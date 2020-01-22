Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 215.000,00
29,65
İş Bankası (B) 43.
22.01.2020 18:46 | Son Güncelleme: 22.01.2020 18:46
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|215.000,00
|29,65
|İş Bankası (B)
|43.624,60
|-3,06
|44,55
|İş Bankası (C)
|7,21
|-0,83
|12,48
|İş Bankası (Kur.)
|273.018,10
|30,01
|İş Fin.Kir.
|4,31
|-3,79
|13,42
|İş Girişim
|6,07
|7,43
|59,74
|İş GMYO
|1,83
|-1,61
|3,98
|İş Y. Men. Değ.
|4,79
|-1,64
|6,44
|İş Yat. Ort.
|1,98
|-0,50
|7,61
|İşbir Holding
|479,00
|-0,62
|11,40
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,70
|0,00
|12,90
|İttifak Holding
|3,35
|-1,47
|-9,95
|İz Hayvancılık Tarım
|2,91
|0,34
|11,22
|İzmir Demir Çelik
|9,05
|0,67
|10,50
|İzmir Fırça
|1,77
|-1,12
|-1,67
|Jantsa Jant Sanayi
|62,45
|-0,72
|7,12
|Kafein Yazılım
|12,05
|-3,14
|8,17
|Kapital Yat. Holding
|3,06
|2,00
|26,45
|Kaplamin
|5,36
|0,00
|-3,42
|Kardemir (A)
|3,03
|-1,62
|14,34
|Kardemir (B)
|3,02
|-1,95
|14,39
|Kardemir (D)
|3,05
|-2,56
|14,66
|Karel Elektronik
|17,37
|-0,40
|19,55
|Karsan Otomotiv
|1,62
|-1,82
|2,53
|Karsu Tekstil
|3,16
|1,61
|-2,47
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,00
|3,33
|-4,15
|Kartonsan
|460,50
|6,13
|18,11
|Katmerciler Ekipman
|4,12
|1,98
|7,29
|Kent Gıda
|222,90
|6,65
|26,79
|Kerevitaş Gıda
|3,34
|-1,47
|2,45
|Kervansaray Yat. Holding
|0,50
|-1,96
|-9,09
|Kiler GMYO
|3,73
|-3,87
|-1,58
|Klimasan Klima
|18,30
|-1,35
|-17,12
|Koç Holding
|21,08
|-1,50
|3,74
|Konfrut Gıda
|8,44
|0,60
|7,93
|Konya Çimento
|285,00
|0,53
|5,05
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,19
|-1,11
|8,49
|Koza Altın
|80,20
|2,17
|8,31
|Koza Madencilik
|11,17
|4,78
|11,37
|Körfez GMYO
|2,55
|4,08
|6,69
|Kristal Kola
|1,70
|5,59
|12,58
|Kron Telekomünikasyon
|17,76
|7,44
|39,62
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,50
|1,66
|3,38
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,77
|-4,32
|7,27
|Kütahya Porselen
|8,16
|3,42
|23,26
|Lider Faktoring
|4,88
|-2,98
|32,97
|Link Bilgisayar
|18,65
|-0,43
|2,75
|Logo Yazılım
|62,30
|1,22
|2,47
|Lokman Hekim Sağlık
|5,86
|-2,01
|1,38
|Lüks Kadife
|9,45
|6,30
|9,37
|Makina Takım
|2,05
|-0,49
|9,04
|Mardin Çimento
|5,67
|-0,35
|-4,22
|Marka Yatırım Holding
|1,26
|-2,33
|6,78
|Marmaris Altınyunus
|95,00
|0,05
|33,80
|Marshall
|50,75
|-3,52
|6,75
|Martı GMYO
|1,25
|-0,79
|23,76
|Martı Otel
|1,09
|0,93
|19,78
|Mavi Giyim
|61,20
|-0,41
|5,70
|Mazhar Zorlu Holding
|16,11
|-6,34
|33,25
|Mega Polietilen
|2,29
|-0,43
|4,09
|Menderes Tekstil
|1,39
|2,96
|6,11
|Mensa
|0,41
|2,50
|28,12
|Merit Turizm
|24,74
|-0,64
|27,26
|Merko Gıda
|1,15
|-0,86
|9,52
|Metal Gayrimenkul
|1,11
|9,90
|21,98
|Metemtur Otelcilik
|1,83
|-1,61
|2,81
|Metro Holding
|1,49
|2,76
|7,97
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,35
|0,86
|19,90
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,41
|-3,39
|-33,37
|Migros Ticaret
|25,72
|-2,35
|6,19
|Milpa
|2,42
|2,54
|10,50
|Mistral GMYO
|1,99
|-1,49
|5,29
|MLP Sağlık
|18,15
|5,71
|13,44
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,08
|3,85
|-5,26
|Mondi Tire Kutsan
|7,13
|0,28
|72,22
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.074,60
|0,13
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|16,28
|-1,39
|27,99
|Net Holding
|2,58
|-1,53
|-0,77
|Netaş Telekom.
|14,15
|-1,46
|8,35
|Niğbaş Niğde Beton
|4,91
|-3,73
|-20,81
|Nuh Çimento
|11,45
|-0,95
|-3,62
|Nurol GMYO
|4,20
|0,00
|17,65
|Odaş Elektrik
|1,97
|1,55
|36,27
|Olmuksan-IP
|7,00
|-0,71
|11,46
|Orge Enerji Elektrik
|5,65
|-1,74
|13,91
|Orma Orman Mahsulleri
|4,22
|1,69
|52,90
|Osmanlı Menkul
|5,56
|9,88
|32,38
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,87
|3,31
|11,31
|Otokar
|165,00
|-0,48
|3,77
|Oyak Yat. Ort.
|2,41
|-1,63
|3,43
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,09
|0,79
|0,00
|Özak GMYO
|3,19
|2,24
|24,12
|Özbal Çelik Boru
|1,90
|0,53
|13,77
|Özderici GMYO
|1,65
|0,61
|5,10
|Özerden Plastik
|2,68
|-1,47
|17,54
|Panora GMYO
|6,02
|-0,50
|-2,90
|Papilon Savunma
|9,28
|1,09
|19,74
|Park Elek.Madencilik
|3,37
|-2,03
|10,49
|Parsan
|18,77
|0,64
|10,80
|Pegasus
|75,10
|-0,53
|-13,08
|Peker GMYO
|3,21
|-0,62
|2,56
|Penguen Gıda
|2,80
|19,66
|35,27
|Pera GMYO
|1,14
|10,68
|21,28
|Pergamon Dış Ticaret
|8,89
|-0,45
|10,85
|Petkim
|4,05
|-0,98
|6,30
|Petrokent Turizm
|150,60
|-0,20
|17,56
|Pınar Et ve Un
|10,20
|-0,49
|11,23
|Pınar Su
|2,52
|-2,70
|8,62
|Pınar Süt
|13,61
|-1,73
|7,42
|Plastikkart
|9,51
|0,11
|2,59
|Polisan Holding
|3,25
|-2,11
|7,26
|Politeknik Metal
|73,70
|-0,07
|-4,29
|Prizma Press Matbaacılık
|5,06
|1,40
|17,67
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.147,20
|0,14
|3,56
|QNB Finans Fin. Kir.
|203,20
|-14,98
|57,40
|QNB Finansbank
|75,95
|-15,00
|102,53
|Ral Yatırım Holding
|6,20
|0,81
|-8,82
|Ray Sigorta
|4,07
|8,53
|19,01
|Reysaş GMYO
|7,76
|-8,06
|69,06
|Reysaş Lojistik
|9,40
|-0,63
|114,61
|Rhea Girişim
|1,27
|-1,55
|6,72
|Rodrigo Tekstil
|1,94
|-5,37
|7,18
|Royal Halı
|1,67
|0,60
|21,90
|RTA Laboratuvarları
|2,37
|-2,07
|2,16
|Sabancı Holding
|10,40
|-0,86
|9,01
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,23
|-1,33
|2,29
|Salix Yatırım Holding
|8,80
|-0,11
|22,05
|Sanel Mühendislik
|4,02
|0,00
|-0,74
|Sanifoam Sünger
|5,81
|-0,68
|16,20
|Sanko Pazarlama
|7,31
|-0,81
|-5,56
|Saray Matbaacılık
|1,91
|-2,05
|6,70
|Sarkuysan
|5,68
|2,71
|17,60
|Sasa Polyester
|7,96
|-0,62
|2,98
|Say Reklamcılık
|2,34
|4,00
|4,46
|Sekuro Plastik
|5,41
|-1,10
|0,93
|Selçuk Ecza Deposu
|6,32
|-1,40
|3,61
|Selçuk Gıda
|1,79
|1,70
|4,07
|Senkron Güvenlik
|3,04
|5,19
|11,36
|Serve Film Prodüksiyon
|1,46
|-3,31
|-8,18
|Servet GMYO
|12,84
|-0,39
|51,06
|Seyitler Kimya
|7,34
|5,16
|8,10
|Silverline Endüstri
|2,66
|9,92
|23,15
|Sinpaş GMYO
|1,54
|6,21
|32,76
|Smartiks Yazılım
|11,53
|-4,24
|17,53
|Soda Sanayii
|6,58
|0,30
|6,47
|Sodaş Sodyum Sanayii
|10,47
|-1,97
|7,16
|Söktaş
|3,04
|-1,62
|14,72
|Sönmez Filament
|5,93
|-1,50
|21,52
|Sönmez Pamuklu
|6,09
|0,16
|23,78
|Sumaş Suni Tahta
|9,68
|2,11
|-2,22
|Şeker Fin. Kir.
|4,95
|-1,39
|3,56
|Şekerbank
|1,43
|-1,38
|9,16
|Şişe Cam
|5,32
|-1,66
|0,95
|Şok Marketler
|11,10
|0,00
|3,16
|T. Halk Bankası
|7,07
|2,02
|19,63
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|49,08
|10,00
|12,57
|T.S.K.B.
|1,24
|-0,80
|2,48
|T.Tuborg
|14,60
|-0,21
|22,69
|Taç Tarım Ürünleri
|3,06
|-0,33
|-1,92
|Tat Gıda
|7,47
|-0,66
|18,76
|TAV Havalimanları
|28,82
|-0,62
|-1,23
|Taze Kuru Gıda
|6,88
|-0,86
|-4,97
|Tek-Art Turizm
|1,40
|-2,10
|11,11
|Tekfen Holding
|20,34
|1,70
|5,28
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|8,29
|6,28
|97,38
|Temapol Polimer Plastik
|6,03
|-0,82
|15,52
|TGS Dış Ticaret
|5,80
|2,11
|24,20
|Tofaş Oto. Fab.
|28,98
|-0,07
|7,89
|Torunlar GMYO
|3,11
|-1,27
|13,09
|Trabzon Liman
|12,46
|3,32
|16,89
|Trabzonspor Sportif
|2,87
|2,14
|33,49
|Trakya Cam
|3,51
|-1,68
|0,29
|Trend GMYO
|2,54
|0,00
|15,45
|TSKB GMYO
|1,42
|-2,07
|5,97
|Tuğçelik
|4,38
|-4,78
|10,89
|Tukaş
|14,13
|2,39
|14,41
|Turcas Petrol
|3,17
|-0,63
|18,73
|Turkcell
|14,78
|-0,67
|7,10
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,95
|-2,66
|8,42
|Tüpraş
|121,20
|-0,25
|-4,42
|Türk Hava Yolları
|14,72
|-1,08
|1,80
|Türk Prysmian Kablo
|3,30
|1,23
|26,92
|Türk Telekom
|7,99
|-0,75
|8,41
|Türk Traktör
|59,00
|-1,26
|6,50
|Türker Proje Gayrimenkul
|41,50
|2,47
|-1,19
|Ufuk Yatırım
|3,34
|-4,02
|29,46
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,39
|-0,42
|12,74
|Ulusoy Elektrik
|26,48
|0,46
|-0,45
|Ulusoy Un Sanayi
|4,02
|-0,99
|5,24
|Umpaş Holding
|0,57
|-3,39
|-8,06
|Uşak Seramik
|1,73
|-1,14
|2,37
|Utopya Turizm
|5,40
|3,45
|9,76
|Uzertaş Boya
|2,10
|-1,41
|-5,41
|Ülker Bisküvi
|25,26
|-0,24
|12,97
|Ünye Çimento
|5,19
|-0,76
|-3,53
|Vakıf Fin. Kir.
|2,35
|-2,08
|-2,89
|Vakıf GMYO
|2,60
|0,39
|5,26
|Vakıf Yat. Ort.
|2,41
|-0,82
|3,43
|Vakıflar Bankası
|6,80
|-0,87
|23,41
|Vakko Tekstil
|5,91
|6,68
|30,18
|Vanet Gıda
|1,44
|0,70
|0,70
|Verusa Holding
|20,34
|0,39
|9,59
|Verusaturk Girisim
|6,14
|0,99
|13,91
|Vestel
|14,21
|-1,11
|12,60
|Vestel Beyaz Eşya
|25,50
|0,00
|18,06
|Viking Kağıt
|3,39
|3,99
|81,28
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,66
|0,38
|9,92
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,02
|-0,33
|21,77
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,31
|0,41
|16,59
|Yataş
|8,67
|0,23
|18,12
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,98
|10,61
|22,98
|Yeni Gimat GMYO
|13,00
|-0,08
|-0,08
|Yeşil GMYO
|0,66
|0,00
|3,13
|Yeşil Yapı
|0,70
|-1,41
|6,06
|Yeşil Yatırım Holding
|10,46
|-1,13
|-6,86
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.389,80
|-0,01
|15,10
|Yonga Mobilya
|8,12
|-2,17
|-12,12
|Yükselen Çelik
|7,01
|-2,91
|14,36
|Yünsa
|13,77
|-0,36
|36,47
|Zorlu Enerji
|1,71
|-1,16
|4,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA