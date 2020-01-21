21.01.2020 19:00 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:00

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 215.000,00 29,65 İş Bankası (B) 45.000,00 -2,17 49,10 İş Bankası (C) 7,27 1,54 13,42 İş Bankası (Kur.) 273.018,10 0,00 30,01 İş Fin.Kir. 4,48 3,46 17,89 İş Girişim 5,65 16,02 48,68 İş GMYO 1,86 -1,06 5,68 İş Y. Men. Değ. 4,87 -0,20 8,22 İş Yat. Ort. 1,99 0,51 8,15 İşbir Holding 482,00 0,42 12,09 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,70 -1,41 12,90 İttifak Holding 3,40 1,19 -8,60 İz Hayvancılık Tarım 2,90 10,06 10,84 İzmir Demir Çelik 8,99 -1,10 9,77 İzmir Fırça 1,79 0,00 -0,56 Jantsa Jant Sanayi 62,90 0,24 7,89 Kafein Yazılım 12,44 3,75 11,67 Kapital Yat. Holding 3,00 1,69 23,97 Kaplamin 5,36 -0,37 -3,42 Kardemir (A) 3,08 3,36 16,23 Kardemir (B) 3,08 3,01 16,67 Kardemir (D) 3,13 3,30 17,67 Karel Elektronik 17,44 -0,85 20,03 Karsan Otomotiv 1,65 0,00 4,43 Karsu Tekstil 3,11 -3,12 -4,01 Karsusan Su Ürünleri San. 8,71 -3,54 -7,24 Kartonsan 433,90 2,33 11,28 Katmerciler Ekipman 4,04 0,00 5,21 Kent Gıda 209,00 -2,79 18,89 Kerevitaş Gıda 3,39 -1,17 3,99 Kervansaray Yat. Holding 0,51 -1,92 -7,27 Kiler GMYO 3,88 -0,77 2,37 Klimasan Klima 18,55 1,15 -15,99 Koç Holding 21,40 -0,47 5,31 Konfrut Gıda 8,39 2,32 7,29 Konya Çimento 283,50 0,35 4,50 Kordsa Teknik Tekstil 14,35 1,34 9,71 Koza Altın 78,50 0,00 6,01 Koza Madencilik 10,66 0,28 6,28 Körfez GMYO 2,45 1,24 2,51 Kristal Kola 1,61 0,63 6,62 Kron Telekomünikasyon 16,53 1,29 29,95 Kuştur Kuşadası Turizm 24,10 2,55 1,69 Kuyumcukent Gayrimenkul 1,85 6,32 12,12 Kütahya Porselen 7,89 0,51 19,18 Lider Faktoring 5,03 2,24 37,06 Link Bilgisayar 18,73 6,42 3,20 Logo Yazılım 61,55 0,08 1,23 Lokman Hekim Sağlık 5,98 -0,83 3,46 Lüks Kadife 8,89 2,07 2,89 Makina Takım 2,06 3,52 9,57 Mardin Çimento 5,69 3,08 -3,89 Marka Yatırım Holding 1,29 0,00 9,32 Marmaris Altınyunus 94,95 19,96 33,73 Marshall 52,60 6,09 10,64 Martı GMYO 1,26 -1,56 24,75 Martı Otel 1,08 -0,92 18,68 Mavi Giyim 61,45 0,16 6,13 Mazhar Zorlu Holding 17,20 9,97 42,27 Mega Polietilen 2,30 -0,43 4,55 Menderes Tekstil 1,35 -2,17 3,05 Mensa 0,40 -4,76 25,00 Merit Turizm 24,90 0,00 28,09 Merko Gıda 1,16 -0,85 10,48 Metal Gayrimenkul 1,01 7,45 10,99 Metemtur Otelcilik 1,86 -0,53 4,49 Metro Holding 1,45 0,00 5,07 Metro Petrol ve Tesisleri 2,33 0,00 18,88 Metro Yatırım Ortaklığı 5,60 -5,08 -31,03 Migros Ticaret 26,34 -1,13 8,75 Milpa 2,36 3,51 7,76 Mistral GMYO 2,02 2,54 6,88 MLP Sağlık 17,17 4,31 7,31 MMC San. ve Tic. Yat. 1,04 0,97 -8,77 Mondi Tire Kutsan 7,11 3,80 71,74 Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF 1.074,60 0,13 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 16,51 -0,12 29,80 Net Holding 2,62 0,00 0,77 Netaş Telekom. 14,36 -1,58 9,95 Niğbaş Niğde Beton 5,10 4,08 -17,74 Nuh Çimento 11,56 -0,77 -2,69 Nurol GMYO 4,20 6,33 17,65 Odaş Elektrik 1,94 9,22 34,19 Olmuksan-IP 7,05 0,14 12,26 Orge Enerji Elektrik 5,75 1,59 15,93 Orma Orman Mahsulleri 4,15 -5,68 50,36 Osmanlı Menkul 5,06 3,27 20,48 Ostim Endüstriyel Yat 1,81 4,02 7,74 Otokar 165,80 0,24 4,28 Oyak Yat. Ort. 2,45 2,94 5,15 Oylum Sınai Yatırımlar 5,05 -0,39 -0,79 Özak GMYO 3,12 4,35 21,40 Özbal Çelik Boru 1,89 0,00 13,17 Özderici GMYO 1,64 0,61 4,46 Özerden Plastik 2,72 1,49 19,30 Panora GMYO 6,05 1,34 -2,42 Papilon Savunma 9,18 0,00 18,45 Park Elek.Madencilik 3,44 2,38 12,79 Parsan 18,65 6,15 10,09 Pegasus 75,50 0,13 -12,62 Peker GMYO 3,23 0,94 3,19 Penguen Gıda 2,34 0,00 13,04 Pera GMYO 1,03 0,00 9,57 Pergamon Dış Ticaret 8,93 -0,56 11,35 Petkim 4,09 -0,49 7,35 Petrokent Turizm 150,90 13,46 17,80 Pınar Et ve Un 10,25 4,91 11,78 Pınar Su 2,59 4,86 11,64 Pınar Süt 13,85 2,90 9,31 Plastikkart 9,50 0,11 2,48 Polisan Holding 3,32 1,53 9,57 Politeknik Metal 73,75 1,03 -4,22 Prizma Press Matbaacılık 4,99 0,40 16,05 Qinvest PY Re-Pie GMYF 1.145,60 -0,01 3,41 QNB Finans Fin. Kir. 239,00 2,58 85,13 QNB Finansbank 89,35 14,99 138,27 Ral Yatırım Holding 6,15 -2,07 -9,56 Ray Sigorta 3,75 0,27 9,65 Reysaş GMYO 8,44 11,49 83,88 Reysaş Lojistik 9,46 6,89 115,98 Rhea Girişim 1,29 -3,01 8,40 Rodrigo Tekstil 2,05 9,63 13,26 Royal Halı 1,66 -0,60 21,17 RTA Laboratuvarları 2,42 1,26 4,31 Sabancı Holding 10,49 0,38 9,96 Safkar Ege Soğutmacılık 2,26 0,89 3,67 Salix Yatırım Holding 8,81 0,00 22,19 Sanel Mühendislik 4,02 0,50 -0,74 Sanifoam Sünger 5,85 0,00 17,00 Sanko Pazarlama 7,37 1,10 -4,78 Saray Matbaacılık 1,95 5,98 8,94 Sarkuysan 5,53 4,34 14,49 Sasa Polyester 8,01 -0,62 3,62 Say Reklamcılık 2,25 2,27 0,45 Sekuro Plastik 5,47 -0,55 2,05 Selçuk Ecza Deposu 6,41 0,31 5,08 Selçuk Gıda 1,76 -3,30 2,33 Senkron Güvenlik 2,89 1,40 5,86 Serve Film Prodüksiyon 1,51 4,86 -5,03 Servet GMYO 12,89 -2,20 51,65 Seyitler Kimya 6,98 -0,14 2,80 Silverline Endüstri 2,42 1,26 12,04 Sinpaş GMYO 1,45 5,07 25,00 Smartiks Yazılım 12,04 9,45 22,73 Soda Sanayii 6,56 1,86 6,15 Sodaş Sodyum Sanayii 10,68 1,71 9,31 Söktaş 3,09 0,98 16,60 Sönmez Filament 6,02 1,69 23,36 Sönmez Pamuklu 6,08 3,23 23,58 Sumaş Suni Tahta 9,48 0,11 -4,24 Şeker Fin. Kir. 5,02 0,40 5,02 Şekerbank 1,45 2,11 10,69 Şişe Cam 5,41 0,00 2,66 Şok Marketler 11,10 0,18 3,16 T. Halk Bankası 6,93 0,58 17,26 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 44,62 0,41 2,34 T.S.K.B. 1,25 0,00 3,31 T.Tuborg 14,63 1,67 22,94 Taç Tarım Ürünleri 3,07 0,00 -1,60 Tat Gıda 7,52 3,44 19,55 TAV Havalimanları 29,00 0,62 -0,62 Taze Kuru Gıda 6,94 0,43 -4,14 Tek-Art Turizm 1,43 0,00 13,49 Tekfen Holding 20,00 0,20 3,52 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,80 16,07 85,71 Temapol Polimer Plastik 6,08 1,33 16,48 TGS Dış Ticaret 5,68 1,07 21,63 Tofaş Oto. Fab. 29,00 0,69 7,97 Torunlar GMYO 3,15 10,53 14,55 Trabzon Liman 12,06 0,92 13,13 Trabzonspor Sportif 2,81 5,24 30,70 Trakya Cam 3,57 -0,28 2,00 Trend GMYO 2,54 1,20 15,45 TSKB GMYO 1,45 -0,68 8,21 Tuğçelik 4,60 16,46 16,46 Tukaş 13,80 2,68 11,74 Turcas Petrol 3,19 -0,93 19,48 Turkcell 14,88 2,48 7,83 Tümosan Motor ve Traktör 7,14 3,03 11,39 Tüpraş 121,50 -0,08 -4,18 Türk Hava Yolları 14,88 -1,33 2,90 Türk Prysmian Kablo 3,26 0,31 25,38 Türk Telekom 8,05 1,39 9,23 Türk Traktör 59,75 2,75 7,85 Türker Proje Gayrimenkul 40,50 0,80 -3,57 Ufuk Yatırım 3,48 -2,79 34,88 Ulaşlar Turizm Yat. 2,40 1,27 13,21 Ulusoy Elektrik 26,36 1,31 -0,90 Ulusoy Un Sanayi 4,06 1,75 6,28 Umpaş Holding 0,59 -1,67 -4,84 Uşak Seramik 1,75 -1,69 3,55 Utopya Turizm 5,22 7,85 6,10 Uzertaş Boya 2,13 -2,74 -4,05 Ülker Bisküvi 25,32 0,48 13,24 Ünye Çimento 5,23 0,58 -2,79 Vakıf Fin. Kir. 2,40 0,00 -0,83 Vakıf GMYO 2,59 1,97 4,86 Vakıf Yat. Ort. 2,43 -0,41 4,29 Vakıflar Bankası 6,86 1,63 24,50 Vakko Tekstil 5,54 3,36 22,03 Vanet Gıda 1,43 0,00 0,00 Verusa Holding 20,26 0,50 9,16 Verusaturk Girisim 6,08 0,83 12,80 Vestel 14,37 -0,76 13,87 Vestel Beyaz Eşya 25,50 0,79 18,06 Viking Kağıt 3,26 -4,12 74,33 Yapı Kredi Koray GMYO 2,65 1,15 9,50 Yapı ve Kredi Bank. 3,03 1,68 22,18 Yaprak Süt ve Besi Çift. 7,28 -0,27 16,11 Yataş 8,65 -0,57 17,85 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 1,79 4,07 11,18 Yeni Gimat GMYO 13,01 0,08 0,00 Yeşil GMYO 0,66 -1,49 3,13 Yeşil Yapı 0,71 0,00 7,58 Yeşil Yatırım Holding 10,58 1,24 -5,79 Yibitaş İnşaat Malzeme 3.390,00 -0,29 15,11 Yonga Mobilya 8,30 -1,19 -10,17 Yükselen Çelik 7,22 9,39 17,78 Yünsa 13,82 3,52 36,97 Zorlu Enerji 1,73 3,59 6,13

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA