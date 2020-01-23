Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 215.000,00
29,65
İş Bankası (B) 38.
23.01.2020 18:34 | Son Güncelleme: 23.01.2020 18:34
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|215.000,00
|29,65
|İş Bankası (B)
|38.999,90
|-10,60
|29,22
|İş Bankası (C)
|7,26
|0,69
|13,26
|İş Bankası (Kur.)
|273.018,10
|30,01
|İş Fin.Kir.
|4,42
|2,55
|16,32
|İş Girişim
|5,93
|-2,31
|56,05
|İş GMYO
|1,82
|-0,55
|3,41
|İş Y. Men. Değ.
|4,84
|1,04
|7,56
|İş Yat. Ort.
|1,97
|-0,51
|7,07
|İşbir Holding
|475,00
|-0,84
|10,47
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,71
|1,43
|14,52
|İttifak Holding
|3,59
|7,16
|-3,49
|İz Hayvancılık Tarım
|2,79
|-4,12
|6,63
|İzmir Demir Çelik
|9,25
|2,21
|12,94
|İzmir Fırça
|1,78
|0,56
|-1,11
|Jantsa Jant Sanayi
|62,45
|0,00
|7,12
|Kafein Yazılım
|12,21
|1,33
|9,61
|Kapital Yat. Holding
|3,00
|-1,96
|23,97
|Kaplamin
|5,40
|0,75
|-2,70
|Kardemir (A)
|2,95
|-2,64
|11,32
|Kardemir (B)
|2,95
|-2,32
|11,74
|Kardemir (D)
|2,97
|-2,62
|11,65
|Karel Elektronik
|18,39
|5,87
|26,57
|Karsan Otomotiv
|1,65
|1,85
|4,43
|Karsu Tekstil
|3,12
|-1,27
|-3,70
|Karsusan Su Ürünleri San.
|8,72
|-3,11
|-7,14
|Kartonsan
|479,30
|4,08
|22,93
|Katmerciler Ekipman
|4,23
|2,67
|10,16
|Kent Gıda
|206,90
|-7,18
|17,69
|Kerevitaş Gıda
|3,40
|1,80
|4,29
|Kervansaray Yat. Holding
|0,50
|0,00
|-9,09
|Kiler GMYO
|3,73
|0,00
|-1,58
|Klimasan Klima
|18,41
|0,60
|-16,62
|Koç Holding
|21,06
|-0,09
|3,64
|Konfrut Gıda
|8,40
|-0,47
|7,42
|Konya Çimento
|291,60
|2,32
|7,48
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,26
|0,49
|9,02
|Koza Altın
|80,10
|-0,12
|8,17
|Koza Madencilik
|10,82
|-3,13
|7,88
|Körfez GMYO
|2,58
|1,18
|7,95
|Kristal Kola
|1,90
|11,76
|25,83
|Kron Telekomünikasyon
|19,77
|11,32
|55,42
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,40
|-0,41
|2,95
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,77
|0,00
|7,27
|Kütahya Porselen
|8,42
|3,19
|27,19
|Lider Faktoring
|4,81
|-1,43
|31,06
|Link Bilgisayar
|20,06
|7,56
|10,52
|Logo Yazılım
|63,75
|2,33
|4,85
|Lokman Hekim Sağlık
|5,80
|-1,02
|0,35
|Lüks Kadife
|9,46
|0,11
|9,49
|Makina Takım
|2,12
|3,41
|12,77
|Mardin Çimento
|5,70
|0,53
|-3,72
|Marka Yatırım Holding
|1,30
|3,17
|10,17
|Marmaris Altınyunus
|99,75
|5,00
|40,49
|Marshall
|50,20
|-1,08
|5,60
|Martı GMYO
|1,30
|4,00
|28,71
|Martı Otel
|1,12
|2,75
|23,08
|Mavi Giyim
|60,00
|-1,96
|3,63
|Mazhar Zorlu Holding
|16,00
|-0,68
|32,34
|Mega Polietilen
|2,31
|0,87
|5,00
|Menderes Tekstil
|1,38
|-0,72
|5,34
|Mensa
|0,42
|2,44
|31,25
|Merit Turizm
|24,62
|-0,49
|26,65
|Merko Gıda
|1,19
|3,48
|13,33
|Metal Gayrimenkul
|1,22
|9,91
|34,07
|Metemtur Otelcilik
|1,87
|2,19
|5,06
|Metro Holding
|1,50
|0,67
|8,70
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,40
|2,13
|22,45
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,65
|4,44
|-30,42
|Migros Ticaret
|25,50
|-0,86
|5,28
|Milpa
|2,55
|5,37
|16,44
|Mistral GMYO
|2,08
|4,52
|10,05
|MLP Sağlık
|18,01
|-0,77
|12,56
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,03
|-4,63
|-9,65
|Mondi Tire Kutsan
|8,11
|13,74
|95,89
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.074,60
|0,13
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|19,53
|19,96
|53,54
|Net Holding
|2,56
|-0,78
|-1,54
|Netaş Telekom.
|14,40
|1,77
|10,26
|Niğbaş Niğde Beton
|5,00
|1,83
|-19,35
|Nuh Çimento
|11,55
|0,87
|-2,78
|Nurol GMYO
|4,16
|-0,95
|16,53
|Odaş Elektrik
|2,05
|4,06
|41,80
|Olmuksan-IP
|6,97
|-0,43
|10,99
|Orge Enerji Elektrik
|5,79
|2,48
|16,73
|Orma Orman Mahsulleri
|4,64
|9,95
|68,12
|Osmanlı Menkul
|6,04
|8,63
|43,81
|Ostim Endüstriyel Yat
|2,04
|9,09
|21,43
|Otokar
|164,80
|-0,12
|3,65
|Oyak Yat. Ort.
|2,50
|3,73
|7,30
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,12
|0,59
|0,59
|Özak GMYO
|3,15
|-1,25
|22,57
|Özbal Çelik Boru
|2,09
|10,00
|25,15
|Özderici GMYO
|1,74
|5,45
|10,83
|Özerden Plastik
|2,67
|-0,37
|17,11
|Panora GMYO
|6,02
|0,00
|-2,90
|Papilon Savunma
|9,93
|7,00
|28,13
|Park Elek.Madencilik
|3,53
|4,75
|15,74
|Parsan
|18,28
|-2,61
|7,91
|Pegasus
|73,05
|-2,73
|-15,45
|Peker GMYO
|3,24
|0,93
|3,51
|Penguen Gıda
|3,12
|11,43
|50,72
|Pera GMYO
|1,23
|7,89
|30,85
|Pergamon Dış Ticaret
|9,96
|12,04
|24,19
|Petkim
|4,04
|-0,25
|6,04
|Petrokent Turizm
|163,00
|8,23
|27,24
|Pınar Et ve Un
|10,10
|-0,98
|10,14
|Pınar Su
|2,59
|2,78
|11,64
|Pınar Süt
|14,13
|3,82
|11,52
|Plastikkart
|9,80
|3,05
|5,72
|Polisan Holding
|3,27
|0,62
|7,92
|Politeknik Metal
|73,00
|-0,95
|-5,19
|Prizma Press Matbaacılık
|5,00
|-1,19
|16,28
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.149,40
|0,19
|3,76
|QNB Finans Fin. Kir.
|172,80
|-14,96
|33,85
|QNB Finansbank
|64,60
|-14,94
|72,27
|Ral Yatırım Holding
|6,40
|3,23
|-5,88
|Ray Sigorta
|4,08
|0,25
|19,30
|Reysaş GMYO
|9,00
|15,98
|96,08
|Reysaş Lojistik
|11,18
|18,94
|155,25
|Rhea Girişim
|1,30
|2,36
|9,24
|Rodrigo Tekstil
|1,93
|-0,52
|6,63
|Royal Halı
|1,67
|0,00
|21,90
|RTA Laboratuvarları
|2,38
|0,42
|2,59
|Sabancı Holding
|10,40
|0,00
|9,01
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,22
|-0,45
|1,83
|Salix Yatırım Holding
|8,90
|1,14
|23,44
|Sanel Mühendislik
|4,03
|0,25
|-0,49
|Sanifoam Sünger
|5,81
|0,00
|16,20
|Sanko Pazarlama
|7,65
|4,65
|-1,16
|Saray Matbaacılık
|2,19
|14,66
|22,35
|Sarkuysan
|5,67
|-0,18
|17,39
|Sasa Polyester
|8,31
|4,40
|7,50
|Say Reklamcılık
|2,39
|2,14
|6,70
|Sekuro Plastik
|5,41
|0,00
|0,93
|Selçuk Ecza Deposu
|6,35
|0,47
|4,10
|Selçuk Gıda
|1,74
|-2,79
|1,16
|Senkron Güvenlik
|3,10
|1,97
|13,55
|Serve Film Prodüksiyon
|1,43
|-2,05
|-10,06
|Servet GMYO
|12,70
|-1,09
|49,41
|Seyitler Kimya
|7,26
|-1,09
|6,92
|Silverline Endüstri
|3,19
|19,92
|47,69
|Sinpaş GMYO
|1,54
|0,00
|32,76
|Smartiks Yazılım
|11,41
|-1,04
|16,31
|Soda Sanayii
|6,59
|0,15
|6,63
|Sodaş Sodyum Sanayii
|10,75
|2,67
|10,03
|Söktaş
|3,13
|2,96
|18,11
|Sönmez Filament
|6,11
|3,04
|25,20
|Sönmez Pamuklu
|6,32
|3,78
|28,46
|Sumaş Suni Tahta
|9,80
|1,24
|-1,01
|Şeker Fin. Kir.
|4,94
|-0,20
|3,35
|Şekerbank
|1,44
|0,70
|9,92
|Şişe Cam
|5,24
|-1,50
|-0,57
|Şok Marketler
|11,09
|-0,09
|3,07
|T. Halk Bankası
|6,99
|-1,13
|18,27
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|45,70
|-6,89
|4,82
|T.S.K.B.
|1,26
|1,61
|4,13
|T.Tuborg
|15,09
|3,36
|26,81
|Taç Tarım Ürünleri
|3,00
|-1,96
|-3,85
|Tat Gıda
|7,58
|1,47
|20,51
|TAV Havalimanları
|29,00
|0,62
|-0,62
|Taze Kuru Gıda
|6,95
|1,02
|-4,01
|Tek-Art Turizm
|1,41
|0,71
|11,90
|Tekfen Holding
|19,97
|-1,82
|3,36
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|9,18
|10,74
|118,57
|Temapol Polimer Plastik
|6,15
|1,99
|17,82
|TGS Dış Ticaret
|6,26
|7,93
|34,05
|Tofaş Oto. Fab.
|28,10
|-3,04
|4,62
|Torunlar GMYO
|3,01
|-3,22
|9,45
|Trabzon Liman
|12,34
|-0,96
|15,76
|Trabzonspor Sportif
|3,03
|5,57
|40,93
|Trakya Cam
|3,46
|-1,42
|-1,14
|Trend GMYO
|2,70
|6,30
|22,73
|TSKB GMYO
|1,45
|2,11
|8,21
|Tuğçelik
|4,32
|-1,37
|9,37
|Tukaş
|14,38
|1,77
|16,44
|Turcas Petrol
|3,23
|1,89
|20,97
|Turkcell
|14,72
|-0,41
|6,67
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,14
|2,73
|11,39
|Tüpraş
|120,70
|-0,41
|-4,81
|Türk Hava Yolları
|14,24
|-3,26
|-1,52
|Türk Prysmian Kablo
|3,96
|20,00
|52,31
|Türk Telekom
|7,96
|-0,38
|8,01
|Türk Traktör
|58,45
|-0,93
|5,51
|Türker Proje Gayrimenkul
|43,22
|4,14
|2,90
|Ufuk Yatırım
|3,44
|2,99
|33,33
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,39
|0,00
|12,74
|Ulusoy Elektrik
|31,76
|19,94
|19,40
|Ulusoy Un Sanayi
|4,50
|11,94
|17,80
|Umpaş Holding
|0,59
|3,51
|-4,84
|Uşak Seramik
|1,80
|4,05
|6,51
|Utopya Turizm
|5,77
|6,85
|17,28
|Uzertaş Boya
|2,07
|-1,43
|-6,76
|Ülker Bisküvi
|25,36
|0,40
|13,42
|Ünye Çimento
|5,23
|0,77
|-2,79
|Vakıf Fin. Kir.
|2,40
|2,13
|-0,83
|Vakıf GMYO
|2,71
|4,23
|9,72
|Vakıf Yat. Ort.
|2,39
|-0,83
|2,58
|Vakıflar Bankası
|6,64
|-2,35
|20,51
|Vakko Tekstil
|5,97
|1,02
|31,50
|Vanet Gıda
|1,44
|0,00
|0,70
|Verusa Holding
|20,44
|0,49
|10,13
|Verusaturk Girisim
|6,22
|1,30
|15,40
|Vestel
|14,30
|0,63
|13,31
|Vestel Beyaz Eşya
|25,94
|1,73
|20,09
|Viking Kağıt
|3,33
|-1,77
|78,07
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,73
|2,63
|12,81
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,05
|0,99
|22,98
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,40
|1,23
|18,02
|Yataş
|8,64
|-0,35
|17,71
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|2,25
|13,64
|39,75
|Yeni Gimat GMYO
|12,94
|-0,46
|-0,54
|Yeşil GMYO
|0,65
|-1,52
|1,56
|Yeşil Yapı
|0,70
|0,00
|6,06
|Yeşil Yatırım Holding
|10,50
|0,38
|-6,50
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.387,90
|-0,06
|15,04
|Yonga Mobilya
|8,14
|0,25
|-11,90
|Yükselen Çelik
|7,97
|13,69
|30,02
|Yünsa
|14,09
|2,32
|39,64
|Zorlu Enerji
|1,69
|-1,17
|3,68
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(SON)
Kaynak: AA