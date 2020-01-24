24.01.2020 18:48 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:48

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 215.000,00 0,00 29,65 İş Bankası (B) 44.000,00 12,82 45,79 İş Bankası (C) 7,33 0,96 14,35 İş Bankası (Kur.) 298.990,00 9,51 42,38 İş Fin.Kir. 4,40 -0,45 15,79 İş Girişim 5,72 -3,54 50,53 İş GMYO 1,82 0,00 3,41 İş Y. Men. Değ. 4,85 0,21 7,78 İş Yat. Ort. 1,98 0,51 7,61 İşbir Holding 499,00 5,05 16,05 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,70 -1,41 12,90 İttifak Holding 3,50 -2,51 -5,91 İz Hayvancılık Tarım 2,76 -1,08 5,48 İzmir Demir Çelik 9,23 -0,22 12,70 İzmir Fırça 1,76 -1,12 -2,22 Jantsa Jant Sanayi 62,65 0,32 7,46 Kafein Yazılım 14,65 19,98 31,51 Kapital Yat. Holding 3,10 3,33 28,10 Kaplamin 5,38 -0,37 -3,06 Kardemir (A) 2,98 1,02 12,45 Kardemir (B) 2,97 0,68 12,50 Kardemir (D) 3,02 1,68 13,53 Karel Elektronik 18,97 3,15 30,56 Karsan Otomotiv 1,64 -0,61 3,80 Karsu Tekstil 3,08 -1,28 -4,94 Karsusan Su Ürünleri San. 8,25 -5,39 -12,14 Kartonsan 480,00 0,15 23,11 Katmerciler Ekipman 4,16 -1,65 8,33 Kent Gıda 200,80 -2,95 14,22 Kerevitaş Gıda 3,39 -0,29 3,99 Kervansaray Yat. Holding 0,49 -2,00 -10,91 Kiler GMYO 3,77 1,07 -0,53 Klimasan Klima 18,98 3,10 -14,04 Koç Holding 20,86 -0,95 2,66 Konfrut Gıda 8,35 -0,60 6,78 Konya Çimento 301,20 3,29 11,02 Kordsa Teknik Tekstil 14,29 0,21 9,25 Koza Altın 80,15 0,06 8,24 Koza Madencilik 10,74 -0,74 7,08 Körfez GMYO 2,86 10,85 19,67 Kristal Kola 1,85 -2,63 22,52 Kron Telekomünikasyon 20,24 2,38 59,12 Kuştur Kuşadası Turizm 24,38 -0,08 2,87 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,92 8,47 16,36 Kütahya Porselen 8,42 0,00 27,19 Lider Faktoring 4,77 -0,83 29,97 Link Bilgisayar 21,28 6,08 17,25 Logo Yazılım 65,00 1,96 6,91 Lokman Hekim Sağlık 5,83 0,52 0,87 Lüks Kadife 9,24 -2,33 6,94 Makina Takım 2,16 1,89 14,89 Mardin Çimento 5,60 -1,75 -5,41 Marka Yatırım Holding 1,46 12,31 23,73 Marmaris Altınyunus 98,40 -1,35 38,59 Marshall 50,65 0,90 6,54 Martı GMYO 1,39 6,92 37,62 Martı Otel 1,15 2,68 26,37 Mavi Giyim 60,50 0,83 4,49 Mazhar Zorlu Holding 15,00 -6,25 24,07 Mega Polietilen 2,31 0,00 5,00 Menderes Tekstil 1,39 0,72 6,11 Mensa 0,40 -4,76 25,00 Merit Turizm 23,50 -4,55 20,88 Merko Gıda 1,18 -0,84 12,38 Metal Gayrimenkul 1,10 -9,84 20,88 Metemtur Otelcilik 1,87 0,00 5,06 Metro Holding 1,50 0,00 8,70 Metro Petrol ve Tesisleri 2,48 3,33 26,53 Metro Yatırım Ortaklığı 5,35 -5,31 -34,11 Migros Ticaret 25,18 -1,25 3,96 Milpa 2,89 13,33 31,96 Mistral GMYO 2,13 2,40 12,70 MLP Sağlık 17,62 -2,17 10,13 MMC San. ve Tic. Yat. 1,04 0,97 -8,77 Mondi Tire Kutsan 8,81 8,63 112,80 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.076,00 0,13 0,26 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 21,60 10,60 69,81 Net Holding 2,57 0,39 -1,15 Netaş Telekom. 15,13 5,07 15,85 Niğbaş Niğde Beton 4,85 -3,00 -21,77 Nuh Çimento 11,45 -0,87 -3,62 Nurol GMYO 4,26 2,40 19,33 Odaş Elektrik 2,03 -0,98 40,42 Olmuksan-IP 6,96 -0,14 10,83 Orge Enerji Elektrik 5,77 -0,35 16,33 Orma Orman Mahsulleri 5,10 9,91 84,78 Osmanlı Menkul 6,63 9,77 57,86 Ostim Endüstriyel Yat 2,05 0,49 22,02 Otokar 167,00 1,33 5,03 Oyak Yat. Ort. 2,48 -0,80 6,44 Oylum Sınai Yatırımlar 5,13 0,20 0,79 Özak GMYO 3,17 0,63 23,35 Özbal Çelik Boru 2,30 10,05 37,72 Özderici GMYO 2,08 19,54 32,48 Özerden Plastik 2,67 0,00 17,11 Panora GMYO 6,20 2,99 0,00 Papilon Savunma 9,93 0,00 28,13 Park Elek.Madencilik 3,54 0,28 16,07 Parsan 18,45 0,93 8,91 Pegasus 73,50 0,62 -14,93 Peker GMYO 3,11 -4,01 -0,64 Penguen Gıda 3,16 1,28 52,66 Pera GMYO 1,17 -4,88 24,47 Pergamon Dış Ticaret 9,89 -0,70 23,32 Petkim 4,07 0,74 6,82 Petrokent Turizm 173,90 6,69 35,75 Pınar Et ve Un 10,15 0,50 10,69 Pınar Su 2,64 1,93 13,79 Pınar Süt 14,20 0,50 12,08 Plastikkart 9,75 -0,51 5,18 Polisan Holding 3,33 1,83 9,90 Politeknik Metal 73,25 0,34 -4,87 Prizma Press Matbaacılık 5,01 0,20 16,51 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.150,00 0,05 3,81 QNB Finans Fin. Kir. 146,90 -14,99 13,79 QNB Finansbank 54,95 -14,94 46,53 Ral Yatırım Holding 6,40 0,00 -5,88 Ray Sigorta 4,17 2,21 21,93 Reysaş GMYO 10,04 11,56 118,74 Reysaş Lojistik 12,74 13,95 190,87 Rhea Girişim 1,37 5,38 15,13 Rodrigo Tekstil 1,92 -0,52 6,08 Royal Halı 1,68 0,60 22,63 RTA Laboratuvarları 2,37 -0,42 2,16 Sabancı Holding 10,27 -1,25 7,65 Safkar Ege Soğutmacılık 2,20 -0,90 0,92 Salix Yatırım Holding 9,15 2,81 26,91 Sanel Mühendislik 4,03 0,00 -0,49 Sanifoam Sünger 5,67 -2,41 13,40 Sanko Pazarlama 7,51 -1,83 -2,97 Saray Matbaacılık 2,51 14,61 40,22 Sarkuysan 5,68 0,18 17,60 Sasa Polyester 8,11 -2,41 4,92 Say Reklamcılık 2,39 0,00 6,70 Sekuro Plastik 5,39 -0,37 0,56 Selçuk Ecza Deposu 6,85 7,87 12,30 Selçuk Gıda 1,72 -1,15 0,00 Senkron Güvenlik 3,10 0,00 13,55 Serve Film Prodüksiyon 1,43 0,00 -10,06 Servet GMYO 12,65 -0,39 48,82 Seyitler Kimya 7,22 -0,55 6,33 Silverline Endüstri 3,30 3,45 52,78 Sinpaş GMYO 1,51 -1,95 30,17 Smartiks Yazılım 11,89 4,21 21,20 Soda Sanayii 6,65 0,91 7,61 Sodaş Sodyum Sanayii 11,20 4,19 14,64 Söktaş 3,25 3,83 22,64 Sönmez Filament 6,28 2,78 28,69 Sönmez Pamuklu 6,38 0,95 29,67 Sumaş Suni Tahta 10,15 3,57 2,53 Şeker Fin. Kir. 5,04 2,02 5,44 Şekerbank 1,41 -2,08 7,63 Şişe Cam 5,18 -1,15 -1,71 Şok Marketler 11,40 2,80 5,95 T. Halk Bankası 7,01 0,29 18,61 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 45,30 -0,88 3,90 T.S.K.B. 1,30 3,17 7,44 T.Tuborg 15,23 0,93 27,98 Taç Tarım Ürünleri 2,98 -0,67 -4,49 Tat Gıda 7,71 1,72 22,58 TAV Havalimanları 28,60 -1,38 -1,99 Taze Kuru Gıda 6,88 -1,01 -4,97 Tek-Art Turizm 1,38 -2,13 9,52 Tekfen Holding 19,90 -0,35 3,00 Teknosa İç ve Dış Ticaret 10,11 10,13 140,71 Temapol Polimer Plastik 6,41 4,23 22,80 TGS Dış Ticaret 6,20 -0,96 32,76 Tofaş Oto. Fab. 27,82 -1,00 3,57 Torunlar GMYO 3,09 2,66 12,36 Trabzon Liman 12,15 -1,54 13,98 Trabzonspor Sportif 3,00 -0,99 39,53 Trakya Cam 3,45 -0,29 -1,43 Trend GMYO 2,70 0,00 22,73 TSKB GMYO 1,49 2,76 11,19 Tuğçelik 4,34 0,46 9,87 Tukaş 15,55 8,14 25,91 Turcas Petrol 3,30 2,17 23,60 Turkcell 14,41 -2,11 4,42 Tümosan Motor ve Traktör 7,14 0,00 11,39 Tüpraş 119,60 -0,91 -5,68 Türk Hava Yolları 14,54 2,11 0,55 Türk Prysmian Kablo 4,25 7,32 63,46 Türk Telekom 8,05 1,13 9,23 Türk Traktör 58,50 0,09 5,60 Türker Proje Gayrimenkul 44,04 1,90 4,86 Ufuk Yatırım 3,75 9,01 45,35 Ulaşlar Turizm Yat. 2,40 0,42 13,21 Ulusoy Elektrik 34,22 7,75 28,65 Ulusoy Un Sanayi 4,24 -5,78 10,99 Umpaş Holding 0,64 8,47 3,23 Uşak Seramik 1,79 -0,56 5,92 Utopya Turizm 5,76 -0,17 17,07 Uzertaş Boya 2,05 -0,97 -7,66 Ülker Bisküvi 25,00 -1,42 11,81 Ünye Çimento 5,42 3,63 0,74 Vakıf Fin. Kir. 2,40 0,00 -0,83 Vakıf GMYO 2,88 6,27 16,60 Vakıf Yat. Ort. 2,43 1,67 4,29 Vakıflar Bankası 6,74 1,51 22,32 Vakko Tekstil 6,04 1,17 33,04 Vanet Gıda 1,43 -0,69 0,00 Verusa Holding 20,50 0,29 10,45 Verusaturk Girisim 6,28 0,96 16,51 Vestel 14,19 -0,77 12,44 Vestel Beyaz Eşya 26,96 3,93 24,81 Viking Kağıt 3,50 5,11 87,17 Yapı Kredi Koray GMYO 2,86 4,76 18,18 Yapı ve Kredi Bank. 3,07 0,66 23,79 Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,26 -1,89 15,79 Yataş 9,00 4,17 22,62 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 2,34 4,00 45,34 Yeni Gimat GMYO 12,90 -0,31 -0,85 Yeşil GMYO 0,66 1,54 3,13 Yeşil Yapı 0,70 0,00 6,06 Yeşil Yatırım Holding 10,57 0,67 -5,88 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.549,40 4,77 20,52 Yonga Mobilya 8,26 1,47 -10,61 Yükselen Çelik 8,00 0,38 30,51 Yünsa 16,31 15,76 61,65 Zorlu Enerji 1,69 0,00 3,68

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(SON)

Kaynak: AA