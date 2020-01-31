Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 220.000,00
32,67
İş Bankası (B) 44.
31.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 31.01.2020 18:50
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|220.000,00
|32,67
|İş Bankası (B)
|44.400,20
|14,95
|47,12
|İş Bankası (C)
|7,25
|0,14
|13,10
|İş Bankası (Kur.)
|315.000,10
|5,00
|50,00
|İş Fin.Kir.
|4,36
|-0,91
|14,74
|İş Girişim
|5,28
|-1,49
|38,95
|İş GMYO
|1,88
|2,73
|6,82
|İş Y. Men. Değ.
|4,94
|1,65
|9,78
|İş Yat. Ort.
|1,97
|1,03
|7,07
|İşbir Holding
|467,30
|-2,95
|8,67
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,70
|0,00
|12,90
|İttifak Holding
|3,30
|-0,60
|-11,29
|İz Hayvancılık Tarım
|2,69
|1,13
|2,81
|İzmir Demir Çelik
|10,36
|1,57
|26,50
|İzmir Fırça
|1,75
|0,57
|-2,78
|Jantsa Jant Sanayi
|58,15
|-3,08
|-0,26
|Kafein Yazılım
|15,80
|8,97
|41,83
|Kapital Yat. Holding
|3,20
|3,23
|32,23
|Kaplamin
|5,55
|0,54
|0,00
|Kardemir (A)
|2,81
|1,08
|6,04
|Kardemir (B)
|2,80
|0,72
|6,06
|Kardemir (D)
|2,82
|0,36
|6,02
|Karel Elektronik
|17,30
|0,12
|19,06
|Karsan Otomotiv
|1,70
|1,80
|7,59
|Karsu Tekstil
|3,04
|-0,98
|-6,17
|Karsusan Su Ürünleri San.
|7,89
|-0,38
|-15,97
|Kartonsan
|447,00
|-2,30
|14,64
|Katmerciler Ekipman
|4,17
|0,48
|8,59
|Kent Gıda
|192,20
|-0,41
|9,33
|Kerevitaş Gıda
|3,41
|5,90
|4,60
|Kervansaray Yat. Holding
|0,46
|-2,13
|-16,36
|Kiler GMYO
|3,93
|-0,76
|3,69
|Klimasan Klima
|21,18
|1,24
|-4,08
|Koç Holding
|19,54
|-2,98
|-3,84
|Konfrut Gıda
|8,35
|1,21
|6,78
|Konya Çimento
|276,60
|-2,47
|1,95
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,06
|0,29
|7,49
|Koza Altın
|80,15
|2,56
|8,24
|Koza Madencilik
|10,59
|0,47
|5,58
|Körfez GMYO
|3,01
|1,01
|25,94
|Kristal Kola
|2,10
|-6,25
|39,07
|Kron Telekomünikasyon
|17,99
|3,04
|41,43
|Kuştur Kuşadası Turizm
|25,00
|4,17
|5,49
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,92
|-1,03
|16,36
|Kütahya Porselen
|9,51
|3,59
|43,66
|Lider Faktoring
|4,76
|1,06
|29,70
|Link Bilgisayar
|23,00
|-0,09
|26,72
|Logo Yazılım
|62,15
|-2,81
|2,22
|Lokman Hekim Sağlık
|5,89
|0,68
|1,90
|Lüks Kadife
|10,54
|6,14
|21,99
|Makina Takım
|2,12
|-0,47
|12,77
|Mardin Çimento
|5,47
|-0,36
|-7,60
|Marka Yatırım Holding
|1,49
|-0,67
|26,27
|Marmaris Altınyunus
|95,50
|2,69
|34,51
|Marshall
|49,50
|-1,00
|4,12
|Martı GMYO
|1,68
|-1,75
|66,34
|Martı Otel
|1,20
|-1,64
|31,87
|Mavi Giyim
|56,95
|0,44
|-1,64
|Mazhar Zorlu Holding
|16,15
|2,67
|33,58
|Mega Polietilen
|2,53
|-0,39
|15,00
|Menderes Tekstil
|1,45
|5,07
|10,69
|Mensa
|0,39
|2,63
|21,88
|Merit Turizm
|23,98
|5,55
|23,35
|Merko Gıda
|1,18
|1,72
|12,38
|Metal Gayrimenkul
|1,02
|2,00
|12,09
|Metemtur Otelcilik
|1,95
|-1,02
|9,55
|Metro Holding
|1,45
|-0,68
|5,07
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,24
|-1,75
|14,29
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,91
|14,76
|-27,22
|Migros Ticaret
|25,20
|0,88
|4,05
|Milpa
|2,92
|3,55
|33,33
|Mistral GMYO
|2,15
|-2,27
|13,76
|MLP Sağlık
|17,42
|-1,25
|8,88
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,05
|-2,78
|-7,89
|Mondi Tire Kutsan
|8,29
|11,13
|100,24
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.077,40
|0,13
|0,39
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|18,72
|20,00
|47,17
|Net Holding
|2,41
|-0,41
|-7,31
|Netaş Telekom.
|14,83
|2,91
|13,55
|Niğbaş Niğde Beton
|5,90
|7,27
|-4,84
|Nuh Çimento
|11,68
|-0,85
|-1,68
|Nurol GMYO
|4,31
|-0,69
|20,73
|Odaş Elektrik
|2,12
|4,43
|46,64
|Olmuksan-IP
|7,81
|-2,74
|24,36
|Orge Enerji Elektrik
|5,63
|1,26
|13,51
|Orma Orman Mahsulleri
|5,54
|9,92
|100,72
|Osmanlı Menkul
|6,06
|-6,63
|44,29
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,13
|9,23
|26,79
|Otokar
|162,30
|0,12
|2,08
|Oyak Yat. Ort.
|2,47
|-0,40
|6,01
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,53
|2,03
|8,64
|Özak GMYO
|3,50
|9,72
|36,19
|Özbal Çelik Boru
|2,22
|0,45
|32,93
|Özderici GMYO
|1,88
|1,08
|19,75
|Özerden Plastik
|2,44
|2,09
|7,02
|Panora GMYO
|6,34
|1,77
|2,26
|Papilon Savunma
|10,67
|0,95
|37,68
|Park Elek.Madencilik
|3,56
|-0,84
|16,72
|Parsan
|17,72
|0,80
|4,60
|Pegasus
|68,60
|-0,15
|-20,60
|Peker GMYO
|3,16
|0,00
|0,96
|Penguen Gıda
|3,47
|1,76
|67,63
|Pera GMYO
|1,13
|-1,74
|20,21
|Pergamon Dış Ticaret
|10,51
|-2,59
|31,05
|Petkim
|4,03
|0,25
|5,77
|Petrokent Turizm
|207,70
|3,85
|62,14
|Pınar Et ve Un
|10,09
|-0,69
|10,03
|Pınar Su
|3,05
|-10,03
|31,47
|Pınar Süt
|14,03
|1,15
|10,73
|Plastikkart
|9,61
|-1,03
|3,67
|Polisan Holding
|3,38
|-0,88
|11,55
|Politeknik Metal
|74,10
|-1,85
|-3,77
|Prizma Press Matbaacılık
|4,84
|-2,02
|12,56
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.152,10
|0,03
|4,00
|QNB Finans Fin. Kir.
|126,10
|14,95
|-2,32
|QNB Finansbank
|49,44
|2,66
|31,84
|Ral Yatırım Holding
|6,40
|-1,39
|-5,88
|Ray Sigorta
|4,43
|-0,45
|29,53
|Reysaş GMYO
|6,49
|19,96
|41,39
|Reysaş Lojistik
|7,08
|20,00
|61,64
|Rhea Girişim
|1,63
|3,82
|36,97
|Rodrigo Tekstil
|1,95
|4,84
|7,73
|Royal Halı
|2,27
|8,61
|65,69
|RTA Laboratuvarları
|2,39
|0,00
|3,02
|Sabancı Holding
|9,75
|-2,11
|2,20
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,17
|1,88
|-0,46
|Salix Yatırım Holding
|7,49
|-8,66
|3,88
|Sanel Mühendislik
|4,00
|0,76
|-1,23
|Sanifoam Sünger
|5,46
|-1,62
|9,20
|Sanko Pazarlama
|7,83
|0,90
|1,16
|Saray Matbaacılık
|2,85
|1,79
|59,22
|Sarkuysan
|6,17
|-2,06
|27,74
|Sasa Polyester
|8,15
|3,95
|5,43
|Say Reklamcılık
|2,52
|-3,45
|12,50
|Sekuro Plastik
|5,44
|0,18
|1,49
|Selçuk Ecza Deposu
|7,16
|-0,56
|17,38
|Selçuk Gıda
|1,73
|0,58
|0,58
|Senkron Güvenlik
|2,96
|-1,99
|8,42
|Serve Film Prodüksiyon
|1,53
|0,00
|-3,77
|Servet GMYO
|12,98
|2,12
|52,71
|Seyitler Kimya
|7,26
|0,69
|6,92
|Silverline Endüstri
|3,11
|3,67
|43,98
|Sinpaş GMYO
|1,41
|0,71
|21,55
|Smartiks Yazılım
|10,46
|4,81
|6,63
|Soda Sanayii
|6,65
|2,62
|7,61
|Sodaş Sodyum Sanayii
|16,00
|1,85
|63,77
|Söktaş
|3,84
|4,35
|44,91
|Sönmez Filament
|6,66
|-1,91
|36,48
|Sönmez Pamuklu
|7,32
|3,83
|48,78
|Sumaş Suni Tahta
|10,98
|4,57
|10,91
|Şeker Fin. Kir.
|4,95
|0,61
|3,56
|Şekerbank
|1,39
|1,46
|6,11
|Şişe Cam
|5,56
|12,10
|5,50
|Şok Marketler
|10,80
|0,00
|0,37
|T. Halk Bankası
|6,92
|0,14
|17,09
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,94
|0,83
|0,78
|T.S.K.B.
|1,37
|-0,72
|13,22
|T.Tuborg
|15,93
|2,12
|33,87
|Taç Tarım Ürünleri
|2,94
|2,08
|-5,77
|Tat Gıda
|7,30
|0,27
|16,06
|TAV Havalimanları
|27,24
|1,04
|-6,65
|Taze Kuru Gıda
|7,25
|3,72
|0,14
|Tek-Art Turizm
|1,38
|0,00
|9,52
|Tekfen Holding
|19,25
|-0,26
|-0,36
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,44
|19,89
|100,95
|Temapol Polimer Plastik
|6,07
|-0,98
|16,28
|TGS Dış Ticaret
|5,80
|-0,85
|24,20
|Tofaş Oto. Fab.
|26,40
|-2,51
|-1,71
|Torunlar GMYO
|2,97
|1,37
|8,00
|Trabzon Liman
|11,70
|0,34
|9,76
|Trabzonspor Sportif
|2,72
|1,49
|26,51
|Trakya Cam
|4,03
|19,94
|15,14
|Trend GMYO
|2,67
|-2,91
|21,36
|TSKB GMYO
|1,71
|-1,16
|27,61
|Tuğçelik
|4,21
|-0,94
|6,58
|Tukaş
|14,50
|1,05
|17,41
|Turcas Petrol
|3,36
|0,00
|25,84
|Turkcell
|14,10
|-1,05
|2,17
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,91
|0,44
|7,80
|Tüpraş
|112,60
|-2,34
|-11,20
|Türk Hava Yolları
|13,68
|-1,08
|-5,39
|Türk Prysmian Kablo
|3,98
|-0,25
|53,08
|Türk Telekom
|7,75
|-3,61
|5,16
|Türk Traktör
|60,30
|-0,25
|8,84
|Türker Proje Gayrimenkul
|43,14
|-0,28
|2,71
|Ufuk Yatırım
|4,62
|10,00
|79,07
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,65
|5,58
|25,00
|Ulusoy Elektrik
|32,40
|-3,86
|21,80
|Ulusoy Un Sanayi
|4,06
|-0,25
|6,28
|Umpaş Holding
|0,67
|9,84
|8,06
|Uşak Seramik
|1,91
|1,06
|13,02
|Utopya Turizm
|6,11
|-0,33
|24,19
|Uzertaş Boya
|2,22
|-4,72
|0,00
|Ülker Bisküvi
|23,34
|-1,93
|4,38
|Ünye Çimento
|5,24
|-3,85
|-2,60
|Vakıf Fin. Kir.
|2,36
|-0,42
|-2,48
|Vakıf GMYO
|2,75
|1,85
|11,34
|Vakıf Yat. Ort.
|2,46
|4,24
|5,58
|Vakıflar Bankası
|6,60
|-2,22
|19,78
|Vakko Tekstil
|5,84
|3,55
|28,63
|Vanet Gıda
|1,42
|0,71
|-0,70
|Verusa Holding
|20,76
|0,68
|11,85
|Verusaturk Girisim
|6,65
|1,84
|23,38
|Vestel
|13,91
|0,80
|10,22
|Vestel Beyaz Eşya
|24,74
|-2,75
|14,54
|Viking Kağıt
|3,96
|3,94
|111,76
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,84
|-1,73
|17,36
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,97
|-1,98
|19,76
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,94
|4,89
|26,63
|Yataş
|8,40
|-1,87
|14,44
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,24
|2,75
|39,13
|Yeni Gimat GMYO
|12,74
|0,71
|-2,08
|Yeşil GMYO
|0,70
|-1,41
|9,37
|Yeşil Yapı
|0,73
|-3,95
|10,61
|Yeşil Yatırım Holding
|10,53
|0,38
|-6,23
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.717,70
|-0,97
|26,24
|Yonga Mobilya
|8,00
|0,76
|-13,42
|Yükselen Çelik
|7,79
|2,10
|27,08
|Yünsa
|14,01
|12,80
|38,85
|Zorlu Enerji
|1,66
|-0,60
|1,84
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(SON)
Kaynak: AA