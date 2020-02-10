Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
10.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:38
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|290.000,00
|74,88
|İş Bankası (B)
|47.949,90
|-0,10
|58,88
|İş Bankası (C)
|7,35
|-1,21
|14,66
|İş Bankası (Kur.)
|405.000,00
|4,78
|92,86
|İş Fin.Kir.
|4,13
|-6,14
|8,68
|İş Girişim
|5,21
|-4,93
|37,11
|İş GMYO
|1,85
|-2,63
|5,11
|İş Y. Men. Değ.
|5,28
|1,73
|17,33
|İş Yat. Ort.
|2,14
|0,47
|16,30
|İşbir Holding
|570,00
|0,26
|32,56
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,68
|-5,56
|9,68
|İttifak Holding
|3,25
|-5,25
|-12,63
|İz Hayvancılık Tarım
|2,97
|-4,81
|13,51
|İzmir Demir Çelik
|10,90
|-1,89
|33,09
|İzmir Fırça
|2,25
|4,17
|25,00
|Jantsa Jant Sanayi
|59,55
|-3,09
|2,14
|Kafein Yazılım
|14,85
|-4,56
|33,30
|Kapital Yat. Holding
|3,12
|-0,95
|28,93
|Kaplamin
|5,68
|-0,70
|2,34
|Kardemir (A)
|2,80
|-3,11
|5,66
|Kardemir (B)
|2,80
|-3,11
|6,06
|Kardemir (D)
|2,83
|-3,41
|6,39
|Karel Elektronik
|17,64
|-5,06
|21,40
|Karsan Otomotiv
|1,75
|-3,31
|10,76
|Karsu Tekstil
|3,81
|5,25
|17,59
|Karsusan Su Ürünleri San.
|10,89
|0,74
|15,97
|Kartonsan
|478,80
|-2,48
|22,80
|Katmerciler Ekipman
|4,16
|-4,81
|8,33
|Kent Gıda
|207,30
|-4,91
|17,92
|Kerevitaş Gıda
|3,58
|-5,04
|9,82
|Kervansaray Yat. Holding
|0,48
|-7,69
|-12,73
|Kiler GMYO
|3,80
|-4,76
|0,26
|Klimasan Klima
|20,90
|-6,53
|-5,34
|Koç Holding
|19,33
|-4,31
|-4,87
|Konfrut Gıda
|9,10
|-2,57
|16,37
|Konya Çimento
|269,50
|-3,41
|-0,66
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,61
|1,18
|11,70
|Koza Altın
|75,10
|-3,35
|1,42
|Koza Madencilik
|10,73
|-2,45
|6,98
|Körfez GMYO
|3,04
|-2,88
|27,20
|Kristal Kola
|2,01
|-3,83
|33,11
|Kron Telekomünikasyon
|17,30
|-5,21
|36,01
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,40
|-2,40
|2,95
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,93
|-5,39
|16,97
|Kütahya Porselen
|8,95
|-3,76
|35,20
|Lider Faktoring
|4,79
|-2,44
|30,52
|Link Bilgisayar
|29,54
|-11,29
|62,75
|Logo Yazılım
|67,55
|-3,43
|11,10
|Lokman Hekim Sağlık
|5,99
|-3,85
|3,63
|Lüks Kadife
|11,71
|-4,80
|35,53
|Makina Takım
|2,07
|-5,48
|10,11
|Mardin Çimento
|5,35
|-4,29
|-9,63
|Marka Yatırım Holding
|1,51
|-4,43
|27,97
|Marmaris Altınyunus
|83,85
|-7,09
|18,10
|Marshall
|47,62
|-0,71
|0,17
|Martı GMYO
|1,34
|-6,94
|32,67
|Martı Otel
|1,13
|-3,42
|24,18
|Mavi Giyim
|59,90
|-0,50
|3,45
|Mazhar Zorlu Holding
|15,60
|0,00
|29,03
|Mega Polietilen
|2,40
|-4,76
|9,09
|Menderes Tekstil
|1,61
|7,33
|22,90
|Mensa
|0,37
|-5,13
|15,62
|Merit Turizm
|24,00
|0,00
|23,46
|Merko Gıda
|1,22
|-3,17
|16,19
|Metal Gayrimenkul
|0,97
|-2,02
|6,59
|Metemtur Otelcilik
|1,91
|-4,50
|7,30
|Metro Holding
|1,39
|-3,47
|0,72
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,19
|-4,78
|11,73
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,60
|0,00
|-31,03
|Migros Ticaret
|26,00
|-2,48
|7,35
|Milpa
|2,83
|-0,70
|29,22
|Mistral GMYO
|2,06
|-6,36
|8,99
|MLP Sağlık
|17,77
|-4,46
|11,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,00
|-2,91
|-12,28
|Mondi Tire Kutsan
|8,33
|-2,46
|101,21
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.078,80
|0,52
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,35
|-2,13
|44,26
|Net Holding
|2,34
|-4,88
|-10,00
|Netaş Telekom.
|14,52
|-3,07
|11,18
|Niğbaş Niğde Beton
|5,50
|-1,79
|-11,29
|Nuh Çimento
|11,16
|-3,96
|-6,06
|Nurol GMYO
|4,29
|-2,72
|20,17
|Odaş Elektrik
|2,13
|-4,48
|47,33
|Olmuksan-IP
|4,37
|-0,23
|70,64
|Orge Enerji Elektrik
|5,96
|-1,49
|20,16
|Orma Orman Mahsulleri
|5,01
|-6,36
|81,52
|Osmanlı Menkul
|7,44
|-4,62
|77,14
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,08
|-6,31
|23,81
|Otokar
|158,20
|0,19
|-0,50
|Oyak Yat. Ort.
|2,43
|-2,02
|4,29
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,25
|-4,55
|3,14
|Özak GMYO
|3,34
|0,30
|29,96
|Özbal Çelik Boru
|2,22
|-3,90
|32,93
|Özderici GMYO
|1,84
|-4,17
|17,20
|Özerden Plastik
|2,67
|-1,11
|17,11
|Panora GMYO
|6,10
|-3,94
|-1,61
|Papilon Savunma
|10,53
|-4,01
|35,87
|Park Elek.Madencilik
|3,38
|-5,06
|10,82
|Parsan
|17,28
|-4,16
|2,01
|Pegasus
|66,50
|-3,48
|-23,03
|Peker GMYO
|2,98
|-3,56
|-4,79
|Penguen Gıda
|3,65
|1,11
|76,33
|Pera GMYO
|1,15
|-4,96
|22,34
|Pergamon Dış Ticaret
|9,82
|-3,35
|22,44
|Petkim
|3,98
|-3,16
|4,46
|Petrokent Turizm
|206,00
|-0,96
|60,81
|Pınar Et ve Un
|10,24
|-2,94
|11,67
|Pınar Su
|2,97
|-2,94
|28,02
|Pınar Süt
|13,68
|-3,05
|7,97
|Plastikkart
|9,30
|-2,52
|0,32
|Polisan Holding
|3,15
|-5,69
|3,96
|Politeknik Metal
|76,50
|-3,16
|-0,65
|Prizma Press Matbaacılık
|5,19
|0,78
|20,70
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.155,40
|0,07
|4,30
|QNB Finans Fin. Kir.
|140,00
|-2,78
|8,44
|QNB Finansbank
|45,00
|-9,09
|20,00
|Ral Yatırım Holding
|6,81
|1,49
|0,15
|Ray Sigorta
|4,47
|-6,49
|30,70
|Reysaş GMYO
|11,38
|10,06
|147,93
|Reysaş Lojistik
|11,00
|10,22
|151,14
|Rhea Girişim
|1,63
|-5,23
|36,97
|Rodrigo Tekstil
|1,95
|0,00
|7,73
|Royal Halı
|1,98
|-4,35
|44,53
|RTA Laboratuvarları
|2,33
|-4,90
|0,43
|Sabancı Holding
|9,91
|-2,36
|3,88
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,84
|-6,89
|30,28
|Salix Yatırım Holding
|6,40
|-8,57
|-11,23
|Sanel Mühendislik
|4,00
|2,56
|-1,23
|Sanifoam Sünger
|5,80
|-2,52
|16,00
|Sanko Pazarlama
|7,57
|-5,73
|-2,20
|Saray Matbaacılık
|2,89
|-1,37
|61,45
|Sarkuysan
|5,75
|-4,17
|19,05
|Sasa Polyester
|9,29
|0,76
|20,18
|Say Reklamcılık
|3,13
|14,65
|39,73
|Sekuro Plastik
|5,76
|1,95
|7,46
|Selçuk Ecza Deposu
|7,45
|-2,61
|22,13
|Selçuk Gıda
|1,73
|-2,81
|0,58
|Senkron Güvenlik
|2,90
|-4,29
|6,23
|Serve Film Prodüksiyon
|1,42
|-2,07
|-10,69
|Servet GMYO
|12,78
|0,24
|50,35
|Seyitler Kimya
|7,10
|-1,66
|4,57
|Silverline Endüstri
|3,03
|-5,02
|40,28
|Sinpaş GMYO
|1,27
|-3,05
|9,48
|Smartiks Yazılım
|10,18
|-4,86
|3,77
|Soda Sanayii
|6,40
|-1,54
|3,56
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,80
|0,73
|41,25
|Söktaş
|3,86
|-3,98
|45,66
|Sönmez Filament
|7,11
|0,00
|45,70
|Sönmez Pamuklu
|7,09
|-1,12
|44,11
|Sumaş Suni Tahta
|10,30
|-3,74
|4,04
|Şeker Fin. Kir.
|4,78
|-2,85
|0,00
|Şekerbank
|1,34
|-4,29
|2,29
|Şişe Cam
|5,42
|-1,99
|2,85
|Şok Marketler
|9,91
|-4,07
|-7,90
|T. Halk Bankası
|6,90
|-3,23
|16,75
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,06
|-3,37
|-1,24
|T.S.K.B.
|1,34
|-3,60
|10,74
|T.Tuborg
|15,85
|-0,81
|33,19
|Taç Tarım Ürünleri
|3,00
|-9,91
|-3,85
|Tat Gıda
|7,55
|-3,82
|20,03
|TAV Havalimanları
|26,80
|-1,69
|-8,16
|Taze Kuru Gıda
|7,37
|-0,54
|1,80
|Tek-Art Turizm
|1,59
|-4,22
|26,19
|Tekfen Holding
|18,30
|-4,39
|-5,28
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,00
|-3,23
|114,29
|Temapol Polimer Plastik
|6,02
|-3,37
|15,33
|TGS Dış Ticaret
|6,10
|-3,94
|30,62
|Tofaş Oto. Fab.
|26,22
|-0,98
|-2,38
|Torunlar GMYO
|2,92
|-3,31
|6,18
|Trabzon Liman
|11,35
|-3,07
|6,47
|Trabzonspor Sportif
|3,53
|11,36
|64,19
|Trakya Cam
|3,74
|-5,08
|6,86
|Trend GMYO
|2,63
|-5,05
|19,55
|TSKB GMYO
|1,95
|-2,01
|45,52
|Tuğçelik
|5,08
|1,60
|28,61
|Tukaş
|15,31
|-6,82
|23,97
|Turcas Petrol
|3,65
|8,31
|36,70
|Turkcell
|14,11
|-2,01
|2,25
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,01
|-2,64
|9,36
|Tüpraş
|111,20
|-1,51
|-12,30
|Türk Hava Yolları
|14,02
|-3,11
|-3,04
|Türk Prysmian Kablo
|4,22
|-4,09
|62,31
|Türk Telekom
|7,78
|-0,89
|5,56
|Türk Traktör
|59,70
|-4,56
|7,76
|Türker Proje Gayrimenkul
|43,30
|-2,43
|3,10
|Ufuk Yatırım
|4,85
|1,04
|87,98
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,46
|-4,65
|16,04
|Ulusoy Elektrik
|34,00
|-0,29
|27,82
|Ulusoy Un Sanayi
|3,97
|-2,70
|3,93
|Umpaş Holding
|0,60
|-1,64
|-3,23
|Uşak Seramik
|1,79
|-3,24
|5,92
|Utopya Turizm
|6,00
|-4,76
|21,95
|Uzertaş Boya
|2,09
|-7,52
|-5,86
|Ülker Bisküvi
|23,30
|-2,59
|4,20
|Ünye Çimento
|5,14
|-1,91
|-4,46
|Vakıf Fin. Kir.
|2,32
|-5,31
|-4,13
|Vakıf GMYO
|2,66
|-3,62
|7,69
|Vakıf Yat. Ort.
|2,36
|-3,67
|1,29
|Vakıflar Bankası
|6,34
|-3,94
|15,06
|Vakko Tekstil
|5,78
|-1,03
|27,31
|Vanet Gıda
|1,44
|-1,37
|0,70
|Verusa Holding
|21,50
|0,47
|15,84
|Verusaturk Girisim
|7,41
|1,37
|37,48
|Vestel
|16,00
|1,46
|26,78
|Vestel Beyaz Eşya
|24,88
|-4,60
|15,19
|Viking Kağıt
|3,86
|-0,26
|106,42
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,85
|-5,32
|17,77
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,13
|0,64
|26,21
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,40
|1,94
|33,97
|Yataş
|9,06
|-1,95
|23,43
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,16
|-6,09
|34,16
|Yeni Gimat GMYO
|12,51
|-0,48
|-3,84
|Yeşil GMYO
|0,67
|-4,29
|4,69
|Yeşil Yapı
|0,71
|-5,33
|7,58
|Yeşil Yatırım Holding
|11,54
|1,85
|2,76
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.617,60
|-1,81
|22,84
|Yonga Mobilya
|8,49
|-2,41
|-8,12
|Yükselen Çelik
|8,03
|-1,59
|31,00
|Yünsa
|14,00
|-2,98
|38,75
|Zorlu Enerji
|1,62
|-4,14
|-0,61
(Son)
Kaynak: AA