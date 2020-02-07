Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
07.02.2020 18:44 | Son Güncelleme: 07.02.2020 18:44
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|290.000,00
|14,62
|74,88
|İş Bankası (B)
|48.000,00
|-2,04
|59,04
|İş Bankası (C)
|7,44
|-1,20
|16,07
|İş Bankası (Kur.)
|386.525,00
|10,44
|84,06
|İş Fin.Kir.
|4,40
|-1,57
|15,79
|İş Girişim
|5,48
|0,00
|44,21
|İş GMYO
|1,90
|-1,55
|7,95
|İş Y. Men. Değ.
|5,19
|1,17
|15,33
|İş Yat. Ort.
|2,13
|-0,47
|15,76
|İşbir Holding
|568,50
|3,38
|32,21
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,72
|0,00
|16,13
|İttifak Holding
|3,43
|-0,58
|-7,80
|İz Hayvancılık Tarım
|3,12
|-6,87
|19,24
|İzmir Demir Çelik
|11,11
|1,83
|35,65
|İzmir Fırça
|2,16
|6,40
|20,00
|Jantsa Jant Sanayi
|61,45
|-0,32
|5,40
|Kafein Yazılım
|15,56
|-1,95
|39,68
|Kapital Yat. Holding
|3,15
|-0,63
|30,17
|Kaplamin
|5,72
|3,81
|3,06
|Kardemir (A)
|2,89
|-0,34
|9,06
|Kardemir (B)
|2,89
|-0,34
|9,47
|Kardemir (D)
|2,93
|-0,34
|10,15
|Karel Elektronik
|18,58
|-1,12
|27,87
|Karsan Otomotiv
|1,81
|-3,21
|14,56
|Karsu Tekstil
|3,62
|8,06
|11,73
|Karsusan Su Ürünleri San.
|10,81
|9,97
|15,12
|Kartonsan
|491,00
|0,55
|25,93
|Katmerciler Ekipman
|4,37
|-2,89
|13,80
|Kent Gıda
|218,00
|5,98
|24,00
|Kerevitaş Gıda
|3,77
|5,31
|15,64
|Kervansaray Yat. Holding
|0,52
|0,00
|-5,45
|Kiler GMYO
|3,99
|-0,75
|5,28
|Klimasan Klima
|22,36
|-1,06
|1,27
|Koç Holding
|20,20
|0,90
|-0,59
|Konfrut Gıda
|9,34
|4,59
|19,44
|Konya Çimento
|279,00
|-0,04
|2,84
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,44
|1,19
|10,40
|Koza Altın
|77,70
|0,45
|4,93
|Koza Madencilik
|11,00
|1,29
|9,67
|Körfez GMYO
|3,13
|-2,49
|30,96
|Kristal Kola
|2,09
|-1,42
|38,41
|Kron Telekomünikasyon
|18,25
|-2,77
|43,47
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,00
|-1,96
|5,49
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,04
|-2,86
|23,64
|Kütahya Porselen
|9,30
|-1,69
|40,48
|Lider Faktoring
|4,91
|-1,41
|33,79
|Link Bilgisayar
|33,30
|12,80
|83,47
|Logo Yazılım
|69,95
|-0,07
|15,05
|Lokman Hekim Sağlık
|6,23
|-0,16
|7,79
|Lüks Kadife
|12,30
|2,59
|42,36
|Makina Takım
|2,19
|-0,90
|16,49
|Mardin Çimento
|5,59
|0,18
|-5,57
|Marka Yatırım Holding
|1,58
|-3,07
|33,90
|Marmaris Altınyunus
|90,25
|-0,82
|27,11
|Marshall
|47,96
|-0,99
|0,88
|Martı GMYO
|1,44
|-3,36
|42,57
|Martı Otel
|1,17
|-2,50
|28,57
|Mavi Giyim
|60,20
|1,01
|3,97
|Mazhar Zorlu Holding
|15,60
|-0,45
|29,03
|Mega Polietilen
|2,52
|-2,33
|14,55
|Menderes Tekstil
|1,50
|-1,96
|14,50
|Mensa
|0,39
|0,00
|21,88
|Merit Turizm
|24,00
|-0,83
|23,46
|Merko Gıda
|1,26
|-0,79
|20,00
|Metal Gayrimenkul
|0,99
|1,02
|8,79
|Metemtur Otelcilik
|2,00
|-0,99
|12,36
|Metro Holding
|1,44
|-2,04
|4,35
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,30
|-1,29
|17,35
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,60
|4,67
|-31,03
|Migros Ticaret
|26,66
|-0,15
|10,07
|Milpa
|2,85
|-3,06
|30,14
|Mistral GMYO
|2,20
|0,00
|16,40
|MLP Sağlık
|18,60
|0,76
|16,25
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,03
|-0,96
|-9,65
|Mondi Tire Kutsan
|8,54
|0,71
|106,28
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.078,80
|0,13
|0,52
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,75
|-1,88
|47,41
|Net Holding
|2,46
|-1,20
|-5,38
|Netaş Telekom.
|14,98
|-1,71
|14,70
|Niğbaş Niğde Beton
|5,60
|0,90
|-9,68
|Nuh Çimento
|11,62
|-1,44
|-2,19
|Nurol GMYO
|4,41
|-0,68
|23,53
|Odaş Elektrik
|2,23
|-0,89
|54,25
|Olmuksan-IP
|4,38
|-2,01
|71,03
|Orge Enerji Elektrik
|6,05
|-1,14
|21,98
|Orma Orman Mahsulleri
|5,35
|-2,01
|93,84
|Osmanlı Menkul
|7,80
|2,63
|85,71
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,22
|-0,89
|32,14
|Otokar
|157,90
|-0,88
|-0,69
|Oyak Yat. Ort.
|2,48
|-1,59
|6,44
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,50
|-1,26
|8,06
|Özak GMYO
|3,33
|0,00
|29,57
|Özbal Çelik Boru
|2,31
|-1,28
|38,32
|Özderici GMYO
|1,92
|-1,03
|22,29
|Özerden Plastik
|2,70
|0,00
|18,42
|Panora GMYO
|6,35
|0,79
|2,42
|Papilon Savunma
|10,97
|0,37
|41,55
|Park Elek.Madencilik
|3,56
|-1,66
|16,72
|Parsan
|18,03
|-1,90
|6,43
|Pegasus
|68,90
|-3,97
|-20,25
|Peker GMYO
|3,09
|0,00
|-1,28
|Penguen Gıda
|3,61
|0,56
|74,40
|Pera GMYO
|1,21
|-0,82
|28,72
|Pergamon Dış Ticaret
|10,16
|-1,26
|26,68
|Petkim
|4,11
|-1,91
|7,87
|Petrokent Turizm
|208,00
|1,66
|62,37
|Pınar Et ve Un
|10,55
|-1,31
|15,05
|Pınar Su
|3,06
|0,99
|31,90
|Pınar Süt
|14,11
|-1,95
|11,37
|Plastikkart
|9,54
|-0,73
|2,91
|Polisan Holding
|3,34
|-0,89
|10,23
|Politeknik Metal
|79,00
|1,94
|2,60
|Prizma Press Matbaacılık
|5,15
|1,58
|19,77
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.154,60
|0,02
|4,22
|QNB Finans Fin. Kir.
|144,00
|3,75
|11,54
|QNB Finansbank
|49,50
|-3,88
|32,00
|Ral Yatırım Holding
|6,71
|3,23
|-1,32
|Ray Sigorta
|4,78
|-2,25
|39,77
|Reysaş GMYO
|10,34
|8,84
|125,27
|Reysaş Lojistik
|9,98
|3,96
|127,85
|Rhea Girişim
|1,72
|0,58
|44,54
|Rodrigo Tekstil
|1,95
|0,00
|7,73
|Royal Halı
|2,07
|-5,91
|51,09
|RTA Laboratuvarları
|2,45
|-1,21
|5,60
|Sabancı Holding
|10,15
|-2,22
|6,39
|Safkar Ege Soğutmacılık
|3,05
|8,16
|39,91
|Salix Yatırım Holding
|7,00
|-4,63
|-2,91
|Sanel Mühendislik
|3,90
|-0,26
|-3,70
|Sanifoam Sünger
|5,95
|0,85
|19,00
|Sanko Pazarlama
|8,03
|0,12
|3,75
|Saray Matbaacılık
|2,93
|-3,30
|63,69
|Sarkuysan
|6,00
|-1,96
|24,22
|Sasa Polyester
|9,22
|-0,22
|19,28
|Say Reklamcılık
|2,73
|-0,36
|21,87
|Sekuro Plastik
|5,65
|1,44
|5,41
|Selçuk Ecza Deposu
|7,65
|-1,42
|25,41
|Selçuk Gıda
|1,78
|-0,56
|3,49
|Senkron Güvenlik
|3,03
|0,66
|10,99
|Serve Film Prodüksiyon
|1,45
|-1,36
|-8,81
|Servet GMYO
|12,75
|0,39
|50,00
|Seyitler Kimya
|7,22
|-0,55
|6,33
|Silverline Endüstri
|3,19
|0,95
|47,69
|Sinpaş GMYO
|1,31
|-1,50
|12,93
|Smartiks Yazılım
|10,70
|-2,10
|9,07
|Soda Sanayii
|6,50
|1,88
|5,18
|Sodaş Sodyum Sanayii
|13,70
|-2,14
|40,23
|Söktaş
|4,02
|-2,43
|51,70
|Sönmez Filament
|7,11
|7,40
|45,70
|Sönmez Pamuklu
|7,17
|1,41
|45,73
|Sumaş Suni Tahta
|10,70
|-4,80
|8,08
|Şeker Fin. Kir.
|4,92
|-0,81
|2,93
|Şekerbank
|1,40
|-1,41
|6,87
|Şişe Cam
|5,53
|-1,07
|4,93
|Şok Marketler
|10,33
|-0,67
|-4,00
|T. Halk Bankası
|7,13
|-2,19
|20,64
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,56
|-0,98
|2,20
|T.S.K.B.
|1,39
|0,72
|14,88
|T.Tuborg
|15,98
|-1,11
|34,29
|Taç Tarım Ürünleri
|3,33
|6,73
|Tat Gıda
|7,85
|2,35
|24,80
|TAV Havalimanları
|27,26
|-1,52
|-6,58
|Taze Kuru Gıda
|7,41
|0,14
|2,35
|Tek-Art Turizm
|1,66
|-5,68
|31,75
|Tekfen Holding
|19,14
|-0,98
|-0,93
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,30
|1,42
|121,43
|Temapol Polimer Plastik
|6,23
|-1,27
|19,35
|TGS Dış Ticaret
|6,35
|-1,55
|35,97
|Tofaş Oto. Fab.
|26,48
|-1,19
|-1,41
|Torunlar GMYO
|3,02
|-1,31
|9,82
|Trabzon Liman
|11,71
|-1,84
|9,85
|Trabzonspor Sportif
|3,17
|1,60
|47,44
|Trakya Cam
|3,94
|-2,72
|12,57
|Trend GMYO
|2,77
|-3,82
|25,91
|TSKB GMYO
|1,99
|-3,40
|48,51
|Tuğçelik
|5,00
|5,26
|26,58
|Tukaş
|16,43
|2,94
|33,04
|Turcas Petrol
|3,37
|-0,88
|26,22
|Turkcell
|14,40
|0,14
|4,35
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,20
|-1,64
|12,32
|Tüpraş
|112,90
|-0,53
|-10,96
|Türk Hava Yolları
|14,47
|-1,83
|0,07
|Türk Prysmian Kablo
|4,40
|-0,68
|69,23
|Türk Telekom
|7,85
|-0,88
|6,51
|Türk Traktör
|62,55
|-0,48
|12,91
|Türker Proje Gayrimenkul
|44,38
|-1,33
|5,67
|Ufuk Yatırım
|4,80
|-3,81
|86,05
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,58
|0,39
|21,70
|Ulusoy Elektrik
|34,10
|-3,18
|28,20
|Ulusoy Un Sanayi
|4,08
|-1,45
|6,81
|Umpaş Holding
|0,61
|0,00
|-1,61
|Uşak Seramik
|1,85
|-2,12
|9,47
|Utopya Turizm
|6,30
|-0,47
|28,05
|Uzertaş Boya
|2,26
|0,00
|1,80
|Ülker Bisküvi
|23,92
|-0,83
|6,98
|Ünye Çimento
|5,24
|-3,50
|-2,60
|Vakıf Fin. Kir.
|2,45
|-2,39
|1,24
|Vakıf GMYO
|2,76
|-2,47
|11,74
|Vakıf Yat. Ort.
|2,45
|-1,21
|5,15
|Vakıflar Bankası
|6,60
|-2,08
|19,78
|Vakko Tekstil
|5,84
|-1,68
|28,63
|Vanet Gıda
|1,46
|-2,67
|2,10
|Verusa Holding
|21,40
|0,38
|15,30
|Verusaturk Girisim
|7,31
|1,39
|35,62
|Vestel
|15,77
|-3,07
|24,96
|Vestel Beyaz Eşya
|26,08
|-2,40
|20,74
|Viking Kağıt
|3,87
|-1,53
|106,95
|Yapı Kredi Koray GMYO
|3,01
|3,08
|24,38
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,11
|-1,27
|25,40
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,24
|0,61
|31,42
|Yataş
|9,24
|1,76
|25,89
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,30
|-2,13
|42,86
|Yeni Gimat GMYO
|12,57
|0,08
|-3,38
|Yeşil GMYO
|0,70
|-1,41
|9,37
|Yeşil Yapı
|0,75
|-1,32
|13,64
|Yeşil Yatırım Holding
|11,33
|0,27
|0,89
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.684,40
|1,25
|25,11
|Yonga Mobilya
|8,70
|0,58
|-5,84
|Yükselen Çelik
|8,16
|1,12
|33,12
|Yünsa
|14,43
|-1,90
|43,01
|Zorlu Enerji
|1,69
|-1,17
|3,68
(Son)
Kaynak: AA