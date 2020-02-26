Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
26.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:40
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|48.000,00
|-1,03
|59,04
|İş Bankası (C)
|6,32
|1,61
|-1,40
|İş Bankası (Kur.)
|504.999,90
|140,48
|İş Fin.Kir.
|3,65
|-0,54
|-3,95
|İş Girişim
|4,51
|1,58
|18,68
|İş GMYO
|1,83
|0,00
|3,98
|İş Y. Men. Değ.
|5,12
|-2,29
|13,78
|İş Yat. Ort.
|2,61
|0,00
|41,85
|İşbir Holding
|610,00
|-1,61
|41,86
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,65
|0,00
|4,84
|İttifak Holding
|2,89
|-1,03
|-22,31
|İz Hayvancılık Tarım
|2,69
|-1,47
|2,81
|İzmir Demir Çelik
|10,67
|1,23
|30,28
|İzmir Fırça
|2,26
|1,80
|25,56
|Jantsa Jant Sanayi
|61,05
|-0,25
|4,72
|Kafein Yazılım
|14,53
|0,90
|30,43
|Kapital Yat. Holding
|3,33
|-3,48
|37,60
|Kaplamin
|6,19
|-1,12
|11,53
|Kardemir (A)
|2,80
|1,82
|5,66
|Kardemir (B)
|2,80
|1,82
|6,06
|Kardemir (D)
|2,91
|3,19
|9,40
|Karel Elektronik
|14,91
|-1,78
|2,62
|Karsan Otomotiv
|1,94
|0,00
|22,78
|Karsu Tekstil
|2,92
|-2,34
|-9,88
|Karsusan Su Ürünleri San.
|11,00
|8,06
|17,15
|Kartonsan
|418,10
|-0,99
|7,23
|Katmerciler Ekipman
|3,87
|0,78
|0,78
|Kent Gıda
|232,00
|2,25
|31,97
|Kerevitaş Gıda
|3,70
|0,82
|13,50
|Kervansaray Yat. Holding
|0,45
|0,00
|-18,18
|Kiler GMYO
|3,90
|0,26
|2,90
|Klimasan Klima
|21,50
|-0,09
|-2,63
|Koç Holding
|19,20
|2,51
|-5,51
|Konfrut Gıda
|7,89
|0,00
|0,90
|Konya Çimento
|263,80
|-0,49
|-2,76
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,45
|-1,16
|10,47
|Koza Altın
|81,80
|-0,73
|10,47
|Koza Madencilik
|12,43
|-1,04
|23,93
|Körfez GMYO
|2,60
|-1,14
|8,79
|Kristal Kola
|1,92
|0,52
|27,15
|Kron Telekomünikasyon
|20,58
|1,18
|61,79
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,30
|0,08
|6,75
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,84
|-0,54
|11,52
|Kütahya Porselen
|9,25
|0,33
|39,73
|Lider Faktoring
|4,23
|3,68
|15,26
|Link Bilgisayar
|25,90
|-5,82
|42,70
|Logo Yazılım
|79,60
|0,76
|30,92
|Lokman Hekim Sağlık
|7,27
|0,69
|25,78
|Lüks Kadife
|10,62
|-2,57
|22,92
|Makina Takım
|2,03
|2,53
|7,98
|Mardin Çimento
|5,32
|-0,37
|-10,14
|Marka Yatırım Holding
|1,43
|-2,72
|21,19
|Marmaris Altınyunus
|87,00
|0,58
|22,54
|Marshall
|60,00
|8,30
|26,21
|Martı GMYO
|1,25
|-0,79
|23,76
|Martı Otel
|1,03
|0,00
|13,19
|Mavi Giyim
|56,50
|0,80
|-2,42
|Mazhar Zorlu Holding
|13,85
|3,36
|14,56
|Mega Polietilen
|2,72
|3,82
|23,64
|Menderes Tekstil
|2,02
|2,54
|54,20
|Mensa
|0,31
|-3,13
|-3,13
|Merit Turizm
|20,98
|8,37
|7,92
|Merko Gıda
|1,31
|0,00
|24,76
|Metal Gayrimenkul
|0,90
|0,00
|-1,10
|Metemtur Otelcilik
|1,82
|-0,55
|2,25
|Metro Holding
|1,33
|0,00
|-3,62
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,15
|0,00
|9,69
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,50
|-6,46
|-32,27
|Migros Ticaret
|24,14
|0,17
|-0,33
|Milpa
|3,16
|0,64
|44,29
|Mistral GMYO
|1,93
|-1,03
|2,12
|MLP Sağlık
|17,46
|3,93
|9,13
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,93
|-1,06
|-18,42
|Mondi Tire Kutsan
|6,80
|-3,00
|64,25
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.082,20
|0,84
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|19,40
|-2,27
|52,52
|Net Holding
|2,30
|0,00
|-11,54
|Netaş Telekom.
|14,74
|-0,27
|12,86
|Niğbaş Niğde Beton
|6,38
|11,93
|2,90
|Nuh Çimento
|10,35
|-0,19
|-12,88
|Nurol GMYO
|3,96
|0,51
|10,92
|Odaş Elektrik
|2,18
|0,00
|50,79
|Olmuksan-IP
|4,28
|4,14
|67,12
|Orge Enerji Elektrik
|5,35
|-1,11
|7,86
|Orma Orman Mahsulleri
|4,70
|-1,67
|70,29
|Osmanlı Menkul
|7,10
|-1,39
|69,05
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,37
|-0,42
|41,07
|Otokar
|159,70
|-2,20
|0,44
|Oyak Yat. Ort.
|2,94
|14,84
|26,18
|Oylum Sınai Yatırımlar
|4,78
|-2,85
|-6,09
|Özak GMYO
|3,21
|1,58
|24,90
|Özbal Çelik Boru
|2,03
|-3,79
|21,56
|Özderici GMYO
|1,83
|2,81
|16,56
|Özerden Plastik
|2,43
|0,83
|6,58
|Panora GMYO
|6,00
|0,67
|-3,23
|Papilon Savunma
|10,40
|-0,76
|34,19
|Park Elek.Madencilik
|3,19
|-1,54
|4,59
|Parsan
|15,29
|0,13
|-9,74
|Pegasus
|63,70
|-2,38
|-26,27
|Peker GMYO
|3,09
|0,32
|-1,28
|Penguen Gıda
|4,71
|0,43
|127,54
|Pera GMYO
|1,08
|0,93
|14,89
|Pergamon Dış Ticaret
|8,49
|-1,28
|5,86
|Petkim
|3,91
|0,00
|2,62
|Petrokent Turizm
|196,10
|-1,95
|53,08
|Pınar Et ve Un
|9,65
|0,63
|5,23
|Pınar Su
|2,84
|0,71
|22,41
|Pınar Süt
|13,03
|0,39
|2,84
|Plastikkart
|9,68
|-0,41
|4,42
|Polisan Holding
|2,86
|-0,69
|-5,61
|Politeknik Metal
|72,15
|-2,76
|-6,30
|Prizma Press Matbaacılık
|5,65
|0,36
|31,40
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.162,60
|0,09
|4,95
|QNB Finans Fin. Kir.
|140,00
|-1,62
|8,44
|QNB Finansbank
|41,90
|0,00
|11,73
|Ral Yatırım Holding
|8,49
|1,80
|24,85
|Ray Sigorta
|3,74
|-1,84
|9,36
|Reysaş GMYO
|8,99
|-4,97
|95,86
|Reysaş Lojistik
|9,40
|-6,00
|114,61
|Rhea Girişim
|2,07
|0,49
|73,95
|Rodrigo Tekstil
|1,96
|5,38
|8,29
|Royal Halı
|2,15
|0,00
|56,93
|RTA Laboratuvarları
|2,27
|3,18
|-2,16
|Sabancı Holding
|9,37
|1,30
|-1,78
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,60
|3,75
|65,14
|Salix Yatırım Holding
|5,00
|-3,66
|-30,65
|Sanel Mühendislik
|3,85
|2,67
|-4,94
|Sanifoam Sünger
|6,41
|0,47
|28,20
|Sanko Pazarlama
|7,04
|1,88
|-9,04
|Saray Matbaacılık
|2,79
|6,49
|55,87
|Sarkuysan
|5,51
|-0,36
|14,08
|Sasa Polyester
|9,86
|0,20
|27,55
|Say Reklamcılık
|3,59
|-0,55
|60,27
|Sekuro Plastik
|5,37
|-0,37
|0,19
|Selçuk Ecza Deposu
|6,96
|-0,57
|14,10
|Selçuk Gıda
|1,68
|1,82
|-2,33
|Senkron Güvenlik
|2,75
|-1,08
|0,73
|Serve Film Prodüksiyon
|1,50
|4,17
|-5,66
|Servet GMYO
|11,66
|-2,83
|37,18
|Seyitler Kimya
|8,77
|2,57
|29,16
|Silverline Endüstri
|2,54
|-2,31
|17,59
|Sinpaş GMYO
|1,29
|-1,53
|11,21
|Smartiks Yazılım
|9,06
|-2,16
|-7,65
|Soda Sanayii
|6,21
|0,00
|0,49
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,29
|-0,76
|46,26
|Söktaş
|3,34
|-0,30
|26,04
|Sönmez Filament
|6,04
|-3,97
|23,77
|Sönmez Pamuklu
|6,30
|-11,76
|28,05
|Sumaş Suni Tahta
|9,59
|2,68
|-3,13
|Şeker Fin. Kir.
|4,77
|6,00
|-0,21
|Şekerbank
|1,26
|2,44
|-3,82
|Şişe Cam
|5,21
|0,77
|-1,14
|Şok Marketler
|8,70
|-1,14
|-19,14
|T. Halk Bankası
|6,65
|1,06
|12,52
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|40,60
|-3,10
|-6,88
|T.S.K.B.
|1,27
|0,79
|4,96
|T.Tuborg
|15,69
|1,23
|31,85
|Taç Tarım Ürünleri
|2,72
|-0,37
|-12,82
|Tat Gıda
|6,86
|-1,29
|9,06
|TAV Havalimanları
|23,16
|-1,86
|-20,63
|Taze Kuru Gıda
|7,08
|0,00
|-2,21
|Tek-Art Turizm
|1,55
|-0,64
|23,02
|Tekfen Holding
|16,84
|0,66
|-12,84
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,22
|-1,37
|71,90
|Temapol Polimer Plastik
|6,00
|-1,48
|14,94
|TGS Dış Ticaret
|5,98
|-1,81
|28,05
|Tofaş Oto. Fab.
|27,22
|2,02
|1,34
|Torunlar GMYO
|2,89
|0,35
|5,09
|Trabzon Liman
|11,82
|2,69
|10,88
|Trabzonspor Sportif
|6,10
|-4,84
|183,72
|Trakya Cam
|3,69
|0,00
|5,43
|Trend GMYO
|2,34
|0,86
|6,36
|TSKB GMYO
|1,93
|-0,52
|44,03
|Tuğçelik
|5,26
|-0,19
|33,16
|Tukaş
|11,20
|5,56
|-9,31
|Turcas Petrol
|3,61
|0,00
|35,21
|Turkcell
|14,38
|-1,30
|4,20
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,86
|0,15
|7,02
|Tüpraş
|109,00
|-0,27
|-14,04
|Türk Hava Yolları
|13,24
|-1,78
|-8,44
|Türk Prysmian Kablo
|4,12
|-0,48
|58,46
|Türk Telekom
|8,39
|0,24
|13,84
|Türk Traktör
|60,80
|-2,56
|9,75
|Türker Proje Gayrimenkul
|48,48
|-1,54
|15,43
|Ufuk Yatırım
|4,20
|-4,33
|62,79
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,33
|-2,51
|9,91
|Ulusoy Elektrik
|32,68
|-0,61
|22,86
|Ulusoy Un Sanayi
|3,80
|-1,30
|-0,52
|Umpaş Holding
|0,53
|0,00
|-14,52
|Uşak Seramik
|1,92
|0,00
|13,61
|Utopya Turizm
|5,78
|-1,37
|17,48
|Uzertaş Boya
|2,06
|-0,96
|-7,21
|Ülker Bisküvi
|22,74
|2,62
|1,70
|Ünye Çimento
|4,83
|-3,21
|-10,22
|Vakıf Fin. Kir.
|2,22
|0,91
|-8,26
|Vakıf GMYO
|2,86
|4,38
|15,79
|Vakıf Yat. Ort.
|2,33
|2,19
|0,00
|Vakıflar Bankası
|5,97
|2,75
|8,35
|Vakko Tekstil
|6,20
|3,16
|36,56
|Vanet Gıda
|1,38
|0,73
|-3,50
|Verusa Holding
|21,92
|0,18
|18,10
|Verusaturk Girisim
|4,79
|-4,20
|-11,13
|Vestel
|15,90
|0,13
|25,99
|Vestel Beyaz Eşya
|22,02
|-1,43
|1,94
|Viking Kağıt
|3,00
|-0,99
|60,43
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,88
|0,00
|19,01
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,58
|0,78
|4,03
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,80
|-1,76
|24,40
|Yataş
|8,13
|-1,93
|10,76
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,18
|-0,46
|35,40
|Yeni Gimat GMYO
|12,96
|-0,38
|-0,38
|Yeşil GMYO
|0,72
|1,41
|12,50
|Yeşil Yapı
|0,71
|1,43
|7,58
|Yeşil Yatırım Holding
|13,92
|-1,97
|23,95
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|5.210,90
|-10,00
|76,94
|Yonga Mobilya
|11,20
|-9,68
|21,21
|Yükselen Çelik
|9,60
|0,84
|56,61
|Yünsa
|12,75
|0,87
|26,36
|Zorlu Enerji
|1,52
|0,00
|-6,75
(Son)
Kaynak: AA