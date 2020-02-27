27.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 27.02.2020 18:48

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 45.899,90 -4,38 52,09 İş Bankası (C) 6,11 -3,32 -4,68 İş Bankası (Kur.) 504.999,90 140,48 İş Fin.Kir. 3,34 -8,49 -12,11 İş Girişim 4,14 -8,20 8,95 İş GMYO 1,71 -6,56 -2,84 İş Y. Men. Değ. 4,99 -2,54 10,89 İş Yat. Ort. 2,55 -2,30 38,59 İşbir Holding 584,90 -4,11 36,02 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,63 -3,08 1,61 İttifak Holding 2,64 -8,65 -29,03 İz Hayvancılık Tarım 2,58 -4,09 -1,39 İzmir Demir Çelik 10,20 -4,40 24,54 İzmir Fırça 2,12 -6,19 17,78 Jantsa Jant Sanayi 59,25 -2,95 1,63 Kafein Yazılım 13,72 -5,57 23,16 Kapital Yat. Holding 3,29 -1,20 35,95 Kaplamin 6,20 0,16 11,71 Kardemir (A) 2,67 -4,64 0,75 Kardemir (B) 2,67 -4,64 1,14 Kardemir (D) 2,73 -6,19 2,63 Karel Elektronik 14,04 -5,84 -3,37 Karsan Otomotiv 1,73 -10,82 9,49 Karsu Tekstil 2,72 -6,85 -16,05 Karsusan Su Ürünleri San. 10,50 -4,55 11,82 Kartonsan 398,30 -4,74 2,15 Katmerciler Ekipman 3,63 -6,20 -5,47 Kent Gıda 228,10 -1,68 29,75 Kerevitaş Gıda 3,55 -4,05 8,90 Kervansaray Yat. Holding 0,43 -4,44 -21,82 Kiler GMYO 3,21 -17,69 -15,30 Klimasan Klima 20,00 -6,98 -9,42 Koç Holding 18,32 -4,58 -9,84 Konfrut Gıda 7,66 -2,92 -2,05 Konya Çimento 252,00 -4,47 -7,11 Kordsa Teknik Tekstil 14,19 -1,80 8,49 Koza Altın 79,75 -2,51 7,70 Koza Madencilik 11,98 -3,62 19,44 Körfez GMYO 2,40 -7,69 0,42 Kristal Kola 1,73 -9,90 14,57 Kron Telekomünikasyon 22,78 10,69 79,09 Kuştur Kuşadası Turizm 24,50 -3,16 3,38 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,69 -8,15 2,42 Kütahya Porselen 8,75 -5,41 32,18 Lider Faktoring 3,90 -7,80 6,27 Link Bilgisayar 24,18 -6,64 33,22 Logo Yazılım 78,65 -1,19 29,36 Lokman Hekim Sağlık 6,91 -4,95 19,55 Lüks Kadife 10,05 -5,37 16,32 Makina Takım 1,87 -7,88 -0,53 Mardin Çimento 5,24 -1,50 -11,49 Marka Yatırım Holding 1,34 -6,29 13,56 Marmaris Altınyunus 84,00 -3,45 18,31 Marshall 53,50 -10,83 12,54 Martı GMYO 1,17 -6,40 15,84 Martı Otel 0,96 -6,80 5,49 Mavi Giyim 54,15 -4,16 -6,48 Mazhar Zorlu Holding 13,65 -1,44 12,90 Mega Polietilen 2,63 -3,31 19,55 Menderes Tekstil 1,90 -5,94 45,04 Mensa 0,34 9,68 6,25 Merit Turizm 19,52 -6,96 0,41 Merko Gıda 1,24 -5,34 18,10 Metal Gayrimenkul 0,88 -2,22 -3,30 Metemtur Otelcilik 1,70 -6,59 -4,49 Metro Holding 1,26 -5,26 -8,70 Metro Petrol ve Tesisleri 2,03 -5,58 3,57 Metro Yatırım Ortaklığı 5,85 6,36 -27,96 Migros Ticaret 22,64 -6,21 -6,52 Milpa 2,80 -11,39 27,85 Mistral GMYO 1,79 -7,25 -5,29 MLP Sağlık 16,48 -5,61 3,00 MMC San. ve Tic. Yat. 0,94 1,08 -17,54 Mondi Tire Kutsan 6,36 -6,47 53,62 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.082,20 0,84 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 17,91 -7,68 40,80 Net Holding 2,15 -6,52 -17,31 Netaş Telekom. 13,75 -6,72 5,28 Niğbaş Niğde Beton 6,50 1,88 4,84 Nuh Çimento 9,92 -4,15 -16,50 Nurol GMYO 3,68 -7,07 3,08 Odaş Elektrik 2,04 -6,42 41,11 Olmuksan-IP 4,63 8,18 80,79 Orge Enerji Elektrik 5,06 -5,42 2,02 Orma Orman Mahsulleri 4,50 -4,26 63,04 Osmanlı Menkul 7,08 -0,28 68,57 Ostim Endüstriyel Yat 2,18 -8,02 29,76 Otokar 152,90 -4,26 -3,84 Oyak Yat. Ort. 3,38 14,97 45,06 Oylum Sınai Yatırımlar 4,68 -2,09 -8,06 Özak GMYO 3,08 -4,05 19,84 Özbal Çelik Boru 1,88 -7,39 12,57 Özderici GMYO 1,69 -7,65 7,64 Özerden Plastik 2,43 0,00 6,58 Panora GMYO 5,84 -2,67 -5,81 Papilon Savunma 9,85 -5,29 27,10 Park Elek.Madencilik 3,06 -4,08 0,33 Parsan 14,37 -6,02 -15,17 Pegasus 57,90 -9,11 -32,99 Peker GMYO 2,95 -4,53 -5,75 Penguen Gıda 4,60 -2,34 122,22 Pera GMYO 1,00 -7,41 6,38 Pergamon Dış Ticaret 7,96 -6,24 -0,75 Petkim 3,74 -4,35 -1,84 Petrokent Turizm 196,20 0,05 53,16 Pınar Et ve Un 9,42 -2,38 2,73 Pınar Su 2,73 -3,87 17,67 Pınar Süt 12,48 -4,22 -1,50 Plastikkart 9,17 -5,27 -1,08 Polisan Holding 2,70 -5,59 -10,89 Politeknik Metal 70,05 -2,91 -9,03 Prizma Press Matbaacılık 5,60 -0,88 30,23 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.162,10 -0,04 4,90 QNB Finans Fin. Kir. 141,00 0,71 9,22 QNB Finansbank 41,00 -2,15 9,33 Ral Yatırım Holding 7,90 -6,95 16,18 Ray Sigorta 3,51 -6,15 2,63 Reysaş GMYO 8,00 -11,01 74,29 Reysaş Lojistik 8,10 -13,83 84,93 Rhea Girişim 1,98 -4,35 66,39 Rodrigo Tekstil 1,90 -3,06 4,97 Royal Halı 2,05 -4,65 49,64 RTA Laboratuvarları 2,20 -3,08 -5,17 Sabancı Holding 8,98 -4,16 -5,87 Safkar Ege Soğutmacılık 3,49 -3,06 60,09 Salix Yatırım Holding 5,10 2,00 -29,26 Sanel Mühendislik 3,60 -6,49 -11,11 Sanifoam Sünger 6,20 -3,28 24,00 Sanko Pazarlama 6,60 -6,25 -14,73 Saray Matbaacılık 2,59 -7,17 44,69 Sarkuysan 5,32 -3,45 10,14 Sasa Polyester 9,04 -8,32 16,95 Say Reklamcılık 3,27 -8,91 45,98 Sekuro Plastik 5,24 -2,42 -2,24 Selçuk Ecza Deposu 6,76 -2,87 10,82 Selçuk Gıda 1,58 -5,95 -8,14 Senkron Güvenlik 2,58 -6,18 -5,49 Serve Film Prodüksiyon 1,50 0,00 -5,66 Servet GMYO 11,15 -4,37 31,18 Seyitler Kimya 8,89 1,37 30,93 Silverline Endüstri 2,37 -6,69 9,72 Sinpaş GMYO 1,25 -3,10 7,76 Smartiks Yazılım 8,52 -5,96 -13,15 Soda Sanayii 6,00 -3,38 -2,91 Sodaş Sodyum Sanayii 14,40 0,77 47,39 Söktaş 3,10 -7,19 16,98 Sönmez Filament 5,54 -8,28 13,52 Sönmez Pamuklu 5,56 -11,75 13,01 Sumaş Suni Tahta 9,16 -4,48 -7,47 Şeker Fin. Kir. 4,95 3,77 3,56 Şekerbank 1,18 -6,35 -9,92 Şişe Cam 5,07 -2,69 -3,80 Şok Marketler 8,39 -3,56 -22,03 T. Halk Bankası 6,25 -6,02 5,75 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 38,40 -5,42 -11,93 T.S.K.B. 1,18 -7,09 -2,48 T.Tuborg 15,32 -2,36 28,74 Taç Tarım Ürünleri 2,64 -2,94 -15,38 Tat Gıda 6,58 -4,08 4,61 TAV Havalimanları 22,12 -4,49 -24,19 Taze Kuru Gıda 6,76 -4,52 -6,63 Tek-Art Turizm 1,41 -9,03 11,90 Tekfen Holding 15,73 -6,59 -18,58 Teknosa İç ve Dış Ticaret 6,45 -10,66 53,57 Temapol Polimer Plastik 5,60 -6,67 7,28 TGS Dış Ticaret 5,72 -4,35 22,48 Tofaş Oto. Fab. 26,24 -3,60 -2,31 Torunlar GMYO 2,74 -5,19 -0,36 Trabzon Liman 11,25 -4,82 5,53 Trabzonspor Sportif 5,37 -11,97 149,77 Trakya Cam 3,50 -5,15 0,00 Trend GMYO 2,25 -3,85 2,27 TSKB GMYO 1,82 -5,70 35,82 Tuğçelik 4,90 -6,84 24,05 Tukaş 10,90 -2,68 -11,74 Turcas Petrol 3,56 -1,39 33,33 Turkcell 14,08 -2,09 2,03 Tümosan Motor ve Traktör 6,50 -5,25 1,40 Tüpraş 102,90 -5,60 -18,85 Türk Hava Yolları 12,15 -8,23 -15,98 Türk Prysmian Kablo 3,79 -8,01 45,77 Türk Telekom 8,02 -4,41 8,82 Türk Traktör 60,80 0,00 9,75 Türker Proje Gayrimenkul 44,36 -8,50 5,62 Ufuk Yatırım 4,11 -2,14 59,30 Ulaşlar Turizm Yat. 2,17 -6,87 2,36 Ulusoy Elektrik 31,80 -2,69 19,55 Ulusoy Un Sanayi 3,55 -6,58 -7,07 Umpaş Holding 0,53 0,00 -14,52 Uşak Seramik 1,76 -8,33 4,14 Utopya Turizm 5,14 -11,07 4,47 Uzertaş Boya 2,08 0,97 -6,31 Ülker Bisküvi 22,10 -2,81 -1,16 Ünye Çimento 4,53 -6,21 -15,80 Vakıf Fin. Kir. 2,06 -7,21 -14,88 Vakıf GMYO 2,63 -8,04 6,48 Vakıf Yat. Ort. 2,18 -6,44 -6,44 Vakıflar Bankası 5,65 -5,36 2,54 Vakko Tekstil 5,74 -7,42 26,43 Vanet Gıda 1,34 -2,90 -6,29 Verusa Holding 21,94 0,09 18,21 Verusaturk Girisim 4,37 -8,77 -18,92 Vestel 14,66 -7,80 16,16 Vestel Beyaz Eşya 20,98 -4,72 -2,87 Viking Kağıt 2,78 -7,33 48,66 Yapı Kredi Koray GMYO 2,71 -5,90 11,98 Yapı ve Kredi Bank. 2,45 -5,04 -1,21 Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,48 -4,10 19,30 Yataş 7,77 -4,43 5,86 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,01 -7,80 24,84 Yeni Gimat GMYO 12,90 -0,46 -0,85 Yeşil GMYO 0,68 -5,56 6,25 Yeşil Yapı 0,68 -4,23 3,03 Yeşil Yatırım Holding 12,68 -8,91 12,91 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.689,90 -10,00 59,25 Yonga Mobilya 10,08 -10,00 9,09 Yükselen Çelik 8,81 -8,23 43,72 Yünsa 12,21 -4,24 21,01 Zorlu Enerji 1,42 -6,58 -12,88

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA