10.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 10.02.2020 18:38

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:





Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 290.000,00 74,88 İş Bankası (B) 47.949,90 -0,10 58,88 İş Bankası (C) 7,35 -1,21 14,66 İş Bankası (Kur.) 405.000,00 4,78 92,86 İş Fin.Kir. 4,13 -6,14 8,68 İş Girişim 5,21 -4,93 37,11 İş GMYO 1,85 -2,63 5,11 İş Y. Men. Değ. 5,28 1,73 17,33 İş Yat. Ort. 2,14 0,47 16,30 İşbir Holding 570,00 0,26 32,56 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,68 -5,56 9,68 İttifak Holding 3,25 -5,25 -12,63 İz Hayvancılık Tarım 2,97 -4,81 13,51 İzmir Demir Çelik 10,90 -1,89 33,09 İzmir Fırça 2,25 4,17 25,00 Jantsa Jant Sanayi 59,55 -3,09 2,14 Kafein Yazılım 14,85 -4,56 33,30 Kapital Yat. Holding 3,12 -0,95 28,93 Kaplamin 5,68 -0,70 2,34 Kardemir (A) 2,80 -3,11 5,66 Kardemir (B) 2,80 -3,11 6,06 Kardemir (D) 2,83 -3,41 6,39 Karel Elektronik 17,64 -5,06 21,40 Karsan Otomotiv 1,75 -3,31 10,76 Karsu Tekstil 3,81 5,25 17,59 Karsusan Su Ürünleri San. 10,89 0,74 15,97 Kartonsan 478,80 -2,48 22,80 Katmerciler Ekipman 4,16 -4,81 8,33 Kent Gıda 207,30 -4,91 17,92 Kerevitaş Gıda 3,58 -5,04 9,82 Kervansaray Yat. Holding 0,48 -7,69 -12,73 Kiler GMYO 3,80 -4,76 0,26 Klimasan Klima 20,90 -6,53 -5,34 Koç Holding 19,33 -4,31 -4,87 Konfrut Gıda 9,10 -2,57 16,37 Konya Çimento 269,50 -3,41 -0,66 Kordsa Teknik Tekstil 14,61 1,18 11,70 Koza Altın 75,10 -3,35 1,42 Koza Madencilik 10,73 -2,45 6,98 Körfez GMYO 3,04 -2,88 27,20 Kristal Kola 2,01 -3,83 33,11 Kron Telekomünikasyon 17,30 -5,21 36,01 Kuştur Kuşadası Turizm 24,40 -2,40 2,95 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,93 -5,39 16,97 Kütahya Porselen 8,95 -3,76 35,20 Lider Faktoring 4,79 -2,44 30,52 Link Bilgisayar 29,54 -11,29 62,75 Logo Yazılım 67,55 -3,43 11,10 Lokman Hekim Sağlık 5,99 -3,85 3,63 Lüks Kadife 11,71 -4,80 35,53 Makina Takım 2,07 -5,48 10,11 Mardin Çimento 5,35 -4,29 -9,63 Marka Yatırım Holding 1,51 -4,43 27,97 Marmaris Altınyunus 83,85 -7,09 18,10 Marshall 47,62 -0,71 0,17 Martı GMYO 1,34 -6,94 32,67 Martı Otel 1,13 -3,42 24,18 Mavi Giyim 59,90 -0,50 3,45 Mazhar Zorlu Holding 15,60 0,00 29,03 Mega Polietilen 2,40 -4,76 9,09 Menderes Tekstil 1,61 7,33 22,90 Mensa 0,37 -5,13 15,62 Merit Turizm 24,00 0,00 23,46 Merko Gıda 1,22 -3,17 16,19 Metal Gayrimenkul 0,97 -2,02 6,59 Metemtur Otelcilik 1,91 -4,50 7,30 Metro Holding 1,39 -3,47 0,72 Metro Petrol ve Tesisleri 2,19 -4,78 11,73 Metro Yatırım Ortaklığı 5,60 0,00 -31,03 Migros Ticaret 26,00 -2,48 7,35 Milpa 2,83 -0,70 29,22 Mistral GMYO 2,06 -6,36 8,99 MLP Sağlık 17,77 -4,46 11,06 MMC San. ve Tic. Yat. 1,00 -2,91 -12,28 Mondi Tire Kutsan 8,33 -2,46 101,21 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.078,80 0,52 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,35 -2,13 44,26 Net Holding 2,34 -4,88 -10,00 Netaş Telekom. 14,52 -3,07 11,18 Niğbaş Niğde Beton 5,50 -1,79 -11,29 Nuh Çimento 11,16 -3,96 -6,06 Nurol GMYO 4,29 -2,72 20,17 Odaş Elektrik 2,13 -4,48 47,33 Olmuksan-IP 4,37 -0,23 70,64 Orge Enerji Elektrik 5,96 -1,49 20,16 Orma Orman Mahsulleri 5,01 -6,36 81,52 Osmanlı Menkul 7,44 -4,62 77,14 Ostim Endüstriyel Yat 2,08 -6,31 23,81 Otokar 158,20 0,19 -0,50 Oyak Yat. Ort. 2,43 -2,02 4,29 Oylum Sınai Yatırımlar 5,25 -4,55 3,14 Özak GMYO 3,34 0,30 29,96 Özbal Çelik Boru 2,22 -3,90 32,93 Özderici GMYO 1,84 -4,17 17,20 Özerden Plastik 2,67 -1,11 17,11 Panora GMYO 6,10 -3,94 -1,61 Papilon Savunma 10,53 -4,01 35,87 Park Elek.Madencilik 3,38 -5,06 10,82 Parsan 17,28 -4,16 2,01 Pegasus 66,50 -3,48 -23,03 Peker GMYO 2,98 -3,56 -4,79 Penguen Gıda 3,65 1,11 76,33 Pera GMYO 1,15 -4,96 22,34 Pergamon Dış Ticaret 9,82 -3,35 22,44 Petkim 3,98 -3,16 4,46 Petrokent Turizm 206,00 -0,96 60,81 Pınar Et ve Un 10,24 -2,94 11,67 Pınar Su 2,97 -2,94 28,02 Pınar Süt 13,68 -3,05 7,97 Plastikkart 9,30 -2,52 0,32 Polisan Holding 3,15 -5,69 3,96 Politeknik Metal 76,50 -3,16 -0,65 Prizma Press Matbaacılık 5,19 0,78 20,70 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.155,40 0,07 4,30 QNB Finans Fin. Kir. 140,00 -2,78 8,44 QNB Finansbank 45,00 -9,09 20,00 Ral Yatırım Holding 6,81 1,49 0,15 Ray Sigorta 4,47 -6,49 30,70 Reysaş GMYO 11,38 10,06 147,93 Reysaş Lojistik 11,00 10,22 151,14 Rhea Girişim 1,63 -5,23 36,97 Rodrigo Tekstil 1,95 0,00 7,73 Royal Halı 1,98 -4,35 44,53 RTA Laboratuvarları 2,33 -4,90 0,43 Sabancı Holding 9,91 -2,36 3,88 Safkar Ege Soğutmacılık 2,84 -6,89 30,28 Salix Yatırım Holding 6,40 -8,57 -11,23 Sanel Mühendislik 4,00 2,56 -1,23 Sanifoam Sünger 5,80 -2,52 16,00 Sanko Pazarlama 7,57 -5,73 -2,20 Saray Matbaacılık 2,89 -1,37 61,45 Sarkuysan 5,75 -4,17 19,05 Sasa Polyester 9,29 0,76 20,18 Say Reklamcılık 3,13 14,65 39,73 Sekuro Plastik 5,76 1,95 7,46 Selçuk Ecza Deposu 7,45 -2,61 22,13 Selçuk Gıda 1,73 -2,81 0,58 Senkron Güvenlik 2,90 -4,29 6,23 Serve Film Prodüksiyon 1,42 -2,07 -10,69 Servet GMYO 12,78 0,24 50,35 Seyitler Kimya 7,10 -1,66 4,57 Silverline Endüstri 3,03 -5,02 40,28 Sinpaş GMYO 1,27 -3,05 9,48 Smartiks Yazılım 10,18 -4,86 3,77 Soda Sanayii 6,40 -1,54 3,56 Sodaş Sodyum Sanayii 13,80 0,73 41,25 Söktaş 3,86 -3,98 45,66 Sönmez Filament 7,11 0,00 45,70 Sönmez Pamuklu 7,09 -1,12 44,11 Sumaş Suni Tahta 10,30 -3,74 4,04 Şeker Fin. Kir. 4,78 -2,85 0,00 Şekerbank 1,34 -4,29 2,29 Şişe Cam 5,42 -1,99 2,85 Şok Marketler 9,91 -4,07 -7,90 T. Halk Bankası 6,90 -3,23 16,75 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 43,06 -3,37 -1,24 T.S.K.B. 1,34 -3,60 10,74 T.Tuborg 15,85 -0,81 33,19 Taç Tarım Ürünleri 3,00 -9,91 -3,85 Tat Gıda 7,55 -3,82 20,03 TAV Havalimanları 26,80 -1,69 -8,16 Taze Kuru Gıda 7,37 -0,54 1,80 Tek-Art Turizm 1,59 -4,22 26,19 Tekfen Holding 18,30 -4,39 -5,28 Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,00 -3,23 114,29 Temapol Polimer Plastik 6,02 -3,37 15,33 TGS Dış Ticaret 6,10 -3,94 30,62 Tofaş Oto. Fab. 26,22 -0,98 -2,38 Torunlar GMYO 2,92 -3,31 6,18 Trabzon Liman 11,35 -3,07 6,47 Trabzonspor Sportif 3,53 11,36 64,19 Trakya Cam 3,74 -5,08 6,86 Trend GMYO 2,63 -5,05 19,55 TSKB GMYO 1,95 -2,01 45,52 Tuğçelik 5,08 1,60 28,61 Tukaş 15,31 -6,82 23,97 Turcas Petrol 3,65 8,31 36,70 Turkcell 14,11 -2,01 2,25 Tümosan Motor ve Traktör 7,01 -2,64 9,36 Tüpraş 111,20 -1,51 -12,30 Türk Hava Yolları 14,02 -3,11 -3,04 Türk Prysmian Kablo 4,22 -4,09 62,31 Türk Telekom 7,78 -0,89 5,56 Türk Traktör 59,70 -4,56 7,76 Türker Proje Gayrimenkul 43,30 -2,43 3,10 Ufuk Yatırım 4,85 1,04 87,98 Ulaşlar Turizm Yat. 2,46 -4,65 16,04 Ulusoy Elektrik 34,00 -0,29 27,82 Ulusoy Un Sanayi 3,97 -2,70 3,93 Umpaş Holding 0,60 -1,64 -3,23 Uşak Seramik 1,79 -3,24 5,92 Utopya Turizm 6,00 -4,76 21,95 Uzertaş Boya 2,09 -7,52 -5,86 Ülker Bisküvi 23,30 -2,59 4,20 Ünye Çimento 5,14 -1,91 -4,46 Vakıf Fin. Kir. 2,32 -5,31 -4,13 Vakıf GMYO 2,66 -3,62 7,69 Vakıf Yat. Ort. 2,36 -3,67 1,29 Vakıflar Bankası 6,34 -3,94 15,06 Vakko Tekstil 5,78 -1,03 27,31 Vanet Gıda 1,44 -1,37 0,70 Verusa Holding 21,50 0,47 15,84 Verusaturk Girisim 7,41 1,37 37,48 Vestel 16,00 1,46 26,78 Vestel Beyaz Eşya 24,88 -4,60 15,19 Viking Kağıt 3,86 -0,26 106,42 Yapı Kredi Koray GMYO 2,85 -5,32 17,77 Yapı ve Kredi Bank. 3,13 0,64 26,21 Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,40 1,94 33,97 Yataş 9,06 -1,95 23,43 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,16 -6,09 34,16 Yeni Gimat GMYO 12,51 -0,48 -3,84 Yeşil GMYO 0,67 -4,29 4,69 Yeşil Yapı 0,71 -5,33 7,58 Yeşil Yatırım Holding 11,54 1,85 2,76 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.617,60 -1,81 22,84 Yonga Mobilya 8,49 -2,41 -8,12 Yükselen Çelik 8,03 -1,59 31,00 Yünsa 14,00 -2,98 38,75 Zorlu Enerji 1,62 -4,14 -0,61

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: AA