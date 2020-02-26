26.02.2020 18:40 | Son Güncelleme: 26.02.2020 18:40

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 48.000,00 -1,03 59,04 İş Bankası (C) 6,32 1,61 -1,40 İş Bankası (Kur.) 504.999,90 140,48 İş Fin.Kir. 3,65 -0,54 -3,95 İş Girişim 4,51 1,58 18,68 İş GMYO 1,83 0,00 3,98 İş Y. Men. Değ. 5,12 -2,29 13,78 İş Yat. Ort. 2,61 0,00 41,85 İşbir Holding 610,00 -1,61 41,86 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,65 0,00 4,84 İttifak Holding 2,89 -1,03 -22,31 İz Hayvancılık Tarım 2,69 -1,47 2,81 İzmir Demir Çelik 10,67 1,23 30,28 İzmir Fırça 2,26 1,80 25,56 Jantsa Jant Sanayi 61,05 -0,25 4,72 Kafein Yazılım 14,53 0,90 30,43 Kapital Yat. Holding 3,33 -3,48 37,60 Kaplamin 6,19 -1,12 11,53 Kardemir (A) 2,80 1,82 5,66 Kardemir (B) 2,80 1,82 6,06 Kardemir (D) 2,91 3,19 9,40 Karel Elektronik 14,91 -1,78 2,62 Karsan Otomotiv 1,94 0,00 22,78 Karsu Tekstil 2,92 -2,34 -9,88 Karsusan Su Ürünleri San. 11,00 8,06 17,15 Kartonsan 418,10 -0,99 7,23 Katmerciler Ekipman 3,87 0,78 0,78 Kent Gıda 232,00 2,25 31,97 Kerevitaş Gıda 3,70 0,82 13,50 Kervansaray Yat. Holding 0,45 0,00 -18,18 Kiler GMYO 3,90 0,26 2,90 Klimasan Klima 21,50 -0,09 -2,63 Koç Holding 19,20 2,51 -5,51 Konfrut Gıda 7,89 0,00 0,90 Konya Çimento 263,80 -0,49 -2,76 Kordsa Teknik Tekstil 14,45 -1,16 10,47 Koza Altın 81,80 -0,73 10,47 Koza Madencilik 12,43 -1,04 23,93 Körfez GMYO 2,60 -1,14 8,79 Kristal Kola 1,92 0,52 27,15 Kron Telekomünikasyon 20,58 1,18 61,79 Kuştur Kuşadası Turizm 25,30 0,08 6,75 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,84 -0,54 11,52 Kütahya Porselen 9,25 0,33 39,73 Lider Faktoring 4,23 3,68 15,26 Link Bilgisayar 25,90 -5,82 42,70 Logo Yazılım 79,60 0,76 30,92 Lokman Hekim Sağlık 7,27 0,69 25,78 Lüks Kadife 10,62 -2,57 22,92 Makina Takım 2,03 2,53 7,98 Mardin Çimento 5,32 -0,37 -10,14 Marka Yatırım Holding 1,43 -2,72 21,19 Marmaris Altınyunus 87,00 0,58 22,54 Marshall 60,00 8,30 26,21 Martı GMYO 1,25 -0,79 23,76 Martı Otel 1,03 0,00 13,19 Mavi Giyim 56,50 0,80 -2,42 Mazhar Zorlu Holding 13,85 3,36 14,56 Mega Polietilen 2,72 3,82 23,64 Menderes Tekstil 2,02 2,54 54,20 Mensa 0,31 -3,13 -3,13 Merit Turizm 20,98 8,37 7,92 Merko Gıda 1,31 0,00 24,76 Metal Gayrimenkul 0,90 0,00 -1,10 Metemtur Otelcilik 1,82 -0,55 2,25 Metro Holding 1,33 0,00 -3,62 Metro Petrol ve Tesisleri 2,15 0,00 9,69 Metro Yatırım Ortaklığı 5,50 -6,46 -32,27 Migros Ticaret 24,14 0,17 -0,33 Milpa 3,16 0,64 44,29 Mistral GMYO 1,93 -1,03 2,12 MLP Sağlık 17,46 3,93 9,13 MMC San. ve Tic. Yat. 0,93 -1,06 -18,42 Mondi Tire Kutsan 6,80 -3,00 64,25 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.082,20 0,84 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 19,40 -2,27 52,52 Net Holding 2,30 0,00 -11,54 Netaş Telekom. 14,74 -0,27 12,86 Niğbaş Niğde Beton 6,38 11,93 2,90 Nuh Çimento 10,35 -0,19 -12,88 Nurol GMYO 3,96 0,51 10,92 Odaş Elektrik 2,18 0,00 50,79 Olmuksan-IP 4,28 4,14 67,12 Orge Enerji Elektrik 5,35 -1,11 7,86 Orma Orman Mahsulleri 4,70 -1,67 70,29 Osmanlı Menkul 7,10 -1,39 69,05 Ostim Endüstriyel Yat 2,37 -0,42 41,07 Otokar 159,70 -2,20 0,44 Oyak Yat. Ort. 2,94 14,84 26,18 Oylum Sınai Yatırımlar 4,78 -2,85 -6,09 Özak GMYO 3,21 1,58 24,90 Özbal Çelik Boru 2,03 -3,79 21,56 Özderici GMYO 1,83 2,81 16,56 Özerden Plastik 2,43 0,83 6,58 Panora GMYO 6,00 0,67 -3,23 Papilon Savunma 10,40 -0,76 34,19 Park Elek.Madencilik 3,19 -1,54 4,59 Parsan 15,29 0,13 -9,74 Pegasus 63,70 -2,38 -26,27 Peker GMYO 3,09 0,32 -1,28 Penguen Gıda 4,71 0,43 127,54 Pera GMYO 1,08 0,93 14,89 Pergamon Dış Ticaret 8,49 -1,28 5,86 Petkim 3,91 0,00 2,62 Petrokent Turizm 196,10 -1,95 53,08 Pınar Et ve Un 9,65 0,63 5,23 Pınar Su 2,84 0,71 22,41 Pınar Süt 13,03 0,39 2,84 Plastikkart 9,68 -0,41 4,42 Polisan Holding 2,86 -0,69 -5,61 Politeknik Metal 72,15 -2,76 -6,30 Prizma Press Matbaacılık 5,65 0,36 31,40 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.162,60 0,09 4,95 QNB Finans Fin. Kir. 140,00 -1,62 8,44 QNB Finansbank 41,90 0,00 11,73 Ral Yatırım Holding 8,49 1,80 24,85 Ray Sigorta 3,74 -1,84 9,36 Reysaş GMYO 8,99 -4,97 95,86 Reysaş Lojistik 9,40 -6,00 114,61 Rhea Girişim 2,07 0,49 73,95 Rodrigo Tekstil 1,96 5,38 8,29 Royal Halı 2,15 0,00 56,93 RTA Laboratuvarları 2,27 3,18 -2,16 Sabancı Holding 9,37 1,30 -1,78 Safkar Ege Soğutmacılık 3,60 3,75 65,14 Salix Yatırım Holding 5,00 -3,66 -30,65 Sanel Mühendislik 3,85 2,67 -4,94 Sanifoam Sünger 6,41 0,47 28,20 Sanko Pazarlama 7,04 1,88 -9,04 Saray Matbaacılık 2,79 6,49 55,87 Sarkuysan 5,51 -0,36 14,08 Sasa Polyester 9,86 0,20 27,55 Say Reklamcılık 3,59 -0,55 60,27 Sekuro Plastik 5,37 -0,37 0,19 Selçuk Ecza Deposu 6,96 -0,57 14,10 Selçuk Gıda 1,68 1,82 -2,33 Senkron Güvenlik 2,75 -1,08 0,73 Serve Film Prodüksiyon 1,50 4,17 -5,66 Servet GMYO 11,66 -2,83 37,18 Seyitler Kimya 8,77 2,57 29,16 Silverline Endüstri 2,54 -2,31 17,59 Sinpaş GMYO 1,29 -1,53 11,21 Smartiks Yazılım 9,06 -2,16 -7,65 Soda Sanayii 6,21 0,00 0,49 Sodaş Sodyum Sanayii 14,29 -0,76 46,26 Söktaş 3,34 -0,30 26,04 Sönmez Filament 6,04 -3,97 23,77 Sönmez Pamuklu 6,30 -11,76 28,05 Sumaş Suni Tahta 9,59 2,68 -3,13 Şeker Fin. Kir. 4,77 6,00 -0,21 Şekerbank 1,26 2,44 -3,82 Şişe Cam 5,21 0,77 -1,14 Şok Marketler 8,70 -1,14 -19,14 T. Halk Bankası 6,65 1,06 12,52 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,60 -3,10 -6,88 T.S.K.B. 1,27 0,79 4,96 T.Tuborg 15,69 1,23 31,85 Taç Tarım Ürünleri 2,72 -0,37 -12,82 Tat Gıda 6,86 -1,29 9,06 TAV Havalimanları 23,16 -1,86 -20,63 Taze Kuru Gıda 7,08 0,00 -2,21 Tek-Art Turizm 1,55 -0,64 23,02 Tekfen Holding 16,84 0,66 -12,84 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,22 -1,37 71,90 Temapol Polimer Plastik 6,00 -1,48 14,94 TGS Dış Ticaret 5,98 -1,81 28,05 Tofaş Oto. Fab. 27,22 2,02 1,34 Torunlar GMYO 2,89 0,35 5,09 Trabzon Liman 11,82 2,69 10,88 Trabzonspor Sportif 6,10 -4,84 183,72 Trakya Cam 3,69 0,00 5,43 Trend GMYO 2,34 0,86 6,36 TSKB GMYO 1,93 -0,52 44,03 Tuğçelik 5,26 -0,19 33,16 Tukaş 11,20 5,56 -9,31 Turcas Petrol 3,61 0,00 35,21 Turkcell 14,38 -1,30 4,20 Tümosan Motor ve Traktör 6,86 0,15 7,02 Tüpraş 109,00 -0,27 -14,04 Türk Hava Yolları 13,24 -1,78 -8,44 Türk Prysmian Kablo 4,12 -0,48 58,46 Türk Telekom 8,39 0,24 13,84 Türk Traktör 60,80 -2,56 9,75 Türker Proje Gayrimenkul 48,48 -1,54 15,43 Ufuk Yatırım 4,20 -4,33 62,79 Ulaşlar Turizm Yat. 2,33 -2,51 9,91 Ulusoy Elektrik 32,68 -0,61 22,86 Ulusoy Un Sanayi 3,80 -1,30 -0,52 Umpaş Holding 0,53 0,00 -14,52 Uşak Seramik 1,92 0,00 13,61 Utopya Turizm 5,78 -1,37 17,48 Uzertaş Boya 2,06 -0,96 -7,21 Ülker Bisküvi 22,74 2,62 1,70 Ünye Çimento 4,83 -3,21 -10,22 Vakıf Fin. Kir. 2,22 0,91 -8,26 Vakıf GMYO 2,86 4,38 15,79 Vakıf Yat. Ort. 2,33 2,19 0,00 Vakıflar Bankası 5,97 2,75 8,35 Vakko Tekstil 6,20 3,16 36,56 Vanet Gıda 1,38 0,73 -3,50 Verusa Holding 21,92 0,18 18,10 Verusaturk Girisim 4,79 -4,20 -11,13 Vestel 15,90 0,13 25,99 Vestel Beyaz Eşya 22,02 -1,43 1,94 Viking Kağıt 3,00 -0,99 60,43 Yapı Kredi Koray GMYO 2,88 0,00 19,01 Yapı ve Kredi Bank. 2,58 0,78 4,03 Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,80 -1,76 24,40 Yataş 8,13 -1,93 10,76 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,18 -0,46 35,40 Yeni Gimat GMYO 12,96 -0,38 -0,38 Yeşil GMYO 0,72 1,41 12,50 Yeşil Yapı 0,71 1,43 7,58 Yeşil Yatırım Holding 13,92 -1,97 23,95 Yibitaş İnşaat Malzeme 5.210,90 -10,00 76,94 Yonga Mobilya 11,20 -9,68 21,21 Yükselen Çelik 9,60 0,84 56,61 Yünsa 12,75 0,87 26,36 Zorlu Enerji 1,52 0,00 -6,75

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA