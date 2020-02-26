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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

26.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:40
Borsada günlük işlemler (2)

hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 48.000,00 -1,03 59,04
İş Bankası (C) 6,32 1,61 -1,40
İş Bankası (Kur.) 504.999,90 140,48
İş Fin.Kir. 3,65 -0,54 -3,95
İş Girişim 4,51 1,58 18,68
İş GMYO 1,83 0,00 3,98
İş Y. Men. Değ. 5,12 -2,29 13,78
İş Yat. Ort. 2,61 0,00 41,85
İşbir Holding 610,00 -1,61 41,86
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,65 0,00 4,84
İttifak Holding 2,89 -1,03 -22,31
İz Hayvancılık Tarım 2,69 -1,47 2,81
İzmir Demir Çelik 10,67 1,23 30,28
İzmir Fırça 2,26 1,80 25,56
Jantsa Jant Sanayi 61,05 -0,25 4,72
Kafein Yazılım 14,53 0,90 30,43
Kapital Yat. Holding 3,33 -3,48 37,60
Kaplamin 6,19 -1,12 11,53
Kardemir (A) 2,80 1,82 5,66
Kardemir (B) 2,80 1,82 6,06
Kardemir (D) 2,91 3,19 9,40
Karel Elektronik 14,91 -1,78 2,62
Karsan Otomotiv 1,94 0,00 22,78
Karsu Tekstil 2,92 -2,34 -9,88
Karsusan Su Ürünleri San. 11,00 8,06 17,15
Kartonsan 418,10 -0,99 7,23
Katmerciler Ekipman 3,87 0,78 0,78
Kent Gıda 232,00 2,25 31,97
Kerevitaş Gıda 3,70 0,82 13,50
Kervansaray Yat. Holding 0,45 0,00 -18,18
Kiler GMYO 3,90 0,26 2,90
Klimasan Klima 21,50 -0,09 -2,63
Koç Holding 19,20 2,51 -5,51
Konfrut Gıda 7,89 0,00 0,90
Konya Çimento 263,80 -0,49 -2,76
Kordsa Teknik Tekstil 14,45 -1,16 10,47
Koza Altın 81,80 -0,73 10,47
Koza Madencilik 12,43 -1,04 23,93
Körfez GMYO 2,60 -1,14 8,79
Kristal Kola 1,92 0,52 27,15
Kron Telekomünikasyon 20,58 1,18 61,79
Kuştur Kuşadası Turizm 25,30 0,08 6,75
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,84 -0,54 11,52
Kütahya Porselen 9,25 0,33 39,73
Lider Faktoring 4,23 3,68 15,26
Link Bilgisayar 25,90 -5,82 42,70
Logo Yazılım 79,60 0,76 30,92
Lokman Hekim Sağlık 7,27 0,69 25,78
Lüks Kadife 10,62 -2,57 22,92
Makina Takım 2,03 2,53 7,98
Mardin Çimento 5,32 -0,37 -10,14
Marka Yatırım Holding 1,43 -2,72 21,19
Marmaris Altınyunus 87,00 0,58 22,54
Marshall 60,00 8,30 26,21
Martı GMYO 1,25 -0,79 23,76
Martı Otel 1,03 0,00 13,19
Mavi Giyim 56,50 0,80 -2,42
Mazhar Zorlu Holding 13,85 3,36 14,56
Mega Polietilen 2,72 3,82 23,64
Menderes Tekstil 2,02 2,54 54,20
Mensa 0,31 -3,13 -3,13
Merit Turizm 20,98 8,37 7,92
Merko Gıda 1,31 0,00 24,76
Metal Gayrimenkul 0,90 0,00 -1,10
Metemtur Otelcilik 1,82 -0,55 2,25
Metro Holding 1,33 0,00 -3,62
Metro Petrol ve Tesisleri 2,15 0,00 9,69
Metro Yatırım Ortaklığı 5,50 -6,46 -32,27
Migros Ticaret 24,14 0,17 -0,33
Milpa 3,16 0,64 44,29
Mistral GMYO 1,93 -1,03 2,12
MLP Sağlık 17,46 3,93 9,13
MMC San. ve Tic. Yat. 0,93 -1,06 -18,42
Mondi Tire Kutsan 6,80 -3,00 64,25
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.082,20 0,84
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 19,40 -2,27 52,52
Net Holding 2,30 0,00 -11,54
Netaş Telekom. 14,74 -0,27 12,86
Niğbaş Niğde Beton 6,38 11,93 2,90
Nuh Çimento 10,35 -0,19 -12,88
Nurol GMYO 3,96 0,51 10,92
Odaş Elektrik 2,18 0,00 50,79
Olmuksan-IP 4,28 4,14 67,12
Orge Enerji Elektrik 5,35 -1,11 7,86
Orma Orman Mahsulleri 4,70 -1,67 70,29
Osmanlı Menkul 7,10 -1,39 69,05
Ostim Endüstriyel Yat 2,37 -0,42 41,07
Otokar 159,70 -2,20 0,44
Oyak Yat. Ort. 2,94 14,84 26,18
Oylum Sınai Yatırımlar 4,78 -2,85 -6,09
Özak GMYO 3,21 1,58 24,90
Özbal Çelik Boru 2,03 -3,79 21,56
Özderici GMYO 1,83 2,81 16,56
Özerden Plastik 2,43 0,83 6,58
Panora GMYO 6,00 0,67 -3,23
Papilon Savunma 10,40 -0,76 34,19
Park Elek.Madencilik 3,19 -1,54 4,59
Parsan 15,29 0,13 -9,74
Pegasus 63,70 -2,38 -26,27
Peker GMYO 3,09 0,32 -1,28
Penguen Gıda 4,71 0,43 127,54
Pera GMYO 1,08 0,93 14,89
Pergamon Dış Ticaret 8,49 -1,28 5,86
Petkim 3,91 0,00 2,62
Petrokent Turizm 196,10 -1,95 53,08
Pınar Et ve Un 9,65 0,63 5,23
Pınar Su 2,84 0,71 22,41
Pınar Süt 13,03 0,39 2,84
Plastikkart 9,68 -0,41 4,42
Polisan Holding 2,86 -0,69 -5,61
Politeknik Metal 72,15 -2,76 -6,30
Prizma Press Matbaacılık 5,65 0,36 31,40
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.162,60 0,09 4,95
QNB Finans Fin. Kir. 140,00 -1,62 8,44
QNB Finansbank 41,90 0,00 11,73
Ral Yatırım Holding 8,49 1,80 24,85
Ray Sigorta 3,74 -1,84 9,36
Reysaş GMYO 8,99 -4,97 95,86
Reysaş Lojistik 9,40 -6,00 114,61
Rhea Girişim 2,07 0,49 73,95
Rodrigo Tekstil 1,96 5,38 8,29
Royal Halı 2,15 0,00 56,93
RTA Laboratuvarları 2,27 3,18 -2,16
Sabancı Holding 9,37 1,30 -1,78
Safkar Ege Soğutmacılık 3,60 3,75 65,14
Salix Yatırım Holding 5,00 -3,66 -30,65
Sanel Mühendislik 3,85 2,67 -4,94
Sanifoam Sünger 6,41 0,47 28,20
Sanko Pazarlama 7,04 1,88 -9,04
Saray Matbaacılık 2,79 6,49 55,87
Sarkuysan 5,51 -0,36 14,08
Sasa Polyester 9,86 0,20 27,55
Say Reklamcılık 3,59 -0,55 60,27
Sekuro Plastik 5,37 -0,37 0,19
Selçuk Ecza Deposu 6,96 -0,57 14,10
Selçuk Gıda 1,68 1,82 -2,33
Senkron Güvenlik 2,75 -1,08 0,73
Serve Film Prodüksiyon 1,50 4,17 -5,66
Servet GMYO 11,66 -2,83 37,18
Seyitler Kimya 8,77 2,57 29,16
Silverline Endüstri 2,54 -2,31 17,59
Sinpaş GMYO 1,29 -1,53 11,21
Smartiks Yazılım 9,06 -2,16 -7,65
Soda Sanayii 6,21 0,00 0,49
Sodaş Sodyum Sanayii 14,29 -0,76 46,26
Söktaş 3,34 -0,30 26,04
Sönmez Filament 6,04 -3,97 23,77
Sönmez Pamuklu 6,30 -11,76 28,05
Sumaş Suni Tahta 9,59 2,68 -3,13
Şeker Fin. Kir. 4,77 6,00 -0,21
Şekerbank 1,26 2,44 -3,82
Şişe Cam 5,21 0,77 -1,14
Şok Marketler 8,70 -1,14 -19,14
T. Halk Bankası 6,65 1,06 12,52
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,60 -3,10 -6,88
T.S.K.B. 1,27 0,79 4,96
T.Tuborg 15,69 1,23 31,85
Taç Tarım Ürünleri 2,72 -0,37 -12,82
Tat Gıda 6,86 -1,29 9,06
TAV Havalimanları 23,16 -1,86 -20,63
Taze Kuru Gıda 7,08 0,00 -2,21
Tek-Art Turizm 1,55 -0,64 23,02
Tekfen Holding 16,84 0,66 -12,84
Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,22 -1,37 71,90
Temapol Polimer Plastik 6,00 -1,48 14,94
TGS Dış Ticaret 5,98 -1,81 28,05
Tofaş Oto. Fab. 27,22 2,02 1,34
Torunlar GMYO 2,89 0,35 5,09
Trabzon Liman 11,82 2,69 10,88
Trabzonspor Sportif 6,10 -4,84 183,72
Trakya Cam 3,69 0,00 5,43
Trend GMYO 2,34 0,86 6,36
TSKB GMYO 1,93 -0,52 44,03
Tuğçelik 5,26 -0,19 33,16
Tukaş 11,20 5,56 -9,31
Turcas Petrol 3,61 0,00 35,21
Turkcell 14,38 -1,30 4,20
Tümosan Motor ve Traktör 6,86 0,15 7,02
Tüpraş 109,00 -0,27 -14,04
Türk Hava Yolları 13,24 -1,78 -8,44
Türk Prysmian Kablo 4,12 -0,48 58,46
Türk Telekom 8,39 0,24 13,84
Türk Traktör 60,80 -2,56 9,75
Türker Proje Gayrimenkul 48,48 -1,54 15,43
Ufuk Yatırım 4,20 -4,33 62,79
Ulaşlar Turizm Yat. 2,33 -2,51 9,91
Ulusoy Elektrik 32,68 -0,61 22,86
Ulusoy Un Sanayi 3,80 -1,30 -0,52
Umpaş Holding 0,53 0,00 -14,52
Uşak Seramik 1,92 0,00 13,61
Utopya Turizm 5,78 -1,37 17,48
Uzertaş Boya 2,06 -0,96 -7,21
Ülker Bisküvi 22,74 2,62 1,70
Ünye Çimento 4,83 -3,21 -10,22
Vakıf Fin. Kir. 2,22 0,91 -8,26
Vakıf GMYO 2,86 4,38 15,79
Vakıf Yat. Ort. 2,33 2,19 0,00
Vakıflar Bankası 5,97 2,75 8,35
Vakko Tekstil 6,20 3,16 36,56
Vanet Gıda 1,38 0,73 -3,50
Verusa Holding 21,92 0,18 18,10
Verusaturk Girisim 4,79 -4,20 -11,13
Vestel 15,90 0,13 25,99
Vestel Beyaz Eşya 22,02 -1,43 1,94
Viking Kağıt 3,00 -0,99 60,43
Yapı Kredi Koray GMYO 2,88 0,00 19,01
Yapı ve Kredi Bank. 2,58 0,78 4,03
Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,80 -1,76 24,40
Yataş 8,13 -1,93 10,76
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,18 -0,46 35,40
Yeni Gimat GMYO 12,96 -0,38 -0,38
Yeşil GMYO 0,72 1,41 12,50
Yeşil Yapı 0,71 1,43 7,58
Yeşil Yatırım Holding 13,92 -1,97 23,95
Yibitaş İnşaat Malzeme 5.210,90 -10,00 76,94
Yonga Mobilya 11,20 -9,68 21,21
Yükselen Çelik 9,60 0,84 56,61
Yünsa 12,75 0,87 26,36
Zorlu Enerji 1,52 0,00 -6,75
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA

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