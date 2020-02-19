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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

19.02.2020 18:52 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:52
Borsada günlük işlemler (2)

hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:


Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 380.383,00 129,38
İş Bankası (B) 49.000,00 -2,00 62,36
İş Bankası (C) 6,84 -1,01 6,71
İş Bankası (Kur.) 505.000,00 2,14 140,48
İş Fin.Kir. 4,02 -0,74 5,79
İş Girişim 4,73 -2,27 24,47
İş GMYO 1,95 0,00 10,80
İş Y. Men. Değ. 5,19 -0,38 15,33
İş Yat. Ort. 2,56 7,56 39,13
İşbir Holding 542,00 -3,04 26,05
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,70 0,00 12,90
İttifak Holding 3,23 -2,12 -13,17
İz Hayvancılık Tarım 2,83 -2,41 8,16
İzmir Demir Çelik 10,95 0,00 33,70
İzmir Fırça 2,20 0,00 22,22
Jantsa Jant Sanayi 66,85 -2,12 14,67
Kafein Yazılım 14,25 -4,81 27,92
Kapital Yat. Holding 3,39 -2,31 40,08
Kaplamin 6,30 0,00 13,51
Kardemir (A) 2,79 -2,11 5,28
Kardemir (B) 2,77 -2,81 4,92
Kardemir (D) 2,81 -1,75 5,64
Karel Elektronik 15,80 -4,18 8,74
Karsan Otomotiv 1,87 -2,09 18,35
Karsu Tekstil 3,29 -3,24 1,54
Karsusan Su Ürünleri San. 10,30 0,00 9,69
Kartonsan 446,90 -0,71 14,62
Katmerciler Ekipman 4,09 -2,62 6,51
Kent Gıda 230,00 -1,92 30,83
Kerevitaş Gıda 3,75 0,54 15,03
Kervansaray Yat. Holding 0,47 -2,08 -14,55
Kiler GMYO 3,96 3,13 4,49
Klimasan Klima 21,14 2,42 -4,26
Koç Holding 19,96 0,45 -1,77
Konfrut Gıda 8,51 -5,44 8,82
Konya Çimento 258,50 -2,08 -4,72
Kordsa Teknik Tekstil 14,88 -0,27 13,76
Koza Altın 82,00 2,50 10,74
Koza Madencilik 11,72 1,12 16,85
Körfez GMYO 2,90 -3,01 21,34
Kristal Kola 2,05 -1,91 35,76
Kron Telekomünikasyon 19,73 -0,60 55,11
Kuştur Kuşadası Turizm 26,04 -5,31 9,87
Kuyumcukent Gayrimenkul 1,92 -3,52 16,36
Kütahya Porselen 10,26 -1,35 54,98
Lider Faktoring 4,54 -4,42 23,71
Link Bilgisayar 29,80 -1,52 64,19
Logo Yazılım 67,90 -2,93 11,68
Lokman Hekim Sağlık 7,50 14,85 29,76
Lüks Kadife 11,05 0,09 27,89
Makina Takım 2,15 -2,27 14,36
Mardin Çimento 5,30 -1,67 -10,47
Marka Yatırım Holding 1,59 0,63 34,75
Marmaris Altınyunus 87,30 0,34 22,96
Marshall 53,75 -4,70 13,06
Martı GMYO 1,42 4,41 40,59
Martı Otel 1,13 -0,88 24,18
Mavi Giyim 60,80 0,25 5,01
Mazhar Zorlu Holding 14,80 -1,27 22,42
Mega Polietilen 2,54 -2,31 15,45
Menderes Tekstil 1,90 -4,52 45,04
Mensa 0,35 -2,78 9,37
Merit Turizm 22,00 -3,51 13,17
Merko Gıda 1,42 3,65 35,24
Metal Gayrimenkul 0,93 3,33 2,20
Metemtur Otelcilik 1,93 -3,50 8,43
Metro Holding 1,42 -1,39 2,90
Metro Petrol ve Tesisleri 2,40 3,00 22,45
Metro Yatırım Ortaklığı 6,00 -7,69 -26,11
Migros Ticaret 24,40 -2,09 0,74
Milpa 2,97 4,58 35,62
Mistral GMYO 2,07 -2,36 9,52
MLP Sağlık 16,95 0,30 5,94
MMC San. ve Tic. Yat. 0,97 -3,00 -14,91
Mondi Tire Kutsan 7,43 -5,59 79,47
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.080,20 0,65
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 19,28 -7,75 51,57
Net Holding 2,55 -3,04 -1,92
Netaş Telekom. 15,60 -2,74 19,45
Niğbaş Niğde Beton 5,90 13,46 -4,84
Nuh Çimento 11,09 -1,16 -6,65
Nurol GMYO 4,20 -0,24 17,65
Odaş Elektrik 2,23 -2,19 54,25
Olmuksan-IP 4,15 -3,04 62,05
Orge Enerji Elektrik 5,75 -2,87 15,93
Orma Orman Mahsulleri 4,92 9,09 78,26
Osmanlı Menkul 8,00 0,00 90,48
Ostim Endüstriyel Yat 2,57 7,98 52,98
Otokar 165,00 -2,08 3,77
Oyak Yat. Ort. 2,40 -1,23 3,00
Oylum Sınai Yatırımlar 4,91 -3,35 -3,54
Özak GMYO 3,27 -3,25 27,24
Özbal Çelik Boru 2,15 -0,92 28,74
Özderici GMYO 1,90 -0,52 21,02
Özerden Plastik 2,49 0,00 9,21
Panora GMYO 6,17 -1,59 -0,48
Papilon Savunma 10,52 -4,10 35,74
Park Elek.Madencilik 3,38 -2,03 10,82
Parsan 16,46 -1,44 -2,83
Pegasus 70,15 -0,57 -18,81
Peker GMYO 3,30 3,77 5,43
Penguen Gıda 4,20 0,24 102,90
Pera GMYO 1,16 -1,69 23,40
Pergamon Dış Ticaret 9,12 -3,80 13,72
Petkim 4,06 -0,49 6,56
Petrokent Turizm 201,10 -0,54 56,99
Pınar Et ve Un 10,20 -1,45 11,23
Pınar Su 2,93 -1,35 26,29
Pınar Süt 13,50 -2,24 6,55
Plastikkart 9,90 0,92 6,80
Polisan Holding 3,13 -1,57 3,30
Politeknik Metal 75,40 -0,79 -2,08
Prizma Press Matbaacılık 5,68 0,89 32,09
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.158,90 -0,01 4,61
QNB Finans Fin. Kir. 132,00 -4,00 2,25
QNB Finansbank 44,00 -5,38 17,33
Ral Yatırım Holding 8,40 10,24 23,53
Ray Sigorta 4,10 -4,21 19,88
Reysaş GMYO 9,26 -6,46 101,74
Reysaş Lojistik 9,08 -4,92 107,31
Rhea Girişim 1,97 -3,43 65,55
Rodrigo Tekstil 1,94 0,52 7,18
Royal Halı 2,10 0,00 53,28
RTA Laboratuvarları 2,40 0,00 3,45
Sabancı Holding 9,80 -1,01 2,73
Safkar Ege Soğutmacılık 3,47 8,44 59,17
Salix Yatırım Holding 6,10 -6,01 -15,40
Sanel Mühendislik 3,81 -4,75 -5,93
Sanifoam Sünger 6,53 -1,51 30,60
Sanko Pazarlama 7,29 -2,80 -5,81
Saray Matbaacılık 2,85 -4,68 59,22
Sarkuysan 5,68 -2,24 17,60
Sasa Polyester 10,20 0,49 31,95
Say Reklamcılık 3,73 -3,87 66,52
Sekuro Plastik 5,56 -3,14 3,73
Selçuk Ecza Deposu 7,18 -2,71 17,70
Selçuk Gıda 1,71 -0,58 -0,58
Senkron Güvenlik 3,03 2,02 10,99
Serve Film Prodüksiyon 1,43 2,14 -10,06
Servet GMYO 12,74 -2,67 49,88
Seyitler Kimya 7,50 6,53 10,46
Silverline Endüstri 2,80 -2,78 29,63
Sinpaş GMYO 1,20 -1,64 3,45
Smartiks Yazılım 9,46 -5,49 -3,57
Soda Sanayii 6,32 1,12 2,27
Sodaş Sodyum Sanayii 13,60 0,00 39,20
Söktaş 3,36 0,30 26,79
Sönmez Filament 6,85 -5,52 40,37
Sönmez Pamuklu 7,76 -5,37 57,72
Sumaş Suni Tahta 10,00 -2,91 1,01
Şeker Fin. Kir. 4,62 -2,33 -3,35
Şekerbank 1,35 -1,46 3,05
Şişe Cam 5,36 -0,37 1,71
Şok Marketler 9,45 -0,74 -12,17
T. Halk Bankası 7,13 -1,11 20,64
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 40,70 -3,92 -6,65
T.S.K.B. 1,33 -1,48 9,92
T.Tuborg 15,83 -0,50 33,03
Taç Tarım Ürünleri 2,82 -1,05 -9,62
Tat Gıda 7,22 -0,69 14,79
TAV Havalimanları 26,10 0,23 -10,56
Taze Kuru Gıda 6,81 -3,95 -5,94
Tek-Art Turizm 1,59 2,58 26,19
Tekfen Holding 18,53 -0,32 -4,09
Teknosa İç ve Dış Ticaret 8,38 -4,66 99,52
Temapol Polimer Plastik 6,55 -5,76 25,48
TGS Dış Ticaret 6,13 -0,49 31,26
Tofaş Oto. Fab. 27,70 2,21 3,13
Torunlar GMYO 2,98 -2,61 8,36
Trabzon Liman 12,19 -1,46 14,35
Trabzonspor Sportif 7,78 19,88 261,86
Trakya Cam 3,72 -1,06 6,29
Trend GMYO 2,64 -2,94 20,00
TSKB GMYO 2,25 4,65 67,91
Tuğçelik 5,33 -2,20 34,94
Tukaş 12,05 -4,97 -2,43
Turcas Petrol 3,59 -4,01 34,46
Turkcell 14,76 1,23 6,96
Tümosan Motor ve Traktör 7,05 -2,35 9,98
Tüpraş 111,10 1,28 -12,38
Türk Hava Yolları 14,90 -0,86 3,04
Türk Prysmian Kablo 4,55 -2,99 75,00
Türk Telekom 8,56 2,27 16,15
Türk Traktör 61,00 0,08 10,11
Türker Proje Gayrimenkul 47,30 2,03 12,62
Ufuk Yatırım 4,57 0,00 77,13
Ulaşlar Turizm Yat. 2,51 -1,18 18,40
Ulusoy Elektrik 34,24 2,51 28,72
Ulusoy Un Sanayi 4,04 -2,42 5,76
Umpaş Holding 0,56 -1,75 -9,68
Uşak Seramik 2,02 3,59 19,53
Utopya Turizm 6,18 -5,50 25,61
Uzertaş Boya 2,00 -4,76 -9,91
Ülker Bisküvi 23,00 -1,37 2,86
Ünye Çimento 5,11 -1,54 -5,02
Vakıf Fin. Kir. 2,31 -2,12 -4,55
Vakıf GMYO 2,86 -3,38 15,79
Vakıf Yat. Ort. 2,27 -3,40 -2,58
Vakıflar Bankası 6,31 -0,32 14,52
Vakko Tekstil 6,06 0,50 33,48
Vanet Gıda 1,42 -0,70 -0,70
Verusa Holding 21,30 -4,74 14,76
Verusaturk Girisim 6,60 -19,90 22,45
Vestel 16,75 -1,35 32,73
Vestel Beyaz Eşya 23,36 -1,52 8,15
Viking Kağıt 3,29 -14,32 75,94
Yapı Kredi Koray GMYO 3,06 -6,71 26,45
Yapı ve Kredi Bank. 2,73 -2,15 10,08
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,10 -2,53 29,19
Yataş 8,61 -1,15 17,30
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,21 -2,64 37,27
Yeni Gimat GMYO 13,26 0,00 1,92
Yeşil GMYO 0,75 -1,32 17,19
Yeşil Yapı 0,74 -2,63 12,12
Yeşil Yatırım Holding 15,00 -1,90 33,57
Yibitaş İnşaat Malzeme 4.499,10 10,00 52,77
Yonga Mobilya 8,67 2,00 -6,17
Yükselen Çelik 9,53 -3,93 55,46
Yünsa 13,12 -3,67 30,03
Zorlu Enerji 1,61 -1,83 -1,23
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA
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