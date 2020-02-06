Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
06.02.2020 18:48 | Son Güncelleme: 06.02.2020 18:48
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|253.000,00
|52,57
|İş Bankası (B)
|49.000,80
|-2,00
|62,36
|İş Bankası (C)
|7,53
|0,27
|17,47
|İş Bankası (Kur.)
|350.000,00
|0,00
|66,67
|İş Fin.Kir.
|4,47
|-0,89
|17,63
|İş Girişim
|5,48
|-1,08
|44,21
|İş GMYO
|1,93
|-0,52
|9,66
|İş Y. Men. Değ.
|5,13
|0,39
|14,00
|İş Yat. Ort.
|2,14
|5,42
|16,30
|İşbir Holding
|549,90
|-1,63
|27,88
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,72
|-2,70
|16,13
|İttifak Holding
|3,45
|2,99
|-7,26
|İz Hayvancılık Tarım
|3,35
|9,84
|28,03
|İzmir Demir Çelik
|10,91
|0,09
|33,21
|İzmir Fırça
|2,03
|1,00
|12,78
|Jantsa Jant Sanayi
|61,65
|0,49
|5,75
|Kafein Yazılım
|15,87
|-1,73
|42,46
|Kapital Yat. Holding
|3,17
|0,00
|30,99
|Kaplamin
|5,51
|0,36
|-0,72
|Kardemir (A)
|2,90
|1,05
|9,43
|Kardemir (B)
|2,90
|1,05
|9,85
|Kardemir (D)
|2,94
|1,38
|10,53
|Karel Elektronik
|18,79
|0,16
|29,32
|Karsan Otomotiv
|1,87
|5,06
|18,35
|Karsu Tekstil
|3,35
|5,35
|3,40
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,83
|9,34
|4,69
|Kartonsan
|488,30
|3,59
|25,24
|Katmerciler Ekipman
|4,50
|3,21
|17,19
|Kent Gıda
|205,70
|-0,44
|17,01
|Kerevitaş Gıda
|3,58
|3,17
|9,82
|Kervansaray Yat. Holding
|0,52
|-5,45
|-5,45
|Kiler GMYO
|4,02
|0,75
|6,07
|Klimasan Klima
|22,60
|1,35
|2,36
|Koç Holding
|20,02
|0,15
|-1,48
|Konfrut Gıda
|8,93
|3,24
|14,19
|Konya Çimento
|279,10
|-0,43
|2,88
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,27
|0,07
|9,10
|Koza Altın
|77,35
|-0,58
|4,46
|Koza Madencilik
|10,86
|-1,27
|8,28
|Körfez GMYO
|3,21
|-8,02
|34,31
|Kristal Kola
|2,12
|0,00
|40,40
|Kron Telekomünikasyon
|18,77
|-1,98
|47,56
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,50
|2,00
|7,59
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|2,10
|4,48
|27,27
|Kütahya Porselen
|9,46
|0,21
|42,90
|Lider Faktoring
|4,98
|-2,54
|35,69
|Link Bilgisayar
|29,52
|20,00
|62,64
|Logo Yazılım
|70,00
|0,00
|15,13
|Lokman Hekim Sağlık
|6,24
|1,46
|7,96
|Lüks Kadife
|11,99
|-0,50
|38,77
|Makina Takım
|2,21
|-0,45
|17,55
|Mardin Çimento
|5,58
|0,00
|-5,74
|Marka Yatırım Holding
|1,63
|6,54
|38,14
|Marmaris Altınyunus
|91,00
|0,28
|28,17
|Marshall
|48,44
|-0,66
|1,89
|Martı GMYO
|1,49
|-1,97
|47,52
|Martı Otel
|1,20
|-0,83
|31,87
|Mavi Giyim
|59,60
|-1,16
|2,94
|Mazhar Zorlu Holding
|15,67
|-0,06
|29,61
|Mega Polietilen
|2,58
|0,00
|17,27
|Menderes Tekstil
|1,53
|-0,65
|16,79
|Mensa
|0,39
|2,63
|21,88
|Merit Turizm
|24,20
|-0,82
|24,49
|Merko Gıda
|1,27
|1,60
|20,95
|Metal Gayrimenkul
|0,98
|-1,01
|7,69
|Metemtur Otelcilik
|2,02
|0,50
|13,48
|Metro Holding
|1,47
|0,68
|6,52
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,33
|-0,43
|18,88
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,35
|0,00
|-34,11
|Migros Ticaret
|26,70
|1,99
|10,24
|Milpa
|2,94
|-1,01
|34,25
|Mistral GMYO
|2,20
|-1,79
|16,40
|MLP Sağlık
|18,46
|-2,02
|15,38
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,04
|-0,95
|-8,77
|Mondi Tire Kutsan
|8,48
|-3,85
|104,83
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.077,40
|0,39
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|19,11
|2,03
|50,24
|Net Holding
|2,49
|0,00
|-4,23
|Netaş Telekom.
|15,24
|-1,23
|16,69
|Niğbaş Niğde Beton
|5,55
|0,91
|-10,48
|Nuh Çimento
|11,79
|0,17
|-0,76
|Nurol GMYO
|4,44
|-1,33
|24,37
|Odaş Elektrik
|2,25
|1,35
|55,63
|Olmuksan-IP
|4,47
|13,16
|74,54
|Orge Enerji Elektrik
|6,12
|0,82
|23,39
|Orma Orman Mahsulleri
|5,46
|-2,50
|97,83
|Osmanlı Menkul
|7,60
|3,68
|80,95
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,24
|-1,75
|33,33
|Otokar
|159,30
|0,57
|0,19
|Oyak Yat. Ort.
|2,52
|-0,40
|8,15
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,57
|-1,42
|9,43
|Özak GMYO
|3,33
|0,00
|29,57
|Özbal Çelik Boru
|2,34
|-1,68
|40,12
|Özderici GMYO
|1,94
|1,57
|23,57
|Özerden Plastik
|2,70
|0,37
|18,42
|Panora GMYO
|6,30
|-1,72
|1,61
|Papilon Savunma
|10,93
|-2,15
|41,03
|Park Elek.Madencilik
|3,62
|-0,28
|18,69
|Parsan
|18,38
|0,00
|8,50
|Pegasus
|71,75
|-4,01
|-16,96
|Peker GMYO
|3,09
|-0,32
|-1,28
|Penguen Gıda
|3,59
|1,99
|73,43
|Pera GMYO
|1,22
|5,17
|29,79
|Pergamon Dış Ticaret
|10,29
|1,48
|28,30
|Petkim
|4,19
|-0,48
|9,97
|Petrokent Turizm
|204,60
|0,00
|59,72
|Pınar Et ve Un
|10,69
|0,47
|16,58
|Pınar Su
|3,03
|-0,98
|30,60
|Pınar Süt
|14,39
|-0,07
|13,58
|Plastikkart
|9,61
|-1,03
|3,67
|Polisan Holding
|3,37
|0,00
|11,22
|Politeknik Metal
|77,50
|-0,77
|0,65
|Prizma Press Matbaacılık
|5,07
|5,19
|17,91
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.154,40
|0,00
|4,21
|QNB Finans Fin. Kir.
|138,80
|-1,56
|7,51
|QNB Finansbank
|51,50
|0,10
|37,33
|Ral Yatırım Holding
|6,50
|2,52
|-4,41
|Ray Sigorta
|4,89
|4,04
|42,98
|Reysaş GMYO
|9,50
|13,10
|106,97
|Reysaş Lojistik
|9,60
|6,67
|119,18
|Rhea Girişim
|1,71
|1,18
|43,70
|Rodrigo Tekstil
|1,95
|2,09
|7,73
|Royal Halı
|2,20
|-4,35
|60,58
|RTA Laboratuvarları
|2,48
|0,40
|6,90
|Sabancı Holding
|10,38
|0,29
|8,81
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,82
|9,73
|29,36
|Salix Yatırım Holding
|7,34
|-7,09
|1,80
|Sanel Mühendislik
|3,91
|0,00
|-3,46
|Sanifoam Sünger
|5,90
|4,06
|18,00
|Sanko Pazarlama
|8,02
|0,00
|3,62
|Saray Matbaacılık
|3,03
|-0,98
|69,27
|Sarkuysan
|6,12
|1,66
|26,71
|Sasa Polyester
|9,24
|-2,33
|19,53
|Say Reklamcılık
|2,74
|-1,44
|22,32
|Sekuro Plastik
|5,57
|0,18
|3,92
|Selçuk Ecza Deposu
|7,76
|3,33
|27,21
|Selçuk Gıda
|1,79
|0,56
|4,07
|Senkron Güvenlik
|3,01
|0,67
|10,26
|Serve Film Prodüksiyon
|1,47
|1,38
|-7,55
|Servet GMYO
|12,70
|-3,57
|49,41
|Seyitler Kimya
|7,26
|-0,55
|6,92
|Silverline Endüstri
|3,16
|-2,17
|46,30
|Sinpaş GMYO
|1,33
|0,00
|14,66
|Smartiks Yazılım
|10,93
|-1,53
|11,42
|Soda Sanayii
|6,38
|0,79
|3,24
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,00
|-6,67
|43,30
|Söktaş
|4,12
|0,49
|55,47
|Sönmez Filament
|6,62
|0,46
|35,66
|Sönmez Pamuklu
|7,07
|-0,42
|43,70
|Sumaş Suni Tahta
|11,24
|1,26
|13,54
|Şeker Fin. Kir.
|4,96
|0,81
|3,77
|Şekerbank
|1,42
|0,71
|8,40
|Şişe Cam
|5,59
|1,45
|6,07
|Şok Marketler
|10,40
|0,48
|-3,35
|T. Halk Bankası
|7,29
|1,11
|23,35
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|45,00
|0,22
|3,21
|T.S.K.B.
|1,38
|0,73
|14,05
|T.Tuborg
|16,16
|-0,37
|35,80
|Taç Tarım Ürünleri
|3,33
|7,77
|6,73
|Tat Gıda
|7,67
|2,82
|21,94
|TAV Havalimanları
|27,68
|0,44
|-5,14
|Taze Kuru Gıda
|7,40
|1,37
|2,21
|Tek-Art Turizm
|1,76
|4,14
|39,68
|Tekfen Holding
|19,33
|-0,26
|0,05
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,17
|-3,98
|118,33
|Temapol Polimer Plastik
|6,31
|0,16
|20,88
|TGS Dış Ticaret
|6,45
|4,88
|38,12
|Tofaş Oto. Fab.
|26,80
|-0,15
|-0,22
|Torunlar GMYO
|3,06
|-0,33
|11,27
|Trabzon Liman
|11,93
|-0,58
|11,91
|Trabzonspor Sportif
|3,12
|2,30
|45,12
|Trakya Cam
|4,05
|2,02
|15,71
|Trend GMYO
|2,88
|-0,69
|30,91
|TSKB GMYO
|2,06
|6,19
|53,73
|Tuğçelik
|4,75
|5,09
|20,25
|Tukaş
|15,96
|2,24
|29,23
|Turcas Petrol
|3,40
|0,00
|27,34
|Turkcell
|14,38
|-0,69
|4,20
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,32
|3,54
|14,20
|Tüpraş
|113,50
|-0,53
|-10,49
|Türk Hava Yolları
|14,74
|0,89
|1,94
|Türk Prysmian Kablo
|4,43
|-1,99
|70,38
|Türk Telekom
|7,92
|-1,61
|7,46
|Türk Traktör
|62,85
|4,49
|13,45
|Türker Proje Gayrimenkul
|44,98
|-0,04
|7,10
|Ufuk Yatırım
|4,99
|-2,92
|93,41
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,57
|1,58
|21,23
|Ulusoy Elektrik
|35,22
|2,92
|32,41
|Ulusoy Un Sanayi
|4,14
|0,24
|8,38
|Umpaş Holding
|0,61
|-7,58
|-1,61
|Uşak Seramik
|1,89
|-0,53
|11,83
|Utopya Turizm
|6,33
|1,28
|28,66
|Uzertaş Boya
|2,26
|6,10
|1,80
|Ülker Bisküvi
|24,12
|0,17
|7,87
|Ünye Çimento
|5,43
|4,02
|0,93
|Vakıf Fin. Kir.
|2,51
|1,21
|3,72
|Vakıf GMYO
|2,83
|1,07
|14,57
|Vakıf Yat. Ort.
|2,48
|2,48
|6,44
|Vakıflar Bankası
|6,74
|-0,44
|22,32
|Vakko Tekstil
|5,94
|-0,50
|30,84
|Vanet Gıda
|1,50
|-3,85
|4,90
|Verusa Holding
|21,32
|0,66
|14,87
|Verusaturk Girisim
|7,21
|1,98
|33,77
|Vestel
|16,27
|10,08
|28,92
|Vestel Beyaz Eşya
|26,72
|2,14
|23,70
|Viking Kağıt
|3,93
|-0,51
|110,16
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,92
|0,00
|20,66
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,15
|5,00
|27,02
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|8,19
|0,49
|30,62
|Yataş
|9,08
|3,65
|23,71
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,35
|-0,84
|45,96
|Yeni Gimat GMYO
|12,56
|-0,32
|-3,46
|Yeşil GMYO
|0,71
|1,43
|10,94
|Yeşil Yapı
|0,76
|2,70
|15,15
|Yeşil Yatırım Holding
|11,30
|4,82
|0,62
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.639,00
|-2,70
|23,57
|Yonga Mobilya
|8,65
|2,13
|-6,39
|Yükselen Çelik
|8,07
|-3,24
|31,65
|Yünsa
|14,71
|-2,13
|45,79
|Zorlu Enerji
|1,71
|0,00
|4,91
(Son)
Kaynak: AA