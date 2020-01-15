Borsada günlük işlemler (2)
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
Hisseler.
15.01.2020 18:36 | Son Güncelleme: 15.01.2020 18:36
Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|210.000,00
|2,39
|26,64
|İş Bankası (B)
|49.500,00
|10,99
|64,01
|İş Bankası (C)
|6,85
|-0,58
|6,86
|İş Bankası (Kur.)
|269.000,00
|10,47
|28,10
|İş Fin.Kir.
|3,94
|-1,01
|3,68
|İş Girişim
|3,83
|0,00
|0,79
|İş GMYO
|1,79
|-1,10
|1,70
|İş Y. Men. Değ.
|4,70
|-0,21
|4,44
|İş Yat. Ort.
|1,96
|0,00
|6,52
|İşbir Holding
|450,00
|2,25
|4,65
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,70
|1,45
|12,90
|İttifak Holding
|3,27
|-1,80
|-12,10
|İz Hayvancılık Tarım
|4,06
|-0,98
|-4,25
|İzmir Demir Çelik
|9,23
|1,65
|12,70
|İzmir Fırça
|1,79
|0,00
|-0,56
|Jantsa Jant Sanayi
|63,10
|1,20
|8,23
|Kafein Yazılım
|11,89
|0,00
|6,73
|Kapital Yat. Holding
|2,43
|1,25
|0,41
|Kaplamin
|5,35
|0,38
|-3,60
|Kardemir (A)
|3,06
|-0,33
|15,47
|Kardemir (B)
|3,05
|-0,65
|15,53
|Kardemir (D)
|3,09
|-0,64
|16,17
|Karel Elektronik
|17,32
|1,82
|19,20
|Karsan Otomotiv
|1,60
|3,90
|1,27
|Karsu Tekstil
|3,15
|-3,67
|-2,78
|Karsusan Su Ürünleri San.
|9,00
|0,00
|-4,15
|Kartonsan
|418,00
|-0,48
|7,21
|Katmerciler Ekipman
|3,84
|-2,04
|0,00
|Kent Gıda
|204,90
|1,49
|16,55
|Kerevitaş Gıda
|3,33
|2,78
|2,15
|Kervansaray Yat. Holding
|0,52
|0,00
|-5,45
|Kiler GMYO
|3,71
|-1,07
|-2,11
|Klimasan Klima
|18,62
|3,10
|-15,67
|Koç Holding
|20,86
|-0,38
|2,66
|Konfrut Gıda
|8,16
|0,12
|4,35
|Konya Çimento
|275,50
|-2,44
|1,55
|Kordsa Teknik Tekstil
|14,00
|-1,41
|7,03
|Koza Altın
|77,55
|1,04
|4,73
|Koza Madencilik
|10,50
|-0,94
|4,69
|Körfez GMYO
|2,38
|0,42
|-0,42
|Kristal Kola
|1,62
|-0,61
|7,28
|Kron Telekomünikasyon
|14,34
|6,62
|12,74
|Kuştur Kuşadası Turizm
|23,80
|-0,83
|0,42
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|1,65
|2,48
|0,00
|Kütahya Porselen
|7,96
|-0,75
|20,24
|Lider Faktoring
|3,97
|0,25
|8,17
|Link Bilgisayar
|17,23
|-0,98
|-5,07
|Logo Yazılım
|56,90
|-0,26
|-6,41
|Lokman Hekim Sağlık
|5,82
|0,17
|0,69
|Lüks Kadife
|8,70
|-0,57
|0,69
|Makina Takım
|1,94
|2,11
|3,19
|Mardin Çimento
|5,61
|-0,88
|-5,24
|Marka Yatırım Holding
|1,19
|-0,83
|0,85
|Marmaris Altınyunus
|85,95
|-2,00
|21,06
|Marshall
|49,98
|1,92
|5,13
|Martı GMYO
|1,33
|7,26
|31,68
|Martı Otel
|1,17
|15,84
|28,57
|Mavi Giyim
|59,75
|1,10
|3,20
|Mazhar Zorlu Holding
|17,55
|-10,00
|45,16
|Mega Polietilen
|2,25
|1,35
|2,27
|Menderes Tekstil
|1,43
|3,62
|9,16
|Mensa
|0,36
|2,86
|12,50
|Merit Turizm
|23,00
|-4,01
|18,31
|Merko Gıda
|1,07
|0,00
|1,90
|Metal Gayrimenkul
|0,94
|1,08
|3,30
|Metemtur Otelcilik
|1,85
|4,52
|3,93
|Metro Holding
|1,47
|8,09
|6,52
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,25
|0,45
|14,80
|Metro Yatırım Ortaklığı
|5,49
|-6,95
|-32,39
|Migros Ticaret
|26,48
|0,84
|9,33
|Milpa
|2,18
|0,00
|-0,46
|Mistral GMYO
|1,86
|1,09
|-1,59
|MLP Sağlık
|16,49
|4,37
|3,06
|MMC San. ve Tic. Yat.
|1,05
|-0,94
|-7,89
|Mondi Tire Kutsan
|6,69
|-1,47
|61,59
|Mükafat PY Ataşehir Metropol GMYF
|1.073,20
|0,00
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|16,90
|6,09
|32,86
|Net Holding
|2,51
|-1,57
|-3,46
|Netaş Telekom.
|14,38
|4,81
|10,11
|Niğbaş Niğde Beton
|4,24
|-5,78
|-31,61
|Nuh Çimento
|11,74
|0,60
|-1,18
|Nurol GMYO
|3,89
|-1,52
|8,96
|Odaş Elektrik
|2,59
|0,39
|23,33
|Olmuksan-IP
|6,46
|-0,15
|2,87
|Orge Enerji Elektrik
|5,38
|5,49
|8,47
|Orma Orman Mahsulleri
|3,31
|9,97
|19,93
|Osmanlı Menkul
|4,41
|-0,23
|5,00
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,73
|-1,70
|2,98
|Otokar
|170,00
|-0,18
|6,92
|Oyak Yat. Ort.
|2,32
|-0,43
|-0,43
|Oylum Sınai Yatırımlar
|5,30
|3,11
|4,13
|Özak GMYO
|2,73
|0,37
|6,23
|Özbal Çelik Boru
|1,86
|1,09
|11,38
|Özderici GMYO
|1,62
|-2,41
|3,18
|Özerden Plastik
|2,72
|0,00
|19,30
|Panora GMYO
|6,00
|0,00
|-3,23
|Papilon Savunma
|8,78
|7,47
|13,29
|Park Elek.Madencilik
|3,23
|-1,22
|5,90
|Parsan
|17,07
|-1,95
|0,77
|Pegasus
|82,40
|-0,96
|-4,63
|Peker GMYO
|3,30
|2,17
|5,43
|Penguen Gıda
|2,27
|0,44
|9,66
|Pera GMYO
|0,95
|-2,06
|1,06
|Pergamon Dış Ticaret
|8,23
|-0,48
|2,62
|Petkim
|4,05
|-1,94
|6,30
|Petrokent Turizm
|130,50
|-0,23
|1,87
|Pınar Et ve Un
|9,52
|-0,63
|3,82
|Pınar Su
|2,43
|-2,02
|4,74
|Pınar Süt
|13,93
|1,02
|9,94
|Plastikkart
|9,47
|-0,73
|2,16
|Polisan Holding
|3,12
|-0,64
|2,97
|Politeknik Metal
|72,90
|-0,14
|-5,32
|Prizma Press Matbaacılık
|4,80
|-2,04
|11,63
|Qinvest PY Re-Pie GMYF
|1.142,70
|-1,75
|3,15
|QNB Finans Fin. Kir.
|170,50
|-1,16
|32,07
|QNB Finansbank
|51,15
|14,94
|36,40
|Ral Yatırım Holding
|6,50
|-3,70
|-4,41
|Ray Sigorta
|3,51
|0,29
|2,63
|Reysaş GMYO
|6,15
|-3,91
|33,99
|Reysaş Lojistik
|6,92
|-1,00
|57,99
|Rhea Girişim
|1,18
|0,00
|-0,84
|Rodrigo Tekstil
|1,82
|1,68
|0,55
|Royal Halı
|1,64
|3,14
|19,71
|RTA Laboratuvarları
|2,29
|-1,72
|-1,29
|Sabancı Holding
|10,44
|0,77
|9,43
|Safkar Ege Soğutmacılık
|2,17
|2,84
|-0,46
|Salix Yatırım Holding
|8,30
|-4,05
|15,12
|Sanel Mühendislik
|4,05
|0,00
|0,00
|Sanifoam Sünger
|5,78
|1,40
|15,60
|Sanko Pazarlama
|7,42
|-0,54
|-4,13
|Saray Matbaacılık
|1,64
|-1,20
|-8,38
|Sarkuysan
|4,90
|0,41
|1,45
|Sasa Polyester
|8,13
|-0,97
|5,17
|Say Reklamcılık
|2,20
|0,00
|-1,79
|Sekuro Plastik
|5,66
|-0,53
|5,60
|Selçuk Ecza Deposu
|6,33
|3,09
|3,77
|Selçuk Gıda
|1,90
|-4,52
|10,47
|Senkron Güvenlik
|2,83
|-1,39
|3,66
|Serve Film Prodüksiyon
|1,50
|-1,96
|-5,66
|Servet GMYO
|13,81
|4,23
|62,47
|Seyitler Kimya
|7,15
|3,03
|5,30
|Silverline Endüstri
|2,28
|0,88
|5,56
|Sinpaş GMYO
|1,35
|-8,78
|16,38
|Smartiks Yazılım
|9,98
|-2,06
|1,73
|Soda Sanayii
|6,41
|-0,77
|3,72
|Sodaş Sodyum Sanayii
|9,80
|1,14
|0,31
|Söktaş
|3,41
|3,33
|28,68
|Sönmez Filament
|5,35
|2,29
|9,63
|Sönmez Pamuklu
|5,70
|0,00
|15,85
|Sumaş Suni Tahta
|9,54
|0,42
|-3,64
|Şeker Fin. Kir.
|5,07
|-0,39
|6,07
|Şekerbank
|1,43
|0,00
|9,16
|Şişe Cam
|5,41
|0,00
|2,66
|Şok Marketler
|11,11
|1,37
|3,25
|T. Halk Bankası
|6,73
|-0,15
|13,87
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|43,96
|0,18
|0,83
|T.S.K.B.
|1,25
|0,00
|3,31
|T.Tuborg
|14,10
|-1,05
|18,49
|Taç Tarım Ürünleri
|3,10
|-0,32
|-0,64
|Tat Gıda
|7,00
|-2,23
|11,29
|TAV Havalimanları
|29,70
|1,71
|1,78
|Taze Kuru Gıda
|7,06
|-3,02
|-2,49
|Tek-Art Turizm
|1,42
|2,16
|12,70
|Tekfen Holding
|20,20
|-1,37
|4,55
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|6,62
|3,28
|57,62
|Temapol Polimer Plastik
|5,83
|7,56
|11,69
|TGS Dış Ticaret
|5,19
|5,27
|11,13
|Tofaş Oto. Fab.
|27,18
|0,07
|1,19
|Torunlar GMYO
|2,87
|0,00
|4,36
|Trabzon Liman
|11,91
|-2,38
|11,73
|Trabzonspor Sportif
|2,58
|0,78
|20,00
|Trakya Cam
|3,55
|0,00
|1,43
|Trend GMYO
|2,64
|3,94
|20,00
|TSKB GMYO
|1,41
|5,22
|5,22
|Tuğçelik
|3,89
|0,00
|-1,52
|Tukaş
|12,36
|1,64
|0,08
|Turcas Petrol
|3,26
|6,19
|22,10
|Turkcell
|14,50
|-1,43
|5,07
|Tümosan Motor ve Traktör
|6,83
|-1,59
|6,55
|Tüpraş
|123,60
|-0,16
|-2,52
|Türk Hava Yolları
|14,70
|-0,68
|1,66
|Türk Prysmian Kablo
|3,05
|4,81
|17,31
|Türk Telekom
|8,05
|-2,19
|9,23
|Türk Traktör
|59,55
|-0,50
|7,49
|Türker Proje Gayrimenkul
|40,56
|-1,65
|-3,43
|Ufuk Yatırım
|2,70
|-0,37
|4,65
|Ulaşlar Turizm Yat.
|2,34
|-0,85
|10,38
|Ulusoy Elektrik
|25,82
|-1,07
|-2,93
|Ulusoy Un Sanayi
|3,98
|-2,93
|4,19
|Umpaş Holding
|0,66
|-1,49
|6,45
|Uşak Seramik
|1,78
|0,56
|5,33
|Utopya Turizm
|4,95
|-0,60
|0,61
|Uzertaş Boya
|2,13
|3,90
|-4,05
|Ülker Bisküvi
|24,78
|-0,56
|10,82
|Ünye Çimento
|5,32
|-0,75
|-1,12
|Vakıf Fin. Kir.
|2,36
|3,96
|-2,48
|Vakıf GMYO
|2,53
|1,20
|2,43
|Vakıf Yat. Ort.
|2,50
|7,76
|7,30
|Vakıflar Bankası
|6,26
|-2,03
|13,61
|Vakko Tekstil
|5,22
|0,38
|14,98
|Vanet Gıda
|1,45
|2,84
|1,40
|Verusa Holding
|19,75
|0,92
|6,41
|Verusaturk Girisim
|5,84
|0,86
|8,35
|Vestel
|14,58
|-1,95
|15,53
|Vestel Beyaz Eşya
|25,20
|-1,95
|16,67
|Viking Kağıt
|3,03
|1,68
|62,03
|Yapı Kredi Koray GMYO
|2,70
|6,72
|11,57
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,74
|-0,72
|10,48
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|7,90
|-1,25
|26,00
|Yataş
|8,51
|1,07
|15,94
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|1,62
|-1,82
|0,62
|Yeni Gimat GMYO
|13,16
|-0,68
|1,15
|Yeşil GMYO
|0,66
|-1,49
|3,13
|Yeşil Yapı
|0,69
|-2,82
|4,55
|Yeşil Yatırım Holding
|10,68
|-2,38
|-4,90
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|3.419,90
|-0,87
|16,13
|Yonga Mobilya
|8,55
|-0,70
|-7,47
|Yükselen Çelik
|6,35
|-1,24
|3,59
|Yünsa
|13,20
|-2,80
|30,82
|Zorlu Enerji
|1,64
|-1,80
|0,61
(Son)
Kaynak: AA