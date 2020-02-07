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Borsada günlük işlemler (2)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.

07.02.2020 18:44 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:44
Borsada günlük işlemler (2)

hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 290.000,00 14,62 74,88
İş Bankası (B) 48.000,00 -2,04 59,04
İş Bankası (C) 7,44 -1,20 16,07
İş Bankası (Kur.) 386.525,00 10,44 84,06
İş Fin.Kir. 4,40 -1,57 15,79
İş Girişim 5,48 0,00 44,21
İş GMYO 1,90 -1,55 7,95
İş Y. Men. Değ. 5,19 1,17 15,33
İş Yat. Ort. 2,13 -0,47 15,76
İşbir Holding 568,50 3,38 32,21
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,72 0,00 16,13
İttifak Holding 3,43 -0,58 -7,80
İz Hayvancılık Tarım 3,12 -6,87 19,24
İzmir Demir Çelik 11,11 1,83 35,65
İzmir Fırça 2,16 6,40 20,00
Jantsa Jant Sanayi 61,45 -0,32 5,40
Kafein Yazılım 15,56 -1,95 39,68
Kapital Yat. Holding 3,15 -0,63 30,17
Kaplamin 5,72 3,81 3,06
Kardemir (A) 2,89 -0,34 9,06
Kardemir (B) 2,89 -0,34 9,47
Kardemir (D) 2,93 -0,34 10,15
Karel Elektronik 18,58 -1,12 27,87
Karsan Otomotiv 1,81 -3,21 14,56
Karsu Tekstil 3,62 8,06 11,73
Karsusan Su Ürünleri San. 10,81 9,97 15,12
Kartonsan 491,00 0,55 25,93
Katmerciler Ekipman 4,37 -2,89 13,80
Kent Gıda 218,00 5,98 24,00
Kerevitaş Gıda 3,77 5,31 15,64
Kervansaray Yat. Holding 0,52 0,00 -5,45
Kiler GMYO 3,99 -0,75 5,28
Klimasan Klima 22,36 -1,06 1,27
Koç Holding 20,20 0,90 -0,59
Konfrut Gıda 9,34 4,59 19,44
Konya Çimento 279,00 -0,04 2,84
Kordsa Teknik Tekstil 14,44 1,19 10,40
Koza Altın 77,70 0,45 4,93
Koza Madencilik 11,00 1,29 9,67
Körfez GMYO 3,13 -2,49 30,96
Kristal Kola 2,09 -1,42 38,41
Kron Telekomünikasyon 18,25 -2,77 43,47
Kuştur Kuşadası Turizm 25,00 -1,96 5,49
Kuyumcukent Gayrimenkul 2,04 -2,86 23,64
Kütahya Porselen 9,30 -1,69 40,48
Lider Faktoring 4,91 -1,41 33,79
Link Bilgisayar 33,30 12,80 83,47
Logo Yazılım 69,95 -0,07 15,05
Lokman Hekim Sağlık 6,23 -0,16 7,79
Lüks Kadife 12,30 2,59 42,36
Makina Takım 2,19 -0,90 16,49
Mardin Çimento 5,59 0,18 -5,57
Marka Yatırım Holding 1,58 -3,07 33,90
Marmaris Altınyunus 90,25 -0,82 27,11
Marshall 47,96 -0,99 0,88
Martı GMYO 1,44 -3,36 42,57
Martı Otel 1,17 -2,50 28,57
Mavi Giyim 60,20 1,01 3,97
Mazhar Zorlu Holding 15,60 -0,45 29,03
Mega Polietilen 2,52 -2,33 14,55
Menderes Tekstil 1,50 -1,96 14,50
Mensa 0,39 0,00 21,88
Merit Turizm 24,00 -0,83 23,46
Merko Gıda 1,26 -0,79 20,00
Metal Gayrimenkul 0,99 1,02 8,79
Metemtur Otelcilik 2,00 -0,99 12,36
Metro Holding 1,44 -2,04 4,35
Metro Petrol ve Tesisleri 2,30 -1,29 17,35
Metro Yatırım Ortaklığı 5,60 4,67 -31,03
Migros Ticaret 26,66 -0,15 10,07
Milpa 2,85 -3,06 30,14
Mistral GMYO 2,20 0,00 16,40
MLP Sağlık 18,60 0,76 16,25
MMC San. ve Tic. Yat. 1,03 -0,96 -9,65
Mondi Tire Kutsan 8,54 0,71 106,28
Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.078,80 0,13 0,52
Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 18,75 -1,88 47,41
Net Holding 2,46 -1,20 -5,38
Netaş Telekom. 14,98 -1,71 14,70
Niğbaş Niğde Beton 5,60 0,90 -9,68
Nuh Çimento 11,62 -1,44 -2,19
Nurol GMYO 4,41 -0,68 23,53
Odaş Elektrik 2,23 -0,89 54,25
Olmuksan-IP 4,38 -2,01 71,03
Orge Enerji Elektrik 6,05 -1,14 21,98
Orma Orman Mahsulleri 5,35 -2,01 93,84
Osmanlı Menkul 7,80 2,63 85,71
Ostim Endüstriyel Yat 2,22 -0,89 32,14
Otokar 157,90 -0,88 -0,69
Oyak Yat. Ort. 2,48 -1,59 6,44
Oylum Sınai Yatırımlar 5,50 -1,26 8,06
Özak GMYO 3,33 0,00 29,57
Özbal Çelik Boru 2,31 -1,28 38,32
Özderici GMYO 1,92 -1,03 22,29
Özerden Plastik 2,70 0,00 18,42
Panora GMYO 6,35 0,79 2,42
Papilon Savunma 10,97 0,37 41,55
Park Elek.Madencilik 3,56 -1,66 16,72
Parsan 18,03 -1,90 6,43
Pegasus 68,90 -3,97 -20,25
Peker GMYO 3,09 0,00 -1,28
Penguen Gıda 3,61 0,56 74,40
Pera GMYO 1,21 -0,82 28,72
Pergamon Dış Ticaret 10,16 -1,26 26,68
Petkim 4,11 -1,91 7,87
Petrokent Turizm 208,00 1,66 62,37
Pınar Et ve Un 10,55 -1,31 15,05
Pınar Su 3,06 0,99 31,90
Pınar Süt 14,11 -1,95 11,37
Plastikkart 9,54 -0,73 2,91
Polisan Holding 3,34 -0,89 10,23
Politeknik Metal 79,00 1,94 2,60
Prizma Press Matbaacılık 5,15 1,58 19,77
Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.154,60 0,02 4,22
QNB Finans Fin. Kir. 144,00 3,75 11,54
QNB Finansbank 49,50 -3,88 32,00
Ral Yatırım Holding 6,71 3,23 -1,32
Ray Sigorta 4,78 -2,25 39,77
Reysaş GMYO 10,34 8,84 125,27
Reysaş Lojistik 9,98 3,96 127,85
Rhea Girişim 1,72 0,58 44,54
Rodrigo Tekstil 1,95 0,00 7,73
Royal Halı 2,07 -5,91 51,09
RTA Laboratuvarları 2,45 -1,21 5,60
Sabancı Holding 10,15 -2,22 6,39
Safkar Ege Soğutmacılık 3,05 8,16 39,91
Salix Yatırım Holding 7,00 -4,63 -2,91
Sanel Mühendislik 3,90 -0,26 -3,70
Sanifoam Sünger 5,95 0,85 19,00
Sanko Pazarlama 8,03 0,12 3,75
Saray Matbaacılık 2,93 -3,30 63,69
Sarkuysan 6,00 -1,96 24,22
Sasa Polyester 9,22 -0,22 19,28
Say Reklamcılık 2,73 -0,36 21,87
Sekuro Plastik 5,65 1,44 5,41
Selçuk Ecza Deposu 7,65 -1,42 25,41
Selçuk Gıda 1,78 -0,56 3,49
Senkron Güvenlik 3,03 0,66 10,99
Serve Film Prodüksiyon 1,45 -1,36 -8,81
Servet GMYO 12,75 0,39 50,00
Seyitler Kimya 7,22 -0,55 6,33
Silverline Endüstri 3,19 0,95 47,69
Sinpaş GMYO 1,31 -1,50 12,93
Smartiks Yazılım 10,70 -2,10 9,07
Soda Sanayii 6,50 1,88 5,18
Sodaş Sodyum Sanayii 13,70 -2,14 40,23
Söktaş 4,02 -2,43 51,70
Sönmez Filament 7,11 7,40 45,70
Sönmez Pamuklu 7,17 1,41 45,73
Sumaş Suni Tahta 10,70 -4,80 8,08
Şeker Fin. Kir. 4,92 -0,81 2,93
Şekerbank 1,40 -1,41 6,87
Şişe Cam 5,53 -1,07 4,93
Şok Marketler 10,33 -0,67 -4,00
T. Halk Bankası 7,13 -2,19 20,64
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 44,56 -0,98 2,20
T.S.K.B. 1,39 0,72 14,88
T.Tuborg 15,98 -1,11 34,29
Taç Tarım Ürünleri 3,33 6,73
Tat Gıda 7,85 2,35 24,80
TAV Havalimanları 27,26 -1,52 -6,58
Taze Kuru Gıda 7,41 0,14 2,35
Tek-Art Turizm 1,66 -5,68 31,75
Tekfen Holding 19,14 -0,98 -0,93
Teknosa İç ve Dış Ticaret 9,30 1,42 121,43
Temapol Polimer Plastik 6,23 -1,27 19,35
TGS Dış Ticaret 6,35 -1,55 35,97
Tofaş Oto. Fab. 26,48 -1,19 -1,41
Torunlar GMYO 3,02 -1,31 9,82
Trabzon Liman 11,71 -1,84 9,85
Trabzonspor Sportif 3,17 1,60 47,44
Trakya Cam 3,94 -2,72 12,57
Trend GMYO 2,77 -3,82 25,91
TSKB GMYO 1,99 -3,40 48,51
Tuğçelik 5,00 5,26 26,58
Tukaş 16,43 2,94 33,04
Turcas Petrol 3,37 -0,88 26,22
Turkcell 14,40 0,14 4,35
Tümosan Motor ve Traktör 7,20 -1,64 12,32
Tüpraş 112,90 -0,53 -10,96
Türk Hava Yolları 14,47 -1,83 0,07
Türk Prysmian Kablo 4,40 -0,68 69,23
Türk Telekom 7,85 -0,88 6,51
Türk Traktör 62,55 -0,48 12,91
Türker Proje Gayrimenkul 44,38 -1,33 5,67
Ufuk Yatırım 4,80 -3,81 86,05
Ulaşlar Turizm Yat. 2,58 0,39 21,70
Ulusoy Elektrik 34,10 -3,18 28,20
Ulusoy Un Sanayi 4,08 -1,45 6,81
Umpaş Holding 0,61 0,00 -1,61
Uşak Seramik 1,85 -2,12 9,47
Utopya Turizm 6,30 -0,47 28,05
Uzertaş Boya 2,26 0,00 1,80
Ülker Bisküvi 23,92 -0,83 6,98
Ünye Çimento 5,24 -3,50 -2,60
Vakıf Fin. Kir. 2,45 -2,39 1,24
Vakıf GMYO 2,76 -2,47 11,74
Vakıf Yat. Ort. 2,45 -1,21 5,15
Vakıflar Bankası 6,60 -2,08 19,78
Vakko Tekstil 5,84 -1,68 28,63
Vanet Gıda 1,46 -2,67 2,10
Verusa Holding 21,40 0,38 15,30
Verusaturk Girisim 7,31 1,39 35,62
Vestel 15,77 -3,07 24,96
Vestel Beyaz Eşya 26,08 -2,40 20,74
Viking Kağıt 3,87 -1,53 106,95
Yapı Kredi Koray GMYO 3,01 3,08 24,38
Yapı ve Kredi Bank. 3,11 -1,27 25,40
Yaprak Süt ve Besi Çift. 8,24 0,61 31,42
Yataş 9,24 1,76 25,89
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,30 -2,13 42,86
Yeni Gimat GMYO 12,57 0,08 -3,38
Yeşil GMYO 0,70 -1,41 9,37
Yeşil Yapı 0,75 -1,32 13,64
Yeşil Yatırım Holding 11,33 0,27 0,89
Yibitaş İnşaat Malzeme 3.684,40 1,25 25,11
Yonga Mobilya 8,70 0,58 -5,84
Yükselen Çelik 8,16 1,12 33,12
Yünsa 14,43 -1,90 43,01
Zorlu Enerji 1,69 -1,17 3,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA
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