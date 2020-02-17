Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
17.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 17.02.2020 18:38
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|380.383,00
|129,38
|İş Bankası (B)
|51.775,00
|-2,29
|71,55
|İş Bankası (C)
|6,90
|-1,29
|7,64
|İş Bankası (Kur.)
|456.000,10
|1,33
|117,14
|İş Fin.Kir.
|4,21
|-2,77
|10,79
|İş Girişim
|5,12
|-3,76
|34,74
|İş GMYO
|1,99
|-7,44
|13,07
|İş Y. Men. Değ.
|5,17
|-2,27
|14,89
|İş Yat. Ort.
|2,51
|-5,99
|36,41
|İşbir Holding
|599,90
|-0,02
|39,51
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,71
|0,00
|14,52
|İttifak Holding
|3,23
|0,00
|-13,17
|İz Hayvancılık Tarım
|2,97
|-1,00
|13,51
|İzmir Demir Çelik
|10,95
|-0,45
|33,70
|İzmir Fırça
|2,29
|-1,72
|27,22
|Jantsa Jant Sanayi
|69,25
|3,36
|18,78
|Kafein Yazılım
|15,33
|-1,67
|37,61
|Kapital Yat. Holding
|3,62
|1,12
|49,59
|Kaplamin
|6,25
|-0,79
|12,61
|Kardemir (A)
|2,91
|1,04
|9,81
|Kardemir (B)
|2,91
|1,39
|10,23
|Kardemir (D)
|2,97
|2,41
|11,65
|Karel Elektronik
|17,20
|-6,01
|18,38
|Karsan Otomotiv
|1,91
|-3,05
|20,89
|Karsu Tekstil
|3,42
|-6,56
|5,56
|Karsusan Su Ürünleri San.
|10,17
|9,95
|8,31
|Kartonsan
|458,50
|-0,89
|17,59
|Katmerciler Ekipman
|4,36
|0,46
|13,54
|Kent Gıda
|239,90
|-0,87
|36,46
|Kerevitaş Gıda
|3,76
|-1,31
|15,34
|Kervansaray Yat. Holding
|0,49
|0,00
|-10,91
|Kiler GMYO
|3,92
|0,77
|3,43
|Klimasan Klima
|21,20
|-0,75
|-3,99
|Koç Holding
|20,12
|0,85
|-0,98
|Konfrut Gıda
|9,26
|0,22
|18,41
|Konya Çimento
|269,10
|-0,88
|-0,81
|Kordsa Teknik Tekstil
|15,38
|0,52
|17,58
|Koza Altın
|80,00
|2,76
|8,04
|Koza Madencilik
|11,59
|1,93
|15,55
|Körfez GMYO
|3,03
|-1,30
|26,78
|Kristal Kola
|2,14
|-0,93
|41,72
|Kron Telekomünikasyon
|20,70
|5,40
|62,74
|Kuştur Kuşadası Turizm
|28,90
|0,07
|21,94
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,08
|2,97
|26,06
|Kütahya Porselen
|10,53
|11,78
|59,06
|Lider Faktoring
|4,90
|3,38
|33,51
|Link Bilgisayar
|29,08
|-3,20
|60,22
|Logo Yazılım
|68,50
|2,24
|12,66
|Lokman Hekim Sağlık
|6,63
|6,08
|14,71
|Lüks Kadife
|11,77
|-0,42
|36,23
|Makina Takım
|2,25
|1,81
|19,68
|Mardin Çimento
|5,43
|1,31
|-8,28
|Marka Yatırım Holding
|1,59
|2,58
|34,75
|Marmaris Altınyunus
|86,20
|0,47
|21,41
|Marshall
|51,85
|1,37
|9,07
|Martı GMYO
|1,40
|0,72
|38,61
|Martı Otel
|1,16
|0,87
|27,47
|Mavi Giyim
|61,25
|1,41
|5,79
|Mazhar Zorlu Holding
|15,10
|-3,21
|24,90
|Mega Polietilen
|2,77
|9,49
|25,91
|Menderes Tekstil
|1,66
|3,75
|26,72
|Mensa
|0,36
|2,86
|12,50
|Merit Turizm
|23,00
|-0,17
|18,31
|Merko Gıda
|1,43
|1,42
|36,19
|Metal Gayrimenkul
|0,94
|0,00
|3,30
|Metemtur Otelcilik
|2,03
|-0,49
|14,04
|Metro Holding
|1,48
|2,78
|7,25
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,35
|2,62
|19,90
|Metro Yatırım Ortaklığı
|6,08
|-1,78
|-25,12
|Migros Ticaret
|25,60
|-0,47
|5,70
|Milpa
|2,95
|2,79
|34,70
|Mistral GMYO
|2,15
|2,38
|13,76
|MLP Sağlık
|17,30
|-1,42
|8,13
|MMC San. ve Tic. Yat.
|0,99
|-1,98
|-13,16
|Mondi Tire Kutsan
|8,05
|-3,59
|94,44
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.080,20
|0,65
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|21,04
|0,57
|65,41
|Net Holding
|2,65
|0,38
|1,92
|Netaş Telekom.
|16,23
|2,01
|24,27
|Niğbaş Niğde Beton
|5,20
|0,00
|-16,13
|Nuh Çimento
|11,36
|1,25
|-4,38
|Nurol GMYO
|4,34
|1,17
|21,57
|Odaş Elektrik
|2,36
|9,77
|63,24
|Olmuksan-IP
|4,46
|2,53
|74,15
|Orge Enerji Elektrik
|6,07
|-1,14
|22,38
|Orma Orman Mahsulleri
|4,75
|-3,06
|72,10
|Osmanlı Menkul
|8,00
|1,52
|90,48
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,55
|13,84
|51,79
|Otokar
|168,00
|1,45
|5,66
|Oyak Yat. Ort.
|2,48
|0,40
|6,44
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,25
|0,57
|3,14
|Özak GMYO
|3,43
|2,08
|33,46
|Özbal Çelik Boru
|2,26
|-5,44
|35,33
|Özderici GMYO
|1,95
|1,56
|24,20
|Özerden Plastik
|2,51
|-3,83
|10,09
|Panora GMYO
|6,32
|0,80
|1,94
|Papilon Savunma
|11,23
|-1,84
|44,90
|Park Elek.Madencilik
|3,47
|0,87
|13,77
|Parsan
|17,17
|-1,60
|1,36
|Pegasus
|71,95
|3,08
|-16,72
|Peker GMYO
|3,16
|1,94
|0,96
|Penguen Gıda
|3,83
|4,36
|85,02
|Pera GMYO
|1,20
|0,84
|27,66
|Pergamon Dış Ticaret
|9,79
|-4,02
|22,07
|Petkim
|4,16
|0,24
|9,19
|Petrokent Turizm
|202,00
|1,00
|57,69
|Pınar Et ve Un
|10,53
|0,00
|14,83
|Pınar Su
|3,02
|0,33
|30,17
|Pınar Süt
|14,11
|-1,67
|11,37
|Plastikkart
|9,94
|0,00
|7,23
|Polisan Holding
|3,24
|0,93
|6,93
|Politeknik Metal
|75,00
|-1,90
|-2,60
|Prizma Press Matbaacılık
|5,70
|3,07
|32,56
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.158,60
|0,11
|4,59
|QNB Finans Fin. Kir.
|141,50
|-8,12
|9,60
|QNB Finansbank
|50,00
|-5,39
|33,33
|Ral Yatırım Holding
|7,90
|5,33
|16,18
|Ray Sigorta
|4,70
|2,17
|37,43
|Reysaş GMYO
|9,50
|-4,90
|106,97
|Reysaş Lojistik
|9,35
|-4,10
|113,47
|Rhea Girişim
|2,08
|-1,89
|74,79
|Rodrigo Tekstil
|1,95
|-0,51
|7,73
|Royal Halı
|2,14
|-0,93
|56,20
|RTA Laboratuvarları
|2,38
|0,42
|2,59
|Sabancı Holding
|9,99
|0,10
|4,72
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,21
|2,88
|47,25
|Salix Yatırım Holding
|6,48
|9,83
|-10,12
|Sanel Mühendislik
|3,80
|-2,56
|-6,17
|Sanifoam Sünger
|6,32
|5,16
|26,40
|Sanko Pazarlama
|7,61
|0,40
|-1,68
|Saray Matbaacılık
|3,12
|1,96
|74,30
|Sarkuysan
|5,91
|0,51
|22,36
|Sasa Polyester
|10,32
|1,08
|33,51
|Say Reklamcılık
|4,07
|-0,73
|81,70
|Sekuro Plastik
|5,88
|0,68
|9,70
|Selçuk Ecza Deposu
|7,52
|0,13
|23,28
|Selçuk Gıda
|1,74
|1,16
|1,16
|Senkron Güvenlik
|3,01
|2,03
|10,26
|Serve Film Prodüksiyon
|1,43
|-0,69
|-10,06
|Servet GMYO
|13,64
|-0,44
|60,47
|Seyitler Kimya
|7,28
|-0,27
|7,22
|Silverline Endüstri
|2,99
|-0,33
|38,43
|Sinpaş GMYO
|1,24
|-0,80
|6,90
|Smartiks Yazılım
|10,31
|-0,96
|5,10
|Soda Sanayii
|6,26
|-0,48
|1,29
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,96
|0,36
|42,89
|Söktaş
|3,66
|-6,15
|38,11
|Sönmez Filament
|7,41
|-5,36
|51,84
|Sönmez Pamuklu
|8,38
|-4,88
|70,33
|Sumaş Suni Tahta
|10,70
|-0,93
|8,08
|Şeker Fin. Kir.
|4,84
|-0,82
|1,26
|Şekerbank
|1,35
|2,27
|3,05
|Şişe Cam
|5,42
|-0,91
|2,85
|Şok Marketler
|9,70
|-0,82
|-9,85
|T. Halk Bankası
|7,37
|0,27
|24,70
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,26
|0,37
|-0,78
|T.S.K.B.
|1,36
|0,00
|12,40
|T.Tuborg
|16,05
|-0,37
|34,87
|Taç Tarım Ürünleri
|2,90
|-0,68
|-7,05
|Tat Gıda
|7,43
|-1,59
|18,12
|TAV Havalimanları
|26,82
|1,98
|-8,09
|Taze Kuru Gıda
|7,37
|0,68
|1,80
|Tek-Art Turizm
|1,60
|3,23
|26,98
|Tekfen Holding
|18,85
|-0,53
|-2,43
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,06
|-6,21
|115,71
|Temapol Polimer Plastik
|6,96
|2,81
|33,33
|TGS Dış Ticaret
|6,35
|1,93
|35,97
|Tofaş Oto. Fab.
|27,30
|-1,30
|1,64
|Torunlar GMYO
|3,16
|0,64
|14,91
|Trabzon Liman
|13,00
|-7,60
|21,95
|Trabzonspor Sportif
|5,59
|19,96
|160,00
|Trakya Cam
|3,79
|-0,26
|8,29
|Trend GMYO
|2,92
|5,80
|32,73
|TSKB GMYO
|2,14
|4,39
|59,70
|Tuğçelik
|5,46
|-0,73
|38,23
|Tukaş
|12,80
|0,95
|3,64
|Turcas Petrol
|3,66
|1,95
|37,08
|Turkcell
|14,59
|0,90
|5,72
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,54
|5,31
|17,63
|Tüpraş
|111,70
|1,55
|-11,91
|Türk Hava Yolları
|15,29
|2,69
|5,74
|Türk Prysmian Kablo
|4,93
|10,04
|89,62
|Türk Telekom
|8,44
|2,30
|14,52
|Türk Traktör
|60,90
|1,50
|9,93
|Türker Proje Gayrimenkul
|46,46
|3,20
|10,62
|Ufuk Yatırım
|4,75
|-3,46
|84,11
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,53
|0,00
|19,34
|Ulusoy Elektrik
|33,62
|1,82
|26,39
|Ulusoy Un Sanayi
|4,32
|0,47
|13,09
|Umpaş Holding
|0,58
|0,00
|-6,45
|Uşak Seramik
|2,03
|6,28
|20,12
|Utopya Turizm
|6,84
|0,88
|39,02
|Uzertaş Boya
|2,09
|0,00
|-5,86
|Ülker Bisküvi
|23,20
|-1,11
|3,76
|Ünye Çimento
|5,24
|0,00
|-2,60
|Vakıf Fin. Kir.
|2,41
|1,69
|-0,41
|Vakıf GMYO
|2,96
|6,86
|19,84
|Vakıf Yat. Ort.
|2,39
|1,27
|2,58
|Vakıflar Bankası
|6,45
|-1,53
|17,06
|Vakko Tekstil
|6,05
|1,00
|33,26
|Vanet Gıda
|1,44
|0,70
|0,70
|Verusa Holding
|22,22
|1,74
|19,72
|Verusaturk Girisim
|8,09
|1,89
|50,09
|Vestel
|16,77
|-0,83
|32,88
|Vestel Beyaz Eşya
|23,70
|-0,08
|9,72
|Viking Kağıt
|4,15
|-4,60
|121,93
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,62
|16,40
|49,59
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,84
|-1,05
|14,52
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,34
|1,46
|33,01
|Yataş
|8,90
|-1,11
|21,25
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,20
|0,92
|36,65
|Yeni Gimat GMYO
|13,35
|1,60
|2,61
|Yeşil GMYO
|0,72
|2,86
|12,50
|Yeşil Yapı
|0,73
|0,00
|10,61
|Yeşil Yatırım Holding
|13,74
|0,37
|22,35
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.878,00
|4,81
|31,68
|Yonga Mobilya
|8,60
|-1,15
|-6,93
|Yükselen Çelik
|9,84
|-1,99
|60,52
|Yünsa
|14,04
|-1,82
|39,15
|Zorlu Enerji
|1,73
|1,17
|6,13
(Son)
Kaynak: AA