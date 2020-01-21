Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A) 215.000,00
29,65
İş Bankası (B) 45.
21.01.2020 19:00 | Son Güncelleme: 21.01.2020 19:00
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|215.000,00
|29,65
|İş Bankası (B)
|45.000,00
|-2,17
|49,10
|İş Bankası (C)
|7,27
|1,54
|13,42
|İş Bankası (Kur.)
|273.018,10
|0,00
|30,01
|İş Fin.Kir.
|4,48
|3,46
|17,89
|İş Girişim
|5,65
|16,02
|48,68
|İş GMYO
|1,86
|-1,06
|5,68
|İş Y. Men. Değ.
|4,87
|-0,20
|8,22
|İş Yat. Ort.
|1,99
|0,51
|8,15
|İşbir Holding
|482,00
|0,42
|12,09
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,70
|-1,41
|12,90
|İttifak Holding
|3,40
|1,19
|-8,60
|İz Hayvancılık Tarım
|2,90
|10,06
|10,84
|İzmir Demir Çelik
|8,99
|-1,10
|9,77
|İzmir Fırça
|1,79
|0,00
|-0,56
|Jantsa Jant Sanayi
|62,90
|0,24
|7,89
|Kafein Yazılım
|12,44
|3,75
|11,67
|Kapital Yat. Holding
|3,00
|1,69
|23,97
|Kaplamin
|5,36
|-0,37
|-3,42
|Kardemir (A)
|3,08
|3,36
|16,23
|Kardemir (B)
|3,08
|3,01
|16,67
|Kardemir (D)
|3,13
|3,30
|17,67
|Karel Elektronik
|17,44
|-0,85
|20,03
|Karsan Otomotiv
|1,65
|0,00
|4,43
|Karsu Tekstil
|3,11
|-3,12
|-4,01
|Karsusan Su Ürünleri San.
|8,71
|-3,54
|-7,24
|Kartonsan
|433,90
|2,33
|11,28
|Katmerciler Ekipman
|4,04
|0,00
|5,21
|Kent Gıda
|209,00
|-2,79
|18,89
|Kerevitaş Gıda
|3,39
|-1,17
|3,99
|Kervansaray Yat. Holding
|0,51
|-1,92
|-7,27
|Kiler GMYO
|3,88
|-0,77
|2,37
|Klimasan Klima
|18,55
|1,15
|-15,99
|Koç Holding
|21,40
|-0,47
|5,31
|Konfrut Gıda
|8,39
|2,32
|7,29
|Konya Çimento
|283,50
|0,35
|4,50
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,35
|1,34
|9,71
|Koza Altın
|78,50
|0,00
|6,01
|Koza Madencilik
|10,66
|0,28
|6,28
|Körfez GMYO
|2,45
|1,24
|2,51
|Kristal Kola
|1,61
|0,63
|6,62
|Kron Telekomünikasyon
|16,53
|1,29
|29,95
|Kuştur Kuşadası Turizm
|24,10
|2,55
|1,69
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,85
|6,32
|12,12
|Kütahya Porselen
|7,89
|0,51
|19,18
|Lider Faktoring
|5,03
|2,24
|37,06
|Link Bilgisayar
|18,73
|6,42
|3,20
|Logo Yazılım
|61,55
|0,08
|1,23
|Lokman Hekim Sağlık
|5,98
|-0,83
|3,46
|Lüks Kadife
|8,89
|2,07
|2,89
|Makina Takım
|2,06
|3,52
|9,57
|Mardin Çimento
|5,69
|3,08
|-3,89
|Marka Yatırım Holding
|1,29
|0,00
|9,32
|Marmaris Altınyunus
|94,95
|19,96
|33,73
|Marshall
|52,60
|6,09
|10,64
|Martı GMYO
|1,26
|-1,56
|24,75
|Martı Otel
|1,08
|-0,92
|18,68
|Mavi Giyim
|61,45
|0,16
|6,13
|Mazhar Zorlu Holding
|17,20
|9,97
|42,27
|Mega Polietilen
|2,30
|-0,43
|4,55
|Menderes Tekstil
|1,35
|-2,17
|3,05
|Mensa
|0,40
|-4,76
|25,00
|Merit Turizm
|24,90
|0,00
|28,09
|Merko Gıda
|1,16
|-0,85
|10,48
|Metal Gayrimenkul
|1,01
|7,45
|10,99
|Metemtur Otelcilik
|1,86
|-0,53
|4,49
|Metro Holding
|1,45
|0,00
|5,07
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,33
|0,00
|18,88
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,60
|-5,08
|-31,03
|Migros Ticaret
|26,34
|-1,13
|8,75
|Milpa
|2,36
|3,51
|7,76
|Mistral GMYO
|2,02
|2,54
|6,88
|MLP Sağlık
|17,17
|4,31
|7,31
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,04
|0,97
|-8,77
|Mondi Tire Kutsan
|7,11
|3,80
|71,74
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.074,60
|0,13
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|16,51
|-0,12
|29,80
|Net Holding
|2,62
|0,00
|0,77
|Netaş Telekom.
|14,36
|-1,58
|9,95
|Niğbaş Niğde Beton
|5,10
|4,08
|-17,74
|Nuh Çimento
|11,56
|-0,77
|-2,69
|Nurol GMYO
|4,20
|6,33
|17,65
|Odaş Elektrik
|1,94
|9,22
|34,19
|Olmuksan-IP
|7,05
|0,14
|12,26
|Orge Enerji Elektrik
|5,75
|1,59
|15,93
|Orma Orman Mahsulleri
|4,15
|-5,68
|50,36
|Osmanlı Menkul
|5,06
|3,27
|20,48
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,81
|4,02
|7,74
|Otokar
|165,80
|0,24
|4,28
|Oyak Yat. Ort.
|2,45
|2,94
|5,15
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,05
|-0,39
|-0,79
|Özak GMYO
|3,12
|4,35
|21,40
|Özbal Çelik Boru
|1,89
|0,00
|13,17
|Özderici GMYO
|1,64
|0,61
|4,46
|Özerden Plastik
|2,72
|1,49
|19,30
|Panora GMYO
|6,05
|1,34
|-2,42
|Papilon Savunma
|9,18
|0,00
|18,45
|Park Elek.Madencilik
|3,44
|2,38
|12,79
|Parsan
|18,65
|6,15
|10,09
|Pegasus
|75,50
|0,13
|-12,62
|Peker GMYO
|3,23
|0,94
|3,19
|Penguen Gıda
|2,34
|0,00
|13,04
|Pera GMYO
|1,03
|0,00
|9,57
|Pergamon Dış Ticaret
|8,93
|-0,56
|11,35
|Petkim
|4,09
|-0,49
|7,35
|Petrokent Turizm
|150,90
|13,46
|17,80
|Pınar Et ve Un
|10,25
|4,91
|11,78
|Pınar Su
|2,59
|4,86
|11,64
|Pınar Süt
|13,85
|2,90
|9,31
|Plastikkart
|9,50
|0,11
|2,48
|Polisan Holding
|3,32
|1,53
|9,57
|Politeknik Metal
|73,75
|1,03
|-4,22
|Prizma Press Matbaacılık
|4,99
|0,40
|16,05
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.145,60
|-0,01
|3,41
|QNB Finans Fin. Kir.
|239,00
|2,58
|85,13
|QNB Finansbank
|89,35
|14,99
|138,27
|Ral Yatırım Holding
|6,15
|-2,07
|-9,56
|Ray Sigorta
|3,75
|0,27
|9,65
|Reysaş GMYO
|8,44
|11,49
|83,88
|Reysaş Lojistik
|9,46
|6,89
|115,98
|Rhea Girişim
|1,29
|-3,01
|8,40
|Rodrigo Tekstil
|2,05
|9,63
|13,26
|Royal Halı
|1,66
|-0,60
|21,17
|RTA Laboratuvarları
|2,42
|1,26
|4,31
|Sabancı Holding
|10,49
|0,38
|9,96
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,26
|0,89
|3,67
|Salix Yatırım Holding
|8,81
|0,00
|22,19
|Sanel Mühendislik
|4,02
|0,50
|-0,74
|Sanifoam Sünger
|5,85
|0,00
|17,00
|Sanko Pazarlama
|7,37
|1,10
|-4,78
|Saray Matbaacılık
|1,95
|5,98
|8,94
|Sarkuysan
|5,53
|4,34
|14,49
|Sasa Polyester
|8,01
|-0,62
|3,62
|Say Reklamcılık
|2,25
|2,27
|0,45
|Sekuro Plastik
|5,47
|-0,55
|2,05
|Selçuk Ecza Deposu
|6,41
|0,31
|5,08
|Selçuk Gıda
|1,76
|-3,30
|2,33
|Senkron Güvenlik
|2,89
|1,40
|5,86
|Serve Film Prodüksiyon
|1,51
|4,86
|-5,03
|Servet GMYO
|12,89
|-2,20
|51,65
|Seyitler Kimya
|6,98
|-0,14
|2,80
|Silverline Endüstri
|2,42
|1,26
|12,04
|Sinpaş GMYO
|1,45
|5,07
|25,00
|Smartiks Yazılım
|12,04
|9,45
|22,73
|Soda Sanayii
|6,56
|1,86
|6,15
|Sodaş Sodyum Sanayii
|10,68
|1,71
|9,31
|Söktaş
|3,09
|0,98
|16,60
|Sönmez Filament
|6,02
|1,69
|23,36
|Sönmez Pamuklu
|6,08
|3,23
|23,58
|Sumaş Suni Tahta
|9,48
|0,11
|-4,24
|Şeker Fin. Kir.
|5,02
|0,40
|5,02
|Şekerbank
|1,45
|2,11
|10,69
|Şişe Cam
|5,41
|0,00
|2,66
|Şok Marketler
|11,10
|0,18
|3,16
|T. Halk Bankası
|6,93
|0,58
|17,26
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|44,62
|0,41
|2,34
|T.S.K.B.
|1,25
|0,00
|3,31
|T.Tuborg
|14,63
|1,67
|22,94
|Taç Tarım Ürünleri
|3,07
|0,00
|-1,60
|Tat Gıda
|7,52
|3,44
|19,55
|TAV Havalimanları
|29,00
|0,62
|-0,62
|Taze Kuru Gıda
|6,94
|0,43
|-4,14
|Tek-Art Turizm
|1,43
|0,00
|13,49
|Tekfen Holding
|20,00
|0,20
|3,52
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,80
|16,07
|85,71
|Temapol Polimer Plastik
|6,08
|1,33
|16,48
|TGS Dış Ticaret
|5,68
|1,07
|21,63
|Tofaş Oto. Fab.
|29,00
|0,69
|7,97
|Torunlar GMYO
|3,15
|10,53
|14,55
|Trabzon Liman
|12,06
|0,92
|13,13
|Trabzonspor Sportif
|2,81
|5,24
|30,70
|Trakya Cam
|3,57
|-0,28
|2,00
|Trend GMYO
|2,54
|1,20
|15,45
|TSKB GMYO
|1,45
|-0,68
|8,21
|Tuğçelik
|4,60
|16,46
|16,46
|Tukaş
|13,80
|2,68
|11,74
|Turcas Petrol
|3,19
|-0,93
|19,48
|Turkcell
|14,88
|2,48
|7,83
|Tümosan Motor ve Traktör
|7,14
|3,03
|11,39
|Tüpraş
|121,50
|-0,08
|-4,18
|Türk Hava Yolları
|14,88
|-1,33
|2,90
|Türk Prysmian Kablo
|3,26
|0,31
|25,38
|Türk Telekom
|8,05
|1,39
|9,23
|Türk Traktör
|59,75
|2,75
|7,85
|Türker Proje Gayrimenkul
|40,50
|0,80
|-3,57
|Ufuk Yatırım
|3,48
|-2,79
|34,88
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,40
|1,27
|13,21
|Ulusoy Elektrik
|26,36
|1,31
|-0,90
|Ulusoy Un Sanayi
|4,06
|1,75
|6,28
|Umpaş Holding
|0,59
|-1,67
|-4,84
|Uşak Seramik
|1,75
|-1,69
|3,55
|Utopya Turizm
|5,22
|7,85
|6,10
|Uzertaş Boya
|2,13
|-2,74
|-4,05
|Ülker Bisküvi
|25,32
|0,48
|13,24
|Ünye Çimento
|5,23
|0,58
|-2,79
|Vakıf Fin. Kir.
|2,40
|0,00
|-0,83
|Vakıf GMYO
|2,59
|1,97
|4,86
|Vakıf Yat. Ort.
|2,43
|-0,41
|4,29
|Vakıflar Bankası
|6,86
|1,63
|24,50
|Vakko Tekstil
|5,54
|3,36
|22,03
|Vanet Gıda
|1,43
|0,00
|0,00
|Verusa Holding
|20,26
|0,50
|9,16
|Verusaturk Girisim
|6,08
|0,83
|12,80
|Vestel
|14,37
|-0,76
|13,87
|Vestel Beyaz Eşya
|25,50
|0,79
|18,06
|Viking Kağıt
|3,26
|-4,12
|74,33
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,65
|1,15
|9,50
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,03
|1,68
|22,18
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,28
|-0,27
|16,11
|Yataş
|8,65
|-0,57
|17,85
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,79
|4,07
|11,18
|Yeni Gimat GMYO
|13,01
|0,08
|0,00
|Yeşil GMYO
|0,66
|-1,49
|3,13
|Yeşil Yapı
|0,71
|0,00
|7,58
|Yeşil Yatırım Holding
|10,58
|1,24
|-5,79
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.390,00
|-0,29
|15,11
|Yonga Mobilya
|8,30
|-1,19
|-10,17
|Yükselen Çelik
|7,22
|9,39
|17,78
|Yünsa
|13,82
|3,52
|36,97
|Zorlu Enerji
|1,73
|3,59
|6,13
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA