19.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:52

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 380.383,00 129,38 İş Bankası (B) 49.000,00 -2,00 62,36 İş Bankası (C) 6,84 -1,01 6,71 İş Bankası (Kur.) 505.000,00 2,14 140,48 İş Fin.Kir. 4,02 -0,74 5,79 İş Girişim 4,73 -2,27 24,47 İş GMYO 1,95 0,00 10,80 İş Y. Men. Değ. 5,19 -0,38 15,33 İş Yat. Ort. 2,56 7,56 39,13 İşbir Holding 542,00 -3,04 26,05 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,70 0,00 12,90 İttifak Holding 3,23 -2,12 -13,17 İz Hayvancılık Tarım 2,83 -2,41 8,16 İzmir Demir Çelik 10,95 0,00 33,70 İzmir Fırça 2,20 0,00 22,22 Jantsa Jant Sanayi 66,85 -2,12 14,67 Kafein Yazılım 14,25 -4,81 27,92 Kapital Yat. Holding 3,39 -2,31 40,08 Kaplamin 6,30 0,00 13,51 Kardemir (A) 2,79 -2,11 5,28 Kardemir (B) 2,77 -2,81 4,92 Kardemir (D) 2,81 -1,75 5,64 Karel Elektronik 15,80 -4,18 8,74 Karsan Otomotiv 1,87 -2,09 18,35 Karsu Tekstil 3,29 -3,24 1,54 Karsusan Su Ürünleri San. 10,30 0,00 9,69 Kartonsan 446,90 -0,71 14,62 Katmerciler Ekipman 4,09 -2,62 6,51 Kent Gıda 230,00 -1,92 30,83 Kerevitaş Gıda 3,75 0,54 15,03 Kervansaray Yat. Holding 0,47 -2,08 -14,55 Kiler GMYO 3,96 3,13 4,49 Klimasan Klima 21,14 2,42 -4,26 Koç Holding 19,96 0,45 -1,77 Konfrut Gıda 8,51 -5,44 8,82 Konya Çimento 258,50 -2,08 -4,72 Kordsa Teknik Tekstil 14,88 -0,27 13,76 Koza Altın 82,00 2,50 10,74 Koza Madencilik 11,72 1,12 16,85 Körfez GMYO 2,90 -3,01 21,34 Kristal Kola 2,05 -1,91 35,76 Kron Telekomünikasyon 19,73 -0,60 55,11 Kuştur Kuşadası Turizm 26,04 -5,31 9,87 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,92 -3,52 16,36 Kütahya Porselen 10,26 -1,35 54,98 Lider Faktoring 4,54 -4,42 23,71 Link Bilgisayar 29,80 -1,52 64,19 Logo Yazılım 67,90 -2,93 11,68 Lokman Hekim Sağlık 7,50 14,85 29,76 Lüks Kadife 11,05 0,09 27,89 Makina Takım 2,15 -2,27 14,36 Mardin Çimento 5,30 -1,67 -10,47 Marka Yatırım Holding 1,59 0,63 34,75 Marmaris Altınyunus 87,30 0,34 22,96 Marshall 53,75 -4,70 13,06 Martı GMYO 1,42 4,41 40,59 Martı Otel 1,13 -0,88 24,18 Mavi Giyim 60,80 0,25 5,01 Mazhar Zorlu Holding 14,80 -1,27 22,42 Mega Polietilen 2,54 -2,31 15,45 Menderes Tekstil 1,90 -4,52 45,04 Mensa 0,35 -2,78 9,37 Merit Turizm 22,00 -3,51 13,17 Merko Gıda 1,42 3,65 35,24 Metal Gayrimenkul 0,93 3,33 2,20 Metemtur Otelcilik 1,93 -3,50 8,43 Metro Holding 1,42 -1,39 2,90 Metro Petrol ve Tesisleri 2,40 3,00 22,45 Metro Yatırım Ortaklığı 6,00 -7,69 -26,11 Migros Ticaret 24,40 -2,09 0,74 Milpa 2,97 4,58 35,62 Mistral GMYO 2,07 -2,36 9,52 MLP Sağlık 16,95 0,30 5,94 MMC San. ve Tic. Yat. 0,97 -3,00 -14,91 Mondi Tire Kutsan 7,43 -5,59 79,47 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.080,20 0,65 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 19,28 -7,75 51,57 Net Holding 2,55 -3,04 -1,92 Netaş Telekom. 15,60 -2,74 19,45 Niğbaş Niğde Beton 5,90 13,46 -4,84 Nuh Çimento 11,09 -1,16 -6,65 Nurol GMYO 4,20 -0,24 17,65 Odaş Elektrik 2,23 -2,19 54,25 Olmuksan-IP 4,15 -3,04 62,05 Orge Enerji Elektrik 5,75 -2,87 15,93 Orma Orman Mahsulleri 4,92 9,09 78,26 Osmanlı Menkul 8,00 0,00 90,48 Ostim Endüstriyel Yat 2,57 7,98 52,98 Otokar 165,00 -2,08 3,77 Oyak Yat. Ort. 2,40 -1,23 3,00 Oylum Sınai Yatırımlar 4,91 -3,35 -3,54 Özak GMYO 3,27 -3,25 27,24 Özbal Çelik Boru 2,15 -0,92 28,74 Özderici GMYO 1,90 -0,52 21,02 Özerden Plastik 2,49 0,00 9,21 Panora GMYO 6,17 -1,59 -0,48 Papilon Savunma 10,52 -4,10 35,74 Park Elek.Madencilik 3,38 -2,03 10,82 Parsan 16,46 -1,44 -2,83 Pegasus 70,15 -0,57 -18,81 Peker GMYO 3,30 3,77 5,43 Penguen Gıda 4,20 0,24 102,90 Pera GMYO 1,16 -1,69 23,40 Pergamon Dış Ticaret 9,12 -3,80 13,72 Petkim 4,06 -0,49 6,56 Petrokent Turizm 201,10 -0,54 56,99 Pınar Et ve Un 10,20 -1,45 11,23 Pınar Su 2,93 -1,35 26,29 Pınar Süt 13,50 -2,24 6,55 Plastikkart 9,90 0,92 6,80 Polisan Holding 3,13 -1,57 3,30 Politeknik Metal 75,40 -0,79 -2,08 Prizma Press Matbaacılık 5,68 0,89 32,09 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.158,90 -0,01 4,61 QNB Finans Fin. Kir. 132,00 -4,00 2,25 QNB Finansbank 44,00 -5,38 17,33 Ral Yatırım Holding 8,40 10,24 23,53 Ray Sigorta 4,10 -4,21 19,88 Reysaş GMYO 9,26 -6,46 101,74 Reysaş Lojistik 9,08 -4,92 107,31 Rhea Girişim 1,97 -3,43 65,55 Rodrigo Tekstil 1,94 0,52 7,18 Royal Halı 2,10 0,00 53,28 RTA Laboratuvarları 2,40 0,00 3,45 Sabancı Holding 9,80 -1,01 2,73 Safkar Ege Soğutmacılık 3,47 8,44 59,17 Salix Yatırım Holding 6,10 -6,01 -15,40 Sanel Mühendislik 3,81 -4,75 -5,93 Sanifoam Sünger 6,53 -1,51 30,60 Sanko Pazarlama 7,29 -2,80 -5,81 Saray Matbaacılık 2,85 -4,68 59,22 Sarkuysan 5,68 -2,24 17,60 Sasa Polyester 10,20 0,49 31,95 Say Reklamcılık 3,73 -3,87 66,52 Sekuro Plastik 5,56 -3,14 3,73 Selçuk Ecza Deposu 7,18 -2,71 17,70 Selçuk Gıda 1,71 -0,58 -0,58 Senkron Güvenlik 3,03 2,02 10,99 Serve Film Prodüksiyon 1,43 2,14 -10,06 Servet GMYO 12,74 -2,67 49,88 Seyitler Kimya 7,50 6,53 10,46 Silverline Endüstri 2,80 -2,78 29,63 Sinpaş GMYO 1,20 -1,64 3,45 Smartiks Yazılım 9,46 -5,49 -3,57 Soda Sanayii 6,32 1,12 2,27 Sodaş Sodyum Sanayii 13,60 0,00 39,20 Söktaş 3,36 0,30 26,79 Sönmez Filament 6,85 -5,52 40,37 Sönmez Pamuklu 7,76 -5,37 57,72 Sumaş Suni Tahta 10,00 -2,91 1,01 Şeker Fin. Kir. 4,62 -2,33 -3,35 Şekerbank 1,35 -1,46 3,05 Şişe Cam 5,36 -0,37 1,71 Şok Marketler 9,45 -0,74 -12,17 T. Halk Bankası 7,13 -1,11 20,64 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,70 -3,92 -6,65 T.S.K.B. 1,33 -1,48 9,92 T.Tuborg 15,83 -0,50 33,03 Taç Tarım Ürünleri 2,82 -1,05 -9,62 Tat Gıda 7,22 -0,69 14,79 TAV Havalimanları 26,10 0,23 -10,56 Taze Kuru Gıda 6,81 -3,95 -5,94 Tek-Art Turizm 1,59 2,58 26,19 Tekfen Holding 18,53 -0,32 -4,09 Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,38 -4,66 99,52 Temapol Polimer Plastik 6,55 -5,76 25,48 TGS Dış Ticaret 6,13 -0,49 31,26 Tofaş Oto. Fab. 27,70 2,21 3,13 Torunlar GMYO 2,98 -2,61 8,36 Trabzon Liman 12,19 -1,46 14,35 Trabzonspor Sportif 7,78 19,88 261,86 Trakya Cam 3,72 -1,06 6,29 Trend GMYO 2,64 -2,94 20,00 TSKB GMYO 2,25 4,65 67,91 Tuğçelik 5,33 -2,20 34,94 Tukaş 12,05 -4,97 -2,43 Turcas Petrol 3,59 -4,01 34,46 Turkcell 14,76 1,23 6,96 Tümosan Motor ve Traktör 7,05 -2,35 9,98 Tüpraş 111,10 1,28 -12,38 Türk Hava Yolları 14,90 -0,86 3,04 Türk Prysmian Kablo 4,55 -2,99 75,00 Türk Telekom 8,56 2,27 16,15 Türk Traktör 61,00 0,08 10,11 Türker Proje Gayrimenkul 47,30 2,03 12,62 Ufuk Yatırım 4,57 0,00 77,13 Ulaşlar Turizm Yat. 2,51 -1,18 18,40 Ulusoy Elektrik 34,24 2,51 28,72 Ulusoy Un Sanayi 4,04 -2,42 5,76 Umpaş Holding 0,56 -1,75 -9,68 Uşak Seramik 2,02 3,59 19,53 Utopya Turizm 6,18 -5,50 25,61 Uzertaş Boya 2,00 -4,76 -9,91 Ülker Bisküvi 23,00 -1,37 2,86 Ünye Çimento 5,11 -1,54 -5,02 Vakıf Fin. Kir. 2,31 -2,12 -4,55 Vakıf GMYO 2,86 -3,38 15,79 Vakıf Yat. Ort. 2,27 -3,40 -2,58 Vakıflar Bankası 6,31 -0,32 14,52 Vakko Tekstil 6,06 0,50 33,48 Vanet Gıda 1,42 -0,70 -0,70 Verusa Holding 21,30 -4,74 14,76 Verusaturk Girisim 6,60 -19,90 22,45 Vestel 16,75 -1,35 32,73 Vestel Beyaz Eşya 23,36 -1,52 8,15 Viking Kağıt 3,29 -14,32 75,94 Yapı Kredi Koray GMYO 3,06 -6,71 26,45 Yapı ve Kredi Bank. 2,73 -2,15 10,08 Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,10 -2,53 29,19 Yataş 8,61 -1,15 17,30 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,21 -2,64 37,27 Yeni Gimat GMYO 13,26 0,00 1,92 Yeşil GMYO 0,75 -1,32 17,19 Yeşil Yapı 0,74 -2,63 12,12 Yeşil Yatırım Holding 15,00 -1,90 33,57 Yibitaş İnşaat Malzeme 4.499,10 10,00 52,77 Yonga Mobilya 8,67 2,00 -6,17 Yükselen Çelik 9,53 -3,93 55,46 Yünsa 13,12 -3,67 30,03 Zorlu Enerji 1,61 -1,83 -1,23

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA