ve Un 9,42 -2,38 2,73
Pınar Su 2,73 -3,87 17,67
Pınar Süt 12,48 -4,22 -1,50
Plastikkart 9,17 -5,27 -1,08
Polisan Holding 2,70 -5,59 -10,89
Politeknik Metal 70,05 -2,91 -9,03
Prizma Press Matbaacılık 5,60 -0,88 30,23
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.162,10 -0,04 4,90
QNB Finans Fin. Kir. 141,00 0,71 9,22
QNB Finansbank 41,00 -2,15 9,33
Ral Yatırım Holding 7,90 -6,95 16,18
Ray Sigorta 3,51 -6,15 2,63
Reysaş GMYO 8,00 -11,01 74,29
Reysaş Lojistik 8,10 -13,83 84,93
Rhea Girişim 1,98 -4,35 66,39
Rodrigo Tekstil 1,90 -3,06 4,97
Royal Halı 2,05 -4,65 49,64
RTA Laboratuvarları 2,20 -3,08 -5,17
Sabancı Holding 8,98 -4,16 -5,87
Safkar Ege Soğutmacılık 3,49 -3,06 60,09
Salix Yatırım Holding 5,10 2,00 -29,26
Sanel Mühendislik 3,60 -6,49 -11,11
Sanifoam Sünger 6,20 -3,28 24,00
Sanko Pazarlama 6,60 -6,25 -14,73
Saray Matbaacılık 2,59 -7,17 44,69
Sarkuysan 5,32 -3,45 10,14
Sasa Polyester 9,04 -8,32 16,95
Say Reklamcılık 3,27 -8,91 45,98
Sekuro Plastik 5,24 -2,42 -2,24
Selçuk Ecza Deposu 6,76 -2,87 10,82
Selçuk Gıda 1,58 -5,95 -8,14
Senkron Güvenlik 2,58 -6,18 -5,49
Serve Film Prodüksiyon 1,50 0,00 -5,66
Servet GMYO 11,15 -4,37 31,18
Seyitler Kimya 8,89 1,37 30,93
Silverline Endüstri 2,37 -6,69 9,72
Sinpaş GMYO 1,25 -3,10 7,76
Smartiks Yazılım 8,52 -5,96 -13,15
Soda Sanayii 6,00 -3,38 -2,91
Sodaş Sodyum Sanayii 14,40 0,77 47,39
Söktaş 3,10 -7,19 16,98
Sönmez Filament 5,54 -8,28 13,52
Sönmez Pamuklu 5,56 -11,75 13,01
Sumaş Suni Tahta 9,16 -4,48 -7,47
Şeker Fin. Kir. 4,95 3,77 3,56
Şekerbank 1,18 -6,35 -9,92
Şişe Cam 5,07 -2,69 -3,80
Şok Marketler 8,39 -3,56 -22,03
T. Halk Bankası 6,25 -6,02 5,75
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 38,40 -5,42 -11,93
T.S.K.B. 1,18 -7,09 -2,48
T.Tuborg 15,32 -2,36 28,74
Taç Tarım Ürünleri 2,64 -2,94 -15,38
Tat Gıda 6,58 -4,08 4,61
TAV Havalimanları 22,12 -4,49 -24,19
Taze Kuru Gıda 6,76 -4,52 -6,63
Tek-Art Turizm 1,41 -9,03 11,90
Tekfen Holding 15,73 -6,59 -18,58
Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,45 -10,66 53,57
Temapol Polimer Plastik 5,60 -6,67 7,28
TGS Dış Ticaret 5,72 -4,35 22,48
Tofaş Oto. Fab. 26,24 -3,60 -2,31
Torunlar GMYO 2,74 -5,19 -0,36
Trabzon Liman 11,25 -4,82 5,53
Trabzonspor Sportif 5,37 -11,97 149,77
Trakya Cam 3,50 -5,15 0,00
Trend GMYO 2,25 -3,85 2,27
TSKB GMYO 1,82 -5,70 35,82
Tuğçelik 4,90 -6,84 24,05
Tukaş 10,90 -2,68 -11,74
Turcas Petrol 3,56 -1,39 33,33
Turkcell 14,08 -2,09 2,03
Tümosan Motor ve Traktör 6,50 -5,25 1,40
Tüpraş 102,90 -5,60 -18,85
Türk Hava Yolları 12,15 -8,23 -15,98
Türk Prysmian Kablo 3,79 -8,01 45,77
Türk Telekom 8,02 -4,41 8,82
Türk Traktör 60,80 0,00 9,75
Türker Proje Gayrimenkul 44,36 -8,50 5,62
Ufuk Yatırım 4,11 -2,14 59,30
Ulaşlar Turizm Yat. 2,17 -6,87 2,36
Ulusoy Elektrik 31,80 -2,69 19,55
Ulusoy Un Sanayi 3,55 -6,58 -7,07
Umpaş Holding 0,53 0,00 -14,52
Uşak Seramik 1,76 -8,33 4,14
Utopya Turizm 5,14 -11,07 4,47
Uzertaş Boya 2,08 0,97 -6,31
Ülker Bisküvi 22,10 -2,81 -1,16
Ünye Çimento 4,53 -6,21 -15,80
Vakıf Fin. Kir. 2,06 -7,21 -14,88
Vakıf GMYO 2,63 -8,04 6,48
Vakıf Yat. Ort. 2,18 -6,44 -6,44
Vakıflar Bankası 5,65 -5,36 2,54
Vakko Tekstil 5,74 -7,42 26,43
Vanet Gıda 1,34 -2,90 -6,29
Verusa Holding 21,94 0,09 18,21
Verusaturk Girisim 4,37 -8,77 -18,92
Vestel 14,66 -7,80 16,16
Vestel Beyaz Eşya 20,98 -4,72 -2,87
Viking Kağıt 2,78 -7,33 48,66
Yapı Kredi Koray GMYO 2,71 -5,90 11,98
Yapı ve Kredi Bank. 2,45 -5,04 -1,21
Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,48 -4,10 19,30
Yataş 7,77 -4,43 5,86
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,01 -7,80 24,84
Yeni Gimat GMYO 12,90 -0,46 -0,85
Yeşil GMYO 0,68 -5,56 6,25
Yeşil Yapı 0,68 -4,23 3,03
Yeşil Yatırım Holding 12,68 -8,91 12,91
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.689,90 -10,00 59,25
Yonga Mobilya 10,08 -10,00 9,09
Yükselen Çelik 8,81 -8,23 43,72
Yünsa 12,21 -4,24 21,01
Zorlu Enerji 1,42 -6,58 -12,88
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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