Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 220.000,00 2,33 32,67
İş Bankası (B) 43.
29.01.2020 18:38 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:38
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|220.000,00
|2,33
|32,67
|İş Bankası (B)
|43.000,00
|1,90
|42,48
|İş Bankası (C)
|7,20
|-0,41
|12,32
|İş Bankası (Kur.)
|300.000,00
|-0,50
|42,86
|İş Fin.Kir.
|4,39
|0,69
|15,53
|İş Girişim
|5,54
|-2,46
|45,79
|İş GMYO
|1,84
|-0,54
|4,55
|İş Y. Men. Değ.
|4,99
|-1,96
|10,89
|İş Yat. Ort.
|1,96
|0,00
|6,52
|İşbir Holding
|505,60
|-2,96
|17,58
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,71
|0,00
|14,52
|İttifak Holding
|3,35
|-2,33
|-9,95
|İz Hayvancılık Tarım
|2,67
|-0,74
|2,05
|İzmir Demir Çelik
|9,79
|1,98
|19,54
|İzmir Fırça
|1,75
|0,00
|-2,78
|Jantsa Jant Sanayi
|59,95
|-2,36
|2,83
|Kafein Yazılım
|15,44
|-7,16
|38,60
|Kapital Yat. Holding
|3,10
|-0,64
|28,10
|Kaplamin
|5,50
|0,92
|-0,90
|Kardemir (A)
|2,82
|-2,76
|6,42
|Kardemir (B)
|2,82
|-2,08
|6,82
|Kardemir (D)
|2,83
|-2,08
|6,39
|Karel Elektronik
|18,04
|-2,64
|24,16
|Karsan Otomotiv
|1,70
|-2,30
|7,59
|Karsu Tekstil
|3,07
|-1,60
|-5,25
|Karsusan Su Ürünleri San.
|8,00
|0,88
|-14,80
|Kartonsan
|470,10
|-2,04
|20,57
|Katmerciler Ekipman
|4,14
|-0,72
|7,81
|Kent Gıda
|196,00
|-0,51
|11,49
|Kerevitaş Gıda
|3,35
|-2,62
|2,76
|Kervansaray Yat. Holding
|0,48
|2,13
|-12,73
|Kiler GMYO
|3,92
|-6,22
|3,43
|Klimasan Klima
|20,92
|8,84
|-5,25
|Koç Holding
|20,20
|0,80
|-0,59
|Konfrut Gıda
|8,53
|2,77
|9,08
|Konya Çimento
|298,30
|2,09
|9,95
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,10
|-1,19
|7,80
|Koza Altın
|78,75
|-2,17
|6,35
|Koza Madencilik
|10,60
|-0,75
|5,68
|Körfez GMYO
|3,10
|-4,91
|29,71
|Kristal Kola
|2,31
|8,96
|52,98
|Kron Telekomünikasyon
|18,38
|-9,28
|44,50
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,34
|6,09
|-1,52
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,97
|0,00
|19,39
|Kütahya Porselen
|9,87
|-9,86
|49,09
|Lider Faktoring
|4,83
|0,21
|31,61
|Link Bilgisayar
|23,02
|-7,55
|26,83
|Logo Yazılım
|65,50
|-2,09
|7,73
|Lokman Hekim Sağlık
|5,99
|-0,66
|3,63
|Lüks Kadife
|10,22
|-1,16
|18,29
|Makina Takım
|2,18
|-0,91
|15,96
|Mardin Çimento
|5,57
|1,09
|-5,91
|Marka Yatırım Holding
|1,43
|-2,05
|21,19
|Marmaris Altınyunus
|97,00
|-0,77
|36,62
|Marshall
|51,20
|2,94
|7,70
|Martı GMYO
|1,75
|9,37
|73,27
|Martı Otel
|1,24
|2,48
|36,26
|Mavi Giyim
|57,30
|-1,38
|-1,04
|Mazhar Zorlu Holding
|15,95
|10,00
|31,93
|Mega Polietilen
|2,56
|-1,54
|16,36
|Menderes Tekstil
|1,38
|0,73
|5,34
|Mensa
|0,38
|2,70
|18,75
|Merit Turizm
|24,40
|0,74
|25,51
|Merko Gıda
|1,21
|-2,42
|15,24
|Metal Gayrimenkul
|1,04
|-1,89
|14,29
|Metemtur Otelcilik
|2,04
|-7,27
|14,61
|Metro Holding
|1,50
|0,67
|8,70
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,36
|-2,88
|20,41
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,20
|-3,53
|-35,96
|Migros Ticaret
|25,30
|-1,63
|4,46
|Milpa
|2,83
|0,71
|29,22
|Mistral GMYO
|2,25
|4,65
|19,05
|MLP Sağlık
|17,78
|-0,95
|11,13
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,08
|0,93
|-5,26
|Mondi Tire Kutsan
|9,14
|-3,79
|120,77
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.076,00
|0,26
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|19,38
|-8,76
|52,36
|Net Holding
|2,49
|-2,73
|-4,23
|Netaş Telekom.
|15,03
|-5,35
|15,08
|Niğbaş Niğde Beton
|5,34
|-3,78
|-13,87
|Nuh Çimento
|12,00
|4,71
|1,01
|Nurol GMYO
|4,60
|5,75
|28,85
|Odaş Elektrik
|2,13
|9,23
|47,33
|Olmuksan-IP
|7,59
|0,13
|20,86
|Orge Enerji Elektrik
|5,71
|-1,55
|15,12
|Orma Orman Mahsulleri
|5,60
|-9,24
|102,90
|Osmanlı Menkul
|7,21
|-9,99
|71,67
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,04
|-1,45
|21,43
|Otokar
|165,10
|1,73
|3,84
|Oyak Yat. Ort.
|2,49
|-1,19
|6,87
|Oylum Sınai Yatırımlar
|6,37
|11,95
|25,15
|Özak GMYO
|3,24
|0,62
|26,07
|Özbal Çelik Boru
|2,27
|2,71
|35,93
|Özderici GMYO
|1,92
|-3,52
|22,29
|Özerden Plastik
|2,48
|-6,77
|8,77
|Panora GMYO
|6,41
|0,47
|3,39
|Papilon Savunma
|10,14
|-11,36
|30,84
|Park Elek.Madencilik
|3,71
|-0,80
|21,64
|Parsan
|17,61
|-1,18
|3,96
|Pegasus
|69,55
|-1,28
|-19,50
|Peker GMYO
|3,17
|-0,63
|1,28
|Penguen Gıda
|3,19
|-0,31
|54,11
|Pera GMYO
|1,16
|0,87
|23,40
|Pergamon Dış Ticaret
|11,02
|5,05
|37,41
|Petkim
|4,04
|-1,22
|6,04
|Petrokent Turizm
|201,80
|0,90
|57,53
|Pınar Et ve Un
|10,21
|-1,07
|11,34
|Pınar Su
|2,83
|0,00
|21,98
|Pınar Süt
|14,48
|-4,30
|14,29
|Plastikkart
|9,60
|-0,52
|3,56
|Polisan Holding
|3,34
|-2,34
|10,23
|Politeknik Metal
|76,10
|1,47
|-1,17
|Prizma Press Matbaacılık
|5,00
|-0,79
|16,28
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.151,80
|0,06
|3,97
|QNB Finans Fin. Kir.
|129,00
|-10,17
|-0,08
|QNB Finansbank
|56,65
|-5,58
|51,07
|Ral Yatırım Holding
|6,25
|-0,64
|-8,09
|Ray Sigorta
|4,38
|-3,31
|28,07
|Reysaş GMYO
|6,76
|-19,91
|47,28
|Reysaş Lojistik
|7,37
|-19,98
|68,26
|Rhea Girişim
|1,53
|3,38
|28,57
|Rodrigo Tekstil
|1,87
|-0,53
|3,31
|Royal Halı
|2,07
|9,52
|51,09
|RTA Laboratuvarları
|2,48
|-7,46
|6,90
|Sabancı Holding
|9,90
|-0,80
|3,77
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,14
|0,94
|-1,83
|Salix Yatırım Holding
|8,50
|-7,10
|17,89
|Sanel Mühendislik
|3,95
|-1,25
|-2,47
|Sanifoam Sünger
|5,67
|0,53
|13,40
|Sanko Pazarlama
|8,24
|0,37
|6,46
|Saray Matbaacılık
|2,53
|-2,32
|41,34
|Sarkuysan
|6,27
|-1,42
|29,81
|Sasa Polyester
|7,92
|0,25
|2,46
|Say Reklamcılık
|2,63
|2,33
|17,41
|Sekuro Plastik
|5,59
|-4,93
|4,29
|Selçuk Ecza Deposu
|6,91
|1,17
|13,28
|Selçuk Gıda
|1,77
|-0,56
|2,91
|Senkron Güvenlik
|3,08
|0,00
|12,82
|Serve Film Prodüksiyon
|1,50
|2,74
|-5,66
|Servet GMYO
|12,34
|-1,04
|45,18
|Seyitler Kimya
|7,20
|-1,37
|6,04
|Silverline Endüstri
|3,15
|-0,32
|45,83
|Sinpaş GMYO
|1,40
|-2,78
|20,69
|Smartiks Yazılım
|11,00
|-6,38
|12,13
|Soda Sanayii
|6,51
|0,31
|5,34
|Sodaş Sodyum Sanayii
|14,88
|9,98
|52,30
|Söktaş
|3,60
|1,41
|35,85
|Sönmez Filament
|6,72
|-4,00
|37,70
|Sönmez Pamuklu
|6,70
|-4,29
|36,18
|Sumaş Suni Tahta
|9,98
|-0,20
|0,81
|Şeker Fin. Kir.
|4,99
|-0,80
|4,39
|Şekerbank
|1,39
|-1,42
|6,11
|Şişe Cam
|5,03
|-0,20
|-4,55
|Şok Marketler
|11,12
|-0,27
|3,35
|T. Halk Bankası
|6,90
|-0,58
|16,75
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,48
|0,04
|2,02
|T.S.K.B.
|1,34
|0,75
|10,74
|T.Tuborg
|15,80
|1,22
|32,77
|Taç Tarım Ürünleri
|2,97
|-1,00
|-4,81
|Tat Gıda
|7,32
|-3,43
|16,38
|TAV Havalimanları
|26,88
|0,30
|-7,88
|Taze Kuru Gıda
|7,76
|-0,26
|7,18
|Tek-Art Turizm
|1,41
|1,44
|11,90
|Tekfen Holding
|19,60
|-1,26
|1,45
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,79
|-14,66
|109,29
|Temapol Polimer Plastik
|6,36
|-4,36
|21,84
|TGS Dış Ticaret
|6,16
|-5,08
|31,91
|Tofaş Oto. Fab.
|27,38
|0,37
|1,94
|Torunlar GMYO
|2,98
|-1,97
|8,36
|Trabzon Liman
|12,05
|-1,55
|13,04
|Trabzonspor Sportif
|2,77
|-1,77
|28,84
|Trakya Cam
|3,37
|-0,59
|-3,71
|Trend GMYO
|2,87
|2,50
|30,45
|TSKB GMYO
|1,69
|-6,11
|26,12
|Tuğçelik
|4,40
|-1,79
|11,39
|Tukaş
|15,40
|0,00
|24,70
|Turcas Petrol
|3,37
|1,20
|26,22
|Turkcell
|14,20
|1,79
|2,90
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,03
|-2,50
|9,67
|Tüpraş
|114,10
|-1,13
|-10,02
|Türk Hava Yolları
|14,08
|-0,64
|-2,63
|Türk Prysmian Kablo
|4,38
|1,15
|68,46
|Türk Telekom
|8,11
|2,40
|10,04
|Türk Traktör
|58,90
|1,46
|6,32
|Türker Proje Gayrimenkul
|43,80
|-5,56
|4,29
|Ufuk Yatırım
|4,20
|-7,08
|62,79
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,54
|4,10
|19,81
|Ulusoy Elektrik
|36,22
|14,26
|36,17
|Ulusoy Un Sanayi
|4,24
|2,42
|10,99
|Umpaş Holding
|0,63
|-3,08
|1,61
|Uşak Seramik
|1,90
|3,26
|12,43
|Utopya Turizm
|6,00
|0,50
|21,95
|Uzertaş Boya
|2,37
|9,22
|6,76
|Ülker Bisküvi
|24,16
|-0,17
|8,05
|Ünye Çimento
|5,33
|0,76
|-0,93
|Vakıf Fin. Kir.
|2,40
|0,00
|-0,83
|Vakıf GMYO
|2,76
|-2,13
|11,74
|Vakıf Yat. Ort.
|2,42
|-0,82
|3,86
|Vakıflar Bankası
|6,66
|-0,75
|20,87
|Vakko Tekstil
|5,95
|-4,19
|31,06
|Vanet Gıda
|1,41
|0,00
|-1,40
|Verusa Holding
|20,60
|0,10
|10,99
|Verusaturk Girisim
|6,49
|1,25
|20,41
|Vestel
|13,81
|0,00
|9,43
|Vestel Beyaz Eşya
|26,60
|-2,85
|23,15
|Viking Kağıt
|3,93
|-12,08
|110,16
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,83
|0,35
|16,94
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,01
|-2,90
|21,37
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,41
|2,35
|18,18
|Yataş
|8,56
|-1,27
|16,62
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,27
|-2,16
|40,99
|Yeni Gimat GMYO
|12,80
|0,39
|-1,61
|Yeşil GMYO
|0,72
|4,35
|12,50
|Yeşil Yapı
|0,78
|6,85
|18,18
|Yeşil Yatırım Holding
|10,66
|0,09
|-5,08
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.899,80
|-0,12
|32,42
|Yonga Mobilya
|8,16
|1,49
|-11,69
|Yükselen Çelik
|7,61
|-1,68
|24,14
|Yünsa
|14,15
|-7,52
|40,24
|Zorlu Enerji
|1,69
|-1,17
|3,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(SON)
Kaynak: AA